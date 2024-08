Testamos as 15 melhores ferramentas de capacitação de vendas para equipes de vendas em 2024

Enquanto as equipes de vendas se preparam para conquistar novos patamares em 2024, uma coisa é certa: abordagens ultrapassadas não serão suficientes no mercado em constante mudança de hoje. A chave para obter um sucesso inigualável está na adoção de ferramentas de capacitação de vendas líderes do setor que capacitem sua equipe de vendas a ter o melhor desempenho possível.

Já se foram os dias em que as ferramentas de processos manuais e oportunidades perdidas. Dentre essas 15 principais ferramentas e aplicativos de capacitação de vendas, seus representantes de vendas podem escolher a melhor opção e prosperar como nunca antes. Desde a simplificação fluxos de trabalho a insights orientados por dados, prepare-se para liberar todo o potencial de suas equipes de vendas.

O que é o Sales Enablement Software?

O software de capacitação de vendas é uma ferramenta poderosa projetada para aumentar a eficiência e a eficácia do processo de vendas de uma empresa. Ele preenche a lacuna entre o marketing e as vendas, fornecendo uma plataforma centralizada que abriga todo o conteúdo relevante, os dados e as ferramentas necessárias para uma execução de vendas bem-sucedida.

O que você deve procurar em um software de capacitação de vendas?

Está procurando a ferramenta certa de capacitação de vendas para ajudar a simplificar seus processos e reduzir seu ciclo de vendas? Esses fatores ajudarão seus representantes de vendas a separar a melhor opção para sua organização de outras ferramentas de inteligência de vendas do mercado.

Interface amigável ao usuário : Uma interface amigável e intuitiva é crucial para a rápida adoção por seus representantes de vendas. Ela garante que a ferramenta de capacitação de vendas seja fácil de navegar e entender, reduzindo a curva de aprendizado e melhorando a eficiência geral

: Uma interface amigável e intuitiva é crucial para a rápida adoção por seus representantes de vendas. Ela garante que a ferramenta de capacitação de vendas seja fácil de navegar e entender, reduzindo a curva de aprendizado e melhorando a eficiência geral Integração perfeita com a pilha de tecnologia existente: Procure ferramentas de capacitação de vendas que ofereçam integração perfeita com sua pilha de tecnologia atual, comoSistemas de CRM e plataformas de comunicação. A integração simplifica os fluxos de trabalho, garante a consistência dos dados e economiza tempo ao eliminar a necessidade de os representantes de vendas fazerem transferências manuais de dados entre aplicativos

Procure ferramentas de capacitação de vendas que ofereçam integração perfeita com sua pilha de tecnologia atual, comoSistemas de CRM e plataformas de comunicação. A integração simplifica os fluxos de trabalho, garante a consistência dos dados e economiza tempo ao eliminar a necessidade de os representantes de vendas fazerem transferências manuais de dados entre aplicativos Gerenciamento e organização de conteúdo: Priorize ferramentas de capacitação de vendas que facilitem o gerenciamento e a organização de conteúdo, permitindo fácil acesso a materiais de vendas relevantes para seus representantes de vendas. O gerenciamento eficiente do conteúdo garante que sua equipe de vendas possa encontrar rapidamente o material de vendas certorecursos para apoiar seus esforços de vendas, levando a melhores interações com os clientes

Priorize ferramentas de capacitação de vendas que facilitem o gerenciamento e a organização de conteúdo, permitindo fácil acesso a materiais de vendas relevantes para seus representantes de vendas. O gerenciamento eficiente do conteúdo garante que sua equipe de vendas possa encontrar rapidamente o material de vendas certorecursos para apoiar seus esforços de vendas, levando a melhores interações com os clientes Opções de customização e personalização: Escolha ferramentas de capacitação de vendas que permitam a customização e a personalização para se alinharem às necessidades e aos fluxos de trabalho específicos de sua equipe. Cada equipe de vendas opera de forma diferente, e ter a flexibilidade de adaptar o aplicativo aos seus processos maximiza sua eficácia

