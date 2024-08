As melhores ferramentas de gerenciamento de projetos de código aberto em 2024

Um gerente de projeto tem muito a fazer, desde o acompanhamento dos cronogramas das tarefas até a avaliação dos riscos de entrega e a avaliação do desempenho gerenciar cargas de trabalho . Uma ferramenta confiável de gerenciamento de projetos (PM) é imprescindível para atingir as metas, mas a questão essencial é: Deve-se optar por um produto de código aberto ou por um software tradicional de gerenciamento de projetos?

Código aberto ferramentas de gerenciamento de projetos são geralmente preferidas por pequenas empresas e startups que não querem investir em uma solução de gerenciamento de projetos cara. Embora exista a noção de que o software de código aberto pode acelerar a entrega de produtos para Equipes ágeis o uso dessa ferramenta pode, às vezes, ser uma faca de dois gumes. ⚔️

Por exemplo, software de gerenciamento de projetos de código aberto geralmente não é o mais amigável para o usuário para a execução de gerenciamento de tarefas e planejamento de projetos. Talvez você também tenha que lidar com problemas de compatibilidade ou falhas graves de segurança em alguns produtos.

Com isso em mente, vamos discutir algumas das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos de código aberto neste guia.

Nossas análises rápidas o ajudarão a encontrar aquela que pode lidar com seus fluxos de trabalho.

O que você deve procurar nas ferramentas de gerenciamento de projetos de código aberto?

A qualidade de seu software de gerenciamento de projetos, seja ele de código aberto ou não, deve oferecer aproximadamente as seguintes funcionalidades:

Visibilidade do projeto: A ferramenta deve permitir que você supervisione os projetos de diferentes perspectivas, como o andamento das tarefas, as cargas de trabalho dos responsáveis e os riscos de conclusão Gerenciamento de tarefas: É fundamental que o software ofereça suporte à organização de tarefas. Ele deve permitir que você quebre metas de planejamento de projetos em itens de ação e facilitar o acompanhamento com atualizações de status e tags de prioridade. Recursos como controle de tempo egerenciamento de recursos para gerenciar as cargas de trabalho são ideais Personalizações: Ele deve permitir que você personalize o ambiente com fluxos de trabalho personalizados, campos personalizados e notificações configuráveis Acessibilidade: Você deve poder usar o software em seu computador e dispositivo móvel para aproveitar a flexibilidade e lidar com assuntos urgentes em tempo real Modelos: O melhor software de gerenciamento de projetos tem uma coleção de modelos para adicionar estrutura às suas tarefas de planejamento, administração e gerenciamento de projetos Ferramentas de colaboração: Veja se o software tem ferramentas como quadros brancos digitais, compartilhamento de documentos, tópicos de comentários e mapas mentais para ajudar o seumembros da equipe a colaborar

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é um aplicativo de tarefas e solução de gerenciamento de projetos -Embora não seja de código aberto, o software proprietário apresenta uma interface amigável, funcionalidades de privacidade e compartilhamento de alto nível e um gama completa de recursos de PM sem problemas de compatibilidade.

O ClickUp simplifica os fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos, oferecendo visibilidade contínua, gerenciamento de tarefas e recursos de relatórios em tempo real. Use mais de 15 visualizações para monitorar seus projetos e tarefas - por exemplo, a visualização List (Lista) é ótima para visões gerais, enquanto a visualização Calendar (Calendário) ajuda você a ficar por dentro de cronogramas de projetos .

A melhor parte de usar o ClickUp é que você não precisa se preocupar com o riscos de privacidade e segurança que tendem a afetar as ferramentas de código aberto. Com sua configurações de compartilhamento e permissões você pode controlar os privilégios de acesso baseados em hierarquia do Pastas, listas ou tarefas em seu espaço de trabalho.

Convide membros e convidados para arquivos específicos e controle suas permissões de compartilhamento e edição. Você também pode usar o recurso Public Sharing para compartilhar o que está fazendo sem comprometer os dados confidenciais. Consulte esta seção tutorial em vídeo para ver como funciona a hierarquia no ClickUp.

