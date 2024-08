10 modelos de funil de vendas para gerar mais leads

Como um vendedor eficaz, você sabe que nem todos os clientes potenciais têm as mesmas necessidades. É por isso que os funis de vendas são essenciais para orientar os clientes em suas jornadas, para que você possa fazer vendas ao longo do caminho.

Mas criar funis de vendas pode consumir muito tempo. É aí que entram os modelos de funil de vendas. Essas ferramentas úteis economizam tempo ao criar a estrutura do funil para que você possa concentrar seus esforços na geração de leads e no aumento das vendas.

Nesta publicação, veremos o que são modelos de funil de vendas e destacaremos os benefícios de usar um para sua equipe de vendas. Compartilharemos 10 dos melhores modelos de funil de vendas para apoiar a coleta de leads e converter clientes potenciais em clientes valiosos. 🌻

O que é um modelo de funil de vendas?

A funil de vendas é uma representação visual da jornada que os clientes em potencial percorrem para comprar seus produtos ou serviços. Isso inclui todo o jornada do cliente desde o aprendizado sobre sua empresa até a descoberta de produtos e, finalmente, a ação.

O funil de vendas é mais largo no topo, onde você tende a ter o maior número de usuários em potencial. O funil se estreita à medida que desce pelas etapas, mantendo apenas os clientes mais valiosos. 🙌

Mapeie facilmente os fluxos de trabalho e crie seu funil de vendas dedicado no ClickUp Whiteboards para as equipes de marketing e vendas

A maioria dos funis de vendas varia de três a seis estágios, dependendo das necessidades da empresa e dos esforços de marketing. Normalmente, eles incluem os quatro estágios a seguir:

Conhecimento: O momento em que os clientes percebem sua marca pela primeira vez - normalmente por meio de anúncios, lendo seu blog ou por meio do boca a boca

O momento em que os clientes percebem sua marca pela primeira vez - normalmente por meio de anúncios, lendo seu blog ou por meio do boca a boca Interesse: As pessoas consideram seus serviços e se eles as ajudam a resolver um problema

As pessoas consideram seus serviços e se eles as ajudam a resolver um problema Engajamento: Os clientes em potencial começam a saber mais sobre suas ofertas, analisam os preços e entram em contato com os representantes de vendas

Os clientes em potencial começam a saber mais sobre suas ofertas, analisam os preços e entram em contato com os representantes de vendas Ação: O cliente potencial se torna um cliente ao fazer uma compra

Os diferentes estágios do processo de vendas são normalmente agrupados em segmentos conhecidos como topo, meio e fundo do funil. O objetivo do funil de vendas é fornecer insights sobre as ações e os pensamentos dos clientes em diferentes pontos da jornada de compra.

Benefícios de usar um modelo de funil de vendas?

Ao entender os clientes potenciais em diferentes estágios do processo de vendas, você pode criar campanhas de marketing para fornecer a melhor mensagem para as necessidades dos clientes. O que uma pessoa no estágio de pesquisa precisa - informações sobre produtos que resolvam seus problemas - é diferente do que alguém que está pronto para comprar precisa - um programa de software personalizado, por exemplo.

A criação de um funil de vendas permite que você atenda aos clientes no ponto em que eles se encontram jornada de compra . Adicionar um modelo de funil de vendas ao seu aplicativos de vendas permite que você faça o trabalho na metade do tempo. 💪

Aqui estão alguns benefícios de usar um modelo de funil de vendas:

Analisar recursos desde o início: Ao obter insights sobre o planejamento, você pode alocar melhor os recursos para várias campanhas

Ao obter insights sobre o planejamento, você pode alocar melhor os recursos para várias campanhas Obter insights sobre o progresso: A maioria dos modelos oferecerelatórios de vendas para que você possa acompanhar o progresso e ver o que funciona bem

