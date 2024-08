Sistema GTD para melhorar a produtividade e a organização: Um Guia Prático

Você já teve vontade de se afogar em um mar de tarefas e responsabilidades tentando dar conta do trabalho, da família e de tudo o mais que a vida lhe impõe? Isso acontece com os melhores de nós. Mas há uma saída: o sistema Getting Things Done (GTD). 🛟

O sistema GTD, criado pelo guru da produtividade David Allen, tem como objetivo reduzir o estresse e a incerteza que vêm com a interminável enxurrada de tarefas. Ele oferece uma abordagem estruturada para o gerenciamento de tarefas, capacitando-o a melhorar a produtividade e o gerenciamento do tempo, agilizar seus fluxos de trabalho e transformar pensamentos dispersos em planos acionáveis.

Neste guia abrangente, detalharemos os princípios simples, porém poderosos, da GTD para que você possa conquistar sua lista de tarefas e assumir o controle do seu tempo e da sua vida. Também mostraremos a você como implementar os fundamentos do GTD usando ClickUp uma plataforma líder de produtividade e gerenciamento de projetos.

Sistema GTD: As origens

As origens do sistema GTD remontam ao início dos anos 80, quando David Allen, hoje um proeminente consultor de produtividade, começou a ensinar organizações e indivíduos a melhorar a eficiência e reduzir o estresse.

Allen descobriu que muitas pessoas não conseguiam lidar com o ambiente de trabalho moderno, marcado por interrupções constantes, cargas de trabalho crescentes e prioridades variáveis. Ele percebeu que a crescente complexidade e o volume de informações na vida pessoal e profissional das pessoas estavam afetando o bem-estar físico e mental delas. Os efeitos mais notáveis que Allen observou incluem:

Estresse e sobrecarga : As pessoas achavam cada vez mais difícilmanter o controle das tarefascompromissos e ideias, levando a sentimentos de ansiedade e redução da produtividade

: As pessoas achavam cada vez mais difícilmanter o controle das tarefascompromissos e ideias, levando a sentimentos de ansiedade e redução da produtividade Problemas com a priorização : Demandas concorrentes e mudanças de prioridades tornaram difícil para as pessoas decidirem em que se concentrar em seguida

: Demandas concorrentes e mudanças de prioridades tornaram difícil para as pessoas decidirem em que se concentrar em seguida Falta de clareza: As técnicas e ferramentas tradicionais de organização e gerenciamento de tempo, como várias listas de tarefas e notas adesivas, geralmente geravam confusão e ineficiência

Para resolver a dificuldade de gerenciar uma vida agitada em um mundo cada vez mais complexo, Allen desenvolveu uma abordagem inovadora para o gerenciamento da vida profissional e pessoal: o sistema GTD. Apresentado pela primeira vez em 2001, esse modelo enfatiza o registro de todas as tarefas e ideias, a organização das tarefas em categorias gerenciáveis, a atualização regular das listas de tarefas e a tomada de ações com base em prioridades.

Com base na autodisciplina, a metodologia GTD permite que você alivie sua carga e evite o arrependimento de não ter feito as coisas, levando a uma maior produtividade e realização. Vamos nos aprofundar em seus princípios fundamentais.

O que é o sistema Getting Things Done (GTD)?

O sistema GTD é um método prático para lidar com tarefas e responsabilidades com eficiência e facilidade. É uma abordagem estruturada para o gerenciamento de tarefas que alivia a carga mental de manter o controle de suas listas de tarefas pessoais e profissionais.

Esse sistema de produtividade baseia-se no princípio de deslocar as tarefas da mente para um sistema externo. Isso libera recursos cognitivos, permitindo que você se concentre na tarefa em questão em vez de se preocupar com o que virá a seguir.

O fluxo de trabalho do GTD envolve cinco etapas principais. Aqui está uma breve visão geral de cada uma delas:

Você começa capturando todas as tarefas e ideias que vêm à sua mente. Isso pode ser qualquer coisa, desde uma reunião de negócios até uma lista de compras. Capture-as externamente, por exemplo, em uma ferramenta digital,software de gerenciamento de tarefasou em um caderno, garante que nada passe despercebido 🗒️ Você esclarece as tarefas, dividindo-as em etapas acionáveis quando necessário. Por exemplo, se você for um gerente de projeto, talvez queira decidiro que precisa ser feito para avançar em cada entrega Você organiza as tarefas atribuindo rótulos e etiquetas ou categorizando-as em projetos. Isso o ajuda a gerenciar sua carga de trabalho e a priorizar as tarefas de forma eficaz **Envolver-se com suas tarefas, concentrando-se em uma tarefa de cada vez. Isso não apenas aumenta sua produtividade, mas também garante a qualidade do seu trabalho Por fim, refletir envolve a revisão regular de sua lista de tarefas e projetos para garantir que o sistema funcione sem problemas. Isso permite que você fique em dia com seus compromissos, reavalie suas prioridades e faça os ajustes necessários

