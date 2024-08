10 modelos de planejamento de vida gratuitos para planejamento de vida pessoal

Existem dois tipos de pessoas: aquelas que gostam de seguir o fluxo e aquelas que preferem ter um plano.

Em qual categoria você se enquadra? ⚖️

Se for a segunda, você vai adorar o que um plano de vida pode fazer por você. E se for o primeiro, um planejamento de vida pode mudar sua mente e sua vida.

Um modelo de planejamento de vida pessoal lhe dá direção e motivação, ajuda-o a estabelecer prioridades e lhe diz em que deve se concentrar a qualquer momento à medida que se aproxima de sua vida ideal. 🙌

Parece bom?

Continue lendo para descobrir como um modelo de planejamento de vida o ajuda a atingir suas metas, criar mais significado, propósito e alegria em sua vida e simplesmente fazer mais coisas. 🤩

O que é um modelo de planejamento de vida?

Um modelo de planejamento de vida o ajuda a definir metas de vida (ou metas de curto prazo), planejar suas etapas de ação e, em seguida, avaliar como você está se saindo em relação a esse plano.

Use esse tipo de modelo para alcançar metas profissionais fazer mudanças em sua vida pessoal ou manter as diferentes áreas de sua vida em equilíbrio.

Você também pode aplicá-lo a qualquer período de tempo.

Por exemplo, talvez você tenha um plano de longo prazo, de 10 anos, para a vida dos seus sonhos, que inclui uma carreira bem-sucedida, uma família feliz e uma casa perfeita.

Ou talvez você tenha uma meta de curto prazo, como economizar para comprar uma casa ou melhorar sua saúde e bem-estar no próximo ano. Talvez você queira mudar de local ou aumentar as vendas de sua empresa nos próximos três meses.

Visualize e acompanhe facilmente as estimativas de tempo das tarefas do ClickUp para um melhor gerenciamento de recursos

Ou talvez você simplesmente precise de um gerenciamento de tarefas ou ferramenta de gerenciamento de tempo para ajudá-lo a ser mais produtivo todos os dias. Sejam quais forem as suas aspirações, um planejador de metas o ajuda a tomar decisões melhores a cada momento, à medida que você compara suas escolhas com suas metas.

E com uma visão clara para se concentrar, autodisciplina se torna mais natural. Essencialmente, um modelo de planejamento de vida é o gerenciamento de projetos para sua vida, facilitado. 🙌

O que faz um bom modelo de planejamento de vida?

Seja um plano para a sua vida ou um plano para o seu dia, um modelo de planejamento de vida pessoal o leva do ponto de partida - agora mesmo - à sua meta. ✨

Para fazer isso de forma eficaz, um modelo de planejamento de vida deve ajudá-lo:

Definir metas SMART alinhadas com seus valores essenciais - metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado (ou seja, com um prazo específico)

Estabeleça um roteiro a ser seguido, com marcos claros a serem alcançados e tarefas menores a serem realizadas ao longo do caminho

Identifique todos os recursos de que você possa precisar - por exemplo, dinheiro, habilidades ou pessoas prestativas - para que você tenha acesso a eles quando precisar

Efetivamentegerencie suas tarefas todos os dias de acordo com suas maiores prioridades

Antecipar proativamente os obstáculos - sejam eles físicos ou na forma de crenças limitantes - ecrie um plano para superá-los

Acompanhe seu progresso em relação ao seu plano de ação à medida que avança em direção às suas metas

Acompanhe suas metas até os KPIs mais essenciais e obtenha automaticamente visualizações detalhadas de seu progresso

10 modelos de planejamento de vida para usar em 2024

Agora que você sabe como um modelo de planejamento de vida o ajuda a definir metas e alcançá-las, ficará feliz em descobrir que há muitos tipos diferentes de modelos de planejamento de vida gratuitos disponíveis on-line. Portanto, mesmo que seu orçamento seja limitado, o preço não será um problema.

Para ajudá-lo a decidir qual deles funcionaria melhor para você, considere sua meta e o período de tempo com o qual está trabalhando. Você está buscando uma meta de longo prazo, como criar uma vida que corresponda ao seu quadro de visão?

