10 modelos gratuitos de propostas de projetos em Word, Excel e ClickUp

O proposta de projeto a fase de planejamento do projeto é fundamental para capturar os detalhes essenciais. Sem uma estrutura sólida, os líderes de equipe não sabem quem é responsável pelo quê, ou os colaboradores individuais não sabem o que é esperado. ResearchGate mostram que quase 40% dos projetos fracassam devido ao planejamento insuficiente. E se houver uma falha na comunicação, o aumento do fracasso do projeto aumenta para quase 60%.

As equipes conhecem esse risco, e é por isso que você vê mais leads usando modelos de proposta de projeto antes de apertar o botão launch. Se você gerencia uma equipe, um modelo de proposta de projeto deve funcionar como uma lista de verificação detalhada para todas as partes interessadas.

Os modelos de proposta de projeto fazem mais do que apenas fornecer os detalhes essenciais. Um plano sólido incentiva a adesão dos participantes. Ele também ajuda a garantir as aprovações orçamentárias e, ao mesmo tempo, destaca o impacto do sucesso.

Para ajudá-lo a se preparar, reunimos 10 dos melhores modelos de proposta de projeto que você pode usar - totalmente gratuitos. Mas antes de começarmos, vamos dar uma olhada no que é uma proposta de projeto em primeiro lugar.

O que é uma proposta de projeto?

Uma proposta de projeto é um processo documentado que delineia e define todos os requisitos necessários para a realização de um projeto requisitos do projeto que as partes interessadas precisam realizar em um período de tempo específico. Uma proposta bem planejada fornece às partes interessadas informações essenciais como orçamentos , linhas do tempo , objetivos e o objetivo geral.

O objetivo é fazer com que todos participem e, o que é mais importante, concordem com uma estrutura de projeto definida.

Obter a adesão das partes interessadas e dos líderes de equipe é fundamental para o sucesso do seu projeto, portanto, por que não delinear os detalhes mais importantes para que ele funcione? Pense em uma proposta de projeto como sua única chance de mostrar a todos os envolvidos:

Por que essa é - realmente - uma ideia fantástica

Como as partes interessadas podem usar sua magia para ajudá-lo a vencer

Por que as partes interessadas têm a sorte de trabalhar neste grande projeto

OK, talvez "sorte" seja a palavra errada. Mas uma proposta de projeto sólida chama a atenção de seus participantes e os deixa animados para participar. Ela também deve destacar o potencial de sucesso que os participantes terão ao trabalhar com você - porque quem não gosta de ter mais uma conquista de projeto no bolso na hora da avaliação?

10 modelos gratuitos de proposta de projeto para impressionar os participantes

Se ainda não o convencemos, vamos repetir: as propostas de projetos são essenciais para o sucesso do seu projeto e para os esforços de colaboração da sua equipe. Infelizmente, nem todos os modelos de proposta de projeto são iguais.

Um ótimo modelo não apenas preenche todos os requisitos, mas também facilita o planejamento, a colaboração e a estruturação da estrutura proposta. Confira estes 10 modelos de proposta de projeto mais úteis para conquistar as partes interessadas:

1. Modelo de quadro branco de proposta de projeto ClickUp

Modelo de quadro branco de proposta de projeto do ClickUp

tipos ideais de proposta: Solicitada, Não solicitada, Informal, Renovação, Continuação e Suplementar_

Documentar sua proposta de projeto nem sempre significa que você só precisa trabalhar com texto escrito. Na verdade, as propostas visuais podem ajudar a retratar suas ideias e sua estrutura com mais clareza.

É por isso que a Modelo de quadro branco de proposta de projeto ClickUp é uma das melhores opções para apresentar visualmente seu plano. Esse modelo usa o recurso Whiteboard do ClickUp para promover sua proposta de forma vívida em um formato totalmente editável.

A personalização é fundamental quando se trata de gerenciamento de projetos, e é por isso que o modelo do ClickUp é perfeito para os líderes de projeto que desejam adaptar as propostas às necessidades específicas das partes interessadas. Os gráficos pré-construídos no Whiteboard simplificam o processo de conexão de várias partes da estrutura, para que todos saibam quem é responsável pelo quê.

