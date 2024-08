18 melhores softwares de gerenciamento de ideias para facilitar a inovação 2024

Mais de 80% dos executivos acreditam que as ideias e a inovação são fundamentais para o sucesso de seus negócios. De qualquer forma, são muitos executivos. 🤯👀

Embora inventar "a(s) próxima(s) grande(s) coisa(s)" possa parecer a parte mais difícil aqui - gerenciar essas novas ideias é a verdadeira luta.

Mas, na verdade, a maioria das equipes já tem muito o que fazer. Em vez de fazer um brainstorming de um sistema totalmente novo ou complexo para organizar seus pensamentos, por que não procurar uma solução colaborativa como um software de gerenciamento de ideias?

Um software de gerenciamento de ideias flexível e poderoso não apenas armazena suas novas ideias, mas também faz o trabalho pesado, levando-as até a linha de chegada. Acredite em nós, não há nada pior do que ver uma nova ideia - cheia de potencial - se esvair no éter.

Em vez disso, cuide de suas iniciativas em uma plataforma que garanta que nenhuma tarefa seja esquecida. Felizmente, há muitas opções de software de gerenciamento de ideias no mercado para ajudá-lo a atingir esse nível de organização.

E fizemos o trabalho para você, classificando os melhores softwares de gerenciamento de ideias de acordo com seus principais recursos, prós e contras, avaliações e preço, para que você escolha o mais adequado para você. 🏆

Continue lendo enquanto nos aprofundamos no que é gerenciamento de ideias, seus principais benefícios, recursos a serem procurados e as 18 principais opções de software de gerenciamento de ideias para dar vida ao seu brainstorming.

O que é gerenciamento de ideias?

O gerenciamento de ideias é o processo estratégico de coleta, avaliação e priorização de ideias fornecidas pelas partes interessadas ou compartilhadas pelos membros da equipe em atividades táticas sessões de brainstorming .

Essas táticas geralmente têm a ver com novas maneiras de atender às necessidades de seus clientes ou fazer grandes melhorias em seu produto - e é por isso que o gerenciamento de ideias é tão importante! Ele mantém suas operações relevantes porque elas se beneficiam diretamente de uma mudança que seus clientes querem ver.👏

Muitas organizações priorizam muito a inovação para se manterem à frente da curva competitiva e buscam ativamente maneiras criativas de gerar iniciativas interessantes entre a equipe - e é aí que o software de gerenciamento de ideias realmente entra em ação.

Porém, com mais ideias à sua disposição, surge a necessidade de organizá-las - e isso significa que há muito em jogo para que seu software de gerenciamento de ideias funcione da maneira que você precisa. 👀

Mas a pergunta que fica é: como é o software de gerenciamento de ideias perfeito? Nós o ajudamos nessa questão.

Embora cada ferramenta traga seu próprio je ne sais quoi para a mesa, há alguns recursos que devem ser observados para garantir que o trabalho seja realizado. 🔑

Os 18 melhores softwares de gerenciamento de ideias

1. ClickUp

Visualize suas ideias de mais de 15 maneiras criativas no ClickUp O ClickUp é uma plataforma de produtividade tudo em um projetada para equipes de todos os setores para gerenciar e reunir ideias, monitorar atualizações de projetos e trabalhar em conjunto - tudo em uma única tela. Quer se reúnam no escritório ou on-line, os poderosos recursos de brainstorming e ideação do ClickUp podem ampliar o tamanho de qualquer equipe e incentivar todos os membros a dar um passeio pelo lado criativo das coisas.

Com mais de 15 maneiras exclusivas de visualizar suas ideias e recursos de brainstorming conectados diretamente ao seu fluxo de trabalho, nunca foi tão fácil apresentar ideias à sua equipe e começar a agir de acordo com elas. Sejam suas tarefas simples ou até mesmo os projetos mais complexos, A lista cada vez maior de recursos personalizáveis do ClickUp é flexível o suficiente para acompanhar o crescimento da sua empresa, permitindo que cada membro da equipe trabalhe da maneira que for melhor para ele. Aqui, mostraremos a você o que queremos dizer. 🙂

🔑 Principais recursos do ClickUp

Na verdade, é difícil escolher apenas um. Mas, para uma solução de gerenciamento de ideias intuitiva e flexível, você vai adorar Quadros brancos ClickUp e Mapas mentais . 🎨

🖌 Quadros brancos colaborativos ClickUp

Desenhe maquetes, adicione notas e mídia, escolha cores personalizadas e muito mais com o ClickUp Whiteboards

Se você esboça seus pensamentos em um bom e velho bloco de notas ou simplesmente sente falta dos dias do Microsoft Paint, software de quadro branco ajuda você a gerenciar com eficiência suas ideias com a equipe. E já mencionamos que o ClickUp oferece o único quadro branco poderoso o suficiente para criar, colaborar e conectar ideias diretamente ao seu fluxo de trabalho ?

