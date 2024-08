Testamos as 15 melhores alternativas e concorrentes para o Google Jamboard (lousas digitais) 2024

O Jamboard é uma ferramenta revolucionária de criação plataforma de colaboração que tem ajudado os profissionais de criação a dar vida às suas ideias. No entanto, como os modos de interação evoluem a cada dia, o Jamboard pode ficar aquém de suas expectativas e demandas.

Nesse caso, você pode começar a vasculhar a Internet em busca de alternativas ao Jamboard que ofereçam uma autêntica experiência de colaboração virtual para a sua equipe.

Este artigo examina diferentes lousas digitais com base em recursos, feedback dos usuários e preços e apresenta as melhores alternativas ao Jamboard.

O que é a lousa digital interativa do Jamboard?

O Jamboard é uma plataforma baseada em nuvem que facilita interação em tempo real entre usuários conectados.

Por exemplo, a plataforma tem salas, e os usuários na mesma sala podem compartilhar arquivos e fazer edições em um processo conhecido como sincronização de trabalho. Essa ferramenta de quadro interativo utiliza o Google Drive, o Google Sheets e o Google Docs em seu design colaborativo.

Essa tecnologia foi uma tábua de salvação para equipes criativas, professores e alunos, e diferentes empresas durante os bloqueios da pandemia da COVID-19. Ela permitiu que os professores preparassem sessões on-line interativas com seus alunos e manteve as equipes conectadas remotamente. 👩‍💻🌎 👋🧑‍💻

Limitações do quadro branco do Jamboard

De acordo com as avaliações dos usuários, o Jamboard deixa a desejar em muitas áreas, incluindo:

Falta de autonomia do administrador - os educadores relataram casos em que os alunos podem excluir arquivos de estudo sem a notificação do administrador

Não tem função off-line

Só pode acomodar 50 usuários ativos de cada vez

Os usuários só podem ter um máximo de 20 slides por Jamboard

Os usuários devem integrar equipes ou usar o zoom para comunicação verbal

Essas limitações fizeram com que muitos usuários buscassem outras alternativas de lousa digital que atendessem às suas necessidades e expectativas.

Vamos dar uma olhada nas 14 melhores alternativas ao Jamboard hoje. 👀

15 alternativas de lousa virtual Jamboard em 2024

1. Lousa interativa ClickUp

Transforme as ideias de sua equipe em ações coordenadas com o ClickUp-all in one Whiteboard ClickUp é uma plataforma de produtividade que recentemente adicionou uma funcionalidade de lousa digital interativa. A nova Quadro branco do ClickUp o recurso é voltado para equipes distribuídas que buscam apresentar e fazer brainstorming de ideias em uma plataforma virtual e colaborar em tempo real. Ele permite que as equipes criem a tela perfeita para brainstorming, planejamento estratégico, fluxos de trabalho Agile e muito mais.

Características:

Compatibilidade com o Google Drive : Se você tiver tarefas no Google Drive do Jamboard, poderá transferi-las rapidamente para o ClickUp Whiteboard e ele poderá ser usado sem problemas compatível com o ClickUp Docs .

: Se você tiver tarefas no Google Drive do Jamboard, poderá transferi-las rapidamente para o ClickUp Whiteboard e ele poderá ser usado sem problemas compatível com o ClickUp Docs . Recursos de formatação : Crie desenhos e textos,notas adesivasemojis, imagens e formas

: Crie desenhos e textos,notas adesivasemojis, imagens e formas Design personalizável : Os usuários podem manipular camadas personalizáveis para criar wikis, logotipos e bancos de dados de base de conhecimento da empresa.