Escolha ferramentas de capacitação de vendas que permitam a customização e a personalização para se alinharem às necessidades e aos fluxos de trabalho específicos de sua equipe. Cada equipe de vendas opera de forma diferente, e ter a flexibilidade de adaptar o aplicativo aos seus processos maximiza sua eficácia Funcionalidades de análise de vendas e relatórios: Procure ferramentas de capacitação de vendas que ofereçam recursos robustos de análise e relatórios para seus representantes de vendas. Essas ferramentas permitem que você acompanhe o desempenho da equipe de vendas, identifique estratégias bem-sucedidas e identifique áreas de melhoria. Os insights orientados por dados possibilitam uma melhor tomada de decisões e ajudam a aumentar a produtividade geral das vendas

Procure ferramentas de capacitação de vendas que ofereçam recursos robustos de análise e relatórios para seus representantes de vendas. Essas ferramentas permitem que você acompanhe o desempenho da equipe de vendas, identifique estratégias bem-sucedidas e identifique áreas de melhoria. Os insights orientados por dados possibilitam uma melhor tomada de decisões e ajudam a aumentar a produtividade geral das vendas Medidas de segurança: Opte por ferramentas de capacitação de vendas que priorizem a segurança para proteger dados de vendas confidenciais e informações de clientes. Os aplicativos de capacitação de vendas podem conter informações proprietárias, dados de clientes e estratégias de vendas confidenciais. Medidas sólidas de segurança impedem o acesso não autorizado e possíveis violações de dados, garantindo a segurança de sua empresa e de seus clientes

Um aplicativo integrado e fácil de usar, com gerenciamento eficaz de conteúdo, opções de personalização, análises robustas e segurança de primeira linha, elevará a produtividade da sua equipe de vendas, melhorará o desempenho das vendas e, por fim, gerará resultados excepcionais para a sua empresa.

15 melhores ferramentas de capacitação de vendas para usar em 2024 (gratuitas e pagas)

1. ClickUp #### Melhor aplicativo de capacitação de vendas com recursos gratuitos

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp provou ser um divisor de águas, oferecendo um conjunto abrangente de recursos que agilizam os fluxos de trabalho de vendas aprimore a colaboração da equipe e aumente a produtividade a níveis sem precedentes. Sua interface intuitiva e opções personalizáveis atendem às necessidades exclusivas de cada profissional de vendas, tornando-o uma ferramenta que pode realmente se adaptar às exigências de qualquer equipe.

Com o ClickUp, os gerentes de vendas podem facilmente atribuir tarefas, monitorar o progresso e obter insights valiosos sobre o desempenho da equipe. Ele centraliza a comunicação, garantindo que todos os membros da equipe fiquem na mesma página, permitindo que fechem negócios com mais rapidez e eficiência. Diga adeus a planilhas complicadas, cadeias de e-mail emaranhadas e oportunidades perdidas - o ClickUp cuida de tudo isso!

Mas o que diferencia o ClickUp de seus concorrentes é seu compromisso constante com a inovação. A equipe do ClickUp atualiza e refina continuamente a plataforma, mantendo-se à frente da curva e adaptando-se às necessidades em evolução dos vendedores de todo o mundo. Desde seu lançamento inicial até seu status atual, o ClickUp conquistou sua reputação como um aliado confiável e inovador para representantes de vendas em todo o mundo.

Melhores recursos do ClickUp

CRM do ClickUp permite que você gerencie todas as suas interações e relacionamentos em um só lugar. Ele também se integra perfeitamente a outras ferramentas de CRM existentes

O ClickUp'smodelo de guia de estratégia de vendas ajuda as equipes de vendas a documentar sua estratégia de capacitação de vendas para ajudar a aumentar a receita e simplificaroperações de vendas* O ClickUp funciona como um hub para todas as necessidades de gerenciamento de projetos, desde a comunicação em tempo real,colaboraçãocompartilhamento de documentos e muito mais

O ClickUp tem um recurso de gerenciamento de tempo que ajuda a aumentar a eficiência a longo prazo e a alocar prazos precisos para várias tarefas de capacitação de vendas

Com o ClickUp, você tem acesso a dezenas demodelos de vendas eModelos de CRM para atender às suas necessidades comerciais, e você podeeconomizar tempo com apenas uma ferramenta de capacitação de vendas. Experimente o modelo de pipeline de vendas do ClickUp para começar!

