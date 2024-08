Etiqueta do Slack: O que fazer e o que não fazer ao usar o Slack no trabalho

Você é uma pessoa que pensa em como usar o Slack de forma segura e eficaz? Perguntas como "Posso enviar uma foto do meu cachorro para a minha equipe?", "Eles viram minhas mensagens?", "Posso enviar emojis?" e "Devo enviar esse texto em uma mensagem direta ou no chat da equipe?" giram em sua mente?

Bem, você provavelmente não está sozinho, já que a maioria de nós teme as chances de falhas de comunicação durante o bate-papo. É fácil confundir a linha entre o pessoal e o profissional.

É por isso que uma organização deve ter um planos de comunicação que determinam como os funcionários se comunicam no trabalho.

Comunicação eficaz no local de trabalho por meio de plataformas como Slack e suas alternativas é uma habilidade que não é necessariamente fácil para todos. Mas a boa notícia é que qualquer pessoa pode aprender a etiqueta do Slack em seu próprio ritmo e tempo para usar a plataforma de comunicação de forma ideal com nosso guia de etiqueta do Slack.

Entendendo a etiqueta do Slack

A etiqueta do Slack significa simplesmente seguir regras e diretrizes não ditas que podem salvá-lo de problemas de falta de comunicação, julgamento e esclarecimento de intenções ao usar a plataforma. Ela inclui práticas recomendadas de comunicação, colaboração e criação de comunidades nas equipes e canais do Slack.

Essas regras não ditas irão:

Dar a você uma aparência profissional

Ajudá-lo a se comunicar melhor

Garantir que você não faça uma bagunça na frente da sua equipe ou, pior ainda, da sua organização!

Maximizar sua produtividade

Reunimos alguns estratégias de comunicação e dicas para permitir a colaboração produtiva da equipe.

O que fazer e o que não fazer no Slack

Agora que você sabe por que precisamos seguir a etiqueta do Slack, vamos entender alguns dos prós e contras mais importantes do uso do Slack e conferir algumas dicas de etiqueta do Slack.

Seja direto em suas mensagens

Não inicie suas mensagens diretas no Slack com um "ei" ou um "olá" sem dar continuidade à intenção da sua mensagem. Certifique-se de incluir o motivo de suas mensagens no Slack de maneira clara.

Lembre-se de que a pessoa para quem você está enviando a mensagem pode estar concentrada em um trabalho importante. Uma notificação seguida de uma mensagem vaga pode interromper o fluxo e atrapalhar o trabalho da pessoa.

Ao enviar uma mensagem para alguém, você precisa estar atento ao tempo dessa pessoa. Uma mensagem rápida que inclua o que você precisa dela e o cronograma é informação suficiente para que ela tome uma atitude quando tiver tempo.

Por exemplo, em vez de dizer:

"Ei!" (1 segundo atrás) "Você está aí?" (1 segundo atrás)

e depois sumir até que a pessoa responda, você pode dizer,

"Ei, você pode me ajudar com uma breve descrição do produto para a mídia social? Preciso enviá-la hoje até o dia seguinte."

Tente transmitir o ponto crucial em uma única mensagem do Slack em vez de enviar várias mensagens. Use marcadores, texto em negrito, itálico e números para tornar sua mensagem fácil de ler.

via Folga

Use canais e tópicos públicos para melhorar a comunicação no local de trabalho

Os canais do Slack são ótimos para conversas em grupo sobre um tópico, departamento, evento ou projeto específico. Use os canais do Slack para falar sobre tópicos específicos e criar um repositório de grupo com todas as informações relacionadas.

Se você enviar uma mensagem diretamente a um colega para obter atualizações ou dúvidas sobre uma campanha que diz respeito a mais de vocês dois, estará dando margem a várias conversas sobre o mesmo assunto. Você pode perder informações importantes e perder tempo esclarecendo a mesma dúvida.

Em vez disso, otimize a comunicação da equipe e envie uma mensagem do Slack no canal específico do Slack ou no tópico do Slack marcando a pessoa para quem você tem uma pergunta. Dessa forma, todos no projeto podem saber sobre o progresso, os gargalos ou qualquer outra coisa relacionada ao projeto.

A longo prazo, também será mais rápido simplesmente entrar no canal e procurar qualquer informação de que você precise para continuar no projeto ou olhar para trás depois que ele terminar para analisar os resultados.

Você também pode incentivar suas equipes a usar canais públicos do Slack para manter sessões de brainstorming para qualquer projeto, campanha ou evento. Inicie a sessão lançando uma pergunta aberta no canal e pedindo a todos que adicionem suas ideias em um tópico.

Responder dentro de um tópico desorganiza o canal e ajuda você a manter o controle do seu espaço de trabalho. Com os tópicos, você pode criar silos de informações em um canal mais amplo que otimizará seu banco de informações.

os tópicos são a maneira mais fácil de manter o fluxo da conversa e iniciar a colaboração.

Confirmar mensagens o mais rápido possível

As equipes remotas dependem muito de canais de comunicação como Slack, Teams e Google Meet, pois não podem se reunir pessoalmente para esclarecer dúvidas. Portanto, mesmo que receba uma mensagem quando estiver ocupado, você pode confirmá-la imediatamente.

A confirmação da mensagem ajuda a criar confiança, especialmente em equipes remotas. Isso garante à pessoa que você viu a mensagem.

Pode ser um simples "Anotado. Trabalharemos nisso à tarde."