Talvez você precise de um plano anual modelo para usar como um plano de negócios ou para acelerar seu crescimento pessoal. Ou talvez você queira ser muito mais micro e gerenciar sua produtividade diária ou seu plano de vida. 🛠️

Independentemente das suas necessidades de definição de metas, temos um modelo gratuito de planejamento de vida para você. Vamos dar uma olhada em algumas opções.

1. Modelo de plano de vida do ClickUp

Modelo de plano de vida do ClickUp

O modelo Modelo de plano de vida do ClickUp é para quem tem grandes aspirações. Você poderia simplesmente chamar esse projeto pessoal de "Meu Plano de Vida" 🤩

O processo começa com a identificação de sua visão de vida e de seus valores. O alinhamento desses dois ajuda a manter a motivação e garante que você esteja trabalhando para atingir as metas certas para você.

A partir daí, divida seu plano em metas SMART específicas, faça uma autoavaliação para ver onde você está agora em relação a essas metas e defina suas prioridades.

Esse modelo gratuito de planejamento de vida também permite especificar a área da sua vida para cada meta - por exemplo, relacionamentos, bem-estar ou saúde mental - e identificar um parceiro de responsabilidade para ajudá-lo a manter-se motivado e no caminho certo.

Depois de definir tudo isso, acompanhe seu progresso usando marcadores de status coloridos que informam se uma tarefa está concluída, em andamento ou ainda por fazer.

E, dependendo de sua preferência, veja seu plano na visualização de Lista ou como um Quadro de Vida. Faça o download deste modelo

2. Modelo de planejamento de fim de vida gratuito do ClickUp

Modelo de planejamento de fim de vida gratuito do ClickUp

Ninguém gosta de pensar em deixar esta vida para trás, mas a verdade é que a morte e (é claro) os impostos são inevitáveis. Em vez de deixar sua vida em um caos e forçar seus entes queridos a limpar tudo depois de você enquanto eles ainda estão de luto, organize-se com o Modelo de planejamento de fim de vida gratuito do ClickUp . Nunca é cedo demais para começar esse tipo de planejamento.

Organize tarefas semelhantes em categorias, por exemplo, documentos médicos, itens financeiros/jurídicos, informações sobre o legado ou itens do funeral. Cada tarefa tem a opção de listar subtarefas, anexar documentos e especificar quaisquer outros recursos que seus entes queridos possam precisar. 📚

À medida que você trabalha na configuração de tudo, é fácil verificar se uma tarefa ainda está por fazer, em andamento, precisando de revisão ou aprovada usando os ícones de status. Faça o download deste modelo

3. Modelo de planejador diário ClickUp

Modelo de planejador diário do ClickUp

Se você é fã de aplicativos de planejamento diário você vai adorar este modelo gratuito de planejamento de vida.

Antecipe-se ao seu dia, reduza seus níveis de estresse e aumente sua produtividade com o Modelo de planejador diário ClickUp .

Comece listando suas metas para o dia e, em seguida, divida-as em tarefas menores, se necessário. Em seguida, organize essas tarefas em categorias como Trabalho ou Pessoal e convide outras pessoas para colaborar com elas também.

Priorize suas tarefas para saber o que precisa ser feito primeiro e, em seguida, atribua a cada tarefa um espaço de tempo durante o dia. Certifique-se de ser realista com suas estimativas de tempo e deixe algum tempo de reserva - as coisas geralmente demoram mais do que o esperado, e tarefas inesperadas às vezes interferem em seus planos. 👀

Depois, à medida que for trabalhando nas tarefas, acompanhe seu progresso marcando-as como Abertas ou Concluídas. Isso ajuda a dar a você uma sensação de realização e cria um impulso que o mantém em movimento. No final do dia, analise como o seu plano funcionou e decida sobre quaisquer ajustes que precise fazer em seu processo para o dia seguinte. Faça o download deste modelo

4. Modelo de plano de ação diário do ClickUp

Modelo de plano de ação diário do ClickUp

Criado para ajudá-lo a colaborar com sua equipe no planejamento de eventos e programas, o modelo Modelo de plano de ação diário do ClickUp também funciona bem como um modelo de planejamento de vida. Ele divide suas metas maiores em etapas de ação diárias que precisam ser concluídas para garantir que você cumpra os prazos pessoais que estabeleceu para si mesmo.

