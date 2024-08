Digamos que você tenha enviado 100 e-mails na semana passada como parte de um esforço de marketing por e-mail. Pesquisa sugere que, desses, apenas 21 e-mails provavelmente foram abertos. Isso significa que seus e-mails de marketing e vendas cuidadosamente elaborados podem estar apenas marinando nas caixas de entrada dos destinatários.

No entanto, apesar do crescimento da mídia social e da comunicação digital, o marketing por e-mail está longe de estar morto. Se feito corretamente, ele continua sendo uma das ferramentas mais eficazes para envolver seu público e gerar conversões. 81% das empresas usam e-mails como parte de sua estratégia de marketing e muitas delas fazem isso direito. Então, como você pode fazer o mesmo? O truque é eliminar a desordem e garantir que seus e-mails se destaquem, sejam abertos com entusiasmo e sejam acionados.

Neste blog, discutiremos 12 estratégias eficazes de gerenciamento de campanhas de e-mail que o ajudarão a transformar assinantes casuais em clientes fiéis. Também exploraremos ferramentas e modelos gratuitos de marketing por e-mail para implementar cada estratégia. 📧

O que é gerenciamento de campanhas de e-mail?

O gerenciamento de campanhas de e-mail é o processo estratégico de planejamento, execução, monitoramento e otimização de campanhas de marketing por e-mail para se comunicar de forma eficaz com o público-alvo de uma empresa.

O gerenciamento de campanhas de e-mail envolve a criação de mensagens direcionadas, a segmentação cuidadosa do público, a programação de e-mails para aproveitar os períodos de altas taxas de abertura e a análise do desempenho para garantir que as campanhas atinjam seus objetivos.

Projetar suas campanhas de e-mail de forma criativa e intencional ajuda a construir relacionamentos mais sólidos com os clientes por meio de campanhas direcionadas. Você pode nutrir leads frios para que se tornem mais receptivos e gerar conversões em sua lista de assinantes de e-mail existente.

Melhor ainda, isso permite uma comunicação personalizada, garantindo que as mensagens certas cheguem às pessoas certas no momento certo.

Na era digital, em que os clientes são bombardeados com informações, o gerenciamento de campanhas por e-mail ajuda você a se manter único, fornecendo conteúdo relevante e envolvente diretamente na caixa de entrada do seu público.

você sabia que a primeira explosão de e-mail (um e-mail em massa para clientes em potencial) foi enviada em 1978 por Gary Thuerk, um gerente de marketing da Digital Equipment Corporation. Ele enviou um e-mail para quase 400 usuários da Arpanet para anunciar as máquinas DEC (uma engenhoca usada para exercitar os músculos peitorais). Essa "campanha de e-mail" lhe rendeu cerca de US$ 13 milhões em vendas.

O que é uma estratégia de campanha de e-mail?

Uma estratégia de campanha de e-mail é um plano estruturado que descreve como uma organização usa o marketing por e-mail para atingir objetivos específicos, como aumentar as vendas, melhorar o envolvimento do cliente e nutrir leads.

Você começa definindo seu público-alvo e desenvolvendo conteúdo atraente em seu nicho para atrair os clientes em potencial para os funis de marketing. As estratégias de campanhas de e-mail envolvem a determinação do momento e da frequência dos e-mails e táticas para segmentação e esforços de personalização.

Lembre-se de que um plano bem elaborado garante que cada e-mail enviado tenha um propósito e esteja alinhado com as intenções de marketing mais amplas. É claro que sua estratégia pode ter um impacto 10 vezes maior com uma plataforma eficaz de marketing por e-mail.

12 Estratégias de gerenciamento de campanhas de e-mail

Embora você precise de uma estratégia sólida de gerenciamento de campanhas de e-mail, é essencial ter as ferramentas certas para ajudá-lo a chegar lá. Você pode criar todo o seu ecossistema de gerenciamento de campanhas de e-mail em uma plataforma única, como ClickUp .

O ClickUp está repleto de recursos robustos para criar e gerenciar tarefas, implementar automações e integrar-se a outras ferramentas de automação. Vamos explorar!

Use o ClickUp for Email Project Management para regular seu calendário de marketing por e-mail e os processos de campanha ClickUp for Email Project Management (Gerenciamento de projetos de e-mail) simplifica o gerenciamento de e-mails, reunindo tudo em um único espaço de trabalho colaborativo.

