Os 10 principais hacks e estratégias para o sucesso como freelancer

Você não adora a ideia de ganhar mais dinheiro? E ganhar dinheiro trabalhando de forma flexível - em um lugar que você gosta e pelo número de horas que você gosta - parece um sonho.

Só que essa era a realidade para 64 milhões de americanos que trabalharam como autônomos em 2023 .

Embora os freelancers desfrutem de autonomia e flexibilidade em seu trabalho, a administração de um negócio freelancer vem com sua parcela de caos e imprevisibilidade.

Mas e se você pudesse trabalhar em seus termos E evitar as dores de cabeça? Eis os hacks para freelancers. Eles são uma fórmula mágica para economizar tempo com o trabalho administrativo que consome a alma, conseguir clientes fixos e dizer adeus ao esgotamento.

Com os hacks de freelancer testados em batalha que abordamos neste artigo, você pode fazer seu dia fluir de forma produtiva e se aproximar do equilíbrio entre vida pessoal e profissional que sempre desejou.

Entendendo o trabalho freelancer: Como funciona

O trabalho como freelancer envolve trabalhar de forma independente em um projeto ou em uma base contratual para vários clientes freelancers em vez de ser empregado por uma única organização a longo prazo. Embora tenha muitos atrativos, como horários flexíveis e trabalho variado, também traz desafios.

Aqui estão alguns conhecimentos e habilidades processuais essenciais de que você precisará para ter sucesso e crescer como freelancer.

Conhecimento processual

Alguns conhecimentos processuais de freelancer incluem:

Entender como avaliar projetos e clientes em potencial para garantir uma boa adequação

Saber como definir taxas apropriadas com base em suas habilidades, nível de experiência e orçamento do cliente

Aprender as práticas recomendadas de contratação - como ter um contrato freelance sólido etermos de pagamento antes de começar a trabalhar* Familiarizar-se com faturamento, controle de tempo, declaração de impostos e outros procedimentos financeiros

Por exemplo, reservar duas horas todas as segundas-feiras de manhã para o envio de faturas e acompanhamento de pagamentos pode ser uma tática processual simples que economiza muito tempo na busca de pagamentos.

Habilidades essenciais

Além dos procedimentos, algumas habilidades essenciais para o sucesso como freelancer incluem:

Habilidades de comunicação : É fundamental comunicar-se de forma eficaz com diversos clientes e definir expectativas adequadas. Por exemplo, responder prontamente aos e-mails dos clientes e esclarecer ambiguidades ajuda a evitar frustrações

: É fundamental comunicar-se de forma eficaz com diversos clientes e definir expectativas adequadas. Por exemplo, responder prontamente aos e-mails dos clientes e esclarecer ambiguidades ajuda a evitar frustrações Autodisciplina : Como você é seu chefe como freelancer, precisa ter autodisciplina para realizar o trabalho sem supervisão. Por exemplo, seguir um cronograma de trabalho designado em vez de trabalhar em horários irregulares aumenta a produtividade

: Como você é seu chefe como freelancer, precisa ter autodisciplina para realizar o trabalho sem supervisão. Por exemplo, seguir um cronograma de trabalho designado em vez de trabalhar em horários irregulares aumenta a produtividade Gerenciamento de tempo : Gerenciar seu tempo em diferentes projetos e prioridades concorrentes é fundamental como freelancer. Manter um calendário para acompanhar todos os prazos pode ajudá-lo a concluir mais projetos no prazo e a não se comprometer demais

: Gerenciar seu tempo em diferentes projetos e prioridades concorrentes é fundamental como freelancer. Manter um calendário para acompanhar todos os prazos pode ajudá-lo a concluir mais projetos no prazo e a não se comprometer demais Marca pessoal: A criação de uma marca pessoal sólida que repercuta em seu público-alvo ajuda a atrair clientes que combinam bem com suas habilidades. Isso também aumentará sua credibilidade a longo prazo

Agora que você sabe o que é necessário para ser um freelancer, vamos explorar alguns hacks de freelancer testados e aprovados para simplificar sua vida como freelancer.

10 Freelancing Hacks for Sucess

Aqui estão 10 dicas e truques comprovados para ajudá-lo a se manter produtivo e lucrativo como freelancer e proprietário de uma pequena empresa.

