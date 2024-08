10 melhores alternativas e concorrentes do Gong em 2024

O Gong.io oferece aos representantes de vendas uma maneira de ampliar seus insights, interações e receita com a ajuda da inteligência artificial (IA). No entanto, não é a única ferramenta nesse espaço. Com o surgimento de várias alternativas ao Gong nos últimos anos, vale a pena ver como a concorrência se comporta para saber se ele ainda é a ferramenta certa para você.

Neste guia, daremos uma olhada nas melhores alternativas ao Gong. Vamos nos aprofundar em seus melhores recursos, limitações e preços. Vamos explorar se existe uma nova alternativa a esse popular software de inteligência que possa lhe fornecer esses ricos insights de vendas e muito mais. 👀

O que você deve procurar em uma alternativa ao Gong?

O Gong é considerado um software de inteligência de receita alimentado por IA e plataforma SaaS de capacitação de vendas por equipes de vendas e receita, portanto, faz sentido que você precise de recursos semelhantes ao considerar uma alternativa. Procure ferramentas que lhe permitam obter insights sobre as interações com seus clientes. A ferramenta certa o ajudará a analisar esses dados para conseguir mais negócios, aumentar a produtividade e aumentar a receita.

Ao considerar as melhores alternativas ao Gong, preste muita atenção a áreas como:

Facilidade de uso: A plataforma de vendas é fácil de usar? Ela exige uma curva de aprendizado acentuada?

A plataforma de vendas é fácil de usar? Ela exige uma curva de aprendizado acentuada? Conjunto de recursos: Ela tem todos os recursos de que você precisa? Faltam alguns? Ela é muito sobrecarregada?

Ela tem todos os recursos de que você precisa? Faltam alguns? Ela é muito sobrecarregada? Compatibilidade: A alternativa Gong funciona com sua pilha de tecnologia existente? Ela também pode substituir outras ferramentas?

A alternativa Gong funciona com sua pilha de tecnologia existente? Ela também pode substituir outras ferramentas? Preço: A nova ferramenta é mais ou menos cara do que o Gong? Ela está dentro de seu orçamento?

A nova ferramenta é mais ou menos cara do que o Gong? Ela está dentro de seu orçamento? Classificações e análises: O que os usuários reais acham da ferramenta? Ela é bem avaliada?

Cada equipe de vendas tem necessidades específicas, mas os recursos acima são definitivamente aqueles que você deve procurar na sua nova alternativa ao Gong. Pense se você precisa de um discador automático, treinamento de vendas, resumos de reuniões e muito mais, além dos recursos padrão da plataforma de engajamento de vendas. Considere suas metas e como você trabalha melhor e use isso para ajudá-lo a criar uma lista das melhores alternativas ao Gong.

As 10 melhores alternativas ao Gong para equipes de vendas em 2024

O ClickUp AI permite que as equipes de vendas tenham mais confiança em suas comunicações, revisando, encurtando ou redigindo a cópia do e-mail

As equipes de vendas gostam de ferramentas como o Gong, pois elas reúnem uma série de recursos de vendas em um só lugar. Há uma ferramenta que vai além e capacita todo o seu processo de vendas em um hub central - e é o ClickUp. ✨

Nosso software de gerenciamento de projetos de vendas oferece uma maneira fácil de visualizar seu funil de vendas, acompanhar a atividade da conta e automatizar seus processos de vendas para que você possa trabalhar melhor, e não mais. Atribua tarefas automaticamente com base nos estágios e na lógica do processo, acione atualizações de status e informe sua equipe de vendas sobre qual tarefa ou lead deve ser abordado em seguida.

Um dos melhores recursos do ClickUp é a vasta coleção de modelos fáceis de usar, incluindo modelos de relatórios de vendas . Veja rapidamente o desempenho de sua equipe de vendas com este Modelo de relatório de vendas do ClickUp . Identifique suas realizações de vendas e veja quando elas aconteceram, o valor das vendas e suas projeções de vendas, tudo em um só lugar.

