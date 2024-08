Miro vs. Jamboard: Qual software de quadro branco será melhor em 2024?

Aproximem-se, pessoal, para o confronto mais emocionante de 2023 - Miro vs. Jamboard: O duelo do quadro branco digital! Neste canto, temos o Miro, o maestro rico em recursos que dança em círculos em torno da colaboração. E no canto oposto, o Jamboard, O Google Workspace's prodígio otimizado, com muita simplicidade e facilidade.

Claramente, ambas as ferramentas são plataformas de quadro branco que dominam o mercado. E nós as analisaremos para ajudá-lo a decidir se vale a pena investir nelas.

Juntos, exploraremos o cenário de software de quadro branco comparando cada uma delas para coroar o campeão supremo de 2023. Incluiremos um detalhamento de tudo o que essas duas ferramentas oferecem em termos de recursos e preços. Portanto, segurem seus chapéus e que comece a grande batalha do quadro branco!

O que é o Miro?

via Miro O Miro é uma ferramenta versátil de quadro branco on-line que facilita a colaboração em tempo real, o brainstorming e o gerenciamento visual de projetos para equipes remotas. Com sua vasta gama de recursos e ferramentas, a plataforma visa a simplificar o processo criativo, facilitando o trabalho conjunto de equipes distribuídas.

Essa ferramenta permite que os membros da equipe compartilhem sugestões e desenvolvam soluções inovadoras independentemente de sua localização física. O Miro oferece uma interface intuitiva para seus usuários finais.

Seu software tem quadros brancos on-line que podem ser usados para coisas como planejamento de sprint, design thinking, fluxos de trabalho ágeis e muito mais. Eles oferecem uma ampla variedade de modelos pré-criados, objetos personalizáveis e integrações poderosas com ferramentas de produtividade populares, como ClickUp .

Em suma, o Miro ajuda as equipes a colaborar com eficiência em projetos, compartilhar feedback e visualizar conceitos complexos, tudo em uma única plataforma.

Recursos do Miro

Nesta seção, examinaremos mais de perto os recursos do Miro para entender melhor suas capacidades.

1. Tela infinita

O único limite para a criação de seu quadro branco é sua imaginação, graças à tela infinita de Miro

Explore um espaço de trabalho praticamente ilimitado, onde é possível criar, organizar e visualizar planos, ideias e conceitos sem se limitar ao espaço físico do quadro. Os usuários podem aumentar e diminuir o zoom da tela para se concentrar em detalhes específicos ou obter uma visão panorâmica de todo o quadro editável, possibilitando a colaboração e o brainstorming contínuos.

2. Modelos pré-criados

O Miro oferece uma coleção diversificada de modelos pré-construídos adaptados a diferentes casos de uso de negócios. Esses modelos abrangem uma ampla gama de cenários, incluindo planejamento de projetos mapeamento da história do cliente, análise SWOT e muito mais. Ao aproveitar esses modelos, as equipes podem iniciar rapidamente seus projetos e se beneficiar das melhores práticas e estruturas comprovadas.

3. Colaboração em tempo real

Com o recurso de colaboração em tempo real do Miro, vários usuários podem trabalhar juntos em um quadro simultaneamente. As alterações feitas por um membro da equipe são refletidas instantaneamente por todos os outros, garantindo que todos estejam sempre atualizados. Isso promove um ambiente altamente interativo e produtivo em que as ideias podem ser compartilhadas, refinadas e discutidas em tempo real, independentemente da localização ou dos dispositivos dos membros da equipe.

4. Comentários e marcações

Via Miro

Os usuários podem deixar comentários sobre elementos específicos em um quadro, mencionar ou marcar membros da equipe para chamar a atenção deles para um ponto específico e criar conversas em tópicos para manter as discussões organizadas. Esse recurso promove uma comunicação eficiente, incentiva a colaboração e garante que insights ou sugestões importantes não sejam perdidos em meio ao conteúdo do quadro.

5. Ferramentas de desenho e escrita

O Miro oferece um conjunto abrangente de ferramentas de desenho e escrita que permitem que os usuários expressem suas ideias visualmente. Essas ferramentas incluem várias canetas, lápis, formas e opções de texto, proporcionando flexibilidade na forma como as informações são apresentadas. Seja para esboçar conceitos, fazer anotações em imagens ou criar diagramas essas ferramentas permitem que os usuários liberem sua criatividade e comuniquem seus pensamentos de forma eficaz.