1. Automatize tarefas repetidas

Como freelancer, você realiza tarefas administrativas específicas repetidamente - enviar e-mails de lembrete para clientes, criar faturas, preparar contratos etc. A repetição manual dessas tarefas pode consumir muito tempo e reduzir a produtividade. A solução? Automação.

Os fluxos de trabalho automatizados são executados no piloto automático com base nos acionadores que você define, permitindo que você se concentre em projetos de alto valor e atenda aos clientes.

Plataformas de produtividade, como ClickUp oferecem vários recursos de automação que podem ajudar os freelancers a implementar esse hack.

Selecione entre mais de 100 automações para otimizar fluxos de trabalho, tarefas de rotina, transferências de projetos e muito mais no ClickUp

Escolha entre mais de 100 automações prontas Sequências de automação no ClickUp para otimizar seu fluxo de trabalho. Ou crie suas automações usando linguagem natural por meio de Cérebro ClickUp .

Você pode automatizar atualizações de status de projetos, atribuir tarefas à sua equipe e até mesmo enviar notificações para manter tudo fluindo perfeitamente, sem precisar intervir em nenhuma etapa.

Por exemplo, você poderia dizer: Quando o status da tarefa mudar para concluído, aplique o modelo de fatura mensal e envie um e-mail solicitando a aprovação da fatura para o endereço de e-mail do cliente associado à tarefa.

2. Bloqueie o tempo de seu dia

Com os clientes disputando sua atenção por meio de e-mails e pings, sem mencionar suas próprias distrações, como as mídias sociais, seu foco pode ser facilmente perdido. O trabalho profundo leva mais tempo, e seu pensamento e a qualidade do resultado são prejudicados.

Uma excelente solução é o bloqueio de tempo. Um hack de produtividade favorito entre freelancers e funcionários em tempo integral, ele envolve dedicar blocos de tempo específicos em seu calendário para o trabalho focado em uma única tarefa.

O segredo para tirar o máximo proveito das sessões de trabalho com foco em blocos de tempo é eliminar as distrações durante esses intervalos. Além disso, evite a multitarefa, pois a troca de contexto pode reduzir drasticamente sua produtividade.

Organize projetos, planeje cronogramas e visualize seu trabalho na visualização flexível do Calendário no ClickUp

Os freelancers podem usar Visualização do calendário do ClickUp para planejar seus dias e semanas. Esse recurso permite que você arraste e solte tarefas em intervalos de tempo, criando uma estrutura clara para o seu dia de trabalho. A sincronização de blocos de tempo no ClickUp com o Google Calendar ou outros calendários externos também permite que você mantenha todas as suas programações atualizadas.

O ClickUp também vem com um modo de foco interno Documentos do ClickUp . Use-o para se concentrar no que está digitando, removendo outras distrações do documento enquanto você digita.

Você pode escolher entre duas opções:

Bloquear o modo de foco

No modo de foco em bloco, o texto e o conteúdo ao redor do documento serão apagados para que você possa se concentrar no que está digitando.

Use o modo de foco de bloco no ClickUp Docs para se concentrar no que está sendo digitado

Modo de foco da página

O modo de foco na página cria uma experiência de escrita minimalista, ocultando as barras laterais do documento durante a digitação.

Use o modo de foco da página no ClickUp Docs para ocultar a barra lateral e minimizar as distrações

3. Diga não aos desperdiçadores de tempo

Como uma pequena empresa, é tentador dizer sim a todos os projetos e clientes que aparecem em seu caminho. Mas nem todo projeto é uma excelente combinação para suas habilidades ou taxas.

Aceitar projetos que lhe pagam mal ou que não se alinham com seus pontos fortes leva à frustração, a um trabalho de qualidade média e ao esgotamento ao longo do tempo.

É por isso que é fundamental aprender a dizer não - com educação, mas com firmeza. Recuse projetos que não o entusiasmem ou que não estejam de acordo com sua experiência, remuneração e disponibilidade. Isso pode parecer desconfortável no início, mas fica mais fácil com a prática.

E como você determina quais projetos deve assumir e quais deve evitar?

Com Recursos de controle de tempo do ClickUp !

