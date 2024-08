10 melhores aplicativos de escrita para usuários de Mac em 2024

Não importa que tipo de redação ou marketing de conteúdo você esteja tentando realizar, há um aplicativo de redação para Mac para isso!

Talvez você precise de ajuda para gerar um esboço ou está procurando um processador de texto melhor. Talvez você precise de um verificador gramatical ou de um software mais abrangente para software de marketing de conteúdo para seu projeto de redação.

Só há um problema: há tantas opções disponíveis que pode ser difícil escolher o melhor aplicativo de redação para o macOS. É aí que queremos ajudar.

Se o ecossistema da Apple é sua principal plataforma de trabalho, você está com sorte. Considere este seu guia completo sobre os melhores aplicativos de escrita para Mac em 2024!

O que você deve procurar nos melhores aplicativos de escrita para Mac?

Os melhores aplicativos de escrita, para usuários de Mac ou não, precisam simplificar o software de escrita. Ajudando com criação de conteúdo ou redação técnica pode ser parte da simplificação. Além dos aspectos básicos, os melhores aplicativos para Mac para escritores tendem a compartilhar as seguintes características:

Uma interface intuitiva que permite que você escreva e otimize sua redação em um formato em que se sinta confortável

Facilidade de uso que o ajuda a começar com pouca ou nenhuma integração

Baixo custo. Afinal, o melhor software de redação faz melhorias sutis no seu fluxo de trabalho diário, e você não precisa pagar muito por isso

Integrações com seus outros aplicativos de redação, como o Google Docs ou o Microsoft Word

Talvez você também queira procurar alguns recursos avançados. Por exemplo, software de assistente de redação incorpora cada vez mais a inteligência artificial (IA) para aprimorar seu conteúdo e acelerar o processo de criação de conteúdo.

Não subestime a importância da melhores ferramentas de redação . Se não conseguir decidir entre duas ou mais opções, teste cada uma delas para ver qual aplicativo de redação se adapta melhor à sua situação e às suas necessidades.

Os 10 melhores aplicativos de redação para gerenciar projetos de redação em 2024

Há muitas opções disponíveis, mas apresentamos apenas as melhores. Considere esta nossa lista definitiva dos melhores aplicativos de escrita em 2024. Esses aplicativos têm como objetivo ajudar os usuários de Mac a melhorar e otimizar a criação de conteúdo e a tomada de notas.

1.

ClickUp

Use as ferramentas do ClickUp para organizar, revisar e gerar textos

É impossível falar sobre ferramentas de redação, especialmente Ferramentas de escrita habilitadas para IA se sua redação estiver ligada a projetos maiores em sua organização, as ferramentas de redação desse software de produtividade são inigualáveis.

Há um motivo pelo qual o ClickUp não é apenas um sistema de gerenciamento de projetos, mas também um popular alternativa popular para ferramentas de anotações estabelecidas, como o Notability . Com recursos como criação de documentos com base na nuvem e quadros brancos, essa ferramenta está na primeira posição como o melhor aplicativo de escrita para usuários de Mac.

Melhores recursos do ClickUp

IA do ClickUp é um assistente digital que pode resumiranotações de reuniõesescrever e-mails e postagens de blog, editar e formatar seu texto

Documentos do ClickUp é uma ferramenta dinâmica de documentos que oferece colaboração em tempo real, gerenciamento de arquivos e criação de wiki

Há um histórico de versões integrado, para que você possa sempre reconciliar ou voltar atrás em relação a alterações incorretas ou irrelevantes

Uma conexão direta entre seus esforços de redação e os projetos maiores correspondentes, incluindo a capacidade de transformar notas e resumos de reuniões em itens de ação fáceis

Limitações do ClickUp

Não é uma ferramenta de escrita pura, o que leva a uma curva de aprendizado maior e torna seu uso mais difícil para usuários que buscam apenas ajuda para escrever

Tem funcionalidade limitada de aplicativo móvel, reservando os melhores recursos de escrita para usuários de desktop Mac

Preço do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp AI: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês para membros do Workspace

Classificações e análises do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.700 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.700 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.800+ avaliações)

2. Notabilidade

Via Notabilidade Já se foi o tempo em que se usava um simples software de processamento de texto para fazer anotações. O Notability é um aplicativo de redação que permite fazer anotações, adicionar gravações de áudio, fazer anotações e apresentar seu trabalho a outras pessoas da sua organização.

