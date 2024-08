10 melhores ferramentas de marketing por e-mail com IA para automatizar e-mails em 2024

O e-mail se tornou uma das principais ferramentas de comunicação de marketing graças à sua rOI incrivelmente alto, estimado em US$ 36 para cada US$ 1 que você gasta. O e-mail também é uma das maneiras mais fáceis de entrar em contato direto com seu público-alvo, e muitos consumidores agora o citam como sua maneira preferida de interagir com as marcas. É pouco estressante para eles e tem uma taxa de conversão impressionante para você.

Entretanto, o marketing por e-mail é mais complicado do que redigir um texto e clicar em enviar. O e-mail mais eficaz campanhas de marketing por e-mail são cuidadosamente segmentadas, testadas e refinadas para oferecer os melhores resultados. Tudo isso leva tempo, mas graças às ferramentas de marketing por e-mail com IA, você pode criar campanhas incríveis de marketing por e-mail mais rápido do que nunca.

O que você deve procurar nas ferramentas de marketing por e-mail com IA?

As ferramentas de marketing por e-mail com IA oferecem aos profissionais de marketing uma abordagem inovadora para interagir com seu público. A IA pode ajudá-lo a redigir textos atraentes, segmentar seu público e analisar os resultados. Com tantas ferramentas de IA inundando o mercado atualmente, como você escolhe a plataforma de marketing por e-mail certa?

Uma das primeiras coisas que você deve procurar é uma ferramenta que ofereça muita personalização. As ferramentas de marketing por e-mail com IA podem ajudá-lo a criar e-mails personalizados, desde as linhas de assunto até as ofertas incluídas, levando a taxas de abertura e conversões mais altas.

Você também deve procurar recursos que possam ajudá-lo a criar conteúdo para criar e-mails envolventes. Use as ferramentas de IA para fazer um brainstorming de ideias ou deixe que ela crie mensagens relevantes para seu público-alvo.

As ferramentas de marketing por e-mail com IA também podem automatizar muitas tarefas envolvidas no marketing por e-mail, como o envio de mensagens de acompanhamento ou a segmentação de suas listas. Essa automação pode liberar sua equipe para se concentrar em iniciativas de marketing mais estratégicas e menos tempo lidando com a administração de e-mails.

Escolha uma plataforma de marketing por e-mail com análises e relatórios robustos para entender melhor o desempenho da campanha. Os insights obtidos dos dados de e-mail podem informar futuras decisões de marketing. Considere aproveitar a IA para analisar os resultados e identificar oportunidades de otimização.

Além disso, selecione uma solução que se integre ao seu programa de marketing por e-mail e aos aplicativos de trabalho existentes. As integrações facilitam a automação do fluxo de trabalho, aumentam a produtividade da equipe e permitem a colaboração perfeita em campanhas de e-mail. A simplificação dos processos permite que você faça mais em menos tempo, enquanto trabalha em conjunto e de forma integrada entre as ferramentas.

Os 10 melhores softwares de marketing por e-mail com IA

Crie linhas de assunto de e-mail, rascunhos e muito mais com a IA do ClickUp

O ClickUp, sua plataforma de produtividade multifuncional favorita, agora é seu lugar favorito para criar e gerenciar marketing por e-mail . Você pode usar as ferramentas de marketing por e-mail com IA do ClickUp para criar um hub centralizado para gerenciar campanhas, criar conteúdo envolvente e acompanhar o desempenho da campanha.

A plataforma baseada em nuvem do ClickUp facilita a organização e o controle das comunicações por e-mail. Gerenciamento de projetos de e-mail do ClickUp podem criar, armazenar e gerenciar rascunhos de e-mail, rastrear taxas de abertura e cliques e configurar fluxos de trabalho automatizados para e-mails de acompanhamento. Integrações do ClickUp permite que você se conecte com outras plataformas de comunicação para enviar tarefas por e-mail aos membros da equipe sem sair do seu espaço de trabalho.

