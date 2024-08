10 melhores CRMs para equipes de marketing por e-mail em 2024

Gerenciamento de e-mail campanhas de marketing já é complicado o suficiente sem ter que investir em uma ferramenta separada para realizar o trabalho. É por isso que você precisa de um CRM (Customer Relationship Management, Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente) específico para equipes de marketing por e-mail.

Existem muitas dessas ferramentas no mercado, mas qual é a ideal para você? Fizemos uma pesquisa para apresentar a você os 10 melhores CRMs para equipes de marketing por e-mail disponíveis em 2024.

Diremos a você o que procurar e como decidir qual é o mais adequado para você. Vamos dar uma olhada mais de perto nos CRMs vencedores para marketing por e-mail. 🏆

O que você deve procurar em um CRM para marketing por e-mail?

Há muitos sistemas de CRM excelentes no mercado, mas apenas alguns são ideais para equipes de marketing por e-mail. Aqui estão alguns detalhes a serem considerados quando você estiver procurando um CRM para campanhas de marketing por e-mail:

Facilidade de uso: O software de CRM é direto e simples de usar?

O software de CRM é direto e simples de usar? Recursos: O software de CRM tem todos os recursos de que você precisa, como análise de dados de clientes?

O software de CRM tem todos os recursos de que você precisa, como análise de dados de clientes? Escopo do aplicativo: Essa ferramenta pode otimizar toda a jornada do cliente ou apenas um aspecto dela?

Essa ferramenta pode otimizar toda a jornada do cliente ou apenas um aspecto dela? Integrações: As ferramentas de marketing por e-mail se integram aos seus aplicativos existentes?

As ferramentas de marketing por e-mail se integram aos seus aplicativos existentes? Preço: O software de CRM é acessível ou está no topo do seu orçamento?

O software de CRM é acessível ou está no topo do seu orçamento? Experiência: O aplicativo melhora a experiência da sua equipe ou do cliente?

O aplicativo melhora a experiência da sua equipe ou do cliente? Planos: Existe um plano que tem tudo o que você precisa? Você precisa pagar mais por upgrades?

Pense em suas próprias necessidades exclusivas e em quais funcionalidades você precisa que seu CRM para marketing por e-mail atenda. Considere se você precisa de uma solução completa de gerenciamento de relacionamento com o cliente, se deseja adicionar integrações de terceiros ou uma ferramenta que ofereça mais do que recursos de marketing por e-mail.

Os 10 melhores CRMs para equipes de marketing por e-mail em 2024

Se você está procurando o melhor CRM para equipes de marketing por e-mail, está no lugar certo. Aqui está a nossa lista dos sistemas de CRM que recomendamos para equipes que desejam executar campanhas de marketing por e-mail eficazes e simplificadas.

1.

ClickUp

Gerencie dados de clientes, tarefas pessoais e comunicação no ClickUp de qualquer dispositivo

O ClickUp é um dos melhores ferramentas de software de gerenciamento de projetos de marketing e software de CRM para equipes de marketing experientes que desejam permanecer produtivas, trabalhar com mais eficiência e gerar resultados. 📈

Usando o ClickUp como seu cRM de marketing significa que você gerenciará e ampliará seus relacionamentos com os clientes em um só lugar. Gerencie contas de clientes, simplifique seus fluxos de trabalho com o Automações do ClickUp e visualize seu pipeline, do cliente potencial ao VIP fiel.

Execute suas operações de e-mail por meio do ClickUp e mantenha contato com seus clientes e consumidores nos momentos certos. Concretize negócios, envie atualizações de projetos e integre seus clientes de uma forma mais envolvente, sem sair do conforto do ClickUp. Isso cRM e gerenciamento de projetos combinados é ideal para empresas que desejam impulsionar o crescimento por meio do uso inteligente dos dados dos clientes.

Tenha uma visão de alto nível dos valores do tempo de vida do cliente, do tamanho médio das negociações e muito mais. Use esses dados para tomar decisões inteligentes sobre quando e o que compartilhar com esses clientes por meio de marketing por e-mail.

Inicie seu próprio sistema de CRM a partir do zero ou use um sistema de Modelo de CRM como o Modelo de CRM da ClickUp para acelerar seu caminho para o sucesso com uma base que facilita o gerenciamento de leads, vendas e relacionamentos com clientes.

