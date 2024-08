Miro vs. Mural: Qual ferramenta é o melhor software de quadro branco?

Qual é a melhor coisa sobre a colaboração em equipe? E como reunir uma infinidade de ideias em um único espaço? Software de lousa digital como o Miro e o Mural criaram suas plataformas com base nessas perguntas. Seja para coletar diversas ideias dos membros da equipe ou para tornar a colaboração mais rápida e eficiente, o software de quadro branco deixou sua marca na produtividade da equipe.

Não faz muito tempo que as equipes tinham que se reunir em uma única sala e desenhar manualmente as ideias no quadro-negro. Agora, não importa se você está organizando uma sessão de brainstorming documentar uma reunião ou ensinar aos clientes um determinado fluxo de trabalho em qualquer lugar do mundo, os quadros brancos digitais são agora uma necessidade.

Entretanto, com tantas opções no mercado, talvez você não saiba qual lousa digital atende às suas necessidades. Estamos aqui para comparar duas das maiores opções de lousa digital do mercado e ver qual é a melhor quando se trata de Miro vs. Mural.

Vamos nos aprofundar. 🤿

O que é o Miro? O Miro é uma plataforma de quadro branco colaborativo on-line onde as equipes realizam reuniões, organizam workshops e fazem brainstorming de ideias em um quadro branco digital.

Não importa se suas equipes são remotas ou estão no escritório, o Miro conecta as equipes com experiências de colaboração criativas e envolventes. Essa nova conexão é um dos muitos motivos pelos quais o Miro se tornou uma escolha comum para as equipes que desejam adquirir um software de quadro branco.

Principais recursos do Miro

O Miro oferece muitos recursos que são comuns e exclusivos do setor. E entre o Miro e o Mural, há alguns recursos específicos que devem ser conhecidos.

Aqui está a nossa análise dos principais recursos do Miro:

Quadro branco on-line

Exemplo de um Miro placa em ação

O quadro branco on-line do Miro é infinito, de modo que você pode fazer brainstorming o quanto quiser, sem limitações de espaço. O quadro branco também pode ser ampliado, permitindo que você se concentre em uma única parte ou detalhe de sua tela significativa e infinita.

Você também pode criar hubs centrais de informações no quadro branco anexando arquivos, notas adesivas e ideias da equipe. O Miro permite incorporar a maioria dos tipos de arquivos, incluindo PDFs, GIFs, imagens, planilhas e muito mais.

Além disso, você pode digitalizar seu quadro branco físico. Basta tirar uma foto e o Miro transforma instantaneamente o conteúdo do quadro branco em versões digitais! Seu quadro digitalizado é então editável e fácil de modificar.

Videoconferência

A Miro oferece videoconferência em seus quadros brancos

O Miro também tem um prático recurso de videochamada em que você pode participar de reuniões rápidas enquanto colabora no quadro branco digital. De fato, você pode usar o Miro como um Alternativa ao Zoom para que as equipes não precisem se preocupar com sessões de compartilhamento de tela confusas ou em ser o único condutor de todos os participantes.

Mapas mentais

Como usar o Miro Modelo de mapa mental Há uma grande quantidade de exemplos de mapas mentais e opções disponíveis no mercado. No entanto, os mapas mentais do Miro são uma maneira rápida de sua equipe estruturar processos, projetar ideias ou qualquer outro fluxo de trabalho que você tenha em mente. Os mapas mentais são intuitivos e fáceis de criar.

Os membros da equipe podem colaborar na criação em tempo real, e há vários temas, cores e formas de linha para tornar seu mapa mental interessante e envolvente. O Miro também oferece mapas mentais ilimitados para seu quadro branco.

