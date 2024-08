10 melhores ferramentas de IA para atendimento ao cliente para elevar seu suporte

As equipes de atendimento ao cliente enfrentam muitos desafios, desde um número esmagador de consultas até lidar com clientes exigentes e manter-se atualizadas com a tecnologia, tudo isso enquanto tentam manter uma qualidade de serviço impecável.

É nesse ponto que as ferramentas de IA para atendimento ao cliente para salvar o dia. Eles são equipados com recursos avançados que permitem aumentar a satisfação do cliente e aliviar a carga dos seus funcionários.

Neste artigo, discutiremos os recursos centrais das 10 melhores ferramentas de IA para atendimento ao cliente. Também destacaremos seus principais pontos fortes e apontaremos algumas deficiências para ajudá-lo a escolher uma ferramenta que se alinhe com suas metas e linha de trabalho.

O que você deve procurar nas ferramentas de IA para atendimento ao cliente?

O que separa as melhores ferramentas de IA para atendimento ao cliente das demais? Vamos verificar as características nas quais você deve ficar de olho:

Opções de relatório : A ferramenta deve oferecerpainéis de controle para analisar os dados dos clientes e ajudá-lo a obter informações sobre os tempos médios de resposta, o desempenho da sua equipe, as interações com os clientes e o nível de satisfação com o serviço

Modelos : Deve oferecer modelos predefinidos que você possa ajustar a diferentes interações e cenários de atendimento ao cliente

Recursos de automação : A plataforma certa deve ter opções para personalizar as regras de automação com acionadores e condições que se alinham com suas metas

Integrações : Ela deve se conectar a plataformas populares de colaboração, gerenciamento de projetos, CRM e produtividade para obter o máximo de funcionalidade

Escalabilidade : Deve ter a capacidade de acomodar as demandas crescentes de sua empresa e uma base de clientes em expansão

Segurança dos dados : O aplicativo deve manter as informações de seus clientes seguras e aderir aos padrões mais rigorosos para evitar violações

As 10 principais ferramentas de IA para atendimento ao cliente em 2024

Analisamos dezenas de Ferramentas de IA para atendimento ao cliente e escolhemos 10 que oferecem a maior funcionalidade com aprendizado de máquina. Confira nossa seleção e encontre uma opção que atenda a todos os requisitos e o ajude a elevar o atendimento ao cliente a um nível totalmente novo. 🔝

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, suas respostas por e-mail e muito mais

O ClickUp é um poderoso aplicativo de tarefas e plataforma de gerenciamento de projetos para empresas e pequenas empresas, com centenas de opções para agilizar processos e apoiar o crescimento de sua empresa. Ele é adequado para uma ampla gama de departamentos, incluindo o atendimento ao cliente. Atendimento ao cliente ClickUp ajudam você a se tornar um sucesso do cliente champion - divida seus projetos em tarefas e subtarefas, adicione vários responsáveis a uma única entrada e deixe comentários para discutir tíquetes e problemas com sua equipe. ClickUp AI foi o que colocou a plataforma em nossa lista. Esse assistente de redação com IA ajuda você a automatizar tarefas repetitivas e a gerar notas de clientes, respostas de e-mail e relatórios de status para manter a qualidade do serviço e o envolvimento do cliente de primeira classe.

Em vez de organizar seus processos de atendimento ao cliente do zero, use um dos mais de 1.000 modelos do ClickUp. Recomendamos o Modelo de estrutura de divisão de trabalho de suporte ao cliente do ClickUp -Ele ajuda você a organizar e atribuir tíquetes, definir prazos, analisar KPIs e monitorar o desempenho. O ClickUp também tem modelos que contêm prompts de IA e aqueles com foco em capacitação de vendas cRM, sucesso do cliente, jornada do cliente e muito mais.

Por fim, a excelente Opções de CRM permitem que você crie bancos de dados de clientes priorizar, usar Formulários ClickUp para coletar feedback do cliente e centralizar as atividades de divulgação.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

O número de opções pode ser excessivo para novos usuários

Mais camadas na hierarquia de tarefas seriam uma boa adição

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços o *ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.700+ avaliações)

2. Abade

Via: Abade Sua equipe de suporte ao cliente é está trabalhando no Slack ? Se sim, o Abbot pode ser o super-herói da inteligência artificial de que você precisa para lidar com o atendimento ao cliente com facilidade. Esse chatbot vigia sua atividade no Slack, monitorando os canais dos clientes, identificando as solicitações dos clientes e exibindo-as no painel.

