As 10 principais alternativas e concorrentes do Adobe Workfront em 2024

Levante a mão se você foi pessoalmente vítima da avaliação gratuita da Adobe. 🙋🏼‍♀️

Não há nada pior do que aquela sensação de "aperto no rosto" - quando você é cobrado pela assinatura de US$ 600 que esqueceu de cancelar depois de editar aquele PDF na hora.

No entanto, isso não quer dizer que esses produtos não sejam incríveis. Há um motivo pelo qual toda geração do milênio tinha obsessão pelo Photoshop no ensino médio - a Adobe tem um aplicativo para tudo, e esses aplicativos são realmente bons_.

A Adobe oferece cinco suítes de software diferentes com mais de 50 aplicativos no total. À primeira vista, isso é impressionante.

Entre esses aplicativos? Workfront.

Adquirido pela Adobe em 2020 e agora parte de sua Experience Cloud, o Workfront é um gerenciamento de projetos corporativos plataforma para supervisionar estratégias, membros da equipe, recursos e fluxos de trabalho. Software de gerenciamento de projetos em nível empresarial é um investimento essencial e, embora o Workfront ofereça alguns recursos de trabalho colaborativo para marketing on-line eficaz e gerenciamento de trabalho não deixa de ter suas desvantagens e compromissos.

Então, o que fazemos? Buscamos alternativas!

Apresentamos as 10 principais alternativas ao Adobe Workfront, incluindo os principais recursos, benefícios, limitações, preços e avaliações de clientes.

Vamos nos aprofundar nisso. 🍽

O que é o Adobe Workfront?

Via Frente de trabalho da Adobe O Workfront é um software de gerenciamento de projetos sob a Experience Cloud-AKA da Adobe, o conjunto de produtos voltados para profissionais de marketing on-line, análise da Web, vendas e envolvimento do cliente.

Muitos dos principais recursos do Workfront se concentram em métricas, insights e monitoramento para garantir que as campanhas criativas e os projetos que você entrega tenham um bom desempenho. No clássico gerenciamento de projetos o Workfront oferece ferramentas para criar tarefas, adicionar comentários, atribuir itens de ação e personalizar modelos.

Embora algumas ferramentas tenham sido projetadas para atender melhor a pequenas equipes ou indivíduos, o Workfront é uma solução para empresas de grande porte em primeiro lugar - ou para aquelas que estão crescendo para essa escala.

Por um lado, isso limita o grupo de empresas que podem usar ou realmente se beneficiar do Workfront e, por outro, aumenta os riscos do aplicativo. O que significa isso: Muitos clientes, funcionários e superiores estão confiando nesse software para cumprir suas promessas e manter os processos funcionando sem problemas.

Então, até que ponto o Workfront realmente se sustenta?

Principais recursos do Adobe Workfront

Automação do trabalho para sincronizar atualizações em diferentes aplicativos

Alinhamento de metas para rastrear objetivos e organizá-los em um painel

Planejamento de cenários para comparar proativamente os possíveis resultados e tomar decisões baseadas em dados

Gerenciamento do fluxo de trabalho e gerenciamento ágil por meio de tarefas, subtarefas, modelos, integrações, backlogs e insights em tempo real

Revisão e aprovação para conexãoplanos de projeto às partes interessadas, equipes de criação, gerentes de projeto e outros departamentos

Relatórios e painéis com várias exibições, filtros e personalização para acessar as informações mais importantes a qualquer momento

Segurança - sem dúvida, o recurso mais importante para qualquer equipe empresarial é a capacidade de confiar na plataforma que armazena e protege seus dados

Tudo isso parece ótimo no papel, mas colocar esses recursos em ação pode ser uma história diferente.

Limitações do Adobe Workfront

Aprender um software complexo de gerenciamento de projetos como o Workfront é um processo por si só. E mesmo depois de conhecer o aplicativo de trás para frente, você ainda poderá encontrar algumas perguntas sem resposta e algumas funcionalidades deixadas para trás.

