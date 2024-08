Como usar a IA no e-mail (casos de uso e ferramentas)

Quantas vezes ficamos olhando para um cursor piscando, sem saber como começar um e-mail importante?

Quer esteja elaborando uma mensagem para um cliente, respondendo a um colega ou entrando em contato com um cliente em potencial, a pressão para atingir o tom certo e transmitir uma mensagem convincente pode parecer assustadora.

A solução? A inteligência artificial (IA) - o ajudante silencioso nos bastidores.

A IA mudou radicalmente a forma como escrevemos e nos envolvemos com e-mails diariamente.

Lembra-se da previsão de texto quando você começa a digitar suas frases? Daquela solicitação para adicionar um anexo depois que você se esqueceu de fazê-lo? Ou o lembrete para adicionar uma linha de assunto de e-mail, caso você não tenha feito isso? Ou quando uma mensagem no Teams aparece e você vê as opções de resposta instantaneamente? Tudo isso é trabalho da IA.

Mas, atualmente, o uso da IA em e-mails não se restringe a automação de e-mail previsão de texto, sugestões e lembretes. A IA nos permitiu explorar um mundo inteiro de recursos avançados.

Agora você tem aplicativos para gerenciamento de tarefas de e-mail, gerenciamento de caixa de entrada e até mesmo ferramentas de produtividade de e-mail para minimizar o tempo que você gasta escrevendo e gerenciando e-mails!

Vamos saber mais sobre como usar a IA em e-mails e quais softwares e ferramentas usar para melhorar seu fluxo de trabalho de e-mail.

Entendendo a IA para e-mail

Primeiro, o mais importante. Para aqueles que talvez não compreendam totalmente a extensão da IA, ela se refere às máquinas ou aos algoritmos que podem executar tarefas que normalmente exigem inteligência humana, como compreender a linguagem natural e tomar decisões com base em dados.

A tecnologia de IA em e-mail usa tecnologias avançadas, como processamento de linguagem natural (NLP), aprendizado de máquina, visão computacional e aprendizado profundo para fazer com que o software compreenda e gere respostas semelhantes às humanas para seus e-mails.

É como ter uma equipe superinteligente ferramenta de produtividade de e-mail que pode pensar e aprender como um ser humano. Para e-mails, a IA ajuda a entender nossa linguagem e a tomar decisões inteligentes com base nos dados que inserimos.

A IA pode entrar em cena e nos ajudar a escrever e-mails mais rapidamente, corrigir erros de digitação embaraçosos e até mesmo personalizar mensagens para cada destinatário. Além disso, é um assistente superorganizado que sabe exatamente quando enviar e-mails de acompanhamento e adivinha quais linhas de assunto atrairão mais atenção.

De recomendações personalizadas de produtos a acompanhamentos automatizados, a IA se tornou um aliado indispensável na comunicação cotidiana por e-mail. Ela está revolucionando discretamente a maneira como nos conectamos e nos envolvemos por e-mail, seja ajudando você a redigir a resposta perfeita, segmentando seu público para campanhas direcionadas ou prevendo o melhor momento para enviar uma mensagem de acompanhamento.

A IA também pode ajudá-lo a gerenciar seus e-mails com mais eficiência. Ao automatizar tarefas repetitivas, ela pode economizar muito tempo e reduzir seu esforço.

Leia também: Domine o hack de produtividade definitivo em métodos de gerenciamento de e-mail - a caixa de entrada zero .

Quando se trata de marketing, os e-mails com tecnologia de IA podem fornecer mensagens personalizadas que parecem ter sido criadas apenas para você, aumentando o envolvimento e gerando mais vendas. Falaremos mais sobre isso mais adiante no blog.

Como usar a IA para e-mail

Escrevemos alguns casos de uso para mostrar como a IA no e-mail pode economizar seu tempo e esforço e, ao mesmo tempo, aumentar sua produtividade pessoal e profissional.

Use a IA para escrever e-mails de contato pessoal

Se você é um freelancer em busca de novos clientes, um ghostwriter que deseja publicar seus blogs ou um profissional em busca de emprego, talvez tenha que escrever diariamente inúmeros e-mails para recrutadores, gerentes de RH, clientes em potencial e pessoas de sua rede.

Escrever um e-mail novo e personalizado para cada pessoa é assustador por si só, e fazer isso manualmente pode levar uma eternidade.

Talvez seja por isso que quase 39% dos profissionais de marketing pesquisados em Relatório sobre o estado do e-mail 2023 da Litmus disseram que usam IA. Desse total, cerca de 18% usam IA principalmente para fazer brainstorming de e-mails.

