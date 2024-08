Wordtune vs. Grammarly: Qual ferramenta de IA para redação é a melhor?

Deseja identificar erros gramaticais? Check. Precisa de sugestões de estrutura de frases adequadas? feedback completo sobre o tom e o estilo do conteúdo? _Verificar

Embora um bom Ferramenta de escrita de IA ajuda você com todos os itens acima, mas nem todas são iguais. Algumas oferecem novos e brilhantes recursos de IA, outras oferecem recursos editoriais essenciais e há ainda o caso do que os clientes têm a dizer.

Apesar das várias opções, duas ferramentas se destacam: Wordtune e Grammarly.

Neste guia, analisaremos o Wordtune vs Grammarly e compararemos os principais recursos, preços e nível de suporte, entre outros.

Incluímos uma terceira opção que pode ser a ferramenta de redação com IA que você está procurando!

O que é o Wordtune?

via Wordtune O Wordtune é uma ferramenta de IA generativa que aprimora sua redação com recomendações de IA. Disponível para seu desktop, smartphone ou aplicativo favorito, o Wordtune aprimora sua comunicação em tempo real.

Use a ferramenta para aprimorar as mensagens para publicações em mídias sociais, fazer brainstorming da sua próxima grande ideia, redação técnica e muito mais.

Aqui está um rápido resumo de seus recursos:

Recursos do Wordtune

O recurso de escrita com IA do Wordtune abrange todos os aspectos da redação de conteúdo

para corrigir erros gramaticais, citar fontes com base em dados, aprimorar o conteúdo escrito e muito mais.

Respostas de IA

O Wordtune fornece conteúdo factual após a verificação cruzada com um mínimo de cinco fontes confiáveis. A precisão factual da plataforma é melhor do que a de ferramentas como o Grammarly ou ChatGPT .

Você pode criar um base de conhecimento em sua biblioteca do Wordtune com o recurso AI Answers do Wordtune.

Assistente de Redação com IA

Via Wordtune

O Assistente de IA do Wordtune oferece sugestões de IA que se mantêm fiéis ao seu estilo único e permitem que você escreva mais rápido. Você pode alternar entre tons de conteúdo formais e casuais com o clique de um botão.

O Wordtune oferece opções de estilo de tom para seu conteúdo.

Você pode personalizar a redação com piadas ou as estatísticas mais recentes. O assistente de IA pode assumir o controle de aspectos técnicos, como gramática, ortografia etc.

Criar com IA

Você pode personalizar os modelos disponíveis no Wordtune e criar conteúdo de qualidade do zero. Crie manchetes criativas, postagens no LinkedIn, e-mails e muito mais.

Wordtune Rewrite

O Wordtune Rewrite facilita sua vida ao oferecer recomendações de IA que reescrevem frases em segundos - desde uma única palavra até uma página inteira

Por exemplo, você escreveu uma postagem original no blog e deseja promovê-la nas mídias sociais. Aqui está o que você precisa fazer:

Colar o blog na ferramenta Paraphrase do Wordtune

Use o conteúdo resumido para promover o blog em formatos de conteúdo curto e longo:

Ferramenta Paraphrase do Wordtune

Preço do Wordtune:

Versão gratuita: US$ 0 /mês

/mês Versão Plus : US$ 9,99 /mês por usuário, cobrado anualmente (30 Rewrites and Spices, 5 prompts de IA e cinco resumos por dia, correções de texto ilimitadas, recomendações de texto ilimitadas)

: /mês por usuário, cobrado anualmente (30 Rewrites and Spices, 5 prompts de IA e cinco resumos por dia, correções de texto ilimitadas, recomendações de texto ilimitadas) Ilimitado : US$ 14,99 por mês por usuário, cobrado anualmente (Rewrites and Spices ilimitados, prompts de IA, resumos, correções de texto, recomendações de texto, suporte premium)

: por mês por usuário, cobrado anualmente (Rewrites and Spices ilimitados, prompts de IA, resumos, correções de texto, recomendações de texto, suporte premium) Empresarial: Preços personalizados (recursos ilimitados para todos os membros da sua equipe)

Confira estes Alternativas ao Wordtune !

O que é o Grammarly?

via Gramática O Grammarly evoluiu e deixou de ser uma ferramenta de verificação ortográfica e gramatical. É uma das melhores ferramentas gratuitas de Assistentes de redação com IA hoje, com uma base de fãs leais. Os usuários aproveitam a plataforma para escrever com confiança e clareza, com formatação, reescrita e estruturação de frases adequadas.

O Grammarly é útil porque informa por que você precisa mudar alguma coisa. Assim, você aprende com a ferramenta à medida que escreve mais:

Digamos que você esteja escrevendo um trabalho de pesquisa e acha que a introdução poderia ser mais específica. Use o Grammarly como sua caixa de ressonância para obter ideias para melhorar sua redação.

