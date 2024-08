10 melhores aplicativos de anotações para Android em 2024

Há inúmeros cenários em que fazer anotações é essencial em seu trabalho diário, seja para anotar notas de reuniões, capturar ideias durante reuniões de brainstorming ou simplesmente anotar sua última inspiração. Ou talvez você tenha encontrado recentemente algumas notícias on-line interessantes que deseja preservar para referência futura.

Quando isso acontece, a última coisa de que você precisa é um sistema não confiável e desorganizado de anotações manuscritas. Em vez disso, você quer um aplicativo de anotações que facilita muito fazer anotações em tempo real, organizá-las em categorias eficazes e transformar suas anotações em ideias práticas.

Se você é um usuário do Android, alguns dos melhores aplicativos de anotações para Android oferecem recursos e benefícios exclusivos e específicos do Android para aprimorar seu jogo de anotações.

O que é um aplicativo de anotações?

Um aplicativo de anotações é uma forma digital de escrever, armazenar e organizar todas as suas anotações importantes. Em alguns casos, ele pode até incluir o armazenamento e a organização de anotações manuscritas, graças à capacidade de digitalizar documentos para adicionar ao seu sistema de arquivamento.

A maioria dos aplicativos de anotações para Android não são apenas editores de texto simples com um sistema de pastas acoplado. Em vez disso, eles oferecem recursos avançados, como a capacidade de:

Organizar notas em grupos, dependendo de sua finalidade e origem

Armazenar anotações de vídeo, voz e texto

Compartilhar anotações entre dispositivos, permitindo que você faça anotações no seu telefone e depois as revise no seu tablet

Integrar imagens ou anotações de áudio e anexar arquivos às suas anotações para contexto

Os melhores aplicativos de anotações para Android também têm funcionalidades avançadas além de todos os recursos básicos listados aqui, como a capacidade de criar notas adesivas para atividades de brainstorming. Seu objetivo principal, porém, permanece o mesmo: os aplicativos de anotações ajudam a tornar o processo de anotar pensamentos ou informações mais fácil e direto.

O que procurar em um aplicativo de anotações para Android

Embora as opções sejam muitas, todos os bons aplicativos de anotações tendem a compartilhar alguns recursos que valem a pena examinar com mais detalhes. Preste muita atenção aos recursos abaixo ao fazer suas anotações estratégias de anotações para o próximo nível com seu aplicativo para Android.

Facilidade de uso: Quanto mais fácil for fazer anotações, gerenciá-las e compartilhá-las com outros dispositivos ou usuários, melhor

Quanto mais fácil for fazer anotações, gerenciá-las e compartilhá-las com outros dispositivos ou usuários, melhor Gratuito ou com preço baixo: Você provavelmente encontrará algumas compras no aplicativo ou níveis premium para acessar todos os recursos. Mas um ótimo aplicativo de anotações deve oferecer uma versão gratuita que lhe permita criar notas rápidas e listas de tarefas

Você provavelmente encontrará algumas compras no aplicativo ou níveis premium para acessar todos os recursos. Mas um ótimo aplicativo de anotações deve oferecer uma versão gratuita que lhe permita criar notas rápidas e listas de tarefas Organização clara: Não se trata apenas da capacidade de acessar as anotações. Em vez disso, seu aplicativo deve facilitar a organização das anotações de acordo com o tópico ou a categoria

Não se trata apenas da capacidade de acessar as anotações. Em vez disso, seu aplicativo deve facilitar a organização das anotações de acordo com o tópico ou a categoria Pesquisa intuitiva: Quanto mais fácil for encontrar arquivos de notas recentes ou até mesmo texto dentro dessas notas, mais utilizável será o aplicativo, o que é especialmente importante à medida que os processos da sua organização se tornam mais complexos com o tempo

Recursos avançados: Por exemplo, a funçãoaplicativo de anotações inclui ferramentas de inteligência artificial (IA)? É possível exportar anotações para outros aplicativos e como o aplicativo interage com outros serviços do Google?

10 melhores aplicativos de anotações para Android 2024

Mantendo essas nuances em mente, é hora de ir para a lista. Vamos descobrir os melhores aplicativos de anotações para Android que o ajudam a melhorar sua organização e memorização.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa com ferramentas de anotações como o ClickUp Notepad e o Docs. Graças ao seu conjunto de recursos amplo e fácil de usar, é até mesmo um dos principais alternativas ao Google Keep no mercado. Bloco de notas ClickUp é capaz de fazer frente a qualquer outro aplicativo de anotações desta lista. O Documentos do ClickUp armazena seu trabalho com um editor de rich text e permite que colaboração em tempo real com sua equipe, e a funcionalidade de quadro branco é perfeita se você gosta de trabalhar com notas adesivas.

