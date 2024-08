10 melhores alternativas e concorrentes do SharePoint em 2024

De propriedade da Microsoft, o SharePoint tem sido uma plataforma de referência para empresas que buscam aumentar a produtividade, colaborar e gerenciar conteúdo com eficiência . No entanto, popular nem sempre é sinônimo de melhor.

Com o surgimento de tecnologias melhores e a necessidade de ferramentas mais flexíveis e inovadoras, as empresas estão explorando outras opções que atendam melhor às suas necessidades.

Para ajudá-lo a determinar a opção perfeita, exploraremos as 10 principais alternativas e concorrentes do Microsoft SharePoint e destacaremos seus principais recursos, prós e contras, preços e muito mais.

O que você deve procurar nas alternativas ao SharePoint?

Escolher a melhor alternativa para o SharePoint pode ser um incômodo quando você não sabe exatamente quais recursos de gerenciamento de projetos deve considerar. É essencial procurar uma solução de produtividade que permita o compartilhamento fácil, colaboração em equipe e integração com sua pilha já existente.

Outra funcionalidade essencial a ser verificada é a flexibilidade, especialmente para empresas com fluxos de trabalho exclusivos - uma plataforma que ofereça modelos personalizáveis e automações que possam ser facilmente adaptadas às suas necessidades específicas.

E, é claro, o preço! Escolha uma opção que seja transparente com seus preços - sem custos adicionais ocultos para compartilhamento de arquivos ou gerenciamento de conhecimento e software de colaboração . Algumas plataformas também oferecem versões freemium, que você pode experimentar antes de fazer o upgrade para um plano pago.

10 melhores alternativas e concorrentes para o SharePoint em 2024

Explore nossa lista das 10 melhores alternativas ao SharePoint para que você possa escolher uma solução com todos os recursos necessários para colaborações eficazes e maior produtividade em todo o mundo equipes multifuncionais .

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para cada equipe

Uma das melhores alternativas ao SharePoint é o ClickUp, devido aos seus recursos de colaboração altamente personalizáveis, software de gerenciamento de conhecimento e recursos de compartilhamento de arquivos para manter sua equipe produtiva. E isso sem mencionar as excelentes avaliações dos clientes!

ClickUp funciona como um CRM uma ferramenta visual de quadro branco ou uma plataforma de gerenciamento de projetos para gerenciar tarefas e cargas de trabalho. Seus diversos recursos ajudam as equipes a se manterem organizadas, colaborarem de forma eficaz e otimizarem os fluxos de trabalho, tornando-o um dos melhores ferramentas de produtividade .

A sólida combinação do aplicativo de personalização, documentação, software de colaboração e gerenciamento de tarefas fazem dele uma excelente alternativa ao SharePoint para equipes de todos os tamanhos e setores.

Melhores recursos do ClickUp

Documentos do ClickUp : Organize o conhecimento de sua equipe em um só lugar e garanta que todos tenham acesso aos recursos necessários para realizar seu trabalho com eficiência.

Visualizações personalizáveis: Personalize seus espaços de trabalho de acordo com suas necessidades. Com as exibições personalizáveis, as equipes podem alternar entre exibições como exibição de lista, exibição de quadro e exibição de calendário, tudo no mesmo espaço de trabalho

Personalize seus espaços de trabalho de acordo com suas necessidades. Com as exibições personalizáveis, as equipes podem alternar entre exibições como exibição de lista, exibição de quadro e exibição de calendário, tudo no mesmo espaço de trabalho Gerenciamento ágil de projetos : Aproveite os modelos para planejamento de sprint, gráficos burndown e fluxos de trabalho personalizados, facilitando o gerenciamento de projetos com metodologias ágeis.

Aproveite os modelos para planejamento de sprint, gráficos burndown e fluxos de trabalho personalizados, facilitando o gerenciamento de projetos com metodologias ágeis. Controle de tempo: Controle o tempo gasto em tarefas, defina estimativas e visualize relatórios de tempo.

