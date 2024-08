10 melhores alternativas e concorrentes do Notability em 2024

Na era digital, um aplicativo poderoso para fazer anotações não é apenas um luxo - é uma necessidade. É a arma secreta que nos mantém organizados, concentrados e produtivos, quer estejamos na sala de reuniões, na sala de aula ou no conforto do nosso escritório em casa.

Para muitos, o aplicativo preferido tem sido o Notabilidade é conhecido por sua integração perfeita e recursos impressionantes. Mas e se você estiver procurando por algo diferente?

Talvez você deseje recursos mais avançados de gerenciamento de projetos. Talvez você precise de uma ferramenta de anotações que se encaixe perfeitamente em sua pilha de tecnologia existente. Ou talvez você seja simplesmente um explorador inquieto, sempre em busca de soluções tecnológicas inovadoras.

Seja qual for o motivo, você está aqui em busca de alternativas ao Notability, os concorrentes que estão fazendo com que esse aplicativo popular se torne um sucesso. Nesta postagem abrangente, vamos revelar os concorrentes de primeira linha do Notability que estão agitando o mercado.

Analisaremos seus recursos de destaque, avaliaremos seus prós e contras e lhe daremos informações privilegiadas para que você tome a melhor decisão para suas necessidades específicas. Portanto, se você estiver pronto para aumentar sua produtividade e aprimorar seu fluxo de trabalho, fique atento.

O que você deve procurar nas alternativas ao Notability?

Ao procurar as melhores alternativas para o Notability, há vários fatores importantes que você deve ter em mente. A consideração desses pontos cruciais garantirá que você encontre o melhor aplicativo de anotações que melhor se alinhe às suas necessidades específicas e ao seu estilo de trabalho:

Facilidade de uso: Uma interface intuitiva e fácil de usar é imprescindível emaplicativos de anotações. Você precisa de uma ferramenta que seja rápida de dominar, independentemente de sua experiência em tecnologia

Os melhores aplicativos de anotações devem ser acessíveis em vários dispositivos e sistemas operacionais, incluindo iOS, Android, Windows e macOS, garantindo fluxo de trabalho e conveniência contínuos Ferramentas poderosas de escrita e esboço: Um conjunto rico de recursos de escrita e esboço, como tipos variados de caneta, cores e espessura, é essencial para a tomada de notas detalhadasnotas de reuniãopara desenhar diagramas ou esboçar ideias

Seu novo aplicativo de anotações deve funcionar bem com os outros aplicativos do seu ecossistema de tecnologia. Fortes recursos de integração com plataformas populares como Google Drive, Dropbox, Slack e outras são uma grande vantagem Recursos de colaboração: Se você faz parte de uma equipe, os recursos que promovem a colaboração, como notas compartilhadas, edição em tempo real e seções de comentários, podem melhorar muito o seu fluxo de trabalho

As 10 melhores alternativas de Notability para usar em 2024

A busca pela ferramenta perfeita para fazer anotações e esboços é semelhante à busca por uma agulha em um palheiro digital. É um cenário em constante evolução, e o segredo é encontrar uma ferramenta que acompanhe suas necessidades. Nesta seção, revelaremos as melhores alternativas do Notability no mercado, cada aplicativo uma estrela por si só.

Quer você seja um estudante fazendo anotações, um freelancer esboçando um projeto ou um profissional gerenciando uma carga de trabalho complexa, uma dessas alternativas do Notability pode ser seu novo companheiro de produtividade.

Organize instantaneamente seus pensamentos com a Edição de Rich Text no Bloco de Notas do ClickUp

Imagine ter um bloco de notas pessoal na ponta dos dedos, repleto de recursos impressionantes, como expansão de notas, reversão de alterações e edição avançada com comandos /Slash. O ClickUp oferece tudo isso e muito mais como um dos melhores aplicativos de anotações e ferramentas de produtividade.

Como uma solução completa de gerenciamento de projetos, o ClickUp capacita todos os usuários a equipe a se comunicar sem problemas e gerenciar projetos em um único espaço.

Os recursos Docs, Bloco de Notas, Mapas Mentais e Quadros Brancos são os destaques quando se trata de alternativas ao Notability que atenderão a todas as suas necessidades de anotações, em todas as etapas do processo.