Melhores recursos do Notability

Você pode combinar anotações e desenhos de forma livre para criar uma imagem abrangente do conteúdo e das ideias que deseja capturar

O design simples é fácil de aprender e combina perfeitamente com a estética dos produtos e do software da Apple

Possui integrações diretas entre várias telas, incluindo iPhones, iPads e computadores, para transferir anotações e desenhos de projetos

Há uma integração perfeita entre diferentes tipos de notas, incluindo notas digitadas, notas manuscritas, notas de áudio e muito mais

Limitações de capacidade

A cópia de texto manuscrito em notas digitais pode ser ocasionalmente imprecisa

A versão limitada vem com um limite rígido de edição que pode dificultar o uso do aplicativo nativo para Mac em tempo integral

Preço de notabilidade

Notabilidade Starter : Gratuito

: Gratuito Notabilidade Plus: Entre em contato para obter preços

Classificações e análises de notabilidade

G2 : 4.6/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 30 avaliações)

3. Viagem

Via Viagem A criação de diários pode ser terapêutica ou um estímulo para a mente, tanto em nível profissional quanto pessoal. Com o Journey, você pode garantir mais uma coisa: ele será fácil e intuitivo, o que significa que você poderá colher todas as suas recompensas. Afinal de contas, esse é um aplicativo de diário dedicado que tem como objetivo capturar todos os seus pensamentos.

Melhores recursos do Journey

Crie entradas de diário com foto, vídeo, áudio ou escrita, dependendo de sua preferência e do assunto

Oferece uma visualização baseada em calendário, permitindo que você navegue pelas entradas de diário anteriores em todos os seus dispositivos

A função Atlas permite que você marque sua localização em cada entrada para que possa acompanhar os lugares físicos de sua vida e a jornada profissional de escrita

A funcionalidade de rastreamento de humor registra e analisa seus sentimentos em cada entrada do diário

Limitações da jornada

O foco é único, o que dificulta o uso do mesmo aplicativo para Mac para vários tópicos diferentes ou outros tipos complexos de anotações

As primeiras entradas de diário podem levar um tempo significativo para descobrir a configuração inicial do seu diário

Preços do Journey

**Gratuito para sempre

Associação: uS$ 4,17/mês

Classificações e resenhas da jornada

G2 : 4.9/5 (mais de 140 avaliações)

: 4.9/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: Nenhuma avaliação até o momento

4. Urso

Via Urso Não há lista dos melhores ferramentas de escrita estaria completa sem mencionar o Bear. Esse software de redação é tão popular que muitos dos Alternativas do Bear visam emular seu conjunto de recursos.

Melhores recursos do Bear

É um aplicativo de escrita minimalista com marcações de teclas de atalho para facilitar a formatação de notas

A criptografia nativa mantém a privacidade das suas anotações e de todas as informações nelas contidas

Possui integração total entre dispositivos para usuários de Mac, incluindo iPhone, iPad e Apple Watch

Há muitas opções de exportação de notas disponíveis para vários tipos de arquivos, incluindo PDF, MD, DOCX, JPG, HTML, RTF e muito mais

Tem limitações

Copiar e colar no aplicativo pode, às vezes, levar a problemas de formatação

As notas só estão disponíveis por meio do aplicativo, sem integração com o navegador da Web

Preços do Bear

**Gratuito para sempre

Bear Pro: uS$ 2,99/mês

Classificações e avaliações do Bear

G2 : 4.5/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 5 avaliações)

5. Ulysses

Via Ulisses O Ulysses é único nesta lista como um aplicativo de redação específico (e exclusivo) para dispositivos Apple. Mais do que um aplicativo de anotações, sua plataforma visa ajudar em todos os tipos de projetos de redação, como publicações em blogs e romances.