Controle o tempo gasto em tarefas, defina estimativas e visualize relatórios de tempo. **Ferramentas de colaboração: comunique-se com a sua equipe usando várias ferramentas de colaboração, como salas de bate-papo, menções e atribuições de tarefas, facilitando a comunicação e o trabalho em conjunto.

Integrações: O ClickUp se integra a muitas outras soluções, incluindo Slack, Google Drive e Trello, permitindo que você trabalhe perfeitamente em diferentes plataformas.

O ClickUp se integra a muitas outras soluções, incluindo Slack, Google Drive e Trello, permitindo que você trabalhe perfeitamente em diferentes plataformas. Modelos: O ClickUp oferece uma variedade de modelos pré-criados para diferentes casos de uso, como lançamentos de produtos, planejamento de eventos egerenciamento de conteúdo.

Limitações do ClickUp

O ClickUp é um dos aplicativos mais funcionais ferramentas de gerenciamento de projetos disponíveis, mas o software tem algumas limitações, desde sua complexidade até uma curva de aprendizado um pouco acentuada. Felizmente, sua versatilidade e vários casos de uso o tornaram uma das principais opções para muitos usuários independentemente disso.

Preços do ClickUp

O ClickUp tem cinco níveis de preços para atender às necessidades de cada equipe:

Free Forever

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Empresarial : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados disponíveis - se precisar de software para lidar com seus negócios, entre em contato com o departamento de vendas para ajudá-lo a configurar quando estiver pronto.

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 6.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.700 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.600 avaliações)

2. Mesma página

Via SamePage Mesma página é outro concorrente do SharePoint. Ele é um colaboração em projetos ferramenta que ajuda a gerenciar, organizar e compartilhar arquivos. O aplicativo permite que você colabore em tempo real, ajudando sua equipe a obter resultados mais rápidos. Paylocity adquiriu a Samepage em 2020 e está se voltando para a criação de uma plataforma de engajamento de funcionários e colaboração em equipe - atualizando, por fim, alguns recursos importantes.

Melhores recursos da SamePage

Bate-papo em equipe e mensagens instantâneas

Videoconferência incorporada

Gerenciamento de tarefas

Compartilhamento de arquivos e colaboração

Limitações do SamePage

No momento, não está aceitando novas inscrições

Disponível somente no desktop e no aplicativo móvel

Preços da SamePage

Versão gratuita

Plano padrão: US$ 7,50/mês por usuário

US$ 7,50/mês por usuário Plano Pro: $9/mês por usuário

Avaliações de clientes do SamePage

G2: 4,5/5 (mais de 210 avaliações)

4,5/5 (mais de 210 avaliações) Capterra: 4,8/5 (810+ avaliações)

3. Espaço de trabalho do Google

Via Google O Google Workspace, anteriormente conhecido como G Suite, é uma coleção de ferramentas de produtividade baseadas na nuvem para trabalho em equipe e colaboração . Embora não seja um concorrente direto do SharePoint, várias ferramentas do Google Workspace podem ser uma alternativa ao SharePoint.

Plataformas como Gmail, Google Meet, Google Drive, Google Agenda, Google Docs e outras estão disponíveis no Google Workspace, permitindo colaboração e gerenciamento de conteúdo contínuos com poucas ou nenhuma ferramenta de terceiros.

Melhores recursos do Google Workspace

Armazenamento na nuvem

Colaboração em documentos em tempo real no Google Docs

Videoconferência

A funcionalidade de e-mail é um de seus principais recursos

Segurança de dados

Limitação do Google Workspace

Pouco amigável à colaboração de terceiros

Limites de upload e armazenamento (confira estesAlternativas ao Google Workspace!)