O Grammarly se torna um par extra de olhos para detectar coisas que você pode deixar passar. Você pode preencher as lacunas de conteúdo com contra-argumentos da ferramenta.

É provavelmente por isso que mais de 30 milhões de pessoas e 50.000 equipes usam o Grammarly diariamente para escrever melhor. Além disso, o Grammarly usa processamento avançado de linguagem natural e aprendizado de máquina para entender o contexto e o tom da redação.

O assistente de IA generativo do Grammarly está disponível para Windows, Mac, Chrome, Edge e Grammarly Editor. Você pode usar seus recursos de escrita com IA generativa para LinkedIn, Medium, Gmail e qualquer outra plataforma.

Recursos do Grammarly

O Grammarly oferece recursos amigáveis ao escritor para dar a você um impulso criativo e torná-lo mais produtivo. Insira os prompts certos para gerar texto sob demanda para artigos, e-mails, relatórios e o que mais desejar.

Aqui estão seus recursos mais valiosos:

AI Writer

Recurso de texto generativo do Grammarly

Com a ajuda da IA generativa, você pode usar o assistente de comunicação com IA do Grammarly para fazer um brainstorming de ideias de conteúdo.

Use o cocriador de IA pronto para uso do Grammarly para idealizar, compor, reescrever à vontade e atingir suas metas de comunicação mais rapidamente.

Prompts do Grammarly para rascunhos refinados

Você pode fornecer instruções básicas por meio de prompts específicos do contexto e deixar que o processamento de linguagem natural do Grammarly transmita sua mensagem:

O Grammarly pode gerar um blog inteiro com base em sua solicitação.

Você também pode experimentar várias versões para tornar seu texto a melhor versão possível.

Assistência por voz

Mas qual é o recurso de destaque do Grammarly? Sua IA generativa personaliza seu conteúdo de acordo com o tom, a formalidade e a relevância profissional.

Configurar a tonalidade do conteúdo gerado por IA

Você também pode fazer um brainstorming com a ferramenta em ideias, esboços e perspectivas e dar início ao processo criativo.

Preços do Grammarly:

Gratuito: US$ 0 /mês (sugestões de redação para gramática, erros de ortografia e pontuação disponíveis, acesso a 100 sugestões por mês)

/mês (sugestões de redação para gramática, erros de ortografia e pontuação disponíveis, acesso a 100 sugestões por mês) Grammarly Premium : **US$ 12/mês, cobrado anualmente (o Grammarly Premium oferece acesso a 1.000 sugestões por mês, assistência robusta de IA com recursos avançados para sugestões de redação, opções de escolha de palavras, formatação, reescrita de frases completas e muito mais)

: **US$ 12/mês, cobrado anualmente (o Grammarly Premium oferece acesso a 1.000 sugestões por mês, assistência robusta de IA com recursos avançados para sugestões de redação, opções de escolha de palavras, formatação, reescrita de frases completas e muito mais) Empresas : US$ 15 /membro por mês, cobrado anualmente (acesso a 2.000 prompts/membro/mês, painel de análise, tons de marca etc.)

: /membro por mês, cobrado anualmente (acesso a 2.000 prompts/membro/mês, painel de análise, tons de marca etc.) **Empresa: preços personalizados; acesso à IA para toda a organização com prompts ilimitados por usuário por mês

Verifique estes_ Alternativas de gramática !

Wordtune vs. Grammarly: Recursos comparados

Tanto o Wordtune quanto o Grammarly oferecem amplos recursos de escrita com IA para produzir conteúdo sem erros. Mas será que um é melhor que o outro? Vamos descobrir!

Wordtune vs. Grammarly: Em comparação

Aqui está uma análise aprofundada de seis recursos essenciais dessas duas plataformas e veja como elas se comparam:

1. Verificações gramaticais

O Grammarly é gratuito ferramenta de verificação gramatical fornece sugestões detalhadas para corrigir erros e melhorar a clareza do conteúdo.

Em comparação, os recursos gramaticais do Wordtune são insuficientes. O vencedor na correção de erros gramaticais e ortográficos? **O Grammarly, sem dúvida!

2. Verificador de plágio

O Grammarly também oferece um recurso robusto de verificação de plágio que detecta plágio em seu texto enquanto procura outros problemas de redação.

Você pode usar as sugestões originais da ferramenta e substituir o conteúdo plagiado pelo plano premium.

O Wordtune não oferece verificação de plágio. Em vez disso, o pode reescrever frases mantendo o significado intacto para tornar o conteúdo livre de plágio.

Portanto, o Grammarly está em vantagem sobre o Wordtune.

3. Redação com IA

O recurso Spices do Wordtune pode reescrever o conteúdo para você com o clique de um botão:

Você pode alternar entre os estilos de escrita casual e formal. Reduzir ou expandir o conteúdo com dados factuais.