Use IA do ClickUp para acelerar seus fluxos de trabalho de vendas e automatizar tarefas pequenas e repetitivas, dando aos seus agentes mais tempo para fechar negócios. Resuma automaticamente as reuniões, crie itens de ação e gere tarefas com base em conversas.

No entanto, o ClickUp não oferece apenas um local para você ver quais são suas vendas. Ele é um software de planejamento estratégico ferramenta que otimiza todas as suas vendas processo de tomada de decisão desde a identificação de um lead em potencial até a integração do cliente e a colaboração no negócio.

Melhores recursos do ClickUp:

Limitações do ClickUp:

Com tantos recursos, alguns usuários podem achar a flexibilidade e a personalização que vêm com o ClickUp esmagadoras no início

Os recursos de IA do ClickUp são novos, portanto, há espaço para crescer e oferecer novos recursos - veja oRoteiro do ClickUp para saber o que está por vir

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. LeadIQ

Via LeadIQ O LeadIQ é uma plataforma de prospecção de vendas criada para facilitar o fechamento de mais reuniões pelas equipes de vendas. A plataforma oferece uma maneira de capturar e sincronizar dados de clientes de vários pontos de contato, identificar quando entrar em contato com as principais contas e escrever mensagens personalizadas para tentar conquistar seus possíveis clientes. ✏️

Melhores recursos do LeadIQ:

Entenda se vale a pena buscar leads em potencial

Evite a duplicação, verificando se um lead já está sendo tratado por um membro da equipe

Criar grandes listas para usar em campanhas de vendas

Limitações do LeadIQ:

Os endereços de e-mail dos leads nem sempre são verificados e, às vezes, oferecem uma abordagem de "melhor estimativa", que pode não ser precisa

Alguns usuários relatam que a importação de dados para outros sistemas pode demorar mais do que o esperado

Preços do LeadIQ:

Freemium: US$ 0/mês por usuário

US$ 0/mês por usuário Essencial: $75/mês por usuário

$75/mês por usuário Pro: US$ 130/mês por usuário

US$ 130/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do LeadIQ Prospector:

G2: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

4,3/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

3. Alcance

Via Alcance A Outreach é outra plataforma de execução de vendas que oferece aos gerentes de vendas e aos vendedores as ferramentas para criar um pipeline de vendas e fechar negócios de forma mais previsível. Esse Ferramenta de IA auxilia no engajamento de vendas, gerenciamento de negócios, inteligência de conversação e muito mais. 🛣️

Melhores recursos do Outreach:

Os modelos facilitam o início das atividades

Automatize tarefas e simplifique seu fluxo de trabalho de vendas

Identifique os melhores leads com ferramentas de pontuação de leads

Limitações do Outreach:

Pode ser difícil retornar às anotações feitas anteriormente nos contatos; alguns usuários relatam

Alguns usuários gostariam que houvesse opções de relatórios mais detalhados

Preços do Outreach:

Standard: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Profissional: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Outreach:

G2: 4,3/5 (mais de 3.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

4. Clari

Via Clari O foco da Clari é a precisão da receita, permitindo que as equipes usem dados e algoritmos inteligentes para conquistar mais negócios e reter os clientes que já possuem. Capture dados, crie planos de ação mútuos e use o gerenciamento de pipeline para executar um processo de vendas mais eficaz do início ao fim. ✔️

Melhores recursos do Clari:

Faça previsões de vendas mais precisas para sua equipe de vendas

Sincronização automática de dados com seuSistema CRM* Faça alterações em qualquer lugar com o aplicativo móvel intuitivo

Limitações do Clari:

Às vezes, a ferramenta pode ser excessivamente proativa quando se trata de sugerir as próximas etapas; alguns usuários relatam

Alguns usuários relatam problemas quando tentam visualizar um ano inteiro em seu módulo de previsão

Preços da Clari:

Execução: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Forecasting : Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Plataforma: Entre em contato para saber o preço