Maximize o valor do ClickUp para marketing por e-mail, tornando-o uma parte central de sua estratégia de marketing e fluxo de trabalho. Use Documentos do ClickUp para colaborar em ideias e planos de campanha, mapear funis de e-mail com o Quadros brancos ClickUp e conecte o ClickUp a um software de marketing por e-mail, como o Mailchimp ou o ConvertKit, com Zapier .

Melhores recursos do ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. ActiveCampaign

via

ActiveCampaign

A ActiveCampaign é popular como uma ferramenta de marketing por e-mail, mas também tem funcionalidade de CRM. A plataforma agrupa CRM, marketing por e-mail e automação de marketing para criar um balcão único para você gerenciar vendas, marketing e comércio eletrônico juntos. 🛒

Melhores recursos da ActiveCampaign

Segmente seu banco de dados para executar campanhas de e-mail mais direcionadas

Automatize campanhas de incentivo e envie e-mails com base em gatilhos

Envie e-mails de difusão, e-mails direcionados, autoresponders, e-mails de transação e muito mais

Personalize seus e-mails com uma experiência de design do tipo arrastar e soltar

Limitações da ActiveCampaign

Alguns usuários relatam que as funções de pesquisa e filtragem são frustrantes para navegar no software de CRM

Os usuários que desejam uma segmentação mais específica podem achar que algumas das opções de segmentação de automação são limitadas para necessidades específicas de marketing por e-mail

Preços da ActiveCampaign

Para CRM e marketing por e-mail, você precisará do plano Bundle da ActiveCampaign:

Plus: US$ 93/mês para cinco usuários e 1.000 contatos

US$ 93/mês para cinco usuários e 1.000 contatos Profissional: US$ 386/mês para 10 usuários e 2.500 contatos

US$ 386/mês para 10 usuários e 2.500 contatos Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e críticas da ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (mais de 10.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

3. Keap

via

Keap

O Keap é uma plataforma de CRM voltada para pequenas empresas. É uma plataforma completa que abrange as equipes de marketing e vendas com um design minimalista e foco em e-mails automatizados e envolvimento do cliente software para automatizar tarefas regulares e repetitivas para sua equipe de marketing, liberando tempo para se concentrar na criatividade e na estratégia. 💭

Melhores recursos do Keap

Incorpore formulários de captura de leads em seu site e páginas de destino

Segmentar seu público-alvo no CRM para criar listas de envio personalizadas

Crie fluxos de trabalho personalizados que enviam automaticamente e-mails e textos com base no comportamento do usuário

Use modelos de e-mail incorporados ou personalize-os para criar seus próprios modelos

limitações do #### Keap

Alguns usuários gostariam que as opções de relatórios fossem mais flexíveis e detalhadas

A ferramenta é voltada para pequenas empresas, mas algumas podem achar que o preço está fora de seu orçamento

Preços do Keap

Pro: A partir de US$ 159/mês para dois usuários e até 1.500 contatos

A partir de US$ 159/mês para dois usuários e até 1.500 contatos Máximo: A partir de US$ 229/mês para três usuários e até 2.500 contatos

Avaliações e resenhas do Keap

G2: 4,2/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 1.000 avaliações)

4. HubSpot

via

HubSpot

A HubSpot oferece às equipes de marketing uma solução completa quando se trata de vendas e marketing. Use o Marketing Hub para potencializar seus esforços de marketing por e-mail, incluindo gerenciamento de contatos, gerenciamento de campanhas, páginas de destino e ferramentas de relatórios. 🔋

Melhores recursos da HubSpot

Gerencie contatos e campanhas em um só lugar com o HubSpot CRM

Envie e-mails personalizados em massa em escala com a automação de marketing por e-mail

Use o criador de formulários para criar e incorporar formulários para capturar leads

Opção de estender a funcionalidade para vendas, gerenciamento de conteúdo, atendimento ao cliente e operações por meio de assinaturas adicionais do Hub

Limitações da HubSpot

Não há um sistema de gerenciamento de tarefas integrado como o que você encontraria em outros CRMs, como o ClickUp

Alguns usuários relatam que há falta de flexibilidade na criação de páginas de destino