O ClickUp oferece recursos colaborativos para atribuir rapidamente os participantes aos comentários, vincular tarefas na visualização Whiteboard e evitar gargalos com a linha Critical Path para que os gerentes de projeto saibam exatamente o que está atrasando um projeto. Faça o download deste modeloBônus: Ferramentas de gerenciamento de propostas

2. Modelo de proposta de agência criativa ClickUp

Modelo de proposta de agência criativa do ClickUp

Tipos ideais de proposta: Solicitada, Não solicitada, Informal, Renovação e Continuação

Se você gerencia clientes para uma agência criativa quando se trata de uma agência criativa, você está sempre vendendo sua empresa para seus clientes atuais e potenciais. As agências de criação precisam destacar o que as diferencia das demais e, por fim, mostrar aos clientes como elas podem fazer isso e em que prazo.

Você sabia que um Sprout Social uma pesquisa com agências de marketing descobriu que mais de 4 em cada 5 agências realmente personalizam suas propostas para cada cliente individual?

Se você quiser realmente destacar e personalizar sua proposta para um cliente específico, use o Modelo de proposta de agência criativa do ClickUp é um ótimo lugar para começar. Esse modelo simplifica a apresentação para seus clientes com tags personalizáveis, campos personalizados e uma barra de progresso visível.

Crie facilmente uma lista de tarefas detalhada na qual você pode atribuir tarefas, criar subtarefas importantes, atribuir comentários às partes interessadas e fornecer status de prioridade para mostrar a todos as etapas mais essenciais. Faça o download deste modelo

3. Modelo de solicitação de proposta do ClickUp

Modelo de solicitação de proposta do ClickUp

Tipos ideais de proposta: Solicitada, Renovação, Continuação e Suplementar

A Modelo de RFP do ClickUp é ideal para quem trabalha em um campo não competitivo ou, pelo menos, menos competitivo, quando precisa destacar sua experiência em uma proposta de projeto. Esse tipo de proposta solicitada precisa de um modelo que possa ir além de seus detalhes para que todos os aspectos do projeto sejam cobertos.

As RFPs precisam ser meticulosas e informativas para que todos os envolvidos conheçam suas responsabilidades. O ClickUp Modelo de RFP permite que você trabalhe com uma grande lista de verificação personalizada por gerentes de projeto especializados do ClickUp!

Nem todas as RFPs são iguais, mas há muitas semelhanças e solicitações comuns que esse modelo do ClickUp inclui. Dê o pontapé inicial para começar seu processo de proposta de projeto ou use-o para adicionar detalhes mais específicos à sua estrutura.

Verifique estes_ Modelos de solicitação de cotação/%href/ ! Faça o download deste modelo

4. Modelo de solicitação de proposta de desenvolvimento web do ClickUp

Modelo de solicitação de proposta de desenvolvimento web do ClickUp

Tipos ideais de proposta: Solicitada, Não solicitada, Informal, Renovação, Continuação e Suplementar

As equipes de desenvolvimento são conhecidas por precisarem rapidamente de informações sobre o projeto e ainda mais rapidamente da solução ou das expectativas do projeto.

Trabalhar em um ambiente de alta entrega de projetos torna desenvolvedores web sucintos com seus cronogramas de projeto porque normalmente trabalham com sprints de projeto.

Use este modelo para ajudar na busca de licitantes para seu projeto de desenvolvimento web. De fato, o Modelo de solicitação de proposta do ClickUp foi projetado especificamente para projetos de desenvolvimento da Web e para a criação de uma proposta de projeto clara.

O modelo inclui um guia de introdução com predefinições do ClickUp Docs para garantir que você adicione sua declaração de missão, visão geral do projeto visão, cronograma e muito mais. Faça o download deste modelo

5. Modelo de proposta comercial do ClickUp

Modelo de proposta comercial do ClickUp

Tipos de proposta ideais: Solicitada, Não solicitada, Continuação e Suplementar

É claro que existem muitos modelos de propostas de projetos e documentos de propostas de negócios por aí. No entanto, para empresas que precisam especificamente de uma proposta comercial para apresentar a investidores, proprietários de terras ou empresas de construção, você deve ter tudo completamente documentado.