Você pode gerenciar sem esforço todos os seus e-mails recebidos e enviados, vinculando-os diretamente a tarefas e anexos relevantes. Isso garante que a sua equipe permaneça alinhada e que a comunicação continue fluida.

Com o ClickUp, você também pode automatizar e-mails com base em acionadores específicos, como envios de formulários ou campos personalizados. Essa ferramenta abrange todo o processo - desde a elaboração de campanhas de e-mail até a configuração de respostas automatizadas às ações do usuário - mantendo o gerenciamento de e-mail organizado e eficaz. Integrações do ClickUp com o Gmail, Google Drive, Outlook e mais de 1.000 outras ferramentas garantem que você possa integrar seu software de gerenciamento de e-mail para uma experiência centralizada.

Agora, vamos discutir 12 estratégias de gerenciamento de campanhas de e-mail para melhorar a forma como você interage com o público por meio desse meio.

1. Defina metas específicas e mensuráveis

Defina metas mensuráveis para sua campanha de marketing por e-mail com o ClickUp Goals

Use Metas do ClickUp para definir claramente suas metas, como aumentar as taxas de abertura em 20% ou aumentar as taxas de conversão em 15%.

A definição de metas no ClickUp garante que todas as tarefas estejam alinhadas com as metas maiores da sua estratégia de marketing, para que sua equipe sempre tenha um roteiro.

Separe suas metas para métricas técnicas e não técnicas, como otimização da página de destino e testes A/B. Além disso, Pastas de metas do ClickUp ajudam a acompanhar os ciclos de sprint da sua equipe e a definir metas de progresso, finanças, assinantes, respostas e muito mais.

Faça ajustes em seus esforços de marketing por e-mail e mantenha-se no caminho certo com as pastas de metas do ClickUp

Isso também permite a colaboração entre os membros da sua equipe, garantindo que todos estejam trabalhando para atingir metas dependentes.

Recomenda-se que você defina marcos específicos relacionados às suas campanhas de e-mail. **Por exemplo, você pretende criar 15 linhas de assunto de e-mail de alta conversão e identificar os horários de envio em que seus assinantes provavelmente verificarão suas caixas de entrada

Dica profissional: Amplie seus esforços de marketing incorporando o marketing de influência em sua estratégia. Experimente estes modelos de influenciadores para maximizar seu alcance. Integre isso perfeitamente às suas campanhas de marketing por e-mail para obter resultados ainda melhores.

2. Segmente seu público de forma eficaz

Comece a segmentar seu público de acordo com seus interesses, dados demográficos e histórico de compras antes de aplicar ferramentas de divulgação para iniciar conversões.

Essa estratégia ajuda você a identificar clientes de alto valor em uma lista de assinantes e a atender às necessidades de conteúdo e produto deles por meio de e-mails personalizados. As campanhas de hiperpersonalização para esses públicos o ajudarão a atender aos KPIs de marketing por e-mail facilmente.

Incorpore ferramentas de segmentação de clientes para analisar dados e criar subgrupos de alto valor em seu público. Isso alivia sua equipe de marketing de descobrir manualmente quais e-mails devem ser enviados a quais clientes.

Além disso, verifique se a ferramenta de e-mail ou de automação de marketing de sua preferência pode integrar dados de seus sistemas atuais. Esses sistemas variam de CRM para marketing por e-mail a ferramentas de análise que oferecem dados estruturados.

Teste os campos personalizados do ClickUp para definir gatilhos para respostas automáticas de e-mail para seus clientes

Tente encontrar uma ferramenta que ofereça flexibilidade de segmentação ao estudar os comportamentos digitais de seu público e as métricas associadas.

Além disso, teste Campos personalizados do ClickUp para criar espaços de entrada para diferentes métricas de interação com o cliente. Posteriormente, você poderá segmentá-los para desenvolver faixas de público-alvo concretas.

3. Crie linhas de assunto que chamem a atenção

Encontre informações relevantes para o projeto em suas tarefas, bate-papos e e-mails com o ClickUp Brain

Evite as armadilhas do bloqueio de escritor com o Cérebro ClickUp . Agora, você pode compartilhar a responsabilidade de ter que ter ideias de conteúdo ou materiais de pesquisa rapidamente. O ClickUp Brain complementa seu processo de brainstorming, desenvolvendo linhas de assunto e conteúdo de e-mail eficazes. Você pode usá-lo para criar um repositório de ideias e categorizá-las com base em diferentes temas e campanhas.