Melhores recursos do ClickUp

Sistema de anotações inovador e expansível que facilita a organização e apriorização de tarefas mais simples

O histórico de versões integrado permite que você reverta facilmente quaisquer alterações feitas nas anotações

Os prompts de comando /Slash oferecem uma rica experiência de edição, simplificando o processo de formatação das anotações ou de execução de comandos

Quadros brancos ClickUp ajudam a planejar e executar projetos visualmente

Documentos do ClickUp oferece uma plataforma para criar documentos abrangentesdocumentação de projetoswikis, anotações de reuniões, listas de tarefas e muito mais (confira nossoModelo de estilo de nota de reunião para ter uma ideia dessa funcionalidade!) Esses documentos podem ser compartilhados, editados e colaborados, o que os torna uma excelente ferramenta para projetos em equipe

ClickUp AI : Use a IA para resumir suas anotações ecriar conteúdo de IA mais rapidamente Limitações do ClickUp

Com todos os recursos que oferece, o ClickUp pode apresentar uma curva de aprendizado acentuada, especialmente para usuários novatos que desejam apenas um aplicativo simples de anotações

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Business Plus : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Enterprise : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. GoodNotes

via GoodNotes Este próximo aplicativo de anotações é para aqueles que ainda querem a sensação de escrever à mão com a conveniência de uma plataforma digital.

O GoodNotes é um aplicativo de anotações de alto nível que se destaca por seu recurso exclusivo de escrita à mão. Ele é particularmente útil para fazer anotações diretamente em PDFs, oferecendo uma interface que imita a sensação de escrever no papel.

A ferramenta é equipada com uma grande variedade de opções de escrita, tornando a experiência de escrita à mão mais versátil.

A capacidade de pesquisa é outro ponto forte dessa alternativa ao Notability. Ele suporta a pesquisa em notas manuscritas, texto digitado e até mesmo no texto de arquivos PDF. Esse recurso economiza tempo e aumenta a produtividade, pois você não precisa percorrer manualmente as anotações manuscritas para encontrar as informações de que precisa.

Melhores recursos do GoodNotes

Excelente para anotações manuscritas digitais em PDFs com várias opções de escrita

Tecnologia de reconhecimento de caligrafia para uma escrita simplesreunião individual ou necessidades de anotações

Permite que você digitalize documentos e anotações manuscritas

Limitações do GoodNotes

Falta de formas pré-fabricadas na ferramenta de formas

Não está disponível para Windows ou Android

Alguns usuários notaram que o aplicativo fica lento quando muitas imagens são adicionadas

Preços do GoodNotes

Gratuito para os três primeiros cadernos

para os três primeiros cadernos Versão completa: US$ 8,99 pagos uma vez

GoodNotes avaliações e críticas

G2: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

4,8/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

3. NoteLedge

via NoteLedge Integre gravações de vídeo e áudio diretamente em suas anotações com o NoteLedge. Essa plataforma permite que você crie anotações interativas, o que torna o conteúdo mais envolvente e abrangente.

Você pode inserir arquivos de mídia em notas padrão com apenas alguns cliques, acrescentando uma camada extra de informações às suas notas.

A ferramenta também oferece sincronização suave em diferentes dispositivos. O layout do NoteLedge é organizado, facilitando o gerenciamento de tarefas e a organização de suas listas de tarefas, notas confidenciais e projetos em pastas separadas.

Melhores recursos do NoteLedge

Cria notas interativas com integração de mídia

Boa sincronização entre dispositivos com o aplicativo de anotações

Layout organizado para facilitar o gerenciamento de projetos

Limitações do NoteLedge

Os usuários apontaram que o uso inicial pode ser desafiador devido à falta de tutoriais

Falta de ferramentas profissionais para retoque de fotos e efeitos

Preço do NoteLedge

Basic: Gratuito

Gratuito Pro: $2,49/mês

$2,49/mês Creativity 365: US$ 4,99/mês

NoteLedge avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (10 avaliações)

4,7/5 (10 avaliações) Capterra: 5/5 (1 avaliação)

4. Simplenote

Via Nota simples Como o nome sugere, o Simplenote é um aplicativo de anotações intuitivo, gratuito e sem frescuras, compatível com várias plataformas, incluindo iOS, Android, Mac, Windows e Linux.

O Simplenote também suporta escrever, visualizar e publicar notas no formato Markdown, uma linguagem de marcação com sintaxe de formatação de texto simples. Esse recurso torna a experiência de escrita limpa, concentrada e livre de distrações.

