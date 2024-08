10 modelos de discurso de elevador para candidatos a emprego e estudantes

Um discurso de elevador bem elaborado é a chave de ouro quando você quer chamar a atenção de tomadores de decisão ocupados. Seja você um empresário, um candidato a emprego ou simplesmente alguém que deseja compartilhar ideias de forma eloquente em qualquer lugar, dominar o elevator pitch é essencial para o sucesso.

Embora condensar uma mensagem de tamanho reduzido possa ser um desafio, um modelo de elevator pitch elaborado por especialistas facilita o processo. Ele permite que você transmitir sua mensagem com confiança e aproveite as grandes oportunidades que surgirem.

Descubra o que faz um ótimo pitch e explore 10 modelos de elevator pitch que você pode usar em 2024 para causar uma impressão duradoura e vencedora. 🌻

**O que é um modelo de pitch de elevador?

Um modelo de discurso de elevador é uma estrutura que o ajuda a condensar suas ideias ou objetivos em uma narrativa sucinta e impactante. Seu objetivo é tornar esse discurso de elevador tão simples que você possa apresentá-lo no intervalo de uma viagem de elevador - daí o nome - que é entre 30 segundos e dois minutos.

O modelo é como um mapa que o ajuda a localizar e extrair os elementos essenciais de suas informações, garantindo que você capture as grandes ideias e deixe uma impressão positiva.

Seguir um modelo de elevator pitch simplifica sua comunicação e elimina detalhes desnecessários. Sua mensagem se torna clara e impactante, seja em uma rede de contatos, em uma apresentação para clientes potenciais ou na busca de novas oportunidades de emprego.

Um modelo de elevator pitch bem estruturado é uma ferramenta que o ajuda a deixar uma marca duradoura em um período limitado de tempo.

O que faz um bom modelo de discurso de elevador?

Um bom modelo de discurso de elevador deve incluir áreas para o seguinte:

Uma abertura envolvente: Um início forte captará a atenção do ouvinte e despertará sua curiosidade

Um início forte captará a atenção do ouvinte e despertará sua curiosidade Uma estrutura de solução de problemas: O pitch deve identificar um problema ou desafio enfrentado pelo ouvinte e como você pode resolvê-lo

O pitch deve identificar um problema ou desafio enfrentado pelo ouvinte e como você pode resolvê-lo A proposição de valor : Isso deve destacar os benefícios e o valor que sua solução pode trazer para o problema

proposição de valor : Isso deve destacar os benefícios e o valor que sua solução pode trazer para o problema Uma chamada para ação: O modelo deve terminar com uma chamada para ação clara e específica que incentive o envolvimento do ouvinte

Os elevator pitches também devem ser adaptáveis ao público. Você não faria o mesmo discurso de elevador para o chefe de segurança de uma grande organização e para um sênior do clube de investimentos. Um bom modelo permite flexibilidade, proporcionando um discurso memorável que pode ser ajustado ao público e à situação conforme necessário.

10 modelos de discurso de elevador para usar em 2024

Transforme interações em oportunidades com estes 10 modelos de elevator pitch cuidadosamente elaborados para ajudá-lo a transmitir sua paixão, propósito e valor em qualquer situação.

1. Modelo de discurso de elevador do ClickUp

Prepare-se para qualquer evento de networking com este modelo simples de elevator pitch

As pessoas geralmente pensam no ClickUp como uma ferramenta de gerenciamento de projetos e aplicativo de controle de metas mas ele pode fazer muito mais, graças à sua robusta biblioteca de modelos gratuitos.

Isso inclui ajudá-lo a elevar suas apresentações com o Modelo de discurso de elevador do ClickUp o modelo de pitch de elevador do ClickUp, desenvolvido para ajudá-lo a maximizar o impacto em instantes. Esse modelo é ótimo como um modelo de pitch abrangente, portanto, se você precisar de um pitch para uma entrevista de emprego, reunião de startup ou plano de projeto este modelo lhe dá uma tela estruturada para criar o argumento de venda perfeito.

Uma das melhores coisas sobre esse modelo é que ele se integra perfeitamente ao O assistente de redação com IA do ClickUp . IA do ClickUp ferramentas de escrita são super simples de usar e são perfeitas para elaborar exemplos de elevator pitch e tornar sua mensagem mais concisa.

Use-as para gerar um exemplo de pitch de elevador, escrever um pitch de elevador para diferentes situações ou até mesmo revisar o pitch final para obter um produto final mais polido e profissional. Isso pode até mesmo ajudá-lo a a delinear seu discurso de vendas .

2. Modelo de discurso de vendas do ClickUp

Exemplos de elevator pitches para testar o que funciona em um documento do ClickUp

O Modelo de discurso de vendas do ClickUp é um kit de ferramentas para elaborar e apresentar argumentos de vendas persuasivos e confiantes que repercutem em seu público. Ele oferece uma abordagem estruturada para entender as necessidades dos clientes e ajudá-lo a pensar de forma criativa sobre como seus produtos ou serviços as solucionam. Ele pode ajudá-lo a otimizar suas apresentações aos clientes e a se comunicar com eles de forma mais eficaz.