Desenhe ideias do zero, adicione mídia externa, incorpore links, compartilhe documentos e muito mais em uma tela infinita que pode ser editada junto com o restante da equipe! Além disso, você pode escolher entre nove modelos dinâmicos para fluxogramas, diagramas e Quadros no estilo Kanban do ClickUp para adicionar uma estrutura limpa e flexível ao seu quadro - perfeito para equipes que precisam apresentar suas ideias para as partes interessadas, mesmo em um momento de aviso prévio.

Mas isso não é tudo! Aqui estão apenas alguns de nossos outros recursos favoritos Recursos do ClickUp Whiteboards :

Comandos de barra para edição de rich text, formatação e estilo de cada nota em seu quadro

Converta qualquer forma do quadro em uma tarefa acionável com apenas alguns cliques

Edição em tempo real com cursores ao vivo para que você saiba quem está no quadro o tempo todo

🧠 Mapas mentais incríveis no ClickUp

Adicione facilmente nós, tarefas e conexões para criar seu fluxo de trabalho com o ClickUp Mind Maps

Especialmente se você estiver procurando mapear as próximas etapas de sua nova ideia, Mapas mentais do ClickUp será seu novo melhor amigo.

Como os galhos de uma árvore genealógica, os mapas mentais transmitem o fluxo de suas próximas tarefas de forma altamente visual, com linhas ou setas conectadas a nós que representam tarefas - e eles podem ser tão simples ou complicados quanto você quiser!

Pense nele como uma teia de forma livre, cada tarefa é ligada por um fio comum e comunica claramente dependências de tarefas mostrando qual tarefa deve ser concluída e em que ordem. 🕸

Alguns de nossos recursos favoritos de mapas mentais incluem:

Nós que funcionam como pontos de referência para seu fluxo de trabalho e podem ser convertidos em tarefas do ClickUp

Criar, editar, excluir e reorganizar tarefas em seu mapa mental para obter o fluxo de trabalho desejado

Arrastar ramificações para criar caminhos lógicos entre as tarefas

Colaborar no seu Mind Map com toda a equipe

_P.S., você também pode criar Mind Maps do zero em seu ClickUp Whiteboard

✅ Prós do ClickUp

Totalmente personalizável e escalável com você à medida que você cresce, de modo que pode gerenciar qualquer número de ideias com uma variedade de complexidade

Diversos recursos colaborativos para que toda a equipe fique na mesma página

Projetado para ajudá-lo a otimizar processos e economizar tempo

É versátil o suficiente parabeneficiar equipes de qualquer setor ❌ Contras do ClickUp

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel... ainda!

Pode ser um pouco difícil aprender a se adaptar a tantos recursos personalizáveis

💸 Preços do ClickUp

Gratuito para sempre : Membros e tarefas ilimitados, 100 MB de armazenamento, quadros brancos, documentos, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e muito mais

: Membros e tarefas ilimitados, 100 MB de armazenamento, quadros brancos, documentos, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e muito mais Ilimitado (US$ 7 por membro, por mês): Armazenamento ilimitado, integrações, painéis, campos personalizados e muito mais

(US$ 7 por membro, por mês): Armazenamento ilimitado, integrações, painéis, campos personalizados e muito mais Business (US$ 12 por membro, por mês): Equipes ilimitadas, compartilhamento avançado, automações, controle de tempo e mapas mentais

(US$ 12 por membro, por mês): Equipes ilimitadas, compartilhamento avançado, automações, controle de tempo e mapas mentais Enterprise (entre em contato para obter preços personalizados): Permissões avançadas, funções personalizadas ilimitadas, treinamento de integração ao vivo, gerente de sucesso dedicado e muito mais

💬 Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 4.510 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.940 avaliações)

2. Miro

Converse com a equipe do seu quadro branco em MiroMiro é uma plataforma de quadro branco digital que permite que equipes remotas colaborem em tempo real. Com o Miro, as equipes podem fazer brainstorming e reunir ideias, mapear processos e criar representações visuais de seu trabalho.

🔑 Principais recursos do Miro

Os membros podem editar a mesma tela simultaneamente e ver as alterações uns dos outros com colaboração em tempo real

Mencione a equipe e converse diretamente do seu quadro com um recurso de vídeo integrado

Amplie as principais áreas do quadro ao propor suas ideias para a equipe com o modo de apresentação

✅ Miro pros

Projetado para ser fácil de usar, com uma interface limpa e intuitiva

Pode ser usado para muitas finalidades diferentes, desde brainstorming até gerenciamento de projetos

O Miro oferece centenas de modelos pré-fabricados que podem ser ajustados às suas necessidades para que você possa começar a trabalhar no seu quadro mais rapidamente

❌ Contras do Miro

Número limitado de opções de exportação, incluindo PNG, JPG e PDF

Não há aplicativo nativo para desktop ou dispositivos móveis

💸 Preços do Miro

Gratuito

Equipe : A partir de US$ 8 por usuário, por mês

: A partir de US$ 8 por usuário, por mês Empresa : A partir de US$ 16 por usuário, por mês

: A partir de US$ 16 por usuário, por mês Empresa: Entre em contato para obter preços personalizados

💬 Avaliações de clientes do Miro

G2: 4,8/5 (mais de 3.660 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

Bônus:_ **Comparação entre Miro e Mural

3. Coda

Gerenciar ideias no Coda editor de documentos Coda é uma ferramenta de edição de texto colaborativa que combina muitos recursos comuns de documentos e planilhas em um único software. É uma ferramenta popular para organizar informações, criar wikis detalhados e gerenciar bases de conhecimento em documentos estruturados e facilmente compartilhados.