: Os usuários podem manipular camadas personalizáveis para criar wikis, logotipos e bancos de dados de base de conhecimento da empresa. Modo de foco : Limita as distrações na tela, concentrando-se em seções específicas do quadro branco

: Limita as distrações na tela, concentrando-se em seções específicas do quadro branco Widgets incorporados : Os widgets permitem que os usuários editem tarefas sem sair dos documentos

: Os widgets permitem que os usuários editem tarefas sem sair dos documentos Rápido e personalizávelModelos de quadro branco: Acelere os processos de whiteboarding entre diferentes departamentos

Prós:

O ClickUp oferece colaboração em tempo real

Edição suave

Tarefas incorporadas

Interface de usuário fácil de usar

Ações rápidas de compartilhamento

Cons:

Alguns recursos são muito complexos para novos usuários

O modo off-line não está disponível

Preço:

O ClickUp oferece quatro opções de assinatura para seu quadro interativo:

Plano gratuito para sempre

Plano ilimitado Plan : uS$ 7/mês

: uS$ 7/mês plano Empresarial Plano : $12/mês

: $12/mês Empresa: Preços personalizados disponíveis

Rating:

Classificação G2 : 4.7 estrelas de 4.179 avaliações

Classificação do Capterra : 4.7 estrelas de 2.698 avaliações

2. Miro

via MiroMiro permite que as equipes colaborem e obtenham resultados mais rápidos virtualmente. O quadro branco on-line é compatível com dispositivos iOs, Android e desktop e apresenta um design interativo e fácil de usar. Os usuários podem começar a trabalhar a partir do modelo desejado ou de um novo quadro branco em branco.

Diferente de Jamboard, Miro acomoda um número ilimitado de usuários ao mesmo tempo e usa o zoom como meio de comunicação verbal. Além disso, o Miro apresenta algumas das melhores ferramentas interativas do mercado.

Características:

Modelos de quadro branco pré-projetadoscomo design de UXmapeamento de clientes e retrospectiva

Funcionalidade de usuário ilimitada

Miro marketplace: contém uma série de aplicativos compatíveis

Prós:

Melhores configurações de administrador

Ampla gama de recursos interativos

Possui recursos de compartilhamento de tela

Cons:

Há bugs no modo de compartilhamento de tela

O quadro branco Miro ocupa muita memória do computador

Preço:

O Miro tem três opções de pagamento:

Modo gratuito

Plano de equipe : uS$ 8/mês

: uS$ 8/mês Plano empresarial : $16/mês

: $16/mês Empresa: Preços personalizados

Ratings:

G2: 4,8 estrelas em 3.450 avaliações

Captera: 4,7 estrelas em 634 avaliações

Compare Miro para Lucidchart!

3. Mural

via Mural Está procurando alternativas ao Jamboard para sua equipe de edição de fotos? Bem, Mural oferece vários quadros brancos semelhantes aos quadros de arte do Photoshop. Entretanto, os quadros brancos do Mural podem ser reorganizados e redimensionados de acordo com suas necessidades.

Características:

Modelos pré-fabricados

Grades pré-criadas

Caixas de contexto

Várias salas para diferentes equipes

Ferramentas de edição incorporadas

Ferramentas de bate-papo

Modo de foco e cronômetros

Prós:

Suave trabalho colaborativo recursos

Uma ampla variedade de modelos, telas e itens de paleta

Opções de exportação e importação

Suporte padrão do setor

Cons:

Opções limitadas de integração com outros quadros brancos digitais

O aplicativo móvel pode apresentar falhas e atrasos de vez em quando

Não há integração com o Zoom

Preço:

Plano inicial : uS$ 12/mês

: uS$ 12/mês Plano Plus: uS$ 20/mês

Reviews:

Classificação G2: 4.6 estrelas em 949 avaliações

Classificação da Capterra: 4.5 estrelas em 81 avaliações

Bônus:_ **Mural vs Miro !

4. Quadro de tempestade

via Quadro de tempestades O quadro interativo Stormboard tem um layout no estilo de notas adesivas, com cada nota adesiva segurando seu quadro branco. É possível atribuir a uma equipe uma nota adesiva e seu quadro branco. O quadro facilita o gerenciamento da equipe e você pode acompanhar perfeitamente as tarefas em várias plataformas.

