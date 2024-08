10 alternativas ao gráfico de Gantt para gerenciar o trabalho e aumentar o sucesso do projeto

Os gráficos de Gantt são ferramentas visuais poderosas para ilustrar o cronograma de um projeto, mas será que eles servem para todos os projetos? A resposta curta é não, e isso é uma ótima notícia para os gerentes de projeto!

Temos alternativas aos gráficos de Gantt que são igualmente eficazes, mas menos complicadas para o gerenciamento de projetos. ⭐️

Como gerente de projetos, você precisa das ferramentas certas para coordenar e organizar o cronograma, os processos e os recursos de um projeto. Neste artigo, abordaremos dez alternativas incríveis de gráficos de Gantt para o gerenciamento de projetos, a fim de obter o resultado que você deseja!

O que são gráficos de Gantt?

No ClickUp's Guia de gráficos de Gantt na semana passada, demos uma olhada detalhada em criação e leitura de gráficos de Gantt -uma ferramenta popular de gerenciamento de projetos para mostrar tarefas ou eventos em relação ao tempo.

Depois que Henry Gantt apresentou o conceito pela primeira vez, ele foi usado para projetos de construção pesada como a construção da represa Hoover, nos Estados Unidos. Atualmente, essa ferramenta de trabalho é adotada para todos os tipos de sistemas de gerenciamento de projetos, incluindo Scrum e Agile .

Um gráfico de Gantt é um gráfico de barras empilhadas que representa cronogramas de projetos e várias equipes

Os seis principais componentes de um gráfico de Gantt tradicional

Marcos: ilustram datas cruciais para a conclusão no prazo e o sucesso de um projeto com um símbolo Setas/Linhas: indicam quais tarefas estão bloqueando e esperando por outras (chamadas dedependências) Line marker: especifica a data atual para ver rapidamente quanto trabalho ainda resta a fazer *Barras horizontais: representam o período de tempo das tarefas individuais do projeto Barra lateral esquerda: lista todas as tarefas do projeto envolvidas no projeto Escala de tempo: mostra categorias de datas (dias, semanas, meses)

Em essência, os gráficos de Gantt mostram todas as tarefas que precisam ser realizadas e como elas se relacionam entre si em um período de tempo. Aqui estão os prós de usar Software de gráfico de Gantt :

✅ Profissionais de gráficos de Gantt

Os gráficos de Gantt oferecem uma visão panorâmica de todo o projeto . Veja onde tudo se encaixa e identifique problemas sem alternar entre várias guias ou páginas

. Veja onde tudo se encaixa e identifique problemas sem alternar entre várias guias ou páginas Destaque dos gráficos de Gantt dependências e o caminho crítico Tome medidas rápidas em relação às tarefas e aos recursos que estão sendo retidos para impedir que causem mais problemas

dependências e o caminho crítico Tome medidas rápidas em relação às tarefas e aos recursos que estão sendo retidos para impedir que causem mais problemas Os gráficos de Gantt ajudam a entender vários cronogramas . Encontre facilmente vagas em seucronograma do projeto para programar atividades adicionais

. Encontre facilmente vagas em seucronograma do projeto para programar atividades adicionais **Os gráficos de Gantt são uma técnica visual de gerenciamento de projetos. Gerencie projetos de forma visual e fácil de entender

Por outro lado, os gráficos de Gantt podem complicar rapidamente um projeto para uma equipe, e aqui está o motivo:

❌ Contras do gráfico de Gantt

Colaborar com as equipes para criar um gráfico de Gantt pode ser difícil para usuários iniciantes . Os gráficos de Gantt podem rapidamente se tornar trabalhosos, causando mais estresse no planejamento e tirando tempo para o trabalho do projeto em si

. Os gráficos de Gantt podem rapidamente se tornar trabalhosos, causando mais estresse no planejamento e tirando tempo para o trabalho do projeto em si As barras horizontais em um gráfico de Gantt podem ser enganosas . Cada barra em um gráfico de Gantt indica o período de tempo de uma tarefa. Elas não mostram o número de horas que serão necessárias para concluir a tarefa