Curva de aprendizado acentuada

O alinhamento de metas, o planejamento, as aprovações e o gerenciamento de trabalho são ideias pesadas a serem prometidas por qualquer software porque exigem tempo e esforço do usuário para serem aprendidas.

Embora essas ideias sejam especificamente nomeadas como alguns dos principais recursos do Workfront, elas são mais processos de negócios que exigem vários recursos trabalhando em conjunto e muita prática para serem totalmente integrados aos seus projetos.

Recursos como comentários, tarefas atribuídas, subtarefas, painéis de controle e visualizações de fluxo de trabalho estão entre os recursos mais comuns de gerenciamento de trabalho. Mas descobrir como usá-los da maneira mais eficaz pode exigir muita tentativa, erro e frustração com um software complicado como o Workfront, especialmente se você nunca o usou antes.

Além disso, quando se considera o fato de que o Workfront foi projetado para empresas e se leva em conta o grande número de usuários com os quais você está lidando, uma curva de aprendizado acentuada pode ser um desafio caro para a sua empresa em mais de um sentido.

Interface desajeitada

Você quer que qualquer membro da equipe abra o software e saiba exatamente onde precisa ir para acessar o trabalho. Porém, em uma plataforma ampla como o Workfront, isso nem sempre acontece.

Uma interface não intuitiva e complicada pode ser o componente decisivo quando se trata de..:

Curva de aprendizado

Funcionalidade geral

Se a sua equipe se envolverá ou não com a ferramenta

Embora seja relativamente limpa, a interface do Workfront simplesmente não é intuitiva o suficiente para que muitos usuários possam navegar por ela de forma rápida e eficaz. Além disso, ela também tem uma aparência bastante ultrapassada.

Ninguém gosta de se sentir como um chato perguntando aos gerentes onde estão as informações na sua plataforma ou perdendo detalhes importantes porque não conseguiu descobrir como acessar novamente uma determinada área do seu espaço de trabalho.

Gráficos de Gantt limitados

Os gráficos de Gantt são um método essencial para que as equipes ágeis supervisionem os projetos, mantenham-se no caminho certo e forneçam produtos de qualidade. Eles dependem muito disso, pois fornecem detalhes como dependências de tarefas, marcos, cronogramas, prazos e relações entre tarefas.

Embora o Workfront ofereça gráficos de Gantt, sua funcionalidade não está no mesmo nível de outros softwares populares de gerenciamento de projetos.

No Workfront, os gráficos de Gantt são um tanto desagradáveis, difíceis de trabalhar e ainda mais difíceis de editar.

Quer saber mais sobre como os gráficos de Gantt flexíveis podem ajudar sua equipe? Dê uma olhada nisso_ **guia útil **com tudo o que você precisa saber sobre gráficos de Gantt!

Falta de uma funcionalidade de pesquisa global

Você quer que o seu software de gerenciamento de projetos o ajude a aumentar a produtividade em todas as frentes, o que, em grande parte, se dá pela economia de um tempo precioso. E se não conseguir encontrar rapidamente o trabalho que está procurando no software escolhido, bem, você não está usando seu tempo de forma produtiva.

Uma das melhores maneiras de localizar trabalhos rapidamente é por meio da funcionalidade de busca no aplicativo, que o Workfront simplesmente não tem.

Isso significa que se você estiver procurando uma tarefa, documento, ideia, comentário ou insight específico no Workfront, terá que navegar manualmente até ele todas as vezes. É um processo complicado quando não precisa ser!

É por isso que muitos buscam alternativas em outros softwares que possam fazer essas conexões para seus usuários de forma sempre mais rápida.

Preços do Adobe Workfront

O Adobe Workfront oferece três planos diferentes de preços e pacotes:

Pro : Para departamentos individuais com recursos parciais de gerenciamento de trabalho, segurança, armazenamento e suporte

: Para departamentos individuais com recursos parciais de gerenciamento de trabalho, segurança, armazenamento e suporte Business : Para vários departamentos com recursos adicionais de gerenciamento de trabalho, armazenamento e planejamento

: Para vários departamentos com recursos adicionais de gerenciamento de trabalho, armazenamento e planejamento Enterprise: Para toda a sua empresa com todos os recursos (mais complementos pagos)

Está se perguntando quanto esses pacotes custarão para você? Você terá que entrar em contato com a Adobe para obter essas informações de acordo com cada plano.