A Modelo de proposta comercial do ClickUp é perfeito para quem deseja apresentar suas propostas comerciais a parceiros atuais ou potenciais e todas as possíveis questões de escopo do projeto. Além disso, ter uma proposta de projeto personalizada para sua empresa causa uma impressão muito melhor.

Isso é especialmente verdadeiro para empresas comerciais que usam modelos simples de proposta de projeto do Google Doc que podem não incluir nada além do logotipo da empresa e da declaração de missão. É hora de fazer o upgrade para o ClickUp. Faça o download deste modelo

6. Modelo de narrativa do projeto ClickUp

Modelo de Narrativa do Projeto ClickUp

Tipos ideais de proposta: Solicitada, Não solicitada, Informal e Renovação

As narrativas de projeto podem ser documentos extensos que incluem todos os seus pensamentos, ideias e propostas, todos juntos em um só lugar. Elas ajudam a organizar o cronograma geral do projeto e a fazer as perguntas essenciais "quem", "o quê", "onde", "quando", "por que" e "como".

As Modelo de narrativa do projeto ClickUp funciona como um componente principal do seu projeto e apresenta o resumo, as metas, os objetivos, o cronograma do projeto, os participantes e muito mais.

Ter a capacidade de personalizar a narrativa de seu projeto é fundamental para criar uma proposta comercial sólida. Esse modelo de proposta de projeto evita que você se torne muito técnico em sua linguagem para descrever o projeto sem reduzir as informações ou o escopo do projeto. Faça o download deste modelo

7. Modelo de proposta de serviço do Microsoft Word

Via Microsoft

tipos de propostas ideais: Não solicitadas, informais, de renovação, de continuação e suplementares_

Se estiver procurando um modelo de proposta de projeto do Microsoft Word gratuito e muito simples para usar em seu próximo projeto proposto, este é o modelo ideal. O modelo Modelo de proposta de serviço do Microsoft ajuda a dividir a apresentação da proposta comercial em seções separadas.

Além disso, esse modelo de proposta de uma página permite que você apresente os objetivos comerciais, os resultados do projeto e a abordagem geral do preço e do cronograma do seu projeto. Suas tabelas pré-formatadas permitem que você forneça detalhes exatos e relevantes ao seu projeto - tudo em um único documento do Word.

Você pode usar esse modelo como um documento de curto prazo solução para negociações de contratos ou renovação de um projeto antigo.

Faça o download deste modelo

8. Modelo de proposta do Microsoft Word por Template.net

Via Template.net

tipos ideais de proposta: Não solicitada, Informal e Continuação_

O Microsoft Word não é conhecido por ser a plataforma premium para modelos de projetos bem elaborados, mas o Template.net Modelo de proposta de projeto é um passo à frente. Esse modelo gratuito de proposta de projeto permite que você apresente seu projeto às partes interessadas sem que elas vejam um documento do Word sem graça.

Entretanto, sua personalização, além da edição de texto, é bastante limitada. O modelo fornece um detalhamento definido de uma proposta de projeto sumário executivo o modelo de modelo é composto por um conjunto de elementos: problema, solução e objetos. Ao mesmo tempo, o modelo não deixa muito espaço para a criatividade.

Você pode adicionar diferentes seções e programá-las na maioria dos dispositivos, o que o torna uma solução muito simples para o planejamento do seu projeto proposto.

Faça o download deste modelo

9. Modelo de proposta de projeto final do Microsoft Word por Template.net

Via Template.net

Tipos ideais de proposta: Solicitada, Não solicitada e Suplementar

Para acadêmicos, professores e alunos, esta proposta de projeto acadêmico é útil para propor projetos de pesquisa futuros com um detalhamento simplista, mas profissional. O detalhamento Template.net Modelo de proposta de projeto final universitário inclui uma seção para fornecer às instituições mais informações sobre você ou sua equipe.

Ele também tem seções para ajudá-lo a fornecer um cronograma para os detalhes do projeto, o preço da pesquisa e os termos e condições do projeto. Se quiser um modelo personalizado para sua proposta de projeto acadêmico, este é o ideal.