. Cada barra em um gráfico de Gantt indica o período de tempo de uma tarefa. Elas não mostram o número de horas que serão necessárias para concluir a tarefa Com o tempo, os gráficos de Gantt podem se tornar difíceis de manter . O escopo do projeto pode mudar ou novas tarefas do projeto podem ser adicionadas, dificultando o acompanhamento e o registro

. O escopo do projeto pode mudar ou novas tarefas do projeto podem ser adicionadas, dificultando o acompanhamento e o registro A impressão de um gráfico de Gantt em uma única folha de papel tira a sua finalidade. Do ponto de vista das partes interessadas, elas não gostariam de forçar a vista para ver o indicador de data do gráfico de Gantt

Distribuição da NBCUniversal Television por GIPHY Cada projeto terá seus próprios requisitos, escopo, recursos, orçamento e metas. No entanto, aqui estão três sinais significativos de que você precisa de uma alternativa ao gráfico de Gantt:

🪧 Nenhum membro da equipe é responsável por manter o gráfico de Gantt do projeto do início ao fim

não há tempo extra para instruir sua equipe sobre como usar os gráficos de Gantt

não ter uma compreensão firme da ordem das tarefas e dos marcos

Embora esses sejam sinais claros de que um gráfico de Gantt não o preparará para o sucesso, nem tudo está perdido! Algumas alternativas atenderão melhor à sua equipe e ao seu projeto (sem a confusão e as complicações que podem vir com os gráficos de Gantt).

10 alternativas ao gráfico de Gantt

1. Listas

As listas capturam os itens de tarefas de um projeto

As listas são geralmente o ponto de partida para o início das atividades! Elas são versáteis e podem ser tão detalhadas quanto necessário para criar uma estrutura analítica de trabalho . Especialmente quando as prioridades das tarefas forçam as equipes a se ajustarem (e isso acontece quase todos os dias), as listas podem ser alteradas rapidamente para refletir as informações mais importantes necessárias para manter o controle.

Mesmo assim, assim como os gráficos de Gantt, as listas não são uma ferramenta de gerenciamento de projetos que serve para todos. Por exemplo, se você sabe que terá de monitorar as dependências do seu projeto, as listas não deixarão isso claro para o público-alvo.

para saber mais sobre listas, confira nossa Como criar um plano de projeto em 5 etapas artigo!

2. Quadros brancos

Os quadros brancos ilustram ideias e planos de projetos

Os quadros brancos são a ferramenta perfeita para sessões de brainstorming para alinhar as equipes mais rapidamente no trabalho que precisa ser feito. Dentro de um escritório, um quadro branco físico pode promover a rápida solução de problemas entre as pessoas ao redor do quadro.

Mesmo quando as equipes mudam para ambientes de trabalho remotos ou híbridos, os quadros brancos têm um papel essencial a desempenhar quando se trata de colaboração. O surgimento de soluções de quadros brancos colaborativos preencheu a lacuna de como as equipes distribuídas fazem brainstorming e apresentam ideias. Com a mercado global de quadros interativos previsto para atingir US$ 2,31 bilhões até 2025, fica claro o quanto essas ferramentas são populares.

- Zeb Evans cEO da ClickUp

saiba como conectar ideias ao seu fluxo de trabalho mais rapidamente com Quadros brancos ClickUp !

3. Quadros Kanban

Os quadros Kanban mostram um pipeline visual para manter as tarefas no caminho certo

A O quadro Kanban é uma ferramenta de visualização de fluxo de trabalho ideal para projetos que não precisam necessariamente de estratégias de priorização ou dependência. Em vez disso, os quadros Kanban ajudam a limitar o trabalho em andamento por status de fluxo de trabalho. Um cartão (que representa a tarefa) se move por cada coluna (que representa o status do fluxo de trabalho) da esquerda para a direita até atingir o status FEITO. Os quadros Kanban são flexíveis para gerenciar esses tipos de projetos:

Realização de solicitações de manutenção

Criação de conteúdo de mídia social

Gerenciar um funil de vendas

Entrevistar candidatos

Rastreamento de inventário

obtenha mais inspiração em nosso Exemplos de quadros Kanban e saiba mais sobre as diferenças entre Kanban e gráficos de Gantt .