Gerencie cada estágio de seu processo de vendas usando o modelo de pipeline de vendas do ClickUp

Limitações do ClickUp

Nem todas as exibições estão disponíveis no aplicativo móvel

Tantas ferramentas poderosas de colaboração podem representar uma curva de aprendizado para alguns usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Preços personalizados disponível

Preços personalizados disponível o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 6.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.700 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.600+ avaliações)

2. Ambição

Melhor ferramenta de produtividade para capacitação de vendas

via Ambição O Ambition é uma plataforma de gerenciamento de vendas adaptada para aumentar a eficiência e a produtividade das equipes de vendas. Ela foi projetada para trazer transparência e responsabilidade ao processo de vendas, oferecendo uma ampla gama de recursos que se concentram no rastreamento, na análise e na motivação do desempenho.

Com o Ambition, os líderes de vendas podem definir metas e benchmarks personalizados para os membros de suas equipes e visualizar o progresso por meio de painéis dinâmicos. Os recursos de gamificação da plataforma acrescentam um elemento de competição e entusiasmo, incentivando cada representante de vendas a atingir e superar suas metas.

Por meio da integração com várias ferramentas de CRM, o Ambition garante o rastreamento de dados em tempo real e oferece percepções acionáveis para orientar a capacitação de vendas. O componente de análise também ajuda a identificar tendências e áreas de melhoria, promovendo uma cultura de aprendizado e crescimento contínuos.

De modo geral, o Ambition serve como uma ferramenta abrangente para organizações de vendas de diferentes tamanhos, que se esforçam para criar uma equipe de vendas mais engajada, motivada e bem-sucedida.

Melhores recursos do Ambition

Acesso a monitores de KPI, estatísticas de reservas e registros de chamadas para facilitar a medição do progresso

Incentivos em tempo real para os representantes de vendas

Operações de treinamento automatizadas

Comunicação no aplicativo

limitações do #### Ambition

Ocasionalmente, há um intervalo de tempo entre o início de uma ação e sua exibição no aplicativo

Muitos filtros

Integração desajeitada com o Salesforce em comparação com outras ferramentas de capacitação de vendas

Preços do Ambition

Entre em contato com a Ambition para obter preços

Avaliações de clientes do Ambition

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

4,6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 15 avaliações)

3. Engajamento

Melhor ferramenta de capacitação de vendas tudo em um

via EngageBay O EngageBay funciona como uma ferramenta completa de capacitação de vendas, marketing e CRM. É uma ferramenta de capacitação de vendas viável para startups que buscam funcionalidade e preço acessível em um único software. Com o EngageBay, as empresas de pequeno e médio porte podem adquirir, envolver e reter seus clientes ideais.

De campanhas de e-mail a publicações em mídias sociais, a plataforma permite que os usuários programem e gerenciem várias atividades de marketing. A EngageBay oferece um conjunto abrangente de ferramentas para gerenciar as vendas e impulsionar o crescimento. Ela foi projetada para fornecer uma visão geral clara dos pipelines de vendas e rastrear as interações com os clientes.

O componente de CRM da EngageBay centraliza todas as informações dos clientes, facilitando a comunicação e estimulando os relacionamentos.

Melhores recursos do EngageBay

Planos de preços acessíveis

Suporte ao cliente responsivo

Painel de tarefas que funciona como um rastreador de projetos

Configuração fácil do site

CRM totalmente funcional

Limitações do EngageBay

Cobrança adicional por recursos complementares

Recurso de sincronização de e-mail indisponível nos planos abaixo do pro

Alguns recursos são restritos na versão móvel

Poucas opções de modelo para conteúdo de capacitação de vendas

Preços da EngageBay

Gratuito: $0

$0 Básico: US$ 12,74/usuário/mês

US$ 12,74/usuário/mês Growth: $42,49/usuário/mês

$42,49/usuário/mês Pro: $84,99/usuário/mês

Avaliações de clientes do EngageBay

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

Dê uma olhada nisso aplicativos de vendas !

4. Fision

Melhor ferramenta de gerenciamento de conteúdo de vendas

via Fision Oferecendo uma abordagem coesa para a capacitação de vendas e a automação de marketing, a Fision se concentra no aprimoramento da consistência da marca e na aceleração do processo de vendas.

A plataforma facilita a criação, a distribuição e o rastreamento de conteúdo digital de vendas personalizado, garantindo o alinhamento entre as equipes de marketing e vendas.