Controle o tempo, defina estimativas, adicione notas e visualize relatórios de seu tempo de qualquer lugar no ClickUp

Ao monitorar quanto tempo é gasto em diferentes tarefas, os freelancers podem analisar seus fluxos de trabalho e identificar as áreas em que o tempo não é usado de forma eficaz. Registre o tempo em seu desktop, celular ou navegador da Web com A extensão gratuita do ClickUp para o Chrome .

Adicionar notas e rótulos às suas entradas de tempo permite vincular facilmente o tempo registrado a qualquer tarefa em que esteja trabalhando no ClickUp.

4. Agendar trabalho administrativo

Como freelancer, é fácil ficar tão absorto no trabalho do projeto que as tarefas administrativas são ignoradas. Mas o trabalho como freelancer também exige que você faça trabalhos administrativos como:

Enviar faturas

Acompanhar os pagamentos

Registrar impostos

Gerenciar contratos

Embora essas tarefas pareçam mundanas, negligenciá-las pode levar a problemas significativos, como problemas de fluxo de caixa ou penalidades fiscais.

Torne sua jornada de freelancer mais tranquila reservando tempo para essas tarefas de forma consistente. No ClickUp, você pode agendar tarefas administrativas usando Recurring Tasks and Reminders (tarefas e lembretes recorrentes).

Você pode alocar intervalos de tempo especificamente para o trabalho administrativo e definir tarefas recorrentes para aquelas que precisam ser feitas regularmente, como o faturamento semanal, garantindo que você nunca perca essas tarefas essenciais.

5. Alinhe sua marca e seu histórico com as expectativas do cliente

Quer atrair clientes que se encaixem bem? Um dos melhores truques de freelancer é retratar adequadamente suas habilidades e experiência.

Por exemplo, se você gosta de trabalhar com startups de tecnologia em projetos de conteúdo criativo, certifique-se de que seu site, propostas e portfólio destaquem essa especialidade.

Estude o setor, o estilo e a voz do cliente e adapte suas propostas e o portfólio de acordo.

Alavancagem Campos personalizados do ClickUp e tags para rastrear cada um dos projetos de seus clientes com base em critérios como setor, formalidade, nível de habilidade, etc. A revisão dessas tags ajuda a identificar padrões nos tipos de clientes e projetos com os quais você trabalha melhor. Assim, você pode posicionar sua marca de forma consistente para atrair esses clientes.

Crie propostas de projetos profissionais e persuasivas com o Modelo de Proposta de Projeto de Cliente do ClickUp

Uma dica rápida: use Modelo de proposta de projeto de cliente do ClickUp para agilizar seu processo de proposta de projeto e garantir uma experiência tranquila de integração do cliente.

6. Cuidado com os fusos horários

Ao trabalhar como freelancer com clientes internacionais em diferentes fusos horários, a comunicação pode ser complicada.

Por exemplo, agendar uma reunião no Zoom às 10 horas da manhã no seu horário sem perceber que é meia-noite para o cliente no exterior pode causar frustração. Ou enviar mensagens urgentes do Slack enquanto o cliente está dormindo pode afetar negativamente a impressão que ele tem de sua confiabilidade.

É por isso que é fundamental considerar as diferenças de fuso horário ao colaborar globalmente.

O ClickUp torna isso mais fácil. Defina seu fuso horário pessoal no ClickUp para evitar confusão com outros membros do seu espaço de trabalho, incluindo seus clientes e sua equipe (dispersa). Dessa forma, você pode manter suas tarefas recorrentes e datas de vencimento sob controle.

Com alguma previsão dos fusos horários, você pode programar proativamente a comunicação e os prazos das tarefas em horários mutuamente adequados. O resultado? Clientes internacionais mais felizes e uma reputação global mais forte.

7. Faça intervalos regulares e tenha um horário limite

Como freelancer, você provavelmente não tem um horário de trabalho rígido. Com a flexibilidade de trabalhar a qualquer hora, o trabalho pode facilmente se misturar ao seu tempo pessoal. E você pode continuar trabalhando sem parar por horas, tentando fazer malabarismos com vários clientes e prazos.

Você sabe disso: estabelecer limites não é negociável. Mas é mais fácil falar do que fazer.

