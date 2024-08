As 10 principais alternativas e concorrentes do Zoom (recursos, preços e avaliações)

Quando a COVID-19 começou, as equipes internas tiveram que descobrir como operariam sem reuniões presenciais.

Elas conseguiram fazer isso contando com aplicativos de videoconferência como o Zoom, para ajudá-los.

E embora o Zoom tenha começado como a cura perfeita para equipes remotas com problemas de comunicação, surgiram alguns problemas de privacidade e violações de segurança. Desde então, eles lançaram várias atualizações para resolver esses problemas e, agora, é muito mais seguro do que era em março de 2020.

Mas se você ainda estiver cauteloso, há muitos outros aplicativos de videoconferência disponíveis, todos eles ajudarão você a atender às suas necessidades de comunicação remota.

Neste artigo, veremos o que deu errado com o Zoom/%href/ferramenta de reunião e destaca 10 outras ferramentas para ajudá-lo a escolher a alternativa perfeita para o Zoom.

Vamos dar um zoom direto nela! 💨

O que é o Zoom?

Nota: Estas seções são para pessoas interessadas em aprender sobre o que é o problema do Zoom. Se você já está ciente disso, fique à vontade para pular para a seção dez alternativas de zoom .

Colabore com equipes e clientes em tempo real com o aplicativo Zoom

Zoom

é uma plataforma de videoconferência popular que permite que você se encontre virtualmente com outras pessoas em várias plataformas de hardware, como desktops, laptops e aplicativos móveis para smartphones Android e Apple.

Ela tem vários recursos, como:

Ferramentas integradas para colaboração em áudio e vídeo

Mensagens instantâneas

Discagem móvel

Compartilhamento de tela

Gravação e transcrições de reuniões

No último ano, a ferramenta de videoconferência Zoom se tornou muito popular para

reuniões pessoais e de negócios

.

O motivo?

O coronavírus, é claro!

Como muitas equipes se adaptaram ao

trabalho remoto

eles precisavam de uma ferramenta de comunicação virtual para

reuniões iniciais do projeto

e outras discussões.

E as soluções de videoconferência da Zoom, Zoom Meeting e Zoom Webinar, tornaram-se as ferramentas preferidas por dois motivos:

É muito fácil de configurar e usar

Oferece uma versão gratuita repleta de recursos

Mas, assim como no filme, as coisas saíram um pouco do controle.

**Familiarizado com o termo "zoombombing"?

Zoombombing é quando um convidado não convidado, geralmente um hacker, entra em sua reunião do Zoom.

Acontece que isso ocorreu principalmente porque os anfitriões da reunião não sabiam realmente que precisavam ativar determinados recursos de segurança para tornar seguros os links e as chamadas da reunião.

_Não podemos realmente dizer que isso é culpa do Zoom, certo?

No entanto, o Zoom foi rápido em abordar essas questões de privacidade. Eles lançaram várias atualizações no último ano. Por exemplo, ele alterou as configurações padrão para tornar as chamadas com vídeo mais seguras.

Ele também tem autenticação de dois fatores, usa o padrão de criptografia avançada (AES) 256 e é compatível com o GDPR e o

Compatível com a CCPA

.

Portanto, apesar dos problemas de segurança anteriores, o aplicativo Zoom é agora uma opção bastante segura.

No entanto, se você ainda quiser conferir algumas alternativas ao Zoom, nós o ajudamos.

afinal de contas, ainda há muitos de nós no mundo das videoconferências

Quais são as 10+ principais alternativas ao Zoom em 2024?

Assim como escolher um novo programa da Netflix para assistir, você precisa primeiro avaliar cuidadosamente a situação atual e tomar decisões sábias.

_Por quê?

Escolhendo o correto

ferramentas de conferência pela Web

é uma etapa crucial para sua empresa. Afinal, você a usará para comunicar as demandas do projeto e outras informações vitais à sua equipe.

E nem todos os aplicativos de videochamada existentes no mercado são adequados às suas necessidades comerciais.

Por exemplo, ferramentas de videochamada como o Google Duo e o FaceTime são usadas principalmente para bate-papo com vídeo pessoal. Por outro lado, o Google Meet (anteriormente conhecido como Hangout) e o

Microsoft Teams

são mais adequados para chamadas de vídeo em grupo.