🔑 Chave Recursos de coda * Documentos centrais e compartilhados para que sua equipe armazene todas as informações e dados

Recursos visuais, estruturais e de formatação para tornar seu documento mais atraente

✅ Prós do Coda

Fácil de modificar e adicionar recursos

Priorização manual e recursos de dependência

Oferece vários vídeos tutoriais simples

❌ Contras do Coda

Não há recursos de gerenciamento de tarefas

Sem aplicativo para desktop ou ferramentas de relatório

Não é adequado para gerenciamento de projetos

💸 Preços do Coda

Importante PSA - O preço do Coda não se baseia no número total de membros da equipe, mas sim no número de pessoas da sua equipe que criarão documentos, conhecido como Doc Maker.

Plano profissional : A partir de US$ 12 por mês, por Doc Maker

: A partir de US$ 12 por mês, por Doc Maker Plano de equipe : A partir de US$ 36 por mês, por Doc Maker

: A partir de US$ 36 por mês, por Doc Maker Plano empresarial: Orçamento disponível mediante solicitação

💬 Avaliações de clientes do Coda

G2: 4,7/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

Bônus:_ **Comparação entre Coda e Airtable

4. Canny

Capture, organize e analise o feedback do produto em Canny Canny é um Ferramenta de IA que ajuda as equipes a capturar, organizar e analisar o feedback do produto para que possam entender melhor o que seus clientes querem ver. O Canny permite que você adicione dados relevantes da empresa a partir de outras ferramentas de trabalho, categorize o feedback com base em casos de uso e filtre as solicitações que você vê chegando para que nenhuma solicitação de cliente fique sem resposta.

🔑 Principais recursos do Canny

Quadro de votação de recursos do produto que agrupa automaticamente solicitações semelhantes

As integrações ajudam a coletar feedback de outras ferramentas de trabalho comuns

Os lançamentos de recursos serão enviados automaticamente aos clientes que os solicitaram

✅ Profissionais inteligentes

Ferramentas robustas de gerenciamento de feedback de clientes

Recursos de priorização para organizar as ideias mais solicitadas ou importantes

Ferramentas de colaboração para manter as partes interessadas informadas

A ClickUp usa o Canny! 🙂

❌ Contras do Canny

Essa é uma ótima ferramenta para ser usada em conjunto com outras ferramentas de gerenciamento de projetos para as fases posteriores de seu processo de projeto

Ajuda a coletar feedback interno e do cliente, mas não há ferramentas de brainstorming criativo

💸 Preços inteligentes

Plano gratuito

Plano de crescimento : A partir de US$ 400 por mês

: A partir de US$ 400 por mês Plano de negócios: Preços personalizados

💬 Avaliações de clientes da Canny

G2: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

5. Bluescape

Gerenciar e desenvolver ideias no Bluescape O Bluescape é uma solução baseada em nuvem plataforma de colaboração visual onde as equipes transformam conceitos brutos em ideias acabadas por meio de brainstorming, colaboração e apresentação em um espaço de quadro branco digital. É altamente visual e oferece um recurso robusto de pesquisa de imagens e recursos de upload de mídia - ótimo para conteúdo criativo, ou equipes de design .

🔑 Principais recursos do Bluescape

Poderoso recurso de pesquisa de imagens no Getty Images, Unsplash e Google dentro de seu espaço de trabalho

Recursos de quadro branco para elevar o nível de seu processo de brainstorming

Realize chamadas de vídeo em seu espaço de trabalho

Carregamento de vídeo em seu quadro branco com reprodução sincronizada

✅ Prós do Bluescape

Centenas de modelos para se adaptar a diferentes casos de uso

Várias integrações para alinhar seu espaço de trabalho com os serviços que você oferece

Excelente auxílio visual para reuniões

❌ Contras do Bluescape

Não há recursos reais de gerenciamento de tarefas para agir sobre as ideias que surgem em seu espaço de trabalho

Ferramenta mais forte para brainstorming do que para gerenciar várias ideias potenciais de uma só vez

💸 Preços do Bluescape

Plano principal : Gratuito

: Gratuito Plano de equipe : A partir de US$ 10 por usuário, por mês

: A partir de US$ 10 por usuário, por mês Plano empresarial : A partir de US$ 20 por usuário, por mês

: A partir de US$ 20 por usuário, por mês Plano empresarial: Entre em contato com a equipe de vendas da Bluescape para obter os preços

💬 Avaliações de clientes do Bluescape

G2: 4,2/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 60 avaliações)

6. Brightidea

Edição ao vivo em um quadro branco digital em Brightidea O Brightidea é um software de gerenciamento de inovação baseado em nuvem que oferece vários produtos para que as organizações desenvolvam e implementem novas ideias.