Observe que a linha de assunto do seu e-mail costuma ser a primeira impressão dos destinatários. Ela decide se seu e-mail será aberto ou ignorado.

Gere um e-mail para sua campanha de marketing inserindo alguns detalhes e solicitando ao ClickUp Brain

Usar o Brain como assistente de redação ajuda a desenvolver rapidamente várias estruturas de e-mail e garante que sua mensagem se destaque em uma caixa de entrada lotada - tudo isso mantendo-se fiel ao conteúdo do e-mail.

Dica Profissional: A pesquisa mostra que adicionar o primeiro nome do destinatário de um e-mail à linha de assunto pode aumentar as taxas de abertura em 9,1%. Essa tática ajuda a criar um senso de familiaridade e chama a atenção do destinatário.

4. Personalize o conteúdo envolvente do e-mail

Comece elaborando recomendações de produtos personalizados, ofertas especiais e conteúdo que se alinhe com as interações anteriores de seu cliente com a marca. Dessa forma, seus e-mails não parecerão apenas explosões genéricas - eles falarão diretamente aos interesses e às necessidades de cada indivíduo.

Pense nas diferentes maneiras de personalizar seus e-mails: use dados de compras anteriores para sugerir novos itens que eles possam gostar, reconheça suas interações anteriores com ofertas exclusivas ou personalize e-mails com temas de feriados.

Concentrar-se no que é importante para cada destinatário torna seus e-mails mais envolventes e aumenta a probabilidade de gerar conversões.

Considere o uso de modelos e recursos do ClickUp para otimizar seus esforços de marketing, inclusive suas campanhas de e-mail. Aqui estão alguns que vale a pena conferir.

Modelo de calendário de marketing do ClickUp

O modelo de calendário de marketing do ClickUp foi criado para ajudá-lo a acompanhar as tarefas, campanhas e projetos de marketing.

Use Modelo de calendário de marketing do ClickUp para monitorar campanhas em andamento e ajustar estratégias para campanhas futuras por meio da visualização simplificada de dados. O modelo sem código permite que você distribua recursos de acordo com eventos de produtos e campanhas de lançamento.

Esse modelo facilita o controle de prazos e a definição de cronogramas para suas sequências de e-mail. Ele também ajuda você a personalizar cada e-mail, garantindo que o conteúdo seja relevante e envolvente.

Em seguida, use Documentos do ClickUp para criar, armazenar e organizar rascunhos de conteúdo para diferentes segmentos de público.

Gerencie todas as sessões de brainstorming e ideias de criação de conteúdo de e-mail no ClickUp Docs

Por exemplo, você pode ter documentos separados para diferentes personas de clientes ou linhas de produtos, cada um contendo ofertas e mensagens personalizadas.

Incentive sua equipe a trabalhar em conjunto em tempo real e use uma ferramenta dinâmica como o ClickUp Brain para desenvolver sua estratégia de campanha de e-mail. Você também pode sincronizar seu Docs com fluxos de trabalho de e-mail e centralizar toda a documentação essencial - facilmente acessível por meio do Brain.

Por fim, reduza o tempo gasto com a criação repetida de novos e-mails usando modelos incorporados que facilitam o lançamento e a personalização até mesmo para quem não é da área de tecnologia.

Crie um modelo personalizado para campanhas personalizadas para manter seus esforços coordenados com o ClickUp Brain no Docs

Modelo de campanha de marketing por e-mail do ClickUp

O modelo de campanha de marketing por e-mail do ClickUp foi criado para ajudá-lo a planejar, gerenciar e acompanhar campanhas de marketing por e-mail.

O modelo Modelo de campanha de marketing por e-mail do ClickUp simplifica seus esforços de marketing por e-mail, ajudando-o a organizar, executar e monitorar campanhas com facilidade. Desde o gerenciamento de listas de clientes potenciais e elaboração de mensagens até a configuração de regras claras de fluxo de trabalho, esse modelo garante que todas as etapas sejam cobertas.

Você pode acompanhar o progresso com Status de tarefas personalizadas do ClickUp o ClickUp permite que você crie campanhas de acordo com a sua necessidade, categorize campanhas usando campos personalizados e visualize cronogramas por meio de várias exibições, como lista, Gantt e calendário. Essa abordagem estruturada economiza tempo e aumenta a consistência em suas campanhas.

Começar a usar o modelo é simples. Você pode configurar um projeto para cada campanha, atribuir tarefas aos membros da equipe e estabelecer um cronograma para a conclusão. A colaboração é perfeita, com notificações para atualizações regulares, ajudando a sua equipe a se manter no caminho certo.