Com uma extensa biblioteca de modelos e ativos de marca pré-aprovados, o Fision ajuda a manter uma aparência e uma mensagem consistentes em todas as comunicações.

Seus recursos de automação permitem campanhas direcionadas, personalizando o alcance de vários segmentos de clientes e estágios do processo de compra.

A integração com os sistemas de CRM existentes fornece percepções em tempo real sobre o envolvimento do cliente e a eficácia do conteúdo.

As ferramentas analíticas do Fision oferecem suporte à otimização contínua, destacando o que repercute no público e sugerindo áreas para aprimoramento. O objetivo geral da plataforma é preencher a lacuna entre as equipes de marketing e as equipes de vendas, criando uma abordagem simplificada para envolver os clientes em potencial.

Melhores recursos do Fision

Equipe de suporte ágil

Plataforma de capacitação de vendas personalizável

Acesso a análises de campanhas

Soluções de gerenciamento de ativos digitais

Limitações do Fision

Não há planos de preços listados publicamente no site da Fision

Preços da Fision

Entre em contato com a Fision para obter preços

Avaliações de clientes da Fision

G2: Indisponível

Indisponível Capterra: Indisponível

5. Teclado de discagem

Melhor para comunicações em nuvem

via Teclado de discagem Especializada em comunicações na nuvem, a Dialpad oferece uma plataforma de capacitação de vendas que unifica voz, vídeo, mensagens e reuniões entre dispositivos. Ela foi projetada para se adaptar à forma como as equipes modernas de vendas e marketing trabalham, proporcionando flexibilidade e acessibilidade, seja no escritório ou trabalhando remotamente.

O recurso de inteligência de voz orientado por IA do Dialpad transcreve as chamadas em tempo real, oferecendo insights e análises para ajudar as empresas a tomar decisões baseadas em dados. Com integrações para ferramentas populares de produtividade e colaboração, o objetivo é simplificar a comunicação em organizações de todos os tamanhos.

A segurança também é uma prioridade, com criptografia de nível empresarial e padrões de conformidade em vigor. A versatilidade e a interface amigável do Dialpad fazem dele uma escolha popular para empresas que buscam aprimorar sua infraestrutura de comunicação.

Melhores recursos do Dialpad

Suporte ao cliente responsivo

Integração perfeita com o Microsoft Teams e o G Suite

Facilidade de navegação

Interface de usuário intuitiva

Limitações do Dialpad

Não há versão gratuita

Preços do Dialpad

Comunicações comerciais Standard: $15/mês por usuário Pro: $25/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com o Dialpad para obter preços

Reuniões de IA Gratuito : uS$ 0/mês por usuário Empresarial : uS$ 15/mês por usuário

Centro de contato de IA Pro : Entre em contato com o Dialpad para saber o preço Enterprise : Entre em contato com o Dialpad para obter preços

Centro de vendas de IA * Pro: Entre em contato com a Dialpad para obter preços * Empresa: Entre em contato com a Dialpad para obter preços

Avaliações de clientes do Dialpad

G2: 4,3/5 (mais de 190 avaliações)

4,3/5 (mais de 190 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 490 avaliações)

6. Showpad

Melhor sistema de gerenciamento de conteúdo de vendas

via Showpad O Showpad é uma plataforma que combina conteúdo de vendas, prontidão e envolvimento em uma única e poderosa ferramenta.

Ele se esforça para preencher a lacuna entre as ferramentas de capacitação de vendas e o marketing, oferecendo recursos que permitem que as equipes compartilhem o conteúdo de capacitação de vendas com mais eficiência e se envolvam com os clientes de forma mais personalizada.

Com insights e análises, o Showpad fornece feedback valioso sobre o desempenho do conteúdo, ajudando as organizações a entender quais materiais de capacitação de vendas repercutem em seu público. Módulos de treinamento e orientação também estão disponíveis na plataforma para garantir que as equipes de vendas estejam bem preparadas e alinhadas com as metas da empresa.

A integração com vários sistemas de CRM e de gerenciamento de conteúdo de capacitação de vendas aumenta sua conveniência, permitindo um fluxo de trabalho de capacitação de vendas mais unificado.

Ao aprimorar a colaboração e fornecer as ferramentas necessárias para um processo de vendas mais dinâmico e informado, o Showpad visa aumentar a eficiência e o sucesso das equipes de vendas em todos os setores.