Os produtos da Brightidea são adaptados a partes específicas de uma organização - use sua criatividade com a ferramenta de quadro branco, crie uma caixa de ideias digital, reestruture seu processo de gerenciamento de tarefas ou conecte-se com parceiros externos.

Ele fornece uma plataforma para que os usuários enviem, votem, comentem em imagens e acompanhem o progresso da implementação.

🔑 Principais recursos do Brightidea

Os painéis trazem dados importantes para seu recurso de quadro branco

Envie ideias do seu quadro branco para o seu pipeline para colocá-las em ação

Organize e priorize as ideias da sua equipe em uma caixa de ideias sempre ativa

✅ Prós da Brightidea

Modelos disponíveis em todos os produtos Brightidea

Os produtos individuais são direcionados a diferentes partes de uma organização

Crie fluxos de trabalho a partir de suas ideias, enviando-as para o seu pipeline

❌ Contras da Brightidea

O backend está desatualizado e não é intuitivo

Como cada produto é tão específico, você precisará investir em vários produtos da Brightidea para conduzir suas ideias por todo o ciclo de vida

💸 Preços da Brightidea

Entre em contato com a Brightidea para obter as informações mais atualizadas sobre planos e preços.

💬 Avaliações de clientes da Brightidea

G2: N/A

Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

7. Ideawake

Gamificar o gerenciamento de ideias em Ideawake O Ideawake é uma plataforma colaborativa de gerenciamento de ideias e um software de crowdsourcing para ajudar as equipes a coletar ideias de funcionários, clientes e parceiros. Ele apresenta uma interface fácil de usar e recursos robustos de gerenciamento de ideias para garantir que todas as ideias sejam ouvidas e que nenhuma seja esquecida.

🔑 Principais recursos do Ideawake

Bate-papo em tempo real para se aprofundar em novas ideias

Votação coletiva para priorizar as ideias que mais clientes querem ver

Designe tomadores de decisão para atuarem como partes interessadas internas ou externas em ideias populares

Colete ideias de qualquer lugar com o aplicativo da web Ideawake, a extensão do navegador ou o aplicativo móvel

✅ Prós da Ideawake

Você pode comparar sua ideia com o ROI com base no valor, no custo e no tempo usado para implementá-la após seu lançamento

Integrações com ferramentas de gerenciamento de projetos

Várias ferramentas de análise e métricas para determinar o sucesso de uma ideia

❌ Contras da Ideawake

Não há ferramentas integradas de gerenciamento de tarefas ou projetos

Não há recursos ou ferramentas de brainstorming para pensar de forma criativa sobre as ideias coletadas

💸 Preços da Ideawake

A Ideawake oferece três planos de preços por número de usuários de até 1.000 e é necessário entrar em contato com a equipe de vendas para obter informações sobre todos eles.

💬 Avaliações de clientes da Ideawake

G2: 4,5/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 10 avaliações)

8. Ideanote

Priorização de novas ideias no Ideanote O Ideanote é uma ferramenta baseada na Web que ajuda as pessoas a priorizar e agir com várias "áreas" de produtos para se aprofundar em todos os aspectos do processo de gerenciamento de ideias. Menos como uma ferramenta de brainstorming e mais como uma caixa de sugestões digital, o Ideanote tem como objetivo coletar novas ideias potenciais de colegas de equipe, clientes e partes interessadas de toda a Web, priorizá-las e adicioná-las ao seu funil.

🔑 Principais recursos do Ideanote

Automatize ações repetitivas

Mencionar membros da equipe em comentários e atribuí-los a ideias

Pastas de equipe para gerenciar departamentos e tópicos por categoria

✅ Prós do Ideanote

Várias maneiras de filtrar, classificar, visualizar e classificar novas ideias

Excelente para coletar feedback de clientes de diferentes áreas da Web

❌ Contras do Ideanote

A interface do usuário não é intuitiva

Vários recursos, mas difíceis de aprender e navegar

Não se integra com o ClickUp 😕

💸 Preços do Ideanote

Plano gratuito : Para até 10 membros

: Para até 10 membros Plano comercial : A partir de US$ 49 por usuário, por mês

: A partir de US$ 49 por usuário, por mês Plano empresarial: Entre em contato para saber o preço

💬 Avaliações de clientes da Ideanote

G2: 4,7/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 130 avaliações)

9. Queda de ideia

Gerenciamento de ideias no Queda de ideias O Idea Drop é um software de inovação colaborativa que visa ajudar as equipes a pensar estrategicamente e priorizar novos conceitos. Por meio de uma combinação de crowdsourcing, gamificação, comunicação e ferramenta de avaliação, ele prepara as equipes para agir de acordo com suas ideias, organizando-as em um pipeline claro.