Categorize cada tarefa de acordo com o Tipo - por exemplo, se é uma meta ou uma etapa de ação em direção a uma meta - e o Nível de complexidade, e meça o progresso dessa tarefa na barra Progresso da meta. Os ícones de status identificam as tarefas que ainda estão na lista de tarefas pendentes e as que estão em andamento ou concluídas. Veja rapidamente quais itens estão concluídos, quais devem ser entregues naquele dia e quais estão atrasados.

Em seguida, dê um passo atrás e observe toda a linha do tempo para acompanhar seu progresso à medida que avança em direção à sua meta pessoal. ✨ Faça o download deste modelo

5. Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp

Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp

Não é de surpreender que o Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp foi criado para ajudá-lo a atingir suas metas pessoais. Ele organiza seu progresso em direção a metas voltadas para si mesmo, como melhorar seus relacionamentos ou cuidar de si mesmo. Ele também ajuda com ambições relacionadas ao trabalho, como aprender uma nova habilidade útil ou até mesmo um segundo idioma.

Este modelo gratuito de planejamento de vida o ajuda a identificar suas metas e avaliar exatamente onde você está em relação a elas. Em seguida, elabore um guia passo a passo para chegar onde você deseja.

Use este modelo para definir tarefas por trimestre e bloqueá-las em seu calendário, bem como para planejar quaisquer recursos de que possa precisar - como livros de exercícios, tutoriais on-line ou treinamento individual. Ele também o incentiva a considerar quaisquer obstáculos que possa encontrar e a identificar um parceiro de responsabilidade para apoiá-lo durante o processo.

Acompanhe seu progresso e registre todas as constatações que tiver ao realizar as tarefas. E, é claro, não se esqueça de reconhecer e comemorar suas vitórias e conquistas ao longo do caminho, destacando-as à medida que avança! 🙌 Baixe este modelo

6. Modelo de controle de hábitos pessoais do ClickUp

Modelo de rastreador de hábitos pessoais do ClickUp

Está tentando mudar um hábito antigo que não está lhe servindo ou criar um novo hábito saudável para ajudá-lo a avançar em sua vida? Se sim, o Modelo de rastreamento de hábitos pessoais do ClickUp é para você.

Como sempre, você começará identificando o que deseja alcançar, como fazer mais exercícios ou estudar para um próximo exame. Em seguida, crie suas tarefas: Seja específico sobre o que exatamente você precisa fazer para atingir sua meta e defina um cronograma para isso.

Por exemplo, você pode decidir fazer uma caminhada na hora do almoço às segundas, quartas e sextas-feiras, ou estudar por 30 minutos após o jantar todos os dias da semana. ⏲️

Marque suas tarefas à medida que as realiza para acompanhar seu progresso em relação à barra de progresso do mês. Além disso, avalie como está se saindo a cada semana e faça ajustes em suas metas metas semanais conforme necessário. Acesse esse modelo abaixo ou confira nossos outros modelos de rastreamento de hábitos ! Faça o download deste modelo

7. Modelo de produtividade pessoal ClickUp

Modelo de produtividade pessoal do ClickUp

O modelo Modelo de produtividade pessoal ClickUp pode ser usado para atingir metas pessoais e também para melhorar sua produtividade. Talvez você queira ter uma alimentação mais saudável ou seja um freelancer que deseja entregar mais trabalhos para os clientes todos os dias.

Esse modelo simples e gratuito de planejamento de vida o ajuda a decidir sobre suas metas, definir prioridades, organizar tarefas e sinalizar quaisquer dependências que possam atrasar as coisas.

Por exemplo, se você está tentando comer melhor, pode optar por reservar 30 minutos todos os sábados de manhã - antes de fazer as compras semanais - com um planejador de refeições imprimível para planejar suas refeições para a semana seguinte, de modo que tenha os ingredientes necessários à mão. Em seguida, controle se você planejou a refeição, comprou os ingredientes e, finalmente, preparou aquela refeição saudável todos os dias.