A versão Free Forever do ClickUp vem com vantagens incríveis, como tarefas ilimitadas, Painéis do ClickUp para acompanhar o progresso, documentos colaborativos nativo rastreamento de tempo e Quadros brancos ClickUp para brainstorming e trabalho em equipe.

Se você estiver em um nível pago, poderá desbloquear um mundo de possibilidades com IA do ClickUp um assistente de trabalho treinado para agilizar tarefas demoradas, como a criação de resumos de projetos, cronogramas e matrizes de atribuição de responsabilidades.

Não deixe de conferir o impressionante modelo de gerenciamento de programas coleta. Experimente o Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp para priorizar tarefas e metas e monitore o progresso com automação sem código. Ou use o Painel de gerenciamento de projetos do ClickUp para acompanhar o sucesso com tabelas, gráficos e outros recursos visuais. 🌞

Melhores recursos do ClickUp

Suíte gratuita de gerenciamento de projetos baseada na nuvem

Várias visualizações de projetos e painéis intuitivos (com widgets)

Compartilhamento e permissões baseados em hierarquia

Modelos ágeis de gerenciamento de projetos para vários casos de uso de equipes de software e desenvolvimento

Ferramentas integradas de controle de tempo e colaboração

Centralizadoedição de documentos e gerenciamento

Confiávelpráticas de segurança e privacidade* Excelentes tutoriais e suporte ao cliente

Suporte de IA para tarefas administrativas e de redação

Recursos de gerenciamento de recursos para visualizar e ajustar as cargas de trabalho

Limitações do ClickUp

A IA do ClickUp só está disponível em planos pagos

A vasta gama de recursos de gerenciamento de projetos pode sobrecarregar os novos usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços o *ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.700+ avaliações)

2. ProjetoLibre

Via: ProjectLibre O principal apelo do ProjectLibre é sua compatibilidade com os arquivos do Microsoft Projects, o que o torna a alternativa perfeita de código aberto para a plataforma.

O ProjectLibre oferece suporte a vários processos para criar e gerenciar planos de projeto . Use a Estrutura Analítica do Trabalho (WBS) para dividir sua carga de trabalho de entrega em tarefas fáceis de gerenciar ou empregue a Estrutura Analítica dos Recursos (RBS) para microgerenciar os componentes dos recursos.

Use diagramas de rede para definir dependências de tarefas e evitar gargalos com bastante antecedência. Leve em consideração os componentes de custo e os prazos, visualizando seus projetos como Gráficos de Gantt e observando sua saúde com o Earned Value Costing.

O ProjectLibre é compatível com mais de 30 idiomas, incluindo árabe, hindi, francês e alemão, o que o torna adequado para equipes globais. 🌍

Melhores recursos do ProjectLibre

Excelente alternativa ao Microsoft Projects para fluxos de trabalho ágeis de gerenciamento de recursos

Oferece suporte a WBS e RBS

Permite criar diagramas de rede

Funciona em dispositivos Windows, Linux ou Mac

Limitações do ProjectLibre

Falhas ocasionais na ferramenta de gerenciamento de projetos

Alguns usuários consideram a interface desatualizada

Preços do ProjectLibre

Gratuito

Avaliações e resenhas do ProjectLibre

G2 : 4.2/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 40 avaliações)

3. ZenTao

Via: ZenTao O ZenTao é uma ferramenta de gerenciamento de projetos de código aberto baseada em Scrum uma estrutura ágil usada com frequência em desenvolvimento de software . Envolve a divisão de projetos em sprints com metas de tempo determinado. ⏲️

A plataforma é licenciada sob ZPL e AGPL, e sua Community Edition não tem limitações comerciais. Use-a para sua equipe sem se preocupar com licenciamento ou implicações legais.

Criar projetos no ZenTao é muito fácil - tudo o que você precisa fazer é clicar no botão Projeto, inserir as informações necessárias e pressionar Salvar. Você pode personalizar seu orçamento do projeto e datas de vencimento e deixe informações adicionais para os membros da sua equipe.

A plataforma tem uma seção Doc para armazenar documentos relacionados ao projeto. Na guia Statistic, você pode obter relatórios de desempenho do projeto e identificar áreas de melhoria.

