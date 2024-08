10 alternativas ao Flock para colaboração em equipe em 2024

De acordo com um relatório recente do Buffer 50% dos trabalhadores remotos listam os aplicativos de mensagens instantâneas como a ferramenta número um para colaborar com os membros da equipe em 2024. Além disso, as mensagens em grupo foram duas vezes mais populares do que qualquer outra ferramenta de comunicação .

Com isso em mente, não é de se admirar que serviços de bate-papo como o Flock sejam tão populares.

Essas plataformas de colaboração permitem que os colegas se atualizem em tempo real, mantenham o controle e evitem aqueles e-mails longos para os quais ninguém tem tempo.

Porém, como o Flock tem um preço mais alto (e talvez uma experiência de usuário mais complicada) do que seus concorrentes, talvez você deva procurar alternativas.

É aí que entra esta lista. 🙋

Junte-se a nós e conheça as melhores alternativas ao Flock para uma comunicação e colaboração eficazes em equipe. Compare os principais recursos, limitações, preços e muito mais de cada ferramenta para encontrar a ferramenta perfeita para sua situação.

O que você deve procurar em uma alternativa ao Flock?

O objetivo de um serviço de mensagens instantâneas é simples: aumentar a comunicação da equipe sem sacrificar a produtividade. (Tradução: Não agende uma reunião de 30 minutos para uma pergunta que poderia ter sido respondida em uma mensagem de duas frases no Slack) 👀

Ao avaliar a melhor alternativa para o Flock, considere o seguinte:

Integrações: O melhor software de colaboração não funciona como uma entidade autônoma. Em vez disso, ele funciona perfeitamente com seu e-mail, sistema de CRM ou ferramentas de gerenciamento de projetos *Recursos de edição: Sim, os aplicativos de bate-papo costumam ser menos formais do que o e-mail ou as reuniões, mas as soluções avançadas de edição podem ajudar a diminuir o risco de falhas de comunicação

As 10 melhores alternativas de Flock para usar em 2024

Procurando uma solução de colaboração em equipe, mas não sabe por onde começar? Considere as principais alternativas ao Flock para melhorar a comunicação da sua equipe!

A visualização de bate-papo armazena todos os seus comentários no ClickUp para localizar rapidamente qualquer conversa

O ClickUp é uma plataforma de colaboração completa com todos os seus recursos favoritos ferramentas de produtividade em um só lugar. Com Visualização do Chat do ClickUp você pode acessar facilmente todas as conversas relevantes em um local central do Workspace e enviar mensagens diretamente a outros colegas que trabalham no mesmo projeto. Você também pode aproveitar as @menções e atribuir comentários para manter os colegas atualizados sobre o desenvolvimento do projeto. ⚒️

Crie uma visualização de Chat para qualquer equipe ou projeto dentro do ClickUp usando o Modelo de mensagem instantânea do ClickUp . Sua equipe pode fazer um brainstorming de novas ideias sem problemas, sem precisar agendar uma reunião, usando o Quadros brancos ClickUp . Ou você pode acelerar a entrega de produtos do cliente com Documentos do ClickUp . 🤩

Colabore com clientes ou equipes internas de forma mais eficaz com quadros brancos virtuais para estimular a inovação

Não importa quais ferramentas você decida usar, Detecção de colaboração ClickUp permite que os membros da equipe saibam quando lhes foram atribuídas novas tarefas ou quando precisam responder a um novo comentário.

Melhores recursos do ClickUp

Crie uma visualização do ClickUp Chat com praticamente qualquer projeto ou equipe

Atribua tarefas com @menções para cumprir prazos e manter os membros da equipe na mesma página

Incorpore páginas da Web, planilhas, vídeos, documentos e outros arquivos no seu bate-papo

Inclua blocos de código, listas com marcadores e outras opções de formatação avançadas no editor de bate-papo

Limite quem tem acesso a diferentes chats

Aumente a colaboração da equipe por meio do ClickUp Docs e Whiteboards

Limitações do ClickUp

A grande quantidade de personalizações pode ser esmagadora para alguns novos usuários

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel - ainda

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (8.900+ avaliações)

4,7/5 (8.900+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.800+ avaliações)

2. Chanty

via Chanty O Chanty é um aplicativo de fácil utilização ferramenta de colaboração em equipe oferecendo mensagens ilimitadas. Com a ferramenta Teambook, os usuários podem armazenar tarefas diárias, discussões individuais, conversas públicas, chamadas e arquivos compartilhados, tudo em um só lugar.