Bônus:_ Modelos de registro de chamadas !

**Então, o que você escolhe?

Aqui está uma visão detalhada de alguns dos melhores aplicativos de videoconferência para ajudá-lo a determinar a melhor alternativa ao Zoom para suas necessidades.

1. Google Meet

Anteriormente conhecido como Google Hangout, o Google Meet é uma plataforma de videoconferência do pessoal do Google. O aplicativo é totalmente gratuito se sua equipe já tiver um

G Suite ou Google Workspace

conta.

Embora o Google Meet seja voltado principalmente para usuários corporativos, as pessoas também podem usar essa ferramenta de colaboração e videoconferência para bater papo por vídeo com a família.

Além disso, os professores podem usar o Meet para criar uma sala de aula virtual.

Principais recursos

Suporta até 100 participantes por reunião, com 16 participantes visíveis por vez

É possível visualizar sua tela para verificar a câmera, o microfone e quem já está presente antes de entrar na reunião reunião on-line

O compartilhamento de tela está disponível para explicações detalhadas

Os anfitriões da reunião podem controlar a reunião com configurações como remoção de participantes, silenciamento, etc.

Pros

Os participantes da reunião podem usar seu recurso de legenda ao vivo para fazer anotações detalhadas da reunião durante um evento virtual

Tem a mesma configuração de segurança que qualquer outro aplicativo do Google e também criptografa todos os dados

Integra-se a outros aplicativos do Google, como Gmail e Google Agenda, para facilitar o uso

Contras

Pode travar enquanto gravação de tela em alguns dispositivos Mac

Limitado a reuniões de 60 minutos

Sem bate-papo privado (você precisa enviar uma mensagem para todo o grupo)

Avaliações de usuários

G2: 4.4/5 (5000+ avaliações)

4.4/5 (5000+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (10000+ avaliações)

Preços

O Google Meet tem duas opções de preços:

Google Meet (gratuito):

reuniões em grupo de 60 minutos 24 horas reuniões individuais Máximo de 100 participantes na reunião Reuniões ilimitadas E mais

(gratuito): google Workspace Essentials (US$ 8/usuário ativo por mês):

reuniões em grupo 24 horas por dia reuniões individuais de 24 horas Máximo de 150 participantes na reunião Recurso de levantar a mão E mais

(US$ 8/usuário ativo por mês):

2. Microsoft Teams

Microsoft Teams é uma plataforma de mensagens de grupo baseada em nuvem para usuários do Office 365.

Se você deseja conversar, reunir-se, ligar e compartilhar arquivos com equipes remotas então, participar de uma reunião do Microsoft Team é uma boa opção.

Principais recursos

Suporta 250 participantes na sala de reunião

Recursos de compartilhamento de tela e streaming de apresentações para explicações detalhadas

Função de gravação para registrar conferências importantes

Os canais de mensagens ajudam a manter as conversas organizadas

Pros

Os usuários podem participar de uma chamada em conferência diretamente sem precisar fazer download

As versões disponíveis incluem um aplicativo móvel, um aplicativo para iOS e um aplicativo para desktop. Também é compatível com navegadores como Firefox, Chrome, Edge e Safari

Os gerentes podem visualizar o calendário de trabalho de sua equipe e monitorar sua disponibilidade

Contras

Às vezes, as mensagens não são sincronizadas em diferentes dispositivos

A interface do MS Teams pode ser confusa

O congelamento da tela é um problema comumente relatado

Avaliações de usuários

G2: 4.3/5 (9000+ avaliações)

4.3/5 (9000+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (4000+ avaliações)

Preços

O Microsoft Teams oferece três opções de preços:

Gratuito Chamadas de voz e vídeo 100 participantes reuniões de 60 minutos Compartilhamento de tela E mais

Microsoft 365 Basic Business ( US$ 5/usuário por mês quando pago anualmente):

300 participantes reuniões 24 horas por dia Gravações de reuniões Bate-papo e colaboração E mais

US$ 5/usuário por mês quando pago anualmente): Microsoft 365 Business Standard (US$ 12,50/usuário por mês quando pago anualmente):

300 participantes reuniões 24 horas por dia Planos de fundo personalizados Reuniões remotas programadas E mais

(US$ 12,50/usuário por mês quando pago anualmente):

3. Livestorm

Livestorm é uma plataforma de participação em vídeo que facilita o gerenciamento de todas as partes de suas reuniões, webinars ou videoconferências.