Aqui estão algumas maneiras de fazer isso acontecer:

Pausas com vírgula : Não tem tempo para uma pausa completa? Tudo bem; em vez disso, faça uma pausa com vírgula. Olhe para cima da tela e deixe seus olhos focarem em um objeto distante por um minuto para descansar. Ou faça um exercício rápido de respiração ou meditação de dois minutos. Você também pode se levantar da mesa e caminhar alguns passos ou simplesmente esticar as pernas

: Não tem tempo para uma pausa completa? Tudo bem; em vez disso, faça uma pausa com vírgula. Olhe para cima da tela e deixe seus olhos focarem em um objeto distante por um minuto para descansar. Ou faça um exercício rápido de respiração ou meditação de dois minutos. Você também pode se levantar da mesa e caminhar alguns passos ou simplesmente esticar as pernas Horário limite: Tenha um horário limite em que você pare de aceitar novas solicitações de trabalho para o dia e abra espaço para o descanso e o rejuvenescimento. Qualquer solicitação fora desse horário pode esperar até o dia seguinte O cronômetro Pomodoro no ClickUp é uma ferramenta prática que solicita que você faça pausas regulares. A estruturação de sessões de trabalho com pausas incorporadas ajuda a manter a produtividade máxima sem chegar perto do esgotamento.

8. Desenvolver processos e criar procedimentos operacionais padrão (SOPs)

Como seu próprio gerente de operações, você precisa desenvolver processos e sistemas eficientes para concluir o trabalho. É provável que você tenha processos e tarefas específicos que se repetem em todos os projetos, como a integração de novos clientes, a criação de decks de estratégia de conteúdo etc.

Lembrar-se de cada etapa sempre que realizar essas tarefas repetitivas pode ser um desafio. Detalhes pequenos, mas importantes, podem passar despercebidos.

Ter SOPs, listas de verificação e modelos para esses processos pode ser a resposta.

Identifique os fluxos de trabalho comuns de seus projetos e crie processos padronizados em torno deles usando Listas de verificação de tarefas do ClickUp e modelos. Isso trará mais estrutura e clareza ao seu trabalho.

Use as listas de verificação de tarefas no ClickUp para ficar em dia com seus compromissos e, ao mesmo tempo, criar modelos de processos

Por exemplo, sua lista de verificação do processo de redação de artigos poderia ser assim:

Pesquisar ideias de tópicos

Esboço da estrutura

Escrever o primeiro rascunho

Editar e revisar

Adicionar gráficos

Envie a versão final

Você pode usar as listas de verificação para:

Criar tarefas e aninhar subtarefas como listas de tarefas dentro de projetos

Adicionar responsáveis a cada tarefa ou subtarefa

Criar modelos de fluxos de trabalho frequentes

9. Invista em você mesmo

Não caia na armadilha da complacência enquanto estiver trabalhando em casa; manter suas habilidades afiadas e aprender novas habilidades relevantes lhe dá uma vantagem competitiva no mundo dos freelancers. Isso também torna seu trabalho mais estimulante.

Separe um orçamento e um tempo dedicados todos os meses para o aprendizado contínuo. Use-o para fazer cursos, participar de conferências, comprar ferramentas - qualquer coisa que desenvolva suas capacidades.

Com o ClickUp Goals, mantenha-se no caminho certo para atingir seus objetivos com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso

Use Metas do ClickUp para criar um impulso de aprimoramento de suas habilidades. Defina uma meta como "Concluir 16 horas de desenvolvimento profissional este mês" para se manter responsável. Divida essa meta em tarefas de aprendizado semanais ou diárias menores e programe-as como qualquer outra tarefa de trabalho.

Por exemplo, um designer gráfico autônomo poderia reservar 2 horas todas as sextas-feiras para praticar novas habilidades de design por meio de tutoriais on-line.

Trate as metas de aprendizado como resultados de trabalho. O investimento terá um retorno múltiplo quando você puder oferecer habilidades ampliadas ou atualizadas aos clientes a preços mais altos.

10. Socialize

Trabalhar isolado o tempo todo como freelancer pode ser prejudicial. É por isso que é essencial reservar tempo para interações sociais significativas. Agende videochamadas para conversar com amigos, participe de eventos de networking, organize um horário de coworking com outros freelancers e socialize-se regularmente.