Crie mapas mentais do zero ou use os modelos existentes. Você pode até mesmo incorporar esses mapas mentais a sites externos e exportá-los como um arquivo PDF de alta resolução para usar em outra plataforma.

deseja aprender mais sobre mapas mentais ?_ Temos todos os recursos de que você precisa para criar o seu próprio mapa mental. 🗺

Modelos

O Miro tem uma ampla oferta de modelos em seu Miroverse. 🪐

Você encontrará modelos que abrangem mapas mentais, diagramas de espinha de peixe estruturas de processos, geração de ideias, Quadros Kanban e processos ágeis. Você também pode transformar um mapa mental ou um processo de fluxo de trabalho atual em um modelo para compartilhar, modificar ou usar em outra situação.

É fácil publicar seu modelo para que a comunidade do Miro possa usá-lo e espalhar mais amor pelos modelos.

Fluxos de trabalho ágeis

Fluxo de trabalho ágil do Miro para uma reunião de retrospectiva

Não pode faltar fluxos de trabalho ágeis ? Então sua equipe vai adorar o Miro. O Miro permite que você colabore no planejamento de sprints, quadros de reunião e retrospectivas . O Miro pode ser a solução ideal para agências que dependem de práticas ágeis para realizar o trabalho.

Você também recebe mais de 120 modelos relacionados ao Agile para ajudá-lo a colocar as coisas em funcionamento em minutos. Para simplificar os fluxos de trabalho, você também pode importar tarefas do Asana e do Jira como cartões nativos para colaborações em tempo real .

Integrações

As integrações de terceiros são um ponto forte da Miro. De fato, a API do Miro possibilita a integração com mais de 100 ferramentas. Você encontrará algumas opções de integração populares, incluindo Google Calendar, Airtable, Notion, Slack e Box.

Além disso, o Miro permite integrações com outros software de gerenciamento de projetos como Jira, Asana e nosso favorito integração, ClickUp para que você tenha o melhor espaço de trabalho digital disponível.

Prós do Miro

Um quadro branco digital infinito para usar o quanto você quiser

Videoconferência integrada para aprimorar a colaboração em tempo real

Centenas de modelos para mapas mentais, fluxos de trabalho e Kanban que simplificam a colaboração

Uma interface rápida e fácil de usar

Uma grande comunidade e recursos para ajudá-lo a começar a usar o Miro

Contras do Miro

A falta de links e tags dificulta a criação de um centro de conhecimento aprofundado

O preço é alto para agências menores

Funcionalidade off-line limitada

Preços do Miro

Gratuito : Membros ilimitados da equipe, modelos predefinidos, gerenciamento básico de atenção, três quadros brancos editáveis

: Membros ilimitados da equipe, modelos predefinidos, gerenciamento básico de atenção, três quadros brancos editáveis Equipes : uS$ 8 por membro, por mês, com funcionalidade de videoconferência, quadros ilimitados, visitantes ilimitados, quadros privados e suporte por e-mail

: uS$ 8 por membro, por mês, com funcionalidade de videoconferência, quadros ilimitados, visitantes ilimitados, quadros privados e suporte por e-mail Negócios : uS$ 16 por membro, por mês, com tudo no plano Miro Teams, além de backup manual do quadro, diagramação inteligente e SSO

: uS$ 16 por membro, por mês, com tudo no plano Miro Teams, além de backup manual do quadro, diagramação inteligente e SSO Empresa: Entre em contato com a Miro para obter preços para obter gerenciamento centralizado de contas, gerente de sucesso dedicado, Azure DevOps e integrações CA Rally,segurança e conformidade de nível empresarialgovernança de dados e suporte premium

Classificação do Miro

G2: 4,8/5 (mais de 3.650 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 690 avaliações)

Recentemente, trabalhei em um projeto de planejamento de conteúdo que envolvia a organização de ideias de conteúdo em uma estratégia maior e, eventualmente, em um cronograma de lançamento. Precisávamos capturar mais detalhes do que era possível em uma nota adesiva. O recurso de cartões do Miro foi perfeito. Eu poderia ter um título para um conteúdo que ficasse visível no quadro, mas ainda poderíamos registrar observações, ideias ou perguntas na descrição do cartão.

David Daniel criador de conteúdo em Design cotidiano

O que é mural?