O modelo oferece status, campos e exibições personalizáveis para organizar sua abordagem de pesquisa, brainstorming, planejamento e redação. E se você ficar preso, a plataforma Ferramentas de redação com IA podem ajudá-lo a escrever um exemplo de elevator pitch. Coloque esse modelo para trabalhar junto com outros modelos de plano de comunicação para criar uma mensagem que possa ajudá-lo a fechar o negócio e maximizar seus números de vendas.

3. Modelo de plano de vendas do ClickUp

Organize um exemplo de elevator pitch por setor ou categoria em uma visualização do ClickUp Board

Escrever um elevator pitch eficaz sem antes estabelecer um ótimo plano de vendas é um desafio. Concluir o Modelo de plano de vendas do ClickUp pode ser uma primeira etapa essencial para uma empresa que está mapeando sua estratégia de vendas. Esse modelo pode ajudá-lo a criar um plano de vendas abrangente, incluindo metas de vendas para impulsionar seus resultados e lhe dar uma estrutura melhor para criar seu discurso de elevador. Você pode começar definindo metas SMART e objetivos do projeto e, em seguida, desenvolver estratégias para ajudá-lo a atingi-los mais rapidamente.

Mantenha suas informações de vendas em um local central (ou integre-as a outros aplicativos de vendas) para disponibilizá-las para toda a equipe. Dessa forma, quando chegar a hora de escrever seu discurso de elevador, todos estarão na mesma página e poderão trabalhar juntos para criar o discurso perfeito.

Check out these_ Modelos de plano de vendas_ !

4. Modelo de guia de estratégia de vendas do ClickUp

Simplifique sua estratégia com o modelo de guia de estratégia de vendas

O modelo Modelo de guia de estratégia de vendas do ClickUp é um recurso abrangente projetado para ajudá-lo a elaborar e implementar planos de vendas vencedores. O modelo se integra a todos os recursos avançados do ClickUp, permitindo que você defina seu mercado-alvo, desenvolva processos estratégicos de vendas, estabeleça metas alcançáveis e monitore o progresso para otimização contínua.

À medida que você adapta sua estratégia de vendas para envolver clientes potenciais, esse modelo se torna um roteiro para o sucesso. Se você precisa aprimorar sua mensagem para a sala da diretoria ou criar uma apresentação impactante para o cliente, o modelo de estratégia de vendas oferece as ferramentas para manter a atenção do público e alinhar sua mensagem às necessidades dele.

5. Modelo de proposta de trabalho ClickUp

Armazene suas informações importantes para sua próxima busca de emprego ou eventos de networking em um ClickUp Doc

Quer impressionar um possível empregador? Uma proposta de emprego é como uma apresentação de elevador de seu currículo. É a sua chance de apresentar suas qualificações e demonstrar como você pode impactar positivamente a organização.

Elaborar uma proposta de emprego convincente pode ser um desafio, mas a Modelo de proposta de emprego do ClickUp pode ajudá-lo a articular suas habilidades e seu valor, permitindo que você crie uma mensagem que chame a atenção de um possível empregador.

Use o modelo para descrever seus serviços, qualificações e cronograma de trabalho de forma concisa e organizada. O modelo permite que você ilustre a medida do seu valor e como você pode ajudar alinhar os objetivos de um projeto com as metas das partes interessadas. Por fim, você terá uma proposta de trabalho que o ajudará a se destacar como um dos melhores candidatos.

Esse modelo se integra ao ecossistema do ClickUp, incluindo seus recursos avançados. Você terá status, campos e visualizações personalizados para ajudá-lo a capturar informações sobre você e o emprego dos seus sonhos. Aprimore sua estratégia de candidatura e prepare o caminho para o emprego dos sonhos com uma proposta criativa, sucinta e poderosa.

Use este modelo e outros recursos gratuitos na plataforma ClickUp para criar sua proposta de emprego dos sonhos planejamento de vida hub!

6. Modelo de proposta comercial do ClickUp

Acompanhe exemplos de elevator pitch em uma lista do ClickUp

Você tem uma ideia de negócio? Então, provavelmente, você precisa de investidores para ajudá-lo a transformar essa ideia em uma realidade lucrativa. Um elevator pitch pode ajudá-lo a abordar com confiança os investidores em potencial com seu conceito, apresentando a proposta de valor de sua organização de uma forma que os estimule a saber mais. Esse elevator pitch vem diretamente das páginas de sua proposta comercial.

O sucesso de uma proposta comercial depende de seus detalhes. É aqui que o Modelo de proposta comercial do ClickUp oferece um conjunto de ferramentas para ajudá-lo a criar propostas persuasivas com uma narrativa convincente. Você pode apresentar marcos, estabelecer cronogramas e destacar sua adequação ao mercado. Seja você um freelancer que oferece serviços ou uma organização empresarial que apresenta um novo projeto, este modelo oferece tudo o que você precisa para transmitir suas aspirações e méritos.