Leitura sugerida: Getting Things Done, de David Allen

Para uma compreensão mais profunda do sistema GTD, o livro seminal de David Allen livro de produtividade o livro Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity, é um recurso indispensável. É o guia definitivo sobre o método GTD, repleto de percepções e conselhos práticos do próprio criador. Ele foi desenvolvido para ajudá-lo a navegar pelas complexidades da vida profissional moderna, fornecendo estratégias para gerenciar suas tarefas e compromissos com eficiência.

Getting Things Done: A arte da produtividade sem estresse, de David Allen

Allen se aprofunda nos aspectos psicológicos da produtividade, explicando por que as listas de tarefas tradicionais e a técnicas de gerenciamento de tempo geralmente são insuficientes. Sua abordagem se concentra em liberar sua mente, permitindo que você permaneça na tarefa em questão e seja mais criativo. O estilo de escrita é coloquial e envolvente, tornando conceitos complexos acessíveis.

No entanto, não se deixe desanimar pela complexidade inicial do sistema GTD. O livro divide o processo em partes gerenciáveis, orientando-o em cada etapa com conselhos práticos e explicações claras. É um recurso ao qual você pode voltar várias vezes para descobrir novos insights que o ajudarão a a atingir suas metas de produtividade .

5 etapas do sistema GTD

Em Getting Things Done, David Allen compartilha a sabedoria de Mark Twain: O segredo para progredir é começar. O segredo de começar é dividir suas tarefas complexas e esmagadoras em tarefas pequenas e gerenciáveis e, em seguida, começar com a primeira delas.

Essa filosofia sustenta a essência do sistema GTD e suas cinco etapas principais. Vamos examinar cada uma delas mais de perto.

Etapa 1: Captura

Sempre que algo vier à mente - seja uma tarefa de trabalho, um evento, uma ideia ou uma recomendação de livro - a primeira etapa do sistema GTD instrui você a capturá-lo. Isso significa armazenar as informações prontamente em um sistema externo, que Allen chama de caixa de entrada. Isso significa armazenar as informações prontamente em um sistema externo, que Allen chama de caixa de entrada. 📥

A caixa de entrada pode ser qualquer repositório físico ou digital de entradas, desde que você não esteja mantendo as informações em seu cérebro (nas palavras de Allen, sua cabeça é um escritório de merda). Isso garante que tudo seja documentado de forma organizada, que nada se perca na bagunça e que as ideias nunca desapareçam.

Como diz David Allen - Sua mente é para ter ideias, não para mantê-las. Portanto, anote tudo o que se passa em sua mente, de tarefas a ideias, em um sistema confiável, seja ele uma caneta e papel tradicionais ou um aplicativo digital de GTD . E não se preocupe se suas anotações não estiverem estruturadas e forem caóticas - você as organizará na próxima etapa.

Allen recomenda começar a capturar pensamentos fazendo o que ele chama de "varredura mental de loops abertos". Isso significa procurar ativamente por ideias em sua mente que possam exigir ação em algum momento no futuro, mesmo que você não esteja pensando ativamente nelas.

**O objetivo de capturar pensamentos? Liberar espaço mental para o trabalho focado, documentando tudo o que chama sua atenção à medida que surge. De acordo com Allen: O grande segredo das metas e visões não é o futuro que elas descrevem, mas a mudança no presente que elas geram.

Etapa 2: Esclarecer

Depois de anotar tudo, a próxima etapa do GTD é esclarecer tudo. Isso significa examinar cada item da caixa de entrada que você criou na etapa anterior e dar a ele algum sentido e estrutura.

Mais importante ainda, você precisa decidir se os itens são acionáveis.

