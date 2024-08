Testamos os 10 melhores softwares de atas e anotações de reuniões em 2024

Comunicação eficaz e a colaboração são fundamentais para a produtividade da equipe. Nesse contexto, as atas de reunião se tornaram uma ferramenta indispensável que pode agilizar as discussões e apoiar o progresso coletivo.

Seja você um profissional experiente, um gerente de projeto ou um líder de equipe, o valor de atas de reunião fornece um meio estruturado para conduzir conversas significativas e gerar resultados acionáveis.

Este guia abordará os 10 principais softwares de atas de reunião para criar agendas de reuniões colaborativas, consolidar o feedback da reunião em tempo real e muito mais!

O que você deve procurar em um software de atas de reunião?

O melhor software de gerenciamento de reuniões simplifica a criação e o compartilhamento de anotações. Embora os diferentes softwares de atas de reunião deste artigo tenham benefícios exclusivos, todos eles tendem a compartilhar os seguintes recursos principais que os destacam de outras ferramentas disponíveis:

Flexibilidade: Não há duas reuniões iguais. Com a ferramenta certa, você pode ajustar o documento de anotações e o modelo de ata às suas necessidades e ao tipo de reunião que está realizando

Não há duas reuniões iguais. Com a ferramenta certa, você pode ajustar o documento de anotações e o modelo de ata às suas necessidades e ao tipo de reunião que está realizando Facilidade de uso: Nem todas as pessoas que redigem atas são especialistas na ferramenta. Quanto mais fácil for redigir notas, atribuir tarefas e criar acompanhamentos, melhor

Nem todas as pessoas que redigem atas são especialistas na ferramenta. Quanto mais fácil for redigir notas, atribuir tarefas e criar acompanhamentos, melhor Padronização: Seu software de atas de reunião deve ajudá-lo a criar um protocolo padrão para fazer anotações em reuniões, especialmente ao gerenciarequipes multifuncionais *Edição em tempo real: As modernas ferramentas de colaboração permitem que você faça anotações durante a reunião e tenha vários editores no documento ao mesmo tempo, sem confusão

Seu software de atas de reunião deve ajudá-lo a criar um protocolo padrão para fazer anotações em reuniões, especialmente ao gerenciarequipes multifuncionais *Edição em tempo real: As modernas ferramentas de colaboração permitem que você faça anotações durante a reunião e tenha vários editores no documento ao mesmo tempo, sem confusão Compartilhamento: Você provavelmente desejará compartilhar reuniões anteriores com as partes interessadas paratransparência do projeto *Integrações: Claro, você pode usar seu software para fazer anotações. Mas é ainda melhor quando essas anotações podem se integrar diretamente a outras ferramentas, comorequisitos do projeto eplanos de comunicação ## 10 softwares de atas de reunião para usar em 2024

1.

ClickUp - Melhor para atas de reunião com tecnologia de IA

Resuma anotações de reuniões, pesquise informações específicas e automatize tarefas manuais com o ClickUp Brain

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa projetada para que equipes e setores de todos os tamanhos permaneçam conectados, trabalhem juntos e se comuniquem com eficiência.

Escolha entre milhares de modelos pré-criados para organizar atas de reuniões anteriores e comunicações relacionadas a reuniões em um único documento com várias subpáginas. O Modelo de atas de reunião do ClickUp é um ótimo lugar para começar a fazer anotações e incorporar páginas da Web, planilhas, vídeos e outras mídias para compartilhamento de contexto.

Modelo de ata de reunião do ClickUp

Use outros ferramentas de gerenciamento de projetos na plataforma, como o ClickUp AI, para redigir conteúdo, gerar resumos e criar itens de ação para acelerar seu fluxo de trabalho!

Melhores recursos do ClickUp:

ORecurso do Bloco de Notas do ClickUp ajuda a organizar anotações de reuniões anteriores, listas de verificação e tarefas e a acessá-las em um único local em qualquer dispositivo

O recursoRecurso ClickUp Docs é ideal para anotações e documentos mais detalhados, como uma agenda de reunião que exige vários editores e fácil compartilhamento

UseCérebro ClickUp para resumir suas anotações de reunião em atas de reunião e extrair insights e itens de ação usando IA

Você pode integrar as atas de reunião aos seus projetos, vinculando-as a tarefas para que fiquem acessíveis a todas as partes interessadas

Uma ampla biblioteca de modelos e uma extensa base de conhecimento tornam a configuração de suas atas de reunião simples e direta

Integrações com o Google Agenda, Google Docs, Zoom, Slack e milhares de outros aplicativos de trabalho

Limitações do ClickUp:

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

Seu rico conjunto de recursos pode criar uma curva de aprendizado para alguns usuários

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 8.500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.700 avaliações)

2. Fellow - Bom para integração com outros aplicativos

Via Companheiro(a) O Fellow foi concebido como um software de gerenciamento de reuniões que permite que os usuários configurem reuniões de grupo e reuniões 1:1 criar e gerenciar agendas e fazer e compartilhar anotações.

