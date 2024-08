10 melhores alternativas ao aplicativo Bear para fazer anotações em 2024

O Bear é um dos aplicativos de escrita markdown mais elegantes, com sua abordagem perfeita para registrar pensamentos, anotar lembretes e catalogar informações. A impressionante estrutura organizacional e os recursos de sincronização entre dispositivos o tornaram o aplicativo preferido dos usuários da Apple.

No entanto, há uma demanda crescente por alternativas ao Bear. E se você quiser uma mudança de cenário digital para melhorar sua estratégia de tomada de notas ?

Desde os conjuntos de recursos dinâmicos do ClickUp até o charme minimalista do SimpleNote, a área de anotações digitais é vibrante e variada para qualquer pessoa que tenha projetos de escrita em andamento.

Mergulhe de cabeça enquanto exploramos as melhores alternativas do Bear para fazer anotações em 2024!

O que você deve procurar em uma alternativa ao aplicativo Bear?

Vários fatores se tornam primordiais quando se investiga o vasto mundo do aplicativos de anotações .

Primeiro, você precisa de compatibilidade em vários dispositivos. Isso garante acesso contínuo aos seus pensamentos, ideias e projetos de redação, independentemente de onde você esteja ou do dispositivo que esteja usando.

Em seguida, procure a funcionalidade de markdown que ofereça suporte a rich text e realce sutil de sintaxe para oferecer flexibilidade na forma de estruturar e estilizar suas anotações.

Lembre-se de encontrar um aplicativo com uma interface intuitiva. A simplicidade do Bear é seu ponto forte, portanto, sua alternativa deve ser gerenciável. Você quer passar mais tempo capturando ideias e menos tempo navegando em telas confusas.

Como bônus, um aplicativo de anotações com funcionalidades avançadas de pesquisa permitirá que você recupere até mesmo a anotação mais difícil em segundos. Para empreendimentos colaborativos, os recursos de compartilhamento tornam-se indispensáveis. Os recursos de edição em tempo real permitem que os membros da equipe façam brainstorming e refinem conceitos coletivamente.

E na era digital atual, a segurança deve ser considerada; a criptografia e o armazenamento seguro na nuvem não são negociáveis.

Por fim, os recursos de integração com outros aplicativos são o máximo hack de produtividade . A verdadeira mágica acontece quando você insere seu aplicativo de anotações em sua tapeçaria de produtividade mais ampla.

As 10 melhores alternativas ao aplicativo Bear para usar em 2024

Se você é um usuário do Android ou apenas precisa de um aplicativo diferente para fazer anotações, aqui estão nossas escolhas para as melhores alternativas ao Bear App em 2024.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Na interseção entre produtividade e versatilidade está o ClickUp, uma plataforma de produtividade que transcende os limites das anotações tradicionais. Sua genialidade está em sua abordagem integradora, que une tarefas, documentos, lembretes e metas em um ecossistema coeso. Enquanto outros aplicativos apenas capturam anotações, o ClickUp capacita a ação, transformando ideias em tarefas acionáveis.

A versatilidade da plataforma é demonstrada por meio de suas exibições incorporadas, personalizáveis Documentos do ClickUp e muitos outros recursos adaptados para o gerenciamento de projetos de redação. Essa estrutura expansiva preenche perfeitamente o abismo entre aplicativos de lista de tarefas e priorização de projetos garantindo que cada centelha de inspiração rabiscada em notas adesivas digitais seja nutrida e mobilizada.

Para aqueles que estão fazendo a transição do Bear, o ClickUp apresenta uma familiaridade reconfortante em sua interface de usuário e, ao mesmo tempo, oferece um conjunto de recursos enriquecido, especialmente com o Bloco de notas do ClickUp .