Características:

Notas adesivas ajustáveis para quadro branco

Compatível com outros aplicativos de produtividade

Ferramentas de gerenciamento de equipe simples para líderes de equipe

Ferramentas embutidas de bate-papo e voz

Modelos personalizáveis

Prós:

Interface fácil de usar

Melhores canais de comunicação

Um modelo personalizável simplifica o trabalho

Cons:

A paleta de cores limitada para cartões

Pequenos bugs

Ferramentas de administrador limitadas

Preço:

Pessoal : Gratuito

: Gratuito Empresarial : uS$ 10/mês

: uS$ 10/mês Empresa: Preços personalizados

Rating:

Classificação G2: 4.3 estrelas em 25 avaliações

Classificação Capterra: 4.5 estrelas em 34 avaliações

5. Limnu

Via Linmu A lousa digital Limnu está disponível nas versões para Android, iOS e desktop, proporcionando uma experiência de colaboração digital conservadora. A plataforma é adequada para equipes que relutam em se tornar totalmente digitais; portanto, ela apresenta ferramentas limitadas e é necessário concluir algumas tarefas com o toque físico.

Características:

Desenhos realistas com marcadores

Ferramentas colaborativas

Ótimos controles de administrador

Interface amigável para iniciantes

Prós:

Fácil de usar

Tela de quadro branco de tamanho considerável na interface

Canais de comunicação por bate-papo e vídeo

Cons:

Depende do zoom para comunicação por vídeo e voz

O recurso de apagamento pode ser irregular

Preço:

Plano profissional : uS$ 5/mês

: uS$ 5/mês Equipe : uS$ 8/mês

: uS$ 8/mês Empresa: Preços personalizados

Ratings:

Classificações do G2: 4.9 estrelas em 13 avaliações

Avaliações do Capterra: 4.8 estrelas em 12 avaliações

6. Painel conceitual

Via Quadro de ConcorrênciaPainel de conceitos é ideal para apresentação de equipes e brainstorming, sendo a melhor alternativa ao Jamboard para equipes de negócios que desejam compartilhar suas ideias e soluções com seus clientes. A plataforma permite mapear a jornada do cliente e criar uma persona no quadro enquanto você discute expectativas e estratégias com seus clientes.

Características:

Modelos personalizáveis

Compartilhamento de tela no aplicativo

Widget de quadro de bate-papo

Sistema de tarefas

Opções de chamada em conferência

Prós:

O quadro branco on-line gratuito oferece até 500 MB de espaço e quadros ilimitados

Canais de comunicação confiáveis, incluindo chamadas em conferência

Opções fáceis de exportação e compartilhamento

Cons:

O upload de imagens é demorado

A interface do usuário é menos atraente

Preços:

Gratuito

Premium : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Business : $9/mês por usuário

: $9/mês por usuário Enterprise: Preço personalizado para 250 usuários

7. InVision Freehand

Via InVision Freehand O InVision Freehand é uma opção ideal para editores de fotos, mas sua versatilidade significa que qualquer equipe pode trabalhar nele. A plataforma sincroniza seus esboços e photoshops e os utiliza para criar feedback em tempo real.

Características:

Modelos personalizáveis

Compartilhamento de tela

Ferramentas de colaboração

Prós:

Interface fácil de usar, especialmente para designers

A versão gratuita oferece acesso a muitos recursos

Fácil de carregar arquivos e adicionar comentários de texto

Cons:

Sem ferramentas de bate-papo, exceto na seção de comentários

Preços:

Gratuito

Pro : uS$ 4/mês por usuário

: uS$ 4/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Ratings:

Classificação G2: 4.4 estrelas em 743 avaliações

Classificação Capterra: 4.6 estrelas em 666 avaliações

8. Quadro branco da Microsoft

Via MicrosoftQuadro branco da Microsoft o software em nuvem permite que as equipes colaborem no desenho de formas, na criação de tabelas e no design de produtos. Recursos como a seção de comentários facilitam os canais de feedback por meio de interação em tempo real. Além disso, os usuários têm diferentes opções de caneta que podem ser usadas para editar imagens, desenhar formas na tela e compartilhar notas adesivas.

