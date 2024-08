A estratégia de crescimento do Slack: 5 lições importantes para sua empresa

Um aplicativo de mensagens para equipes que pode contar com IBM, Oracle, Target, BBC e outras empresas da Fortune 100 como seus usuários sem gastar uma fortuna em campanhas de marketing vale a pena ser estudado. Folga a Slack, a ferramenta de colaboração no local de trabalho, é o resultado de um ajuste inovador entre o produto e o mercado, juntamente com alguns truques de marketing não convencionais.

Embora, por definição, slack possa significar desacelerar, relaxar e ir com calma, a empresa está fazendo tudo menos isso. O Slack é uma das startups de tecnologia mais rápidas a atingir o status de unicórnio, com uma avaliação de US$ 1 bilhão em pouco mais de um ano de seu lançamento inicial.

Slack: Uma breve história

O Slack foi criado em 2013 por Stewart Butterfield, que na época já era conhecido como cofundador da plataforma de compartilhamento de fotos Flickr, que foi adquirida pelo Yahoo! em março de 2005.

A ferramenta de mensagens corporativas, que tem como objetivo ajudar os membros da equipe a conversar, trabalhar em projetos juntos e compartilhar links e muito mais em tempo real, encontrou instantaneamente uma incrível adequação produto-mercado e vem crescendo desde então.

Por Fevereiro de 2015 quando a ferramenta foi disponibilizada publicamente, o Slack havia adquirido 500.000 usuários ativos diários. Em quatro meses, esse número dobrou para 1,1 milhão de usuários ativos. Hoje, o Slack tem 8 milhões de usuários ativos diários com 3 milhões de usuários pagos e mais.

De um começo humilde a um sucesso estrondoso

O Slack é um ótimo exemplo de uma inovação poderosa criada por acidente. Algo como o micro-ondas - um dispositivo que mudou nossos hábitos alimentares e o mercado de alimentos desde que foi criado "acidentalmente" inventado pelo engenheiro Percy Spencer em 1945 .

O fundador Butterfield e sua equipe estavam trabalhando em um aplicativo de jogos chamado Glitch e queriam uma plataforma de comunicação interna simplificada. Eles começaram a trabalhar e projetaram a versão inicial do Slack para facilitar a colaboração e a troca de ideias entre os membros da equipe interna da Glitch. A ferramenta logo se tornou indispensável para a equipe da Glitch.

Então, quando a Glitch não conseguiu decolar, Butterfield percebeu o potencial de uma ferramenta de bate-papo no local de trabalho e, assim, o Slack nasceu com grande sucesso.

História de crescimento do Slack: Um método na loucura

O Slack utilizou algumas formas inovadoras para hackear seu crescimento. Aqui estão suas 5 principais estratégias:

1. Usar o marketing boca a boca

O Slack provou que as pessoas ainda confiam na opinião de seus amigos ou colegas. Logo no início, Butterfield aproveitou seus contatos e conexões em diferentes empresas e na imprensa para divulgar a nova plataforma.

Ele também influenciou seus amigos empreendedores a experimentar o Slack. Essas conexões e indicações boca a boca valeram a pena, e 8.000 pessoas se inscreveram no primeiro dia do Slack. Esse número quase dobrou em duas semanas.

Marc Andreessen, investidor do Slack, tuitou este gráfico de crescimento sobre o crescimento da empresa crescimento do boca a boca da empresa em agosto de 2014.

Entretanto, não se trata apenas do boca a boca literal. O Slack também usa ferramentas sociais como o Twitter para alcançar um público mais amplo e direcionar o tráfego orgânico direto para seu site. Criar buzz pode beneficiar seu produto, confirmando a direção de seu produto. No ClickUp, também vimos as associações positivas que vêm com o boca a boca, especialmente no Twitter e no sites de avaliação onde as pessoas oferecem suas perspectivas honestas.

"Apostamos muito no Twitter. Mesmo que alguém esteja incrivelmente entusiasmado com um produto, o boca a boca literal só chegará a um punhado de pessoas, mas se alguém enviar um tweet sobre nós, ele poderá ser visto por centenas, até milhares" diz Butterfield .

2. Acelere o crescimento por meio de integrações

O Slack tem mais de 1.000 integrações (incluindo Clickup !) A empresa usa essas integrações para obter tráfego de referência para seu site, além de aproveitar o sucesso dessas integrações para garantir que apareça nos resultados de pesquisa da primeira página sempre que alguém pesquisar um produto com o qual o Slack se integra.