Por fim, você pode escolher entre vários 'Spices' (leia-se: prompts), dependendo de suas necessidades específicas e habilidades de redação:

O Spices está disponível no Google Chrome como uma extensão. Você também pode usá-lo no Google Docs, no Edge Add-on, no aplicativo móvel iOS e muito mais.

O Grammarly, embora seja um assistente de redação com IA, não é tão hábil em reescrever textos. Essa ferramenta é mais útil para corrigir erros de ortografia e erros gramaticais em vez de parafrasear. Para todas as suas necessidades de escrita (e reescrita) com IA, o Wordtune é a melhor opção.

4. Integração

O Wordtune se integra a aplicativos populares, como Microsoft Outlook, Google Docs, Gmail, Slack, WhatsApp, X, LinkedIn, etc.

O Grammarly também oferece integrações em mais de 500.000 aplicativos e sites, incluindo Gmail, Outlook, SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Ambas as plataformas oferecem integrações com ferramentas comumente usadas, o que torna a disputa empatada.

5. Idiomas

Atualmente, o Grammarly é compatível apenas com o inglês.

Em contrapartida, o Wordtune é excelente para falantes não nativos de inglês. Ele pode traduzir vários idiomas globais, como espanhol, alemão, francês, mandarim, hindi, coreano, árabe, hebraico, russo ou português para o inglês.

Grammarly vs. Wordtune: Outros recursos úteis

O Verificador de Tom do Grammarly garante que sua mensagem seja bem recebida pelos leitores. Use esse recurso para avaliar seu conteúdo quanto à formalidade, confiança e otimismo.

Você também pode contratar um "editor profissional" que pode fornecer uma perspectiva humana do seu conteúdo - algo que falta no Wordtune.

Em comparação, o Wordtune é uma ferramenta econômica de verificação gramatical que permite ajustar o tom do seu conteúdo em tempo real. Ainda assim, você só pode escolher entre os estilos formal, neutro e casual.

Wordtune vs. Grammarly no Reddit

Veja o que as pessoas têm a dizer sobre Grammarly vs Wordtune no Reddit .

A maioria das pessoas prefere o Grammarly, principalmente por sua ortografia, correções gramaticais, recursos de edição e conteúdo sem erros:

"Sou editor, então o Grammarly é meu companheiro, especialmente porque ele tem aquele botão "clique aqui e todos esses erros serão corrigidos". Está tudo em uma pequena caixa que pode ser rolada."

Em uma página separada thread alguns usuários do Reddit afirmam que o Wordtune ajuda a melhorar a estruturação das frases.

Wordtune vs. Grammarly: Existe uma escolha certa?

Na análise ampla do Wordtune versus Grammarly, a principal diferença entre essas duas ferramentas está em sua ênfase: O Wordtune é especializado em aprimorar o estilo e o tom do seu conteúdo usando assistência avançada de reescrita apoiada por IA, enquanto o Grammarly enfatiza a correção de erros gramaticais e ortográficos e fornece verificações de plágio.

Ambas as ferramentas são excelentes para diferentes casos de uso e aplicativos. O Wordtune oferece maior controle sobre a redação do conteúdo, enquanto o Grammarly ajuda a resolver os principais problemas de redação em um nível de visão geral.

A ferramenta que você escolher dependerá, em última análise, de como, por que e o que você deseja escrever!

Entretanto, se estiver procurando uma solução completa, há outro concorrente à altura!

Conheça a melhor alternativa ao Wordtune vs. Grammarly

Dê as boas-vindas à primeira solução de IA do mundo que pode ser adaptada à sua função! Cérebro ClickUp

Gere ideias, blogs, publicações em mídias sociais, e-mails de vendas, otimize o conteúdo, preveja tendências e muito mais com o assistente de redação do ClickUp Brain

O Assistente de IA do ClickUp está aqui

O ClickUp Brain é a sua ferramenta de redação com tecnologia de IA - compondo e-mails, escrevendo postagens de blog e acabando com o bloqueio do escritor! Os escritores autônomos se beneficiarão de um dos melhores assistentes de redação.

O ClickUp Brain oferece centenas de dicas artesanais e baseadas em pesquisas Ferramentas de IA para todos os tipos de funções e casos de uso imagináveis, desde produtos e engenharia até gerenciamento de projetos.

Use essa ferramenta para acender a chama da criatividade. Por exemplo, você pode:

Gerar resumos de textos extensos (pense: tópicos de comentários, notas de reuniões etc.)