Melhores recursos do Showpad

Showpad 'SharedSpaces' paracolaboração em tempo real no conteúdo de capacitação de vendas

Facilidade de navegação de conteúdo

Integra-se bem com outras ferramentas essenciais para melhorar o fluxo de trabalho

Integração e treinamento automatizados

Acesso a insights baseados em dados sobre seus materiais de capacitação de vendas

Limitações do Showpad

Encontrar tags pode ser um pouco difícil

Designs limitados para seu conteúdo de capacitação de vendas

Preços do Showpad

Essencial: Entre em contato com o Showpad para saber o preço

Entre em contato com o Showpad para saber o preço Plus: Entre em contato com o Showpad para saber o preço

Entre em contato com o Showpad para saber o preço Ultimate: Entre em contato com o Showpad para saber o preço

Avaliações de clientes do Showpad

G2: 4,6/5 (mais de 1600 avaliações)

4,6/5 (mais de 1600 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 50 avaliações)

7. Cloze

Melhor para gerenciamento de relacionamento de vendas

via Cloze Uma plataforma projetada para simplificar o gerenciamento de relacionamentos, a Cloze atua como um assistente pessoal para suas conexões profissionais. Ela controla automaticamente suas interações em vários canais, como e-mail, chamadas telefônicas e mídias sociais, reunindo todas as informações de capacitação de vendas em uma visão unificada.

Ao fazer isso, o Cloze ajuda os usuários a gerenciar seus relacionamentos com clientes, consumidores e colegas sem o esforço manual normalmente necessário. Ele oferece lembretes inteligentes e insights acionáveis, garantindo que você fique por dentro de datas importantes, acompanhamentos e outras tarefas críticas.

Os recursos de análise e ferramentas de relatórios fornecem uma compreensão detalhada de seus relacionamentos e interações, permitindo uma melhor tomada de decisões e priorização.

Melhores recursos do Cloze

Lembretes de acompanhamento para que você se lembre de enviar conteúdo de capacitação de vendas no momento certo

Capacidade de registrar reuniões

Rastreamento de e-mails e mensagens

Recurso de aplicativo móvel e integração com o Mac

Integração com o Evernote e o Dropbox

Limitações do Cloze

Muito foco nas integrações com o Google, negligenciando outras ferramentas importantes, como Asana e Trello

O preço pode ser um pouco alto para equipes pequenas

O fluxo de trabalho é um pouco desajeitado em comparação com outros softwares de capacitação de vendas

Preços do Cloze

Cloze Pro: $17/mês por usuário

$17/mês por usuário Business Silver: $21/mês por usuário

$21/mês por usuário Business gold: $29/mês por usuário

$29/mês por usuário Platina para empresas: $42/mês por usuário

Avaliações de clientes do Cloze

G2: 3,75 (mais de 30 avaliações)

3,75 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 10 avaliações)

8. Alcance

Melhor plataforma de engajamento de vendas

via Alcance O Outreach é uma plataforma líder de envolvimento de vendas que oferece mais do que apenas comunicação com clientes em potencial. Com recursos exclusivos de capacitação de vendas, como planejamento de sequência, teste A/B de mensagens e ferramentas de colaboração integradas, ele permite que sua equipe de vendas crie estratégias de envolvimento mais personalizadas e eficazes.

A análise acionável da plataforma oferece uma compreensão profunda do comportamento do cliente potencial e do desempenho de vendas, permitindo o refinamento e a melhoria constantes das táticas de vendas.

Além disso, a capacidade do Outreach de se integrar a outros softwares de capacitação de vendas, incluindo sistemas de CRM e plataformas de automação de marketing, cria um processo de vendas unificado e simplificado. Os serviços especializados de treinamento e suporte oferecidos pela plataforma ajudam ainda mais os representantes de vendas a atingir suas metas, tornando a Outreach uma solução versátil para as organizações que desejam aprimorar seu treinamento de vendas.