🔑 Principais recursos do Idea Drop

Relatórios em tempo real para acompanhar o sucesso das ideias que você implementou

Várias maneiras de classificar as ideias que você vê por meio de pontuações, categorias e filtragem

Feedback, menções e comentários para trabalhar com sua equipe de dentro da plataforma

✅ Profissionais do Idea Drop

Diversas maneiras de se comunicar com os membros

Alguns recursos de gerenciamento de tarefas, como prazos, pontuações e um sistema de pontos

❌ Contras do Idea Drop

Falta de várias exibições para personalizar a forma como você vê seu fluxo de trabalho

Difícil de gerenciar ideias e projetos complexos

💸 Preços do Idea Drop

Essa ferramenta oferece diferentes planos pagos, mas é necessário entrar em contato com a equipe de vendas para obter informações sobre os preços de cada um deles.

💬 Avaliações de clientes do Idea Drop

G2: 4,9/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

10. Ideias Aha!

Análise de gerenciamento de ideias em Ideias incríveisIdeias Aha! tem o objetivo de proporcionar a você aqueles momentos de descoberta que todos nós adoramos. 💜

É uma plataforma de roteiro de produtos que ajuda as equipes a transformar conceitos brutos em suas maiores ideias. Ela também as divide em planos acionáveis com várias ferramentas de gerenciamento de ideias e recursos de planejamento de portfólio.

🔑 Principais recursos do Aha! Ideas

Personalize status, campos, fluxos de trabalho e muito mais no Aha!

Atribua tarefas e monitore dependências em suas campanhas de produtos Aha!

Edição colaborativa em tempo real para garantir transparência ao editar notas com a equipe

✅ Profissionais do Aha! Ideas

Excelente para equipes que lidam com várias campanhas de produtos

Várias integrações com ferramentas de gerenciamento de projetos, desenvolvimento e CRM

❌ Contras do Aha! Ideas

Interface de usuário com aparência ultrapassada

Recurso de anotações limitado

Falta de várias ferramentas visuais, como mapas mentais

💸 Preço do Aha! Ideas

O Aha! Ideas oferece uma avaliação gratuita e dois planos pagos adicionais.

Plano Essentials : A partir de US$ 39 por usuário, por mês

: A partir de US$ 39 por usuário, por mês Plano avançado: A partir de US$ 59 por usuário, por mês

💬 Avaliações de clientes do Aha! Ideas

G2: 4,2/5 (mais de 190 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 450 avaliações) **Compare Jira Vs Aha !

11. Lucidspark

Gerenciando ideias em um quadro branco no Lucidspark O Lucidspark pode ser usado para várias finalidades, inclusive gerenciamento de projetos, anotações e muito mais. É uma ferramenta intuitiva e popular para fazer brainstorming em um quadro branco digital ou criar mapas mentais para organizar melhor as tarefas ou ideias.

🔑 Principais recursos do Lucidspark

Adicione comentários, notas, reações e registre votos em notas adesivas em seu quadro

Converse com a equipe diretamente do seu quadro ou gráfico

Chame todos do grupo para se reunirem em áreas específicas do mural

✅ Prós do Lucidspark

Modelos personalizáveis e quadros de discussão para formatar as ideias em seu mural

Recursos de apresentação e colaboração para reuniões de partes interessadas e sessões de brainstorming

Pode gerenciar ideias complexas e várias atividades de brainstorming, mesmo além de maquetes e fluxogramas básicos

❌ Contras do Lucidspark

Você precisará integrar o Lucidspark a outra plataforma ou investir em software adicional para gerenciar suas ideias além do brainstorming e das fases iniciais

💸 Preços do Lucidspark

Plano gratuito

Individual : A partir de US$ 7,95 por mês

: A partir de US$ 7,95 por mês Plano de equipe : A partir de US$ 9 por usuário, por mês

: A partir de US$ 9 por usuário, por mês Plano empresarial: Entre em contato com o Lucidspark para obter uma cotação

💬 Avaliações de clientes do Lucidspark

G2: 4,5/5 (mais de 1.800 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 320 avaliações)

12. Qmarkets

Gerenciamento de ideias em Qmarkets A Qmarkets é um conjunto de soluções de software de gerenciamento de ideias que podem ser usadas em conjunto ou isoladamente para ajudar as equipes a enfrentar desafios com criatividade e inovação.

Os produtos, incluindo o Q-360, o Q-ideate, o Q-optimize, o Q-scout e o Q-trend, destinam-se a ideias em estágios específicos da produção, desde o início até a implementação. Embora o ponto forte da Qmarkets seja a inovação interna, os departamentos de pessoal e a engajamento dos funcionários .