E se você é um freelancer, pode planejar reservar um tempo para priorizar as tarefas e, em seguida, criar um cronograma de planilhas para ajudá-lo a trabalhar com elas na ordem certa. Em seguida, reúna seus recursos, deixe de lado as distrações, como as mídias sociais, e monitore seu desempenho. 👀 Faça o download deste modelo

8. Modelo de relatório de produtividade pessoal do ClickUp

Modelo de relatório de produtividade pessoal do ClickUp

Criado para melhorar o resultado da sua equipe medindo a produtividade de cada um dos membros da equipe, o Modelo de relatório de produtividade pessoal do ClickUp também funciona para suas próprias metas de produtividade.

Registre cada tarefa e categorize-a de acordo com um Tipo de Tarefa, por exemplo, se é Trabalho Profundo, Tempo de Coworking, uma Tarefa Recorrente ou Tempo de Pausa. Em seguida, registre tempo de execução e o progresso dessa tarefa usando campos de status.

Escolha entre a visualização Calendar ou List para ver todas as suas tarefas em um relance e não perder nada. Faça o download deste modelo

9. Modelo de estrutura do ClickUp Getting Things Done

Modelo de estrutura do ClickUp Getting Things Done

Se você administra sua vida com Aplicativos de lista de tarefas e, em seguida, o Modelo de estrutura do ClickUp Getting Things Done é para você.

Organize-se capturando todas as suas tarefas, reuniões e pensamentos aleatórios neste modelo de planejamento de vida pessoal. Categorize tudo como achar melhor. Talvez você crie categorias para ideias, itens de calendário, projetos de longo prazo ou coisas que precisam ser feitas imediatamente.

Você também pode especificar se uma ideia é acionável ou simplesmente para referência e, se for acionável, estimar a quantidade de esforço que uma tarefa exige. Em seguida, liste as dependências dessa tarefa e os URLs que você pode querer consultar ao lidar com ela.

Os práticos campos de status incluem as opções Someday/Maybe e Trash, bem como os campos usuais To Do (Para fazer), In Progress (Em andamento) e Complete (Concluído), para que você nunca perca uma ideia - a menos que queira. 💡 Baixe este modelo

10. Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

A lista Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp ajuda você a manter o controle de todas as suas tarefas, ajudando-o a fazer mais a cada dia, o que também contribui para o seu sucesso a longo prazo. Ele reduz a sobrecarga e ajuda você a manter o foco no que é importante - sem mencionar a sensação satisfatória de realização que advém de marcar os itens à medida que são concluídos. 🤩

Comece fazendo um brainstorming de todas as tarefas que você precisa realizar, tendo em mente que talvez seja necessário dividir algumas delas em partes menores e mais gerenciáveis. Em seguida, categorize-as e priorize-as. Faça uma estimativa de quanto tempo cada uma deve levar e dê a elas um prazo.

Você verá imediatamente por onde começar e acompanhará seu progresso marcando os itens à medida que avança. Você também pode configurar notificações de prazos futuros e colaborar facilmente com outras pessoas, convidando-as a participar do seu espaço de trabalho. Faça o download deste modelo

Gerencie melhor a vida com modelos gratuitos de planejamento de vida

O simples cumprimento de sua lista de tarefas diárias pode parecer uma tarefa árdua, sem falar na realização de metas de longo prazo. Felizmente, há ajuda à mão. 👋

O uso de um modelo de planejamento de vida pessoal ajuda a pensar em suas metas de longo prazo, bem como em projetos de curto prazo, e, em seguida, planejar e priorizar suas tarefas e manter o foco enquanto as executa.

Para encontrar o modelo certo para suas necessidades, procure ClickUp . Nossa ampla variedade de modelos ajuda você a atingir suas metas pessoais e comerciais, além de fazer tudo o que for necessário. É um balcão único que oferece todas as ferramentas de que você precisa para viver sua melhor vida. ✨