Criar itens de ação e insights a partir de documentos e tarefas

Usar cabeçalhos pré-estruturados, tabelas e muito mais para obter uma formatação perfeita

Faça brainstorming de ideias para sua próxima campanha, pesquisa, slogan de marketing, evento e assim por diante

Escreva com consistência e clareza com seu editor de texto

Use o ClickUp Brain para editar, resumir, verificar a ortografia ou ajustar o tamanho do conteúdo no Docs

Seus documentos e trabalho, tudo em um local centralizado

O poderoso Documentos do ClickUp permite que você acesse tudo em um só lugar. Basta vincular documentos e tarefas e começar a trabalhar.

Você pode alterar o status do projeto, adicionar widgets para atualizar fluxos de trabalho, atribuir tarefas e muito mais - tudo isso no editor. Mas o trabalho não para por aqui.

Você pode usar o ClickUp Docs para criar belas wikis com páginas aninhadas e complementá-las com várias opções de estilo (como adicionar tabelas, incorporar marcadores e muito mais) para formatar o documento.

A maioria das pessoas tem dificuldade em criar roteiros e bases de conhecimento. Agora não é mais assim.

O ClickUp Docs oferece um coquetel de recursos que economizam tempo (pense: Visão geral e cabeçalhos, modelos prontos para uso, etc.) para ajudá-lo a criar a documentação do projeto :

Além disso, você pode melhorar a colaboração da equipe com o ClickUp Docs e edite em tempo real. Imagine poder marcar outras pessoas com comentários e converter texto em tarefas rastreáveis - essa é a mágica do ClickUp Docs.

Integração perfeita com mais de 1000 ferramentas do ClickUp - de graça

Conecte o ClickUp aos seus aplicativos mais usados para otimizar seu trabalho em todas as ferramentas e reuni-las em um único local centralizado

Você odeia documentos técnicos de API, mas adora integrações? O ClickUp está ao seu lado. Integração com mais de 1.000 aplicativos e conecte o ClickUp às ferramentas que sua equipe usa sem precisar de nenhum conhecimento técnico! Algumas das integrações mais valiosas incluem Zapier, Salesforce, Google Calendar, Facebook, Gitlab, Calendly, Google Drive e muito mais.

Você também pode integrar o ClickUp ao Grammarly e obter sugestões gramaticais e verificações ortográficas de qualquer área de texto no ClickUp!

Preços do ClickUp:

Você pode adicionar o ClickUp Brain a qualquer plano pago por US$ 5 por membro por mês.

Versão gratuita: ClickUp Docs, 100 MB de armazenamento, tarefas e membros ilimitados, quadros brancos, bate-papo em tempo real e muito mais

ClickUp Docs, 100 MB de armazenamento, tarefas e membros ilimitados, quadros brancos, bate-papo em tempo real e muito mais Ilimitado (US$ 7 por membro, por mês): Armazenamento ilimitado, integrações ilimitadas, gráficos de Gantt ilimitados, painéis ilimitados, compatível com IA, etc.

Armazenamento ilimitado, integrações ilimitadas, gráficos de Gantt ilimitados, painéis ilimitados, compatível com IA, etc. Business (US$ 12 por membro, por mês): Equipes ilimitadas, exportação personalizada, recursos avançados para compartilhamento público, automação avançada, compatibilidade com IA, etc

Equipes ilimitadas, exportação personalizada, recursos avançados para compartilhamento público, automação avançada, compatibilidade com IA, etc Empresarial (entre em contato com a equipe de vendas para obter preços): API corporativa, etiqueta branca, gerente de sucesso dedicado, compatível com IA, etc.

Escreva de forma mais inteligente com ferramentas de escrita de IA

As ferramentas de redação com IA revolucionaram a maneira como nos comunicamos. Elas não apenas corrigem nossos erros linguísticos, mas também ajudam no estilo, no tom e no senso de propósito do nosso conteúdo. Nosso mergulho profundo no Wordtune vs. Grammarly mostra que cada uma dessas ferramentas traz suas vantagens exclusivas. O Wordtune se destaca por seus recursos de escrita e reescrita com IA e é excelente para falantes não nativos de inglês, enquanto o Grammarly se destaca por sua capacidade de identificar e corrigir erros gramaticais, verificação ortográfica e detecção de plágio.

No entanto, não podemos nos esquecer dos recursos poderosos do ClickUp Brain, que oferece um conjunto abrangente de ferramentas de escrita com IA para diferentes funções e casos de uso. Desde o brainstorming de ideias até a geração de resumos de textos longos, o ClickUp Brain é o assistente ideal para todas as necessidades de redação. Além disso, ele se integra sem esforço a vários aplicativos para proporcionar uma experiência de escrita suave e completa. Então, por que escolher entre o Grammarly e o Wordtune quando você pode ter todos eles com o ClickUp Brain?

Quer você queira usar uma linguagem simples ou corrigir a ortografia e a gramática, use essa ferramenta para acelerar sua redação, pontuada com clareza e consistência. Registrar-se para uma avaliação gratuita agora!