O modelo também suporta testes A/B, permitindo que você refine suas campanhas e obtenha os melhores resultados possíveis.

Você também pode adicionar modelos de campanha de gotejamento para atrair gradualmente os clientes potenciais para os estágios pagos do seu funil de marketing.

**Bônus Descubra os principais aplicativos de marketing digital para ajudá-lo a gerenciar campanhas, analisar o desempenho e aumentar o envolvimento.

5. Garantir que os e-mails sejam compatíveis com dispositivos móveis

Aproximadamente 46% de todos os e-mails agora são abertos em smartphones. Isso indica que os profissionais de marketing devem priorizar a otimização móvel em suas campanhas de e-mail.

A maioria do público agora consome conteúdo em telas menores e rola rapidamente, o que torna crucial a criação de designs de e-mail responsivos. Isso faz com que sua mensagem pareça apresentável e permite que ela funcione bem em telas de todos os tamanhos.

Explore considerações de design, como um layout de coluna única que seja mais fácil de ler e navegar em telas menores. Além disso, considere fontes maiores e botões de chamada para ação que sejam fáceis de tocar com um dedo.

Em seguida, as imagens devem ser otimizadas para carregar rapidamente sem sacrificar a qualidade, e qualquer texto dentro delas deve ser mínimo para manter a legibilidade.

Lembre-se de que sua meta é reduzir a probabilidade de seus assinantes abandonarem seus e-mails devido ao design inadequado.

você sabia que o tempo médio de envolvimento por usuário por e-mail é de entre 2 e 8 segundos . Isso significa que as campanhas de marketing por e-mail precisam prender o usuário desde a linha de assunto até o primeiro texto e a primeira imagem.

6. Realize testes A/B nos elementos do e-mail

Também chamado de teste de divisão, teste A/B **Otimiza o gerenciamento de campanhas de marketing comparando duas versões de um e-mail para testar qual tem melhor desempenho

Ao testar elementos como imagens, CTAs e layouts de conteúdo, você pode entender o que repercute melhor no seu público. Acima de tudo, o teste A/B dá suporte a decisões orientadas por dados, aprimorando sua estratégia de e-mail para aumentar as taxas de abertura e o envolvimento geral.

Comece decidindo quais elementos do seu e-mail você deseja testar. Isso pode ser tão simples quanto o texto de uma linha de assunto ou tão complexo quanto todo o layout do e-mail.

Por exemplo, você pode testar uma linha de assunto que enfatize a urgência em comparação com outra que destaque um desconto. Envie essas variações para um pequeno segmento do seu público-alvo e acompanhe os resultados para ver qual versão tem melhor desempenho.

Não limite o teste A/B a um esforço único. Faça dele um processo contínuo que lhe permita otimizar seus e-mails com base no comportamento e no feedback reais dos usuários.

Com o tempo, essas melhorias incrementais ajudarão a atingir as metas de sua campanha.

**Leia também Como criar modelos de e-mail no Gmail

7. Implemente fluxos de trabalho de e-mail automatizados

Com a automação de e-mail, você pode começar a enviar mensagens oportunas e personalizadas ao seu público sem intervenção manual.

Comece rotulando seus acionadores como visitas à página de destino, cliques em CTAs ou carrinhos de compras abandonados e use-os para dar as boas-vindas a novos assinantes e reengajar clientes inativos.

Você também deve considerar o envio de follow-ups pós-compra para revisões de produtos e informações gerais sobre a marca. Você também pode usar o modelo de automação de e-mail do ClickUp para facilitar as coisas para você.

Modelo de automação de e-mail do ClickUp

A automação de e-mail do ClickUp foi projetada para ajudá-lo a automatizar e otimizar suas campanhas de marketing por e-mail.

O modelo Modelo de automação de e-mail do ClickUp torna o gerenciamento de toda a sua campanha de e-mail muito fácil. Ele permite que você configure e-mails, que são enviados automaticamente com base em acionadores específicos, e acompanhe o desempenho deles em seu público-alvo.

Ao automatizar tarefas de rotina, como atribuir criativos e obter aprovações de design, você pode aumentar a produtividade da sua equipe. O modelo também lida com respostas automatizadas a perguntas comuns de clientes, facilitando seu fluxo de trabalho.