Os membros da equipe podem alertar uns aos outros por meio de @menções, fixar ideias inovadoras ou até mesmo compartilhar linhas claras de código por meio de trechos de código. Personalize seu painel para organizar fluxos de trabalho ou integrar-se a outras plataformas para manter o controle do gerenciamento de projetos. 🎯

melhores recursos do #### Chanty

Aproveite o Teambook como um único hub para organizar tarefas, gerenciar conversas públicas e privadas e fixar conversas importantes

Tenha sempre acesso instantâneo a todo o seu histórico de mensagens

Compartilhe conteúdo do YouTube, Coub, GIFs e outros canais de redes sociais em uma única plataforma

Participe decomunicação de equipe mais inteligente atribuindo e filtrando tarefas por status, datas e pessoas

Comunique-se com os membros da equipe em tempo real por meio de chamadas de áudio e vídeo

Limitações do Chanty

A base de usuários é menor do que a de outras plataformas semelhantes, por isso é difícil encontrar avaliações sobre o software

Oferece personalizações menos avançadas em comparação com os concorrentes

Preços do Chanty

Gratuito para sempre

Empresa: $4/mês por usuário

Chanty ratings and reviews

G2: 4,5/5 (38 avaliações)

4,5/5 (38 avaliações) Capterra: 4,7/5 (34 avaliações)

3. Microsoft Teams

via Microsoft TeamsMicrosoft Teams é uma ferramenta de comunicação de equipe mais conhecida pela videoconferência. Colegas, alunos, administradores e outras equipes podem se reunir de qualquer lugar com todas as informações confidenciais criptografadas em bate-papos ou chamadas. Os colegas podem enviar mensagens uns aos outros com facilidade ou coordenar eventos por meio de um único aplicativo, o que torna o Teams uma excelente alternativa ao Flock.

Melhores recursos da Microsoft

Melhorara comunicação interna da equipe com gravações, transcrições e recapitulações de reuniões com tecnologia de IA

Compartilhe arquivos ou conteúdo de coautoria por meio do Microsoft Whiteboard

Configure espaços privados para as equipes se comunicarem ou acessarem arquivos ou anotações

Torne as apresentações mais acessíveis por meio de legendas ao vivo

Crie um ambiente de trabalho híbrido integrando-se a outras plataformas, como Adobe Creative Cloud, Asana ou Polly

Limitações do Microsoft Teams

Enfatiza a videoconferência em vez de mensagens instantâneas, portanto, menos recursos podem estar disponíveis

Oferece uma opção de integração mais perfeita com produtos da Microsoft em comparação com plataformas de terceiros

Preços do Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: $4/mês por usuário

$4/mês por usuário Microsoft 365 Business Basic: $6/mês por usuário

$6/mês por usuário Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mês por usuário

Avaliações e comentários do Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (mais de 14.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 14.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 9.000 avaliações)

4. Ryver

via Ryver O Ryver permite que as equipes maximizem sua produtividade por meio de mensagens instantâneas, chamadas de voz e vídeo e gerenciamento de tarefas. Os usuários podem aumentar a produtividade interna e colaboração com o cliente por meio de fóruns abertos, conversas privadas e interações individuais. 💻

As equipes podem melhorar os processos internos compartilhando arquivos, atribuindo e acompanhando tarefas e compartilhando a tela de seus projetos atuais. Todos os dados estão seguros com logon único (SSO), criptografia robusta e autenticação de dois fatores.

Melhores recursos do Ryver

Aproveite a colaboração ilimitada com bate-papo, tarefas, chamadas de voz e vídeo e compartilhamento de arquivos ilimitados

Encontre a conversa exata que você está procurando com fóruns pesquisáveis

Integre seu serviço de mensagens com ferramentas essenciais como Dropbox, Box.com, Google Drive e milhares de outros aplicativos por meio do Zapier

Mantenha-se atualizado com um feed RSS de postagens do LinkedIn, artigos de notícias ou até mesmo atualizações sobre seus concorrentes

Crie canais de comunicação personalizados para anúncios de toda a empresa ou canais privados para equipes específicas, como vendas ou atendimento ao cliente

Limitações do Ryver

A experiência do usuário pode causar confusão ao usar o recurso de bate-papo

Há uma falta de recursos avançados em comparação com os concorrentes

Não há plano gratuito

Preços do Ryver

Inicial: $69/mês para 12 usuários

$69/mês para 12 usuários Standard: $129/mês para até 30 usuários

$129/mês para até 30 usuários Pacote Médio: US$ 4/mês por usuário

US$ 4/mês por usuário Enterprise: Não listado no site

Ryver avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

4,4/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,4/5 (43 avaliações)

5. Discórdia

via DiscórdiaDiscórdia é um lugar para estudantes, amigos e gamers se encontrarem on-line. Com opções de download disponíveis para iOS, Android, Linux e Windows, os usuários podem criar canais baseados em tópicos onde podem falar sobre a vida cotidiana.