O ZenTao permite que os administradores personalizem as permissões e determinem o nível de acesso que os outros membros da equipe têm.

Melhores recursos do ZenTao

Baseado em Scrum

Licenciamento duplo - ZPL e AGPL

Fácil criação de projetos para gerentes de projeto e líderes de equipe

A seção de documentos armazena informações relacionadas ao projeto

Limitações do ZenTao

Sua interface de painéis de projetos não é muito amigável para iniciantes

Poderia usar recursos de documentação mais detalhados

Preços do ZenTao (versão de código aberto)

Edição comunitária: Gratuito

ZenTao ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (8+ avaliações)

: 4.3/5 (8+ avaliações) Capterra: 4/5 (menos de 5 avaliações)

4. OpenProject

Via: Projeto aberto Como uma plataforma de código aberto, o OpenProject suporta ambos metodologias ágeis e em cascata . Ele oferece um conjunto impressionante de ferramentas para criar e gerenciar projetos.

Veja o panorama geral com o software de gerenciamento de tarefas para criar listas de projetos e definir opções de hierarquia. Embora possa ser mais uma ferramenta básica de controle de tarefas, os gerentes de projeto podem criar uma visão geral da carga de trabalho para alocação de recursos e definir uma estrutura clara, selecionando projetos principais e subprojetos.

O OpenProject oferece um painel de controle com widgets personalizáveis que exibem o progresso e a integridade do seu projeto, permitindo que você identifique e cuide de anormalidades o mais rápido possível. 🏃

Use Gráficos de Gantt e calendários para visualizar seus projetos e ficar de olho nos marcos e prazos. Outras opções que podem lhe interessar incluem a API do OpenProject (para criar integrações personalizadas), controle de tempo, relatórios de custos e funções e permissões personalizáveis.

Melhores recursos do OpenProject

Compatível com metodologias ágeis e em cascata

Painel de controle personalizável

Modelos de PM que economizam tempo

Opções de visualização de projetos

Limitações do OpenProject

Suporte limitado para alocação de recursos

A configuração de determinadas integrações pode ser desafiadora

Preços do OpenProject

Comunidade : Gratuito

: Gratuito Basic : uS$ 7,25/mês por usuário

: uS$ 7,25/mês por usuário Profissional : uS$ 13,50/mês por usuário

: uS$ 13,50/mês por usuário Premium: uS$ 19,50/mês por usuário

OpenProject avaliações e comentários

G2 : 3.7/5 (mais de 20 avaliações)

: 3.7/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 120 avaliações)

5. ERPNext

Via: ERPNext O ERPNext é uma plataforma de código aberto para atividades de planejamento de recursos empresariais (ERP). Ele pode oferecer suporte a contabilidade financeira, gerenciamento de pedidos, RH, CRM e folha de pagamento.

Embora o foco principal da plataforma seja o ERP, ela conta com valiosas ferramentas de gerenciamento de projetos. Você obtém um espaço de trabalho completo para supervisionar projetos e alternar visualizações para acompanhar as trilhas de status.

O ERPNext permite que você divida os projetos em tarefas, atribua-as a membros específicos da equipe, defina prioridades e acompanhe os marcos para garantir que você esteja sempre a par de tudo o que acontece na sua equipe. As tarefas são adicionadas automaticamente ao to-do lists dos membros da equipe responsáveis pela entrega. ✔️

Use o Mentions e um bate-papo integrado em tempo real para se comunicar com seus colegas de trabalho, fazer brainstorming e colaborar em tarefas compartilhadas.

Faça o upload de documentos relacionados ao projeto no File Manager, sincronize suas contas de e-mail, controle o tempo, faça a cobrança de seus clientes e use personalizações para obter o máximo de funcionalidade.