Melhores recursos do Simplenote

Oferece listas de verificação para que você possa manter sua lista de tarefas organizada

O histórico de notas facilita a localização de informações arquivadas

O histórico de versões permite rastrear alterações e retornar a iterações anteriores de suas anotações

Limitações do Simplenote

Não temcolaboração em equipe e recursos de compartilhamento

Notas organizadas somente por marcação e sem organização hierárquica ou arquivamento

Personalização limitada e suporte apenas a notas de texto

Preços da Simplenote

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Simplenote

G2: 4,1/5 (mais de 25 avaliações)

4,1/5 (mais de 25 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

5. Lula

via Lula É mais conhecido como uma ferramenta de esboço, mas os anotadores podem usar o Squid para capturar a caligrafia real como se estivessem usando um caderno tradicional. Você pode até trabalhar com borrachas de traço e vários tipos e tamanhos de papel.

Melhores recursos do Squid

Possui gráficos vetoriais para aumentar e diminuir imagens sem perder a qualidade da imagem

Use um dispositivo de caneta ativa para escrever à moda antiga, sem se preocupar em sujar as mãos com tinta!

Faça anotações e pensamentos rapidamente em PDFs ou imagens

Limitações do Squid

Os recursos premium não estão disponíveis para dispositivos iOS e Mac

Falta de recursos básicos de anotações, como bordas em caixas de texto

Alguns consideram os recursos de sincronização na nuvem insuficientes

Preços do Squid

**Gratuito

Premium: US$ 1/mês ou US$ 10/ano

Classificações e avaliações do Squid

Nenhuma avaliação no G2 ou no Capterra

6. Microsoft OneNote

via Microsoft O Microsoft OneNote é um aplicativo de anotações digitais totalmente gratuito no qual você pode armazenar, compartilhar e criar anotações. A tela de forma livre do OneNote, onde você pode digitar, escrever ou desenhar em qualquer lugar, é um de seus recursos de destaque.

Os usuários consideram o sistema de organização exclusivo do OneNote, que usa cadernos, seções e páginas para armazenar anotações, altamente eficiente.

Compare OneNote para Notability !

Melhores recursos do Microsoft OneNote

Excelente para fazer anotações em PDFs

Oferece digitação por teclado e desenho em um único aplicativo

Sincroniza automaticamente as anotações com a nuvem

Limitações do Microsoft OneNote

Alguns usuários relataram que o conteúdo pode perder a formatação quando colado no OneNote

Os usuários observaram que problemas de sincronização podem levar à perda de notas

Não há recursos de notas manuscritas digitais

Preços do Microsoft OneNote

Gratuito

Microsoft OneNote classificações e resenhas

G2: 4,5/5 (mais de 1.800 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.350 avaliações)

Confira estes_ **Alternativas ao OneNote !

7. Evernote

Via Evernote O Evernote é uma alternativa bem conhecida ao Notability e faz parte de várias listas de melhores aplicativos para anotações. Essa ferramenta permite que você capture ideias, imagens e notas de voz. Além disso, essa ferramenta de anotações é particularmente útil para fazer anotações rápidas e salvá-las para referência futura.

O editor de rich text do Evernote oferece suporte a várias opções de formatação, incluindo negrito, itálico, sublinhado, tachado, destaque e muito mais.

Um dos recursos mais valiosos do Evernote é sua robusta funcionalidade de pesquisa. Você pode localizar rapidamente suas anotações, mesmo que elas estejam armazenadas em imagens ou PDFs.

Melhores recursos do Evernote

Suporta anotações em PDF

Vincula notas a eventos do calendário

Gravação de notas de áudio

Excelente para fazer anotações de forma colaborativa

Limitações do Evernote

Alguns usuários relataram problemas com a sincronização e tempos de carregamento lentos

Processo complicado de adicionar notas a cadernos

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal: US$ 14,99/mês

US$ 14,99/mês Profissional: $17,99/mês

Avaliações e resenhas do Evernote

G2: 4,4/5 (mais de 1.900 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 8.000 avaliações)

Confira estes_ **Alternativas ao Evernote !

8. Bloco de notas do Zoho

via Zoho Notebook Para ter a melhor experiência Marie Kondo, confira o Zoho Notebook. Os usuários adoram o sistema de organização inovador desse aplicativo. Ele permite que os usuários categorizem suas anotações em diferentes cadernos, cada um com uma capa personalizável. Isso acrescenta uma camada visual ao processo de organização, facilitando a localização de anotações específicas.

O recurso de sincronização de anotações do Zoho Notebook garante que suas anotações estejam sempre disponíveis para você, independentemente do dispositivo que estiver usando. Isso pode aumentar a produtividade e economizar muito tempo, especialmente para usuários que alternam frequentemente entre dispositivos.