🔑 Principais recursos da Qmarkets

Ferramentas de votação coletiva para classificar suas novas ideias

Recursos para gamificar seus processos e desafiar os funcionários

Ferramentas de relatórios e análises para rastrear o ROI

✅ Profissionais da Qmarkets

Incentiva os funcionários a se envolverem mais e os desafia a abordar novas tarefas com um olhar inovador

Os produtos são definidos pelo fato de lidarem com crowdsourcing interno ou externo

❌ Contras da Qmarkets

Alguns usuários observam que os relatórios são mais centrados no conteúdo do que na experiência do usuário, e que leva algum tempo para configurar a ferramenta

💸 Preços da Qmarkets

Entre em contato com a Qmarkets para obter informações sobre preços.

💬 Comentários de clientes da Qmarkets

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

13. MindMeister

Gerencie ideias em mapas mentais em MindMeisterO MindMeister é uma ferramenta de mapeamento mental para organizar visualmente seus pensamentos, ideias e novos conceitos. É mais comumente usado para brainstorming, planejamento de projetos e outras tarefas criativas porque os mapas do MindMeister são colaborativos, fáceis de apresentar e compartilhar.

🔑 Principais recursos do MindMeister

Recurso de mapa mental colaborativo

Compartilhe seus mapas com o modo de apresentação ou IRL com o recurso de impressão

O Mindmeister está disponível on-line e como um aplicativo móvel

✅ Prós do MindMeister

Ferramentas simples de anotações

Temas personalizáveis

Desenvolva rapidamente novas ideias

❌ Contras do MindMeister

Plano gratuito limitado

Integrações limitadas

Sem recursos de rastreamento de projetos ou tarefas

💸 Preços do MindMeister

Plano Básico: Gratuito

Básico: Gratuito Plano pessoal : A partir de US$ 4,99 por mês

: A partir de US$ 4,99 por mês Plano Pro : A partir de US$ 8,25 por mês

Pro : A partir de US$ 8,25 por mês Plano empresarial : A partir de US$ 12,49 por mês

💬 Avaliações de clientes do MindMeister

G2: 4,3/5 (mais de 25 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 210 avaliações)

14. Caixa de planejamento

Gestão da inovação em Caixa de planejamento O Planbox é um conjunto ágil de produtos que integra o feedback do cliente e relatórios de bugs com ferramentas comuns de gerenciamento de projetos para ajudar as equipes a gerenciar ideias, recursos e tarefas.

🔑 Principais recursos do Planbox

Pesquisas e votações para priorizar ideias

Acompanhamento de status para ficar por dentro das novas iniciativas

✅ Prós do Planbox

Oferece um local central para o gerenciamento de produtos e de serviços

Incentiva a abordagem ágil à inovaçãoa melhoria contínua* A combinação de ferramentas pode ser usada por equipes de vários setores

❌ Contras do Planbox

Será necessário adotar vários produtos Planboc para acompanhar as ideias durante todo o seu ciclo de vida

Não se integra com o ClickUp. 😕

💸 Preços do Planbox

Entre em contato com a Planbox para obter planos de preços atualizados.

💬 Avaliações de clientes da Planbox

G2: 4,7/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 20 avaliações)

15. OpenideaL

Imagem via OpenideaL O OpenideaL é um sistema de gerenciamento de conteúdo de código aberto que ajuda as organizações a coletar ideias de clientes e equipes internas. A ferramenta foi projetada para que os tomadores de decisão em uma organização tomem decisões estratégicas sobre novas ideias com base em insights e feedback para criar relacionamentos significativos com clientes e funcionários.

🔑 Principais recursos do OpenideaL

Recurso de comentários

Pode marcar e votar em ideias para ajudar a priorizá-las

✅ Prós do OpenideaL

Ajuda os funcionários a sentirem que têm mais facilidade para expressar novas ideias

Excelente para coletar feedback dos clientes e ter uma ideia do que as pessoas pensam sobre o seu produto

❌ Contras do OpenideaL

Foi projetado para líderes de equipe e tomadores de decisão, e não para toda a equipe

Não há recursos de gerenciamento de tarefas ou projetos para analisar as ideias coletadas com o software

💸 Preços do OpenideaL

Entre em contato com a OpenideaL para obter todas as informações sobre preços.

💬 Avaliações de clientes do OpenideaL

G2: 2,5/5 (1 avaliação)

Capterra: N/A

16. Planview Spigit

Gerenciamento de ideias em Planview Spigit O Planview Spigit é uma ferramenta de gerenciamento de inovação que automatiza o crowdsourcing para que você possa dedicar mais tempo à priorização e ao desenvolvimento das ideias mais promissoras. Depois que suas novas iniciativas são implementadas, o Spigit também oferece ferramentas de relatório e análise para determinar seu sucesso.

🔑 Principais recursos do Planview Spigit

Várias maneiras de interagir com seus clientes e multidões externas para identificar ideias inovadoras

Crachás, pontos e recursos de gamificação para estimular o envolvimento

Feed de atividades sociais e comentários públicos para avaliar quais ideias são mais valorizadas por seus clientes

✅ Prós do Planview Spigit

Facilita para as organizações a conexão com especialistas externos que podem ter uma abordagem inovadora para resolver problemas

❌ Contras do Planview Spigit

O Spigit é apenas um dos produtos da Planview e é adaptado a apenas um caso de uso

Não há recursos de gerenciamento de tarefas

Não há recursos de brainstorming

💸 Preços do Planview Spigit

Entre em contato com a Planview Spigit para obter todas as informações sobre preços.