A plataforma também se integra a ferramentas populares de marketing por e-mail, como Mailchimp e ActiveCampaign, oferecendo ainda mais recursos de marketing por e-mail. Você pode importar e exportar contatos, programar campanhas e acompanhar os resultados no ClickUp. Com tudo acessível a partir do Workspace, sua equipe pode compartilhar informações sem esforço e agir sobre os resultados mais rapidamente.

O ClickUp acrescenta uma camada extra de eficiência com a introdução de suas ferramentas de IA. IA do ClickUp pode gerar sua cópia de e-mail, incluindo linhas de assunto, cabeçalhos e corpo do texto, com base em prompts específicos ou modelos incorporados . Você também pode usar o ClickUp AI para criar tarefas relacionadas à campanha de e-mail.

Com seu gerenciamento abrangente de e-mail com o ClickUp, um sistema de gerenciamento de e-mail abrangente, integrações perfeitas e geração de conteúdo com tecnologia de IA, o ClickUp é uma ferramenta poderosa para ajudar profissionais de marketing de e-mail novatos e experientes a obter o máximo de cada e-mail enviado.

Melhores recursos do ClickUp

As ferramentas de automação cuidam de grande parte da administração para você, de modo que você não precisa se preocupar com tarefas repetitivas e pode se concentrar em iniciativas estratégicas

Ferramentas de marketing por e-mail com IA podem ajudá-lo a elaborar textos atraentes em segundos, criando sem esforço campanhas de e-mail direcionadas que impulsionam as conversões

Simplifique os esforços de marketing por e-mail com integrações poderosas, incluindo plataformas populares como MailChimp e ActiveCampaign

Limitações do ClickUp

As ferramentas de IA do ClickUp só estão disponíveis nos planos pagos, mas, felizmente, eles começam em apenas US$ 5 por espaço de trabalho

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços o ClickUp AI está disponível para compra em todos os planos pagos ao preço de US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.900 avaliações)

2. Mailchimp

Via Mailchimp O Mailchimp é uma plataforma popular de marketing por e-mail que permite que as empresas criem, enviem e acompanhem campanhas de e-mail. Ela tem uma interface fácil de usar, vários modelos e algumas ferramentas de automação excelentes. O Mailchimp também oferece recursos incríveis baseados em IA, incluindo linhas de assunto inteligentes, insights de clientes e testes A/B avançados. Ele até sugere fotos de banco de imagens para acompanhar seu conteúdo.

Melhores recursos do Mailchimp

O editor de arrastar e soltar facilita muito a criação e o design de e-mails

O sólido plano gratuito permite que você envie até 2.000 e-mails por mês para até 2.000 assinantes, o que o torna uma opção viável para organizações menores

As ferramentas de IA colocam o aprendizado de máquina para trabalhar em tudo, desde a criação de textos até o uso de análises preditivas para informar quais clientes têm maior probabilidade de comprar

Limitações do Mailchimp

Não há planos de e-mail ilimitados, mesmo com as opções mais caras

Preços do Mailchimp

Grátis

Essentials: $13/mês para 500 contatos

$13/mês para 500 contatos Standard: $20/mês para 500 contratos

$20/mês para 500 contratos Premium: $350/mês para contatos ilimitados

Avaliações e opiniões sobre o Mailchimp

G2: 4,4/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 16.500 avaliações)

3. Escritor inteligente

Via Smartwriter O Smartwriter é uma ferramenta de redação de e-mail com tecnologia de IA. O aprendizado de máquina da plataforma analisa seu público-alvo juntamente com dados do setor para criar um texto de e-mail atraente para suas campanhas. É útil para e-mails personalizados e pode aproveitar os dados do usuário para escrever as campanhas de e-mail mais relevantes e direcionadas. Também é útil para testes A/B para saber quais campanhas funcionam melhor com seu público.