4. Linhas do tempo

As linhas do tempo capturam todas as tarefas em uma ordem sequencial

As linhas do tempo e os gráficos de Gantt podem parecer semelhantes, mas a principal diferença é que um gráfico de Gantt exibe uma sequência detalhada de tarefas e suas dependências em um gráfico bidimensional. A linha do tempo de gerenciamento de projetos mostra uma ordem cronológica de tarefas e suas datas de vencimento em uma linha linear!

Em última análise, a decisão de usar um gráfico de Gantt ou uma linha do tempo se resume ao que você deseja comunicar ao seu público. Por exemplo, se você pretende mostrar uma breve visão geral do ciclo de vida de um projeto, uma linha do tempo é suficiente. Por outro lado, as linhas do tempo produziriam mais perguntas do que respostas se você precisasse especificar as dependências das tarefas e a complexidade de um projeto.

obtenha as respostas para todas as suas perguntas sobre Gráficos de Gantt versus cronogramas !

5. Mapas mentais (ou diagramas de rede de projetos)

Os mapas mentais ou diagramas de rede de projetos ajudam a visualizar pensamentos e a coletar conhecimento

A próxima alternativa ao gráfico de Gantt em nossa lista é uma ferramenta chamada mapas mentais, que são ideais para o brainstorming visual de ideias. No núcleo de um mapa mental, uma ideia ou pergunta central geralmente está no centro da página. As linhas são desenhadas do centro para fora para conectar as ideias relacionadas. A partir dessas ideias, são traçadas linhas para relacionar um novo nível de ideias, e assim por diante.

Normalmente, os mapas mentais não são usados após a brainstorming inicial para que todos possam gerar ideias livremente, sem se preocuparem em ficarem presos. Você pode começar com um pedaço de papel e lápis ou usar um software para aprimorar suas criações de mapas mentais.

Aqui estão alguns recursos de mapas mentais com exemplos para ver em ação!

6. Quadros do Scrum

Os quadros Scrum priorizam os problemas imediatos a serem resolvidos

A Quadro do Scrum (ou quadro de Sprint) é uma representação visual do trabalho a ser realizado em um único Sprint. Um Sprint é uma iteração com limite de tempo durante a qual uma equipe conclui uma seção específica do projeto. Os quadros Scrum equipam as equipes ao:

Garantir que todos estejam trabalhando em uma tarefa do projeto

Identificar as tarefas que precisam ser concluídas

Manter o controle do progresso de um Sprint ativo

Embora os quadros Scrum melhorem a eficiência e a comunicação da equipe, essa alternativa ao gráfico de Gantt pode ser difícil de ser adotada e implementada com sucesso por equipes não ágeis. Sem um Scrum Master ou familiaridade com o gerenciamento ágil de projetos, há uma chance de que os quadros do Scrum façam mais mal do que bem ao seu projeto.

saiba como construir e usar um quadro Scrum com o guia definitivo do ClickUp!

7. Documentos

Os documentos organizam as informações do projeto desde o planejamento até a conclusão

Os documentos são a alternativa mais direta aos gráficos de Gantt. Os documentos ajudam a organizar funções e responsabilidades, notas orçamentárias, o escopo do trabalho plano de comunicação, estatuto, notas de reunião e muito mais. Os gerentes de projeto podem ser tão descritivos quanto necessário com os documentos, eventualmente criando uma biblioteca de documentos essenciais de gerenciamento de projetos.

No entanto, a desvantagem de usar documentos para o gerenciamento de projetos é que itens de ação ou tarefas podem se perder ou ser esquecidos rapidamente se estiverem enterrados em um documento.

descubra o melhores alternativas ao Google Docs para opções avançadas de colaboração!

8. Painéis

Os painéis fornecem uma visão geral de alto nível de métricas importantes

Os painéis combinam diferentes fontes de informações e métricas, e indicadores-chave de desempenho (KPIs) em uma única exibição. Eles podem combinar widgets visuais e de texto - gráficos de pizza, listas ordenadas, gráficos de barras - para fornecer às equipes dados em tempo real e tomar decisões informadas sobre o projeto. É possível criar versões melhores do mesmo painel ao longo do tempo com o mínimo de esforço, conforme os KPIs mudam ou os membros da equipe mudam.

siga nosso guia de 5 etapas para criar painéis poderosos !