Por ser uma plataforma baseada em navegador, o Livestorm é muito fácil de usar. Tudo o que você precisa é de um link.

Principais recursos

As páginas de registro ajudam a otimizar as taxas de registro com páginas de destino totalmente personalizáveis e pré-criadas

Recursos de envolvimento, como reações de emoji, quadros brancos de equipe, enquetes ao vivo e votos positivos em perguntas

O Analytics facilita a análise de todos os seus dados com nossa poderosa ferramenta de relatórios integrada ao painel

Pros

Os perfis dos inscritos permitem que você acesse informações detalhadas sobre qualquer inscrito

Os e-mails de convite podem ajudá-lo a melhorar a participação com lembretes personalizáveis e e-mails de acompanhamento

Super adaptável a qualquer evento, como reuniões gerais treinamento e integração de funcionários, demonstrações de produtos e aulas on-line

Contras

Mais adequado para reuniões com várias pessoas

O plano gratuito é limitado a 20 minutos por evento

As gravações são limitadas a 4 horas

Avaliações de usuários

G2: 4,5/5 (340+ avaliações)

4,5/5 (340+ avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 350 avaliações)

Preços

O Livestorm tem três opções de preços:

Starter (gratuito):

Todos os recursos incluídos Eventos ilimitados Moderadores ilimitados Reuniões instantâneas com até 4 pessoas

(gratuito): Premium (US$ 99 por mês) Eventos ilimitados Moderadores ilimitados Até 16 palestrantes simultâneos ao vivo Até 4 horas por evento Registros de eventos ilimitados

(US$ 99 por mês) Empresa (orçamento personalizado) Anfitriões ilimitados Até 3.000 participantes ao vivo SLA CSM dedicado e suporte prioritário SSO SAML

(orçamento personalizado)

4. Zoho Meeting

O Zoho Meeting é uma ferramenta de videoconferência de código aberto que permite a realização de videoconferências. Ela protege as informações do usuário e a privacidade da reunião com seu tecnologia avançada de criptografia de ponta a ponta.

Principais recursos

Pode gravar uma reunião on-line

Recursos de pesquisa de público e de levantar a mão para envolver um participante ou todo o público

Recursos avançados, como controles de moderador para silenciar distrações e bloquear reuniões on-line

Permite até 100 participantes em qualquer reunião no plano básico de preços

Pros

Plataforma fácil de usar com suporte para desktop, Android e dispositivos iOS

Para webinars de transmissão ao vivo, você pode designar co-organizadores para suporte e moderação adicionais

Integra-se com outros aplicativos Zoho, como Zoho Projects cRM e Reservas

Contras

Limitado a um máximo de 250 participantes do webinar

Não é possível personalizar a ferramenta, inclusive os convites para reuniões

Não é possível bloquear suas reuniões on-line no plano gratuito

Avaliações de usuários

G2: 4,5/5 (mais de 700 avaliações)

4,5/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 400 avaliações)

Preços

O Zoho Meetings tem três opções de preços:

Plano gratuito: Limitado a dois participantes para reuniões Limitado a dois participantes10 para webinars Até três feeds de vídeo Compartilhamento de webcam E mais

Reunião (a partir de US$ 3/host por mês):

Até três participantes Armazenamento para 10 gravações Videoconferência (até 25 feeds de vídeo) Vários lembretes por e-mail E mais

(a partir de US$ 3/host por mês): Webinar (a partir de US$ 19/host por mês):

Até 25 participantes Armazenamento para 25 gravações Moderação de registro Gravação do webinar E mais

(a partir de US$ 19/host por mês):

5. Vogal

Vogal ajuda as equipes remotas a hospedar, capturar, pesquisar e compartilhar reuniões por vídeo, sem a necessidade de complementos. Ele oferece todos os recursos básicos de videoconferência: chamadas de vídeo seguras, configurações de microfone e câmera, compartilhamento de tela, planos de fundo virtuais, integração de calendário e muito mais.