Preços da HubSpot

Gratuito

Iniciante: A partir de US$ 18/mês

A partir de US$ 18/mês Profissional: A partir de US$ 800/mês

A partir de US$ 800/mês Enterprise: A partir de US$ 3.600/mês

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

5. Pipedrive

via

Pipedrive Pipedrive é uma solução de CRM muito focada em pontuação de leads, automação de vendas e geração de leads para representantes de vendas, mas também é uma plataforma de marketing por e-mail. Crie campanhas de e-mail, personalize seus layouts e distribua seus e-mails para seu banco de dados de contatos. 📧

Melhores recursos do Pipedrive

Veja o histórico de comunicação por e-mail nos perfis dos seus contatos

Use o construtor de e-mail do tipo arrastar e soltar para personalizar um modelo ou criar o seu próprio

Segmente sua lista de contatos para enviar os e-mails certos para as pessoas certas

Obtenha insights sobre o desempenho da campanha com a análise de e-mail integrada

Limitações do Pipedrive

Atualmente, não é possível usar datas como gatilhos em sequências de automação, o que pode afetar alguns usuários

Alguns usuários podem achar que a falta de opções de marca e personalização é um problema para seu software de CRM

Preços do Pipedrive

Essencial: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Avançado: $29/mês por usuário

$29/mês por usuário Profissional: $59/mês por usuário

$59/mês por usuário Power: $69,90/mês por usuário

$69,90/mês por usuário Enterprise: $99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2: 4,2/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

6. Insightly

via

Insightly

O Insightly é uma ferramenta de CRM projetada para crescer à medida que sua equipe de marketing e sua empresa aumentam. Ele inclui recursos para vendas, marketing e serviços - todas as três operações são executadas em um único local. O Insightly Marketing permite que você compartilhe e-mails relevantes com os contatos certos, no momento certo, para impulsionar o envolvimento e a receita. 💰

Melhores recursos do Insightly

Compartilhe dados de contato com as equipes de vendas e serviços para atender melhor aos clientes

Enviar diferentes tipos de e-mails, inclusive promocionais, boletins informativos e transacionais

Use modelos incorporados ou personalize-os para criar seus próprios modelos com suas ferramentas de marketing por e-mail

Projetar páginas de destino e incorporar formulários para capturar leads em toda a plataforma de CRM

Limitações do Insightly

Alguns usuários querem mais opções de personalização do que o sistema de CRM permite

A criação de formulários pode ser difícil para usuários não técnicos, como sugerem alguns usuários

Preços do Insightly

Para usar as ferramentas e os recursos de marketing por e-mail e o CRM, você desejará o plano All-in-One do Insightly:

Plus: A partir de US$ 349/mês

A partir de US$ 349/mês Profissional: A partir de US$ 899/mês

A partir de US$ 899/mês Enterprise: A partir de US$ 2.599/mês

Avaliações e opiniões sobre o Insightly

G2: 4,2/5 (mais de 800 avaliações)

4,2/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 600 avaliações)

7. Casca de noz

via

Casca de noz

O Nutshell é um CRM para equipes de marketing por e-mail que inclui gerenciamento de contatos, automação de vendas, sequências de e-mail e muito mais. A plataforma foi projetada para aproximar as equipes de vendas e marketing para criar uma melhor experiência geral. 🌻

Melhores recursos do Nutshell

Crie sequências de vendas individuais personalizadas, campanhas de nutrição de leads e campanhas de gotejamento

Use modelos de e-mail incorporados e espaços reservados para economizar tempo ao redigir e-mails

Crie listas inteligentes usando filtros e campos personalizados

Avalie o sucesso de suas campanhas com análises de e-mail, incluindo taxas de abertura e de cliques

limitações do #### Nutshell

Os recursos do aplicativo móvel são mais limitados do que a versão web

Alguns usuários relatam que a função de pesquisa nem sempre mostra contatos relevantes

Preços do Nutshell

Foundation: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Pro: $49/mês por usuário

$49/mês por usuário Power AI: US$ 59/mês por usuário

US$ 59/mês por usuário Enterprise: US$ 79/mês por usuário

US$ 79/mês por usuário Campaigns add-on : A partir de US$ 5/mês para 100 contatos

A partir de US$ 5/mês para 100 contatos Add-on VisitorIQ: A partir de US$ 19/mês para 50 desbloqueios

A partir de US$ 19/mês para 50 desbloqueios complemento Revenue Booster: $37/mês

Nutshell avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 800 avaliações)

4,2/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,2/5 (400+ avaliações)