Por exemplo, se alguém pesquisar por ClickUp no Google eles também encontrarão Diretório do aplicativo Clickup-Slack listado como um dos resultados de pesquisa na primeira página do Google.

dê uma olhada em nosso lista das principais integrações do Slack !_

3. Implementar o feedback do cliente

O Slack buscou feedback contínuo de seus primeiros usuários e o utilizou para iterar o produto, sua interface de usuário, eficiência e utilidade.

Eles respondiam a todos os e-mails que recebiam e abordavam cada tíquete de ajuda como uma oportunidade de melhorar o produto ou corrigir um problema.

A empresa conseguiu criar um produto que o mercado queria porque ouviu seus usuários e acompanhou quantas pessoas estavam pedindo um determinado recurso ou um novo tipo de integração.

Ainda hoje, essa reverência pelo feedback dos usuários faz parte do DNA da empresa.

O Slack acredita que toda interação com o cliente é uma oportunidade de marketing. Se uma empresa puder ir além e oferecer um atendimento ao cliente extraordinário, as pessoas terão prazer em recomendá-la. Esta é uma boa chance de aprender o que realmente é o marketing !

4. Priorizar recursos exclusivos

Desde o início, a Butterfield foi influenciado pela tese de Paul Buchheit: Se você fizer algumas coisas incrivelmente bem, o resto realmente não importa. E ele implementou isso ao criar o Slack.

O Slack não criou muitos recursos. Em vez disso, ele se concentrou em desenvolver bem um deles. Esses recursos principais eram a pesquisa, o compartilhamento de arquivos e a sincronização.

O recurso de pesquisa da ferramenta permite que os usuários encontrem rapidamente o que estão procurando, enquanto o recurso de compartilhamento de arquivos oferece a possibilidade de arrastar e soltar arquivos ou colar imagens rapidamente por meio de ações intuitivas da interface do usuário.

O mais importante é que o Slack tem uma "sincronização de estado de licença" integrada que permite saber onde cada pessoa em qualquer conversa parou e sincronizar com a posição do cursor em tempo real. Esse único recurso, por si só, deu a eles uma verdadeira vantagem competitiva em um mercado que viu a entrada de muitos gigantes da tecnologia bem conhecidos.

5. Política de preços justos

O Slack não apenas tem um plano gratuito que, por si só, é rico em recursos, mas também opera uma "política de cobrança justa" exclusiva

Funciona assim: se um usuário do Slack não usar o software por 14 dias, o Slack devolverá seu dinheiro por meio de crédito proporcional.

Isso estratégia não é útil apenas para criar uma grande marca valor. Ela também mantém toda a equipe do Slack em alerta. A equipe precisa fornecer continuamente uma integração fácil e uma experiência de usuário confortável para adicionar o maior número possível de usuários ativos.

A estratégia funcionou muito bem. Dos seus 8 milhões de usuários ativos diários, o Slack converteu 3 milhões deles em clientes pagos.

Avaliações recentes e seu impacto O Slack está atualmente avaliado em cerca de US$ 7,1 bilhões após sua última rodada de financiamento (agosto de 2018), que contou com um investimento de US$ 427 milhões. Com o último acordo, o Slack levantou fundos totais de US$ 1,27 bilhão desde o início.

Agora que a empresa está mais bem capitalizada, ela pode competir melhor com gigantes da tecnologia com grandes bolsos, como Microsoft, Alphabet (empresa controladora do Google) e Facebook. O Slack também pode usar o capital para atrair e reter clientes pagantes em um cenário em que os grandes players têm a vantagem adicional de poder agrupar suas versões de serviços de colaboração no local de trabalho com outras ofertas principais, o que lhes permite adicionar clientes em um ritmo mais rápido em comparação com o Slack.

No ano passado, o investimento do SoftBank Group Corp. avaliou o Slack em US$ 5 bilhões.

Após o investimento do ano passado houve relatos de que a rodada de arrecadação de fundos de que Google, Salesforce, Microsoft, entre outros, haviam demonstrado interesse em adquirir o Slack.

Além disso, foi relatado que a gigante do comércio eletrônico Amazon havia mantido discussões com o Slack sobre uma oferta que avaliaria o aplicativo de bate-papo no local de trabalho em US$ 9 bilhões.