E, com seu pipeline visual, você pode identificar facilmente áreas de melhoria em suas sequências de e-mail, ajudando-o a refinar e aprimorar suas campanhas.

8. Enviar e-mails em horários ideais

O momento certo é tudo quando se trata de marketing por e-mail. Até mesmo o conteúdo mais atraente pode não funcionar se chegar à caixa de entrada do destinatário no momento errado.

Identificar os horários ideais para enviar e-mails é a melhor estratégia para maximizar as taxas de abertura e de cliques dos programas de e-mail. Essa estratégia envolve o estudo dos padrões de comportamento do seu público-alvo para determinar os melhores horários para enviar e-mails com base em quando é mais provável que eles verifiquem a caixa de entrada. Estudos mostram que as manhãs no meio da semana são o pico para altas taxas de abertura de e-mails. No entanto, o melhor horário pode variar muito, dependendo do seu público-alvo e do setor. Por exemplo, os e-mails B2B podem ter melhor desempenho durante o horário comercial, enquanto os e-mails B2C podem ter maior envolvimento à noite ou nos fins de semana.

9. Acompanhar e analisar as principais métricas de desempenho

Ficar de olho nas métricas de desempenho de seus e-mails é essencial para ajustar sua estratégia. Comece concentrando-se nas principais métricas, como taxas de abertura, tráfego do site, taxas de cliques, taxas de conversão, taxas de rejeição e taxas de cancelamento de assinatura. Esses números lhe dão uma visão clara do desempenho de seus e-mails.

Verifique essas métricas regularmente para ver o que está funcionando e o que não está.

**Por exemplo, se suas taxas de abertura forem altas, suas linhas de assunto podem estar no ponto certo. Se as taxas de cliques forem baixas, talvez seja hora de repensar seu conteúdo ou CTA

Use os Dashboards do ClickUp para ajustar e monitorar KPIs relevantes para sua estratégia de marketing por e-mail

A revisão e o monitoramento dos KPIs por meio de um painel que atua como centro de controle de marketing oferece uma visão panorâmica dos dados do cliente. Painéis do ClickUp oferece uma interface de fácil leitura com dados sobre produtividade de funcionários e equipes, distribuição de carga de trabalho e recursos de controle de tempo para testar a produção de suas cadeias de e-mail.

Use gráficos de barras e gráficos para analisar suas campanhas de gerenciamento de campanhas de e-mail e avaliar as conversões obtidas em diferentes sequências de e-mail.

Modelo de campanha de e-mail do ClickUp

O modelo de campanha de e-mail do ClickUp foi criado para ajudá-lo a planejar, acompanhar e medir o sucesso das campanhas de marketing por e-mail.

O modelo Modelo de campanha de e-mail do ClickUp é a ferramenta ideal para monitorar e aprimorar seus esforços de marketing por e-mail. Ele ajuda você a se manter organizado e concentrado, definindo metas claras para cada campanha, seja para aumentar as taxas de abertura, aumentar os cliques ou gerar conversões.

À medida que você lança suas campanhas, o modelo permite monitorar facilmente essas métricas principais, fornecendo insights em tempo real sobre como seu público se envolve com seu conteúdo.

O que torna esse modelo realmente poderoso são seus recursos personalizáveis. Você pode criar status e campos personalizados para manter suas campanhas no caminho certo, simplificando a visualização de quais e-mails têm bom desempenho e quais precisam de ajustes.

O modelo também incentiva revisões regulares de suas métricas, ajudando-o a identificar tendências e a refinar sua estratégia para obter melhores resultados. Com as ferramentas colaborativas integradas, sua equipe pode facilmente compartilhar ideias, analisar dados em conjunto e encontrar maneiras inovadoras de aumentar o engajamento, garantindo que suas campanhas de e-mail sejam sempre bem-sucedidas.

Modelo de relatório de e-mail marketing do ClickUp

O modelo de relatório de e-mail marketing do ClickUp foi criado para ajudá-lo a rastrear e analisar a eficácia de suas campanhas de e-mail.

Experimente o Modelo de relatório de marketing por e-mail do ClickUp para analisar cada uma das métricas do trabalho de sua campanha de marketing por e-mail.

Esse modelo permite que você insira KPIs, problemas de capacidade de entrega e dados de resposta segmentados por público-alvo para aumentar a precisão de suas previsões para as próximas campanhas de e-mail.

Você também pode criar relatórios rastreáveis que resumem os principais insights do desempenho de curto e longo prazo de sua campanha de e-mail.