Mas é a funcionalidade avançada em torno desses dois recursos que realmente se destaca. Por exemplo, e se um assistente de IA pudesse resumir suas anotações e transformá-las dinamicamente em tarefas? E se essas tarefas se tornassem dinamicamente parte de fluxos de trabalho maiores para garantir que você sempre cumpra os prazos do projeto? O ClickUp tem tudo o que você precisa!

Com Aplicativos ClickUp para todos os dispositivos com o ClickUp, incluindo Android, você pode compartilhar facilmente suas anotações recentes em seu PC, telefone e tablet. É a solução perfeita para quem não está procurando apenas um aplicativo de anotações dedicado, mas um conjunto abrangente de aplicativos de produtividade combinados em uma única plataforma.

melhores recursos do #### ClickUp

Bloco de notas: Uma maneira fácil de fazer anotações rápidas, adicionar imagens e transformar notas de texto básicas em tarefas e itens de tarefas acionáveis

Docs: A ferramenta ideal para categorizar e colaborar em notas materiais que vão além das notas de texto simples que substituem o Google Docs e outros processadores de texto

Assistente de IA do ClickUp : Um assistente de IA que gera resumos de reuniões e notas em minutos, transforma notas em itens de ação e formata ou edita suas notas automaticamente para melhor compartilhamento e publicação

Extensas integrações: A capacidade de integração com todas as ferramentas de que você precisa para produtividade, incluindo Google Calendar, Outlook e Dropbox

Limitações do ClickUp

Seu rico conjunto de recursos pode criar uma curva de aprendizado para alguns usuários

O aplicativo móvel tem algumas funcionalidades limitadas para usuários que desejam obter a experiência completa do ClickUp por meio de seus aplicativos Android

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp AI: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês para membros do Workspace

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.800 avaliações)

2. OneNote

Via Microsoft OneNote O OneNote da Microsoft está entre os melhores aplicativos gratuitos para fazer anotações, graças à sua simplicidade e integração com outras ferramentas comuns de produtividade. Ele se integra diretamente a aplicativos como Microsoft Outlook, Excel e Word, mas funciona em todos os sistemas operacionais Apple, Windows e, é claro, Android.

É o padrão de anotações em dispositivos Windows em muitos aspectos, e muitos consideram seus concorrentes na mesma categoria como Alternativas ao OneNote .

Melhores recursos do OneNote

Opção de recortar anotações e capturas de tela de páginas externas da Web e outras ferramentas para adicionar suas próprias anotações e rabiscos básicos

Suporte multimídia para imagens, gravações de áudio e notas desenhadas à mão

Scanner integrado para adicionar folhas manuscritas ou outros documentos às suas listas de tarefas e a outros tipos de anotações

Categorização de notas com base na importância, o que pode facilitar a busca e a localização do que você precisa

Limitações do OneNote

As anotações são salvas no Microsoft OneDrive por padrão, o que pode causar dificuldades para usuários de outras alternativas de armazenamento em nuvem

Integração total com outros aplicativos da Microsoftsuíte de produtividade da Microsoft requer uma assinatura do Microsoft Office 365

Preços do OneNote

Gratuito

Alguns recursos premium incluídos nas assinaturas do Microsoft Office 365

Avaliações e resenhas do OneNote

G2: 4,5/5 (mais de 1.800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.300 avaliações)

3. Evernote

via Evernote Um popular Concorrente do Google Keep o Evernote está entre os principais aplicativos de anotações para Android, graças à sua versatilidade. Ele oferece um editor de texto robusto, uma variedade de modelos e sincronização perfeita entre dispositivos, o que o diferencia de outros aplicativos de anotações.

Melhores recursos do Evernote

Uma extensa biblioteca deModelos do Evernote que vão desde o planejamento de reuniões até anotações de palestras e registros diários

Uma poderosa função de pesquisa, que facilita a localização de notas de áudio, clipes da Web e outros conteúdos dentro do aplicativo

Atalhos de teclado, que permitem criar ou bloquear notas, compartilhar notas ou formatar notas conforme necessário

Suporte à caneta Stylus para aplicativos móveis, que permite fazer anotações de forma livre

Limitações do Evernote

Ao contrário de alguns outros aplicativos de anotações, a versão gratuita tem algumas limitações, incluindo pouco espaço de armazenamento, nenhum modelo personalizado e nenhuma opção de gerenciamento de tarefas