Mural é outro ferramenta de colaboração visual para ajudar sua equipe com o brainstorming. De fato, o Mural e o Miro são concorrentes próximos, com apenas algumas diferenças.

O Mural permite reunir várias pessoas em um quadro branco digital para pensar em ideias, planejar metas ou monitorar projetos existentes. Com o Mural, sua equipe pode colaborar em tempo real e de forma assíncrona.

Principais recursos do Mural

O Mural oferece algumas opções exclusivas em comparação com o Miro com tecnologia de quadro branco. Veja a seguir o que você obtém com o quadro branco digital do Mural.

Quadro branco on-line

Visão geral do Recurso de quadro branco do Mural A interface do Mural permite a colaboração em quadros brancos com um número ilimitado de membros da equipe. Você pode anexar notas adesivas digitais imagens e mapas mentais ou usar uma infinidade de formas, ícones e desenhos. É fácil compartilhar as criações do Mural com outros membros da equipe com um simples hiperlink.

Colaboração em equipe

Recurso de invocação do mural

Um dos melhores recursos do Mural é o ferramentas de colaboração em equipe e funcionalidade de facilitação. Por exemplo, você pode cronometrar as atividades com o cronômetro nativo e convocar os colaboradores para um local específico no quadro branco. Isso torna o Mural excelente para quem trabalha em um design sprint. 👏

Além disso, os membros da equipe podem comentar em um quadro branco do Mural e participar de chamadas de áudio rápidas para melhorar as sessões de colaboração em tempo real.

Se você quiser que cada indivíduo contribua, use o modo privado. Dessa forma, as ideias de cada colaborador são privadas e você evita o pensamento de grupo.

O Mural também tem recursos de facilitação que permitem bloquear determinados objetos em um quadro branco para agilizar a colaboração e as sessões de reunião para trabalhar no mesmo quadro.

Modelos

Salvando um novo modelo com o Mural

O Mural vem com mais de 300 modelos que abrangem retrospectivas, kickoffs de projetos mapas mentais, fluxos de trabalho ágeis e planejamento de projetos. As equipes também podem criar modelos do zero! Entre os modelos de ambas as plataformas, o que você vai adorar nos modelos do Mural é a facilidade de começar a usá-los.

Integrações

O Mural permite que você se conecte a outras ferramentas úteis para facilitar a colaboração. Por exemplo, como o Mural não possui videoconferência, você pode conectar o Mural ao Zoom para obter essa funcionalidade. Outras integrações importantes incluem Airtable, Microsoft Teams, Adobe, Microsoft Word, Dropbox e Github.

Prós do Mural

Amplo suporte a arquivos para quadros brancos

Fácil de usar, compartilhar ideias e personalizar modelos

Murais infinitos

Ótimos recursos de facilitação de quadro branco (modo de apresentação)

Contras do Mural

Falta um recurso de bate-papo por vídeo

Falta a opção de criar gráficos, tabelas ou relatórios interativos

Um pouco mais caro em comparação com os concorrentes

A interface do usuário parece um quebra-cabeça para um número significativo de novos usuários

preços do ### Mural

Gratuito : 3 murais, membros ilimitados da equipe, todos os recursos visuais e de colaboração, acesso de visitantes com um clique, tela infinita

: 3 murais, membros ilimitados da equipe, todos os recursos visuais e de colaboração, acesso de visitantes com um clique, tela infinita Equipe + : uS$ 9,99 por mês, por membro, com murais ilimitados, controle de privacidade da sala e do mural, e-mail, bate-papo e suporte

: uS$ 9,99 por mês, por membro, com murais ilimitados, controle de privacidade da sala e do mural, e-mail, bate-papo e suporte Business : uS$ 17,99 por mês, por membro com SSO, suporte prioritário e convidados ilimitados (requer um mínimo de 10 membros)