6. Objetos personalizáveis

Adicione e personalize objetos, como post-its, imagens e ícones, para melhorar o apelo visual dos quadros e transmitir seus objetivos com eficiência. Esse recurso de personalização permite uma experiência mais personalizada e envolvente ao trabalhar em projetos colaborativos.

7. Integrações

A integração do Miro com ferramentas populares de produtividade e colaboração, incluindo ClickUp, Slack e Google Workspace, aprimora o fluxo de trabalho geral e a conectividade em diferentes plataformas. Essas integrações possibilitam a troca perfeita de informações, a sincronização de dados e a gerenciamento de tarefas entre o Miro e outras ferramentas. Ao consolidar seus processos de trabalho, as equipes otimizam seus fluxos de trabalho, eliminam tarefas redundantes e promovem um ambiente de trabalho mais coeso e produtivo.

8. Modo de apresentação

via Miro

Exiba seus quadros em um formato semelhante a um slide. Os usuários podem navegar sistematicamente pelo conteúdo do quadro, destacando os pontos principais e garantindo uma apresentação coerente e visualmente atraente que comunique suas ideias de forma eficaz.

9. Controles de acesso e permissões

O Miro fornece aos administradores controles de acesso granular e configurações de permissão, permitindo que eles definam diferentes níveis de acesso para os membros da equipe. Esse recurso garante que as informações sensíveis ou confidenciais permaneçam seguras e acessíveis somente a pessoas autorizadas.

10. Modo off-line

Aproveite os controles de acesso granular e as configurações de permissão, para que você possa definir diferentes níveis de acesso para os membros da equipe. Esse recurso garante que as informações sensíveis ou confidenciais permaneçam seguras e acessíveis somente a pessoas autorizadas. Ao atribuir as permissões adequadas, os administradores podem manter a privacidade dos dados, evitar modificações não autorizadas e regular o ambiente colaborativo geral.

11. Recurso de lapso de tempo

Acompanhe a evolução de seus quadros ao longo do tempo. Ao visualizar as alterações feitas no quadro e como os objetivos progrediram, as equipes podem obter insights valiosos sobre seus processos de ideação e tomada de decisões . Esse recurso facilita a reflexão, a análise e a aprimoramento contínuo fornecendo uma perspectiva histórica do desenvolvimento do conselho.

12. Opções de exportação

Salve seus quadros em diferentes formatos, como PDF, imagem ou CSV. Essa versatilidade na exportação permite o compartilhamento contínuo de projetos concluídos com as partes interessadas, o arquivamento para referência futura ou a integração com outras ferramentas e plataformas. Os usuários podem escolher o formato de exportação que melhor atenda às suas necessidades, garantindo que seu trabalho possa ser acessado e utilizado fora do ambiente do Miro.

Preços do Miro

Gratuito : uS$ 0/mês por usuário

: uS$ 0/mês por usuário Iniciante: $8/mês por usuário

$8/mês por usuário Empresarial: $16/mês por usuário

$16/mês por usuário Empresa: Entre em contato com o Miro para obter preços

O que é o Google Jamboard?

via Google O Jamboard é um software de quadro branco digital gratuito desenvolvido pelo Google, que oferece integração perfeita com os aplicativos do ecossistema do Google Workspace. Assim, as equipes podem acessar e otimizar facilmente ferramentas como Google Drive, Docs e Sheets.

O principal objetivo desse Alternativa Miro é facilitar sessões de colaboração visual eficientes e envolventes. Projetado para aprimorar a colaboração e a criatividade em tempo real, o Jamboard oferece uma tela interativa para equipes remotas e presenciais compartilharem e debaterem ideias.

Recursos do Jamboard

Os recursos do Jamboard permitem que você expresse e visualize seus planos de forma eficaz. Vamos nos aprofundar em alguns de seus aspectos mais importantes.

Tela interativa

O Jamboard oferece às equipes uma tela interativa e intuitiva que é limpa, simples e fácil de usar. Essa tela funciona como um espaço colaborativo em que os membros da equipe podem se reunir, criar e compartilhar ideias em tempo real, promovendo uma experiência de colaboração contínua e envolvente.