Melhores recursos do Outreach

Várias opções de fuso horário para o gerenciamento do relacionamento com clientes em potencial em todo o mundo

Interface de usuário intuitiva

Conecta-se bem com outras soluções

Capacidade de criar campanhas de gotejamento e automatizar sequências para conteúdo de vendas

Facilidade de criação de programações de e-mail

limitações do #### Outreach

Pode ser um pouco difícil pesquisar o sistema

A curva de aprendizado é alta em comparação com outros softwares de capacitação de vendas

O recurso de lembrete pop-up ocasionalmente apresenta atrasos

Não é possível criar e-mails em massa tão facilmente quanto se espera

Preços do Outreach

Padrão: Entre em contato com a Outreach para saber o preço

Entre em contato com a Outreach para saber o preço Profissional: Entre em contato com a Outreach para obter informações sobre preços

Avaliações de clientes da Outreach

G2: 4,3/5 (mais de 3100 avaliações)

4,3/5 (mais de 3100 avaliações) Capterra: 4,4/5 (280 avaliações)

9. Carrinho de vendas

Melhor para automação de processos de vendas

via Carrinho de vendas Ao se concentrar na automação do fluxo de trabalho, o Salesloft permite que os representantes de vendas criem sequências de interação personalizadas, economizando tempo valioso e garantindo a consistência.

O rastreamento e a análise de e-mails em tempo real do Salesloft fornecem aos representantes de vendas uma visão do envolvimento e da capacidade de resposta do cliente, permitindo que as equipes de vendas ajustem sua abordagem conforme necessário.

As integrações com os principais sistemas de CRM e outras ferramentas de negócios garantem um fluxo contínuo de informações em vários estágios do ciclo de vendas.

Além disso, a plataforma oferece recursos de treinamento e desenvolvimento, auxiliando no crescimento profissional dos líderes de vendas.

Com ênfase no aprimoramento de sua estratégia e eficácia de capacitação de vendas por meio de uma combinação de automação, análise e treinamento de vendas, o Salesloft é um ativo valioso para os gerentes de vendas modernos.

Melhores recursos do Salesloft

Acesso a predefiniçõesmodelos predefinidos para cotações e CRM

Integrações de links do Calendly para reuniões com clientes potenciais

Criar campanhas de gotejamento facilmente

Importação de modelos de e-mail

Capacidade de rastrear chamadas e e-mails

Integração perfeita com outros aplicativos

Limitações do Salesloft

O discador telefônico às vezes fica travado

Sua integração com o SalesForce não é a mais limpa

Alguns usuários relatam problemas com a extensão do navegador

Preços do Salesloft

Essenciais: Entre em contato com a Salesloft para obter o preço

Entre em contato com a Salesloft para obter o preço Advanced: Entre em contato com a Salesloft para obter os preços

Entre em contato com a Salesloft para obter os preços Premier: Entre em contato com a Salesloft para obter preços

Avaliações de clientes do Salesloft

G2: 4,5/5 (3600+ avaliações)

4,5/5 (3600+ avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

10. Ponto alto

Melhor software de treinamento para capacitação de vendas

via Ponto alto A Highspot oferece uma série de recursos que capacitam sua equipe de vendas a se conectar com os clientes de forma mais eficaz. Ele incorpora ferramentas de gerenciamento de conteúdo, treinamento de vendas, coaching e gerenciamento de relacionamento com o cliente para criar uma plataforma unificada para o sucesso das vendas.

O recurso de otimização de conteúdo da Highspot garante que os representantes de vendas tenham acesso ao conteúdo de capacitação de vendas mais relevante e impactante, permitindo interações mais envolventes com clientes em potencial.

Sua pesquisa e recomendações orientadas por IA simplificam ainda mais a descoberta de conteúdo, garantindo que o conteúdo de vendas certo esteja sempre à mão.

A Highspot também fornece análises detalhadas sobre o uso do conteúdo de vendas e o envolvimento do comprador, permitindo o refinamento contínuo de sua estratégia de capacitação de vendas.

Com a adição de módulos interativos de treinamento de vendas e suporte em tempo real, a plataforma da Highspot foi projetada para equipar sua equipe de vendas com as ferramentas necessárias para se destacar no ambiente competitivo do mercado atual.