10 melhores alternativas para o Adobe Workfront em 2024

Embora o Adobe Workfront seja popular entre algumas empresas, suas limitações levam à pergunta: _Por que continuar usando o Workfront?

Antes de investir em qualquer software, é fundamental que você faça sua lição de casa para encontrar a ferramenta que parece ter sido feita para você. E, acredite, ela está lá fora! Há muitas ferramentas poderosas ferramentas de gerenciamento de projetos que substituirão o Workfront e simplesmente facilitarão sua vida.

Felizmente, já fizemos a pesquisa para criar uma lista cuidadosamente selecionada das 10 melhores alternativas ao Workfront, com um detalhamento dos principais recursos, prós, contras, preços e avaliações dos clientes.

Escolha entre mais de 15 exibições personalizáveis no ClickUp para visualizar qualquer fluxo de trabalho

O ClickUp é um software de produtividade poderoso e completo para gerenciar fluxos de trabalho, criar processos eficientes e conectar todo o seu trabalho entre aplicativos, em uma única plataforma. Equipes de qualquer tamanho - até mesmo empresas inteiras - confiam no ClickUp para gerenciar tudo, desde operações diárias até projetos complexos, com seu conjunto diversificado de recursos personalizáveis e recursos de colaboração.

A interface intuitiva do ClickUp e a funcionalidade de arrastar e soltar facilitam a navegação das equipes no espaço de trabalho, definem prioridades claras, gerenciam o tempo e cumprem os cronogramas. Com mais de 15 exibições de fluxo de trabalho, incluindo Lista, Gantt, Calendário e a exibição de Quadro semelhante ao Kanban, o ClickUp fornece a experiência de gerenciamento de trabalho de ponta a ponta para aumentar a produtividade em toda a empresa.

Principais recursos do ClickUp

Sobre15 exibições flexíveis para ver seu fluxo de trabalho, incluindo Lista, Gantt, Calendário, Tabela, a visualização Everything exclusiva do ClickUp e muito mais

ColaboraçãoDocumentos do ClickUp com edição em tempo real para trabalhar junto com a equipe e documentar tudo, desde SOPs até wikis lindamente formatados

ClickUp Whiteboards para começar a agir de acordo com suas ideias no momento em que elas surgem

Automação de tarefas e modelos para definir processos consistentes e eliminar o trabalho desnecessário

Em tempo realPainéis de controle para uma visão geral instantânea e personalizável de alto nível do status do projeto e das principais métricas

Comentários encadeados que podem ser facilmente editados e atribuídos a outras pessoas, transformando instantaneamente qualquer pensamento em um item de ação

Status de tarefas personalizados para maior visibilidade de cada fase de um projeto ou tarefa

Metas mensuráveis com cronogramas e alvos claros para alinhar a equipe

Prós do ClickUp

Contras do ClickUp

Pode ser um pouco difícil de aprender para alguns usuários iniciantes

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo para dispositivos móveis... ainda

Preços do ClickUp

O ClickUp oferece quatro planos de preços com uma opção adicional personalizada para usuários corporativos:

Free Forever Plan : Não é necessário cartão de crédito

: Não é necessário cartão de crédito Plano Ilimitado : uS$ 5 por membro por mês

: uS$ 5 por membro por mês Plano Empresarial : uS$ 12 por membro por mês

: uS$ 12 por membro por mês Plano Business Plus : uS$ 19 por membro por mês

: uS$ 19 por membro por mês Empresarial: Entre em contato com o departamento de vendas para obter mais detalhes

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 4.790 avaliações)

4,7/5 (mais de 4.790 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.100 avaliações)

2. Segunda-feira.com

Via Segunda-feiraSegunda-feira está entre os principais concorrentes do Workfront, permitindo que os usuários criem e gerenciem tarefas em tempo real. Ele oferece uma maneira simplificada para as equipes supervisionarem seus projetos e promoverem uma experiência de trabalho mais colaborativa e transparente.