: uS$ 17,99 por mês, por membro com SSO, suporte prioritário e convidados ilimitados (requer um mínimo de 10 membros) Empresarial: Preços personalizados disponíveis para obter controle administrativo centralizado, privacidade e controle aprimorados para vários espaços de trabalho, API corporativa, análises de segurança, suporte a MSA e gerenciamento de aplicativos móveis

Classificação do Mural

G2: 4,6/5 (mais de 960 avaliações)

Capterra: 4,5 (mais de 80 avaliações)

O Mural nos deu a capacidade de criar uma experiência totalmente projetada para nossos clientes e parceiros, por meio de barras de ferramentas personalizadas, jornadas de usuário coreografadas e ferramentas de interface do usuário envolventes. Aproveitamos isso para oferecer não apenas um workshop, mas uma experiência inesquecível. Isso reflete e apoia nossa busca incessante de liberar o potencial... algo que compartilhamos com todos com quem trabalhamos.

Benio Urbanowicz , Líder, Design em Broadleaf Global

Comparação entre os recursos do Miro e do Mural

Na batalha entre o Miro e o Mural, ambos compartilham muitas semelhanças. Por exemplo, seu objetivo principal é aprimorar a colaboração com a ajuda de um quadro branco digital. E como oferecem espaço ilimitado no quadro branco digital, essas ferramentas praticamente acabam com a necessidade de reuniões presenciais.

Além disso, nessas duas plataformas, os usuários podem votar em ideias, contribuir com notas adesivas, desenhar, adicionar texto e anexar imagens.

Mas existem algumas diferenças entre o Mural e o Miro.

Vamos descobrir a principal diferença entre o Miro e o Mural:

O Miro funciona melhor com sua interface de usuário

Tanto o Mural quanto o Miro têm uma interface bastante simples em comparação com outros aplicativos. No entanto, o Mural pode parecer um pouco difícil para usuários iniciantes. Por exemplo, colocar conectores ou outras formas em uma tela do Mural pode ser problemático.

O desempenho também pode ser lento se você estiver trabalhando com um grupo maior no Mural (ou seja, mais de 50 membros). Os mapas mentais também são mais difíceis de projetar e modificar se você comparar o Mural com o Miro. Em geral, o menu do Miro é mais claro e mais fácil de trabalhar.

Ambas as ferramentas têm aplicativos para iOS e Android que funcionam em dispositivos móveis iPhone e Android. Com ambas, você pode criar novos quadros brancos, editar, comentar e compartilhar quadros brancos parciais ou inteiros nos aplicativos móveis.

O Miro oferece mais colaboração em tempo real com bate-papo por vídeo

Tanto o Mural quanto o Miro permitem que os participantes que pensam em design comentem e participem das sessões anexando notas adesivas digitais, imagens e outros tipos de arquivos. Mas o Miro vai além, oferecendo videoconferência para trabalhar de forma eficaz entre os grupos.

O Mural não tem esse recurso, mas o compensa com o recurso Quick Talk, em que os participantes podem fazer chamadas rápidas no aplicativo para participar em tempo real. No entanto, se você quiser dividir os participantes em grupos em ambas as ferramentas, terá que usar o Zoom ou outra opção de videoconferência.

Minha empresa foi contratada para apoiar um plano estratégico para renomear duas escolas de dança e facilitar duas sessões de brainstorming. Usamos o Miro para cocriar o plano e descobrimos que ele era uma ferramenta valiosa para criar facilmente um mapa de processos usando um compartilhamento de tela com o Zoom. Quando facilitamos as sessões de brainstorming, usamos o Mural para criar temas de nomes e achamos que era uma ferramenta melhor para o brainstorming com os participantes dentro do programa.

Lauren Green facilitadora visual e proprietária da Dançando com marcadores

O Mural tem modelos mais fáceis, mas menos opções do que o Miro

O Miro tem mais de 1.000 modelos para que você comece a trabalhar rapidamente. Por outro lado, o Mural tem aproximadamente mais de 300 modelos em seu catálogo. Os modelos do Miro também são mais diversificados e podem atender a várias equipes, independentemente do tamanho ou da função.