Ferramentas de desenho e escrita

Com as ferramentas de desenho e escrita do Jamboard, os usuários podem liberar sua criatividade e expressar seus objetivos de forma eficaz. Seja usando canetas, marcadores ou marcadores de texto, os membros da equipe podem comunicar visualmente suas intenções, criar esboços e ilustrar conceitos, aumentando a clareza e o impacto de suas ideias na tela digital.

Notas adesivas

Toda a diversão de uma sessão de brainstorming presencial, sem nenhuma limpeza, graças ao recurso Sticky Notes do Google Jamboard

O recurso de notas adesivas virtuais do Jamboard permite que os usuários anotem facilmente pensamentos, deixem comentários ou forneçam feedback no quadro. Essas notas adesivas funcionam como marcadores de posição digitais para informações rápidas e concisas, promovendo a colaboração e capturando insights importantes sem sobrecarregar a tela.

Inserção de imagens

Incorpore elementos visuais para melhorar a compreensão e transmitir intenções. Esse recurso permite que as equipes apresentem uma imagem mais clara de suas ideias, integrando perfeitamente imagens relevantes ao espaço de trabalho colaborativo.

Integração com o Google Workspace

O Jamboard se integra perfeitamente ao Google Drive, Docs e Sheets, permitindo que as equipes simplifiquem os fluxos de trabalho e compartilhem arquivos com eficiência. Essa integração garante uma experiência de espaço de trabalho coesa e unificada, permitindo o acesso contínuo a documentos relevantes, dados e ferramentas de colaboração no ecossistema do Google Workspace.

Colaboração em tempo real

Vários usuários podem trabalhar simultaneamente em um quadro. As alterações feitas por qualquer participante ficam visíveis instantaneamente para todos os outros, estimulando o envolvimento ativo e promovendo o trabalho produtivo em equipe. Esse recurso de colaboração em tempo real permite que os membros da equipe trabalhem juntos, contribuam com ideias e iterem em conceitos em um ambiente dinâmico e sincronizado.

Controles de acesso

Para garantir a segurança e a privacidade dos dados, o Jamboard oferece opções de controle de acesso. Os usuários podem definir permissões de acesso, determinando quem pode visualizar ou editar quadros privados. Esse recurso permite que as equipes controlem o acesso ao seu espaço colaborativo, protejam informações confidenciais e mantenham a confidencialidade com base em seus requisitos específicos.

Compatibilidade de dispositivos

O software Jamboard é compatível com vários dispositivos, incluindo tablets, smartphones e hardware Jamboard dedicado. Essa compatibilidade atende às diferentes preferências dos usuários e à disponibilidade de dispositivos, permitindo que as equipes colaborem sem problemas, independentemente do dispositivo que escolherem usar.

Salvamento automático

As equipes podem trabalhar com confiança em suas ideias, sabendo que seu progresso é continuamente salvo e facilmente recuperável, proporcionando tranquilidade e eliminando o risco de perda acidental de dados.

Opções de exportação

O Jamboard permite que você exporte suas criações como arquivos PDF ou de imagem, facilitando o compartilhamento de projetos concluídos ou o arquivamento para referência futura.

Preços do Jamboard

O desktop baseado na Web e o aplicativo Jamboard são gratuitos com uma conta do Google

Jamboard vs Miro: Quem vence a batalha dos quadros brancos digitais?

Embora ambas as plataformas tenham muitas ferramentas e funcionalidades para apoiar o brainstorming da equipe, elas atendem a diferentes necessidades e preferências.

A diferença entre o Miro e o Jamboard é o foco e os recursos de integração. O Miro oferece recursos mais abrangentes e mais integrações com várias ferramentas de produtividade. Isso o torna uma solução versátil para equipes que buscam uma plataforma de colaboração completa.

Por outro lado, a principal força do Jamboard está em sua integração perfeita com o ecossistema do Google Workspace. Para as organizações que dependem muito do G Suite, ele é a escolha ideal.

Em última análise, o vencedor entre o Miro e o Jamboard depende das necessidades e preferências exclusivas da sua equipe. Ambas as plataformas oferecem recursos valiosos para promover a colaboração e a criatividade, e a escolha da mais adequada dependerá dos requisitos e fluxos de trabalho específicos de sua organização.