Quando as equipes param de fazer sombra nos projetos, elas se motivam, o que acaba aumentando a confiança dos funcionários e engajamento. É isso que faz do Monday uma das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos do planeta.

Recursos principais do Monday

Recursos de colaboração em equipe para projetos complexos

Controle de tempo do projeto

Painel de controle com informações valiosas

Atribuição de tarefas para alocação de trabalho em equipe

Gerenciamento de recursos para fazer omáximo dos recursos existentes* Integrar ferramentas externas para renovar e otimizar o fluxo de trabalho

Prós de segunda-feira

Quadros e documentos ilimitados no plano gratuito

Intuitivo e fácil de usar, especialmente para usuários iniciantes

As equipes se comunicam bem por meio dessa ferramenta de gerenciamento de projetos

Considerações de segunda-feira

Os preços podem ser desnecessariamente confusos

Muitos acham que ela é muito complexa, com falta de personalização

Procurando outros concorrentes do Monday? Dê uma olhada no_ principais alternativas ao Monday .

Preços de segunda-feira

Individual : Grátis

: Grátis Básico : uS$ 8 por usuário por mês

: uS$ 8 por usuário por mês Standard : uS$ 10 por usuário por mês

: uS$ 10 por usuário por mês Pro: uS$ 16 por usuário por mês

Classificações de clientes de segunda-feira

G2: 4,7/5 (mais de 6.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (2.700+ avaliações)

3. Wrike

Via WrikeWrike é outra plataforma de gerenciamento de projetos, mas é uma plataforma frequentemente utilizada por empresas de serviços profissionais. Assim como o Workfront, ele possui recursos avançados de nível empresarial para ajudá-lo com o gerenciamento de tarefas, a colaboração em projetos e o gerenciamento de recursos.

É também uma das melhores alternativas gratuitas ao Workfront devido à sua poderosa variante básica. Infelizmente, embora tenha um plano básico sólido, o aplicativo é difícil de navegar, especialmente para usuários iniciantes.

Principais recursos do Wrike

Gráficos de Gantt interativos para acompanhamento contínuo de projetos e

Painel de controle exclusivo com visualização em três painéis para visibilidade em tempo real

Crie formulários com lógica condicional e atribua tarefas

Compartilhe tarefas, relatórios e arquivos com facilidade

Recursos de gerenciamento de recursos paraalocar tarefas Prós do Wrike

Flexível o suficiente para acompanhar a escala da sua equipe

Recurso integrado de controle de tempo para comparar o tempo estimado com o tempo real gasto

Integre o aplicativo com mais de 400 aplicativos SaaS diferentes com o complemento Wrike Integrate

Contras do Wrike

Não garante a melhor relação custo-benefício

É difícil estabelecer qual conta funcionaria melhor para sua organização

Os recursos de gerenciamento de documentos são insuficientes em comparação com outros desta lista

Não tem certeza sobre o Wrike? Dê uma olhada nestes_ Alternativas ao Wrike .

Preços do Wrike

**Plano gratuito

Plano Profissional : uS$ 9,80 por usuário por mês

: uS$ 9,80 por usuário por mês Plano Empresarial: uS$ 24,80 por usuário por mês

Avaliações de clientes do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.100 avaliações)

4,2/5 (mais de 3.100 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 1.790 avaliações)

4. Smartsheet

Via Smartsheet Como o Adobe Workfront, Smartsheet é uma ferramenta de colaboração e gerenciamento de projetos, com foco em planilhas. Seu principal recurso é o Control Center, uma solução de gerenciamento de portfólio e projetos. Os gerentes de projeto podem economizar horas de trabalho manual com os recursos de automação do Control Center.

Recursos do Smartsheet

Painéis de gerenciamento de projetos para acompanhar o progresso

Anexos de planilhas

Automação de fluxo de trabalho para processos recorrentes

Várias exibições que variam deQuadro Kanban a Gráfico de Gantt a Grade

Profissionais do Smartsheet

Interface dinâmica e fácil de usar

Aplicativo móvel fácil de usar

Recursos sólidos para colaboração em equipe, incluindo gerenciamento de grupos, compartilhamento de arquivos, etc.