Aqui estão algumas maneiras pelas quais as ferramentas de IA podem ajudá-lo a escrever esses e-mails mais rapidamente e causar uma ótima primeira impressão.

1. Para composição de e-mails

O alcance frio - escrever e-mails frios para pessoas que não o conhecem e não estão esperando seu e-mail - é difícil. Além disso, é um desafio saber exatamente o que você deve escrever para chamar a atenção dessas pessoas e concluir o trabalho.

Com a entrada certa, os algoritmos de IA podem analisar a finalidade do e-mail e o destinatário e sugerir o conteúdo adequado.

**A IA pode fornecer modelos, escrever parágrafos iniciais e até mesmo gerar rascunhos de e-mails inteiros com base em padrões e preferências que ela pode ter aprendido com suas interações anteriores

Além disso, ela também pode ajudar a personalizar cada e-mail, incorporando detalhes específicos do destinatário no texto, como nome, empresa ou qualquer outra coisa baseada em suas interações recentes, para criar um conteúdo mais envolvente, relevante e clicável.

Dica profissional: Para se comunicar com sua equipe ou clientes globais, você pode usar ferramentas de tradução com tecnologia de IA para redigir e-mails em diferentes idiomas.

2. Para aprimorar o idioma

Alguma vez você já elaborou um e-mail cuidadosamente, revisou-o centenas de vezes e, finalmente, apertou o botão enviar e percebeu que escreveu "então" em vez de "do que" ou "exceto" em vez de "aceitar"?

Dependendo do seu provedor de serviços de e-mail, você pode ou não enfrentar esse problema hoje. Ferramentas de verificação gramatical orientadas por IA podem identificar e corrigir erros gramaticais, erros de pontuação e erros de digitação em tempo real

Além disso, essas ferramentas também podem ajudá-lo a melhorar a clareza da sua mensagem e o tom da sua escrita - para ajudá-lo a atingir o tom certo sempre que digitar um e-mail.

A IA também fornece sugestões para aprimorar o estilo e a estrutura do e-mail e pode ajudá-lo a garantir a consistência e a adequação com base em fatores como a voz da marca do remetente ou seu público-alvo.

Use a IA no marketing por e-mail

As ferramentas de IA se tornaram uma parte indispensável das equipes de marketing. Ferramentas como HubSpot, ClickUp e Jasper.ai são comuns Ferramentas de marketing de IA que ajudam os profissionais de marketing a reduzir o tempo para criar e executar campanhas, controlar custos e fornecer insights sobre o cliente e o comportamento do usuário. Em suma, a IA está simplificando e automatizando seu trabalho de várias maneiras.

Veja como os profissionais de marketing usam a IA em e-mails para:

1. Otimizar as linhas de assunto dos e-mails

A linha de assunto de seu e-mail cria sua primeira impressão com o público. Uma linha de assunto boa e clicável garante que seu e-mail não se perca entre as centenas de e-mails que seus clientes recebem diariamente.

Você já tentou fazer testes A/B nas linhas de assunto ou no texto do seu e-mail? Com a IA, você pode fazer isso em minutos!

Ao analisar fatores como taxas de abertura e taxas de cliques, o teste A/B ajuda você a determinar quais linhas de assunto ou títulos ressoam mais com seu público-alvo campanhas de marketing por e-mail bem-sucedidas .

2. Analisar os destinatários

A inteligência artificial pode analisar os dados dos destinatários de e-mail, como dados demográficos, preferências e interações anteriores com sua marca, para gerar insights úteis sobre o que eles gostam e o que não gostam. Isso ajuda os profissionais de marketing a adaptar o conteúdo de seus e-mails às preferências do público, aumentar a relevância e manter os clientes satisfeitos.

3. Automatize os acompanhamentos

Garanta a comunicação regular com seus clientes ao longo do ano. Com as ferramentas de marketing por e-mail com IA, você pode programar e enviar e-mails de acompanhamento automaticamente, definindo critérios predefinidos, como comportamento do destinatário ou tempos de resposta.

Esse recurso ajuda os profissionais de marketing a trabalhar em campanhas de nutrição e acompanhamento de uma só vez e a programá-los juntos para serem enviados em uma cadência oportuna. Você não precisa manter lembretes para enviar acompanhamentos todos os meses.

4. Crie campanhas de incentivo personalizadas

Você não se sente bem quando sua marca favorita lhe envia recomendações personalizadas de coisas que você pode gostar ou e-mails com sugestões baseadas em seu histórico de compras?

