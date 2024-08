Os 10 principais livros de produtividade que podem transformar seu trabalho em 2024

Com a pressão para fazer mais em menos tempo, encontrar maneiras de ser mais produtivo se tornou incrivelmente valioso.

A American Psychological Association descobriu que 71% dos profissionais sentem-se estressados durante o dia de trabalho, o que torna difícil manter a eficiência com demandas constantes.

Problemas como procrastinação, sobrecarga de informações e má administração do tempo afetam seriamente a produtividade. Isso leva ao estresse e à ansiedade ou até mesmo faz com que você pense em mudar de emprego, conforme destacado na pesquisa acima.

No entanto, o caminho para a transformação vai além do reconhecimento desses obstáculos - trata-se também de se equipar com os melhores ferramentas de produtividade para superá-los.

Reunimos alguns dos melhores livros sobre produtividade para você. Escolha um livro que tenha a ver com você e aprenda dicas de especialistas e a verdade surpreendentemente simples por trás de resultados extraordinários.

Os 10 melhores livros de produtividade recomendados em 2024

1. How to be a Productivity Ninja: Worry Less, Achieve More and Live What You Do (Como ser um Ninja da Produtividade: Preocupe-se Menos, Alcance Mais e Viva o que Você Faz), de Graham Allcott

via Amazônia

Sobre o livro

Autor: Graham Allcot

Graham Allcot Ano de publicação: 2014

2014 Tempo estimado de leitura: 11 horas

11 horas Nível recomendado: Iniciante a intermediário

Iniciante a intermediário Número de páginas: 368

368 Classificações: 4.4/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)



Em seu livro, Graham Allcot, fundador da Think Productive, destaca a importância do gerenciamento da atenção para a produtividade. Ele se concentra na equação: "Tempo + a atenção e o foco certos = trabalho realizado"

Allcot introduz a ideia de se tornar um "ninja da produtividade", enfatizando qualidades como manter uma mentalidade calma, ser decisivo com as tarefas e usar fluxos de trabalho refinados como ferramentas poderosas.

Este livro é voltado para procrastinadores crônicos, multitarefas e pessoas sobrecarregadas por caixas de entrada que transbordam. Ele fornece dicas e técnicas para ajudá-lo a manter a calma, concluir suas tarefas e maximizar seu tempo para atividades produtivas em vez de procrastinar.

Allcot revela o modelo CORD (Capturar e coletar, Organizar, Revisar, Fazer) como a arma secreta de um ninja da produtividade e compartilha conselhos práticos e exercícios para ajudá-lo a dominar essas técnicas.

"A maneira como você protege e usa sua atenção determina seu sucesso."

Graham Allcot

Principais conclusões de Como ser um Ninja Produtivo

Sua atenção é uma moeda valiosa, portanto, gaste-a com sabedoria

A melhor maneira de fazer as coisas é fazê-las

O que os leitores dizem

"Este é meu livro favorito desde Getting Things Done, de David Allen. Técnicas simples para tirar a bagunça de sua cabeça e colocá-la em um sistema de confiança. Gosto particularmente das analogias, como pensar em como fazer o trabalho com antecedência, para que fazer o trabalho seja tão fácil quanto colocar cerejas em tortas."

2. Deep Work: Regras para o sucesso focado em um mundo distraído, de Cal Newport

via Amazon

Sobre o livro

Autor: Cal Newport

Cal Newport Ano de publicação: 2016

2016 Tempo estimado de leitura: 10 horas

10 horas Nível recomendado: Iniciante

Iniciante Número de páginas: 304

304 Classificações: 4.6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



'Deep Work', de Cal Newport, é um mergulho envolvente na produtividade do mundo acelerado de hoje.

Newport sugere que, para prosperar no mundo competitivo de hoje, é preciso trabalhar intensamente, sem distrações e com foco máximo.

No início do livro, Newport faz uma distinção clara entre trabalho profundo e superficial, usando exemplos da vida real para orientá-lo na priorização do trabalho profundo para alcançar o sucesso concentrado.

A segunda parte do livro oferece estratégias para que você desenvolva hábitos de trabalho profundo, incluindo princípios 4Dx (4 Disciplinas de execução) como

Trabalhar profundamente

Aceitar o tédio

Abandonar a mídia social

Drenar as águas rasas

Ao final, você estará motivado a dedicar mais tempo ao trabalho significativo e a desenvolver hábitos produtivos por meio do sucesso concentrado.

