10 melhores ferramentas de software de fluxo de trabalho de documentos em 2024

A otimização de seus fluxos de trabalho de documentos é a chave para o bom andamento de suas operações. Esse não é um exercício único, mas algo que você deve realizar regularmente para garantir a máxima eficiência.

Você precisa se perguntar constantemente se os seus fluxos de trabalho são eficientes e bem organizados. Eles garantem aprovações rápidas e indicam responsabilidades claras? Ou você os considera lentos e desorganizados, com atrasos e confusão que impedem o progresso?

Pense nos fluxos de trabalho de sua empresa que envolvem documentos. Considere os seguintes cenários para avaliar a situação de sua organização:

As aprovações são feitas prontamente, as solicitações de projetos são registradas com precisão e as funções são claras?

Ou você está enfrentando atrasos nas aprovações, solicitações de projetos paradas no limbo e uma confusão generalizada sobre quem faz o quê?

Se a sua experiência se inclina para o último caso, isso indica que os fluxos de trabalho do seu processo precisam de uma transformação. Entre no software de fluxo de trabalho de documentos - uma solução garantida para otimizar as operações cotidianas. Essas ferramentas aumentarão a eficiência ao simplificar seus processos de negócios.

A escolha do software de fluxo de trabalho de documentos correto é crucial para refinar e otimizar sua máquina organizacional.

O que é um software de fluxo de trabalho de documentos?

O software de fluxo de trabalho de documentos ajuda você a gerenciar todo o ciclo de vida do documento. Ele simplifica a criação de documentos, começando com a ideação, e inclui controle de versão, acompanhamento de aprovações, compartilhamento e armazenamento de conteúdo.

Vamos explorar como as melhores ferramentas de fluxo de trabalho de documentos de 2024 podem revolucionar suas operações comerciais.

O que você deve procurar em um software de fluxo de trabalho de documentos?

Ao procurar o melhor software de fluxo de trabalho de documentos, você deve se concentrar em recursos que aumentem a eficiência, otimizem as operações e protejam seus dados. Os principais elementos a serem procurados incluem:

Automação de fluxo de trabalho: Escolha um software de fluxo de trabalho de documentos que possa automatizar tarefas repetitivas, desde o roteamento de documentos até os processos de aprovação, liberando sua equipe de tarefas manuais

Escolha um software de fluxo de trabalho de documentos que possa automatizar tarefas repetitivas, desde o roteamento de documentos até os processos de aprovação, liberando sua equipe de tarefas manuais Gerenciamento de documentos baseado na nuvem : Acesse documentos em qualquer lugar, a qualquer momento, garantindo que sua equipe permaneça na mesma página, seja trabalhando remotamente ou no escritório

: Acesse documentos em qualquer lugar, a qualquer momento, garantindo que sua equipe permaneça na mesma página, seja trabalhando remotamente ou no escritório Fluxo de trabalho abrangente de gerenciamento de documentos: Busque soluções que ofereçam um sistema robusto de gerenciamento de documentos - desde a criação, digitalização e arquivamento até a recuperação e exclusão - aprimorando o gerenciamento do ciclo de vida dos documentos

Busque soluções que ofereçam um sistema robusto de gerenciamento de documentos - desde a criação, digitalização e arquivamento até a recuperação e exclusão - aprimorando o gerenciamento do ciclo de vida dos documentos Recursos avançados de segurança: Certifique-se de que o software de fluxo de trabalho de documentos tenha protocolos de segurança robustos, incluindo permissões de acesso e trilhas de auditoria, para proteger informações confidenciais

Certifique-se de que o software de fluxo de trabalho de documentos tenha protocolos de segurança robustos, incluindo permissões de acesso e trilhas de auditoria, para proteger informações confidenciais Recursos de integração: Selecione um software de fluxo de trabalho de documentos que se integre perfeitamente às ferramentas e aos sistemas existentes, permitindo um fluxo de trabalho unificado

Selecione um software de fluxo de trabalho de documentos que se integre perfeitamente às ferramentas e aos sistemas existentes, permitindo um fluxo de trabalho unificado Personalização e escalabilidade: Opte por plataformas que ofereçam modelos personalizados, processamento de formulários e uma interface de arrastar e soltar, permitindo que você adapte os fluxos de trabalho aos seus processos comerciais exclusivos

Opte por plataformas que ofereçam modelos personalizados, processamento de formulários e uma interface de arrastar e soltar, permitindo que você adapte os fluxos de trabalho aos seus processos comerciais exclusivos Gerenciamento avançado de usuários: Procure os principais recursos que permitem gerenciar as funções e responsabilidades dos usuários, garantindo que somente o pessoal autorizado possa acessar, editar ou compartilhar documentos

Os 10 melhores softwares de fluxo de trabalho de documentos para usar em 2024

O software de fluxo de trabalho de documentos correto deve lidar com fluxos de trabalho de documentos complexos com sutileza e fornecer um software de fluxo de trabalho de documentos escalável, seguro e integrador para atender às suas necessidades comerciais em constante evolução. Vamos dar uma olhada nos 10 melhores softwares de fluxo de trabalho de documentos em 2024.