Se o item for acionável, você pode pensar nele como uma tarefa e determinar a próxima etapa para levá-lo adiante - veja aqui como:

A tarefa leva menos de dois minutos para ser concluída: **Faça isso imediatamente

A tarefa pode ser delegada: **Atribua-a a outra pessoa

A tarefa precisa ser feita, mas não imediatamente: Defina uma data de vencimento

A tarefa envolve mais de uma etapa: **Crie um projeto para ela

Por outro lado, se o item não for acionável, você pode optar por descartá-lo, incubá-lo para uma possível ação futura ou arquivá-lo como referência. 🗑️

Esse processo de esclarecimento o ajuda a separar a bagunça, identificar as tarefas que realmente importam e descartar as que não valem o seu tempo.

Etapa 3: Organizar

A organização geralmente é feita simultaneamente com o esclarecimento e tem tudo a ver com preparar o caminho para a execução real das tarefas capturadas e esclarecidas nas duas etapas anteriores. Quanto melhor você organizar suas tarefas, mais fácil será executar a próxima etapa (Engage).

Allen aconselha a organização de suas tarefas em várias categorias hierárquicas, como áreas de foco, projetos e listas acionáveis. Você pode classificar suas tarefas de acordo com vários rótulos e etiquetas que atribui a elas. Você pode agrupar as tarefas com base em sua data de vencimento, urgência, prioridade ou até mesmo na quantidade de tempo que cada tarefa exige. Tudo se resume a criar um sistema que funcione para você.

A consistência é crucial nesta etapa. Atenha-se ao método de organização escolhido e você verá que as tarefas parecerão mais gerenciáveis. Você começará a ver o progresso e a ter um senso de realização.

Lembre-se das palavras de Allen: Você pode fazer qualquer coisa, mas não tudo.

Etapa 4: Envolva-se

Engajamento é tudo sobre fazer o trabalho. Você já estabeleceu uma base sólida, portanto, é hora de confiar no sistema e agir. O objetivo das etapas anteriores era fornecer consistentemente uma resposta à pergunta: O que fazer em seguida?

Leve em consideração seu contexto, o tempo disponível, o nível de energia e a prioridade das tarefas . Não se limite à tarefa mais atraente. Seja estratégico, siga seu sistema e deixe que ele o guie.

Como disse Allen: Quando um número suficiente de etapas de ação corretas tiver sido realizado, alguma situação terá sido criada que corresponda à sua imagem inicial do resultado de forma suficientemente próxima para que você possa considerá-la concluída.

Etapa 5: revisão

A etapa de revisão do sistema GTD é sua defesa estratégica contra o caos, garantindo que nada passe despercebido. Essa etapa exige que você revisite regularmente sua lista de tarefas, classificando e reorganizando conforme necessário, para manter seu sistema atualizado. 🌸

É a sua chance de garantir que tudo esteja no lugar certo e que você esteja se concentrando nas coisas certas. Talvez você descubra que algumas tarefas não são mais relevantes, enquanto outras se tornaram urgentes de repente. Esse também é o momento de reavaliar suas metas, alinhando suas tarefas com suas prioridades.

O sistema GTD envolve dois tipos de revisões:

Revisões diárias: São verificações rápidas feitas todos os dias, no início ou no final. Dê uma olhada no seu calendário e na lista das próximas ações para ver o que precisa ser feito naquele dia Revisões semanais: Essa é a espinha dorsal do GTD e não é negociável. Dedique de 1 a 2 horas a cada fim de semana para limpar sua mente e garantir que você tenha capturado e esclarecido todas as tarefas e ideias recebidas. Revise seus projetos, planos de projetos ativos, lista de próximas ações, lista de pendências e lista de algum dia/talvez

David Allen considera a revisão semanal um "fator crítico de sucesso" porque reconsiderar regularmente seu sistema garante que você não esteja apenas ocupado, mas concentrado nas tarefas certas.

Uso popular do sistema GTD

Logo depois que Allen apresentou o sistema GTD em 2001, ele se tornou um dos métodos de produtividade mais populares e comentados, especialmente entre o crescente grupo de profissionais de tecnologia e conhecimento nos EUA.

As ideias de Allen foram apresentadas e discutidas constantemente nas principais revistas dos anos 2000 e início dos anos 2010. Em um artigo de 2005 a Wired se referiu ao sistema GTD como o novo culto para a era da informação, enquanto Revista Time chamou-o em 2007 de livro de autoajuda empresarial definidor de sua época.

Além disso, o sistema GTD foi mencionado com frequência em blogs populares da Internet na época, como Lifehacker e o agora extinto The Simple Dollar. Também foi promovido por personalidades públicas como o apresentador de rádio Howard Stern e o blogueiro e podcaster Merlin Mann. Enquanto isso, várias empresas multinacionais, como a General Mills, e seus CEOs implementaram seus princípios em suas operações.

