10 melhores modelos de proposta de valor comercial

Você pode ter o melhor produto ou serviço do mercado, mas sua receita não decolará até que você saiba como vendê-lo. Não importa em que ponto esteja sua estratégia de vendas ou marketing, é preciso começar com uma proposta de valor convincente.

Uma proposta de valor - também chamada de declaração de valor, ponto de venda exclusivo (USP) ou proposta de valor exclusivo (UVP) - é uma mensagem concisa que demonstra sua promessa aos clientes. Você precisa comunicar claramente o que oferece e por que alguém deve escolher sua marca em vez da de um concorrente.

A criação de uma UVP robusta é uma tarefa exigente com muito em jogo, e é por isso que os especialistas em marketing confiam nos modelos de proposta de valor para começar.

Desde o posicionamento do produto até análise competitiva e testes, esses modelos apoiam todo o processo de curadoria de sua declaração de valor. Neste guia, exploraremos os melhores modelos de proposta de valor comercial que o ajudarão a conquistar clientes! 😍

O que é um modelo de proposta de valor?

Os modelos de proposta de valor fornecem uma estrutura para elaborar propostas de valor envolventes para seus clientes e equipes internas. Você poderá mapear as influências do comprador e identificar melhor os pontos fortes do produto, o que o ajudará a construir propostas fortes para:

Gerar e converter mais leads

Aumentar o valor do tempo de vida do cliente

Uma proposta de valor é essencial para sua esforços de marketing apresentações de vendas e campanhas de mídia social . Para ser convincente e persuasiva, ela deve ser elaborada de modo a refletir três elementos essenciais:

Que problema(s) você pretende resolver para seu cliente-alvo? Quais benefícios seu produto ou serviço proporcionará Como sua oferta se diferencia dos produtos concorrentes

Os proprietários ou desenvolvedores de produtos conhecem intuitivamente o USP de sua oferta, mas têm dificuldade de compartilhá-lo com o público ou com a equipe de marketing. O resultado? Eles não conseguem identificar os principais desafios e oportunidades de seus produtos e observar seu fim.

Um modelo de proposta de valor é útil para todas as partes interessadas da empresa, inclusive profissionais de marketing e gerentes de produto . Ele também pode dar suporte ao desenvolvimento de produtos e Equipes ágeis criando um protótipo ou Produto Mínimo Viável (MVP) com base nas expectativas do cliente.

O que faz um bom modelo de proposta de valor?

Um modelo de proposta de valor eficaz deve oferecer o seguinte:

Estrutura excelente: Os melhores modelos de UVP têm uma estrutura experimentada, testada e revisada para elaborar propostas de valor em tempo recorde. Procure seções focadas para definir aspectos como grupos-alvo, recursos do produto e pontos problemáticos

Os melhores modelos de UVP têm uma estrutura experimentada, testada e revisada para elaborar propostas de valor em tempo recorde. Procure seções focadas para definir aspectos como grupos-alvo, recursos do produto e pontos problemáticos Versatilidade: O modelo deve se adaptar a todos os tipos de produtos e serviços, de software a lâmpadas. Ele deve permitir ajustes de estilo para alinhar o documento com a identidade de sua marca

O modelo deve se adaptar a todos os tipos de produtos e serviços, de software a lâmpadas. Ele deve permitir ajustes de estilo para alinhar o documento com a identidade de sua marca Ferramentas de colaboração : A elaboração de uma proposta de valor impactante normalmente requer insights de diferentes departamentos. Portanto, procure modelos que ofereçam ferramentas de colaboração comoquadros brancos digitais e edição em tempo real que simplifiquem o trabalho em equipe

A elaboração de uma proposta de valor impactante normalmente requer insights de diferentes departamentos. Portanto, procure modelos que ofereçam ferramentas de colaboração comoquadros brancos digitais e edição em tempo real que simplifiquem o trabalho em equipe **Design amigável: o design principal do modelo deve permitir uma comunicação concisa e contextual com as partes interessadas

Espaço para recursos visuais: Os elementos visuais tornam uma proposta de valor mais cativante. Você deve ser capaz de adicionar imagens, gráficos, slogans, depoimentos, vídeos ou infográficos para enriquecer sua mensagem 📢

10 modelos de proposta de valor para usar em 2024

Compilamos uma lista dos 10 principais modelos de proposta de valor de ClickUp , Neos Chronos, Edit.org e Slidesgo. Essas são opções selecionadas com o maior número de funcionalidades. Explore o que elas oferecem e encontre sua combinação perfeita! 🧩

1. Modelo de tela de modelo de negócios ClickUp

Colabore em uma declaração de posicionamento para organizar as ideias primeiro em um quadro branco do ClickUp

Você está tendo dificuldades para concluir a declaração de valor antes de lançar um novo negócio ou produto? O Modelo de tela de modelo de negócios do ClickUp pode ser exatamente o que você precisa para visualizar seu modelo e sua estratégia de negócios!