1. ClickUp

Além de ser uma ferramenta holística de gerenciamento de projetos, o ClickUp é uma ferramenta abrangente para simplificar a criação, o gerenciamento e a colaboração de documentos. É um hub central para gerenciar como os documentos são compartilhados, editados, revisados e trocados entre os membros da equipe, promovendo maior controle e organização.

A versatilidade do ClickUp é evidente em seus amplos recursos de integração, que se conectam a mais de 1.000 ferramentas. As integrações nativas são sincronizadas com seu fluxo de trabalho existente e fornecem uma plataforma unificada para tarefas e projetos.

Melhores recursos do ClickUp

Documentos do ClickUp

Melhores recursos do DocuWare

Automatize fluxos de trabalho de documentos personalizados de forma eficiente com o software de gerenciamento de fluxo de trabalho de documentos da DocuWare usando uma interface de arrastar e soltar

Garanta o manuseio preciso de documentos e a tomada de decisões com controle e transparência profundos

Acesse as tarefas do fluxo de trabalho de documentos em qualquer lugar com o suporte móvel e gerencie as tarefas de forma eficiente com atualizações automáticas, atribuições claras, escalonamentos e regras de substituição

Limitações do DocuWare

Trabalhar com documentos off-line pode apresentar desafios, o que pode prejudicar a produtividade em instâncias sem acesso à Internet

A funcionalidade abrangente do DocuWare vem com uma curva de aprendizado que pode ser íngreme para alguns, especialmente aqueles sem formação técnica

Preços do DocuWare

Preços personalizados

Classificações do DocuWare

G2: 4,5/5 (220 avaliações)

4,5/5 (220 avaliações) Capterra: 4,6/5 (88 votos)

3. Fluix

via Fluix O Fluix transforma os incômodos processos de papel em fluxos de trabalho de documentos digitais simplificados. A adoção do Fluix permite que sua organização adote um ambiente sem papel, automatize as tarefas de rotina e elimine os gargalos que prejudicam a produtividade.

Seja você um líder de mercado ou uma empresa em crescimento, o conjunto de ferramentas do Fluix foi projetado para fortalecer sua estrutura operacional com documentos digitais e automação do fluxo de trabalho de documentos.

Melhores recursos do Fluix

Centralize o software de gerenciamento de documentos com o Fluix para aumentar a precisão, a segurança e a conformidade

Obtenha controle sobre os processos para obter aprovações mais rápidas e maior conformidade com o Fluix

Transforme dados em insights estratégicos para tomada de decisões informadas e melhoria operacional com o Fluix

Acesse informações oportunas e precisas de uma fonte unificada, permitindo a tomada de decisões orientada por dados

Limitações do Fluix

Os recursos de criação de formulários do Fluix podem ser complexos e desafiar os usuários comuns

Os usuários se sentem incomodados com a necessidade de alternar entre diferentes barras de ferramentas para destacar e marcar, e o processo de adicionar marcadores é complicado

Preços do Fluix

Pacote principal: US$ 50 por usuário por mês, com um requisito mínimo de 10 usuários

Classificações da Fluix

G2: 4,8/5 (18 avaliações)

4,8/5 (18 avaliações) Capterra: 4,8/5 (45 votos)

4. DocuSign

via DocuSign A DocuSign oferece soluções de software de fluxo de trabalho de documentos para simplificar o processo de contratos em várias funções de negócios. Ele é útil para assinaturas eletrônicas e ajuda a transformar todo o ciclo de vida dos contratos, desde a criação até a execução e o gerenciamento.

Recursos principais do DocuSign

Envie, assine e aprove documentos digitalmente com o recurso de assinatura eletrônica seguro e juridicamente vinculativo do DocuSign, acessível em qualquer dispositivo em todo o mundo

Automatize todo o processo de gerenciamento de contratos com o CLM da DocuSign, desde a elaboração até as renovações, para aumentar a eficiência e reduzir os riscos

Gere documentos precisos e consistentes automaticamente e utilize a análise da DocuSign para obter insights sobre os processos de contrato e otimizar o fluxo de trabalho dos documentos

Limitações do DocuSign

Os recursos off-line do DocuSign às vezes podem ser limitados, o que impõe desafios aos usuários que precisam trabalhar com documentos sem acesso à Internet