Mas o que o diferencia é a funcionalidade integrada que ele tem para tornar as reuniões pesquisáveis e compartilháveis, incluindo transcrição ao vivo, gravação instantânea na nuvem (sem espera!) e resumos de reuniões com links compartilhados e itens de ação.

Principais recursos

Gravação com um clique e transcrição ao vivo (vários idiomas)

Agendas e notas de reunião compartilhadas

Pesquisa universal no conteúdo da reunião

Recapitulações instantâneas de reuniões com links compartilhados e itens de ação

Pros

Não há necessidade de baixar um aplicativo ou pagar por ferramentas adicionais

Interface de usuário simplificada e reações divertidas de emojis

Plano gratuito que permite gravar e transcrever reuniões

Contras

Limite de 50 participantes por reunião

Não há bate-papo privado (você precisa enviar mensagens para todo o grupo)

Não há salas de reunião

Avaliações de usuários

G2: 4,5/5 (mais de 130 avaliações)

4,5/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: N/A

Preços

A Vowel oferece duas opções de preços:

Gratuito Grave e transcreva todas as suas reuniões Organize reuniões de até 40 minutos cada Assista novamente e pesquise em reuniões anteriores por 7 dias Até 12 participantes por reunião Integrações básicas (Slack, Google, Calendly)

Business (US$ 16,49/usuário/mês quando pago anualmente) Sem limite de tempo para as reuniões Assista novamente e pesquise em reuniões anteriores para sempre Até 50 participantes por reunião Suporte prioritário (Em breve) Resumos de reuniões com tecnologia de IA e integrações avançadas

integrações avançadas

6. GoToMeeting

O GoToMeeting é uma plataforma de videoconferência hospedada na Web que é mais adequada para equipes corporativas. Ela usa várias técnicas de criptografia para manter a segurança de seus usuários.

O que o torna diferente de outros aplicativos de bate-papo por vídeo?

Você não precisa fazer upgrade para um plano premium para ter tempo ilimitado de reunião.

principais recursos do ####

Pode transferir o controle do teclado e do mouse para qualquer participante durante a reunião (esse é o recurso interessante de que falamos)

Grave reuniões de equipe em tempo real e compartilhe-as posteriormente

Tem um recurso de compartilhamento de arquivos e colaboração de documentos ferramenta

Pode agendar reuniões com antecedência

Prós

Pode iniciar reuniões com um único clique

Pode visualizar até 25 participantes de vídeo ao mesmo tempo para melhorar a visibilidade da equipe

Integra-se com aplicativos do Office 365, como Outlook e Calendar

Contras

É necessário fazer o download do aplicativo antes de iniciar uma reunião, o que pode levar a atrasos

É necessário pagar por recursos adicionais, como enquetes, folhetos, integrações de marketing, ferramentas avançadas de webinar e muito mais

Pode ser mais caro do que a maioria das ferramentas de videoconferência

Avaliações de usuários

G2: 4,2/5 (mais de 12.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 12.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 8.000 avaliações)

Preços

O GoToMeeting oferece dois planos de preços:

Professional (US$ 14/organizador por mês):

Vídeo HD Áudio na Web Compartilhamento de tela Sem limite de tempo de reunião E mais

(US$ 14/organizador por mês): Business (US$ 19/organizador por mês):

Co-organizadores Gravação ilimitada na nuvem Transcrição Tomada de notas E mais

(US$ 19/organizador por mês):

7. Skype

**O Skype é uma ferramenta popular de videoconferência usada principalmente para bate-papo com vídeo pessoal.

No entanto, com o novo recurso do Skype "Skype Meet Now", ele pode ser usado como um software de videoconferência para empresas.

Principais recursos

Compartilhamento de tela para compartilhar apresentações, imagens ou qualquer coisa na sua tela

Gravação de chamadas com legendas geradas automaticamente ao vivo

Desfoque de fundo para reuniões virtuais no Skype Meet Now

As mensagens inteligentes permitem que você reaja a qualquer mensagem com reações de emojis

Prós

Interface intuitiva

Tem suporte de plataforma para dispositivos Android e Apple

Vídeo e som de alta qualidade, mesmo no Skype Meet

Contras

Muitas avaliações de clientes relatam congelamento de imagens

O recurso de SMS é somente de saída; não é possível receber um SMS no Skype

Pode exigir uma alta largura de banda de Internet

Avaliações de usuários

G2: 4,3/5 (mais de 19.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 19.000 avaliações) Capterra: N/A

Preços

O Skype oferece um plano gratuito, e seus planos pagos começam em US$ 2,99/mês por usuário.