melhores recursos do #### Smartwriter

Integra-se com ferramentas populares de marketing por e-mail, como Mailchimp e Sendinblue, para que você possa usar as ferramentas de IA do Smartwriter para escrever seu texto e enviar tudo por meio de sua plataforma favorita sem problemas

Excelente para criar estratégias de marketing por e-mail com foco em conversões, pois a ferramenta de IA sugerirá o conteúdo com maior probabilidade de transformar leitores em compradores e aumentar o desempenho do marketing por e-mail

A interface agradável facilita o uso dos recursos de IA, mesmo para usuários iniciantes

limitações do #### Smartwriter

Pode ser difícil entrar em contato com o suporte técnico se você tiver algum problema

Preços do Smartwriter

Básico: US$ 59/mês

US$ 59/mês Popular: $149/mês

$149/mês Pro: $359/mês

$359/mês Descontos para assinaturas anuais

Smartwriter avaliações e comentários

G2: 4/5 (mais de 10 avaliações)

4/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 14 avaliações)

4. Frases

Via Frase A Phrasee é uma ferramenta de marketing por e-mail com IA que ajuda você a escrever um conteúdo de e-mail melhor, desde as linhas de assunto até as assinaturas. A plataforma usa aprendizado de máquina para identificar a linguagem mais eficaz a ser usada em seu público. Você também pode usá-la para mais do que sua estratégia de marketing por e-mail. Coloque a geração de linguagem natural da Phrasee para trabalhar, criando textos que soem humanos para mídias sociais, notificações push e muito mais.

Melhores recursos do Phrasee

Os recursos detalhados de geração de relatórios fornecem insights valiosos sobre o desempenho de suas campanhas de e-mail com seu público e onde você pode querer fazer ajustes

Fácil de integrar a plataforma em sua pilha de tecnologia atual, pois ela se integra ao Mailchimp, Salesforce, Adobe Campaign e muito mais

Excelente maneira degerar e-mails personalizados para cada um de seus destinatários em vários idiomas, para que você possa se concentrar em aumentar o envolvimento

Limitações do Phrasee

Voltado para agências de marketing maiores, portanto, as empresas menores podem achar que o software está além de seu orçamento

Preços do Phrasee

Entre em contato para obter informações sobre preços

Phrasee ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

4,4/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4/5 (1+ avaliações)

5. Instantaneamente

Via Instantaneamente O Instantly é uma plataforma completa de automação de marketing por e-mail. As equipes de marketing podem usar a plataforma para automatizar muitas tarefas associadas ao marketing por e-mail, incluindo o envio de e-mails de acompanhamento, e-mails de boas-vindas e e-mails de aniversário.

A plataforma também oferece ferramentas de marketing por e-mail com IA para gerar automaticamente o texto do e-mail e personalizar suas campanhas de e-mail. Essas ferramentas de IA podem tornar os e-mails mais relevantes e envolventes para seu público e aumentar suas taxas de cliques e de conversão.

melhores recursos do #### Instantly

A geração de conteúdo com tecnologia de IA facilita a criação e o envio de e-mails com conteúdo personalizado, tornando as campanhas mais impactantes

Oferece contas ilimitadas, portanto, você não precisa se preocupar em reduzir sua lista de assinantes; ótimo para quem envia grandes volumes de marketing por e-mail

Uma boa análise de campanha ajuda você a medir o desempenho da campanha, incluindo taxas de abertura, taxas de resposta, cancelamentos de assinatura e muito mais

limitações do #### Instantly

Não é possível usar a plataforma em dispositivos móveis, portanto, os profissionais de marketing em trânsito talvez precisem buscar outras soluções

Preços do Instantly

Growth Leads: $47/mês

$47/mês Hiperlíderes: $197/mês

$197/mês Velocidade da luz: $492/mês

$492/mês Os descontos estão disponíveis para assinaturas anuais

Instantly avaliações e comentários

G2: 4,9/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,9/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 3,5/5 (4+ avaliações)

6. Deriva

Via Deriva A Drift é uma plataforma de marketing de conversação que coloca a IA na frente e no centro. A plataforma treinou sua inteligência artificial com milhões de conversas de vendas e marketing B2B, com a ideia de criar ferramentas de IA que sejam mais úteis para coisas como qualificação de leads e conversões.