A maioria dos modelos oferecerelatórios de vendas para que você possa acompanhar o progresso e ver o que funciona bem Desfrute de uma curva de aprendizado baixa: Com um modelo, você pode começar sem habilidades de alto nível e menos tempo gasto em planejamentos complexos

Com um modelo, você pode começar sem habilidades de alto nível e menos tempo gasto em planejamentos complexos Aproveite a colaboração em tempo real: Trabalhe em conjunto com toda a equipe de vendas graças aos modelos atualizados instantaneamente e facilmente compartilháveis

10 modelos de funil de vendas para gerar mais leads em 2024

Com um modelo de funil de vendas, aprenda sobre seus clientes e adapte as ofertas às necessidades deles em vários pontos do funil de vendas. Ao personalizar sua abordagem, você dará aos clientes o que eles querem, quando eles precisam.

Facilite a criação de um funil usando um modelo de funil de vendas gratuito de nossa lista selecionada. Economize tempo e mova os clientes pelo pipeline mais rapidamente com esses modelos que oferecem relatórios, personalização e colaboração em tempo real. 👀

1. Etapas do ClickUp para criar um modelo de funil de vendas

Etapas do ClickUp para criar um modelo de funil de vendas

Etapas do ClickUp para criar um modelo de funil de vendas é uma ferramenta rápida e fácil para elaborar um modelo de funil de vendas gratuito do zero. Aproveite CRM do ClickUp para obter insights sobre os tipos de produtos e serviços que seus clientes estão procurando.

Além disso, preste atenção às questões levantadas pelos clientes e aos problemas que eles podem estar procurando resolver com base nos insights de seu software de banco de dados de clientes .

Use essas percepções para preencher o modelo, incluindo ideias para desenvolver a conscientização e gerar curiosidade. Visualize sua abordagem às necessidades dos clientes com exibições personalizadas, incluindo exibições de lista, calendário e carga de trabalho.

Em seguida, crie tarefas automaticamente no ClickUp e atribua-as ao membro certo da equipe de vendas. Acompanhe o progresso usando gráficos de Gantt e crie notificações quando os marcos forem atingidos ou surgirem problemas.

2. Modelo de pipeline de vendas do ClickUp

Modelo de pipeline de vendas do ClickUp

Simplifique seu pipeline e obtenha melhores insights sobre seus clientes com o Modelo de pipeline de vendas do ClickUp . Esse modelo de espaço de trabalho orienta a sua equipe de vendas desde a identificação de clientes em potencial até o desenvolvimento de leads qualificados e a conclusão de uma venda.

Use status personalizados para categorizar os leads como qualificados, perdidos, propostos ou em demonstração. Adicione segmentos para clientes que estejam nos estágios de integração, nutrição ou necessidade de atenção. Crie tarefas e acione ações como e-mails de acompanhamento para apoiar seu processo de vendas.

O modelo de pipeline de vendas também mantém todas as equipes de vendas e marketing responsáveis. Acesse a visualização da equipe para ver em que os representantes de vendas estão trabalhando, ajustar as cargas de trabalho com base em sua estratégia de marketing e gerenciar recursos para campanhas de marketing por e-mail. 👨🏽‍💻

3. Modelo de KPI de vendas do ClickUp

Modelo de KPI de vendas do ClickUp

O modelo Modelo de KPI de vendas do ClickUp permite que você acompanhe as métricas de vendas de todos os ângulos do processo de gerenciamento do pipeline de vendas. Destaque as áreas em que você está obtendo grandes conquistas e identifique os pontos em que sua equipe precisa melhorar - seja para gerar leads ou abordar seus clientes pagantes.

Se a sua equipe está trabalhando em novas páginas de destino, criando botões de call-to-action (CTA) para publicações em blogs ou gerando interesse com publicações em mídias sociais, você quer ver o desempenho deles. O modelo de KPI de vendas oferece visualizações de relatórios semanais e mensais para monitorar o progresso em todo o funil de marketing.