Preços do Google Workspace

O Google Workspace normalmente oferece quatro planos de preços:

Business Starter : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Business Standard : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Business Plus : uS$ 18/mês por usuário

: uS$ 18/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços

Avaliações de clientes do Google Workspace

G2 : 4.6/5 (mais de 40.400 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 40.400 avaliações) Capterra: 4,7 (mais de 14.600 avaliações)

4. Huddle

Via Ideágeno O Huddle é outra alternativa ao SharePoint que oferece uma experiência centrada em documentos para equipes internas, clientes e partes interessadas. Ele oferece uma plataforma exclusiva e segura que permite que os usuários realizem revisões de trabalho, compartilhem conhecimento de forma segura e colaborem de forma eficiente.

Essa ferramenta de colaboração também permite que os usuários de setores altamente regulamentados mantenham o controle total dos documentos, possibilitando que eles cumpram as metas do projeto de forma consistente.

melhores recursos do #### Huddle

Segurança de nível governamental

Interface amigável ao usuário

Permite controle e acesso contínuos a versões de documentos

Recursos externos de colaboração de documentos, como compartilhamento e solicitação de arquivos

Rastreamento automático de atividades

Suporta muitos formatos de arquivos diferentes

Portais de clientes

limitações do #### Huddle

Ocasionalmente, os documentos ficam congelados

Configurações de software confusas

Recursos limitados de geração de relatórios

Preços da Huddle

A Huddle oferece quatro planos de preços:

Essencial: US$ 15/mês por usuário

Plus: US$ 30/mês por usuário

Team Starter: US$ 150/mês

Premier: Entre em contato com o departamento de vendas para obter o preço

Avaliações de clientes do Huddle

G2 : 4.2/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 50 avaliações)

5. Nuxeo

Via Nuxeo O Nuxeo é um sistema de gerenciamento de conteúdo de código aberto que permite que equipes e gerentes armazenem e gerenciem ativos digitais. Essa alternativa ao SharePoint permite que os usuários criem aplicativos de conteúdo inteligentes e com pouco código que possibilitam a tomada de decisões e melhoram as experiências dos clientes.

Ao contrário das plataformas tradicionais de gerenciamento de conteúdo com flexibilidade e escalabilidade limitadas, o Nuxeo aproveita o poder da IA para ajudar as organizações a se manterem eficientes e obterem o máximo valor de seu conteúdo.

Melhores recursos do Nuxeo

Gerenciamento de projetos de IA

Gerenciamento de ativos digitais e colaboração de documentos

Gerenciamento de reclamações

Pesquisa e análise de conteúdo

Sistemas de automação e gerenciamento de fluxo de trabalho

API REST para interações complexas de conteúdo

Oferece suporte à integração com outros sistemas

Limitações do Nuxeo

Configuração complexa de back-end

Interface de usuário pouco amigável

Comunidade e fóruns ruins

Preços do Nuxeo

O Nuxeo oferece uma avaliação gratuita de 30 dias, enquanto a assinatura paga requer uma reserva de demonstração.

Avaliação dos clientes do Nuxeo

G2 : 4/5 (mais de 70 avaliações)

: 4/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 30 avaliações)

6. Confluência

Via Atlassian O Confluence é um espaço de trabalho de equipe amigável e remoto desenvolvido pela Atlassian. Ele dá às empresas acesso a uma plataforma centralizada onde as informações podem ser criadas, compartilhadas e organizadas.

Com muitos modelos personalizáveis e prontos para uso, o Confluence é perfeito para criar uma base de conhecimento ouwiki da empresa . No entanto, o lado negativo é que a configuração do software exige muito aprendizado.

Compare **SharePoint vs. Confluence !

Melhores recursos do Confluence

Diversos modelos de equipe e projeto para acelerar a documentação

Recursos de integração superiores

Controle de versão de página para acompanhar o histórico de alterações de documentos

Funcionalidade de permissões para controle de acesso

Compatível com dispositivos móveis

Limitações do Confluence

Armazenamento limitado

Funcionalidade de pesquisa não intuitiva

A sincronização em vários dispositivos leva tempo

Dificuldade para exportar PDFs

Curva de aprendizado acentuada (confira estesAlternativas ao Confluence!)