8. Eyeson

O Eyeson é um software de videoconferência baseado em nuvem que atende a empresas de todos os tamanhos.

Ao contrário da maioria dos outros serviços de videoconferência, não é necessário fazer download ou instalar o Eyeson para usá-lo. Basta enviar o link da chamada para os participantes e eles poderão participar diretamente por meio do link da chamada. Basta enviar o link da chamada aos participantes, e eles poderão participar diretamente pelo navegador.

Economiza muito tempo, certo?

Principais recursos

Suporta até 100 participantes por chamada

Transmissão ao vivo de sua chamada de vídeo no Facebook e no YouTube em tempo real

Função de gravação para registrar umvideoconferência* Pode ativar o modo ECO (somente áudio) para economizar largura de banda

Prós

Só é necessário clicar em um link de reunião para participar dela

Permite que você crie várias salas de reunião para melhor organização e cadência de reuniões

Pode verificar seu histórico de chamadas de vídeo anteriores

Contras

Limitado a nove pessoas na câmera

Não tem recurso de quadro branco para colaboração por vídeo

Não há plano gratuito disponível

Avaliações de usuários

G2: N/A

N/A Capítulo: 4,6/5 (mais de 17 avaliações)

Preços

O Eyeson tem duas opções de preços:

Pro ($9/host por mês):

Tempo de reunião ilimitado Número ilimitado de reuniões Salas de reunião ilimitadas E mais

($9/host por mês): Corporativo (orçamento personalizado):

Licença de domínio opcional Provedor de nuvem sob demanda Um site dedicado sucesso do cliente gerente Todos os recursos incluídos E mais

(orçamento personalizado):

9. Jitsi Meet

O Jitsi Meet é um serviço de videoconferência criptografado e de código aberto. Você nem precisa criar uma conta para entrar em uma sala de reunião no Jitsi Meet!

Principais recursos

Colaboração em documentos usando o recurso Etherpad

URLs personalizáveis para qualquer reunião

Aplicativo de bate-papo integrado para reuniões por vídeo

Suporta até 100 participantes de reunião

Pros

Um convidado pode entrar rapidamente em uma sala de reunião com um link de convite (não é necessário se inscrever ou fazer download)

Vários usuários podem compartilhar sua tela simultaneamente

Por ser um software de código aberto, é fácil de desenvolver e personalizar

Contras

Várias análises de usuários relatam problemas de estabilidade e largura de banda

Não é possível gravar reuniões

Ao compartilhar sua tela, não é possível ver sua câmera ou as câmeras dos membros da reunião

Avaliações de usuários

G2: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

4,3/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 40 avaliações)

Preços

O Jitsi Meet é uma solução de videoconferência gratuita.

10. Reuniões do Cisco Webex

o Cisco Webex Meetings é um aplicativo de videoconferência que permite realizar chamadas de vídeo em grupo, chamadas de áudio e muito mais.

Esse aplicativo de videoconferência ainda oferece traduções em tempo real das suas reuniões em mais de 100 idiomas, o que é muito útil quando você precisa fazer chamadas internacionais em um reality show por meio de um programa de computador.

Principais recursos

Acesso a bate-papos em grupo e salas de bate-papo pessoais

Transforme seu conteúdo compartilhado em planos de fundo personalizados

Recurso de quadro branco que permite que as equipes façam brainstorming juntas

Grave reuniões e obtenha transcrições imediatamente

Pros

Organize e participe de reuniões em seu navegador da Web, aplicativo para desktop ou dispositivo móvel

Use a integração com o calendário do Google ou da Microsoft para gerenciar as programações

O aplicativo tem um recurso de chamada de áudio e vídeo que silencia todos os ruídos de fundo

Contras

O aplicativo para desktop não é tão robusto quanto a versão web

Mais caro do que a maioria das alternativas do Zoom

Não há gravação de vídeo eopções de compartilhamento de arquivos no plano gratuito