Portanto, vamos comparar seus recursos compartilhados.

Tela interativa

Tanto o Miro quanto o Jamboard oferecem uma tela interativa para que os membros da equipe se conectem e encontrem soluções para seus problemas mais urgentes. A tela do Miro é infinita, permitindo que você trabalhe sem restrições de espaço, enquanto a tela do Jamboard consiste em um número fixo de quadros.

Ferramentas de desenho e escrita

Tanto o Miro quanto o Jamboard oferecem várias ferramentas de desenho e escrita. Entretanto, o Miro oferece mais opções de personalização com relação a cores e tamanhos de ferramentas em comparação com o Jamboard.

Inserção de imagens

O Miro e o Jamboard permitem a inserção de imagens em seus quadros. O Miro oferece mais opções de manipulação e redimensionamento de imagens, enquanto o Jamboard se concentra na simplicidade e facilidade de uso.

Integrações

O Miro oferece muitas integrações com os populares aplicativos de produtividade e ferramentas de colaboração como o Slack. O principal ponto forte da integração do Jamboard está em sua compatibilidade perfeita com o ecossistema do Google Workspace.

Colaboração em tempo real

O Miro e o Jamboard oferecem suporte a bate-papo e colaboração em tempo real, permitindo que os membros trabalhem simultaneamente em um quadro com bate-papo e atualizações ao vivo.

Controles de acesso e permissões

O Miro oferece controle de acesso mais granular e configurações de permissão em comparação com o Jamboard. Isso permite que os administradores do Miro melhorem gerenciem a equipe acesso dos membros da equipe e garantir a privacidade dos dados.

Compatibilidade com dispositivos

Ambas as plataformas são compatíveis com vários dispositivos, incluindo desktop baseado na Web, tablet, iOS, celular iPhone, dispositivos móveis Android, desktop Windows, desktop Linux, celular Linux, celular, desktop Mac e hardware dedicado. No entanto, o Jamboard foi projetado especificamente para funcionar com o hardware do Google.

Opções de salvamento automático e exportação

Tanto o Miro quanto o Jamboard oferecem a funcionalidade de salvamento automático e a capacidade de exportar quadros como arquivos PDF ou de imagem para facilitar o compartilhamento e o arquivamento.

É um desafio declarar um vencedor definitivo entre o Jamboard e o Miro, pois a escolha certa depende das necessidades e preferências exclusivas de cada equipe.

No entanto, se considerarmos a versatilidade e a riqueza de recursos, o Miro surge como o concorrente mais forte. Com seu extenso conjunto de novos recursos, modelos personalizáveis e ampla gama de integrações, o Miro atende a diversos casos de uso e acomoda equipes de vários tamanhos e complexidades.

Ainda assim, o Jamboard continua sendo uma excelente opção para aqueles que priorizam a simplicidade, a facilidade de uso e a integração perfeita com o Google Workspace.

Jamboard vs Miro no Reddit

via Jamboard

Fomos ao Reddit para ver o que as pessoas acham do Jamboard em relação ao Miro. Quando perguntamos como é sua experiência com o Jamboard e o Miro comoa ferramenta colaborativa um usuário do Reddit disse:

"Estou feliz o suficiente. É bastante [semelhante a] outros como o mural, mas [tem] mais recursos do que o google jamboard."

No entanto, nem tudo é elogio ao Miro. Outros usuários do Reddit observam que o Miro ainda carece de alguns recursos que eles gostariam que tivesse. Aqui estão algumas histórias de usuários:

"Tenho várias automações configuradas no Zapier que criam quadros quando (uma) condição é atendida. Eu gostaria de poder a) excluir quadros quando a condição for atendida ou b) arquivar quadros quando a condição for atendida [...] Uma automação configura um novo quadro para cada projeto. Tenho dezenas de pessoas na minha equipe, cada uma com dezenas de projetos, e depois de algum tempo acumulei milhares de quadros."

"Não sei quanto aos outros, mas a primeira coisa que faço em quase todos os quadros é adicionar um quadrado enorme, mudar a cor para cinza/preto, bloqueá-lo, enviá-lo para trás e, em seguida, desenhar em cima dele. Na verdade, cancelei minha primeira assinatura por causa da falta do modo escuro e só voltei por causa da extensibilidade do Miro. Se surgir outra alternativa que tenha o modo escuro, mudarei instantaneamente e sem hesitação toda a minha equipe para ela."