O Abbot permite que você configure lembretes para responder aos clientes - ele o notifica se as consultas dos clientes ainda estiverem pendentes, garantindo que nenhum tíquete seja esquecido. Ele também resume as conversas com os clientes e sugere as próximas etapas para economizar tempo e organizar fluxos de trabalho.

A ferramenta também pode contribuir para resolver as dúvidas dos clientes - use a documentação para treiná-la e permitir que ela forneça respostas precisas e exatas às perguntas.

Como o chatbot se integra perfeitamente ao Slack, você pode usá-lo para personalizar automações e acionar várias ações dependendo das conversas com os clientes. Coloque as automações pré-fabricadas do Abbot para funcionar ou crie suas próprias automações com JavaScript, Python ou C#.

Graças ao recurso Insights, você pode acompanhar o volume de conversas e ver os tíquetes atrasados ou aqueles que foram abertos, criados e respondidos.

melhores recursos do #### Abbot

Integra-se perfeitamente com o Slack

Definição de lembretes para responder aos clientes

Pode ser treinado para resolver problemas com base em sua documentação de suporte ao cliente

Automações avançadas

Limitações do Abbot

Funciona apenas no Slack

A criação de automações requer algumas habilidades de programação

Preços da Abbot

Equipe : uS$ 49/mês por agente

: uS$ 49/mês por agente Empresa: Entre em contato para obter preços

Abbot classificações e comentários

Sem comentários

3. BrightBot

Via: BrightBot Ilumine seu site e cumprimente os visitantes com o BrightBot, um chatbot amigável com tecnologia de IA. ☀️

O objetivo principal do BrightBot é fornecer respostas informativas e precisas às perguntas que as pessoas possam ter quando visitam seu site. Como ele faz isso? Bem, não é lendo mentes ou adivinhando - você o treina "alimentando-o" com as informações da sua empresa.

Ao abrir o BrightBot, você tem a opção Training Text no menu do lado esquerdo da tela. Selecione-a e insira o texto que você deseja que o chatbot use como base para fornecer informações aos clientes.

A seção Publicar e Testar permite que você faça experiências com o chatbot e veja se ele responde às perguntas como um funcionário humano faria.

Cada bate-papo de cliente é salvo na seção Chats - você pode ver todas as conversas passadas e em andamento. Você também pode assumir o controle de uma discussão atual a qualquer momento ou deixar um aviso para que os visitantes escolham se querem conversar com o bot ou com um humano.

Melhores recursos do BrightBot

Configuração fácil

Permite que você assuma o controle dos bate-papos dos clientes

Treinamento sem esforço para agentes e equipes de suporte

Lida com consultas de rotina enquanto você se concentra em tarefas de maior valor

Limitações do BrightBot

Textos e perguntas de treinamento limitados

Falta de opções avançadas de personalização

Preços da BrightBot

Inicial : Grátis

: Grátis Crescendo : uS$ 49/mês por usuário

: uS$ 49/mês por usuário Escalonamento: $99/mês por usuário

Avaliações e resenhas da BrightBot

Nenhuma avaliação

4. Zigpoll

Via: Zigpoll Se você deseja ser um profissional de atendimento ao cliente, precisa ouvir seus clientes, e o Zigpoll pode ajudá-lo a ouvi-los em alto e bom som. Essa plataforma de pesquisa e feedback do cliente permite que você colete informações de seus clientes atuais e potenciais e as utilize para expandir seus negócios.

Ela oferece múltiplos formatos de perguntas que podem ser incorporados ao seu site, desde escalas de classificação até perguntas reais com caixas de texto. Você também pode entrar em contato com seus clientes por e-mail ou SMS.

O que faz com que o Zigpoll se destaque de outras ferramentas de pesquisa e feedback são seus painéis intuitivos que destilam os dados da pesquisa e o ajudam a obter informações valiosas sobre as atitudes de seus clientes em relação à sua empresa ou produto.

Outro recurso que se destaca é o assistente pessoal de IA, que analisa os dados das respostas e fornece insights acionáveis. Além disso, você pode fazer perguntas no bate-papo com IA da Zigpoll para saber mais sobre as tendências da sua empresa e aproveitar essas informações para planejamento estratégico .