Faça o download deste modelo

10. Modelo de proposta de projeto de site do Microsoft Word por Template.net

Via Template.net

Tipos de proposta ideais: Informal, Renovação, Continuação e Suplementar

Deseja propor seu projeto de website a uma empresa ou fornecer detalhes sobre seu processo por meio de uma proposta solicitada? A Modelo de proposta de projeto de site da Template.net pode ser uma boa opção para você.

Neste modelo de proposta de projeto, você obtém um detalhamento simplificado para destacar:

Quem você é e o que faz

O cronograma do projeto e as datas importantes

Sua proposta de estrutura de preços para criar o site

Os termos e condições do projeto de website proposto

Os desenvolvedores da Web certamente concordam em uma coisa: os projetos podem facilmente sair do rumo em um piscar de olhos. É por isso que é útil incluir todos os detalhes de seu projeto e possíveis escopo do projeto questões diretamente em sua proposta de projeto.

Faça o download deste modelo

Os 6 tipos de propostas de projetos

Os gerentes de projeto e os líderes normalmente trabalham com seis tipos diferentes de propostas de projeto, que documentam suas próprias características objetivos do projeto . Antes de adotar um novo esboço de proposta de projeto, é uma boa ideia se familiarizar primeiro com os seis tipos de propostas:

1. Proposta de projeto solicitada

Assim como parece, esse tipo de proposta de projeto ocorre quando alguém solicita ou pede uma proposta a você. O objetivo é obter sua consultoria ou orientação especializada em uma estrutura de projeto específica. Isso geralmente ocorre por meio de uma RFP ou Solicitação de Proposta e não concorre com outras propostas (ou seja, empresas ou agências concorrentes).

2. Proposta de projeto não solicitada

Por outro lado, as propostas não solicitadas são normalmente enviadas sem o recebimento de uma solicitação específica ou RFP. O objetivo desse formato é destacar por que sua estrutura é superior, razão pela qual as propostas não solicitadas são frequentemente usadas em licitações de empreiteiras.

3. Proposta informal de projeto

As propostas informais são solicitadas por clientes ou empresas que não estão necessariamente buscando uma RFP, mas uma abordagem mais coloquial para apresentar um projeto. O objetivo desse formato é mais flexível porque exige menos especificidade.

4. Proposta de projeto de renovação

As propostas de projetos de renovação são enviadas aos clientes atuais em uma tentativa de continuar, ampliar ou nivelar os serviços com a estrutura proposta. Normalmente, o objetivo dessa proposta é destacar os resultados ou a produção anteriores para influenciar uma maior adesão.

5. Proposta de projeto de continuação

Em vez de convencer clientes ou empresas de seu plano, uma proposta de projeto de continuação comunica ou lembra as partes interessadas sobre o início ou o progresso atual do projeto. O objetivo é manter as partes interessadas informadas e atualizadas, em vez de persuadi-las a aceitar a proposta.

6. Proposta de projeto suplementar

Uma proposta de projeto suplementar funciona como uma proposta de continuação. No entanto, esse tipo de proposta não fornece apenas uma atualização, ele solicita recursos adicionais - seja mão de obra ou financiamento monetário. O objetivo é convencer as partes interessadas de que é necessário mais para concluir o plano original.

Quem se beneficia com o uso de uma proposta de projeto?

Empresas: As propostas de projeto são importantes para que as empresas entendam o escopo de um projeto e se certifiquem de que ele seja concluído no prazo. Esse documento as ajuda a acompanhar o progresso e a garantir que todas as partes interessadas estejam cientes de quaisquer alterações ou atualizações necessárias para o projeto.

Gerentes de projeto: As propostas de projeto são essenciais para que os gerentes de projeto definam as expectativas e garantam que o projeto seja concluído no prazo. Esse documento descreve o cronograma, o orçamento, o escopo, os objetivos, as entregas e qualquer outra informação necessária relacionada a um projeto.

O que incluir em um documento de proposta de projeto?