No entanto, os modelos do Mural podem ser mais simples de trabalhar. O Miro tem uma visualização inicial útil para personalizar os modelos. Mas se você quiser um modelo rápido e fácil, o Mural é provavelmente sua melhor opção. Se estiver procurando algo mais robusto, experimente os modelos do Miro.

Mais facilitação com o Mural

Ambas as ferramentas permitem que os facilitadores controlem o cronômetro e movam os colaboradores ou membros para uma determinada parte do quadro branco. No entanto, o Mural tem mais recursos nesse setor.

Por exemplo, os facilitadores podem usar um apontador a laser para chamar a atenção para detalhes específicos do quadro branco. Os facilitadores também podem bloquear ou ocultar determinados objetos na barra de ferramentas que não sejam necessários aos participantes da sessão.

O Miro não é totalmente desprovido de recursos de facilitação. Os facilitadores podem usar o recurso bring to me para levar os participantes para onde o facilitador quiser. Atualmente, o recurso de bloqueio de determinados recursos do quadro branco no Miro está em versão beta.

Tanto no Miro quanto no Mural, os facilitadores podem ver o que um participante está fazendo clicando em seu avatar. Esse é um recurso útil se você estiver realizando workshops ou sessões de treinamento.

O Mural tem uma função que falta ao Miro: o cronômetro. Graças a esse recurso, posso cronometrar as atividades de todos os membros da equipe durante nossas chamadas de vídeo. Descobri que, desde que o utilizo, tenho muito mais controle sobre as reuniões, o que resulta em um trabalho em equipe mais eficaz.

Maciej Kubiak diretor de Pessoas da FotoAiD

Os preços do Mural e do Miro são praticamente os mesmos

O preço dos dois aplicativos é bastante semelhante. Tanto o Mural quanto o Miro têm quatro planos, cada um com um plano gratuito. Você pode testar o Miro com a versão de quadro branco sem necessidade de inscrição, mas precisará se inscrever para testar o Mural.

Em ambos, você tem a opção de ter membros ilimitados na equipe, mas está limitado a 3 quadros brancos. O Mural permite que você convide visitantes ilimitados, mas você não tem essa opção com o Miro.

Os planos pagos têm uma diferença de US$ 1, sendo que o Mural é tecnicamente a opção mais cara. E, em tempos econômicos em que os orçamentos estão mais apertados do que nunca, as equipes que usam várias ferramentas de produtividade e colaboração podem não obter o melhor retorno sobre o investimento.

Mural vs Miro no Reddit

Fomos até o Reddit para ver onde as pessoas se encontram no debate entre Miro e Mural. Quando você pesquisa Miro vs. Mural no Reddit muitos usuários parecem preferir os recursos visuais e a facilidade de uso do Miro:

"Eles inovam e melhoram em um ritmo insano. Usado por startups. Frequentemente introduzido de baixo para cima por funcionários que começam a usá-lo."

Outros usuários do Reddit observaram que, apesar do design e da UX do Miro, ele pode ficar lento com muitas informações. Alguns usuários observaram que o Mural é ótimo para equipes maiores e empresariais:

"Eu adoro o [Mural]! Eu estava pensando que era uma maneira poderosa de colaborar. Executamos nossas cerimônias de sprint a partir dele, OKRs e realmente qualquer coisa que você queira que outras pessoas tenham acesso... para contextualizar, sou PM júnior em um grande banco."

Em última análise, isso leva a algumas decisões difíceis sobre o que usar ou potencialmente cortar.

Felizmente, há uma solução para tudo isso. 🙂

Relacionado:

ClickUp: A melhor alternativa ao Miro vs. Mural

Com ClickUp você obtém mais do que um software de quadro branco.

Em vez disso, o espaço de trabalho digital do ClickUp oferece às equipes um hub centralizado para colaboração, brainstorming, atribuição de tarefas, comunicação entre projetos e documentos, controle de tempo, visualizações personalizadas do ClickUp e muito mais.