Os algoritmos de aprendizado de máquina analisam os dados do destinatário, como interações anteriores, preferências e o comportamento dele com o seu conteúdo, para recomendar conteúdo de e-mail personalizado. Isso garante que cada e-mail da campanha seja altamente relevante e envolvente para seus clientes.

Você pode personalizar linhas de assunto, saudações e ofertas com base em dados de clientes em tempo real usando a geração de linguagem natural. Isso inclui recomendações de produtos com base em seu histórico de compras anterior, descontos ou ofertas relevantes ou outros detalhes específicos do cliente para que ele se sinta mais valorizado.

A IA também pode prever o momento ideal para o envio desses e-mails de incentivo com base nos tempos de abertura ou nas taxas de resposta dos destinatários. Usando essas informações, você pode programar e-mails para cada cliente de acordo com a conveniência dele.

Estudo de caso: Revolve x Cordial AI

A Revolve, uma marca de comércio eletrônico, procurou aprimorar sua personalização de e-mail além das recomendações básicas de produtos em e-mails em lote. Usando a tecnologia de IA da Cordial, eles criaram uma campanha de e-mail altamente personalizada que aproveitou 16 pontos de dados diferentes de clientes e negócios, como histórico de navegação abandonada, categorias favoritas e best-sellers regionais.

O sistema de IA gerou 32 recomendações exclusivas de produtos para cada destinatário, adaptando o conteúdo do e-mail às preferências individuais e aos níveis de envolvimento. Para testar a eficácia, a Revolve realizou um teste A/B em um fim de semana, alternando entre o e-mail personalizado e a mensagem padrão em lote.

Os resultados foram impressionantes:o e-mail personalizado orientado por IA foi duas vezes mais produtivo do que o padrão, com taxas de clique para abertura e de clique para conversão 65% mais altas.Esse sucesso levou a Revolve a projetar centenas de milhares em receita incremental com o envio regular desses e-mails altamente personalizados.

5. Campanhas de e-mail segmentadas

A segmentação é fundamental no marketing direcionado. **Os algoritmos de IA podem segmentar listas de e-mail com base em dados demográficos, comportamento anterior, histórico de compras ou níveis de envolvimento.

A IA também pode analisar dados para identificar padrões, permitindo que você segmente públicos com base em suas preferências ou na probabilidade de responder a ofertas específicas.

Você pode consultar nossa lista consolidada de 10 melhores ferramentas de marketing por e-mail com IA para automatizar o envio de e-mails em 2024.

Use IA para escrever e-mails de alcance de vendas

A maior parte do dia de um vendedor é dedicada à divulgação por e-mail - e-mails frios para clientes potenciais, e-mails de incentivo para clientes existentes ou e-mails para vendas adicionais. Acompanhar tudo isso manualmente pode ser repetitivo, tedioso e, às vezes, frustrante.

Assim como uma ferramenta de IA ajuda os profissionais de marketing com linhas de assunto atraentes e conteúdo personalizado, ela também permite que os vendedores elaborem e-mails de saída de alta qualidade em segundos. Além de poder gerar vários e-mails personalizados em segundos, você também pode automatizar quando e como enviá-los com base na segmentação e nas preferências do público.

Uso de software de IA para e-mail

Não seria ótimo ter um assistente de e-mail com IA que pudesse escrever um texto de e-mail relevante, gerar linhas de assunto atraentes, personalizar os textos para cada público-alvo e automatizar acompanhamentos repetitivos?

Há um aqui mesmo.

ClickUp Brain Cérebro ClickUp é uma IA de rede neural na ferramenta de gerenciamento de projetos do ClickUp que permite gerar cópias rápidas para seu material de marketing, escrever e-mails diários e respostas a tarefas e acessar seu

base de conhecimento organizacional em um único lugar.

Gere respostas rápidas e apropriadas por e-mail com o ClickUp Brain

Essencialmente, o ClickUp Brain é a única ferramenta com tecnologia de IA de que você precisa para unir projetos, pessoas e conhecimento em sua organização.