Use as menções com atenção

Entendemos que mencionar ou marcar alguém em uma plataforma de comunicação é importante para garantir que a pessoa com quem você deseja falar veja sua mensagem. Entretanto, o uso excessivo do recurso @everyone ou @channel pode ser intrusivo e enviar notificações desnecessárias a outros membros da equipe. Use essas tags somente quando quiser se dirigir a todo o canal.

Se quiser que um membro específico da equipe responda a uma solicitação individual, @mencione apenas ele em sua mensagem nesse grupo específico para que ele saiba que é necessária uma resposta específica.

Isso também garantirá que outros membros da equipe estejam cientes do problema, mesmo que não exija diretamente uma resposta deles. Esse recurso é excelente, mas somente se for usado com sabedoria.

Por exemplo, em vez de escrever uma mensagem vaga no canal, como:

"Alguém pode me ajudar com uma dúvida sobre o evento?"

Você pode escrever:

"@amy @lee, você pode me ajudar com uma dúvida sobre o evento ou me dizer quem pode me ajudar com ela?"

Atualize seu status e o horário de trabalho

via Folga A fadiga das notificações é real! É por isso que você deve respeitar a disponibilidade de seus colegas de trabalho verificando o status deles antes de entrar em contato com eles. O Slack também oferece a opção de atualizar seu status.

Você pode usar esse espaço para adicionar seu horário de trabalho, fuso horário e mensagens OOO e atualizar sua equipe quando estiver ausente, em modo de foco ou em reuniões. Dessa forma, se alguém quiser entrar em contato com você, poderá saber que você não está disponível e pedir ajuda a outra pessoa ou esperar até que você esteja disponível.

a boa etiqueta do Slack não é apenas para os outros. Você pode maximizar sua produtividade usando o recurso de status para evitar receber spam. Quando você atualiza sua disponibilidade, os membros da equipe não devem incomodá-lo quando você não estiver disponível.

Não hesite em transformar os bate-papos em reuniões

De acordo com o fórmula 55/38/7 a comunicação é 55% não verbal, 38% vocal e 7% somente com palavras. Por mais fácil que seja falar por texto, às vezes é mais eficiente fazer um vídeo ou uma reunião presencial em vez de digitar sem parar ou enviar spam para o grupo ao tentar explicar algo em detalhes.

As pessoas podem se conectar melhor quando veem a linguagem corporal, as expressões e os gestos umas das outras.

Revisões de desempenho, avaliações, sessões de feedback, sessões de treinamento, revisões de clientes, etc., exigem um toque humano que só é possível com reuniões presenciais. Além disso, as sincronizações diárias para atualizações diárias e reuniões de scrum devem ser feitas pessoalmente ou por meio de uma chamada de vídeo.

Consulte este livro de regras que usamos para etiqueta em reuniões de equipes virtuais e práticas recomendadas para sua próxima reunião.

Aprimorando a comunicação da equipe com o ClickUp e o Slack

Embora muitos aplicativos façam o que o Slack faz, eles mal chegam perto do que ele oferece. Além de seus recursos úteis, a plataforma oferece algumas das melhores integrações para impulsionar a colaboração no local de trabalho.

Por exemplo, o ClickUp's Integração com o Slack combina colaboração on-line e gerenciamento de projetos para criar um aplicativo tudo em um.

Combine os poderes do gerenciamento de projetos e da colaboração com a integração do ClickUp com o Slack

Simplificando, com essa integração, você pode usar Slack para gerenciamento de projetos ! Integração do ClickUp com o Slack também pode melhorar a etiqueta do Slack da sua equipe, permitindo que você crie tarefas e comentários a partir de mensagens! Basta digitar /ClickUp new em qualquer mensagem do Slack para adicioná-las como tarefas ao ClickUp.

Crie e gerencie tarefas no ClickUp com sua integração com o Slack

Você pode enviar notificações sobre o status do trabalho, novos comentários, atualizações, etc., diretamente em seu canal do Slack.

Com o Visualização do Chat do ClickUp do ClickUp, você pode compartilhar atualizações, vincular recursos e se comunicar perfeitamente com os membros da equipe sobre vários projetos sem sair da plataforma.

Você pode simplificar e organizar a comunicação da equipe com canais de bate-papo em tempo real.

Adicione qualquer pessoa à conversa com @menções e atribua comentários para manter a sua equipe trabalhando em itens de ação.

Converse enquanto trabalha lado a lado com a visualização de bate-papo do ClickUp

Comunique-se e colabore melhor com o Slack e o ClickUp

O Slack é uma ótima ferramenta que equilibra conversas profissionais e pessoais. É por isso que é muito fácil cair em hábitos de comunicação informal que podem prejudicar a produtividade da equipe, fazer com que você pareça pouco profissional e levar a falhas de comunicação.

Desde mensagens claras até o uso inteligente dos canais, seguir essas dicas simples de etiqueta do Slack deve tornar sua próxima experiência com o aplicativo mais divertida e proveitosa!

Você também pode considerar a configuração de metas de comunicação dentro da organização para garantir que todos transmitam suas mensagens de forma clara e produtiva.

A combinação ClickUp-Slack oferece uma grande vantagem aqui! A combinação dos recursos desses dois aplicativos oferece uma maneira direta de aprimorar a comunicação e a produtividade da equipe. Experimente o ClickUp hoje mesmo e desbloqueie um novo nível de eficiência!