Desenhe conexões entre qualquer forma ou mídia em seu Whiteboard para construir seu fluxograma no ClickUp

O ClickUp é realmente um aplicativo que substitui todos eles e a versão mais recente do Quadros brancos do ClickUp o torna a melhor opção absoluta entre Miro e Mural.

Configure facilmente sessões de brainstorming e monitore projetos em andamento, mapear novos processos ou facilitar workshops - tudo em um só lugar.

O benefício mais proeminente do Quadros brancos ClickUp é como você pode transformar as ideias da sua equipe em tarefas acionáveis com um único clique. Em seguida, você pode atribuir essas tarefas, definir datas de vencimento e monitorar o progresso, tudo no ClickUp.

Significado: **Você não precisa de várias ferramentas para fazer brainstorming, planejar projetos e se comunicar com eficiência

O ClickUp permite que você vincule seus quadros brancos a documentos, arquivos e tarefas para facilitar a comunicação gerenciamento em um hub centralizado.

Recursos dos quadros brancos ClickUp

Veja o que você ganha ao escolher o ClickUp para suas necessidades de Whiteboard.

Um Whiteboard on-line infinito

Converta facilmente itens em um ClickUp Whiteboard em tarefas

O ClickUp oferece uma tela de quadro branco infinita onde você pode desenhar, anexar arquivos e imagens e adicionar objetos para conectar ideias. Os quadros brancos estão disponíveis em todos os planos, inclusive no plano gratuito. Você pode trabalhar em arquivos, documentos, tarefas e criar mapas mentais nos quadros brancos do ClickUp para ajudar em quaisquer processos e fluxos de trabalho.

Muitas integrações

O ClickUp oferece suporte a mais de 1.000 integrações, incluindo Zoom, Google Drive, Slack e Microsoft Teams, para otimizar seus fluxos de trabalho

Deseja ferramentas adicionais para facilitar a vida da sua equipe com quadros brancos baseados na Web? O ClickUp tem tudo o que você precisa. Você obtém amplo suporte de mais de 1.000 integrações que variam de aplicativos de armazenamento a comunicação e otimização do fluxo de trabalho.

Com essas integrações, você obtém toda a funcionalidade de que precisa em seu quadro branco, sem as limitações sentidas nas ferramentas alternativas do setor. O ClickUp é simplesmente uma opção mais robusta com recursos que vão além de outros softwares de quadro branco e plataformas de colaboração.

Modelos personalizados

Configure fluxos de trabalho complexos em minutos com o modelo Agile Management Kanban Board da ClickUp

Se você é o tipo de pessoa que adora modelos e recursos gratuitos, o ClickUp pode ser a opção perfeita para suas necessidades. Com o ClickUp, você pode criar seus próprios modelos do zero ou usar modelos pré-criados para colocar seu quadro branco em funcionamento rapidamente.

Basta clicar no botão de modelo e o ClickUp lhe apresentará modelos para personalizar e modificar de acordo com suas necessidades. Você também terá acesso a mais de 50 automações personalizáveis do ClickUp para simplificar a colaboração, reduzindo as tarefas repetitivas.

Automatize suas tarefas repetitivas em apenas alguns cliques com uma das centenas de ferramentas do ClickUp automação de fluxo de trabalho modelos

Reduza seu conjunto de ferramentas e invista em uma única solução: ClickUp

O ClickUp é a ferramenta perfeita se você estiver procurando um quadro branco digital com recursos de gerenciamento de projetos reunidos em um só. Você e sua equipe vão adorar a versatilidade, a simplicidade e os recursos avançados do ClickUp Whiteboards.

Se você quiser uma opção mais econômica, a vasta gama de recursos do ClickUp e o recursos abrangentes permitirão que você trabalhe em um único espaço para gerenciar melhor os projetos, simplificar os fluxos de trabalho de negócios e colaborar em projetos - tudo isso sem ultrapassar o orçamento. Experimente o ClickUp hoje mesmo gratuitamente_ **e comece a aprimorar sua colaboração digital