Alguns usuários relataram tempos de carregamento lentos no desktop e no aplicativo da Web em comparação com os aplicativos móveis nativos

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal: US$ 10,83/mês

Profissional: US$ 14,17/mês

Equipes: US$ 24,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Evernote

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4.4/5 (mais de 8.000 avaliações)

4. Lula

Via Lula Se você não quiser se afastar totalmente das anotações manuscritas, o Squid - anteriormente conhecido como Papyrus, que mudou de nome em 2015 - pode ser sua melhor opção. Diferentemente de outros aplicativos do Google, a experiência gira em torno do uso do dedo ou de uma caneta stylus para anotar seus pensamentos diretamente na interface.

melhores recursos do #### Squid

Editor de papel infinito, que permite criar quantas anotações quiser em uma única tela

Ajustes dinâmicos de caligrafia, melhorando a legibilidade das suas anotações na tela

Função de importação de PDF, permitindo que você marque manualmente documentos grandes

Várias opções de plano de fundo e a capacidade de inserir imagens e compartilhamentos, aumentando as oportunidades de criatividade ao criar notas para apresentar a outras pessoas

Limitações do Squid

O sistema de arquivamento e organização não é tão fácil de usar quanto algumas das outras opções desta lista

O software não é ideal para quem prefere digitar notas ou criar notas de áudio

Preços do Squid

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

Squid ratings and reviews

G2: Nenhuma avaliação até o momento

Capterra: Nenhuma avaliação até o momento

5. Google Keep

via Google Keep O Google Keep é um popular Alternativa ao Evernote o Evernote é um aplicativo de anotações, mas é muito mais do que isso. Ele está entre os aplicativos de anotações mais populares para Android, graças, em grande parte, a um amplo conjunto de recursos que permite fazer qualquer coisa, desde a criação de uma anotação rápida até a criação de extensas atas e documentos multimídia.

Melhores recursos do Google Keep

Um recurso de lembrete que também pode ser definido como recorrente para que você nunca mais se esqueça de criar notas

A capacidade de adicionar facilmente imagens a qualquer anotação, incluindo uma integração direta do rolo da câmera com o aplicativo

Um recurso de lista de tarefas com caixas de seleção que podem se transformar automaticamente em tarefas

A capacidade de usar o software sem nenhum custo, pois todos os recursos estão disponíveis gratuitamente

Limitações do Google Keep

Não há permissões para bloquear suas anotações; os destinatários podem editar qualquer anotação que você compartilhe por meio do aplicativo

Opções de formatação limitadas em comparação com alguns dos outros aplicativos gratuitos de anotações desta lista

Preços do Google Keep

Gratuito

Avaliações e resenhas do Google Keep

G2: Nenhuma avaliação até o momento

Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

6. Notas do bloco de notas ColorNote

Via Nota de cor O ColorNote é talvez o aplicativo de anotações mais popular da Google Play Store por um motivo, com uma classificação de 4,9 em mais de 3 milhões de avaliações. Ele se destaca por uma interface de usuário simples e intuitiva e permite a criação de notas por meio de uma lista de verificação ou texto simples.

Melhores recursos do ColorNote

Lembretes e notificações facilitam o gerenciamento de tarefas básicas em sua lista de afazeres diários

Um recurso de widget permite adicionar e criar notas materiais na tela inicial do seu dispositivo

A função de pesquisa permite que você procure notas por meio de pesquisa por texto ou por voz

A proteção por senha permite que você mantenha suas anotações privadas

Limitações do ColorNote

Disponível apenas para Android, portanto, não é possível compartilhar ou criar notas em dispositivos desktop

O sistema de arquivamento limitado pode ter dificuldades para manter a organização à medida que o número de arquivos aumenta

Preços do ColorNote

Grátis

ColorNote avaliações e resenhas

G2: Nenhuma avaliação até o momento

Capterra: Nenhuma avaliação até o momento

7. Simplenote

Via Nota simples Se você estiver procurando aplicativos de anotações que priorizem a simplicidade, o Simplenote é sua melhor aposta. Ele elimina todos os detalhes sofisticados, concentrando-se no que mais importa: manter seus pensamentos organizados de forma simples (e digital).