Melhores recursos da Highspot

Compartilhamento de telas

Importação de conteúdo

Criar um relatório personalizado sobre a interação com o cliente potencial

Acesso à biblioteca de recursos atualizada

Recomendações orientadas por IA

Colaboração interna

Limitações do Highspot

Pode levar algum tempo para aprender o básico

Preços do Highspot

Entre em contato com a Highspot para obter preços

Avaliações de clientes da Highspot

G2: 4,7/5 (mais de 1000 avaliações)

4,7/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

11. Gong

Melhor para produtividade de vendas

via Gong O Gong é uma ferramenta de capacitação de vendas projetada para melhorar a eficácia e a produtividade das vendas. Ela usa a análise de conversas para fornecer insights sobre o desempenho de chamadas e reuniões de vendas, ajudando a entender o que funciona e o que não funciona nas interações com os clientes.

Melhores recursos do Gong

O Gong oferece captura, transcrição e análise em tempo real de chamadas e reuniões de vendas, fornecendo insights e treinando efetivamente as equipes de vendas.

O Gong se integra a sistemas populares de CRM.

A plataforma oferece um recurso de rastreamento de negócios que ajuda as equipes de vendas a entender em que ponto estão no ciclo de vendas.

Limitações do Gong

Não há integração com algumas ferramentas de vendas populares.

Alguns usuários relataram que as transcrições não são 100% precisas.

Preços do Gong

Entre em contato para obter preços

Avaliações de clientes do gongo

G2: 4,7/5 (mais de 5.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.300 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 520 avaliações)

12. LeadLoft

Melhor para geração de leads

via LeadLoft A LeadLoft é uma ferramenta abrangente de capacitação de vendas que ajuda as empresas a agilizar o processo de geração de leads. Ela oferece uma plataforma integrada para que as equipes descubram e alimentem os leads, desde o contato inicial até o fechamento de um negócio.

Melhores recursos do LeadLoft

A LeadLoft fornece um banco de dados de milhões de empresas para contato, que pode ser reduzido com o uso de filtros específicos.

Ele permite que os usuários enviem mensagens personalizadas e automatizadasalcance de e-mail para leads em potencial.

O software também se integra ao seu CRM existente para fornecer análises detalhadas sobre o sucesso de sua campanha de divulgação.

Limitações do LeadLoft

Alguns usuários relataram que a plataforma exige uma curva de aprendizado para entender todos os recursos e capacidades.

A plataforma não oferece suporte por telefone, o que alguns usuários podem preferir.

Preços do LeadLoft

All-Access: US$ 100/mês (inclui 2 usuários - usuários adicionais custam US$ 100/mês por usuário)

US$ 100/mês (inclui 2 usuários - usuários adicionais custam US$ 100/mês por usuário) Serviço gerenciado: Entre em contato para saber o preço

Avaliações de clientes da LeadLoft

G2: 5/5 (mais de 10 avaliações)

5/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: n/a

13. Vagalumes.ai

Melhor ferramenta de capacitação de vendas com IA

via Fireflies.ai O Fireflies.ai é uma ferramenta de capacitação de vendas baseada em IA que registra, transcreve e extrai automaticamente as ações das reuniões. É uma excelente ferramenta para equipes de vendas que desejam se concentrar na reunião em si, em vez de fazer anotações ou registrar manualmente decisões e itens de ação.

Melhores recursos do Fireflies.ai

Suas discussões e decisões de reuniões são transcritas automaticamente, e os principais insights são destacados

A criptografia de ponta a ponta garante segurança e confidencialidade de alto nível

Oferece suporte à integração com a maioria das ferramentas populares de videoconferência, como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams

A IA da plataforma pode ser configurada para participar automaticamente das reuniões e fazer anotações, permanecendo em silêncio durante a reunião

limitações do #### Fireflies.ai

Algumas avaliações de usuários sugerem que a transcrição da IA pode ser melhorada e, às vezes, requer correção manual

Recursos limitados de relatórios em comparação com outras ferramentas de capacitação de vendas no mercado

Preços do Fireflies.ai

Gratuito

Pro: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Business: $29/mês por usuário

$29/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações de clientes do Fireflies.ai

G2: 4,5/5 (mais de 70 avaliações)

4,5/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4/5 (5 avaliações)

14. Sinal do Dropbox

Melhor para gerenciar contratos

via Sinal do DropBox O Dropbox Sign oferece uma maneira simples de enviar, assinar e gerenciar contratos, acordos e outros documentos juridicamente vinculativos. Essa ferramenta de capacitação de vendas simplifica o processo de assinatura para você e seus clientes, facilitando o manuseio até mesmo de grandes volumes de contratos de vendas.