"Aquilo em que escolhemos nos concentrar e aquilo que escolhemos ignorar - contribui para definir a qualidade de nossa vida"

Cal Newport

Principais conclusões do Deep Work

A multitarefa e as distrações são os inimigos da produtividade

Programar o trabalho e o tempo livre é essencial para restaurar a energia

O que os leitores dizem

"Ótima leitura com táticas práticas a serem implementadas para alcançar um estado de trabalho profundo de forma consistente. Vou usar essas dicas daqui para frente."

3. Organize o amanhã hoje: 8 Ways to Retrain Your Mind to Optimize Performance at Work and in Life (8 maneiras de treinar sua mente para otimizar o desempenho no trabalho e na vida) por Dr. Jason Selk e Tom Bartow

via Amazônia

Sobre o livro

Autor(es): Dr. Jason Selk & Tom Bartow

Dr. Jason Selk & Tom Bartow Ano de publicação: 2015

2015 Tempo estimado de leitura: 7 horas

7 horas **Nível recomendado: Intermediário

Número de páginas: 240

240 Classificações: 4,7/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Em 'Organize Tomorrow Today', o Dr. Jason Selk e Tom Bartow apresentam um guia fácil de seguir que explora hábitos de sucesso. Eles oferecem oito métodos eficazes para remodelar sua mente para produtividade sem estresse tanto no trabalho quanto na vida.

Com base em experiências em atletismo, psicologia e finanças, os autores fornecem conselhos práticos, exemplos da vida real e orientação para o desenvolvimento pessoal. Isso o ajuda a cultivar hábitos positivos, acompanhar o progresso diário e aprimorar as habilidades de comunicação.

Este livro de produtividade oferece conselhos práticos se você busca hacks de produtividade e dicas de organização.

"A grandeza é baseada em fazer consistentemente coisas que os outros não podem ou não querem fazer. Simplificando, o sucesso não se trata de ser brilhante. Trata-se de ser consistente."

Dr. Jason Selk e Tom Bartow

Organize o amanhã hoje - principais conclusões

Incentivar o hábito de criar rotinas e sistemas para uma vida focada

Abrace sua singularidade e evite desculpas para se destacar e se sobressair

O que os leitores dizem:

"Este é um dos melhores livros de autoajuda que já li! Ele já me ajudou no trabalho com minha procrastinação e organização! Esse é um livro que preciso reler todo ano!"

4. How to Stop Procrastinating (Como parar de procrastinar): A Simple Guide to Mastering Difficult Tasks and Breaking Procrastination Habit by S.J. Scott

via Amazon

Sobre o livro

Autor: S.J. Scott

S.J. Scott Ano de publicação: 2017

2017 Tempo estimado de leitura: 4 horas

4 horas Nível recomendado: Iniciante

Iniciante Número de páginas: 158

158 Classificações: 4.2/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)



how to Stop Procrastinating (Como parar de procrastinar) é o seu companheiro ideal para acabar com esse hábito incômodo de procrastinação. Seja você um procrastinador ocasional ou um profissional em tempo integral que deixa as coisas para o último minuto, este livro o ajudará.

Nesta obra, S.J. Scott apresenta um plano simples, passo a passo, para lidar com a procrastinação em todos os aspectos de sua vida. Ele não se limita a falar sobre o assunto; ele se aprofunda nos motivos pelos quais a procrastinação é um verdadeiro problema - pense em notas baixas, desempenho ruim no trabalho e até mesmo problemas financeiros.

O livro ensina hábitos antiprocrastinação e lhe dá dicas para a vida cotidiana, como a Regra dos 25-5, truques para definir metas motivadoras e maneiras de dizer "não" com elegância, sem ser um desmancha-prazeres.

"Quanto mais tempo e esforço forem necessários para realizar uma tarefa, mais difícil será começar"

S.J. Scott

Principais conclusões sobre como parar de procrastinar

Envolva-se em uma rotina de revisão diária de 5 a 10 minutos

Seja responsável por suas tarefas

O que os leitores dizem

"Um livro útil e divertido do mestre do autoaperfeiçoamento que continua a encontrar novas maneiras de inspirar e incentivar seus leitores com conselhos simples, mas poderosos, sobre como criar hábitos vencedores."

5. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes: Lições poderosas sobre mudança pessoal, de Stephen R. Covey

via Amazon

Sobre o livro

Autor: Stephen R. Covey

Stephen R. Covey Ano de publicação: 1989

1989 Tempo estimado de leitura: 15 horas

15 horas Nível recomendado: Intermediário

Intermediário Número de páginas: 381

381 Classificações: 4.6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



Publicado em 1989 e com mais de 25 milhões de cópias vendidas, "Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes", de Covey, é um guia atemporal para alcançar o máximo de eficácia.

Covey se concentra na "ética do caráter" e oferece sete hábitos que o ajudarão a passar da dependência para a interdependência.

Não há soluções rápidas aqui. O objetivo de Covey é fazer modificações comportamentais de longo prazo e mudar suas percepções para gerar crescimento e sucesso pessoal.

Este livro fornece uma estrutura para o desenvolvimento de hábitos saudáveis e oferece lições vitais para ajudá-lo a se envolver em atividades de renovação e identificar áreas essenciais para o crescimento pessoal.

"O segredo não é priorizar o que está em sua agenda, mas sim programar suas prioridades."

Stephen Covey

Principais conclusões dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes

Concentre-se no que você pode controlar e não no que não pode

Tome decisões e priorize ações com base em seus objetivos e propósito de vida

O que os leitores dizem

"O livro de Covey não é apenas um guia prático para melhores hábitos, mas muda sua perspectiva sobre como suas escolhas, tanto físicas quanto mentais, podem mudar seu caminho para melhor ou pior. Muitas vezes, nem mesmo percebemos quais são nossos hábitos diários. Simplesmente continuamos com a vida sem pensar em algumas de nossas escolhas. Mas a leitura do livro de Covey faz com que seus hábitos pessoais e profissionais sejam examinados."

6. Essencialismo: The Disciplined Pursuit of Less (A busca disciplinada por menos), de Greg Mckeown

via Amazon

Sobre o livro

Autor: Greg McKeown

Greg McKeown Ano de publicação: 2014

2014 Tempo estimado de leitura: 8 horas

8 horas Nível recomendado: Iniciante a intermediário

Iniciante a intermediário Número de páginas: 272

272 Classificações: 4.1/5 (Goodreads) 4,6/5 (Amazon)



Em um mundo de sobrecarga de informações e inúmeras opções, o livro de Greg McKeown pede que você elimine o que não é essencial e se concentre em fazer as contribuições mais impactantes para as coisas essenciais - a busca disciplinada por menos.

O livro apresenta cinco ideias centrais, enfatizando o valor de deixar de tentar fazer tudo e adotar o essencialismo. Ele incentiva a substituição de falsas suposições por três verdades fundamentais:

Eu escolho o que faço Apenas algumas coisas importam Posso fazer qualquer coisa, mas não tudo

Este não é um livro típico de gerenciamento de tempo ou produtividade; é uma disciplina estruturada que o ajuda a identificar o que realmente importa em sua vida. E se estiver buscando um caminho claro para a produtividade e a realização sem estresse, leia Essentialism para obter resultados extraordinários.

"Às vezes, o que você não faz é tão importante quanto o que você faz"

Greg McKeown

Principais conclusões do essencialismo

Estabeleça limites claros em sua vida

Faça menos coisas melhor

O que os leitores dizem

"Este livro o desafiará a fazer apenas o que é essencial em sua vida e a eliminar o resto. A meta é "menos, mas melhor", alcançada ao se concentrar nas poucas coisas vitais, não nas muitas triviais."

7. Livre para se concentrar, de Michael Hyatt

via Amazônia

Sobre o livro

Autor: Michael Hyatt

Michael Hyatt Ano de publicação: 2019

2019 Tempo estimado de leitura: 8 horas

8 horas Nível recomendado: Iniciante

Iniciante Número de páginas: 250

250 Classificações: 4,6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Você está procurando um sistema de produtividade simples e eficiente para esclarecer prioridades e se concentrar no trabalho? Michael Hyatt tem tudo o que você precisa!

'Free to Focus' apresenta uma abordagem inovadora à produtividade, desafiando a crença comum de que se trata apenas de fazer mais em menos tempo.