Comece criando tarefas para cada kPI de vendas . Isso pode incluir metas para taxas de conversão, inscrições ou visualizações de ímãs de leads ou o número de novos clientes integrados. Em seguida, adicione campos personalizados para itens como receita, tentativas de upsell e número de clientes potenciais.

Acompanhe o progresso de cada métrica de tarefa semanal e mensalmente. Gere automaticamente tarefas para acompanhar os itens que não estão tendo um bom desempenho. Atribua etiquetas de prioridade para que a equipe saiba no que trabalhar primeiro para obter o maior sucesso de vendas.

4. Prompts do ClickUp ChatGPT para geração de leads

ClickUp ChatGPT Prompts para geração de leads

Mesmo que você saiba o que os clientes em diferentes estágios do funil desejam, é difícil encontrar maneiras de fazer com que eles se envolvam. Para sua sorte, existe um modelo que facilita sua vida. Gere novos clientes potenciais e faça brainstorming de campanhas de marketing com Prompts ChatGPT do ClickUp para geração de leads .

Esse modelo usa prompts orientados por IA para ChatGPT e alternativas para que você possa ter novas ideias adaptadas ao seu negócio. Os prompts incluem coisas como estratégias de marketing para conduzir ações específicas, ideias de mídia social para criar confiança com os clientes e campanhas de estudo de caso que aumentam o conhecimento da marca. 💡

Cada prompt permite a personalização. Insira sua persona de comprador e as ações desejadas no texto do prompt do modelo. Use o prompt para criar estratégias de geração de leads e abordar o público-alvo certo.

5. Modelo de relatório de vendas semanais do ClickUp

Modelo de relatório semanal de vendas do ClickUp

A conclusão é que um funil de vendas é tão bom quanto seus resultados. Acompanhe o progresso e crie um funil de vendas eficaz desde o início com o Modelo de relatório semanal de vendas do ClickUp . Esse modelo facilita a visualização de onde você está obtendo sucesso e a identificação de gargalos ao longo do caminho.

Para começar, compartilhe o Formulário de relatório de vendas no final do dia do modelo com todos os seus vendedores. Personalize o formulário para incluir informações como líder da equipe, previsões de vendas, supervisor e nome do funcionário.

Crie campos personalizados para rastrear dados de vendas, como novos leads, chamadas convertidas e reuniões marcadas. Use a visualização semanal para ter uma visão ampla do que todos estão fazendo durante todo o projeto.

Vá para a visualização Current Week para ter uma visão detalhada das tarefas no cronograma desta semana.

Use esse modelo como um roteiro e uma ferramenta de rastreamento. As automações simplificam o fluxo de trabalho e as integrações com ferramentas como a HubSpot facilitam o compartilhamento de designs de campanha ou o controle das horas de trabalho dos funcionários.

6. Modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp

Modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp

Modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp permite que você identifique os pontos problemáticos em toda a jornada do comprador. Com insights mais profundos sobre como seus clientes pensam e agem, crie campanhas melhores para fechar negócios e atingir suas metas de vendas mais rapidamente . 🏆

O visual Visualização do quadro branco permite que você colabore com todos os membros da equipe para definir as fases da jornada do cliente. Use notas adesivas para chamar a atenção para várias ações em sua base de clientes. Identifique os pontos de contato do assinante, incluindo opt-ins e inscrições em listas de e-mail.

Com base em sua sessão de brainstorming, identifique soluções para aumentar o desempenho das vendas. Essas soluções incluem coisas como melhor funcionalidade do site, produtos e serviços personalizados e maior alcance em diferentes canais de marketing.

Atribua tarefas instantaneamente com base em seu plano de jogo recém-criado. Atribua prioridades e use dependências para destacar as tarefas que estão bloqueando outras e que precisam ser abordadas primeiro.

7. Modelo de plano de sucesso do cliente ClickUp

Modelo de plano de sucesso do cliente do ClickUp

Garantir que as necessidades de seus clientes sejam atendidas é fundamental para a criação de um plano de marketing bem-sucedido. Use o Modelo de plano de sucesso do cliente do ClickUp para desenvolver um roteiro estratégico para dar suporte aos clientes em todos os estágios do pipeline.