8. Freshmarketer da Freshworks

via

Trabalhos frescos

O Freshmarketer é um CRM criado especificamente para marketing por e-mail da Freshworks. Essa plataforma foi projetada para empresas de comércio eletrônico que desejam usar a automação de marketing para aumentar a receita, a fidelidade e o crescimento. 🤝

Melhores recursos do Freshmarketer da Freshworks

Aproveite um CRM unificado que funciona para vendas, marketing e suporte ao cliente

Segmente seu público e envie e-mails direcionados com base em seu comportamento e preferências

Interaja com potenciais compradores por e-mail, chat ao vivo, SMS e muito mais

Use fluxos de trabalho automatizados para enviar e-mails relevantes em pontos-chave, como carrinhos abandonados ou atualizações de envio

limitações do #### Freshmarketer by Freshworks

Alguns usuários gostariam que houvesse mais opções de personalização

As opções de filtragem para segmentar seu público podem parecer limitadas para alguns profissionais de marketing

Preços do Freshmarketer da Freshworks

**Gratuito

Growth: $23/mês para 2.000 contatos

$23/mês para 2.000 contatos Pro: $179/mês para 5.000 contatos

$179/mês para 5.000 contatos Enterprise: $359/mês para 10.000 contatos

Freshmarketer by Freshworks avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 7.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 7.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

9. Cobre

via

Cobre

O Copper é um sistema de CRM projetado para funcionar com o Google Workspace, portanto, isso pode ser um ponto positivo se esse for o ecossistema ao qual sua equipe ou empresa aderiu. A ferramenta extrai automaticamente os dados de seu Workspace para criar um CRM para serviços, vendas e marketing. ⚒️

Melhores recursos do Copper

Crie e-mails mais envolventes para o Gmail com modelos de e-mail personalizados e campos de mesclagem

Gere e-mails automaticamente com base no status da conta de um contato, no envolvimento e muito mais

Crie sequências de e-mail para se conectar com os clientes nos momentos certos

Sincronize dados de contato com outras ferramentas externas de marketing e vendas

Limitações do Copper

Atualmente, não é possível duplicar automações, portanto, é necessário criar cada uma delas manualmente

Alguns usuários gostariam que os recursos de relatório fossem mais robustos

Preços do Copper

Básico: US$ 29/mês por usuário

US$ 29/mês por usuário Profissional: $69/mês por usuário

$69/mês por usuário Business: $134/mês por usuário

Copper avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

10. Zoho CRM

via

Zoho CRM Zoho CRM apresenta-se como um CRM empresarial de rápida evolução para equipes de vendas e marketing. A plataforma abrange bem a automação de marketing, com recursos como segmentação, atribuição de marketing, campanhas de e-mail e análise de marketing. 📊

Melhores recursos do Zoho CRM

Segmente seus clientes com base em uma ampla gama de atributos para que você envie e-mails mais significativos

Criar formulários da Web que capturam leads e os enviam diretamente para seu CRM

Salvar modelos de e-mail para que você não precise recriá-los todas as vezes

Entenda o sucesso de suas campanhas de e-mail com a análise de e-mail

Limitações do Zoho CRM

Alguns usuários dizem que a curva de aprendizado é íngreme

Pode haver uma funcionalidade limitada entre o Zoho CRM e as integrações de terceiros, o que pode afetar a maneira como você usa o software

Preços do Zoho CRM

Padrão: $20/mês por usuário

$20/mês por usuário Profissional: $35/mês por usuário

$35/mês por usuário Enterprise: $50/mês por usuário

$50/mês por usuário Ultimate: $65/mês por usuário

Zoho CRM ratings and reviews

G2: 4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 6.000 avaliações)

Promova mais engajamento com o melhor CRM para marketing por e-mail

As melhores equipes de marketing por e-mail já têm muito o que fazer. É hora de mudar a maneira de trabalhar e procurar um CRM para marketing por e-mail que facilite todo o processo. Use este guia para selecionar alguns aplicativos a serem considerados ou inscreva-se em um plano ou avaliação gratuita de um dos que você está considerando.

Se você estiver procurando um aplicativo para substituir todos eles, experimente o ClickUp gratuitamente . Nosso hub de produtividade e gerenciamento de projetos tudo-em-um vem completo com um recurso robusto de CRM, dando-lhe a chance de executar tudo em um só lugar. Centralize suas operações de marketing por e-mail e sua equipe trabalhará de forma mais eficaz, produtiva e estratégica. 🤩