Características:

API

Ferramentas de colaboração

Ferramentas de comentários

Diagramação

Tela ao vivo

Análise e relatórios

Modelo personalizável

Pros:

Conectado ao ambiente do Office 365

Uma ferramenta versátil que pode ser usada em qualquer setor

Cons:

Os recursos podem apresentar falhas ao mudar de tela

Falta de recursos importantes em comparação com as lousas digitais de ponta, como ClickUp e Miro

Preço:

Microsoft 365 Personal : uS$ 6,99/mês por usuário

: uS$ 6,99/mês por usuário Microsoft 365 Family : uS$ 9,99/mês por usuário

: uS$ 9,99/mês por usuário Microsoft 365 Business Basic : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Microsoft 365 Business Standard: uS$ 12,50/mês por usuário

Classificação:

Classificação G2: 4.2 de 30 avaliações

Classificação Capterra: 4.3 estrelas em 59 avaliações

Dê uma olhada nisso_ **Concorrentes do Microsoft Whiteboard !

9. Prancha branca

Via Quadros de avisos A plataforma colaborativa baseada em nuvem Witeboard permite que os usuários criem, editem e compartilhem ideias na tela do quadro branco. Os membros da equipe precisam criar perfis de usuário que são adicionados à plataforma pelo líder da equipe.

A plataforma suporta apenas a versão da Web e é adequada para todos os níveis de negócios.

Características:

Ferramentas de colaboração

Brainstorming

Ferramentas de esboço

Quadro branco

Tela digital

Função de foco

Prós:

Fácil de participar de equipes e adicionar membros

Fácil de usar

Modelos personalizáveis

A função de foco aumenta a produtividade

Cons:

Disponível somente em navegadores da Web

Canais de comunicação limitados

Preço:

Gratuito

Classificação:

Classificação G2: 4.2 estrelas em 30 avaliações

10. Draw Chat

Via Bate-papo de sorteio Os quadros interativos do Draw Chat permitem que você organize reuniões e gerencie diferentes equipes - eles apresentam quadros interativos em tempo real em que os membros da equipe podem compartilhar links editáveis de seus desenhos. As equipes se comunicam por meio de bate-papos, mensagens de áudio ou videoconferências.

Características:

Quadro de desenho

Mensagens de texto

Videoconferências

Anotação em PDF

suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana

Guia do usuário

Prós:

Diferentes canais de comunicação

Responsivo e fácil de usar interface * Diferentes ferramentas de equipe

Cons:

Disponível somente em navegadores da Web

Não possui recursos e ferramentas disponíveis em outros quadros brancos digitais

Preço:

Gratuito

Rating:

Classificação G2: 4.5 de 9 comentários

Classificação da Capterra: 4.2 estrelas em 5 avaliações

11. Quadro branco Fox

Via Raposa do quadro branco O Whiteboard Fox é um espaço de trabalho on-line interativo que funciona em conjunto com o zoom e o Google Meet para facilitar as reuniões on-line. A plataforma tem uma série de ferramentas, incluindo cores de desenho e uma caneta, onde os usuários podem desenhar e editar imagens e formas em sua tela.

Características:

Ferramentas de desenho

Ferramentas de colaboração

O Zoom e o Meet são compatíveis

Uma tela de desenho

Prós:

Número ilimitado de membros da equipe

A comunicação é perfeita via zoom

Uma série de ferramentas de edição e desenho

Cons:

A paleta de cores do texto é limitada

O quadro é desativado após um certo tempo de uso

Preços:

Pessoal : Gratuito

: Gratuito Pro : uS$ 7/mês

: uS$ 7/mês Enterprise: uS$ 15/mês por usuário

Rating:

Classificação G2: 4.2 estrelas em 12 avaliações

Classificação da Capterra: 4.3 estrelas em 20 avaliações

12. Ziteboard

Via Ziteboard O Ziteboard é um quadro branco leve que só está disponível em navegadores da Web, mas é compatível com navegadores de celulares e computadores. A plataforma foi projetada especificamente para especialistas em educação e funciona bem em aulas on-line.

É uma alternativa simples aos quadros brancos digitais excessivamente complexos, como o Jamboard. No entanto, ela ainda tem alguns dos melhores recursos.