O modelo lhe oferece uma estrutura com curadoria de especialistas para desenvolver UVPs centradas no cliente e estratégias de marketing . Suas várias seções codificadas por cores permitem uma visualização em uma única página da sua proposta de valor e dos fatores que a afetam, como segmentos de clientes e recursos-chave. Aproveite a exibição para:

Identificar os objetivos compartilhados das partes interessadas

Identificar elementos de crescimento e ameaça específicos do setor

Desenharjornadas do cliente* Analisar os dados dos concorrentes

Descreva os recursos atuais, como pessoal, infraestrutura e tecnologia

Este é um Quadro branco ClickUp modelo com ferramentas de edição úteis, perfeito para criar conteúdo ou fazer brainstorming com sua equipe. Faça com que seus principais parceiros participem e discuta como moldar sua proposta de valor. 🎨

Este modelo amigável para iniciantes facilita a criação de modelos de negócios personalizados para gerentes novatos, graças à visualização Start Here, que funciona como um guia.

Se você não tem experiência em escrever declarações de valor, recomendamos o uso da seção Visualização do quadro ClickUp para segmentar seu público-alvo com base no tipo de valor que você oferece. Quando terminar, liste os UVPs mais lucrativos em Documentos do ClickUp para fazer um brainstorming mais aprofundado.

2. Modelo de estratégia de produto ClickUp

Analise os materiais de marketing e outros requisitos de recursos em uma lista do ClickUp

Um esboço preciso do valor é a base para desenvolver um novo produto ou trabalhando em novos recursos. O planejamento deficiente do panorama geral só leva a uma alocação precipitada de recursos e execução ineficiente do projeto .

A Modelo de estratégia de produto ClickUp é uma ferramenta útil para ajudá-lo a atingir as metas do produto de forma sustentável. Ele permite que você elabore uma proposta de valor com base no que é o seu produto, no problema que ele resolve, em quem são seus clientes e concorrentes e em quais medidas metas e objetivos mensuráveis que você deve almejar.

A estrutura predefinida permite que você crie um plano de ação com etapas detalhadas e desperdício mínimo de recursos. Esse modelo vem com três listas para monitoramento contínuo:

Recursos Linha do tempo Equipe

A Lista de recursos agrupa os recursos de seu produto e lista as tarefas relacionadas por status (como Concluído ou Em andamento). Você também pode classificá-las por tags, como Active Features (Recursos ativos), Priority (Prioridade) e Effort (Esforço).

A Timeline List agrupa as fases do projeto, fornecendo uma visão geral cronológica dos recursos adicionados, enquanto a Team List contém informações sobre as pessoas envolvidas no projeto, categorizadas de acordo com as funções. 🧑‍🏭

3. Modelo de posicionamento de produto ClickUp

Crie listas de verificação de tarefas do ClickUp para diferentes exemplos de propostas

As declarações de posicionamento do produto e de proposta de valor são dois lados da mesma moeda - ambas descrevem o valor exclusivo de seu produto ou serviço e como você deseja ser percebido por seus clientes. Confie no Modelo de posicionamento de produto do ClickUp para ajudá-lo a articular uma excelente USP para suas partes interessadas internas e externas.

O modelo o orienta pelos seguintes sete campos para comunicar seu posicionamento exclusivo em relação aos concorrentes:

Visão Missão Declaração de mercado Slogan Pontos problemáticos USP Marca

O modelo de posicionamento de produto **tem um modelo incorporado lista de tarefas para ajudá-lo a colaborar com seus colegas de equipe nos campos acima sem interromper as agendas deles.

Por exemplo, você quer que um membro da equipe de desenvolvimento de produtos apresente como os recursos propostos se alinham ao mercado-alvo e à missão da empresa. Nesse caso, você pode adicionar a tarefa no modelo, definir o status da prioridade e a data de vencimento, e atribua-os a eles.

A beleza desse modelo de tarefa está na opção de configurar relações de tarefas. Conecte as tarefas para garantir que uma não seja iniciada até que a tarefa anterior seja concluída. Isso evita sobreposições e declarações de valores fracos.