As conexões sociais proporcionam rejuvenescimento emocional e apoio que aumentam sua produtividade. A construção de relacionamentos também pode levar a indicações, colaborações e um senso de comunidade, o que é particularmente importante para quem trabalha de forma independente.

Os freelancers podem aproveitar o ClickUp para agendar eventos de networking, acompanhar os contatos e gerenciar os acompanhamentos. Usando o Detecção de colaboração do ClickUp você pode trabalhar com outras pessoas em tempo real, promovendo o trabalho em equipe e o envolvimento na plataforma.

Mantenha o ritmo em sua jornada de freelancer com o ClickUp

A implementação desses hacks e práticas recomendadas para freelancers requer algum esforço inicial. Mas a satisfação de prosperar em sua carreira faz com que valha totalmente a pena.

Quando você automatiza tarefas repetitivas, bloqueia o tempo livre de distrações, estabelece limites e estimula suas habilidades, sua produtividade e lucratividade como freelancer aumentam exponencialmente.

Igualmente importante, esses hacks de freelancer ajudam a evitar a frustração e o esgotamento, possibilitando o sucesso sustentável. O segredo é começar aos poucos. Concentre-se em implementar apenas um hack de cada vez - até que se torne um hábito - antes de adicionar outro. Use ferramentas como o ClickUp para simplificar o processo.

Em poucos meses, você trabalhará em níveis mais altos do que o seu melhor desempenho anterior. E você aproveitará ainda mais a jornada de freelancer. Registre-se no ClickUp e desbloqueie todas essas vantagens hoje mesmo!

FAQs

1. Qual é a maneira mais fácil de trabalhar como freelancer?

A maneira mais fácil de trabalhar como freelancer é começar oferecendo serviços que se alinham com seu conjunto de habilidades e entrar em contato com clientes em potencial dentro de suas redes imediatas e ampliadas. Muitos freelancers também encontram seu primeiro projeto em sites populares de freelancers, como Fiverr e Upwork.

Aqui está um guia rápido para ajudar você a começar:

Identifique um conjunto de habilidades que você possa monetizar. Por exemplo, redação, design gráfico, desenvolvimento de software, etc. Isso o ajudará a definir seu nicho

Crie uma presença on-line onde seu público-alvo possa encontrá-lo - sites e plataformas de freelancer ou plataformas de redes profissionais, como Twitter e LinkedIn

Desenvolva seu portfólio oferecendo seus serviços e adquirindo experiência relevante ou criando amostras de trabalho

Comece a fazer contatos com outros freelancers e profissionais. Mantenha suas interações humanas e não entre em contato com eles apenas para obter trabalhos

Entre em contato diretamente com clientes em potencial e apresente seus serviços a eles como soluções para seus problemas

Dicas profissionais: A criação de um perfil no LinkedIn e o networking podem conectá-lo a clientes em potencial sem as dificuldades de fazer cold pitching ou de dar lances para trabalhos em plataformas freelance. Oferecer habilidades freelance como web design, redação ou consultoria em sua comunidade local permite que você comece sem uma infraestrutura on-line complexa.

2. Como posso melhorar meu trabalho como freelancer?

Implemente hacks de freelancer, como o desenvolvimento de suas habilidades essenciais e interpessoais. Simplifique os fluxos de trabalho usando ferramentas de gerenciamento de projetos como o ClickUp e use modelos e SOPs para economizar tempo em tarefas repetitivas.

Busque orientação de freelancers experientes, faça cursos on-line sobre habilidades comerciais e continue expandindo seus serviços para aumentar suas capacidades.

Por fim, não se esqueça de reservar um tempo para o trabalho profundo, agendar pausas regulares, dizer não a projetos que desperdiçam tempo e encontrar um amigo responsável para mantê-lo motivado.

3. Qual habilidade é melhor para trabalhar como freelancer?

Mais do que habilidades específicas, as habilidades interpessoais, como automotivação, disciplina, comunicação e gerenciamento de tempo, são vitais para o sucesso como freelancer.

Habilidades de alta demanda, como programação, redação, design gráfico, marketing digital e consultoria, facilitam a atração de clientes.

Ser um generalista adaptável capaz de fornecer serviços diversos, como mídia social, web design, suporte administrativo etc., abre mais oportunidades.