Com um sistema comprovado e apoiado por mais de 25.000 profissionais, a fórmula de três etapas de Hyatt - Pare, Corte, Aja - orienta você a filtrar tarefas, eliminar o que não é essencial, gerenciar interrupções e estabelecer limites para aumentar o foco e obter resultados impactantes em um mundo distraído. Esse livro revolucionário o ajuda a se aproximar de suas metas e a reduzir o estresse.

"Se quiser dominar sua agenda, aumentar sua eficiência e produção e criar mais espaço em sua vida para as coisas que lhe interessam, você precisa aprender a se concentrar."

Michael Hyatt

Principais conclusões do Free to Focus

Aprenda o poder do sim ou do não para se concentrar melhor

Planeje sua vida primeiro e depois ajuste seu trabalho para se adequar às suas metas de estilo de vida

O que os leitores dizem

"O caminho mais simples para ter mais tempo com quem e o que amamos!"

8. Scrum: A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, de Jeff Sutherland

via Amazon

Sobre o livro

Autor: Jeff Sutherland

Jeff Sutherland Ano de publicação: 2014

2014 Tempo estimado de leitura: 7 horas

7 horas Nível recomendado: Iniciante

Iniciante Número de páginas: 258

258 Classificações: 4.6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



"Scrum", de Jeff Sutherland, não se trata apenas de formações de rúgbi. É uma estrutura inovadora de desempenho de equipe criada em 1993. Este livro explora a filosofia e as diversas aplicações do Scrum além da tecnologia ou do espaço de trabalho.

No livro, você verá exemplos do mundo real e estudos de caso que ilustram como a implementação do Scrum pode revolucionar sua abordagem, tornando as equipes mais eficazes e proporcionando resultados mais rápidos.

Seja nos negócios, na educação ou na melhoria de sua eficiência, este livro fornece orientações valiosas sobre a aplicação dos princípios do Scrum para alcançar resultados superiores em menos tempo.

"O Scrum Master, a pessoa encarregada de conduzir o processo, faz três perguntas a cada membro da equipe: 1. O que você fez ontem para ajudar a equipe a concluir o Sprint? 2. O que você fará hoje para ajudar a equipe a concluir o Sprint? 3. Que obstáculos estão atrapalhando a equipe? É isso aí."

Jeff Sutherland

Principais conclusões do Scrum

Um sistema de feedback regular é vital para manter seu projeto de produtividade no caminho certo

O gerenciamento eficaz de projetos tem tudo a ver com a promoção de um ótimo trabalho em equipe

O que os leitores dizem

"Este livro não apenas explica os porquês do Scrum, mas o faz com exemplos fáceis e envolventes. Também é bom ver como o Scrum está sendo aplicado para resolver mais do que problemas de software."

9. Extreme Productivity (Produtividade extrema): Boost Your Results, Reduce Your Hours (Aumente seus resultados, reduza suas horas) por Robert Pozen

via Amazon

Sobre o livro

Autor: Robert Pozen

Robert Pozen Ano de publicação: 2012

2012 Tempo estimado de leitura: 10 horas

10 horas Nível recomendado: Iniciante

Iniciante Número de páginas: 304

304 Classificações: 4.1/5 (Amazon) 3,6/5 (Goodreads)



Por meio dessa leitura fácil, o autor oferece insights valiosos sobre como maximizar a produtividade e, ao mesmo tempo, equilibrar sua vida profissional e pessoal.

Com base em sua experiência como professor da Harvard Business e presidente de uma empresa global de serviços financeiros, Robert Pozen defende a mudança do foco nas horas trabalhadas para a priorização dos resultados.

A abordagem direta de Pozen simplifica as rotinas diárias, prioriza a definição de metas, aprimora a tomada de decisões e evita a atenção desnecessária a tarefas menores. O livro aborda a produtividade profissional e oferece orientação sobre o desenvolvimento de habilidades pessoais e o gerenciamento eficaz de relacionamentos.

Portanto, se você está procurando estratégias práticas de alguém que entende as complexidades de manter a produtividade em vários domínios da vida, então "Extreme Productivity" é uma leitura obrigatória.

"Para implementar o princípio geral da leitura ativa, você deve seguir um processo de três etapas: 1. Compreender a estrutura da leitura. 2. Ler a introdução e a conclusão. 3. Dê uma olhada nas partes superiores dos parágrafos."