Embora o sistema GTD não seja tão popular como era há duas décadas e foi alvo de críticas mas sua simplicidade e versatilidade ainda o tornam um método de gerenciamento de tempo e tarefas popular entre profissionais, estudantes e pais que ficam em casa.

Exemplo de sistema Getting Things Done

Vamos imaginar que você seja um gerente de marketing supervisionando uma campanha de marketing ambiciosa. Veja como você poderia aplicar o GTD para melhorar o gerenciamento do tempo e a produtividade, vencer suas tarefas e concluir o projeto com sucesso:

**Capture tarefas, ideias e responsabilidades relacionadas à campanha. Podem ser ideias interessantes para publicações em mídias sociais, impressões da última reunião com o cliente ou um e-mail importante. De qualquer forma, mova esses itens de sua cabeça para uma caixa de entrada externa **Esclareça cada item da caixa de entrada, decidindo se ele é acionável ou não. Em caso afirmativo, determine as próximas etapas. Por exemplo, responder a um e-mail geralmente leva menos de dois minutos e deve ser feito imediatamente. Enquanto isso, você pode decidir agendar ou delegar tarefas como "Criar imagens para publicações em mídias sociais", que são importantes, mas não precisam ser concluídas imediatamente Organize as tarefas em diferentes categorias de contextos. Por exemplo, "Criar recursos visuais para publicações em mídias sociais" poderia se enquadrar em "Criação de conteúdo", enquanto "Coordenar com a equipe de design" estaria em "Colaboração em equipe" Uma categoria especial de tarefas pode ser as chamadas tarefas únicas. Elas levam mais de dois minutos, mas não constituem um projeto inteiro ou exigem várias etapas, como a aprovação de um visual de mídia social Engaje as tarefas que você esclareceu e organizou, seguindo o padrãoplano de produtividade que você desenvolveu usando o método GTD Periodicamente reveja sua lista de tarefas para ajustar as prioridades e garantir que está indo na direção certa

Desafios de usar o sistema Getting Things Done

Embora o sistema GTD possa aumentar significativamente a produtividade profissional e pessoal, ele não está isento de desafios que você pode precisar enfrentar. Alguns dos mais notáveis são:

Configuração inicial : A configuração do sistema GTD requer tempo e esforço, além de um período de adaptação a novos fluxos de trabalho e hábitos

: A configuração do sistema GTD requer tempo e esforço, além de um período de adaptação a novos fluxos de trabalho e hábitos Consistência : A aplicação do sistema é um processo interminável que exige disciplina e dedicação, o que pode não ser possível durante períodos de grande movimento ou emergências

: A aplicação do sistema é um processo interminável que exige disciplina e dedicação, o que pode não ser possível durante períodos de grande movimento ou emergências Complexidade : Você pode se sentir sobrecarregado pelo volume de tarefas que precisa capturar, processar e organizar

: Você pode se sentir sobrecarregado pelo volume de tarefas que precisa capturar, processar e organizar Falta de flexibilidade: A GTD é uma estrutura predeterminada, portanto, pode ser muito limitante e nem sempre acomodar mudanças repentinas ou tarefas inesperadas

A GTD é uma estrutura predeterminada, portanto, pode ser muito limitante e nem sempre acomodar mudanças repentinas ou tarefas inesperadas Mudança de contexto : Um sistema GTD exige o agrupamento de tarefas de acordo com o contexto, como local ou ferramentas necessárias. Portanto, alternar constantemente entre diferentes tipos de tarefas e as ferramentas necessárias para gerenciá-las pode causar distração e diminuir a produtividade

Felizmente, há outros métodos de produtividade e gerenciamento de tarefas que você pode usar como alternativas ou ferramentas complementares ao sistema GTD. Entre eles, destacam-se:

A Matriz de Eisenhower : Ao contrário do sistema GTD, esse método categoriza inerentemente as tarefas com base na urgência e na importância. É uma ferramenta visual que divide as tarefas em quatro quadrantes

Técnica Pomodoro : Envolve a divisão do trabalho em intervalos chamados Pomodoros , geralmente com duração de 25 minutos e separados por pequenos intervalos

, geralmente com duração de 25 minutos e separados por pequenos intervalos Kanban : Permite visualizar as tarefas como cartões em um quadro, em que diferentes colunas representam diferentes estágios da tarefa, como To Do, In Progress e Done. Basta mover os cartões para colunas diferentes para alterar o status da tarefa

E se disséssemos que você ainda pode usar o sistema GTD sem se conformar com suas limitações ou recorrer a alternativas? Boas notícias! Não há compromisso com o ClickUp, uma plataforma de produtividade completa que permite que você use qualquer método que desejar para gerenciar suas tarefas e seu tempo como um profissional!