Recursos avançados de segurança, como 2FA e Google SSSO

Contras do Smartsheet

Não há plano gratuito disponível

As opções de gerenciamento de tarefas não são tão robustas quanto as de outros produtos desta lista

Funciona principalmente como uma solução de gerenciamento de projetos em planilhas

Confira estas opções Alternativas ao Smartsheet !

Preços do Smartsheet

Profissional: US$ 7 por usuário por mês

US$ 7 por usuário por mês Business : uS$ 25 por usuário por mês

: uS$ 25 por usuário por mês Empresa: Entre em contato para saber o preço

Avaliações de clientes do Smartsheet

G2: 4,4/5 (mais de 8.400 avaliações)

4,4/5 (mais de 8.400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.400 avaliações)

5. Citrix Podio

Via Podio Em sua essência, o Podio é uma ferramenta de baixo código para ajudar as empresas a personalizar o trabalho e a comunicação. Como exatamente o Podio se encaixa como uma ferramenta de gerenciamento de projetos?

Bem, essa alternativa ao Workfront permite alinhar todos os dados, fluxos de trabalho e conversas do seu projeto em um hub central para colaboração.

Principais recursos do Podio

Permite o gerenciamento de tarefas por meio de comentários

Portal do administrador central para ajudá-lo a definir permissões de acesso e funções de controle

Painéis pessoais para projetar o trabalho do seu jeito

Ferramentas de comunicação que suportam o compartilhamento de arquivos

CRM conectado para maior intuitividade no gerenciamento de projetos voltados para o cliente

Fluxos de trabalho personalizados para gerenciar projetos do seu jeito, de acordo com as necessidades da sua equipe

Profissionais do Podio

Os add-ons do Podio estão disponíveis para casos de uso específicos

Interface amigável ao usuário

Colaboração ilimitada para escalonamento rápido e em movimento

Integra-se com aplicativos populares, como FreshBooks, Dropbox e Google Drive

Contras do Podio

Os recursos de relatório são um pouco básicos

Pode ser difícil configurar e personalizar o Podio de acordo com as necessidades de sua organização

Recursos avançados limitados para software de gerenciamento de projetos empresariais

Preços do Podio

O Podio tem planos pagos e gratuitos. No entanto, o plano gratuito oferece apenas o mínimo necessário para tarefas de gerenciamento de projetos empresariais.

Gratuito

Básico : uS$ 7,20 por usuário por mês

: uS$ 7,20 por usuário por mês Plus: US$ 11,20 por usuário por mês

US$ 11,20 por usuário por mês Premium: uS$ 19,20 por usuário por mês

Avaliações de clientes do Podio

G2: 4,2/5 (mais de 420 avaliações)

4,2/5 (mais de 420 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 290 avaliações)

6. Celoxis

Via Celoxis O Celoxis é um software de gerenciamento de projetos que se anuncia como a combinação perfeita de automação do fluxo de trabalho o Adobe Workfront é um concorrente do Adobe Workfront que é incrivelmente detalhista e completo, com poderosos recursos de painéis e relatórios para atender a qualquer tipo de equipe. É um concorrente do Adobe Workfront que é incrivelmente orientado para os detalhes, completo com poderosos painéis de controle e recursos de relatórios para atender a equipes de qualquer tipo.

Principais recursos do Celoxis

Painéis e relatórios dinâmicos

Rastreamento de projetos por meio decaminho crítico análise, EVAs e indicadores de saúde RAG

Programação automática de projetos edependências do projeto declarações

Revisão e gerenciamento de portfólio

Contabilidade de projetos com previsão de receita, acompanhamento de lucros e margens e KPIs financeiros personalizados