💬 Avaliações de clientes do Planview Spigit

G2: 4,0/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

17. Codigital

Imagem via Codigital Você conhece aqueles reality shows como American Idol ou Love Island em que cabe ao público votar em seus participantes favoritos? A Codigital tem uma vibração semelhante.

Criado para grandes grupos em workshops ou conferências virtuais, o Codigital permite que você publique perguntas simples às quais toda a equipe ou organização pode responder com possíveis respostas. Quando a Codigital tiver coletado um determinado número de respostas, os membros poderão votar novamente em suas melhores escolhas. É uma abordagem interessante para sessões de brainstorming em grandes grupos.

🔑 Principais recursos da Codigital

Ferramentas rápidas de coleta e classificação de ideias

Funciona como uma caixa de sugestões digital

✅ Prós do Codigital

Excelente para a rápida participação dos funcionários e para tornar as grandes reuniões mais envolventes

Ajuda a obter perspectivas de diferentes departamentos sobre questões simples

Uma abordagem mais estruturada para o brainstorming, que algumas pessoas podem preferir

❌ Contras do Codigital

Interface de usuário com aparência ultrapassada

Difícil de fazer brainstorming e gerenciar ideias complexas

Não é tão personalizável ou flexível quanto outros softwares de gerenciamento de ideias

💸 Preços da Codigital

Plano para equipes: Gratuito

Plano corporativo: preços personalizados, entre em contato para obter uma cotação

Plano de painéis: A partir de aproximadamente US$ 2,50 por pessoa (quando você considera a taxa de conversão)

💬 Avaliações de clientes da Codigital

G2: N/A

Capterra: 5/5 (2+ avaliações)

edison365

edison365 conjunto de produtos

o edison365 é uma plataforma de gerenciamento de inovação e ideação baseada na nuvem, desenvolvida no Microsoft365, que permite que as organizações capturem, desenvolvam e comercializem ideias. Ela inclui um conjunto de ferramentas, incluindo o edison365 Ideas, para gerenciar todo o processo de inovação, desde a geração de ideias até a implementação.

🔑 Principais recursos do edison365

Quadro no estilo Kanban para gerenciar suas possíveis novas iniciativas

Pontuação e classificação de cada ideia para priorizá-las

✅ Prós do edison365

Algumas ferramentas de gerenciamento de projetos para ver o planejamento e o fluxo de trabalho de novas ideias

Excelente para equipes que já usam produtos da Microsoft

❌ contras do edison365

IU lotada e ocupada

Você precisará investir no Microsoft365 e em vários produtos da edison365 para obter todas as suas funcionalidades

A plataforma não é fácil de aprender se você nunca usou produtos da Microsoft antes

💸 Preços do edison365

Este produto oferece uma avaliação gratuita, mas todos os outros detalhes de preços só estão disponíveis mediante solicitação.

💬 Avaliações de clientes do edison365

G2: 4,8/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 6 avaliações)

Recursos obrigatórios de uma ferramenta eficaz de gerenciamento de ideias

Sejamos realistas, propor novas ideias ao grupo já é difícil o suficiente. Mas organizá-las também? Essa é uma grande tarefa.

O software de gerenciamento de ideias foi projetado para aliviar esse desafio, fornecendo as ferramentas adequadas para capturar, rastrear e gerenciar ideias - exatamente quando elas acontecem. E se você nunca usou um software como esse antes, é importante saber o que procurar com antecedência para ter certeza de que tem as ferramentas certas em sua caixa!

Aqui estão alguns de nossos recursos favoritos e obrigatórios para uma solução sólida de gerenciamento de ideias:

Interface amigável ao usuário

Não adianta investir em um software se a sua equipe não consegue usá-lo! E contar com um guru de software no grupo também não é a chave para a eficiência. Procure uma ferramenta que seja fácil de navegar e você estará mais inclinado a usá-la regularmente.

Altamente visual Sessões de ideação raramente são baseadas apenas em texto, portanto, sua ferramenta de gerenciamento de ideias também não deve ser.

Todos nós processamos as informações de forma diferente e é importante aceitar isso em sua equipe com uma ferramenta acessível que ofereça várias formas de transmitir seus pensamentos e gerenciar seus fluxos de trabalho, ou seja, imagens, documentos, desenhos, diagramas ou fluxogramas.

Ferramentas de brainstorming

Uma ferramenta de gerenciamento de ideias é mais do que apenas um local para organizar ideias, é também um refúgio para desenvolvê-las, criá-las e agir sobre elas. Ferramentas de brainstorming, como quadros brancos digitais ou diagramas que podem ser acessados por toda a equipe proporcionam um ambiente seguro e sem estresse para incentivar a criatividade, mesmo que as ideias propostas ainda não estejam totalmente desenvolvidas.