Você pode adicionar arquivos na parte inferior da página para obter mais contexto. Vincule o documento a outros modelos para manter o lançamento do produto no rumo certo. 🛤️

4. Modelo de guia de estratégia de vendas do ClickUp

Vincule a declaração da proposta de valor a outros guias de estratégia para uma navegação limpa

A Modelo de guia de estratégia de vendas do ClickUp ajuda você a comunicar o valor de sua oferta de uma forma que seja benéfica para sua equipe de vendas. Ele tem um documento de guia de estratégia incorporado com dicas sobre a curadoria de estratégias de vendas e práticas recomendadas.

Estabeleça o valor do seu produto por meio de seções como Visão da empresa e Ponto de venda exclusivo. O modelo é ideal para criar um plano de vendas com base em:

Segmentos demográficos, psicográficos e geográficos do público-alvo

Realistametas de receita ditadas pelos ciclos médios de vendas,scorecards balanceadosetc.

Restrições orçamentárias

Cada seção do documento contém perguntas que o mantêm focado. Por exemplo, na seção Metas de receita, você navega respondendo a perguntas sobre sua receita média nos últimos cinco anos ou vendas anuais. Da mesma forma, a seção Cliente ideal ajuda a identificar uma persona de usuário descrevendo os pontos problemáticos e as necessidades do seu público. 💡

Como em outros modelos do ClickUp, essa opção permite que você crie e atribua tarefas, defina prazos e ative notificações em tempo real para se manter atualizado sobre as progresso de seu roteiro de vendas .

5. Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp

Organize a categoria do produto com recursos de grupo, classificação e filtro no ClickUp

A força de uma proposta de valor depende em grande parte de sua capacidade de identificar quais recursos de um produto estão sendo procurados e por quê. Você aproveitará a Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp se você precisar de ajuda para organizar os pontos fortes do produto de acordo com as necessidades do cliente.

A primeira etapa para usar esse modelo é identificar os recursos mais valiosos de seu produto. Classifique-os em Software e Hardware, ou crie suas próprias categorias para refletir a natureza do produto.

Em seguida, use Campos personalizados para delinear a ação que sua equipe precisa realizar. Determine os recursos prioritários com maior potencial de receita e adicione responsáveis e datas de vencimento para cada um deles. Você pode classificar os recursos em uma escala de um a cinco e deixar notas (lembretes ou orientações) para a sua equipe. Acompanhe o progresso e faça ajustes conforme necessário.

Se estiver gerenciando vários projetos, use o modelo para realocar recursos e orçamento para projetos de maior impacto. Por exemplo, você pode comparar os recursos de dois produtos semelhantes e decidir qual deles deve ser levado adiante. 💕

6. Modelo de documento de resumo do produto ClickUp

Escreva um documento de resumo da proposta de valor ou resumo do produto e compartilhe com a equipe para análise

Está lançando um novo produto ou reformulando um já existente? A Modelo de documento de resumo do produto ClickUp pode ser útil, pois fornece uma estrutura teórica para lidar com os estágios cruciais antes da data de lançamento.

Use o modelo para definir uma proposta de valor concisa e consistente para seu produto equipes multifuncionais . Você pode esboçar todo o fluxo de trabalho de desenvolvimento no documento, incluindo especificações, feedback e tarefas relacionadas, tornando-o uma única fonte de verdade para a colaboração.

Por padrão, o modelo permite que você monte um resumo eficaz do produto por meio destas seções:

2-Pager: Para descrever como o produto afeta seu grupo-alvo

Para descrever como o produto afeta seu grupo-alvo **Plano de lançamento: ajuda a dividir o lançamento do produto em fases e destaca as tarefas prioritárias

**Especificação funcional: apoia as equipes de design e desenvolvimento que precisam de informações sobre como cada recurso deve beneficiar o comprador

Apêndices: Use a seção para adicionar qualquer coisa - como links e documentos - relevante para o lançamento

É possível criar mais seções com um único clique. O modelo tem uma estrutura de preenchimento de espaços em branco, portanto, você não terá problemas para usá-lo. ✏️

7. Modelo de plano de marketing do ClickUp

Descreva seus objetivos de marketing e divida-os em atividades em uma lista do ClickUp

Integrar uma declaração de valor à sua equipe de marketing cria um senso de propriedade e faz maravilhas para a colaboração da equipe. A Modelo de plano de marketing do ClickUp é uma solução completa para organizar metas de marketing com clareza e controle. É uma ferramenta poderosa para:

Planejar e otimizar várias campanhas de marketing

Definir objetivos baseados em valores - por exemplo, aumentar o conhecimento da marca

Rastrear metas com análises incorporadas

Comece a progredir com isso modelo de plano de marketing indo para a seção Objetivos. Liste seus Objetivos e principais resultados (OKRs) e transformá-los em tarefas e subtarefas. Adicione detalhes como datas de início e de vencimento, trimestre, progresso e nível de esforço.

