Gráfico de Gantt vs. Roteiro: Guia dos gerentes de projeto para semelhanças e diferenças

O gerenciamento eficiente de projetos requer planejamento meticuloso, programação e acompanhamento do progresso real, mantendo-se sempre atento às metas delineadas e aos prazos estabelecidos. Isso é fácil quando se está lidando com um projeto pequeno. Mas se estiver executando uma iniciativa de grande escala, você tem uma fera de projeto que precisa ser domada com as armas mais sofisticadas.

É para isso que servem ferramentas como gráficos de Gantt e roadmaps! Elas podem fornecer insights valiosos sobre o seu projeto, ajudando-o a orientar todas as suas partes móveis na direção certa e a derrotar a fera sem nenhum arranhão. 😏

Um equívoco comum (e, ousamos dizer, totalmente injusto) é que os gráficos de Gantt e os roadmaps são a mesma coisa, principalmente porque têm aparência semelhante e são usados como ferramentas de planejamento de projetos. Mas a verdade é que cada ferramenta ajuda a visualizar os elementos estratégicos de um plano de maneiras exclusivas.

Neste artigo, vamos nos aprofundar nas semelhanças e diferenças entre o gráfico de Gantt e o roadmap e explicar seus principais casos de uso, além de como eles se encaixam na metodologia ágil. Também sugeriremos diferentes ferramentas e modelos para aproveitar as duas técnicas de visualização.

O que é um gráfico de Gantt?

Um gráfico de Gantt é uma técnica popular de gráfico de gerenciamento de projetos que visualiza as tarefas relacionadas a um projeto específico na forma de um diagrama de barras prático, geralmente horizontal. Ele se concentra em sequências e dependências de tarefas em um período, representando um cronograma linear com prazos precisos e o fluxo ordenado de tarefas específicas.

Visualize e gerencie qualquer projeto com os gráficos de Gantt do ClickUp

Talvez você se pergunte por que precisa de um gráfico de Gantt quando pode manter todas as tarefas e prazos em uma lista ou tabela. Embora isso seja possível, a verdadeira finalidade de um gráfico de Gantt é servir como uma ferramenta de planejamento e pensamento estratégico no gerenciamento de projetos profissional.

Ter o trabalho do projeto apresentado em um gráfico de barras o torna visualmente receptivo. Como resultado, você pode ajustar seu plano estratégico com mais eficiência, identificar prioridades, riscos e bloqueios e permanecer no rumo certo em direção aos objetivos.

Aqui estão outros benefícios valiosos que você terá com os gráficos de Gantt:

Identificar dependências e sobreposições de tarefas: Os gráficos de Gantt determinam quais tarefas devem ser executadas primeiro e em que ordem para manter o projeto em andamento, minimizar sobreposições e estabelecer um cronograma claro do projeto **Visualização da alocação de recursos: graças à visão geral detalhada da duração de cada tarefa e das cargas de trabalho da sua equipe, é possível identificar facilmente as ineficiências e reorganizar as tropas antes do início do projeto Gerenciamento de projetos em todas as fases: Os gráficos de Gantt permitem que você fique de olho em projetos de longo prazo durante todo o ciclo de vida. Você pode controlar melhor os elementos estratégicos do plano geral do projeto e as complexas nuances da programação

Gráficos de Gantt tradicionais vs. ágeis no gerenciamento de projetos

Os gráficos de Gantt tradicionais giram em torno de cronogramas fixos e não permitem muito espaço para mudanças. Isso normalmente funciona para metodologias em cascata, em que você tem um plano detalhando tudo, do início ao fim do projeto, definido para ser concluído linearmente. Esses gráficos aderem a cronogramas rígidos e não são exatamente conhecidos por sua flexibilidade. Além disso, muitas vezes eles não atendem às expectativas das partes interessadas em termos de acompanhamento do progresso realista.

Entretanto, à medida que mais equipes adotam a estrutura ágil para seus projetos, é natural que os gráficos de Gantt se adaptem. Os gráficos de Gantt para equipes ágeis combinam o melhor dos dois mundos, normalmente apresentando tarefas e dependências específicas do projeto. Dessa forma, as equipes têm espaço de manobra suficiente para mudar de rumo após cada sprint.

A maioria das ferramentas modernas de gráficos de Gantt exibe informações relacionadas a projetos de forma linear - cabe a você personalizá-las para organizações tradicionais ou ágeis.

Gráficos de Gantt vs. cronogramas de projeto vs. quadros Kanban

Gráficos de Gantt não são exatamente iguais às linhas do tempo ou Quadros Kanban embora todas essas ferramentas compartilhem o objetivo de visualizar as tarefas do projeto. Linhas do tempo do projeto fornecem visões gerais rápidas de todas as tarefas em ordem cronológica - elas se concentram mais na cronologia e ignoram as dependências e as durações das tarefas (que os gráficos de Gantt apresentam).