Melhores recursos do Zigpoll

Assistente com tecnologia de IA para suporte ao cliente

Chatbot com IA que responde com base nos dados comerciais coletados

Painéis intuitivos para organizar as consultas dos clientes

Vários formatos de perguntas

Limitações do Zigpoll

Diferença significativa entre o plano gratuito e o pago

O logotipo da Zigpoll não pode ser removido das pesquisas

Preços do Zigpoll

Lite : Gratuito

: Gratuito Basic : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Standard : $25/mês por usuário

: $25/mês por usuário Plus : uS$ 50/mês por usuário

: uS$ 50/mês por usuário Pro: uS$ 100/mês por usuário

Zigpoll ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 20 avaliações) Product Hunt: 5/5 (menos de cinco avaliações)

5. Tiledesk

Via: Tiledesk Reduzir simultaneamente os custos de atendimento ao cliente e aumentar o CSAT (índice de satisfação do cliente) parece impossível? Isso pode se tornar realidade se você usar o Tiledesk. Essa plataforma de conversação de código aberto oferece chatbots de IA 24 horas por dia, 7 dias por semana que você pode incorporar ao seu site.

Ao empregar um chatbot do Tiledesk, você pode reduzir o número de agentes de atendimento ao cliente que trabalham no suporte por chat ao vivo. Em vez disso, você pode reatribuí-los a tarefas mais intensivas em conhecimento e criar valor adicional para a sua empresa. Alguns clientes podem insistir em conversar com um agente humano, e isso é perfeitamente aceitável - o Tiledesk permite que você entre em uma conversa a qualquer momento.

Para economizar ainda mais tempo, a plataforma oferece modelos de chatbot. Encontre-os na seção Bots do seu painel depois de fazer login e escolha aquele que se alinha à sua intenção.

Não quer usar um modelo? O Chatbot Design Studio do Tiledesk permite que você crie seus próprios chatbots com nenhum conhecimento de programação - experimente e crie uma solução perfeita para suas necessidades. 🧪

Melhores recursos do Tiledesk

Chatbots de IA fáceis de implantar

Modelos de chatbot de IA

Estúdio de design de chatbot sem código

Os agentes humanos podem assumir as conversas com os clientes sempre que necessário

Limitações do Tiledesk

Uma curva de aprendizado mais acentuada para usuários iniciantes

A plataforma poderia ser mais rápida

Preços do Tiledesk

Gratuito para sempre

Basic : €225/ano (quatro licenças e 800 conversas incluídas)

: €225/ano (quatro licenças e 800 conversas incluídas) Premium : € 790/ano (15 assentos e 3.000 conversas incluídas)

: € 790/ano (15 assentos e 3.000 conversas incluídas) Personalizado: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Tiledesk

Capítulo : 4.5/5 (mais de 130 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 130 avaliações) GetApp: 4.5/5 (mais de 140 avaliações)

6. Yuma AI

Via: IA de Yuma Se você é um comerciante da Shopify que usa o Gorgias ou o Zendesk, o Yuma AI pode ser o complemento perfeito para seu processo de atendimento ao cliente. Essa plataforma alimentada por IA permite que você automatize as respostas dos tíquetes para aumentar a satisfação do cliente.

A IA do Yuma analisa as consultas dos clientes e sugere um rascunho de resposta. Se nada aparecer, isso significa que a plataforma não "sabe" a resposta à consulta e permite que um agente humano assuma o controle. Isso agiliza os fluxos de trabalho e ajuda os agentes humanos a dividir seu trabalho com a IA da Yuma, deixando os tíquetes repetitivos e rotineiros para a ferramenta cuidar.

Outra opção que você apreciará é a personalização do estilo de escrita - a plataforma capta seu estilo nos tíquetes anteriores e os utiliza para "aprender" a escrever de acordo com a voz da sua marca.