Prós do Celoxis

Permite "desativar" os recursos de que você não precisa

Widgets e layouts personalizáveis

Facilita a programação da entrega de relatórios por meio de e-mails

Vários painéis compartilhados para otimizar o gerenciamento de projetos

Ferramentas detalhadas de controle de tempo

Celoxis contras

A interface pode ser desafiadora para usuários iniciantes

Configurações complicadas

Falta de notificações push no aplicativo

Atendimento e suporte ao cliente lentos

Preços da Celoxis

Com a Celoxis, você pode escolher o pacote no local ou o pacote anual na nuvem

Nuvem: US$ 22,50 por usuário por mês

US$ 22,50 por usuário por mês No local: US$ 450 faturados uma vez com usuários ilimitados e suporte gratuito por um ano

Avaliações de clientes da Celoxis

G2: 4,3/5 (mais de 60 avaliações)

4,3/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 240 avaliações)

7. Projeto Microsoft

Via Projeto MicrosoftProjeto Microsoft é uma solução avançada de gerenciamento de projetos com muitas funcionalidades, incluindo controle de tempo, gerenciamento de portfólio e gerenciamento de recursos para visibilidade em tempo real do status do projeto.

Principais recursos do Microsoft Project

Programação dinâmica para manter o controle sem esforço

Criação de painéis interativos para visualizar o status geral de seus projetos

Automação do fluxo de trabalho para ajudá-lo a inovar com rapidez e confiança

Gráficos de Gantt para visualizar projetos em qualquer lugar

Banco de dados compartilhado para armazenar dados do projeto

Gerenciamento de demanda

Gerenciamento de portfólio

Profissionais do Microsoft Project

Integra-se perfeitamente ao Microsoft Teams,SharePoint, e Skype

Atendimento e suporte confiáveis ao cliente

Adaptável a finalidades diferentes e interdepartamentais

Contras do Microsoft Project

Problemas de compatibilidade de arquivos

O Project Online tem alguns recursos de controle de tempo, mas não são robustos

Curva de aprendizado acentuada, o que significa que você precisa dedicar muito tempo aos documentos de ajuda

Não é possível atribuir comentários

Preços do Microsoft Project

Nuvem: US$ 10 por usuário por mês

US$ 10 por usuário por mês No local: $620 (pagamento único)

Avaliações de clientes do Microsoft Project

G2: 4,0/5 (mais de 1.500 avaliações)

4,0/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 1.300 avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao Microsoft Project !

8. Asana

Via AsanaAsana é outra plataforma popular de gerenciamento de trabalho usada por muitos gerentes de projeto. Ela tem várias opções de integração para ajudá-lo a gerenciar seu trabalho com eficiência.

Ao comparar o Workfront e a Asana, você verá que a Asana oferece mais recursos com a mesma interface simplificada. Uma das desvantagens desse aplicativo de gerenciamento de projetos é que ele não oferece uma visualização de mapa integrada.

Principais recursos da Asana

Sistema de comentários simples e direto para compartilhar atualizações rápidas com sua equipe

Gráfico de Gantt com linhas de tempo para visualizar o status do projeto

Visualizar sua tarefa em uma lista, Kanban ou visualização de linha do tempo

Integra-se a uma série de outros aplicativos, como Gmail, Dropbox e Slack

mais de 50 modelos de projetos para ajudar você a começar

Profissionais da Asana

Vários espaços de trabalho lhe dão o poder de manter qualquer projeto de trabalho em equipe organizado

Bate-papo e colaboração em tempo real recursos para cada tarefa

Os anexos podem ser adicionados a qualquer tarefa e referenciados posteriormente no armazenamento de arquivos da equipe

Seu feed de atividades é uma solução completa para ver todas as notificações

Ferramenta fácil de usar com recursos de relatório

Contras da Asana

Não há status personalizados

Essa solução de gerenciamento não pode adicionar vários responsáveis (como outras nesta lista)

Permissões limitadas de compartilhamento e privacidade

Leia mais sobre_ Asana e suas principais alternativas .

Preços da Asana

Básico : Gratuito

: Gratuito Premium : uS$ 10,99 por usuário por mês

: uS$ 10,99 por usuário por mês Business : US$ 24,99 por usuário por mês

: US$ 24,99 por usuário por mês Enterprise: Preços personalizados mediante solicitação com demonstração gratuita

Avaliações de clientes da Asana

G2: 4,3/5 (mais de 8.900 avaliações)

4,3/5 (mais de 8.900 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 11.300 avaliações)

9. Basecamp

Via BasecampBasecamp é outra alternativa ao software Workfront que tem alguns recursos de gerenciamento de projetos para ajudá-lo a organizar e gerenciar suas tarefas em várias equipes.