10. Siga as práticas recomendadas para evitar filtros de spam

Nada atrapalha mais uma campanha de e-mail do que a constatação de que suas mensagens cuidadosamente escritas foram parar na temida pasta de spam.

Os filtros de spam são como seguranças no domínio de e-mail, e há muitos suspeitos comuns nessa categoria, como termos que criam um falso senso de urgência ou promessa: 'Compre agora! ' , 'Oferta por tempo limitado,' 'Garantido,' etc. O excesso de letras maiúsculas ou pontos de exclamação na linha de assunto também pode levantar suspeitas.

Embora essas táticas possam adicionar um senso de urgência ou uma sensação de perda (FOMO) às suas campanhas, elas provavelmente farão com que seus e-mails sejam vistos como spam. Você deve se ater a mensagens honestas que forneçam valor instantâneo em vez de recorrer a truques.

Lembre-se de prestar atenção à configuração técnica de seu e-mail. O nome "De" deve ser reconhecível e consistente, e você não deve usar um endereço de e-mail sem resposta.

Em vez de fazer com que seus e-mails pareçam impessoais e suspeitos, concentre-se em aspectos como uma baixa proporção de link para texto.

Dica profissional: Limite o número de links em seus e-mails e garanta que eles levem a sites confiáveis. Evite links de baixa qualidade para manter a credibilidade e evitar que seus e-mails pareçam spam.

11. Limpe e atualize regularmente sua lista de e-mails

Manter sua lista de e-mails limpa e atualizada ajuda a manter um banco de dados de seus clientes potenciais e existentes. Uma lista de e-mails desatualizada reduz a eficácia de suas campanhas e pode prejudicar a reputação do remetente.

E-mails devolvidos, assinantes inativos e destinatários desinteressados afetarão negativamente a capacidade de entrega de seus e-mails e levarão a taxas reduzidas de engajamento e conversão.

A primeira etapa envolve limpar sua lista de e-mails de assinantes inativos. Isso inclui os destinatários que não abriram ou clicaram em seus e-mails por um período de 6 meses a 1 ano. Embora possa parecer contraintuitivo cortar assinantes, manter contatos inativos faz mais mal do que bem. As baixas taxas de rejeição e de engajamento acionam filtros de spam e redirecionam os e-mails para pastas de lixo eletrônico.

Além de cortar os assinantes inativos, será útil verificar regularmente a validade dos endereços de e-mail em sua lista. Use ferramentas de marketing por e-mail com IA e software de verificação para verificar se há endereços de e-mail falsos ou inválidos que causam hard bounces.

Fazer isso é extremamente útil se você adquiriu endereços de e-mail por meio de inscrições on-line ou listas de terceiros, onde erros de digitação ou entradas mal-intencionadas podem se infiltrar.

12. Refinamento contínuo de suas campanhas de e-mail

Lembre-se de que, independentemente do desempenho de uma campanha, sempre há espaço para melhorias. Refinar suas campanhas de e-mail significa analisar regularmente o desempenho, experimentar novos formatos e fazer ajustes com base em dados.

Um processo iterativo garante que seus e-mails sejam relevantes e estejam alinhados com a respectiva campanha de marketing.

Não se esqueça de avaliar regularmente as métricas de norte a norte. Por exemplo, se você notar uma queda nas taxas de abertura, é hora de rever as linhas de assunto ou os horários de envio. Por outro lado, se suas taxas de cliques forem altas, você poderá analisar quais elementos do e-mail estão repercutindo no seu público.

Mantenha os testes A/B como um processo contínuo, pois o que funciona bem em uma estação pode não ser tão eficaz em outra.

Desenvolva campanhas sustentáveis de marketing por e-mail com o ecossistema do ClickUp

Campanhas de e-mail bem-sucedidas não são uma tarefa do tipo "configure e esqueça". Elas exigem atenção e refinamento constantes para se adaptarem às mudanças de comportamento e preferências dos clientes.

Como lembrete, dominar o gerenciamento de campanhas de e-mail requer uma abordagem altamente estratégica que combine criatividade e análise.

Uma ferramenta de marketing por e-mail como o ClickUp ajuda a gerenciar todos os aspectos de sua estratégia de marketing com mais eficiência. De Metas e Painéis a Automação e Cérebro - esses recursos permitem uma colaboração perfeita entre suas equipes internas e externas.

Você está pronto para revolucionar a abordagem de marketing por e-mail da sua marca?

Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo!