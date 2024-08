Análise do Nifty Project Management (principais recursos, prós e limitações)

A palavra nifty significa bom, agradável ou eficaz. É também a ferramenta que analisaremos hoje para o gerenciamento de projetos. 🕵️‍♂️

O Nifty oferece colaboração em equipe gerenciamento de tarefas, relatórios, controle de tempo e muito mais para ajudar a simplificar, centralizar e modernizar as operações de trabalho.

Mas será que o gerenciamento de projetos Nifty realmente faz jus ao seu nome?

Vamos descobrir!

Neste artigo, discutiremos o Nifty, seu colaboração em equipe , colaboração em equipe e colaboração em equipe . Não se preocupe, também ofereceremos soluções para elas.

Vamos nos aprofundar nesta análise do Nifty!

O que é o Nifty?

O Nifty é um gerenciamento ágil de projetos software que permite trabalhar em projetos de grande escala com vários membros da equipe.

Como a maioria dos software de gerenciamento de projetos o software de gerenciamento de projetos colaboração em equipe, é um espaço de trabalho colaborativo que ajuda você e sua equipe a organizar tarefas, controlar o tempo, gerenciar documentos etc., tudo em um só lugar.

Você pode até trabalhar e aproveitar a colaboração do fluxo de trabalho em qualquer lugar com o aplicativo para Android e o aplicativo para iOS do Nifty. 📱

Até aqui, tudo bem? Então vamos passar para os recursos que o tornam "bacana"

4 Principais recursos do gerenciamento de projetos Nifty

Aqui estão alguns dos principais recursos que podem ser sua chave para facilitar o gerenciamento de projetos. 🗝

1. Marcos para um melhor planejamento

Toda equipe e pessoa precisa de um propósito.

Caso contrário, você não teria ideia do que precisa fazer ou por que está fazendo isso!

Como assistir a um novo programa da Netflix à noite para não se sentir excluído quando todos os seus colegas de equipe falarem sobre ele no almoço do dia seguinte! 🍩

E, assim como terminar o último episódio, o Nifty também ajuda sua equipe a definir (e atingir) marcos importantes.

O Nifty Project também é útil para acompanhar projetos comerciais com base na conclusão de tarefas.

Você pode adicionar projetos em seu gráfico de Gantt juntamente com detalhes relevantes, como nome, descrição, data de início, data de vencimento etc.

A parte divertida: os marcos são automaticamente codificados por cores, dependendo do progresso e da data de vencimento.

2. Gerenciamento de portfólio

Os portfólios de projetos do Nifty são ótimos para organizar projetos em pastas com base em departamentos, locais, gerentes etc. É fácil de:

Acompanhar o progresso de cada projeto

Evitar gargalos

Atribuir tarefas

E muito mais

Com as visões gerais do portfólio, os gerentes de projeto e a gerência superior podem ter uma visão geral do progresso automatizado, cronogramas, status, tarefas atrasadas e concluídas.

Eles também têm um painel de portfólio que abre um mundo de insights sobre os membros e os status do projeto em um piscar de olhos. 👀

3. Controle de tempo e relatórios

O controle de horas é tão importante para sua empresa quanto a sobremesa é para quem gosta de doces. 🍬

Você tem que, tem que ter.

O Nifty oferece um recurso de controle de tempo para que você possa acompanhar a duração das tarefas, ver quem está trabalhando em quê ou por quanto tempo. Dessa forma, a produtividade da equipe está sempre sob controle.

As equipes de projetos remotos e os freelancers apreciarão a capacidade de monitorar o tempo exato necessário para aumentar a produtividade!

Tudo o que você precisa fazer é pressionar o botão Iniciar para começar a monitorar, e um widget de monitoramento de tempo aparecerá no canto esquerdo da tela.

Em seguida, pressione o botão Parar para interromper o controle. Simples.

No que diz respeito aos relatórios de tempo, você obtém insights como:

Nome do projeto ou da tarefa

Usuário que monitorou o tempo

Data e duração da tarefa

Início e fim do tempo monitorado

Notas informando as edições do registro de data e hora

4. Diferentes funções e permissões de usuário

O Nifty está aqui para ajudá-lo a saber quem é quem na sua equipe.

Os usuários que você adiciona a um projeto são os membros do projeto, e eles podem ser membros da equipe, convidados ou clientes.

Funções diferentes precisam de permissões diferentes.

Você pode decidir o nível de acesso sempre que adicionar alguém novo a um projeto com:

Proprietários : gerenciam todos os projetos, colegas de equipe e faturamentos. Você pode ter mais de um proprietário ao mesmo tempo

: gerenciam todos os projetos, colegas de equipe e faturamentos. Você pode ter mais de um proprietário ao mesmo tempo Admins : são gerentes de projeto que podem criar e excluir projetos, bem como gerenciar outros membros da equipe

: são gerentes de projeto que podem criar e excluir projetos, bem como gerenciar outros membros da equipe Membros : pessoas adicionadas a um projeto específico com acesso à colaboração no projeto

: pessoas adicionadas a um projeto específico com acesso à colaboração no projeto Convidados: não são parte imediata da equipe. Eles podem participar das discussões do projeto e visualizar o progresso, mas não podem gerenciar equipes ou projetos

Agora que já conhecemos os recursos do Nifty, vamos descobrir se ele é benéfico para o gerenciamento de projetos.

3 Vantagens do gerenciamento de projetos do Nifty

Se você escolher o software de gerenciamento de projetos Nifty, aqui estão os principais benefícios que você vai adorar:

1. Colaboração eficaz da equipe

A Nifty acredita na colaboração eficaz da equipe. Isso pode ser percebido por suas múltiplas funcionalidades de colaboração. A ferramenta oferece:

Recurso de discussões para conversas específicas do projeto

Colaboração em tempo real em documentos

Gráficos de Gantt interativos para transparência

Status das tarefas

E mais

Todos esses recursos garantem que você esteja sempre informado sobre o andamento do projeto.

2. Várias visualizações de projeto para trabalhar com dados

Você pode adorar a quadro kanban mas seu contador pode gostar de planilhas e seu representante de RH pode gostar de calendários.

Somos todos diferentes. É por isso que a Nifty criou um número generoso de visualizações.

Aqui estão algumas das visualizações deste ferramenta de gerenciamento de projetos :

Exibição de lista

Visualização de quadro

Visualização de gráficos de Gantt

Visualização de calendário

Visualização de tabela

Com tantas opções, todos podem trabalhar como preferirem.

3. Importações e integrações

O Nifty não é apenas generoso com as visualizações, mas também com as integrações. Você pode se conectar facilmente a mais de 1.000 aplicativos para automatizar grande parte do seu trabalho.

Mudar de um aplicativo antigo ou de uma ferramenta de gerenciamento de projetos para o Nifty também é simples.

Ele permite que você importe de aplicativos populares ferramentas de gerenciamento de projetos tais como Basecamp , Asana , Trello etc.

Então, é seguro usar o Nifty para gerenciar projetos?

6 Limitações do gerenciamento de projetos do Nifty (com soluções)

Ele certamente faz o que diz, mas o Nifty tem um longo caminho a percorrer antes de se tornar uma solução completa.

Para um gerente de projetos, faltam vários recursos básicos. Vamos dar uma olhada:

Problema nº 1: não há automação personalizada

Claro, o Nifty oferece automação, como automações de status, tarefas recorrentes, modelos de projeto e muito mais.

Mas eles não permitem que você crie sua própria automação.

E se você quiser publicar um comentário quando um status ou responsável for alterado?

Você precisa seguir as automações deles.

Diga olá para o ClickUp. 👋

Ele é um dos mais bem avaliados ferramentas de colaboração de produtividade e fluxo de trabalho usadas por pequenas, médias e grandes empresas .

Solução ClickUp: poderosa solução personalizada sem código Automações O ClickUp é um país das maravilhas da automação. 🌈

Você pode escolher entre os vários modelos predefinidos ou criar suas próprias automações personalizadas. Para criar uma automação, configure combinações para ajudar a automatizar ações repetitivas:

Acionador : decide o que deve iniciar uma automação

Condição : decide o que deve ser verdadeiro para continuar a automação

Ação ação: decide o que acontece como resultado do acionador e da condição

Saiba mais sobre_ Gerenciamento automatizado de projetos!_ 😊

Problema nº 2: nenhum painel para insights visuais

Um aplicativo de gerenciamento de projetos sem painéis de controle é como Leonardo DiCaprio sem um Oscar. É um absurdo!

Esse é o Nifty para você - eles não oferecem gráficos. Às vezes, os relatórios prolixos não são suficientes. 🤷

Solução ClickUp: visual e perspicaz Painéis de controle É aqui que uma ferramenta PM útil como o ClickUp vem em seu socorro. Nossos Dashboards são o controle de missão definitivo que fornece insights sobre pessoas, projetos e tarefas,

Objetivos ... o que você quiser.

Você pode até mesmo personalizar e criar seu próprio Dashboard para visualizar as necessidades específicas da sua equipe com a ajuda de widgets personalizados.

Os widgets personalizados permitem que você visualize seus dados na forma de:

Gráficos de pizza

Cálculos

Gráficos de barras

Portfólios

E mais

Visualize como o trabalho está acontecendo no seu ClickUp Workspace da maneira que desejar com os widgets personalizados do Dashboard

Problema nº 3: sem anotação em PDF

Para uma ferramenta que tem um modelo de projeto pré-fabricado para design, faltou um recurso importante que as equipes de design não podem dispensar.

Solução ClickUp: Revisão de PDF e anotação de imagens Ao contrário do Nifty e de outros softwares robustos de PM, o ClickUp pensou bem no assunto. 💭

Desde o fornecimento de marcadores claros em modelos de design até o destaque de marcações em contratos legais, a revisão no ClickUp é perfeita para isso.

Você pode facilmente fazer anotações em PDFs e imagens e até mesmo deixar comentários sobre eles. Isso torna o ClickUp um conveniente centro de colaboração remota para equipes de design.

Qualquer pessoa pode se dirigir ao seu comentários ou você pode usar atribuir comentários e centralize seu sistema de feedback.

Crie um item de ação diretamente em qualquer comentário do ClickUp

Problema nº 4: falta de recursos de gerenciamento de ideias

Seria de se esperar que uma solução de gerenciamento de projetos criada para ajudar a colaboração e as equipes remotas tivesse recursos de gerenciamento de ideias.

Não! Resposta errada.

O Nifty não gosta de suas ideias porque não tem um recurso de quadro branco ou mapa mental.

Solução ClickUp: poderosa Mapas mentais Independentemente do que seu cérebro pensa, o ClickUp está aqui para você, assim como seu

Mapas mentais .

Esboce suas ideias, faça um planejamento sólido do projeto ou faça um brainstorming no modo Blank.

Você pode até mesmo organizar e criar um fluxo de trabalho no modo Tarefa.

Crie, edite e exclua rapidamente tarefas (e subtarefas) diretamente de sua visualização

Precisa de ajuda com seu plano de projeto? o que é um plano de projeto e como criá-lo .

Problema nº 5: não há um recurso de impressão nativo

Um cliente deseja uma impressão do arquivo relatório de andamento do projeto ou o gráfico de Gantt? Bem, você está com problemas. O Nifty não tem um recurso de impressão nativo.

Você terá que fazer o download de um relatório primeiro ou tirar uma captura de tela e depois cortá-la antes de salvá-la como uma imagem.

Depois vem a impressão..

Parece muito esforço para algo tão simples.

E talvez você não perceba, mas esses minutos de captura de tela e corte podem resultar em várias horas desperdiçadas.

Solução ClickUp: nativo impressão no ClickUp Você, meu amigo, precisa do recurso de impressão nativo e simples do ClickUp.

Basta abrir uma tarefa, clicar nas elipses... e selecionar o ícone de impressão. 🖨️💕

Você também pode imprimir Visualização de lista , Visualização da placa , tarefas e muito mais.

Clique nas elipses para ver mais ações de tarefas

Problema nº 6: plano gratuito limitado

O plano gratuito do Nifty oferece apenas 2 projetos, o que é um pouco decepcionante para uma equipe pequena ou uma startup com orçamentos baixos. Os planos de preços começam a partir de US$ 49 por mês.

Imagine o quão caro deve ser o plano comercial ou empresarial deles. Dica... são três dígitos por mês.

Solução ClickUp: Plano Free Forever O ClickUp tem um plano gratuito repleto de recursos que você pode usar PARA SEMPRE de forma gratuita. Sem pegadinhas.

Veja você mesmo:

Plano gratuito para sempre 100 MB de armazenamento Tarefas ilimitadas Membros ilimitados Autenticação de dois fatores Documentos colaborativos Bate-papo em tempo real E-mail no ClickUp Quadros Kanban Gerenciamento de Sprint Controle de tempo nativo Gravação de vídeo no aplicativo suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana



Mas espere! E tem mais.

Confira mais Recursos do ClickUp que provam que ele é uma solução melhor do que o Nifty:

Bônus: veja como_ **O Nifty se compara ao ClickUp !

*# O Nifty não é "Nifty" o suficiente! 🤷

O Nifty é um software decente de gerenciamento de projetos com recursos de gerenciamento de tarefas e de tempo.

No entanto, está longe de ser um espaço de trabalho totalmente centralizado porque não tem automações personalizadas, nem painéis, nem plano gratuito, nem painéis! (Já dissemos isso?)

Se você quiser tudo isso e muito mais, só há uma solução. ClickUp!

É um software de gerenciamento de projetos inteligente e poderoso que também é um espaço de trabalho verdadeiramente colaborativo. Use-o para registrar o tempo gerenciar tarefas ativas do projeto, criar documentos internos, fornecer insights sobre o projeto e muito mais.

Estamos aqui para ajudá-lo durante todo o ciclo de vida do seu projeto.

Junte-se a nós ClickUp grátis e aproveite os recursos mais "sofisticados" para gerenciar vários projetos bem-sucedidos.