Com o AI Writer for Work do Clickup Brain, você obtém:

Um assistente de redação com IA para ajudá-lo em todas as suas necessidades de redação

para ajudá-lo em todas as suas necessidades de redação Respostas automáticas rápidas a todos os seus comentários, tarefas e e-mails

a todos os seus comentários, tarefas e e-mails **Um transcritor automático de fala para texto

Use o ClickUp Brain para transcrever suas gravações de tela

IA para transcrever e responder a perguntas de suas reuniões e gravações de tela viaClipes do ClickUp *Modelos fáceis de criar e usar para qualquer caso de uso: campanhas de e-mail, anúncios, recrutamento e muito mais

Escreva respostas rápidas para tópicos de e-mail ou crie campanhas de e-mail inteiras com mais rapidez com o ClickUp Brain

Modelos de e-mail do ClickUp

Modelo de campanha de e-mail do ClickUp Modelo de campanha de e-mail do ClickUp oferece uma estrutura para atender aos desejos do cliente - alcançar novos clientes, fornecer suporte e atendimento consistentes aos clientes existentes, melhorar a exposição da marca, nutrir leads e fechar negócios.

Crie campanhas de e-mail consistentes e profissionais mais rapidamente com o modelo de campanha de e-mail do ClickUp

**Com esse modelo, você pode planejar e criar campanhas de e-mail bem-sucedidas e acompanhar o envolvimento e o progresso ao longo do tempo. Salvar modelos para diferentes campanhas de e-mail ajuda você a economizar muito tempo, esforço e dinheiro em suas campanhas futuras

Ao adicionar campos personalizados, categorize e adicione atributos como link da cópia do e-mail, taxa de conclusão, tipo de e-mail, setor-alvo e tema para gerenciar diferentes campanhas de e-mail.

Analise o desempenho de seus e-mails anteriores e otimize seu próximo conjunto de e-mails com a ajuda de seus relatórios abrangentes. Comece a enviar e-mails que tenham o potencial de causar o máximo impacto.

Modelo de anúncio por e-mail do ClickUp

O ClickUp oferece outro modelo de e-mail para que os profissionais de marketing otimizem consideravelmente o tempo de entrega da campanha: Modelo de anúncio por e-mail do ClickUp . É um modelo pronto para uso com o qual você pode criar anúncios por e-mail visualmente atraentes.

Crie e-mails envolventes para promover seus produtos com o modelo de anúncio por e-mail do ClickUp

Use o modelo para desenhar seus e-mails, personalizar seu conteúdo com base no público-alvo e criar anúncios memoráveis mais rapidamente. Começando com um modelo de documento, crie seu fluxo de trabalho do ClickUp para o modelo de anúncio na visualização de lista, visualização de Gantt, visualização de carga de trabalho, visualização de calendário ou qualquer outra visualização com a qual você se sinta mais confortável.

E se você estiver procurando especificamente por modelos para ajudá-lo com campanhas de marketing por e-mail mais amplas, o ClickUp também tem essa opção!

Modelo de marketing por e-mail do ClickUp Modelo de marketing por e-mail do ClickUp é outro modelo gratuito e altamente personalizável para profissionais de marketing ocupados que desejam liberar tempo em suas agendas.

Torne-se um especialista na criação de campanhas de marketing por e-mail consistentes e envolventes com o modelo de marketing por e-mail do ClickUp

Este modelo pode ajudá-lo a criar processos consistentes para cada tipo de campanha de marketing e a otimizar seus esforços.

Este modelo:

Economiza seu tempo ao fornecer uma estrutura para seus e-mails

Garante a consistência entre as campanhas

Otimiza seus designs para dispositivos móveis

Facilita o rastreamento e a análise do desempenho da campanha

**Seja sua campanha de boletim informativo mensal, uma campanha de incentivo para seus clientes regulares, ofertas e descontos para os novos clientes ou qualquer outra campanha de marketing por e-mail, o modelo de marketing por e-mail da ClickUp pode ajudá-lo a otimizar seus e-mails para todos os tipos de público

Estabeleça uma voz consistente para a marca adicionando suas listas segmentadas, o tom e outros detalhes específicos da marca para organizar seus e-mails comunicação empresarial .

Não deixe que o bloqueio do escritor sufoque sua criatividade - use o ClickUp Brain dentro do modelo para criar campanhas de marketing atraentes!

Leve seu jogo de e-mail para o próximo nível com IA e ClickUp

A IA está revolucionando gerenciamento de tarefas de e-mail e comunicação, tornando a redação de e-mails muito fácil. Desde a elaboração de um alcance personalizado até a otimização de linhas de assunto e a automatização de acompanhamentos, a IA está mudando a forma como nos envolvemos por meio de e-mails.

Explore como ferramentas como o ClickUp Brain podem economizar tempo e dinheiro em sua próxima campanha de marketing por e-mail. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!