A IA do Yuma pode resumir as conversas para fornecer insights e resolver tíquetes com um clique. O melhor de tudo é que ele "fala" 15 idiomas, para que você possa aproveitar um grupo de clientes do mundo todo. 🌍

Melhores recursos do Yuma AI

Direcionada para usuários da Shopify

Capta seu estilo de escrita para garantir a consistência da voz da marca

Resume os tópicos da conversa

Fala 15 idiomas

Limitações da IA do Yuma

Integrações limitadas

Pode levar algum tempo para se acostumar com a plataforma

Preços da Yuma AI

Starter+ : uS$ 99/mês (1-3 assentos)

: uS$ 99/mês (1-3 assentos) Pro : uS$ 195/mês (1-10 estações)

: uS$ 195/mês (1-10 estações) Evolve : uS$ 495/mês (1-20 estações)

: uS$ 495/mês (1-20 estações) Enterprise: Personalizado

Yuma AI ratings and reviews

Caça ao produto: 5/5 (menos de 10 votos)

7. Replicações rápidas

Via: Replicação rápida Os representantes de atendimento ao cliente frequentemente enfrentam dois desafios: tempos de resposta atrasados e um volume excessivo de consultas. O QuickReplai pode aliviar esses problemas com recursos de IA que tornam as respostas aos clientes mais rápidas e sem estresse.

Esse aplicativo não tem a intenção de substituir os representantes de atendimento ao cliente. Em vez disso, ele os ajuda a ser mais eficientes, sugerindo as melhores respostas para as mensagens recebidas.

O QuickReplai usa algoritmos de IA superpoderosos para analisar suas mensagens ou capturas de tela - não apenas o conteúdo, mas também o estilo e o tom. O aplicativo usa esse conhecimento para oferecer respostas úteis, que podem ser personalizadas ou usadas como estão.

Dependendo da voz da marca da sua empresa, você pode adicionar adesivos e emojis às suas respostas para uma abordagem mais pessoal.

Como o QuickReplai combina simplicidade com opções de comunicação robustas, ele é igualmente adequado para pessoas físicas, pequenas empresas e corporações. 💪

Melhores recursos do QuickReplai

Reduz o tempo de resposta

Capta seu estilo e tom de escrita

Permite que você personalize as respostas

Aumenta a eficiência das equipes de suporte ao cliente

Limitações do QuickReplai

Falta de integrações

Não há avaliações de usuários, pois ainda não está disponível (em outubro de 2024)

Preços do QuickReplai

Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do QuickReplai

Sem comentários

8. ZenCall

Via: Loja de aplicativos Permita que seus agentes encontrem um pouco de zen com o ZenCall -uma ferramenta de gerenciamento de chamadas telefônicas com IA. 🧘

Esse prático aplicativo atende chamadas telefônicas para você e as processa com base nas instruções que você fornece. Você será notificado por meio do aplicativo ZenCall, mensagem de texto ou e-mail assim que o agente de IA atender a uma chamada. O aplicativo transcreve as chamadas em texto para que você possa lê-las quando quiser. Naturalmente, você também pode ouvir as chamadas.

O aspecto fantástico da plataforma são seus testes ilimitados. Você pode fazer experiências e garantir que seu agente de chamadas com IA forneça as respostas desejadas.

O ZenCall pode até mesmo enviar links para os clientes por mensagem de texto, permitindo que você agilize os pedidos, faça reservas ou agende compromissos.

Você pode usar o aplicativo para redirecionamento de chamadas - o agente de IA encaminhará as chamadas para a pessoa ou o departamento específico para facilitar seus processos de atendimento ao cliente.

O ZenCall está disponível em mais de 50 idiomas, o que lhe dá o poder de fornecer um atendimento ao cliente excepcional em vários mercados.

Melhores recursos do ZenCall

Processamento de linguagem natural

Redirecionamento de chamadas

Testes de prompt ilimitados

Pode enviar links por texto, aplicativo ou e-mail

Limitações do ZenCall

Disponível apenas como um aplicativo móvel

O plano gratuito oferece funcionalidade limitada

Preços do ZenCall

Inicial : Gratuito (30 chamadas por mês)

: Gratuito (30 chamadas por mês) Avançado : uS$ 49/mês por usuário (200 chamadas por mês)

: uS$ 49/mês por usuário (200 chamadas por mês) Empresarial: uS$ 99/mês por usuário (500 chamadas por mês, depois US$ 0,19 por chamada)

Avaliações e opiniões sobre o ZenCall

Nenhuma avaliação

9. Brainfish

Via: Brainfish Há muitos serviços de atendimento ao cliente com IA no mar, mas nenhum é tão bom quanto o Brainfish. 🐟

Essa plataforma de conteúdo de IA para clientes se alimenta de informações de seu base de conhecimento e a utiliza para responder com confiança às perguntas dos clientes em segundos. O uso do aplicativo não poderia ser mais simples: acesse a página inicial, pressione Criar um novo artigo, publique-o e o Brainfish o memorizará imediatamente, sem necessidade de treinamento ou espera.