Melhores recursos do ClickUp

O modo de foco oferece uma experiência de escrita sem distrações

O suporte a rich text, realce de sintaxe e markdown proporciona versatilidade na criação de notas

A ferramenta ClickUp AI torna nossa plataforma uma das melhoresFerramentas de IA para fazer anotações* Incorporar opções de visualização para uma experiência dinâmica de anotações

O ClickUp Notepad é um aplicativo de escrita flexível para fazer anotações rápidas e espontâneas

Estrutura hierárquica para catalogação organizada de ideias e gerenciamento eficaz de documentos

Ferramentas de colaboração para brainstorming e compartilhamento em equipe

A integração com uma infinidade de aplicativos de terceiros garante um ecossistema conectado

Poderosas funcionalidades de pesquisa com opções de filtragem para recuperação de notas sem esforço

A ferramenta integrada de controle de tempo faz deste um dosmelhores aplicativos de lembretes do mercado

Compatível com todos os principais formatos de troca de dados

Limitações do ClickUp

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel

Curva de aprendizado inicial devido ao vasto conjunto de recursos

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços ClickUp AI* está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 6.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Nota de impulso

via Nota do Boost O Boost Note se diferencia como um aplicativo de escrita flexível por atender principalmente a desenvolvedores e entusiastas de tecnologia, oferecendo um ângulo exclusivo para a tomada de notas.

Seu design centrado em markdown oferece suporte a realce de sintaxe e blocos de código em seu núcleo, o que o torna uma das principais opções para os interessados em tecnologia. Mas não é apenas para programadores; mesmo que a codificação não seja uma tarefa regular, muitos acham atraente a variedade de recursos e as ferramentas de organização do aplicativo.

Por ser uma ferramenta de código aberto, o Boost Note apresenta um conjunto de recursos em constante evolução, impulsionado e enriquecido por uma comunidade ativa de colaboradores.

Esse crescimento contínuo garante que a plataforma permaneça moderna e relevante. Seus recursos off-line significam que os usuários podem desfrutar de uma experiência de escrita focada combinada com a capacidade de anotar ideias em qualquer lugar, a qualquer momento. O recurso de snippet da plataforma permite a categorização fácil do código, um bônus para os desenvolvedores.

Melhores recursos do Boost Note

A capacidade de marcar documentos com markdown garante uma estruturação detalhada das anotações

Suporte a blocos de código, atendendo aos entusiastas da tecnologia

O suporte off-line permite o acesso a notas sem conexão com a Internet

Sistema de marcação para categorização organizada de notas

Temas personalizáveis para adaptar o apelo estético

A natureza de código aberto permite melhorias contínuas orientadas pela comunidade

Recurso de notas de snippet para armazenar trechos de código

limitações do #### Boost Note

Pode ser intimidador para pessoas que não são da área de tecnologia

Falta de aplicativos móveis nativos

Preços do Boost Note

**Gratuito

Standard: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Pro: US$ 8/mês por usuário

Boost Note avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (2 avaliações)

: 4.5/5 (2 avaliações) Capterra: 3.0/5 (1 avaliação)

3. Google Keep

via Google Keep Em sua essência, o Google Keep é um aplicativo de escrita sem distrações que oferece simplicidade absoluta, tornando a tomada de notas uma tarefa quase instantânea.

Sua interface intuitiva oferece suporte a anotações, lembretes e diversas criações de listas. Por ser uma joia do ecossistema do Google, ele promete uma sincronização impecável em todos os dispositivos. As notas adesivas codificadas por cores, os memos de voz e a opção de anexar imagens acrescentam versatilidade ao aplicativo.

Seu reconhecimento óptico de caracteres se destaca, permitindo que os usuários extraiam texto de imagens sem esforço. Para aqueles que alternam frequentemente entre dispositivos, a disponibilidade do Google Keep em várias plataformas garante uma acessibilidade perfeita.

Além disso, o compartilhamento e a colaboração em anotações ampliam sua utilidade para tarefas pessoais e de equipe.

Como o Google Keep é uma ferramenta gratuita, ele pode oferecer apenas alguns dos recursos robustos que você procura em um aplicativo de anotações. Se esse for o caso, temos muitas opções para você Alternativas ao Google Keep para recomendar.

Melhores recursos do Google Keep

O aplicativo de escrita definitivo para quem faz anotações incorporado ao ecossistema do Google

O design simples e intuitivo garante a tomada imediata de notas

Sincronização perfeita com a conta do Google para um gerenciamento eficaz de documentos

Notas codificadas por cores para organização visual

Criação de notas de voz

Anexos de imagens com recursos de reconhecimento de texto

Opções de compartilhamento colaborativo para trabalhar com colegas

Lembretes integrados com a sincronização do Google Agenda

Limitações do Google Keep

Opções de formatação limitadas em comparação com alternativas mais ricas em recursos

Não tem seu próprio editor de markdown

Preços do Google Keep

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Google Keep

G2 : 4.5/5 (mais de 1.200 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: N/A Comparação entre o Google Keep e o OneNote !