Classificações e resenhas do Clari:

G2: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

5. LeadLoft

Via LeadLoft A plataforma da LeadLoft oferece às equipes de vendas um local central para prospecção, alcance e acompanhamento. A ferramenta apresenta manuais automatizados projetados para ajudar a iniciar conversas com clientes, reservas de calendário integradas e gerenciamento de pipeline para identificar quando você fecha negócios. 📅

Melhores recursos do LeadLoft:

Automatize as conversas de vendas com leads usando manuais prontos

Crie funis de vendas personalizados e crie listas de contatos personalizadas

Crie campanhas de mensagens do LinkedIn diretamente na plataforma

Limitações do LeadLoft:

As opções de métricas e relatórios para campanhas de e-mail podem parecer limitadas; alguns usuários dizem

Alguns usuários gostariam que houvesse recursos de automação em massa incorporados

Preços da LeadLoft:

All-Access: US$ 100/mês (inclui 2 usuários - usuários adicionais custam US$ 100/mês por usuário)

US$ 100/mês (inclui 2 usuários - usuários adicionais custam US$ 100/mês por usuário) Serviço gerenciado: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas da LeadLoft:

G2: 5/5 (mais de 10 avaliações)

5/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: n/a

6. Vagalumes.ai

Via Fireflies.ai O Fireflies é diferente de outras alternativas do Gong nesta lista, pois não é diretamente uma plataforma de inteligência de receita. Em vez disso, as equipes de vendas podem usar o Fireflies para transcrever, resumir e analisar automaticamente as conversas de voz. Esse aplicativo alimentado por IA se integra a outras ferramentas em seu fluxo de trabalho de vendas e sucesso do cliente incluindo o ClickUp -para criar tarefas de acompanhamento a partir de tópicos de conversas.

Os melhores recursos do Fireflies.ai:

Gerar um resumo da reunião automaticamente

Compreender a pontuação do tempo de conversação de cada participante

Integra-se com aplicativos populares de videoconferência, como Zoom, Microsoft Teams e Google Meet

Limitações do Fireflies.ai:

Alguns usuários relatam que a interface do usuário pode ser confusa às vezes

Você só pode gravar e transcrever reuniões dentro da sua organização, e não aquelas em que você participa em outro lugar

Preços do Fireflies.ai:

Gratuito

Pro: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Business: $29/mês por usuário

$29/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Fireflies.ai avaliações e comentários:

G2: 4,5/5 (mais de 70 avaliações)

4,5/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4/5 (5 avaliações)

7. Avoma

Via Avoma A Avoma é outra Reunião de IA que não apenas captura insights de reuniões e chamadas, mas também oferece inteligência de conversação e receita. O aplicativo apresenta gravação e transcrição automáticas de reuniões, anotações colaborativas, notas geradas por IA e inteligência de receita integrada. 📝

Melhores recursos do Avoma:

Obtenha insights úteis sobre reuniões com transcrição e anotações automáticas

Adicione gravação e controle de chamadas a plataformas como Zoom e Google Meet

Identifique palavras de preenchimento para que você possa oferecer melhores experiências aos clientes em chamadas futuras

Limitações da Avoma:

Atualmente, a plataforma só tem a funcionalidade de transcrever chamadas de vendas e reuniões realizadas em inglês

Alguns usuários relatam que adicionar o anotador a uma reunião não planejada pode levar de 5 a 10 minutos

Preços da Avoma:

Basic: US$ 0/mês por usuário

US$ 0/mês por usuário Inicial: $24/mês por usuário

$24/mês por usuário Plus: US$ 59/mês por usuário

US$ 59/mês por usuário Business: $79/mês por usuário

$79/mês por usuário Enterprise: $149/mês por usuário

Avoma ratings and reviews:

G2: 4,6/5 (mais de 900 avaliações)

4,6/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 5/5 (5 avaliações)