Melhores recursos do ERPNext

Foco em ERP

Espaço de trabalho completo com várias exibições para criar planos de projeto

Menções e bate-papo em tempo real

Gerenciador de arquivos para documentos

Limitações do ERPNext

A configuração das personalizações após as atualizações pode não ser fácil

Ferramentas pré-construídas limitadas tornam a configuração complicada

Preços do ERPNext

Gratuito

ERPNext avaliações e comentários

G2 : 4.2/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

6. Tuleap

Via: Tuleap Em busca de um software de código aberto de qualidade Alternativa ao Jira ? O Tuleap pode ser um substituto interessante para as equipes de desenvolvimento de software! 👑

Assim como o Jira, a Tuleap oferece suporte a Scrum, Kanban e abordagens híbridas de PM. Essa solução baseada na Web vai além e oferece ferramentas de desenvolvimento de software, testes e gerenciamento de documentos para facilitar o monitoramento de sprints, o acompanhamento de prazos e o gerenciamento de projetos.

Quando se trata de monitoramento de sprint, a Tuleap apresenta gráficos de burnup e burndown para acompanhar o progresso, identificar problemas e ajustar os planos para a entrega no prazo. Seus painéis personalizáveis trazem os recursos visuais desejados com informações em tempo real sobre a saúde dos projetos.

O Tuleap tem uma integração nativa com o Git, um sistema de controle de versão que permite rastrear códigos-fonte. Essa plataforma é licenciada sob a GNU GPL e não tem restrições de número de usuário, projeto ou tempo.

Você pode instalar a ferramenta de gerenciamento de projetos nos servidores CentOs e Redhat.

melhores recursos do #### Tuleap

Oferece suporte a várias abordagens de gerenciamento de projetos e marcos

Fácil monitoramento de sprint

Painéis de controle intuitivos

Integração nativa com o Git para equipes de desenvolvimento de software

Limitações do Tuleap

A interface pode parecer complicada para usuários iniciantes

Alguns recursos não são intuitivos, o que pode dificultar as configurações

Preços do Tuleap

Community Edition : Gratuito

: Gratuito Expert : € 23/mês por usuário

: € 23/mês por usuário Managed: € 33/mês por usuário

Tuleap avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (30+ avaliações)

: 4.5/5 (30+ avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 10 avaliações)

7. Restyaboard

Via: Restyaboard Você adora os quadros Kanban do Trello? O Restyaboard pode ser o código aberto perfeito Alternativa ao Trello !

Com essa plataforma, você pode dividir seus projetos complexos em tarefas, adicionar responsáveis e monitorar o progresso com quadros visualmente atraentes e personalizáveis. Defina status personalizados e crie listas de tarefas que suportem vários projetos ou processos.

Graças aos seus múltiplos layouts, você pode observar seus projetos de todos os 'ângulos', identificar pontos fortes e fracos e encontrar soluções para conclusão e entrega.

Com uma ferramenta de bate-papo incorporada e a opção de deixar comentários, o Restyaboard promove a colaboração para metodologias de projeto em ritmo acelerado. Você tem controle total sobre quem pode acessar o quê com permissões de usuário personalizáveis.

Melhores recursos do Restyaboard

Quadros visualmente atraentes para gerenciar tarefas de projetos

Controle de tempo e marcos

Bate-papo integrado

Vários layouts de visualização

Limitações do Restyaboard

Ferramentas limitadas de roadmapping e monitoramento de KPIs

Não há integrações conhecidas

Preços do Restyaboard

Entre em contato com o fornecedor para obter os preços

Avaliações e resenhas do Restyaboard

Ainda não há avaliações disponíveis

8. Taskcafe

Via: Café de tarefas O Taskcafe é uma ferramenta de PM de código aberto que gira em torno de Quadros Kanban . Ele tem uma interface simples que permite criar um quadro para cada projeto e classificar as tarefas de acordo com o status, a versão do software ou outro critério que você escolher.

Você pode definir datas de vencimento, rótulos e listas de verificação para cada tarefa, garantindo que todos os membros da equipe tenham um suprimento transparente de informações. Codifique suas listas por cores para melhorar a visualização e facilitar a navegação.

O Taskcafe oferece uma visualização My Tasks - um espaço centralizado para resumir suas entregas. Os membros da sua equipe podem deixar comentários em cada tarefa. Essa é uma excelente maneira de resolver problemas menores ou incertezas em tempo real e manter os fluxos de trabalho dispersos otimizados.