Melhores recursos do Ulysses

Possui um revisor integrado e um assistente de edição para seu rascunho final que funciona em 20 idiomas e pode fazer sugestões básicas de gramática e de legibilidade avançada

Extensas opções de exportação permitem que você organize e transforme seu texto em PDFs, formatos de livros eletrônicos, postagens de blog do sistema de gerenciamento de conteúdo e muito mais

Tags, grupos e organização de tipos podem criar uma biblioteca e um arquivo abrangentes de todos os seus projetos de redação

Prazos e metas diárias ajudam a monitorar o processo de redação e a produtividade

Limitações do Ulisses

A transferência de documentos pode levar à perda de dados para alguns usuários

Atualmente, não há integração de IA para simplificar ou acelerar a criação de conteúdo

Preços do Ulisses

Plano individual : uS$ 5,99/mês

: uS$ 5,99/mês Empresas e organizações: Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do Ulisses

G2 : 4.5/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 20 avaliações) Capítulo: 4.7/5 (mais de 10 avaliações)

6. Rascunhos

Via Rascunhos Enquanto a maioria dos aplicativos de escrita tenta ajudá-lo a organizar seus projetos, o Drafts inverte o processo com uma filosofia de "escrever primeiro, organizar depois" Esse processo funciona surpreendentemente bem, permitindo que você capture facilmente o texto antes de determinar como formatá-lo, organizá-lo e publicá-lo por meio de suas diversas integrações.

Melhores recursos do Drafts

Seu recurso de ditado intuitivo permite a integração com a Siri e a tomada de notas sem o uso das mãos

Simplifica os fluxos de trabalho para que você possa marcar as novas anotações em sua caixa de entrada e organizá-las em sua biblioteca

Sua comunidade ativa de escritores oferece um fluxo constante de práticas recomendadas, dicas e truques para maximizar o uso do aplicativo

Várias integrações de aplicativos, como o Twitter e o Google, ajudam a transformar suas anotações de um rascunho em um produto final

Limitações de rascunhos

Não há recursos avançados de edição de texto

Embora esteja disponível para todos os dispositivos Mac, oferece funcionalidade limitada em dispositivos não desktop

Preços do Drafts

**Gratuito para sempre

Drafts Pro: uS$ 1,99/mês

Classificações e resenhas do Drafts

G2 : Nenhuma avaliação até o momento

: Nenhuma avaliação até o momento Capterra: Nenhuma avaliação até o momento

7. iA Writer

Via escritor iA Imagine um editor de texto tão simplificado que você não consegue deixar de se concentrar no texto. Essa é a premissa desse aplicativo de redação, uma plataforma baseada em Mac que visa aprimorar seu processo de redação e edição.

Melhores recursos do iA Writer

O recurso Focus Mode destaca a parte ativa da frase para criar uma interface livre de distrações

O recurso Syntax Highlight (Destaque de sintaxe) enfatiza verbos fracos, palavras de preenchimento e outros elementos que poderiam enfraquecer sua redação

Você pode conectar suas anotações e documentos por meio de uma estrutura wiki simples e integrada

A biblioteca de modelos ajuda você a transformar textos simples em belos livros, capítulos e artigos

limitações do iA Writer

A codificação markdown pode ser difícil de aprender no início, especialmente para usuários mais familiarizados com um editor tradicional do tipo "o que você vê é o que você obtém"

Diferentes opções de exportação podem alterar o formato. Um documento exportado para PDF pode ter uma aparência diferente do documento exportado para Microsoft Word

Preço do iA Writer

Mac : uS$ 49,99 (compra única)

: uS$ 49,99 (compra única) iPad e iPhone : uS$ 49,99 (compra única)

: uS$ 49,99 (compra única) Windows : uS$ 29,99 (compra única)

: uS$ 29,99 (compra única) Android: uS$ 0,99/mês

Classificações e resenhas do iA Writer

G2 : 4.4/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: Nenhuma avaliação até o momento

8. Scrivener

Via Scrivener O Scrivener pode ser o aplicativo de redação mais abrangente desta lista, pronto para ajudar em várias necessidades do usuário, inclusive no esboço do conteúdo, na pesquisa e no processo de redação. Disponível para Mac e PC, ele está no topo ou próximo do topo da lista dos aplicativos de redação de livros mais abrangentes. Acadêmicos, jornalistas, estudantes e autores podem se beneficiar de seu amplo conjunto de recursos.