Preços do DocuSign

Pessoal: US$ 15/mês para necessidades básicas de assinatura eletrônica

US$ 15/mês para necessidades básicas de assinatura eletrônica Standard: US$ 45/mês por usuário para equipes

US$ 45/mês por usuário para equipes Business Pro: US$ 65/mês por usuário

US$ 65/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações da DocuSign

G2: 4,5/5 (2.327 avaliações)

4,5/5 (2.327 avaliações) Capterra: 4,8/5 (517 avaliações)

5. Avokaado

via Avokaado O Avokaado CLM é um software de fluxo de trabalho de documentos completo, projetado para capacitar equipes de diferentes departamentos a automatizar, negociar, assinar eletronicamente e gerenciar contratos com facilidade e eficiência. Seu objetivo é eliminar o trabalho manual, permitindo que as organizações se concentrem em tarefas estratégicas, aproveitando o poder da automação do fluxo de trabalho em seus processos de contratação.

Melhores recursos do Avokaado

Automatize a criação, a negociação e o gerenciamento de contratos com o Avokaado CLM para acelerar o ciclo de vida e garantir a conformidade e a precisão

Aprimore a colaboração da equipe em contratos com o Avokaado, permitindo uma comunicação tranquila e o fluxo de trabalho de documentos com todas as partes interessadas

Agilize os processos de aprovação com os recursos de assinatura eletrônica segura do Avokaado CLM, permitindo assinaturas eletrônicas de qualquer lugar, a qualquer momento

Limitações do Avokaado

Os usuários que trabalham em telas pequenas de laptops podem achar difícil ler o texto no processo de criação de rascunho, especialmente quando as opções aparecem no lado direito, obscurecendo a visualização da caixa de texto principal

Preços do Avokaado

Conta gratuita: Usuários ilimitados, até cinco documentos/mês

Usuários ilimitados, até cinco documentos/mês Espaço de trabalho privado: Preço personalizado

Preço personalizado Solução no local: Preço personalizado

Classificações do Avokaado

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

6. Retenção de arquivo

via G2 O FileHold foi projetado para simplificar e automatizar fluxos de trabalho de documentos, garantindo acesso seguro e controlado a documentos em toda a organização. Feito sob medida para empresas que buscam eficiência

fluxo de trabalho de gerenciamento de documentos

o FileHold oferece vários recursos para aumentar a segurança, a acessibilidade e a conformidade dos documentos.

Melhores recursos do FileHold

Aumente a segurança e a conformidade dos documentos com o acesso seguro e controlado do FileHold somente para usuários autorizados

Simplifique as operações com fluxos de trabalho personalizáveis para revisão e aprovação de documentos, automatizando os processos de negócios

Mantenha a produtividade com o acesso a documentos a qualquer hora, em qualquer lugar e de qualquer dispositivo com o FileHold

Limitações do FileHold

Os recursos dos aplicativos móveis do FileHold são limitados

A complexidade da configuração de funções e permissões de segurança pode ser assustadora, podendo levar a riscos de segurança de dados se não for gerenciada adequadamente

Preços do FileHold

Preços personalizados

Classificações do FileHold

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capítulo: 4,7/5 (45 avaliações)

7. CFlow

via CFluxo O CFlow é uma plataforma de fluxo de trabalho de documentos sem código que está revolucionando a forma como as empresas lidam com os processos operacionais. Ela elimina os tradicionais formulários em papel, e-mails e planilhas, introduzindo a automação do fluxo de trabalho que promete eficiência e produtividade.

Melhores recursos do CFlow

Inicie a automação do fluxo de trabalho com a biblioteca do Cflow de modelos de fluxo de trabalho de documentos prontos para uso para vários departamentos

Integre-se perfeitamente com ferramentas de terceiros por meio da fácil integração da API do Cflow com o G Suite, o Office 365 e muito mais

Garanta a segurança dos dados com criptografia robusta e backups automatizados em centros de dados da AWS à prova de balas

Habilite aprovações flexíveis, permitindo que usuários que não sejam do Cflow aprovem solicitações, aumentando a utilidade

Limitações do CFlow

Houve casos de desempenho lento durante transferências de dados de alto volume,

Preços do CFlow

Plano Happy: US$ 12/mês por usuário para um mínimo de 10 usuários

US$ 12/mês por usuário para um mínimo de 10 usuários Plano Joy: US$ 16/mês por usuário para um mínimo de 10 usuários

US$ 16/mês por usuário para um mínimo de 10 usuários Plano Bliss: US$ 22/mês por usuário com um mínimo de 10 usuários

Classificações CFlow

G2: 5,0/5 (53 avaliações)

5,0/5 (53 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Docsumo

via Docsumo O Docsumo é um software de fluxo de trabalho de documentos adaptado para extrair dados de documentos não estruturados com eficiência e precisão.