Utilize várias exibições no modelo para otimizar suas tarefas fluxo de trabalho de marketing . Digamos que você queira um resumo nítido de suas metas para um trimestre - tudo o que você precisa fazer é usar a visualização Key Results. A visualização Progress classifica as tarefas em cartões com base em seis atualizações de status: _To Do (A fazer), Planned (Planejado), In Progress (Em andamento), Needs Input (Precisa de entrada), Canceled (Cancelado) e _Complete (Concluído).

A visualização de linha do tempo é outra grande adição, pois exibe OKRs cronologicamente por mês, semana ou dia e fornece estimativas de duração. ⌛

8. Tela da proposta de valor do Word por Neos Chronos

Escreva várias propostas de valor em um documento do Word via Neos Chronos

Se você está procurando um **template de UVP básico, sem recursos, o Word Value Proposition Canvas da Neos Chronos é a sua xícara de chá. ☕

Sua tela de proposta de valor minimalista é dividida em duas seções: Produto e Cliente.

A seção Produto tem divisões como Benefícios, Experiência e Recursos para descrever seu produto extensivamente. Use a seção Cliente para restringir os desejos, os medos e as necessidades do seu comprador-alvo. Você também tem a seção Substitutos para investigar os concorrentes e como eles respondem às expectativas do mercado.

O modelo tem instruções detalhadas sobre o que inserir em cada seção, mas talvez seja necessário consultar suas equipes de produto e marketing para obter o conteúdo certo.

O modelo está disponível para download gratuito no formato Word (docx), desde que você não remova a atribuição de direitos autorais. Ele tem um layout de duas páginas. 📃

9. Modelo de tela de proposta de valor por Edit.org

Crie um gráfico de proposta de valor sólido via Edit.org

Ele pode não estar repleto de recursos avançados, mas o Modelo de tela de proposta de valor da Edit.org pode ser mais do que suficiente para delinear os pontos fortes do seu produto e apresentar os clientes-alvo.

Esse modelo consiste em um único slide dividido em duas seções:

Proposta de valor Segmento de clientes

A seção Proposta de valor trata de conectar sistematicamente um produto ao comportamento de compra atual. Em Produtos e serviços, você escreve uma descrição do produto ou lista os recursos. Em Gain Creators, você estabelece os principais pontos de venda do seu produto. Por fim, use Alívio de dores para esclarecer como sua oferta alivia as dores específicas dos clientes.

A seção Segmento do cliente é dividida em Ganhos, Dores e Empregos do cliente. Elas o ajudam a mapear o ponto de vista do seu cliente ideal. Você pode explorar a motivação deles para investir em um produto com base no poder de compra e nas metas de curto e longo prazo. 🎯

Você pode editar o modelo on-line e compartilhá-lo nas redes sociais. Faça o download para editá-lo off-line.

10. Modelo de infográfico de tela de proposta de valor da Slidesgo

Use o modelo de infográfico Value Proposition Canvas da Slidesgo para criar uma apresentação atraente sobre seu produto

Deseja criar uma apresentação visualmente carregada de sua proposta de valor e estratégia de marketing? O modelo de infográficos Value Proposition Canvas da Slidesgo é exatamente o que você precisa! 🎁

O modelo tem 31 slides com infográficos prontos para visualizar todos os ângulos que levam à sua UVP, sejam eles os pontos fortes do produto, os pontos problemáticos do cliente ou os custos.

Por exemplo, o segundo slide ajuda a estabelecer vínculos entre os desafios do cliente e os recursos relevantes do produto. Escolha um ou mais slides com base no público para o qual você está se apresentando ou nos dados de mercado que você tem em mãos.

Todos os slides são 100% editáveis. Altere tudo, desde a paleta de cores até a fonte e o design. Você também pode ajustar a ordem dos slides e excluir gráficos desnecessários para manter o conceito simples.

Faça o download desse modelo no formato PowerPoint ou use-o on-line no Google Slides ou Keynote.

Modelos de proposta de valor: A escada para o coração do comprador

Os modelos de proposta de valor que discutimos são todos muito práticos para diagnosticar mercados e preparar estratégias de produtos . Recomendamos explorar as Biblioteca de modelos do ClickUp para encontrar mais de 1.000 outros modelos criados por especialistas para qualquer caso de uso, seja marketing, contabilidade ou gerenciamento de projetos.

Se precisar de ajuda para redigir seus documentos de UVP ou de marketing, tente IA do ClickUp . É um brilhante assistente de redação que pode ajudar você gerar descrições de produtos resumos de projetos, relatórios de status e muito mais! 🤖