Como implementar o sistema GTD com o ClickUp

Com mais de 1.000 modelos prontos várias ferramentas de colaboração e gerenciamento de tempo, e mais de 15 exibições personalizáveis para manter o controle de suas tarefas e projetos, o ClickUp oferece tudo o que você precisa para obter uma produtividade sem precedentes. 💪

Se você é novo no sistema GTD e precisa de um atalho para configurar tudo, você vai adorar o Modelos GTD . Eles fornecem uma estrutura pronta para capturar, processar e concluir suas tarefas. Aqui estão nossas principais opções:

O modelo Getting Things Done (GTD) ajuda a organizar todas essas ideias em um local central

Vamos ver como você pode usar o ClickUp para implementar efetivamente cada uma das cinco etapas do sistema GTD: 👇

Etapa 1: Capturar tudo

Não se preocupe em organizar ou detalhar tudo; a primeira etapa é tirar seus pensamentos da cabeça e colocá-los em um local centralizado e de fácil acesso.

O ClickUp permite que você capture pensamentos e ideias sem esforço com seu Recurso de bloco de notas . É perfeito para anotar lembretes rápidos, anotações de reuniões ou qualquer outra coisa que vier à sua mente. Basta clicar no ícone do bloco de notas no canto inferior direito da tela e pronto. Cada nota tem seu próprio título e data, e você pode até mesmo expandi-la ou adicioná-la posteriormente.

Registre notas rápidas, ideias e lembretes com o ClickUp Notepad

Se você quiser levar suas anotações para o próximo nível, use o Documentos do ClickUp . É o editor de texto e o sistema de gerenciamento de documentos da plataforma que permite criar, editar e colaborar em documentos em tempo real.

Ao adicionar links, imagens, marcadores e tabelas aos documentos, você pode adicionar mais profundidade e contexto aos seus pensamentos para capturar melhor os loops abertos que mencionamos anteriormente. Você também pode criar subpáginas aninhadas, vincular documentos e criar categorias para facilitar o acesso e a pesquisa.

Obtenha uma visão rápida de todas as suas subpáginas e relacionamentos conectados no ClickUp Docs para manter a organização e o trabalho conectado

Etapa 2: Esclarecer as coisas

Com suas ideias, pensamentos, imagens e links capturados e armazenados de forma organizada no Bloco de Notas e no Docs, é hora de decidir o que fazer com eles. Se você determinar que um determinado item é acionável, crie uma tarefa para ela usando Tarefas do ClickUp o ClickUp Tasks é a suíte de gerenciamento de tarefas da plataforma.

Em cada ClickUp Task, você pode descrever o que precisa ser feito, dividir a tarefa em subtarefas menores , atribuir comentários para você ou sua equipe para obter informações adicionais ou adicionar lembretes.

Garanta que seus comentários sejam vistos atribuindo comentários aos usuários diretamente nas tarefas e obtenha uma visualização rápida dos comentários atribuídos em uma lista de verificação

O recurso permite que você esclareça cada tarefa nos mínimos detalhes, adicionando imagens, links ou documentos inteiros como material de referência. Você também pode anexar listas de verificação e listas de tarefas e definir datas de vencimento para tarefas mais complexas que você não concluirá imediatamente.

Defina com facilidade e rapidez as datas de início e de vencimento em uma tarefa ou use configurações condicionais para que as datas se repitam ou crie uma nova tarefa após a conclusão

O ClickUp também permite que você adicionar níveis de prioridade às suas tarefas para determinar rapidamente a ordem de execução, que é um componente essencial do sistema GTD. Há quatro níveis: Urgente, Alto, Normal e Baixo, cada um marcado com um sinalizador de prioridade com código de cores para facilitar a identificação.

Defina prioridades no ClickUp para distinguir melhor o que precisa ser feito agora e o que pode esperar

Etapa 3: Organize-se

Agora que você adicionou o máximo de detalhes possível às suas tarefas, é hora de organizá-las e agrupá-las com base nos critérios definidos anteriormente, como complexidade, contexto, nível de esforço, prioridade e outros.