Resumo do projeto: Descreva brevemente do que se trata o projeto, seu foco e o resultado esperado. Isso serve como uma introdução ao seu plano e ajuda as partes interessadas a entender sua relevância.

Descreva brevemente do que se trata o projeto, seu foco e o resultado esperado. Isso serve como uma introdução ao seu plano e ajuda as partes interessadas a entender sua relevância. Metas/Objetivos do Projeto: Ilustre claramente a meta desejada ou os resultados finais do projeto. Esta parte enfatiza o que seu projeto pretende realizar.

Ilustre claramente a meta desejada ou os resultados finais do projeto. Esta parte enfatiza o que seu projeto pretende realizar. Cronograma do projeto: Forneça um cronograma estimado para a conclusão do projeto, incluindo os principais marcos. Isso ajuda as partes interessadas a avaliar a viabilidade de seu projeto.

Forneça um cronograma estimado para a conclusão do projeto, incluindo os principais marcos. Isso ajuda as partes interessadas a avaliar a viabilidade de seu projeto. Estimativas orçamentárias: Descreva um plano orçamentário detalhado que englobe a alocação de recursos, os custos de mão de obra e outras despesas do projeto, dando às partes interessadas a previsão das possíveis necessidades de investimento.

Descreva um plano orçamentário detalhado que englobe a alocação de recursos, os custos de mão de obra e outras despesas do projeto, dando às partes interessadas a previsão das possíveis necessidades de investimento. **Avaliação de risco: destaque os possíveis riscos e desafios que podem surgir durante a vida útil do projeto, mostrando que você está preparado para circunstâncias imprevistas.

**Metodologia: Explique a abordagem ou os métodos que serão usados para atingir os objetivos do projeto. Esta seção revela como você planeja lidar com o projeto.

Requisitos de recursos: Detalhe a mão de obra, os materiais e outros recursos necessários para o projeto. Essas informações esclarecerão as necessidades do projeto.

Detalhe a mão de obra, os materiais e outros recursos necessários para o projeto. Essas informações esclarecerão as necessidades do projeto. Funções e responsabilidades das partes interessadas: Detalhe a função de cada participante, enfatizando sua contribuição para atingir as metas do projeto. Isso promove a prestação de contas e a clareza para a equipe.

Detalhe a função de cada participante, enfatizando sua contribuição para atingir as metas do projeto. Isso promove a prestação de contas e a clareza para a equipe. Avaliação do projeto: Essa seção específica descreve como o sucesso do projeto será medido e avaliado. Identifique os indicadores-chave de desempenho (KPIs) que serão usados para medir a eficácia e o sucesso do projeto.

Essa seção específica descreve como o sucesso do projeto será medido e avaliado. Identifique os indicadores-chave de desempenho (KPIs) que serão usados para medir a eficácia e o sucesso do projeto. Conclusão/encerramento do projeto: Uma conclusão cuidadosa que resuma tudo, desde as metas, tarefas, cronograma e resultados esperados do projeto. Isso une perfeitamente todos os aspectos cruciais da proposta.

Uma conclusão cuidadosa que resuma tudo, desde as metas, tarefas, cronograma e resultados esperados do projeto. Isso une perfeitamente todos os aspectos cruciais da proposta. Apêndices adicionais: Inclua quaisquer materiais, recursos ou documentação adicionais que possam esclarecer ou dar suporte à sua proposta de projeto. Podem ser gráficos de dados, maquetes, pesquisas existentes, etc.

Conquiste empresas com os modelos de proposta de projeto do ClickUp

As propostas de projetos não precisam ser entediantes - ou, aliás, em um documento do Word sem graça. Felizmente, o ClickUp tem centenas de modelos prontos para ajudá-lo a dar o pontapé inicial em seu próximo plano de projeto proposta ou solicitações recebidas.

Se você precisa incluir partes interessadas, atribuir trabalho a colegas de equipe ou apenas fornecer uma proposta de projeto visualmente mais atraente, o ClickUp é a resposta para você.

E o melhor de tudo?

Todos os nossos modelos são completamente gratuitos. Crie seu próprio espaço de trabalho, implemente um modelo predefinido e comece hoje mesmo !