Robert Pozen

Principais conclusões do Extreme Productivity

Priorizar tarefas de alto impacto em detrimento das de baixa prioridade

Saudável equilíbrio entre vida pessoal e profissional é essencial para o bem-estar geral

O que os leitores dizem

"Um livro que muda a vida - que abrange tudo, do trabalho ao lazer, família e amigos. Pozen cobre muito terreno com seus conselhos - e tudo isso é útil. Um ótimo livro e que vai para minha lista de melhores."

10. 23 Anti-Procrastination Habits: Como deixar de ser preguiçoso e obter resultados em sua vida por S.J. Scott

via Amazon

Sobre o livro

Autor: S.J. Scott

S.J. Scott Ano de publicação: 2014

2014 Tempo estimado de leitura: 4 horas

4 horas **Nível recomendado: Intermediário

Número de páginas: 116

116 Classificações: 4.2/5 (Amazon) 3,6/5 (AbeBooks)



Você já se pegou dizendo: "Vou fazer isso mais tarde"? Este livro está aqui para mudar isso.

Scott reconhece a luta diária de adiar tarefas essenciais, o que leva ao estresse e a negócios inacabados. O segredo é desenvolver uma "mentalidade antiprocrastinação" por meio de hábitos práticos e corretos de produtividade que promovam ações consistentes e evitem o estresse.

Este livro o ajudará a formar bons hábitos que o capacitarão a assumir o controle de suas listas de tarefas e a transformar intenções em ações.

"Não é tão difícil parar de procrastinar. Na verdade, tudo o que você precisa fazer é criar os mesmos hábitos usados por inúmeras pessoas bem-sucedidas e torná-los parte de sua rotina."

S. J. Scott

23 hábitos antiprocrastinação principais conclusões

Comece aos poucos e ganhe impulso

Concentre-se no resultado e não no processo

O que os leitores dizem

"Para uma leitura rápida com algumas boas dicas. Esse livro fornece informações básicas sobre diferentes técnicas e etapas para acabar com a procrastinação."

Benefícios de ler livros sobre produtividade

Os benefícios da leitura de livros sobre produtividade vão além de realizar mais trabalhos e desenvolver bons hábitos. Essas joias literárias oferecem muitos insights, estratégias e dicas práticas para aumentar a eficácia pessoal e profissional.

Aqui estão alguns dos principais benefícios da leitura de livros sobre produtividade:

Habilidades de gerenciamento de tempo: Aprenda a gerenciar o tempo de forma eficiente com esses livros, pois eles oferecem conselhos práticos sobre bloqueio de tempo, priorização e criação de cronogramas eficazes para maximizar a produtividade

Aprenda a gerenciar o tempo de forma eficiente com esses livros, pois eles oferecem conselhos práticos sobre bloqueio de tempo, priorização e criação de cronogramas eficazes para maximizar a produtividade Aumento da eficácia: Faça as coisas de forma mais inteligente e rápida na vida cotidiana com técnicas testadas pelo tempo para simplificar tarefas e obter melhores resultados

Faça as coisas de forma mais inteligente e rápida na vida cotidiana com técnicas testadas pelo tempo para simplificar tarefas e obter melhores resultados Mudança de mentalidade: Muitos livros de produtividade incentivam os leitores a adotar uma atitude positiva e proativa em relação aos desafios, vendo os contratempos como oportunidades de crescimento. Essa mudança de perspectiva o ajuda a levar uma vida plena e desenvolve uma mentalidade de crescimento

Muitos livros de produtividade incentivam os leitores a adotar uma atitude positiva e proativa em relação aos desafios, vendo os contratempos como oportunidades de crescimento. Essa mudança de perspectiva o ajuda a levar uma vida plena e desenvolve uma mentalidade de crescimento Foco e concentração aprimorados: Melhore seu foco e sua concentração com os livros de produtividade, o que leva a um melhor engajamento nas tarefas e a uma melhor memória

Melhore seu foco e sua concentração com os livros de produtividade, o que leva a um melhor engajamento nas tarefas e a uma melhor memória Visões do sucesso: Esses livros oferecem vislumbres valiosos das mentes de pessoas bem-sucedidas, motivando, inspirando e oferecendo ideias práticas para melhorar a produtividade

Isso encerra nossas recomendações! Sabemos que o conhecimento é fundamental. Os insights dos livros de produtividade podem afetar significativamente seu trabalho e sua vida pessoal, ajudando-o a eliminar os assassinos da produtividade .