8. Jiminny

Via Jiminny A Jiminny é uma plataforma de inteligência de conversação projetada para equipes de vendas que desejam gerar mais receita ao entender como se conectam com os clientes. A plataforma registra chamadas, analisa as interações com os clientes e oferece insights para ajudar sua equipe de vendas a crescer. 📈

Melhores recursos do Jiminny:

Entenda sua taxa de conversação para que você possa ser um participante de reunião mais atencioso

Veja as estatísticas de outros membros da equipe para motivá-lo a melhorar

Reveja as gravações para ouvir o que sua equipe de vendas e o cliente realmente disseram

Limitações de Jiminny:

Alguns usuários acham que as transcrições das chamadas nem sempre são totalmente precisas

Nem sempre é fácil descobrir como compartilhar vídeos; alguns usuários relatam

Preços do Jiminny:

US$ 100/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Jiminny:

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

4,6/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 10 avaliações)

9. Zoom IQ

via Zoom IQ Se você usa regularmente o Zoom para suas chamadas de vídeo e reuniões, vale a pena considerar o complemento da ferramenta de inteligência de conversação. O Zoom IQ for Sales tem como objetivo melhorar a produtividade e a lucratividade da receita, usando insights diretamente das chamadas de seus clientes no Zoom. 📱

Melhores recursos do Zoom IQ:

Use a inteligência conversacional para melhorar as percepções dos clientes

Dê feedback aprimorado aos membros da equipe, incluindo pontuações de sentimento e engajamento

Prever com precisão seu funil de vendas e identificar tendências de pipeline

Limitações do Zoom IQ:

O aplicativo funciona apenas com o Zoom, portanto, só é útil se esse for o aplicativo de videoconferência de sua preferência

Não se sabe muito sobre o Zoom IQ, portanto, há poucos insights de usuários para ajudá-lo a tomar uma decisão acertada

Preços do Zoom IQ:

Contato para preços

Avaliações e resenhas do Zoom IQ:

Não há avaliações separadas para o recurso de QI do Zoom, mas as classificações e avaliações gerais do Zoom são as seguintes:

G2: 4,5/5 (mais de 53.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 53.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 13.000 avaliações)

10. Observe.ai

Via Observe.ai O Observe.ai foi desenvolvido para líderes que desejam aumentar o desempenho de seus centros de contato. Use a plataforma para obter insights sobre as interações com os clientes, orientar sua equipe sobre o desempenho dela e usar o software de inteligência de conversação ao vivo para melhorar a maneira como você trabalha. 📣

Melhores recursos do Observe.ai:

Use palavras-chave para encontrar rapidamente a interação com o cliente que você está procurando

Acelerar as avaliações por meio da leitura de transcrições de chamadas geradas automaticamente

Orientar os agentes de vendas sobre como melhorar usando insights inteligentes

Limitações do Observe.ai:

Às vezes, oatas de reunião nem sempre são precisas; alguns usuários relatam

Alguns usuários sugerem que chamadas longas podem ser automaticamente cortadas, causando confusão

Preços da Observe.ai:

Contato para preços

Avaliações e resenhas do Observe.ai:

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capítulo: n/a

Melhore os processos de chamadas de vendas da sua equipe com o ClickUp

Toda equipe de vendas bem-sucedida precisa de um local para armazenar os dados de seus clientes e obter insights acionáveis que possam gerar vendas e receitas sólidas estratégia de operações . A Gong pode ser uma grande empresa nesse espaço, mas não é a única - e essa lista apenas demonstra que há muitas oportunidades em outros aplicativos e ferramentas para líderes de vendas focados na otimização e no crescimento do desempenho de vendas.

Se você está procurando uma plataforma que não só o ajude a dimensionar suas operações de vendas, mas que também lhe ofereça um centro de produtividade completo, escolha o ClickUp. É o único aplicativo que substitui todos eles, oferecendo um local central para gerenciar conhecimento, recursos e vendas. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e conheça a melhor alternativa ao Gong que existe. 🤩