Grande parte do software usa modelos, o que facilita o gerenciamento de reuniões recorrentes. Os criadores da ferramenta a projetaram para promover o envolvimento dentro e depois das reuniões, a fim de aumentar a produtividade de toda a sua equipe.

Os melhores recursos dos colegas:

Um sistema de calendário abrangente que facilita o gerenciamento de reuniões individuais e de conjuntos e séries inteiras

Um sistema de agenda colaborativa que permite que todos os participantes da reunião adicionem à agenda, aumentando a propriedade e o envolvimento na reunião

Gerenciamento de reuniões recorrentes que transfere agendas e tarefas incompletas para futuros acompanhamentos

Uma curva de aprendizado rápida que permite que os usuários comecem a aproveitar seus recursos em apenas alguns minutos após a inscrição

Outras limitações:

Poucos recursos de compartilhamento de arquivos, o que dificulta ir além das simples anotações e gravações de reuniões após o fato

Não há integração com um pacote maior de gerenciamento de projetos ou produtividade, o que significa que as tarefas relacionadas às reuniões permanecem isoladas para essas reuniões

Outros preços:

Gratuito

Pro: $6/mês por usuário

$6/mês por usuário Business: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas de colegas:

G2: 4,7/5 (mais de 1.700 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

3. FreJun - Bom para automações

Via FreJun Em sua essência, o FreJun é uma chamada software de automação de chamadas para organizações que buscam otimizar suas chamadas de saída. Mas seus recursos também se prestam à manutenção de minutos, graças à chamada automatizada transcrições e insights de IA.

Melhores recursos do FreJun:

As transcrições automatizadas das chamadas facilitam a manutenção das atas e a criação de itens de ação após o fato

Funcionalidade de reunião com IA oferece à sua organização insights mais profundos sobre suas chamadas e reuniões

Uma extensão do Chrome permite que você use o FreJun sem precisar entrar em sua interface dedicada

Elogiado em avaliações de usuários por sua facilidade de uso, o que significa que novos membros da equipe podem começar rapidamente

Limitações do FreJun:

Não é um software tradicional de atas de reuniões, o que limita a usabilidade para organizações que pretendem usá-lo principalmente para recapitulações de chamadas internas e itens de ação

Alguns problemas intermitentes de rede podem causar pequenos atrasos que dificultam a manutenção das atas em tempo real

Preços do FreJun:

Padrão: US$ 16/mês por usuário

US$ 16/mês por usuário Profissional: US$ 21/mês por usuário

US$ 21/mês por usuário Complemento de transcrição de chamadas: US$ 3 por hora de chamada

Classificações e avaliações do FreJun:

G2: 4,9/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

4. Magic Minutes - Bom para atas de reunião autônomas

Via Minutos mágicos Procurando um software de atas de reunião ainda mais focado? Nesse caso, o Magic Minutes (quase) faz jus à promessa de seu nome. Não chega a ser mágico, mas se aproxima disso. Essa é uma ótima ferramenta se você quiser manter os participantes da reunião, as atas da reunião e as próximas etapas organizadas em um único espaço.

Melhores recursos do Magic Minutes:

Uma tela simplificada de visão geral da reunião permite ver todas as reuniões agendadas e anteriores, juntamente com os participantes e as pautas

Um editor de texto simples com edição em tempo realrecursos para fazer anotações e registrar atas

A funcionalidade de tarefas permite a atribuição de tarefas aos participantes da reunião e inclui lembretes por e-mail para itens de ação incompletos

Os recursos de solicitação de informações ajudam o organizador da reuniãoreunir documentoss e informações de cada participante antes da reunião

Limitações da ata mágica:

Capacidade de carregar apenas arquivos PDF

Integrações limitadas, o que pode dificultar a incorporação do Magic Minutes em seu plano de trabalho mais amplo

Preços do Magic Minutes:

**Gratuito

Premium: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário 10+ Teams: $6/mês por usuário

Classificações e avaliações do Magic Minutes:

G2: N/A

Capterra: 4.8/5 (mais de 50 avaliações)

5. Evernote - Bom para fazer anotações para todos os fins

Via Evernote O Evernote é um ferramenta de produtividade que o ajuda a capturar anotações de reuniões e projetos. Uma estrutura simples permite que você transforme uma pilha de anotações individuais em um sistema de arquivamento virtual mais produtivo e organizado para suas anotações e atas de reuniões.