Estratégia de negócios do Slack: O acordo com a Atlassian

Em julho de 2018, o Slack comprou a propriedade intelectual das plataformas de colaboração em equipe - HipChat e Stride

de um de seus principais rivais, a Atlassian.

Como parte do acordo, a Atlassian descontinuará os dois produtos e incentivará os usuários a migrarem para o Slack.

Essa é uma importante estratégia de negócios para o Slack, pois, apesar de seu atual domínio do mercado, a empresa está sentindo a pressão competitiva de gigantes da tecnologia como a Microsoft Team, Bate-papo do Google Hangouts workplace by Facebook e Cisco Webex Teams.

A remoção de um concorrente envia uma mensagem poderosa para todo o setor de comunicação corporativa, que deverá receber muitas ações de novas empresas iniciantes e gigantes da tecnologia.

Com a parceria, o Slack agora tem a oportunidade de adicionar usuários do HipChat e do Stride à sua base de usuários ativos. Tanto o Stride quanto o HipChat Cloud serão descontinuados em fevereiro de 2019. É provável que isso aumente a já impressionante base de usuários do Slack.

Mais importante ainda, a aliança com uma marca empresarial forte e respeitada, como a Atlassian, dará ao Slack a credibilidade para atrair grandes corporações e o apoio financeiro necessário para evitar desafios de concorrentes com grandes recursos.

5 Key Slack Growth Takeaways for Your Business

O Slack usa algumas técnicas exclusivas de marketing de marca para transformar sua marca em uma impressionante potência de SaaS.

Aqui estão 5 dicas importantes de crescimento para sua empresa:

1. Use o poder da mídia.

Dê um impulso maior ao boca a boca ao lançar o produto usando a mídia tradicional. Embora o Slack tenha a vantagem de ter conexões anteriores, você pode começar a construir suas relações com a imprensa desde o primeiro dia para que, no dia do lançamento, você tenha relacionamentos sólidos com jornalistas e blogueiros que estejam dispostos a escrever sobre seu produto.

2. Opte por planos freemium e integração rápida

O preço é um aspecto crucial de uma organização SAAS. Use um plano freemium ou de avaliação gratuita para chamar a atenção do seu público-alvo.

O modelo freemium do Slack é ideal para as pessoas experimentarem o aplicativo sem nenhum pagamento inicial. Você não precisa de um cartão de crédito para se registrar no plano gratuito. Um plano gratuito e um processo de integração super fácil motivarão mais usuários a experimentar sua ferramenta.

3. Use uma abordagem de baixo para cima

O Slack não começou entrando em contato com CIOs ou com a alta gerência; eles abordaram um gerente de equipe. Se ele achasse o produto útil, o preço acessível do aplicativo facilitaria o gasto.

Essa pode ser uma estratégia importante para o sucesso de sua empresa.

4. Ouça seus clientes

Há uma tonelada de dados qualitativos que seus usuários compartilham com você todos os dias. Essas são informações úteis que podem ajudá-lo a ajustar seu produto para uma melhor adequação produto-mercado.

O Slack aproveitou todas as oportunidades para corrigir problemas ou adicionar novos recursos quando os usuários informaram que algo não estava funcionando ou solicitaram um serviço adicional.

Também usamos a mesma abordagem no ClickUp. Os usuários são convidados a fornecer feedback e fazer sugestões em nosso quadro de feedback .

5. Encontre seu número mágico

Além de acompanhar os números padrão do setor, você deve conhecer os números mágicos da sua empresa que lhe dão uma ideia clara de quem realmente está usando seu produto e como você pode fazer com que continuem a usá-lo.

Para o Slack, esse número é 2.000 mensagens. O Slack observou que qualquer equipe que tenha trocado 2.000 mensagens no Slack continua a usar a plataforma. Qual é o número mágico que você está procurando para manter seus usuários na sua plataforma?

Conclusão

O Slack não foi bem-sucedido porque o produto era único ou porque eles tinham um grande orçamento de marketing. Seu crescimento se baseia em ouvir o cliente, gerar conhecimento viral da marca no boca a boca e desenvolver uma personalidade de marca pessoal e não vendedora.

Se você é atualmente um usuário do Slack, pode

integrar com o ClickUp

para gerenciar suas tarefas.