Você pode usar a ferramenta de IA conversacional para ajudá-lo a redigir e-mails, usá-la como um chatbot ou permitir que ela analise o tráfego de clientes para tomar decisões de marketing mais inteligentes.

melhores recursos do #### Drift

A inteligência artificial é treinada em conversas B2B, portanto, você obtém um texto de conversação personalizado para os negócios e que pode ser adaptado à sua organização

Ela ajuda a capturar dados sobre os visitantes do site para que você possa ver as tendências nas conversas e otimizar os esforços de marketing por e-mail de acordo com elas

A ferramenta de marketing com IA ajuda a analisar a jornada do cliente e ver quem está pronto para converter, para que você possa enviar a eles campanhas direcionadas

limitações do #### Drift

O atendimento ao cliente pode ser lento para responder, portanto, esteja preparado para solucionar seus problemas por conta própria

Excelente para criar textos conversacionais, mas não é uma plataforma de marketing por e-mail, portanto, você precisará se conectar a outra plataforma para realizar o trabalho

Preços do Drift

Premium: US$ 2.500/mês com cobrança anual

US$ 2.500/mês com cobrança anual Entre em contato para saber os preços dos planos Advanced e Enterprise

Avaliações e opiniões sobre o Drift

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 190 avaliações)

7. Sétimo Sentido

Via Sétimo sentido A Seventh Sense é uma plataforma de otimização de e-mail com IA que usa aprendizado de máquina para analisar e personalizar campanhas de e-mail. Ela tem várias ferramentas para ajudar os profissionais de marketing a otimizar os tempos de envio de e-mail, aumentar a capacidade de entrega de e-mail ou personalizar o conteúdo com base nas preferências do destinatário. Ela também oferece rastreamento robusto de campanhas para medir o desempenho e otimizar os esforços de marketing por e-mail.

Melhores recursos do Seventh Sense

As poderosas ferramentas de marketing por e-mail com IA ajudam a otimizar cada parte de sua campanha, até os horários de envio personalizados para maximizar as taxas de abertura

Ajuda a segmentar suas listas de marketing por e-mail com base em fatores como dados demográficos, interesses e histórico de compras, para que você possa criar e-mails personalizados de acordo com os interesses e as necessidades dessas pessoas

Analise o conteúdo do seu e-mail para otimizar a escolha de palavras, a estrutura das frases e o tom para ajudar a otimizar as estratégias de marketing por e-mail

Limitações do Seventh Sense

A interface do usuário pode ser intimidadora para novos usuários

Preços do Seventh Sense

Para a Hubspot : os planos começam em US$ 80/por mês para 5.000 contatos

: os planos começam em US$ 80/por mês para 5.000 contatos Para a Marketo: os planos começam em US$ 450/mês para 50.000 contatos

os planos começam em US$ 450/mês para 50.000 contatos descontos de 20% para planos anuais

Avaliações e resenhas do Seventh Sense

G2: 4,8/5 (mais de 15 avaliações)

4,8/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 5/5 (3+ avaliações)

8. Não spam

Via Não spam O Unspam usa IA para ajudar as empresas a identificar e evitar spam em campanhas de marketing por e-mail. Ele monitora a reputação de e-mail da sua organização e faz recomendações para melhorar sua pontuação de remetente. Esses aprimoramentos podem ajudar seu e-mail marketing a evitar filtros de spam e chegar de forma confiável às caixas de entrada do seu público.

melhores recursos do #### Unspam

Aprimora a reputação de e-mail da sua organização ao evitar spam, para que sua pontuação de remetente permaneça intacta e seus e-mails cheguem ao seu público (e não fiquem presos no filtro de spam)

Aumenta o envolvimento, garantindo que os destinatários recebam seus e-mails relevantes e legítimos