No outro lado da moeda, os usuários tinham coisas positivas e negativas a dizer sobre o Google Jamboard. Um usuário gostou da simplicidade do Jamboard:

"Eu uso o Google Jamboard com frequência. Não é nada sofisticado, mas é gratuito, colaborativo, fácil de aprender e versátil. Você pode desenhar, fazer upload de imagens, mover formas, textos e post-its, tudo organizado em três camadas."

Embora alguns tenham se queixado de que a oferta de quadro branco exclusiva do Google está defasada em relação aos concorrentes:

"Como muitos produtos do Google, o Jamboard atual parece uma reflexão tardia abandonada que existe para marcar uma caixa em uma lista de recursos. Esse deveria ser o recurso de destaque e acho que é a direção para a qual todas as ofertas de local de trabalho estão indo."

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Miro vs. Jamboard

Embora o Miro e o Google Jamboard tenham seus momentos de glória, talvez você deseje um bufê de recursos de produtividade mais versátil e completo. Conheça o ClickUp, o canivete suíço do gerenciamento de projetos em quadro branco e ferramentas de colaboração que farão com que sua equipe se pergunte como conseguiu viver sem ele.

Liberte seu Picasso interior com os quadros brancos

Arraste e solte tarefas com facilidade, conecte fluxos de trabalho e visualize seu projeto com o ClickUp Whiteboard

Canalize a criatividade da sua equipe com o Quadros brancos ClickUp -um playground para brainstorming, planejamento e para dar vida às suas ideias mais ousadas. Assim como o Miro e o Jamboard, os quadros brancos ClickUp vêm totalmente equipados com ferramentas de desenho e escrita, notas adesivas e recursos de inserção de imagens.

A cereja do bolo? Vincule seus Whiteboards diretamente a tarefas e veja a obra-prima de sua equipe se transformar em resultados tangíveis.

Modelos: Sua plataforma de lançamento de produtividade

Automatize suas tarefas repetitivas em apenas alguns cliques com uma das centenas de ferramentas do ClickUp automação de fluxo de trabalho modelos

Por que reinventar a roda quando o ClickUp tem um tesouro de modelos esperando para turbinar a produtividade da sua equipe? Nós temos os Modelo de matriz Eisenhower do ClickUp que lhe permitirá priorização de tarefas como um profissional. Ou o Modelo de criação e design do ClickUp que mantém os projetos de design e os ativos em excelente forma.

Por exemplo, o ClickUp é uma excelente ferramenta para atendimento ao cliente ou até mesmo para chamadas de representantes ao vivo para atualizar os mapas de jornada do cliente à medida que eles falam com eles. Use nossa ferramenta personalizável Modelos de jornada do cliente como sua arma secreta para economizar tempo e simplificar os fluxos de trabalho.

Mapas mentais: Desvende o emaranhado de ideias

Desenvolva ideias com a equipe desenhando-as em um mapa mental de forma livre com o Blank Mode no ClickUp

Desembarace seus pensamentos e deixe suas ideias correrem soltas com o ClickUp Mind Maps. Essas criações cerebrais visualmente impressionantes se integram perfeitamente aos recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp. Isso ajuda a transformar a ginástica mental de sua equipe em uma sinfonia bem orquestrada de produtividade.

Com mapas mentais, você pode flexionar seus músculos criativos, resolver problemas e planejar projetos com uma sutileza sem igual.

O cavalo negro vitorioso na batalha do quadro branco: ClickUp

Em poucas palavras, o ClickUp é o super-herói das alternativas de produtividade, chegando para salvar o dia com sua plataforma multifuncional para gerenciamento de tarefas, colaboração e a realização de tarefas.

Com sua ampla variedade de recursos, incluindo quadros brancos, modelos e mapas mentais, o ClickUp capacita as equipes a trabalharem de forma eficiente e a se manterem organizadas, o que o torna um concorrente à altura no mundo das ferramentas de colaboração digital. Inscreva-se no plano gratuito para sempre do ClickUp e comece a usar o quadro branco hoje mesmo!