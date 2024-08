As 7 principais alternativas e concorrentes do LiquidPlanner em 2024

Seja na programação de tarefas, no gerenciamento de recursos do projeto ou no controle de prazos, o gerenciamento de projetos não é moleza.

Felizmente, aplicativos de gerenciamento de projetos como o LiquidPlanner estão disponíveis para ajudá-lo em cada etapa do processo.

O LiquidPlanner é uma ferramenta de colaboração e gerenciamento de projetos fácil de usar que permite planejar os melhores e os piores cenários de projetos para sua equipe.

Entretanto, ele não é perfeito.

E é provavelmente por isso que você está procurando as principais alternativas do LiquidPlanner disponíveis hoje.

Não se preocupe. Sua busca termina aqui!

Neste artigo, destacaremos as sete melhores alternativas do LiquidPlanner para ajudá-lo a encontrar a que melhor atenda às suas necessidades.

Vamos lá!

Por que você precisa de uma alternativa ao LiquidPlanner?

O LiquidPlanner é um aplicativo de gerenciamento de projetos SaaS que oferece recursos como agendamento automático de tarefas, priorização de tarefas, estimativas de controle de tempo e muito mais.

Mas as equipes de projeto precisam de ferramentas robustas que possam ser dimensionadas com elas.

E isso é algo que o LiquidPlanner simplesmente não planejou. 🤷‍♂️

O que queremos dizer com isso?

Para começar, as integrações do LiquidPlanner são limitadas, pois ele não se integra a aplicativos de terceiros como Slack, GitHub ou BitBucket. Além disso, o aplicativo não é líquido em termos de curva de aprendizado.

Aqui estão alguns outros motivos pelos quais você precisa de uma alternativa ao LiquidPlanner:

1. Plano gratuito limitado e opções de preços caras

Embora o LiquidPlanner ofereça um plano gratuito, ele limita você a três projetos e dez usuários.

Se você decidir optar por um plano pago, o mais acessível começa em US$ 45/pessoa por mês.

E, por esse motivo, o LiquidPlanner não é uma solução de gerenciamento de projetos adequada para a maioria das startups e pequenas empresas.

2. Não é possível adicionar subtarefas às suas tarefas

É fácil complicar demais uma tarefa. Mas com listas de verificação e subtarefas, você pode dividir tarefas grandes em tarefas menores e simplificar seu fluxo de trabalho.

O problema?

O LiquidPlanner não permite que você adicione subtarefas às suas tarefas.

Sem subtarefas, sua equipe de projeto ficará com uma ampla lista de tarefas sem nenhuma orientação!

Mais ou menos como uma boy band sem direção 😜

3. Não é adequado para o gerenciamento de ideias

O LiquidPlanner não oferece mapas mentais ou mapas conceituais uma ferramenta que permite visualizar, planejar e organizar ideias e conceitos importantes do projeto.

Isso significa que, se você se sentir sobrecarregado com ideias incríveis, não conseguirá visualizá-las para um brainstorming eficaz e para a colaboração da equipe.

Por que não explorar uma alternativa ao LiquidPlanner que seja mais adequada a você e à sua equipe de projeto?

As 7 principais alternativas ao LiquidPlanner

Aqui estão as sete melhores alternativas ao LiquidPlanner disponíveis atualmente:

Monitore o progresso, gerencie tarefas e trabalhe com a equipe, tudo a partir do seu ClickUp Workspace

O ClickUp é um dos maiores aplicativos do mundo mais bem avaliadas do mundo software de produtividade, colaboração e gerenciamento de projetos usado por equipes produtivas em pequenas e grandes organizações.

Com o ClickUp, você pode enviar e receber e-mails diretamente das tarefas do ClickUp e agilize os processos de trabalho com integrando ClickUp com aplicativos como Slack , Perspectivas e muito mais.

dessa forma, você pode parar de se afogar em aplicativos e flutuar com um só!

principais recursos do #### ClickUp

Aqui está uma rápida olhada em alguns recursos úteis Recursos do ClickUp :Visualizações .

Hora de fluir para uma alternativa ao LiquidPlanner!

Embora o LiquidPlanner seja uma boa ferramenta de gerenciamento de projetos on-line, ele tem suas desvantagens.

Felizmente, há muitas alternativas para ele ferramentas gratuitas de software de gerenciamento de projetos disponíveis que oferecem mais recursos por menos dinheiro!

E, embora tenhamos mencionado algumas alternativas decentes ao LiquidPlanner aqui, o ClickUp é de longe a solução de software de gerenciamento de projetos mais compreensiva.

Então, por que se contentar com uma versão diluída quando você pode ter o verdadeiro negócio? Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo para experimentar uma plataforma de gerenciamento de projetos e trabalho que é realmente incrível!