Preços do Confluence

O Confluence tem três planos de preços e pacotes personalizados para equipes com mais de 100 membros:

Gratuito: US$ 0/mês por usuário

US$ 0/mês por usuário Padrão: US$ 5,75/mês por usuário

US$ 5,75/mês por usuário Premium: US$ 11/mês por usuário

Avaliações de clientes do Confluence

G2 : 4.1/5 (mais de 3500 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 3500 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 2900 avaliações)

Compare **Influência versus Noção !

7. Jostle

Via Jostle O Jostle é um software de colaboração para melhorar a comunicação, a colaboração e o envolvimento dos funcionários. O aplicativo permite que as empresas publiquem notícias da empresa, façam anúncios importantes e realizem pesquisas de feedback dos funcionários para aumentar a produtividade da equipe.

Com o Jostle, você pode ter certeza de que todos em sua organização têm uma plataforma central para encontrar informações relevantes, esclarecer problemas e compartilhar sucessos, independentemente do local ou do fuso horário.

Melhores recursos do Jostle

Recurso de enquete para coletar opiniões da equipe sobre uma decisão crítica da empresa

Feed de atividades para manter os funcionários informados e atualizados

Fórum de discussões para facilitar a colaboração, o gerenciamento de projetos e a transparência

Biblioteca de documentos para classificar arquivos e facilitar a pesquisa de conteúdo

Fácil integração comMicrosoft Office e Google Files

Limitações do Jostle

Não há teste gratuito disponível

Não há discussões encadeadas, portanto, pode ser difícil acompanhar as conversas e os tópicos

Não há versão freemium disponível

Funcionalidade de personalização limitada

Preços do Jostle

A Jostle tem quatro planos de preços mas o preço é determinado com base no tamanho e nas necessidades da empresa.

Bronze

Prata

Ouro

Platina

Avaliações de clientes da Jostle

G2 : 4.5 (mais de 190 avaliações)

: 4.5 (mais de 190 avaliações) Capterra: 4.4 (mais de 70 avaliações)

8. Caixa

Via Caixa O Box é uma plataforma baseada em nuvem para armazenamento seguro de arquivos, gerenciamento de conteúdo e colaboração em equipe. Ela ajuda as organizações a centralizar a documentação de toda a equipe e pode ser implementada em vários casos de uso: marketing, vendas, RH, finanças, engenharia e muito mais.

Com o Box, os usuários podem compartilhar links seguros de arquivos, adicionar colaboradores a grupos, aprovar arquivos e assinar documentos importantes.

Melhores recursos do Box

Detecção inteligente de ameaças e governança completa das informações

Recursos de segurança baseados em classificação

Assinaturas eletrônicas para assinatura perfeita de contratos e acordos

mais de 1.500 integrações de aplicativos

Migração de conteúdo

Controles administrativos de gerenciamento de usuários

Compartilhamento de arquivos e armazenamento em nuvem

Limitação de caixa

Nenhum recurso de sincronização nativo

Upload de arquivos limitado

Incompatibilidades de software

Inadequado para transferências de conteúdo em massa

Função de pesquisa limitada

Não há plano gratuito

Box preços

O Box tem quatro planos de preços:

Business : uS$ 15/mês por usuário

: uS$ 15/mês por usuário Business plus : uS$ 25/mês por usuário

: uS$ 25/mês por usuário Enterprise : uS$ 35/mês por usuário

: uS$ 35/mês por usuário Enterprise plus: Plano de pagamento personalizado

avaliações de clientes do #### Box

G2 : 4.2 (mais de 4.800 avaliações)

: 4.2 (mais de 4.800 avaliações) Capterra: 4.4 (mais de 5.200 avaliações)

9. Alfresco

Via AlfrescoAlfresco é um sistema de gerenciamento de conteúdo que oferece soluções para organizações que buscam conectar, proteger e gerenciar informações críticas. Seu software de código aberto armazena e organiza as informações de forma eficiente, evitando o desperdício de tempo e aumentando a produtividade.