7. Modelo de quadro branco de proposta de projeto ClickUp

Brainstorming de ideias para um elevator pitch bem-sucedido em um quadro branco do ClickUp

Precisa propor uma ideia para seu próximo projeto? O Modelo de quadro branco de proposta de projeto do ClickUp pode ajudá-lo a obter o sinal verde. Esse modelo gratuito funciona como um quadro branco para ajudá-lo a organizar ideias, identificar pontos-chave e estabelecer metas do projeto . Ele se torna um hub central que faz com que a colaboração com os participantes seja fácil.

Comece a usar o modelo identificando o objetivo e o escopo do seu projeto. Em seguida, o modelo permite que você atribua orçamentos, funções e metas. Você pode revisar e ajustar todas as informações sem se preocupar com o controle de versões, pois tudo é atualizado em tempo real para toda a equipe.

Depois de ter sua proposta, é muito mais fácil escrever o argumento de venda do seu projeto. Use os recursos de IA do ClickUp para ajudá-lo a resumir as metas do projeto e descrever como ele agregará valor às partes interessadas. Você pode ter tudo o que precisa para a reunião do projeto com apenas alguns cliques.

8. Modelo de Carta de Projeto da Feira de Carreira ClickUp

Arrase em sua próxima feira de carreiras com este modelo fácil de usar

Está indo para uma feira de carreiras para encontrar sua próxima grande oportunidade? Não há lugar melhor para usar um discurso de elevador. Nesses eventos, os recrutadores encontram centenas, se não milhares, de candidatos qualificados. Mas com o elevator pitch certo, você pode se destacar na multidão como o candidato que eles querem contratar.

O sucesso de sua participação em uma feira de carreiras começa com um bom planejamento. O Modelo de Carta de Projeto da Feira de Carreiras ClickUp é o lugar perfeito para começar. Esse modelo gratuito permite que você defina metas claras para o seu tempo na feira de carreiras, anote os prazos essenciais e acompanhe as pessoas essenciais com as quais deseja se encontrar e conversar.

Ele também é excelente para quem está organizando a feira de carreiras. O modelo tem espaço para ajudá-lo a planejar a configuração do estande, criar listas de verificação de materiais e atribuir tarefas aos membros da equipe.

Você pode fazer uma lista de todos os candidatos com os quais se reuniu e desenvolver sistemas de classificação para determinar com quais deles deseja se reunir após a feira de carreiras. Você também pode escrever um discurso de elevador para sua empresa ou para o cargo. Você terá de transmitir muitas informações a candidatos que estão sendo inundados. Faça com que sua organização se destaque e atraia os melhores talentos do dia com uma apresentação bem elaborada. Afinal de contas, a entrevista é uma via de mão dupla!

9. Slides da apresentação do Powerpoint do discurso do elevador

via SlideTeam

Precisa traduzir seu elevator pitch em um conjunto de slides? Este modelo de apresentação de elevator pitch da SlideTeam é o lugar perfeito para começar.

Com 59 slides, esse modelo editável pode ajudá-lo a mostrar seu tópico de uma forma nítida e visualmente agradável. Edite os slides para compartilhar sua agenda, narrativa de solução de problemas, planos de marketing e muito mais. Você terá uma apresentação de slides pronta sempre que precisar falar com investidores ou empregadores em potencial, fornecendo rapidamente informações essenciais que os deixarão ansiosos para saber mais.

10. Slides de apresentação do Powerpoint para apresentação de negócios

via SlideTeam

Você está pronto para começar sua própria organização? Os slides da apresentação em PowerPoint Business Pitch da SlideTeam podem ajudá-lo a criar um discurso de elevador pessoal para investidores em potencial que forneça todas as informações de que eles precisam e os deixe querendo mais.

Os slides personalizáveis oferecem um ponto de partida para discutir a estratégia de crescimento da sua organização, os modelos de receita, os planos de marketing e muito mais. Os slides são flexíveis o suficiente para serem usados em apresentações mais longas e para criar apresentações de 30 segundos sobre sua organização. É uma excelente estrutura visual para começar a refinar a forma como você falará com os investidores sobre sua próxima grande ideia.

Fique perfeito com o ClickUp

Elaborar um argumento de venda forte é fundamental para abrir portas para novas oportunidades. Ele requer a condensação de uma grande ideia em um instantâneo cativante que ressoe com o ouvinte. ✨

Comece identificando um problema e, em seguida, explique ao ouvinte como você o resolverá de uma forma única. Ao adaptar seu argumento de venda ao público, você pode gerar interesse em sua ideia de negócio ou plano de projeto ou até mesmo garantir uma oferta de emprego.

O ClickUp oferece um conjunto de modelos de elevator pitch adaptados às suas necessidades específicas. Seja para apresentar um projeto, uma estratégia de vendas, uma proposta de emprego ou um novo empreendimento comercial, você pode personalizar esses modelos com os recursos de IA do ClickUp para esclarecer sua mensagem. Registre-se para obter uma conta gratuita do ClickUp e crie um ótimo discurso de elevador!