Avaliações de usuários

G2: 4,2/5 (mais de 12.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 12.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 5.000 avaliações)

Preços

O Cisco Webex Meetings oferece três opções de preços:

Gratuito Um host reuniões de 50 minutos Até 100 participantes Compartilhamento de tela E mais

Inicial (US$ 14,95/host por mês):

1 a 50 hosts reuniões 24 horas Até 150 participantes 5 GB de armazenamento em nuvem para gravações E mais

(US$ 14,95/host por mês): Business (US$ 29,95/host por mês):

1-100 hosts reuniões 24 horas por dia Até 200 participantes Gravações em MP4 E mais

(US$ 29,95/host por mês):

11. Chanty

**Chanty é uma ferramenta de colaboração em equipe que promete fazer mais trabalho, juntos! Isso significa que, com sua equipe, você pode ser mais produtivo do que antes e concluir todas as suas tarefas com eficiência.

Principais recursos

Chats de áudio, vídeo e mensagens de voz

Histórico de mensagens ilimitado e pesquisável

Gerenciamento de tarefas com quadro Kanban

Prós

O aplicativo tem funções de pesquisa eficientes que ajudam a encontrar as informações necessárias

Os recursos de mensagens e bate-papo se concentram na atribuição e conclusão de tarefas

Integração com ferramentas de gerenciamento de projetos

Contras

Falta de emojis personalizados

A associação gratuita não tem alguns recursos importantes

O link de convite para participar de uma reunião por vídeo ainda não está disponível

Avaliações de usuários

G2: 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

4,9/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

Preços

A Chanty tem duas opções de preços

*Gratuito Conversas públicas e privadas ilimitadas Histórico pesquisável ilimitado Chamadas de áudio individuais ilimitadas Até 10 membros da equipe, 1 usuário convidado e 1 convidado de várias conversas 20 GB de armazenamento de arquivos por equipe E mais

Business (US$ 3/membro por mês):

Chamadas de áudio e vídeo em grupo ilimitadas Linha de suporte dedicada Funções e permissões 3 usuários convidados gratuitos por membro 20 GB de armazenamento de arquivos por membro E mais

(US$ 3/membro por mês):

Como tornar as chamadas de vídeo uma parte essencial do seu processo de gerenciamento de projetos

_O que um gerente de projetos e um participante de reality show isolado em um apartamento têm em comum?

Os dois precisam fazer

comunicação virtual

.

No programa, os participantes precisam se comunicar com os outros membros do elenco por meio de um programa de computador. Não há como eles interagirem pessoalmente.

O que levanta a questão:

_Como os gerentes de projeto se comunicam de forma eficaz?

Alerta de spoiler: e-mails e mensagens de texto comuns não são suficientes.

Claro, você pode tentar enviar e-mails ou mensagens de texto para discutir um projeto. Mas será impossível manter o controle de tudo.

De fato, há muitos problemas em usar apenas ferramentas de mensagens como

Slack

para gerenciamento de tarefas, ao qual dedicamos um artigo inteiro

Gerenciamento de projetos do Slack

.

Se você realmente quiser discussões e explicações aprofundadas, precisará usar o bate-papo por vídeo para suas reuniões de projeto.

E quando você escolhe a ferramenta de videoconferência certa, já está na metade do caminho.

Há mais uma coisa de que você precisa absolutamente.

Assim como o programa de computador do The Circle, você precisa de uma solução completa, como o ClickUp, para curar todos os seus problemas

problemas de gerenciamento de projetos

.

**Mas espere... o que é o ClickUp?

ClickUp

é uma das maiores empresas de

mais bem avaliadas do mundo

software de gerenciamento de projetos

usado por equipes superprodutivas

em pequenas e grandes empresas.

Veja como o ClickUp tem a funcionalidade de trabalhar com sua ferramenta de videochamada preferida para criar o processo de gerenciamento de projetos perfeito:

Etapa 1: Integre sua ferramenta de vídeo ao ClickUp

Antes de iniciar qualquer projeto, você precisa manter suas ferramentas bloqueadas e carregadas.

Por exemplo, se você estiver usando uma ferramenta de conferência como o Zoom, poderá facilmente

integrá-la ao ClickUp

para deixar tudo pronto.