Divida os clientes em silos e defina os critérios essenciais para o sucesso deles. Otimize as campanhas para os clientes e acompanhe o progresso deles no que se refere às decisões de compra e às ações desejadas.

Crie planos para o próximo estágio para ajudar a melhorar a retenção de clientes. Faça questão de revisitar seu plano de sucesso e atualizá-lo com base em suas descobertas. Atribua tarefas aos membros relevantes da equipe para que façam o acompanhamento e apresentem novas ideias para dar suporte aos seus usuários.

8. Modelo de funil de vendas do Excel por SalesFlare

via SalesFlare

Quer você administre uma pequena empresa com alguns vendedores ou uma grande empresa de vendas B2B, esse modelo facilita o acompanhamento dos clientes em todos os estágios do pipeline de vendas. O modelo de planilha permite gerenciar leads em um único espaço.

Adicione campos personalizados para rastrear os principais métricas do pipeline de vendas e monitore as atividades de vendas desde o topo do funil até o fundo. Use os insights do modelo do funil de vendas para melhorar as ofertas em sua página de vendas ou oferecer novas oportunidades de conversão, como webinars ou e-books gratuitos. 📚

Baixe o modelo para usar no Planilhas Google ou como planilha do Microsoft Excel. Como esse modelo é apenas uma planilha, você precisará usar outra ferramenta como ClickUp para realmente agendar tarefas para os membros da equipe.

9. Modelo de funil de vendas do Excel por Gong

via Gong

Sem visibilidade do seu funil de vendas, é difícil dizer quais campanhas estão funcionando e quais estão deixando os clientes potenciais para trás. Esse modelo de uso gratuito facilita o acompanhamento do sucesso em todos os estágios do funil de vendas.

O modelo de pipeline de vendas em Excel também pode ser usado no Google Sheets. Personalize o modelo adicionando campanhas de SEO e acompanhando as conversões, como chamadas telefônicas ou inscrições por e-mail.

Atualize a planilha à medida que os clientes tomam decisões. O modelo apresenta uma previsão de vendas integrada que adiciona instantaneamente números de receita com base nas ações do cliente. Use o modelo para acompanhar seu progresso e obter insights sobre suas melhores campanhas de marketing. 🛠️

10. Modelo de funil de vendas do PowerPoint por Slidehunter

via Slidehunter

Melhore a colaboração da equipe, esteja você trabalhando em uma startup ou em uma grande empresa de vendas, com o modelo de funil de vendas em PowerPoint do Slidehunter. O modelo de apresentação facilita o compartilhamento de todas as suas metas e expectativas diretamente com a equipe.

A apresentação de slides começa com um detalhamento do funil de vendas, no qual você pode explicar como seus clientes passam pelo funil existente. Adicione slides para explicar as campanhas de marketing atuais e discutir oportunidades para novas abordagens.

Quando terminar a apresentação, faça um brainstorming com sua equipe para criar uma estratégia de marketing que aborde os pontos problemáticos dos clientes. Use outro software de gerenciamento de projetos ferramenta para criar atribuições e acompanhar o progresso.

Crie funis de vendas melhores em menos tempo com o ClickUp

Com esses modelos gratuitos de funil de vendas, é mais fácil do que nunca criar roteiros para atender melhor às necessidades dos clientes. Use-os para encadear insights sobre a jornada do usuário e fazer um brainstorming de novas maneiras de gerar leads. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a criar funis de vendas mais eficazes na metade do tempo. Com mais de 1.000 modelos, há inúmeras maneiras diferentes de criar funis de vendas personalizados e acompanhar o progresso.

A automação e a priorização de tarefas significam que a equipe recebe instantaneamente atualizações sobre o que deve ser feito para que você possa atingir suas metas de vendas mais rapidamente. ✅