Com o objetivo de transformar o fluxo de trabalho de processamento de documentos de setores como finanças, seguros, imóveis e empréstimos, o Docsumo oferece uma série de recursos projetados para minimizar o esforço manual e maximizar a precisão dos dados.

Recursos do Docsumo

Utilize as APIs pré-treinadas do Docsumo para implantação imediata em documentos como faturas e IDs

Aumente a precisão da extração de dados com o aprendizado de máquina do Docsumo, que aprende com cada documento

Extraia dados de forma eficiente de tabelas complexas de documentos com o Table Vision

Avalie a confiabilidade dos dados com as pontuações de confiança da precisão dos dados do Docsumo

Limitações do Docsumo

A configuração inicial e o treinamento de modelos podem levar mais tempo do que o esperado, especialmente para documentos com variação significativa

Preços do Docusumo

Plano de crescimento: A partir de US$ 500/mês

A partir de US$ 500/mês Plano de negócios: Preços personalizados

Preços personalizados Plano Enterprise: Preços personalizados

Classificações do Docusumo

G2: 4,7/5 (46 avaliações)

4,7/5 (46 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Document Logistix

via Document Logistix A Document Logistix oferece soluções de gerenciamento de documentos para simplificar e automatizar os processos de fluxo de trabalho de documentos em vários setores, incluindo contas a pagar, recursos humanos, compras e muito mais. As soluções são flexíveis e podem ser implantadas no local, na nuvem ou como SaaS para acomodar as necessidades exclusivas de diferentes empresas.

Melhores recursos do Document Logistix

Automatize as operações de front e back-office com soluções abrangentes de fluxo de trabalho de documentos para a transformação digital de documentos

Acesse aplicativos específicos do setor para logística, educação, manufatura e muito mais para atender aos desafios exclusivos do setor

Aumente a eficiência com recursos de integração para sistemas legados e solução líder de fluxo de trabalho de documentos sem interromper o fluxo de trabalho de documentos existente

Limitações do Document Logistix

O Document Logistix carece de serviços abrangentes de suporte técnico e treinamento, enfatizando a falta de satisfação do cliente e de aprendizado contínuo

Preços do Document Logistix

Preços personalizados

Classificações do Document Logistix

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Revver

via Business Review A Revver, anteriormente denominada eFileCabinet, transforma os sistemas de gerenciamento de documentos de uma tarefa complexa em uma atividade fácil para o crescimento e o impacto positivo. Essa plataforma inovadora oferece um conjunto abrangente de ferramentas para digitalizar, automatizar e otimizar processos dependentes de documentos, promovendo melhores práticas de trabalho e simplificando as operações comerciais em vários setores.

Melhores recursos do Revver

Automatize o armazenamento e a organização de documentos para acabar com o caos de conteúdo com o Revver

Garanta a recuperação instantânea de documentos, reduzindo significativamente o tempo de pesquisa

Acelere o seu fluxo de trabalho de documentos com assinatura eletrônica e ferramentas de colaboração para compartilhamento contínuo de documentos

Aumente a eficiência e minimize os erros humanos automatizando processos de negócios e tarefas repetitivas

Garanta a proteção dos documentos com segurança de nível bancário e recursos abrangentes de governança

Limitações da versão de revisão

Alguns usuários expressaram a necessidade de recursos de treinamento mais acessíveis para aproveitar totalmente seus recursos

Preços do Revver

Preços personalizados

Classificações do revendedor

G2: 4,3/5 (355 avaliações)

4,3/5 (355 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Empodere seus documentos, eleve seus negócios com o ClickUp

Explorar as opções de software de fluxo de trabalho de documentos revela a importância de escolher uma solução que:

Gerencie documentos comerciais com eficiência

Simplifique as operações por meio de fluxos de trabalho de documentos automatizados

A escolha do software de fluxo de trabalho de documentos correto pode transformar suas operações comerciais de caos em eficiência. Embora cada plataforma ofereça recursos exclusivos, o ClickUp se destaca como o melhor software de fluxo de trabalho de documentos, diferenciando-se por sua capacidade de transformar documentos impressos em um formato digitalizado e facilmente gerenciável.

Com seu versátil ClikUp Docs, modelos personalizáveis e integrações robustas, o ClickUp simplifica o sistema de gerenciamento de documentos e aprimora a colaboração e a produtividade. Suas ferramentas com tecnologia de IA otimizam ainda mais o fluxo de trabalho de documentos, garantindo que sua equipe conclua as tarefas com precisão e rapidez.

Para empresas prontas para elevar seu fluxo de trabalho de documentos, adotar a plataforma inovadora do ClickUp é o próximo passo para impulsionar a inovação e o crescimento.