Repita o processo até carregar toda a base de conhecimento e transforme o Brainfish em um poderoso serviço de atendimento ao cliente e em um aplicativo de gerenciamento de informações gerenciamento de clientes solução.

E se os seus clientes quiserem conversar com um ser humano? A Brainfish oferece opções para ligar, enviar e-mail ou conversar com um agente humano.

Com os poderosos recursos de análise da plataforma, você pode entender o comportamento do cliente e encontrar maneiras de tornar suas respostas mais relevantes.

Melhores recursos do Brainfish

Fácil de configurar

Opções robustas de análise

Pode redirecionar os clientes para um agente humano a qualquer momento

Várias opções de suporte (e-mail, bate-papo, chamada e tíquete)

Limitações do Brainfish

Diferenças significativas entre os planos Basic e Growth

Mais integrações seriam uma vantagem

Preços do Brainfish

Básico : uS$ 59/mês (400 usuários)

: uS$ 59/mês (400 usuários) Growth : A partir de US$ 64/mês (para 100 usuários)

: A partir de US$ 64/mês (para 100 usuários) Enterprise: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Brainfish classificações e comentários

Product Hunt: 5/5 (menos de cinco avaliações)

10. MeyaGPT

Via: Meya O MeyaGPT é o pacote completo de atendimento ao cliente de IA com base no mais recente Modelo de Linguagem de Aprendizagem (LLM) gpt.-3.5-turbo da OpenAI. Ele oferece personalização, flexibilidade, integrações e recursos que o ajudam a melhorar a velocidade e a qualidade das respostas às consultas.

A configuração do MeyaGPT não requer conhecimento de programação - use uma das fontes de dados suportadas pela plataforma para ajudá-la a obter informações sobre sua empresa. Rastreie seu site, envie o mapa do site ou adicione o texto desejado manualmente. ✨

Ao contrário de muitos outros chatbots, o MeyaGPT permite que você incorpore uma interface de chat em seu site e aplicativo móvel, garantindo que os clientes possam acessá-la de qualquer dispositivo.

Integrações poderosas com aplicativos de mensagens, como Messenger e WhatsApp, e plataformas de CRM, como Salesforce e Zendesk, permitem ampliar a funcionalidade do chatbot e criar uma potência de atendimento ao cliente.

A estrutura do MeyaGPT é extensível com Python e BFML, de modo que você pode personalizar o chatbot e ajustá-lo às necessidades de sua empresa.

Melhores recursos do MeyaGPT

Chatbot de site e aplicativo móvel

Configuração sem codificação

Integra-se com plataformas populares de comunicação e CRM

Pode ser configurado com BFML e Python

Limitações do MeyaGPT

Preço relativamente alto

O domínio de todas as opções pode levar algum tempo

Preços do MeyaGPT

Desenvolvimento : uS$ 99/mês (sem plano anual, até 500 usuários ativos mensais)

: uS$ 99/mês (sem plano anual, até 500 usuários ativos mensais) Pro : uS$ 799/mês (até 5.000 usuários ativos por mês)

: uS$ 799/mês (até 5.000 usuários ativos por mês) Partner: uS$ 2.500/mês (até 15.000 usuários ativos por mês)

*Os preços listados para os planos Pro e Partner referem-se ao modelo de faturamento anual

MeyaGPT ratings and reviews

Hunt do produto: 5/5 (menos de cinco avaliações)

Software de suporte ao cliente com IA: Forneça a melhor experiência para seus clientes

O atendimento ao cliente é um campo intenso, imprevisível e dinâmico, que exige flexibilidade e capacidade de atender às necessidades e solicitações de seus clientes em tempo real.

As ferramentas de IA listadas podem ajudá-lo a lidar com todos os tipos de consultas sem esforço. Elas economizam seu tempo, melhoram a produtividade e, o melhor de tudo, aumentam a satisfação do cliente.

Se você deseja uma ferramenta de IA para atendimento ao cliente com opções avançadas de PM e CRM para otimizar gerenciamento de operações , registrar-se no ClickUp hoje mesmo e revolucione seu jogo de atendimento ao cliente!