Melhores recursos do Simplenote

Sincronização em tempo real em todas as plataformas, incluindo a capacidade de ir além do Android

Os recursos de marcação e fixação de palavras-chave facilitam a localização e a categorização de suas anotações

Recurso de compartilhamento público, permitindo que qualquer pessoa com um link visualize suas anotações

Suporte a markdown, permitindo que você formate suas anotações sem usar um editor WYSIWYG

Limitações do Simplenote

Não há suporte a imagens, áudio ou desenhos

Não há recurso de desfazer, o que pode dificultar a correção de erros

Preços do Simplenote

Gratuito

Plano Sustainer: US$ 19,99/mês, que a empresa enquadra como uma doação para ajudar nas despesas de manutenção e desenvolvimento do aplicativo

Avaliações e resenhas do Simplenote

G2: 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

8. Nota do Nimbus

Via Nota da Nimbus Com o Nimbus Note, você pode criar o que o criador chama de supernotas - áudio, vídeo, texto, listas de verificação interativas, planilhas e tabelas - tudo no mesmo aplicativo. Adicione recortes da Web com anotações e você terá a opção mais avançada desta lista.

Melhores recursos do Nimbus Note

Ferramenta avançada de recorte da Web para PDFs e páginas individuais, incluindo opções de anotação

O suporte multimídia mais avançado de todos os aplicativos desta lista

Interface de usuário altamente pesquisável e intuitiva que simplifica a integração

Modelos para tipos de anotações comuns que minimizam o tempo gasto na preparação de anotações

Limitações do Nimbus Note

Conjunto de recursos muito limitado na versão gratuita, que é basicamente um teste para os planos pagos

Funcionalidade limitada para planilhas e tabelas em comparação com alternativas como o Microsoft Excel e o Google Sheets

Preços do Nimbus Note

Gratuito

Plus: US$ 9/mês por usuário

Equipe: US$ 12/mês por usuário

Business: US$ 30/mês por usuário

Nimbus Note avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

9. Notas do pacote

Via Notas agrupadas Como o próprio nome sugere, o Bundled Notes tem como objetivo categorizar as anotações que você faz em um determinado dia, semana ou mês. Mas isso não significa que seu editor tenha que se esconder, com uma interface intuitiva e elegante que facilita o processo de anotar seus pensamentos.

melhores recursos do #### Bundled Notes

Classifique as anotações em quadros no estilo Kanban para obter maiores associações visuais

Agrupe e marque as notas para facilitar a categorização e a localização posterior

Configure os pacotes exatamente da maneira que funciona melhor para eles com recursos aprimorados de personalização

Limitações do Bundled Notes

Nenhuma opção para compartilhar notas com outras pessoas que possam se beneficiar delas

Notas ilimitadas e suporte para navegadores da Web disponíveis somente por meio do plano de assinatura

Preços do pacote de anotações

Grátis

Pacote Pro: US$ 1,89/mês

Avaliações e resenhas do Bundled Notes

G2: Nenhuma avaliação até o momento

Capterra: Nenhuma avaliação até o momento

10. Notas padrão

Via Notas padrão O Standard Notes é de código aberto, o que o torna mais flexível do que muitas das outras opções desta lista. Ele é inerentemente personalizável, mas ainda pode contar com seu conjunto avançado de recursos para ser um dos principais aplicativos de anotações disponíveis.

Melhores recursos do Standard Notes

A criptografia avançada de ponta a ponta e a autenticação de dois fatores garantem que suas anotações privadas permaneçam privadas

O processo simples de transferência de notas de outras plataformas para o Standard Notes facilita a migração dessas plataformas

A sincronização de notas em tempo real com uma barra de status clara mantém você atualizado sobre o processo de sincronização e upload/download

Sincronização ilimitada em todas as plataformas, incluindo dispositivos iOS e desktop

Limitações do Standard Notes

Limitado a notas de texto simples sem uma assinatura

A sincronização e a criptografia de notas podem ser lentas, especialmente em dispositivos móveis conectados a WiFi

Preços do Standard Notes

Grátis

Produtividade: US$ 15/mês

Profissional: US$ 18/mês

Standard Notes classificações e comentários

G2: 3,9/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 10 avaliações)

Leve suas anotações no Android para o próximo nível com o ClickUp

Encontrar um vencedor entre os melhores aplicativos de anotações para Android está longe de ser simples. E, no entanto, quando você considera todo o contexto e as integrações mais amplas, o ClickUp leva a melhor.

Você pode criar facilmente quantas anotações quiser. Aproveite recursos como Notepad, Docs e resumos de reuniões habilitados para IA. Vincule seus rabiscos diretamente ao gerenciamento de tarefas para tornar sua lista de tarefas mais acionável.

O melhor de tudo é que ele é totalmente gratuito, permitindo que você teste suas habilidades como um aplicativo Android antes de se comprometer com alguns dos recursos mais abrangentes.

Pronto para começar? Criar uma conta gratuita hoje!