Com o Evernote, você pode capturar e gerenciar ideias gerencie ideias, projetos, memórias e listas de tarefas para que nada seja perdido. Faça anotações, anexe documentos, escaneie imagens, faça anotações de voz ou faça clipes da Web. Organize tudo, desde grandes projetos até momentos pessoais, em um único lugar, acessível em seu computador, tablet ou telefone - mesmo quando estiver off-line.

Os melhores recursos do Evernote:

Combine notas escritas com memorandos de voz, imagens digitalizadas e clipes da Web

Integração entre dispositivos, incluindo seu computador, tablet e telefone - você pode até incluir notas escritas à mão

Encontre rapidamente notas, tarefas e minutos anteriores com o poderoso mecanismo de pesquisa habilitado para IA

Pesquise a extensa biblioteca de modelos para diferentes tipos de anotações e reuniões

Limitações do Evernote:

Relativamente caro em comparação com outros softwares desta lista, especialmente ao escolher a opção colaborativa Teams

Não é adequado para soluções de gerenciamento de reuniões corporativas devido ao acesso limitado a notas e arquivos quando se trabalha off-line

Preços do Evernote:

Gratuito

Pessoal: US$ 10,83/mês por usuário

US$ 10,83/mês por usuário Profissional: US$ 14,17/mês por usuário

US$ 14,17/mês por usuário Equipes: US$ 24,99/mês por usuário

Classificações e resenhas do Evernote:

G2: 4,4/5 (mais de 1.900 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 8.000 avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao Evernote !

6. Beenote - bom para planejar anotações de reuniões

Via Nota A Beenote se orgulha de ajudar seus usuários a realizar reuniões mais estruturadas e eficientes por meio de uma agenda fácil, criação de atas e integrações abrangentes que incorporam a ferramenta ao seu fluxo de trabalho mais amplo.

Melhores recursos do Beenote:

Os recursos de colaboração da agenda de reuniões ajudam os participantes a se alinharem e decidirem os tópicos antes das reuniões

Notas, decisões e tarefas de acompanhamento são automaticamente compiladas em atas abrangentes que você pode compartilhar com outras partes interessadas

Extensas integrações com o Microsoft Teams, Office 365 e Google Workspace para uma colaboração mais ampla

Soluções avançadas para conselhos executivos e comitês para melhorar a governança em aplicativos mais formais

Limitações da nota prévia:

Uma interface complexa que os novos usuários podem achar difícil de navegar

Análises rudimentares que dificultam a obtenção de insights mais amplos sobre as reuniões

Preços do Beenote:

Beenote 1: US$ 8,67/mês para um usuário

US$ 8,67/mês para um usuário Beenote 10: US$ 4,60/mês por usuário para até 10 usuários

US$ 4,60/mês por usuário para até 10 usuários Beenote 30: $3/mês por usuário para até 30 usuários

$3/mês por usuário para até 30 usuários Beeboard: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e resenhas do Beenote:

G2: 4,2/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2 avaliações)

7. MeetingBooster - Bom para armazenamento criptografado

Via MeetingBooster A maioria dos profissionais sabe que o tempo necessário para as reuniões é muito maior do que o tempo gasto na discussão. O MeetingBooster tem como missão reduzir esse tempo extra, economizando mais de 100 minutos para cada reunião que você realiza.

Melhores recursos do MeetingBooster:

Amplo editor de pauta de reunião com modelos e tarefas pré-reunião para preparar todos com antecedência

Cartões de anotações durante a reunião para os participantes acompanharem a discussão e as conclusões

Editor de atas automatizado que formata as notas em um formato padronizado para enviar por e-mail aos participantes

Mecanismos aprimorados de análise de reuniões e feedback para melhorar as reuniões ao longo do tempo

Limitações do MeetingBooster:

A configuração inicial pode ser um pouco difícil

Não há funcionalidade para compartilhar a propriedade da reunião entre vários participantes

Preços do MeetingBooster:

Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do MeetingBooster:

G2: 4,5/5 (mais de 2 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 5 avaliações)

8. Tactiq - Bom para gravação e transcrição

Via Tático Com o Tactiq, você pode gravar e transcrever automaticamente qualquer uma de suas reuniões e chamadas. Sua funcionalidade baseada em IA transforma essas transcrições em notas sucintas, atas e agendas de acompanhamento.