Melhores recursos do Scrivener

Sua organização não linear ajuda a revisar e organizar parágrafos sem perder a visão da estrutura maior

Os recursos de comentários e anotações permitem que você e outras pessoas revisem seu trabalho sem alterar o texto escrito

Suas ferramentas de pesquisa integradas ajudam a localizar documentos de apoio intuitivamente, sem sair do aplicativo

Oferece uma visualização de quadro de cortiça para ajudá-lo a planejar e conceituar seus projetos de redação com um layout de Post-it virtual

Limitações do Scrivener

Tem uma curva de aprendizado potencialmente significativa graças aos seus muitos recursos de redação, esboço, planejamento e publicação

Suas opções de formatação podem ser mais inconstantes do que as dos outros aplicativos de redação desta lista

Preços do Scrivener

Mac : uS$ 49 (compra única)

: uS$ 49 (compra única) iOS : uS$ 19,99 (compra única)

: uS$ 19,99 (compra única) Windows : uS$ 29,99 (compra única)

: uS$ 29,99 (compra única) Pacote Mac/Windows: uS$ 80 (compra única)

Classificações e resenhas do Scrivener

G2 : 4.5/5 (mais de 80 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 190 avaliações)

9. LightPaper

Via LightPaper O LightPaper facilita a manutenção de anotações e a redação de textos em seu Mac. Como o próprio nome sugere, esse aplicativo de escrita é intencionalmente leve, mantendo as coisas simples em uma estrutura de pastas linear para ajudá-lo a salvar, localizar e agir com base em suas anotações da forma mais rápida e eficiente possível.

Melhores recursos do LightPaper

A navegação baseada em guias permite que você se desloque facilmente por várias anotações e projetos de redação sem perdê-los de vista

A visualização de esboço do editor ajuda a percorrer seções de documentos maiores sem ler todo o texto

Possui opções personalizáveis de markdown que podem se ajustar à sua familiaridade com o tipo de edição

O recurso Quick Open localiza e reabre documentos anteriores quando você não se lembra dos nomes deles

Limitações do LightPaper

Possui recursos limitados de exportação para postagens em blogs e sites, muitas vezes restringindo-se a opções baseadas na Web

Seu suporte de renderização pode falhar ocasionalmente em documentos mais complexos

Preços do LightPaper

US$ 14,99 (compra única)

Classificações e resenhas do LightPaper

G2 : Nenhuma avaliação até o momento

: Nenhuma avaliação até o momento Capterra: Nenhuma avaliação até o momento

10. ProWritingAid

Via ProWritingAid O ProWritingAid é uma ferramenta de edição em tempo real para todo o processo de redação, desde o primeiro rascunho até a cópia final. Independentemente de você escrever e-mails ou páginas da Web, esse software de redação fornece um fluxo constante de sugestões sobre como tornar seu conteúdo mais ativo, envolvente e fluido.

Melhores recursos do ProWritingAid

Sua verificação gramatical avançada e habilitada para IA sugere melhorias abrangentes na redação em tempo real

Possui pontuação de legibilidade em tempo real para melhorar sua redação ao longo do tempo

Integra-se diretamente com a maioria dos locais de redação de conteúdo, incluindo navegadores, Microsoft Word, Google Docs, clientes de e-mail, mídia social, Salesforce e muito mais

Fornece feedback humano integrado, incluindo dicas e masterclasses, para aprimorar sua redação ao longo do tempo

Limitações do ProWritingAid

As sugestões automatizadas às vezes são erradas ou enganosas, o que significa que você ainda precisará de um ser humano para revisar seu trabalho

Há uma limitação de teste de 500 palavras na versão gratuita, que não será suficiente para editar sua redação de forma contínua

Preços do ProWritingAid

**Gratuito para sempre

Premium: uS$ 10/mês

Classificações e resenhas do ProWritingAid

G2 : 4.5/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 400 avaliações)

Use o ClickUp em todos os seus dispositivos Apple

Mesmo que você adore escrever, é provável que não tenha tempo ou espaço para aperfeiçoar cada conteúdo, e-mail ou instrução técnica que envia. Fazer com que cada artigo seja perfeito pode ser ainda mais difícil se você não gostar de escrever.

Felizmente, você não está sozinho. O aplicativo certo pode fazer toda a diferença, quer o incômodo seja com o tempo disponível ou com o processo de redação.

O aplicativo de escrita definitivo é o ClickUp, graças aos seus recursos avançados de escrita com IA e à criação e organização intuitivas e colaborativas do Docs. Crie uma conta gratuita no ClickUp e use os recursos do Docs e do Bloco de Notas em seu próximo projeto de redação!