Então, por que não dar um passo à frente? Capacite-se com a função melhores aplicativos de produtividade para gerenciamento eficaz de projetos e otimização do fluxo de trabalho.

Aumento da produtividade com o ClickUp

ClickUp

Software de gerenciamento de projetos ClickUp: Uma olhada em sua interface de usuário ClickUp é a ferramenta de produtividade definitiva que consolida perfeitamente todo o seu trabalho em vários aplicativos em um espaço de trabalho colaborativo.

Desde o brainstorming de ideias e o gerenciamento de sua lista de tarefas até a personalização de processos e a automação de tarefas rotineiras, Gerenciamento de projetos do ClickUp do ClickUp têm tudo o que você precisa. Essa plataforma multifuncional aumenta a produtividade com as visualizações personalizadas, IA do ClickUp automação e muitos outros recursos.

O ClickUp aproxima as equipes com fluxos de trabalho conectados, documentos, painéis em tempo real e muito mais - ajudando todos a se moverem mais rapidamente, trabalharem de forma mais inteligente e economizarem tempo.

Recursos de produtividade do ClickUp

Gerenciamento de tarefas centralizado: Gerencie suas tarefas comTarefas do ClickUp. Crie, organize e priorize tarefas com eficiência. Personalize os detalhes das subtarefas, defina datas de vencimento e atribua responsabilidades para garantir clareza e responsabilidade

Planeje, organize e colabore em qualquer projeto com o gerenciamento de tarefas que pode ser personalizado para cada necessidade.

Priorize tarefas: Simplifique seu fluxo de trabalho com oPrioridades de tarefas do ClickUp recursos. Com quatro sinalizadores de prioridade (Urgente, Alta, Normal e Baixa), comunique com eficiência a urgência e a importância da tarefa para facilitar o processo de gerenciamento de projetos. Defina filtros com base em datas de vencimento e prioridades. Concentre-se nas tarefas mais críticas e iminentes em seu fluxo de trabalho, programe seu tempo e concentre-se nas tarefas de alta prioridade

Filtre sua visualização de lista por status, prioridade, responsável ou qualquer campo personalizado para adaptar melhor as listas de tarefas às suas necessidades

Lista de tarefas dinâmica: Mantenha-se organizado e eficiente com oLista de tarefas do ClickUp que permitegerenciamento de tarefas em todos os dispositivos, garantindo acessibilidade constante. As opções de personalização, incluindo formatação e vinculação de tarefas, proporcionam uma experiência personalizada. Modelos de lista de verificação ajudam você a economizar tempo e a executar todas as suas tarefas recorrentes com facilidade, tornando esse recurso uma ferramenta robusta para uma abordagem sistemática de conclusão de todas as suas tarefas

Modelo de lista de verificação de controle de qualidade do ClickUp

O modelo de plano de autocuidado do ClickUp foi projetado para facilitar a criação, o controle e a manutenção de uma rotina completa de autocuidado.

Rastreamento inteligente de tempo: UseRecurso de controle de tempo do ClickUp para melhorar o gerenciamento do tempo. Chega de complicações - controle rapidamente o tempo, defina estimativas e faça anotações, esteja você no desktop, no celular ou no navegador. Ele tem um cronômetro global que permite alternar entre tarefas sem esforço. E tem mais: o ClickUp sincroniza-se perfeitamente com seus aplicativos favoritos de controle de tempo, como o Toggl e o Harvest, e mantém você organizado com recursos como anotações, etiquetas e controle de tempo faturável

O ClickUp facilita o controle de tempo para que você possa se concentrar no seu trabalho. Controle o tempo, defina estimativas, adicione notas e visualize relatórios de seu tempo em qualquer lugar.

Deixe sua produtividade atingir novos patamares

Você conhece o ditado: "Conhecimento é poder". Use os insights desses livros para criar hábitos produtivos e ter sucesso pessoal e profissional neste mundo distraído.

Agora que você tem o conhecimento e as ferramentas, registre-se no ClickUp hoje mesmo para acessar ferramentas de produtividade, Modelos de planejadores diários , e mais 1.000 integrações . Coloque em prática o que você aprendeu com o ClickUp!