Os amigos podem enviar mensagens de voz sem precisar fazer uma chamada, configurar uma chamada de vídeo para jogos de streaming ou compartilhar na tela seus projetos atuais. Além disso, os usuários podem aproveitar as ferramentas de moderação para manter as comunidades amigáveis e acolhedoras. 🌻

Melhores recursos do Discord

Navegue em uma biblioteca de quase 30.000 comunidades para encontrar tópicos relevantes de interesse

Aproveite as ferramentas do Family Center para acessar recursos de segurança para adolescentes

Acesse aplicativos que podem ser baixados para praticamente qualquer dispositivo

Converse com amigos por meio de chamadas de voz ou vídeo

Aproveite as ferramentas de moderação para oferecer acesso personalizado aos membros de sua comunidade

Limitações do Discord

A plataforma foi criada para reunir amigos e famílias, não necessariamente colegas de trabalho

A versão móvel não tem alguns recursos disponíveis no desktop

Preços do Discord

Discord : Gratuito

Gratuito Nitro Basic: O preço depende do país e do plano

O preço depende do país e do plano Nitro: O preço depende do país e do plano

Discord ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capterra: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

6. Foguete.Chat

via Rocket.Chat O Rocket.Chat é um aplicativo de colaboração de código aberto usado por empresas globais. A plataforma remota permite que as equipes monitorem mensagens, projetos e tarefas em um só lugar. Como a funcionalidade da ferramenta pode ser rotulada em branco, as empresas podem personalizar o Rocket.Chat para atender às suas necessidades específicas.

Melhores recursos do Rocket.Chat

Todos os componentes do Rocket.Chat podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicasobjetivos de comunicação exclusivos* Aproveite a API aberta para criar espaços de trabalho personalizados e integrar-se a outras plataformas

Automatizar conversas com chatbots no Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger e outras plataformas

Crie uma experiência de bate-papo personalizada com bate-papo, vídeo, mensagens de voz e compartilhamento de arquivospara equipes multifuncionais Limitações do Rocket.Chat

A configuração inicial pode ser difícil e complicada para novos usuários

O software principal é de código aberto, o que pode ser um desafio para aqueles que não sabem programar

Preços do Rocket.Chat

Comunidade: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Empresa: US$ 7/mês por usuário ou US$ 35/mês por agente

Avaliações e críticas do Rocket.Chat

G2: 4,2/5 (mais de 300 avaliações)

4,2/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

7. Twake

via Tremor Twake é uma plataforma de comunicação de código aberto para empresas. Os colegas podem colaborar por meio de bate-papo, videoconferência, compartilhamento de arquivos e armazenamento de dados. Além disso, você pode transformar documentos do Microsoft Office 365 em documentos ativos, coeditando arquivos em tempo real sem baixá-los para o seu computador.

melhores recursos do #### Twake

Crie facilmente tópicos relevantes para manter o controle de tópicos importantes

Integre sua plataforma de comunicação com outras ferramentas de escritório populares

Mantenha suas conversas seguras com criptografia ponto a ponto

Convide clientes ou membros da equipe para tópicos específicos para manterseu plano de comunicação organizado

Limitações de vigília

A plataforma é de código aberto, o que não é viável para a maioria das pequenas empresas

Algumas ferramentas de trabalho em equipe disponíveis no desktop não estão disponíveis no aplicativo móvel

Preços do Twake

Gratuito: US$ 0/mês por usuário

US$ 0/mês por usuário Standard: €4,19 ($4,40)/mês por usuário

€4,19 ($4,40)/mês por usuário Premium: €10,39 ($10,92)/mês por usuário

€10,39 ($10,92)/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Twake classificações e comentários

G2: 5/5 (1 avaliação)

5/5 (1 avaliação) Capterra: 4,1/5 (7 avaliações)

8. Google Keep

via Google Keep O Google Keep é uma plataforma de anotações fornecida no pacote Google Docs Editors. Qualquer pessoa com uma conta do Google pode usar a plataforma para criar, editar e compartilhar anotações.