Se precisar de critérios adicionais para filtrar e classificar tarefas, você pode rotulá-las com Etiquetas de tarefas ou criar Campos personalizados para adicionar um nível extra de organização. Ao criar relacionamentos e dependências você pode alternar rapidamente entre tarefas relacionadas e estabelecer uma ordem clara de execução.

Aprimore sua organização de tarefas adicionando tags personalizadas e use as opções de filtro em List e Board View para identificar com precisão suas tarefas de maior prioridade

Com Recurso de hierarquia do ClickUp do ClickUp, você pode adotar totalmente o método GTD, organizando suas tarefas para refinamento e ação. Ele permite que você organize tarefas com atributos compartilhados em listas, enquanto várias listas relacionadas podem formar uma Pasta. Você pode agrupar várias pastas em um espaço, que é a unidade organizacional mais ampla em um espaço de trabalho do ClickUp.

Mantenha as tarefas organizadas e localize-as mais rapidamente usando os recursos de hierarquia de projetos do ClickUp

O ClickUp tem outro recurso exclusivo para agrupar e rastrear tarefas relacionadas Metas do ClickUp . Use-o para definir metas mensuráveis e com prazo determinado para concluir seus projetos e objetivos de longo prazo e monitorar seu progresso em relação a eles com o acompanhamento automático do progresso. Também é possível criar pastas separadas para metas pessoais e de equipe importantes.

Mantenha suas metas e OKRs organizados em pastas fáceis de usar no ClickUp Goals

Etapa 4: Envolva-se e entre em ação

A etapa Engajamento é onde você arregaça as mangas e enfrenta suas tarefas de frente. Com sua mente clara e tudo organizado, tudo o que resta a fazer é, bem, fazer as coisas.

O ClickUp pode ajudá-lo com essa etapa do sistema GTD com sua colaboração em tempo real e recursos de gerenciamento de tempo que agilizam os fluxos de trabalho e aumentam a produtividade. Aqui estão os nossos favoritos:

Quadros brancos : Essas telas infinitas são excelentes para brainstorming e ideação colaborativa. Você pode passar das ideias para a ação em segundos, convertendo objetos nos quadros brancos em tarefas

Mapas mentais : Use-os para estabelecer conexões entre ideias e tarefas para facilitar o planejamento e a execução

Controle de tempo do projeto : Registre o tempo gasto em tarefas, defina estimativas de tempo e adicione notas em qualquer dispositivo

Visualização de bate-papo **A ferramenta de comunicação nativa do ClickUp permite que você compartilhe atualizações e colabore perfeitamente com sua equipe em tempo real

Etapa 5: revisar o processo

Verificar o progresso e o status é fundamental para que seu sistema GTD funcione. Revisar e atualizar regularmente sua lista de tarefas garante que você está indo na direção certa. Isso permite que você reaja a mudanças repentinas, identifique áreas de melhoria e reflita sobre seu trabalho.

As exibições personalizáveis do ClickUp permitem visualizar e monitorar suas tarefas e projetos de todos os ângulos possíveis, de modo que você possa ficar atento ao seu progresso. Você verá que as seguintes visualizações são fundamentais no contexto do sistema GTD:

Visualização do quadro : Um quadro no estilo Kanban que oferece uma visão geral abrangente de todas as suas tarefas e seus status

Visualização da carga de trabalho : Ilustra a quantidade de trabalho por membro da equipe durante um período específico

Visualização de Gantt : Visualiza e planeja o progresso do projeto, gerencia recursos e identifica marcos e bloqueadores

Visualização da linha do tempo : Permite o agendamento e a visualização de tarefas em uma exibição linear

Visualização do calendário : Permite que você gerencie cronogramas, agende tarefas e revise rapidamente os detalhes do trabalho

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para cada equipe

ClickUp: A solução definitiva para o domínio do GTD

Embora o método GTD seja excelente para organizar sua mente e estruturar tarefas, ele não adiciona magicamente horas ao seu dia. Se você estiver sobrecarregado de tarefas, é necessário gerenciar seu tempo de forma eficaz.

Como David Allen enfatiza, agora é o momento oportuno para controlar o que podemos, com as pessoas certas e no momento certo.

Com os recursos e modelos versáteis do ClickUp, a implementação do sistema GTD se torna mais acessível do que nunca. Registre-se hoje gratuitamente para assumir o controle do seu tempo e fazer as coisas com facilidade! 👏