Recursos:

Ferramenta colaborativa

Ferramentas de desenho

Anotações em PDF e imagens

Prós:

É simples de usar

Requer especificações simples do dispositivo

Cons:

Carece de muitos recursos e ferramentas devido ao seu aspecto leve

Preço:

Weekly Pro : $5/ Individual

: $5/ Individual Monthly Pro : uS$ 9/indivíduo

: uS$ 9/indivíduo Pro anual : $85

: $85 Empresarial: Versátil

Rating:

Classificação G2: 4.2 estrelas em 4 avaliações

Classificação Capterra: 5.0 estrelas em 3 avaliações

13. Canva

Via Canva A plataforma compartilhável Canva permite criar, editar e compartilhar quadros brancos com os membros da sua equipe. A plataforma é uma das favoritas entre os designers dos setores digital, de moda e de design gráfico.

Características:

Modelos personalizados

Ferramentas colaborativas

Ferramentas de edição gratuitas

Ferramentas de animação gratuitas

Ferramentas de edição de vídeo

Pros:

Fácil de usar

Compatível com vários dispositivos

Ótimas ferramentas de edição

Ideal parabrainstorming eficaz em equipe Cons :

Você não pode criar elementos exclusivos

Os elementos e as fotos são genéricos

Difícil de usar em telas pequenas

Preço:

Canva Pro: $119,99 por ano

Classificação:

Classificação G2: 4.7 estrelas em 3.337 avaliações

Classificação da Capterra: 4.7 estrelas em 9.561 avaliações

Bônus:_ **Alternativas do Canva !

14. Crayon

Via Giz de cera O Crayon (Cr4yon.com) é uma opção de quadro branco on-line gratuito com recursos limitados. Essa plataforma gratuita não tem canais de comunicação e tem recursos limitados ferramentas de colaboração a bordo. O site ainda está em seu processo inicial de criação e tem um longo caminho a percorrer.

Características:

Ferramentas simples de desenho

Ferramentas de colaboração

Prós:

Não requer a criação de conta

É gratuito

É simples

Cons:

Falta de ferramentas de criação para tarefas criativas complexas

Não tem canais de comunicação

Disponível somente em navegadores da Web

Preço:

Gratuito

15. Quadro branco Zoom

O Zoom Whiteboard é uma ferramenta de colaboração digital altamente acessível para usuários que já estão utilizando o Zoom para suas necessidades de videoconferência. Ele fornece um quadro interativo onde os membros da equipe podem fazer brainstorming, planejar e compartilhar ideias em tempo real durante as reuniões do Zoom.

Características:

Ferramentas de colaboração para adicionar formas, texto e desenhos à mão livre aos quadros brancos

Recursos de videoconferência

Prós:

Adicionar às reuniões do Zoom

Salve facilmente seu quadro branco como um PNG

Ações de desfazer e refazer

Cons:

Recursos limitados em comparação com outrosferramentas de quadro branco* É necessário usar o zoom

Os usuários relatam problemas de desempenho com a colaboração

Preço:

Whiteboard: US$ 2,49/mês por usuário

Whiteboard Plus: uS$ 7,00/mês por usuário

Melhore sua colaboração visual com quadros brancos digitais Software de colaboração visual revolucionou a comunicação em vários setores. Por exemplo, agora é possível realizar sessões virtuais de brainstorming com membros da equipe do outro lado do mundo. 👋 🌎

O Jamboard é uma das principais plataformas de quadro interativo; no entanto, existem outras alternativas dignas de nota, como Lousa interativa ClickUp que pode proporcionar uma experiência colaborativa sem limites para sua equipe.

O recurso Whiteboard do ClickUp conecta-se diretamente às suas tarefas, colegas de equipe e muito mais

Quando se trata de brainstorming e gerenciamento de projetos, você vai querer uma ferramenta que permita expressar visualmente suas ideias, compartilhá-las facilmente com sua equipe e gerenciar e conectar todo o seu trabalho importante.

O ClickUp permite que você faça isso e muito mais - tudo em um só lugar.

Com mais de cem recursos personalizáveis, inclusive um quadro branco potente e colaborativo, você e sua equipe terão todas as ferramentas necessárias para arrasar em qualquer tipo de projeto! 🔥