Veja como:

A. Habilite o Zoom ClickApp

Aqui estão as etapas para fazer isso:

Abra o diretório Espaço de trabalho (você precisa ser um usuário proprietário ou administrador )

Selecione ClickApps

Encontre o Zoom ClickApp e ative-o

Habilite-o para todos os aplicativos necessários Espaços

Depois de ativá-lo, um ícone do Zoom aparecerá na parte superior de cada Tarefa ClickUp para ajudá-lo a iniciar reuniões instantaneamente (você também pode usar o comando /zoom para fazer isso)

B. Conecte seu Zoom no ClickUp

Veja como fazer isso:

Vá para a integração do Zoom na seção "My Apps" (Meus aplicativos) em suas configurações

Clique em "Connect" (Conectar)

Faça login em sua conta do Zoom

Aceite a solicitação do aplicativo ClickUp para integrá-lo à sua conta

C. Inicie uma reunião do Zoom no ClickUp

Aqui estão as etapas para iniciar uma reunião do Zoom no ClickUp rapidamente:

Abra qualquer tarefa

Pressione o ícone do Zoom (ou use o comando /zoom)

Vincule sua conta do Zoom no pop-out

Entre na reunião instantaneamente

Etapa 2: faça uma chamada de vídeo inicial com sua equipe para discutir os planos do projeto

Você quer evitar que os membros da sua equipe se sintam assim no início de um projeto. Felizmente, há uma saída fácil.

Basta realizar uma chamada de vídeo inicial com a sua equipe para que todos estejam na mesma página antes de começar a trabalhar.

Você precisa informá-los sobre os objetivos do projeto

resultados

e os objetivos finais para garantir que eles saibam o que estão almejando. Para isso, realize uma videoconferência com sua equipe e informe-os sobre o processo de planejamento.

Use esses

Recursos do ClickUp

para configurar tudo e facilitar a tentativa do projeto:

Etapa 3: Faça o check-in com a sua equipe para acompanhar o status do seu projeto

Agora que seus planos estão em ação, você precisa verificar diariamente com os membros da sua equipe para saber como eles estão progredindo.

Não se preocupe; essas não precisam ser reuniões por vídeo superlongas que os deixem constrangidos. Podem ser apenas reuniões breves de 10 a 15 minutos no início do dia para ajudar todos a ficarem na mesma página.

É o que a maioria dos ágil e equipes scrum fazem. E elas são conhecidas por serem algumas das equipes mais eficientes do mundo.

Mas lembre-se de que não basta apenas se comunicar com sua equipe por meio de uma chamada de vídeo. Você precisa de muito mais para acompanhar seus projetos e acompanhar as atas de suas reuniões ! Vamos ver como o ClickUp pode ajudá-lo com isso:

Etapa 4: faça uma reunião de vídeo final após a conclusão do projeto

Parabéns, você concluiu seu projeto! Mas você ainda não terminou.

É hora de fazer uma chamada de vídeo com a sua equipe e discutir:

_O que deu certo?

O que deu errado?

Quais foram as dificuldades enfrentadas durante o processo?

Analisar tudo isso o ajudará a fazer as mudanças necessárias em seu processo de trabalho para garantir que todos os seus projetos futuros ocorram sem problemas.

Bônus: leia mais em_

como gerenciar reuniões no ClickUp

e obtenha nossa lista de

melhores alternativas ao ClickUp

.

Hora de passar para uma alternativa 🏃

Ter a ferramenta de videoconferência certa é uma das coisas mais essenciais para as equipes remotas modernas. E, embora o Zoom ainda seja uma ferramenta decente, há muitas outras

soluções de videoconferência

disponíveis no mercado.

Mas isso levanta a questão: com tantas opções, qual alternativa do Zoom você escolhe?

Não se preocupe.

Basta examinar nossa lista de softwares de videoconferência para encontrar a opção perfeita para suas necessidades comerciais. Mas lembre-se, se você quiser lidar com

gerenciamento remoto de projetos

você precisará de mais do que apenas uma ferramenta de videoconferência.

O ClickUp tem tudo o que você precisa para gerenciar os membros da sua equipe, criar tarefas e acompanhar seu progresso remotamente. Então, por que não

dar um zoom no ClickUp

gratuitamente hoje?