9. Tabelas

As tabelas são ferramentas altamente organizadas e codificadas por cores para criar projetos

Percorremos um longo caminho desde as planilhas básicas do Excel. As tabelas nos sistemas modernos software de gerenciamento de projetos agora vêm com recursos avançados, tornando-os mais fáceis (e esteticamente agradáveis!) para aqueles que preferem um gerenciamento no estilo de planilha. Combinado com o poder dos modelos, as equipes podem carregar instantaneamente informações na ferramenta e criar um cronograma de projeto abrangente.

O ponto fraco do uso de tabelas fica evidente quando os projetos são grandes, complexos e envolvem a criação de fórmulas elaboradas para colaborar com equipes multifuncionais . No entanto, isso não será um problema se você souber que tem os recursos para atribuir todo o trabalho de entrada de dados!

10. Calendários

Os calendários exibem as datas e os horários planejados para cada tarefa

Os calendários sempre foram e sempre serão relevantes. Todos estão familiarizados com um calendário porque ele pode ser usado para fins gerais e para o gerenciamento de projetos. Com um calendário à nossa frente, podemos planejar e nos organizar em torno de outros prazos e eventos importantes para evitar o comprometimento excessivo de recursos.

Essa alternativa ao gráfico de Gantt é versátil o suficiente para ser usada de diferentes maneiras: planejamento, alocação de recursos, tarefas e modelos básicos. No entanto, é melhor para projetos simples, sem dependências de tarefas e reuniões de visualização de status/check-in.

saiba como um calendário de projetos pode apoiar seu projeto !

Aqui está! Dez alternativas de gráfico de Gantt para dar a você e à sua equipe a flexibilidade de estruturar diferentes projetos. 🛠 🚀

Como escolher uma alternativa ao gráfico de Gantt

Você tem um conceito e está pronto para definir todo o trabalho que precisa ser feito. Você cria uma lista? Desenha um fluxograma? Organiza uma linha do tempo? Qual ferramenta exibirá os dados do seu projeto de forma mais precisa e atraente?

Aqui estão alguns cenários para restringir suas opções:

💭 a equipe está na fase inicial fase de planejamento

🤝 O projeto tem dependências de tarefas, marcos e equipes multifuncionais

🤹‍♀️ A equipe está fazendo malabarismos com vários projetos ao mesmo tempo

mapas mentais fluxogramas calendários ❌ Quadros Kanban painéis de controle tabelas ✅ Quadros Scrum dashboards fluxogramas ✅ Quadros brancos ❌ Quadros brancos calendários cronogramas ✅ Quadros Kanban quadros Scrum painéis de controle

quadros brancos mapas mentais linhas do tempo

💰 As partes interessadas querem ver o escopo do projeto, o custo _e gerenciamento de recursos

🤖 a equipe tem experiência moderada a avançada _com software de gerenciamento de projetos

⚡️ a equipe prefere menos estrutura para _melhor colaboração

✅ Painéis fluxogramas documentos ❌ Quadros brancos mapas mentais linhas do tempo

quadros Kanban quadros Scrum painéis de controle fluxogramas tabelas

quadros brancos mapas mentais fluxogramas

quadros Scrum documentos cronogramas

Os exemplos acima confirmam que a escolha não é uma decisão decorativa, nem pessoal. Suponha que seu ferramenta de gerenciamento de projetos não ajuda seu público-alvo a reter e agir proativamente. Nesse caso, você provavelmente terá um início difícil.

No entanto, quem disse que você precisa usar apenas uma ferramenta? 🤓

Use uma ou várias ferramentas de gerenciamento de projetos no ClickUp gratuitamente

Nossas equipes do ClickUp e Usuários do ClickUp em todo o mundo preferem organizar seus projetos de diferentes ângulos:

Veja como o trabalho é distribuído entre os membros da equipe na visualização Box ou Workload

Analisar grupos de informações em uma exibição de tabela ou painel

Visualizar tarefas em uma visualização de Lista ou Calendário

Criar wikis eresumos de projetos com o Docs* Gerencie o tempo gasto na visualização Gantt

Com um conjunto diversificado de ferramentas de gerenciamento de projetos incluídas em nossa plataforma de produtividade, você e sua equipe terão tudo o que precisam na ponta dos dedos. Comece a usar o ClickUp gratuitamente hoje mesmo! ⚡️