4. Evernote

via Evernote O Evernote, um jogador experiente no domínio de anotações, é aclamado pela amplitude de seus recursos e pelo ambiente de escrita livre de distrações. Não se trata apenas de anotar pensamentos; os usuários podem capturar uma publicação de blog, armazenar todos os seus documentos e muito mais. Seu verdadeiro ponto forte é o suporte a anotações em vários formatos - de esboços apressados a páginas da Web complexas.

O Evernote garante que tudo seja armazenado em uma plataforma unificada. Os recursos avançados de pesquisa facilitam a recuperação de informações, mesmo em notas manuscritas.

Com todas as ferramentas e a flexibilidade de integração com outros aplicativos, o Evernote defende uma experiência holística de anotações. Aqueles que se aprofundam em seus recursos geralmente descobrem camadas de funcionalidades que transformam seu jogo de anotações. Mas ele não é a opção perfeita para todos. Talvez você também tenha interesse em explorar alguns outros Alternativas ao Evernote .

Melhores recursos do Evernote

Capturador da Web para salvar páginas inteiras da Web

Digitalização de documentos com a câmera

Modelos para uma variedade de casos de uso

Cadernos e etiquetas para arquivamento organizado

Colaboração com cadernos e anotações compartilhados

Ferramentas de anotação para PDFs e imagens

Integração com vários aplicativos de terceiros

Limitações do Evernote

Opções premium caras

A interface do usuário pode ser complicada para novos usuários

Preços do Evernote

**Gratuito

Pessoal: $10,83/mês por usuário

$10,83/mês por usuário Profissional: US$ 14,17/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Evernote

G2 : 4.4/5 (mais de 1.950 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.950 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 700 avaliações)

5. Microsoft OneNote

via Microsoft OneNote O Microsoft OneNote funciona como uma tela digital, reproduzindo a sensação tátil do papel, mas sobrecarregado com competências digitais que o tornam uma das melhores alternativas ao Bear.

Aninhado no pacote Microsoft Office, seus recursos de integração com outros aplicativos da Microsoft são incomparáveis.

Os usuários se divertem com o tamanho irrestrito das anotações da plataforma, que acomoda anotações de todos os escopos e tamanhos, desde listas de compras até ideias para postagens em blogs.

As ferramentas de desenho e esboço aumentam sua versatilidade, tornando-a atraente para pensadores textuais e visuais. Seus blocos de notas, seções e hierarquia de páginas permitem uma categorização meticulosa.

A sincronização na nuvem torna suas anotações disponíveis em todos os dispositivos, garantindo a continuidade do trabalho e dos processos de pensamento. A vantagem adicional de se integrar a todas as ferramentas do ecossistema da Microsoft o torna uma solução robusta para a produtividade holística.

Se você ainda não está envolvido com o ecossistema da Microsoft, há muitas outras ferramentas para você usar Alternativas ao OneNote estão disponíveis.

Melhores recursos do Microsoft OneNote

Tela digital para fazer anotações de forma livre

Integração com o pacote Office 365

Reconhecimento óptico de caracteres para textos com imagens

Notas de áudio com recursos de reprodução

Seções e páginas para organização detalhada de notas

Adesivos e efeitos de tinta para anotações personalizadas

Colaboração por meio de cadernos compartilhados

Limitações do Microsoft OneNote

Pode parecer volumoso para tarefas simples de anotação

Ocasionalmente, são relatados problemas de sincronização

Preços do Microsoft OneNote

Gratuito com conta Microsoft

Microsoft OneNote classificações e resenhas

G2 : 4.5/5 (mais de 1.600 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.600 avaliações) Capítulo: N/A

6. Primeiro dia

via Primeiro dia O Day One não é apenas mais um aplicativo de anotações; ele é um recipiente para os inúmeros momentos da vida.

Mais do que uma das grandes alternativas ao Bear, ele oferece um ambiente de escrita tranquilo e sem distrações, propício à reflexão e à ideação. Aprimorado por seu belo design, escrever no Day One é como um retiro - um lugar para relaxar e descarregar.