Melhores recursos do Dropbox Sign

Interface fácil de usar para criar e enviar documentos para assinatura

Ferramentas fáceis de usar para gerenciar e acompanhar o status dos documentos

Integração perfeita com outras ferramentas e aplicativos do Dropbox e suporte a vários formatos de arquivo, incluindo PDF, Word e Excel

Os controles administrativos garantem um nível mais alto de segurança, e a plataforma permanece em conformidade com os principais regulamentos e padrões do setor

Limitações do Dropbox Sign

Alguns usuários relataram limitações na funcionalidade de personalização

Não há versão de avaliação gratuita ou gratuita disponível, o que pode impedir que empresas menores experimentem o produto

Preços do Dropbox Sign

**Gratuito para sempre

Essenciais : $15/mês

: $15/mês Dropbox + eSign : $24,99/mês

: $24,99/mês Padrão : A partir de US$ 25/mês

: A partir de US$ 25/mês Premium: Entre em contato para saber o preço

Avaliações de clientes do Dropbox Sign

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.300 avaliações)

15.SalesRabbit

Melhor para equipes de vendas porta a porta

via SalesRabbit O SalesRabbit é um software de capacitação de vendas que se concentra em ajudar as equipes de vendas de campo e porta a porta a melhorar sua produtividade. Ele fornece ferramentas para rastrear a geração de leads, gerenciar e atribuir territórios e analisar o desempenho das vendas.

Melhores recursos do SalesRabbit

A plataforma oferece um sistema simplificado de gerenciamento de leads.

Oferece recursos para atribuir territórios de vendas e acompanhar a localização da equipe de vendas em tempo real.

Fornece uma análise eficaz do desempenho da equipe de vendas, oferecendo insights para ajudar a melhorar as estratégias de vendas.

Limitações do SalesRabbit

Alguns usuários relataram que o aplicativo móvel é lento e, às vezes, não responde.

Os recursos limitados de integração com outros softwares de vendas podem ser um obstáculo para alguns usuários.

Preços do SalesRabbit

Lite : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Equipe : uS$ 25/mês

: uS$ 25/mês Pro : uS$ 35/mês

: uS$ 35/mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações de clientes do SalesRabbit

G2 : 4.5/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 100 avaliações)

Como as ferramentas de capacitação de vendas podem beneficiar sua empresa?

Processo de vendas simplificado

Ao automatizar tarefas repetitivas e organizar materiais de vendas essenciais, as ferramentas de capacitação de vendas reduzem significativamente o tempo que os representantes de vendas gastam em tarefas administrativas, permitindo que eles se concentrem mais nas vendas.

Alinhamento aprimorado de vendas e marketing

Essas ferramentas ajudam a preencher a lacuna entre as equipes de vendas e de marketing, garantindo que todas as partes tenham acesso aos mesmos materiais e dados atualizados, promovendo uma abordagem unificada para envolver clientes potenciais e clientes.

Treinamento e integração aprimorados

Com recursos abrangentes que incluem módulos de treinamento e rastreamento de desempenho, o software de capacitação de vendas acelera o processo de integração de novas contratações e promove o desenvolvimento contínuo entre os profissionais de vendas experientes.

Insights orientados por dados

Equipadas com recursos de análise e geração de relatórios, as plataformas de capacitação de vendas fornecem insights valiosos sobre o comportamento do comprador e o desempenho das vendas, permitindo que as equipes refinem as estratégias e melhorem os resultados.

Aumento das taxas de ganho

Ao equipar os representantes de vendas com as ferramentas e as informações certas no momento certo, o software de capacitação de vendas pode melhorar significativamente a eficácia das apresentações de vendas, o que aumenta a probabilidade de fechamento de negócios.

Aumente a receita de sua empresa com ferramentas personalizáveis de capacitação de vendas

Ao implementar essas ferramentas de capacitação de vendas altamente personalizáveis, você abrirá um mundo de possibilidades para gerenciar efetivamente as equipes de vendas e catapultar seus números de vendas para novos patamares.

O ClickUp é o campeão indiscutível das ferramentas de capacitação de vendas e seu impacto sobre sua equipe de vendas será inegável. Inicie um espaço de trabalho gratuito do ClickUp e experimente o futuro das ferramentas de capacitação de vendas em primeira mão!