Os quadros Kanban, por outro lado, classificam suas tarefas de acordo com o status delas, como "Fazendo" ou "Esperando". Veja a seguir a aparência de um quadro Kanban típico:

Supervisione tarefas e projetos em um único olhar e arraste e solte tarefas, classifique e filtre sem esforço com uma visualização de quadro Kanban totalmente personalizável

Exemplos de gráfico de Gantt

A melhor maneira de entender o que são os gráficos de Gantt é observar exemplos . Usaremos exemplos de ClickUp , um popular Software de gráfico de Gantt para demonstrar como os gráficos de Gantt podem atender a diferentes casos de uso.

Gráfico de Gantt para um projeto de construção

Certifique-se de que todos estejam na mesma página usando este gráfico de Gantt de construção simples para acompanhar os marcos e entregar os projetos no prazo

Este gráfico de Gantt se concentra em um projeto de construção. Todas as tarefas relacionadas ao projeto e seus status estão listados no lado esquerdo do gráfico.

Neste exemplo, as tarefas são apresentadas em ordem cronológica e são organizadas de forma a não haver sobreposições. As tarefas marcadas com um diamante amarelo são marcos do projeto - elas representam pontos de progresso importantes no cronograma do projeto. Esse gráfico de Gantt tem dois marcos - Assinatura do contrato e Demolição, que indicam eventos importantes.

Gráfico de Gantt para gerenciamento de contas

Use o modelo de planejamento de contas do ClickUp Gantt para gerenciar suas contas e tarefas relacionadas sem suar a camisa

Este gráfico de Gantt se concentra no gerenciamento de contas com vários clientes. Abaixo de cada cliente listado no lado esquerdo da imagem, você verá as tarefas relacionadas a ele. Essas tarefas são visualizadas no diagrama de barras, onde você pode acessar facilmente sua duração, marcar marcos e identificar sobreposições.

Este exemplo específico mostra tarefas em um ambiente ágil, portanto, elas não estão organizadas cronologicamente. Isso permite que você defina cronogramas mais flexíveis e reatribua gerentes de contas para acomodar atualizações de última hora.

O que é um roadmap?

A roadmap é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que o ajuda a criar um plano de projeto estratégico e estabelecer metas principais . Ele não se preocupa com microdetalhes como cronogramas e dependências granulares - os roteiros capturam o pensamento estratégico e os objetivos gerais que, em última análise, orientam o planejamento e a execução detalhados do projeto.

A aparência visual dos roadmaps depende da sua preferência - você pode representá-los em quadros brancos como fluxogramas ou em planilhas.

Além de fornecer uma visão geral de alto nível do projeto, os roadmaps podem servir como ferramentas de comunicação de amplo alcance. Um roadmap bem desenvolvido representa a trajetória do seu projeto e, portanto, você pode usá-lo para manter os participantes informados sobre os elementos definidores do caminho a seguir, especialmente em projetos complexos.

Pode-se dizer que os roadmaps se concentram no porquê (qual é o objetivo do projeto?), enquanto os gráficos de Gantt se concentram no quê (qual é o cronograma de trabalho diário para concluir o projeto?).

Vantagens dos roadmaps de projeto

As muitas vantagens dos roteiros incluem:

Manter as equipes alinhadas: Quando as equipes de projeto sabem o "porquê" por trás de uma iniciativa, elas podem garantir que seus movimentos estejam alinhados com as metas mais amplas **Os gráficos de Gantt são ótimas ferramentas de planejamento para os gerentes de linha, mas os roteiros ajudam a gerência sênior a descobrir aspectos mais urgentes, como orçamento e alocação de recursos entre projetos Colaboração multifuncional perfeita com ferramentas: Digamos que você esteja executando a mesma iniciativa em grande escala de lançamento de um novo produto em todos os departamentos. No entanto, o progresso é lento devido a lacunas de informações entre as equipes, o que leva a cronogramas malfeitos. Mas com ferramentas poderosas de roadmap, você pode configurar seu roadmap para exibir atualizações de progresso e bloqueios em tempo real, o que orientará os gerentes de linha ou chefes de departamento a atualizar os cronogramas de trabalho mais rapidamente

Exemplos de roadmap

Vamos dar uma olhada em dois exemplos de roadmaps no ClickUp para entendê-los melhor de um ponto de vista prático.

Roteiro de lançamento de novo produto

Organize suas ideias com clareza e comece a conquistar o mercado com este modelo de quadro branco do ClickUp Roadmap

Este roteiro bem desenvolvido reflete o cronograma de lançamento de um novo produto. Ele divide o projeto em equipes - design, desenvolvimento e marketing - para acompanhar facilmente o progresso.

Cada atividade no roadmap é codificada por cores, dependendo de qual equipe está encarregada. As atividades também são classificadas de acordo com o mês de vencimento - observe como o roadmap não se concentra nas atividades diárias ou semanais, como faz um gráfico de Gantt.