O suporte a mídia avançada significa que as entradas não se restringem ao texto; fotos, vídeos e áudio podem ser incorporados sem esforço.

A criptografia de ponta a ponta do aplicativo garante que as reflexões pessoais permaneçam privadas. Com a opção de revisitar as lembranças por meio do recurso "On This Day", ele se torna uma cápsula do tempo preciosa para os usuários.

Para aqueles que reconhecem os benefícios terapêuticos e organizacionais do registro em diário, o Day One é um convite.

Melhores recursos do Day One

Interface de registro em diário bonita e intuitiva

Registros de fotos, vídeos e áudio

Marcação de clima e localização

A criptografia de ponta a ponta garante a privacidade

recurso "On This Day" para memórias

Modelos para registro em diário estruturado

Rastreamento de humor e percepções

Limitações do primeiro dia

O modelo de assinatura pode ser caro

Preços do Day One

Gratuito

Premium: uS$ 2,92/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Day One

G2 : 5/5 (1 avaliação)

: 5/5 (1 avaliação) Capterra: N/A

7. Obsidiana

via Obsidiana Obsidian introduz uma mudança de paradigma na forma como escrevemos notas, enfatizando a criação de um labirinto de ideias interconectadas.

Não se trata apenas de capturar pensamentos, mas de entender e visualizar como eles se interligam.

O ponto central do seu design é fazer anotações markdown que perdurem, oferecendo aos usuários uma visão panorâmica da sabedoria acumulada.

Sua visualização gráfica - uma representação visual de como as notas se interligam - é particularmente intrigante para pensadores visuais que buscam alternativas ao Bear. À medida que os usuários aumentam seu repositório de anotações, o Obsidian evolui com eles, tornando-se mais complexo e valioso a cada projeto de redação.

A Obsidian é um tesouro para aqueles que gostam de se aprofundar e conectar os pontos em sua base de conhecimento. Além disso, seu armazenamento de dados local garante que suas anotações permaneçam sob seu controle exclusivo. Se essa não for a sua praia, temos uma série de Alternativas ao Obsidian para você dar uma olhada.

Melhores recursos da Obsidian

Base de conhecimento com links bidirecionais

O armazenamento local primeiro garante a privacidade dos dados

Personalizável com plug-ins e temas

Visualização de gráficos para visualizar as conexões das notas

Editor Markdown com visualização em tempo real

Organização flexível com pastas e tags

Cartões de links externos para melhor contexto

Limitações da Obsidian

Pode ter uma curva de aprendizado mais acentuada

Preços da Obsidian

Pessoal : Gratuito

: Gratuito Licença comercial: uS$ 50/ano por usuário

Obsidian classificações e comentários

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.9/5 (14 avaliações)

8. Gota de tinta

via Gota de tinta O Inkdrop combina elegância estética com funcionalidades formidáveis de anotações, atendendo principalmente aos desenvolvedores por meio de seu suporte integrado a trechos de código.

Seu editor Markdown garante que as anotações e a formatação sejam fluidas e intuitivas. O aplicativo se destaca por sua criptografia de ponta a ponta, enfatizando a segurança dos dados.

Um design de quatro painéis oferece aos usuários um fluxo de trabalho simplificado para criar documentos. Ele acomoda listas de notas e inclui um editor markdown, um painel de visualização e um painel de livro. Ele oferece suporte à edição e à visualização sincronizadas, tornando a criação de notas um processo tranquilo.

Para aqueles que alternam frequentemente entre codificação e anotações, a combinação perfeita desses mundos do Inkdrop é uma vantagem. O suporte a plug-ins da plataforma aprimora ainda mais seus recursos, garantindo que ela se adapte às diversas necessidades dos usuários.

Melhores recursos do Inkdrop

Editor Markdown projetado para desenvolvedores

Notebooks com subnotebooks aninhados

Temas e plug-ins para personalização

Notas com tags para melhor categorização

Sincronização perfeita entre dispositivos

Realce de sintaxe de código para vários idiomas

Pesquisa de texto completo para acesso rápido

Limitações do Inkdrop

Mais adequado para usuários experientes em tecnologia

Integrações limitadas de terceiros

Preços da Inkdrop

Básico: uS$ 4,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Inkdrop

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

9. Amplenote

via Amplenote O Amplenote é o ponto de convergência entre a tomada de notas e o gerenciamento de tarefas e calendário, promovendo um ecossistema de produtividade abrangente.