Cria confiança no marketing por e-mail com seu público-alvo

Limitações do Unspam

Testes limitados nos planos gratuitos, portanto, você terá que se arriscar ou usar outro serviço para testes

Preços do Unspam

Grátis

Básico: $9 por mês

$9 por mês Business: $19 por mês

$19 por mês Agência: $29 por mês

$29 por mês Entre em contato para obter preços personalizados de serviços White Label

Unspam ratings and reviews

G2: 5/5 (2+ avaliações)

5/5 (2+ avaliações) Capterra: 4,9/5 (20+ avaliações)

9. Otimizado

Via Ótimo A Optimove pode ajudar com mais do que apenas seu marketing por e-mail. A plataforma de envolvimento do cliente com tecnologia de IA pode ajudá-lo a otimizar e-mails, SMS e notificações por push. Ela analisa os dados de seus clientes, identifica padrões e, em seguida, personaliza a jornada do cliente de acordo com eles.

Melhores recursos do Optimove

Cria mensagens direcionadas que podem aumentar o envolvimento do cliente e melhorar as taxas de abertura de e-mail

A análise preditiva pode identificar clientes em risco de sair do funil de vendas e ajudá-lo a tomar medidas proativas de marketing

Ferramentas analíticas robustas oferecem uma visão holística de seus clientes para que você possa tomar medidas para melhorar a experiência do cliente

Limitações do Optimove

Faltam alguns recursos muito necessários, como priorização

Preços do Optimove

Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e resenhas do Optimove

G2: 4,6/5 (mais de 140 avaliações)

4,6/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: 4,3/5 (3+ avaliações)

10. Zeta

Via Zeta A Zeta é uma plataforma de marketing por e-mail com tecnologia de IA que ajuda você a criar e enviar campanhas de e-mail. A plataforma usa o aprendizado de máquina para analisar os dados do cliente e identificar o conteúdo e o momento mais eficazes para seu público específico. Ela oferece ferramentas para ajudá-lo a automatizar seus fluxos de trabalho de e-mail, segmentar públicos e criar conteúdo personalizado.

melhores recursos do #### Zeta

As ferramentas de IA ajudam a segmentar suas listas de marketing por e-mail com base nos dados dos clientes, para que você possa enviar campanhas direcionadas com maior probabilidade de repercutir entre eles

Excelente para automatizar tarefas comuns de marketing por e-mail

A análise preditiva pode ajudá-lo a reduzir a rotatividade e diminuir o custo de atrair novos clientes

Limitações do Zeta

Alguns usuários relatam que a plataforma pode apresentar erros e atrasos no carregamento

Preços do Zeta

Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e resenhas do Zeta

G2: 3,5/5 (mais de 10 avaliações)

3,5/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 5/5 (1+ avaliações)

Melhor e-mail, IA mais inteligente com o ClickUp

O marketing por e-mail é uma ferramenta poderosa, mas que as equipes de marketing precisam planejar cuidadosamente.

O e-mail não deve ser uma solução única para todos, mas deve ser cuidadosamente adaptado ao seu público. Fazer isso manualmente pode consumir muito tempo, mas colocar as ferramentas de IA para trabalhar pode ajudar a otimizar os esforços de marketing por e-mail e melhorar seu ROI. A IA pode ajudá-lo a analisar os dados do cliente, criar um texto de e-mail atraente e ajustar o desempenho da sua campanha.

E o ClickUp pode ajudá-lo a gerenciar todas as tarefas.

Faça do ClickUp o hub central de seus esforços de marketing por e-mail, criando um espaço onde sua equipe possa colaborar e ficar na mesma página para cada campanha. Crie tarefas, estabeleça funções e crie centros de conhecimento para que os esforços de marketing continuem avançando com eficiência. Em seguida, deixe a IA do ClickUp redigir sua cópia, escrever suas linhas de assunto e enviar tarefas de acompanhamento aos membros da equipe.