Melhores recursos do Tactiq:

Integrações com a maioria dos principais softwares de reuniões, incluindo Zoom, MS Teams e Google Meet

A identificação automatizada do orador simplifica as ações após a reunião

taxa de precisão de 92% para transcrições de reuniões

Uma das opções mais econômicas desta lista, graças ao preço fixo e à opção gratuita

Limitações do Tactiq:

O foco restrito na transcrição significa que outros recursos, como tarefas de acompanhamento e itens abrangentes da pauta da reunião, não estão disponíveis

Suporte ao cliente limitado em alguns momentos

Preços do Tactiq:

Gratuito

Pro: $8/mês

$8/mês Business: $16/mês

Classificações e avaliações do Tacatiq:

G2: 4,2/5 (mais de 5 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (4+ avaliações)

9. MeetingKing - Bom para agendas de reuniões

Via MeetingKing O MeetingKing se destaca pela simplicidade como uma solução de software de atas de reunião. Sua proposta de valor se concentra lentamente na simplificação de suas agendas de reuniões notas e atas. Isso inclui integrações do Outlook Calendar e do Google Calendar, além de recursos simples de colaboração para manter todos os participantes da reunião na mesma página.

Melhores recursos do MeetingKing:

Uma função de exportação simples permite que você adicione tarefas pós-reunião ao seu ferramentas de gerenciamento de projetos * Uma ferramenta automatizada de gerenciamento de reuniões transforma reuniões improvisadasnotas de reunião em atas de reunião formais e profissionais

A funcionalidade de comentários permite que todos os participantes colaborem sem problemas

Os participantes da reunião podem criar contas gratuitas para adicionar comentários e concluir tarefas, assim você só precisa pagar para os organizadores da reunião

Limitações do MeetingKing:

Os documentos são anexados às pautas das reuniões, mas não há uma seção centralizada de recursos

Os preços para grupos são menos flexíveis em termos de orçamento do que os preços por usuário

Preços do MeetingKing:

Pro Single: US$ 9,95/mês

US$ 9,95/mês Pro Small: US$ 39,95/mês para até cinco usuários

US$ 39,95/mês para até cinco usuários Pro Medium: $64,95/mês para até 10 usuários

$64,95/mês para até 10 usuários Pro Large: $124,95/mês para até 25 usuários

Classificações e resenhas do MeetingKing:

G2: 4,5/5 (mais de 5 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (3+ avaliações)

10. Tadum - Bom para reuniões recorrentes

Via Tadum Criado especificamente para reuniões recorrentes, o Tadum busca colocar ordem no caos que envolve o dia de trabalho comum. Por meio da criação automatizada de pautas e atas de reuniões, os membros da equipe permanecem informados, enquanto gerenciamento simples de tarefas aumenta a responsabilidade de todos os envolvidos.

Melhores recursos do Tadum:

Fácil criação de agenda, com itens incompletos da reunião anterior, transportados automaticamente

Criação dinâmica de atas somente para leitura que combina notas, comentários e itens da agenda em um pacote profissional

Integração em tempo real em vários dispositivos, incluindo computadores, laptops e telefones

Simplicidade intencional que permite que os membros comecem a usar em poucos minutos

Limitações do Tadum:

Não há integrações atuais com outros softwares de gerenciamento de trabalho

Mais adequado para reuniões informais do que para reuniões executivas ou de diretoria

Preços do Tadum:

Membro: $9/mês

$9/mês Colaborador: US$ 0/mês

Classificações e resenhas da Tadum:

G2: 5/5 (1+ avaliações)

Capterra: 5/5 (3+ avaliações)

Tire melhores notas de reuniões com o Meeting Minutes Software

Apesar do nome, você não precisa anotar cada minuto que aconteceu em suas atas de reunião. Em vez disso, o termo vem do latim minuta scriptura, que significa pequenas anotações.

Seu objetivo é condensar a reunião nos pontos mais importantes rapidamente, usando o mínimo de palavras possível.

Isso, por si só, é uma arte. Mas é muito mais fácil quando você tem o software certo ao seu lado.

Imagine como poderia ser mais fácil fazer anotações com uma ferramenta que simplifica o processo e permite que você transforme as anotações em tarefas, compartilhe suas atas e as anexe a um projeto maior.

É aí que entra o ClickUp. Os modelos de reunião intuitivos e o recurso Docs fazem parte do software de gerenciamento de trabalho mais abrangente, tornando-os perfeitos para você começar a registrar suas anotações importantes.

O melhor de tudo é que você pode usar a plataforma gratuitamente para sempre. Registre-se em uma conta ClickUp hoje mesmo para começar a explorar!