Faça listas, crie desenhos, codifique com cores ou fixe notas específicas e configure lembretes. Os usuários também podem compartilhar notas com outras pessoas, concedendo-lhes direitos de edição. 🙌

Melhores recursos do Google Keep

Faça brainstorming de novas ideias com esboços digitais usando a área de desenho

Mantenha o controle de sua lista de tarefas usando os recursos de lista

Nunca se esqueça de suas principais prioridades fixando notas

Mantenha projetos e tarefas organizados criando seu próprio sistema de codificação por cores

Registre anotações em qualquer lugar com o recurso de voz para texto

Limitações do Google Keep

Com exceção do compartilhamento de anotações, ele não foi concebido como um recurso de bate-papo

A funcionalidade pode ser limitada em comparação com outras plataformas

Preços do Google Keep

Gratuito com uma conta do Gmail

Avaliações e resenhas do Google Keep

G2: N/A

N/A Capítulo: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

9. Dormir

via Dormir O Fleep é um aplicativo de colaboração acessível e fácil de usar, criado para equipes de todos os tamanhos. Reduza o tempo gasto em reuniões por meio de bate-papos diretos ou conversas em grupo e diminua a bagunça da caixa de entrada enviando e-mails diretamente pelo Fleep. A ferramenta também aumenta a produtividade da equipe por meio de compartilhamento de arquivos, gerenciamento de tarefas e chamadas de voz.

Melhores recursos do Fleep

Obtenha automaticamente 100 GB de armazenamento de arquivos para cada usuário

Use o Pinboard para destacar os planos feitos para vários projetos

Crie e atribua tarefas usando o Taskboard

Saiba quais membros da equipe estão on-line usando os indicadores off-line/on-line

Mantenha os membros da equipe na mesma página com chamadas de áudio, chamadas de voz e compartilhamento de tela

Limitações do Fleep

Não é tão amplamente utilizado como outras plataformas, o que pode exigir uma curva de aprendizado mais acentuada para novos colegas

Algumas notificações não estão disponíveis em todos os dispositivos

Não oferece uma versão gratuita

Preços do Fleep

Empresarial: €5 ($5,26)/mês por usuário

€5 ($5,26)/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Fleep

G2: 4,4/5 (28 avaliações)

4,4/5 (28 avaliações) Capterra: 4,7/5 (34 avaliações)

10. Bate-papo OI

via Bate-papo da OI O OI Chat é um software de bate-papo seguro criado com base na plataforma de código aberto Riot e um cliente da Web para a rede de comunicação descentralizada Matrix.org. Com essa ferramenta, os usuários do Blockstack e do EOS podem se conectar com milhões de outros usuários.

melhores recursos do #### OI

Os usuários obtêm acesso instantâneo usando o ID em seu blockchain preferido

Proteja suas conversas com criptografia de ponta a ponta

Mantenha-se atualizado com os membros da equipe por meio de chamadas de voz e vídeo

Crie widgets e chats de equipe para projetos específicos

Limitações de OI

É necessário criar uma identidade com a Blockstack para se registrar na plataforma

A plataforma pode ser confusa para novos usuários

Preços da OI

**Gratuito

Avaliações e resenhas do OI Chat

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Aumente a colaboração da equipe com o ClickUp

Quando você e seus colegas precisam de respostas rápidas, as mensagens instantâneas podem ser um salva-vidas. A ferramenta de mensagens certa pode organizar as caixas de entrada, preservar o espaço do calendário e, por fim, ajudar as equipes a fazer mais em menos tempo. 🏆

Embora todas essas ferramentas sejam ótimas opções para conectar equipes e gerenciar a comunicação, não há nada melhor do que o ClickUp. Sim, somos um pouco tendenciosos, mas a plataforma fala por si só.

O ClickUp é muito mais do que um serviço de bate-papo. Essa plataforma multifuncional ajuda você a trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil, para que você possa gerenciar seus projetos, otimizar fluxos de trabalho e aumentar a produtividade. Use a visualização do ClickUp Chat para colaborar em arquivos, debater novas ideias com quadros brancos e muito mais.

Pronto para ver como o ClickUp pode levar as comunicações de sua equipe para o próximo nível? Registre-se no ClickUp hoje mesmo -é grátis!