Diferentemente de outras alternativas ao SharePoint, a equipe da Alfresco realiza eventos virtuais e webinars, além de oferecer suporte prático ao cliente.

Melhores recursos do Alfresco

Obtenha conformidade regulamentar com gerenciamento de documentos, trilhas de auditoria, políticas de retenção e controles de acesso para garantir o manuseio e a retenção adequados do conteúdo

Um sistema abrangente de gerenciamento de documentos permite armazenar, organizar e categorizar documentos em um repositório central

Aproveite o controle de versões, os recursos de check-in/check-out, o gerenciamento de metadados, a pesquisa de texto completo e as ferramentas de colaboração para o manuseio eficiente de documentos

Capture e analise dados relacionados ao uso do conteúdo, ao comportamento do usuário e ao desempenho do sistema

Projete, modele e automatize seus processos de negócios e fluxos de trabalho com modelagem de processos, atribuição de tarefas, roteamento de fluxos de trabalho e rastreamento de casos

Limitações do Alfresco

Interface de usuário pouco amigável

Sem funcionalidade de arrastar e soltar

Problemas ocasionais de upload de documentos

Recursos de pesquisa limitados

Preços do Alfresco

O Alfresco oferece preços personalizados para atender às necessidades individuais ou da equipe.

Avaliações de clientes do Alfresco

G2 : 3.6 (40 avaliações)

: 3.6 (40 avaliações) Capterra: 4.1 (20+ avaliações)

10. Redbooth

Via Redbooth Com sua solução intuitiva de gerenciamento de conteúdo e projetos, Redbooth ajuda as organizações a planejar tarefas com eficiência, organizar projetos e manter comunicações consistentes com a equipe.

O Redbooth tem recursos limitados de geração de relatórios, o que dificulta para os gerentes a geração de relatórios detalhados sobre o desempenho do projeto.

Melhores recursos do Redbooth

Modelos de gerenciamento de projetos pré-criados

Quadros Kanban para facilitar a visualização do fluxo de trabalho

Gerenciamento de tarefas com IA

Compatível com dispositivos móveis

Reuniões em vídeo HD

Relatórios detalhados de produtividade

Linhas do tempo visuais do projeto

Limitações do Redbooth

Software complexo e desajeitado

Armazenamento e organização de arquivos complicados

Suporte inadequado para novos usuários

Impossibilidade de atribuir subtarefas com datas

Configurações de notificação limitadas

Preços do Redbooth

Redbooth Pro : uS$ 9/mês por usuário

: uS$ 9/mês por usuário Redbooth Business : uS$ 15/mês por usuário

: uS$ 15/mês por usuário Redbooth Enterprise: Personalizável de acordo com as necessidades da sua equipe.

Avaliações de clientes do Redbooth

G2 : 4.4 (98 avaliações)

: 4.4 (98 avaliações) Capterra: 4.4 (89 avaliações)

ClickUp: A melhor alternativa ao SharePoint para sua equipe

Se você está lendo este artigo em busca de alternativas ao Microsoft SharePoint com recursos de gerenciamento de conteúdo e projetos que atendam a todas as necessidades de você e de sua equipe, está com sorte!

Por que perder tempo lutando com uma ferramenta inferior quando há uma solução fácil? Assuma o controle do seu documentação do projeto comunicação da equipe e gerenciamento de tarefas com o ClickUp - a solução completa para todas as suas necessidades de produtividade. Experimente o ClickUp hoje mesmo e veja por que ele é a melhor alternativa ao Microsoft SharePoint no mercado.