Melhores recursos do Taskcafe

Gerenciamento de projetos por meio de quadros Kanban

Layout de tarefas centralizado

Colaboração por meio de comentários

Interface leve

Limitações do Taskcafe

Ainda em desenvolvimento, portanto, algumas funções podem não funcionar totalmente

A configuração da plataforma pode ser desafiadora

Preços do Taskcafe

Gratuito

Avaliações e resenhas do Taskcafe

Ainda não há avaliações disponíveis

9. Taiga

Via: Taiga O Taiga é uma ferramenta de PM de código aberto que oferece suporte impecável para **equipes ágeis multifuncionais . Essa plataforma local oferece instalação personalizada, é fácil de atualizar e permite que você escolha se quer contribuir com a comunidade e em que medida. Isso significa total liberdade e controle! 🥰

Como solução de gerenciamento de projetos, o Taiga está ao seu lado em todas as etapas do processo, desde o planejamento de projetos até a geração de relatórios. Ele permite definir, priorizar e redefinir a prioridade das entregas, planejar backlogs, sprints e épicos, e alternar perfeitamente entre Kanban e Scrum.

Use o painel de desempenho da equipe da plataforma para acompanhar quem está fazendo o quê. Há também a opção Wiki, que você pode usar para criar e armazenar documentos e procedimentos relacionados ao projeto para facilitar a colaboração.

Lembre-se de que o Taiga autogerenciado requer Linux e Docker.

Melhores recursos do Taiga

Oferece suporte a equipes multifuncionais com facilidade

Instalação personalizada para controle total

Desempenho e recursos de relatório de alto nível

Opção de Wiki para documentos relacionados a projetos

Limitações do Taiga

Problemas ocasionais de velocidade

A interface pode parecer confusa

Preços do Taiga

Autogerenciado : Gratuito

: Gratuito Hospedagem automatizada : a partir de US$ 10

: a partir de US$ 10 Gerenciado para você: Entre em contato para obter preços

Taiga avaliações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 70 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 80 avaliações)

10. WeKan

Via: WeKan O WeKan é outra ferramenta que utiliza o poder do Kanban para garantir a programação de projetos organização, rastreamento e conclusão.

Com o WeKan, você pode criar quadros para cada projeto. Adicione cartões que representem tarefas aos quadros ativos e organize-os como listas com base em critérios específicos, sendo o mais comum o status: To Do, Doing, e Done.

O WeKan tem alguns recursos que o tornam muito mais do que um quadro gigante com notas adesivas. 📓

Por exemplo, você pode marcar cartões específicos e ser notificado sobre alterações, o que é muito útil quando você está executando vários projetos com centenas de tarefas. Use atalhos de teclado para economizar tempo, anexar arquivos e aplicar filtros para maximizar a eficiência.

Se estiver mudando para o WeKan do Trello você pode importar todos os dados do projeto com apenas alguns cliques. A plataforma também permite configurar controles de acesso e determinar quais membros da equipe podem acessar dados confidenciais e editar quadros.

Melhores recursos do WeKan

Gerenciamento de projetos baseado em Kanban

Integração com o Trello para uma transferência perfeita

Controles de acesso personalizáveis

Permite o rastreamento específico do cartão

Limitações do WeKan

Opções de personalização limitadas

Falta de documentação detalhada para configurar a plataforma

Preços do WeKan

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas do WeKan

G2: 4.2/5 (mais de 10 avaliações)

Ferramentas de gerenciamento de projetos de código aberto: Qual delas você escolheu?

Obter uma ferramenta de gerenciamento de projetos de qualidade é sempre uma boa decisão, quer você esteja administrando uma empresa, uma pequena empresa ou uma startup. As opções de código aberto oferecem acessibilidade, transparência e escalabilidade, mas você sempre pode optar por produtos proprietários com um perfil semelhante de recursos.

O ClickUp, por exemplo, é uma ótima opção em termos de personalização, gerenciamento de tarefas e projetos, integrações, modelos e colaboração. Seu inigualável suporte ao cliente, tutoriais e segurança fazem dele um ferramenta obrigatória para equipes pequenas e grandes!