Ele é particularmente eficaz para direcionar as pessoas com funções diferentes para um objetivo comum. Isso funcionará se a sua equipe tiver sido inserida no Workfront, mesmo que você não seja um desenvolvedor ou esteja lidando com rastreamento de problemas ou rastreamento de bugs .

Principais recursos do Basecamp

Crie listas de tarefas com tarefas e subtarefas e atribua-as à sua equipe

Sistema de comentários integrado para facilitar a comunicação com os membros da sua equipe

Um único hub para documentos e compartilhamento de arquivos

Pesquisa universal

Perguntas de check-in automático para reuniões

Relatórios de tarefas

Profissionais do Basecamp

Permite a colaboração em tempo real

Funções dedicadas projetadas para equipes ágeis, como automação de fluxo de trabalho e gerenciamento de backlog

Adequado para gerenciar vários projetos e grandes equipes

Possui um portal do cliente para equipes externas

Contras do Basecamp

Não há prioridades de tarefas

Não há status personalizados

Não há suporte para controle de tempo

Falta um pouco de recursos de alocação de recursos

Saiba mais sobre como Basecamp se compara a alternativas semelhantes .

Preços do Basecamp

Plano pessoal : Gratuito

: Gratuito Plano Empresarial: uS$ 99 por mês

Avaliações de clientes do Basecamp

G2: 4,1/5 (mais de 4.790 avaliações)

4,1/5 (mais de 4.790 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 13.100 avaliações)

10. Claridade PPM

Via Clareza O Clarity PPM é uma solução de gerenciamento de projetos e portfólios que ajuda você a gerenciar e criar estratégias para seus projetos.

Além disso, essa alternativa do Workfront ajuda a vincular a estratégia à execução em todo o portfólio de investimentos em projetos e oferece a visibilidade necessária para melhorar o ROI do projeto.

principais recursos do #### Clarity PPM

Gerencie planos e orçamentos em uma grade no estilo do Excel

Visualizar o roteiro do projeto em um relance com gráficos de Gantt ágeis

Planejamento de recursos

Gerenciamento financeiro

Análise e relatórios de custo/benefício

Fácil gerenciamento de tarefas no nível do projeto

Prós do Clarity PPM

Interface intuitiva que oferece todas as funções essenciais

Relatórios em tempo real combinados com business intelligence

Você pode produzir extratos e personalizá-los conforme necessário

Previsão em todos os níveis, do projeto ao recurso e ao portfólio

Contras do Clarity PPM

Não há modelos predefinidos

A comunicação pode parecer isolada

Não há recursos reais para automatizar o fluxo de trabalho

Parece excessivamente complexo se você às vezes executa projetos fáceis

Preços do Clarity PPM

Entre em contato para obter detalhes sobre preços ou uma demonstração gratuita.

Avaliações dos clientes do Clarity PPM

G2: 3,7/5 (mais de 80 avaliações)

3,7/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 10 avaliações)

A alternativa definitiva ao Workfront está a apenas um clique de distância

Ok, 10 são muitas alternativas de software para testar, portanto, se você vai começar por algum lugar, comece pelo topo desta lista - com ClickUp . 💜

Independentemente do setor, do tamanho da equipe ou do caso de uso, o ClickUp é a resposta para todas as perguntas sobre produtividade. Projetado para centralizar todo o seu trabalho no hub de trabalho colaborativo definitivo, o ClickUp tem todas as ferramentas, modelos e recursos de que você precisa para elevar a eficiência a novos patamares.

Além disso, ele pode fazer tudo isso por uma fração do custo.

Acesse toneladas de recursos de gerenciamento de projetos, documentos, quadros brancos, modelos personalizáveis e muito mais gratuitamente, para sempre, quando você se inscrever no ClickUp ! 💯