Trata-se de capturar ideias e mobilizá-las em tarefas acionáveis. Notas de rodapé avançadas, links bidirecionais e recursos de tarefas o elevam além dos aplicativos de anotações convencionais.

O Amplenote defende a crença de que as anotações não devem ser estáticas; elas devem evoluir e impulsionar a ação.

O recurso de pontuação de tarefas, que prioriza as tarefas com base em critérios como urgência e importância, é uma prova de seu compromisso com o aumento da produtividade. A integração de suas anotações ao calendário garante que as ideias se traduzam em ações em tempo real.

Com o Amplenote, a jornada desde a concepção do pensamento até a realização é perfeita e eficiente.

Melhores recursos do Amplenote

Vinculação bidirecional para notas conectadas

Gerenciamento de tarefas a partir das notas

Notas de rodapé ricas para informações detalhadas

Integração de calendário para tarefas agendadas

Três modos: Escrever, Planejar e Anotar

Atalhos de teclado para maior eficiência

Edição colaborativa em tempo real no mesmo documento

Limitações do Amplenote

Pode ser complicado para novos usuários

Os aplicativos móveis poderiam ser melhorados

Preços do Amplenote

Pessoal : Gratuito

: Gratuito Profissional : uS$ 5,84/mês por usuário

: uS$ 5,84/mês por usuário Ilimitado: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Founder: uS$ 20/mês por usuário

Amplenote avaliações e comentários

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Simplenote

via Nota simples O Simplenote oferece um ambiente de ideação organizado e sem distrações. Perfeito para usuários que buscam uma ferramenta simples, ele garante que a funcionalidade não fique em segundo plano. Seu design simples facilita a captura rápida de anotações, garantindo que as ideias sejam anotadas quando surgirem.

O recurso de histórico de versões da plataforma é conveniente, permitindo que os usuários revisitem versões anteriores de suas anotações. A edição colaborativa aumenta sua utilidade para trabalhos em equipe, garantindo uma ideação coletiva sem complicações.

Com sua simplicidade e recursos robustos, o Simplenote atinge um equilíbrio que agrada a muitos usuários.

Melhores recursos do Simplenote

Interface simples e intuitiva

Sincronização em todos os dispositivos

Suporte a markdown para formatação

Compartilhamento colaborativo de notas

Pesquisa instantânea e tags

Histórico de versões para anotações

Temas claros e escuros para a preferência do usuário

Limitações do Simplenote

Não possui os recursos avançados de outras ferramentas

Sem formatação de texto (fora do markdown)

Preços do Simplenote

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Simplenote

G2 : 4.2/5 (38 avaliações)

: 4.2/5 (38 avaliações) Capterra: 4.3/5 (13 avaliações)

A solução definitiva para fazer anotações: Por que o ClickUp se destaca

A escolha do aplicativo de anotações correto pode afetar significativamente sua produtividade diária. O que realmente eleva o ClickUp a patamares inigualáveis é sua natureza abrangente. Imagine uma plataforma em que, depois de criar anotações, você passa sem esforço para tarefas, projetos ou até mesmo atividades cronometradas. Com o ClickUp, você não está apenas anotando ideias, mas colocando-as em movimento.

Sua integração perfeita de gerenciamento de tempo, tarefas e projetos, juntamente com outros aprimoramentos de produtividade, garante que você possa transformar cada rabisco ou pensamento em etapas acionáveis.

Quer você trabalhe sozinho ou gerencie uma pequena equipe, a abordagem do ClickUp para simplificar todas as suas anotações, documentos e tarefas oferece total personalização de todo o seu trabalho. Mergulhe fundo nas ofertas do ClickUp e você descobrirá que ele não é apenas uma alternativa ao Bear App - é a ferramenta definitiva para aqueles que buscam produtividade e eficiência inigualáveis em seus empreendimentos.

Então, por que se contentar com um aplicativo de anotações quando você pode ter todo um ecossistema de produtividade com o ClickUp? Inicie um Workspace gratuito hoje mesmo e experimente a plataforma ClickUp!