Recursos de colaboração

Qual é o valor de uma tonelada de recursos interessantes se você não puder compartilhá-los com o seu grupo? Mais do que nunca, colaboração em equipe é fundamental para a comunicação bem-sucedida dentro do melhor software de gerenciamento de ideias para todos.

Seja por meio de um recurso de bate-papo, permissões de compartilhamento flexíveis, edição ao vivo, comentários atribuídos ou todos os itens acima - transparência e comunicação direta sempre em primeiro lugar!

Recursos de priorização

Uma parte essencial do gerenciamento de tarefas e organização é saber em quais ideias agir primeiro. As ferramentas com recursos de classificação, votação ou prioridade são úteis para entender rapidamente quais ideias são de maior importância. Isso também permite que você saiba o que deve ser deixado para outra semana.

Benefícios de usar um software de gerenciamento de ideias

O software de gerenciamento de ideias ajuda a coletar, avaliar e fornecer feedback sobre qualquer nova ideia para que você possa tomar decisões rápidas e informadas sobre se e como ela deve ser implementada. Uma vitória para todos!

Mas isso não é tudo. 😎

A ferramenta certa de gerenciamento de ideias acompanhará suas iniciativas durante todo o processo de ciclo de vida do projeto incentivar a inovação e, por fim, levar a um número maior de estratégias criativas a serem exploradas. Outros benefícios importantes do uso de software de gerenciamento de ideias incluem:

1. Comunicação e colaboração mais fáceis com a equipe

O software de gerenciamento de ideias melhora a comunicação e a colaboração entre as equipes, quer elas trabalhem de forma assíncrona ou presencial .

O melhor software de gerenciamento de ideias é colaborativo por natureza. Como uma ferramenta projetada para ajudar as equipes a trabalharem juntas, a plataforma adequada oferecerá várias maneiras de sua equipe se conectar e compartilhar ideias de forma totalmente transparente. Isso significa que qualquer pessoa pode consultar facilmente documentos, sessões de quadro branco, tarefas ou listas de verificação relevantes a qualquer momento e editá-los com seus colegas de equipe sem sobreposição.

Com recursos para bate-papo, comentários e edição conjunta, o software de gerenciamento de ideias pode ajudar a facilitar a discussão entre os funcionários e otimizar os processos de feedback.

2. Aumento do envolvimento dos funcionários

A natureza colaborativa de um sistema de gerenciamento de ideias é contagiante! Use sua plataforma como uma ferramenta durante reuniões e sessões de brainstorming para abordar ideias compartilhadas em seu espaço de trabalho por outros membros da equipe. Isso não só incentiva a discussão, mas também ajuda os indivíduos a sentirem um senso de propriedade e responsabilidade sobre suas contribuições on-line e off-line.

3. Tomada de decisões aprimorada e informada

Como uma ferramenta para rastrear, avaliar e priorizar novas estratégias, o software de gerenciamento de ideias pode ajudá-lo a determinar mais rapidamente se uma ideia será bem-sucedida. Recursos para criar roteiros de produtos, personas de usuários os modelos, maquetes e tarefas lhe darão uma ideia clara de como sua equipe desenvolverá possíveis ideias e quais recursos serão necessários para isso.

4. Custos reduzidos

Você leu certo!

Embora o software de gerenciamento de ideias seja um investimento, ele vale muito a pena. Essas plataformas são criadas para ajudá-lo a ser mais produtivo com seu tempo, simplificando e automatizando seus processos.

5. Melhores processos gerais de rastreamento e gerenciamento de ideias

O sistema de gerenciamento de ideias perfeito oferece uma maneira de rastrear e gerenciar ideias, desde o envio inicial até a implementação. Isso garante que nenhuma ideia seja deixada para trás ou esquecida, e que cada novo pensamento receba o tempo e a atenção adequados que merece.

Software de gerenciamento de ideias para inovar e inspirar

O software de gerenciamento de ideias ajuda as equipes a manter a inovação na vanguarda de suas mentes e incentiva cada membro a compartilhar suas ideias. Mas, ao mesmo tempo, o software de gerenciamento de ideias só é benéfico se a equipe souber como usá-lo e quiser usá-lo!

É por isso que é tão importante procurar um software de gerenciamento de ideias intuitivo, flexível e totalmente personalizável.

Isso garante que todos possam desenvolver e gerenciar ideias importantes da empresa da maneira que fizer mais sentido para eles. Além disso, se você escolher uma plataforma de produtividade poderosa como o ClickUp, também poderá começar a agir com base nessas ideias no momento em que elas surgirem.

Com os quadros brancos colaborativos do ClickUp, mapas mentais, mais de 15 exibições personalizáveis e mais de 1.000 integrações o ClickUp torna mais fácil do que nunca agir de acordo com seus pensamentos e ter um senso de propriedade significativo sobre suas ideias.