Melhores recursos do Zoho Notebook

Permite organizar notas em diferentes cadernos com capas personalizáveis

Excelente recurso de sincronização entre dispositivos

Suporta a adição de multimídia às notas

Limitações do Zoho Notebook

Não possui recurso de reconhecimento de escrita à mão

Não oferece suporte ao acesso off-line

Preços do Zoho Notebook

Notebook Essential: $0

$0 Notebook Pro: US$ 1,99/mês

Avaliações e resenhas do Zoho Notebook

G2: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

4,4/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 70 avaliações)

9. Noção

via Noção Conhecido por sua flexibilidade, personalização e páginas da Web elegantes, o Notion pode ser tudo o que você precisar. Não importa se você deseja criar quadros de humor, criar um site pessoal ou um site de vendas wiki gerenciar projetos ou simplesmente fazer anotações, você pode fazer tudo isso em um único espaço de trabalho.

Um dos maiores pontos fortes do aplicativo está em sua versatilidade. Com essa alternativa ao Notability, você pode configurar rapidamente uma página para praticamente qualquer tarefa e criar um sistema exclusivo desde o início.

O Notion suporta todos os tipos de conteúdo, desde imagens até incorporações de aplicativos, o que o torna uma plataforma robusta para reunir e organizar informações.

Melhores recursos do Notion

Oferece mais de 1.000 modelos criados pela comunidade para fazer anotações

Combina recursos de gerenciamento de tarefas com anotações

Permite a incorporação de mídia avançada e opções de integração

Limitações do Notion

Pode exigir alta manutenção para uso a longo prazo

Modo off-line limitado

Os usuários observaram que os recursos de colaboração podem ser difíceis de usar

Preços do Notion

**Gratuito

Plus: $8 por usuário/mês

$8 por usuário/mês Business: US$ 15 por usuário/mês

US$ 15 por usuário/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Notion classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.6000 avaliações)

Verifique estes_ **Alternativas de noções !

10. Google Keep

Via Google Keep O Google Keep é um aplicativo de anotações direto que enfatiza a simplicidade e a velocidade. É uma alternativa gratuita não apenas para o Notability, mas também para usuários do Android que procuram algo semelhante ao aplicativo de anotações da Apple.

Como parte do Google Suite, ele se integra perfeitamente aos outros produtos do Google, o que o torna uma opção conveniente para quem já investiu no ecossistema do Google.

A experiência de anotações do Keep é simplificada e focada, permitindo que você anote pensamentos rapidamente, crie listas de tarefas e compartilhe anotações, bem como conteúdo da Web. Ele suporta codificação por cores e rótulos para organização, e as anotações podem ser fixadas na parte superior para facilitar o acesso. **Comparação entre o OneNote e o Google Keep !

Melhores recursos do Google Keep

Integra-se perfeitamente ao Google Suite

Oferece suporte à captura de texto de capturas de tela

Permite a pesquisa de notas por cor, listas, imagens, notas de áudio, lembretes ou notas compartilhadas

Limitações do Google Keep

Alguns usuários descobriram que a formatação de texto ou markdown é difícil de fazer

Capacidade limitada de processamento de texto

Não arquiva as anotações em pastas, o que pode fazer com que a interface do usuário pareça desordenada

Preços do Google Keep

**Plano gratuito para sempre

Avaliações e resenhas do Google Keep

Capa: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas ao Google Keep !

*# Revolucione seu fluxo de trabalho com os recursos versáteis do ClickUp

Há um vasto universo de aplicativos versáteis para anotações, cada um com seus pontos fortes exclusivos. Mas se você estiver procurando uma plataforma única que reúna os melhores recursos de ferramentas de anotações, esboços e gerenciamento de projetos, o ClickUp está em uma posição de destaque.

Imagine elaborar documentos detalhados, esboçar suas ideias visualmente e fazer anotações rápidas - tudo em um só lugar.

A colaboração se torna muito fácil, as ideias fluem livremente e seu fluxo de trabalho permanece organizado e eficiente. No âmbito da produtividade moderna, o ClickUp é mais do que apenas outra ferramenta - é a sua usina de produtividade pessoal com todos os recursos que você poderia desejar.

Portanto, ao concluirmos nosso tour pelos concorrentes do Notability, convidamos você a dar o salto com o ClickUp . Vamos redefinir o que é possível juntos!