Roteiro de desenvolvimento de produtos

Use o modelo de roteiro de produto do ClickUp para visualizar o processo de desenvolvimento do produto

Aqui está outro exemplo de como você pode usar o ClickUp como sua ferramenta de roteiro on-line para visualizar o desenvolvimento de produtos. Nesse caso, o projeto é dividido em três fases amplas sem restrições de tempo, a saber:

Ideias e priorização de produtos Entrega do produto e roteiro Lançamento do produto

O exemplo é a prova perfeita de como os roadmaps tratam do panorama geral de um projeto específico. Eles não se limitam à duração exata de cada tarefa ou ao responsável, apenas permitem o desenvolvimento de uma estratégia de produto mais complexa.

Principais diferenças entre gráficos de Gantt e roadmaps

Até agora, você deve ter entendido a ideia básica dos gráficos de Gantt e dos roteiros. Mas, para os olhos não treinados, eles podem parecer iguais. 👀

Então, vamos revisitar os dois conceitos a partir de três perspectivas diferentes.

1. Função

Conforme discutido em suas seções individuais acima, os gráficos de Gantt e os roteiros diferem em sua função principal. Você usa o primeiro para criar um plano de jogo detalhado para concluir um projeto e delinear todas as tarefas, dependências e atividades relevantes em um projeto cronograma predeterminado juntamente com os prazos.

Os roteiros, por outro lado, representam o metas do projeto e o alcance do trabalho em um nível macro. Por exemplo, um roteiro poderia ser uma visualização simples de todas as fases de um projeto, como:

Brainstorming

Priorização de recursos

Desenvolvimento de conceitos

Planejamento de marketing

Desenvolvimento de produtos

Testes

Lançamento do produto

Essa é uma trajetória aproximada de seu plano de projeto futuro. Agora, quando você divide cada fase em um cronograma detalhado para enfatizar o trabalho linear, você está criando um gráfico de Gantt.

2. Público

Esse nível de detalhe nos leva a outra diferença importante: o público. O grupo-alvo dos seus gráficos de Gantt é a sua equipe - eles os usam como uma bússola que os orienta na direção certa em termos do que precisa ser feito e em que ordem. Os maiores usuários dos seus roteiros são as partes interessadas de nível superior, como gerentes seniores, investidores, parceiros e executivos, que investem na lucratividade do projeto.

3. Período de tempo

Outra diferença entre as duas ferramentas de gerenciamento de projetos é o período de tempo. Como os gráficos de Gantt são mais detalhados, eles normalmente se concentram em períodos mais curtos com datas específicas. Por outro lado, os roteiros têm uma linha do tempo mais relaxada, não incluem datas comprometidas e podem se estender por anos.

Roadmap vs. Gráfico de Gantt: O que você deve escolher?

Os roadmaps não se preocupam com detalhes, portanto, eles devem ser sua escolha quando você quiser:

Obter uma visão geral de alto nível do seu projeto

Apresentar os objetivos de um projeto aos participantes

Manter as equipes de projeto na mesma página em relação às metas de longo prazo

Por outro lado, uma ferramenta de gráfico de Gantt é mais adequada quando você precisa:

Aprofundar-se nas especificidades de um projeto

Especificar tarefas/cronogramas para estabelecer a responsabilidade

Planejar prioridades e dependências

Lembre-se de que ambas as ferramentas não são mutuamente exclusivas. Muito pelo contrário: usar as duas leva a um gerenciamento de projetos completo. Seu ponto de partida é criar um roteiro no qual você definirá metas e estratégias. Em seguida, você o aprovará pelas partes interessadas e o compartilhará com os gerentes de tarefas, que, em última análise, contarão com suas informações para preparar gráficos de Gantt.

Gráfico de Gantt vs. Roadmap: Qual deles se encaixa melhor no Agile?

Os fluxos de trabalho ágeis têm tudo a ver com flexibilidade, adaptabilidade e colaboração. Eles acomodam mudanças frequentes em tempo real sem fazer com que seu projeto desmorone como um castelo de cartas.

Já estabelecemos que os gráficos de Gantt tradicionais não são compatíveis com o Agile, pois são fixados em cronogramas e detalhes minuciosos. Eles não foram projetados para suportar mudanças frequentes, o que vai contra a própria base de uma estrutura ágil. No entanto, os gerentes de projetos ágeis ainda adoram os benefícios de acompanhamento desses gráficos visuais. É por isso que os gráficos de Gantt modernos são normalmente modificados para representar tarefas de sprint, em vez de fluxos de trabalho de projetos inteiros.

Os roteiros são mais amigáveis à agilidade porque não são tão detalhados. Eles se concentram nos resultados desejados em vez de na produção, dando à sua equipe mais margem de manobra para ajustar os cronogramas. Entretanto, os roteiros nem sempre são ideais porque ainda limitam seu trabalho. Eles têm tudo a ver com planejamento de longo prazo e talvez precisem ser alterados com frequência para dar suporte ao desenvolvimento iterativo de software, o que é improdutivo.

Dito isso, tanto os gráficos de Gantt quanto os roadmaps podem ser uma parte valiosa de seu fluxos de trabalho ágeis se você estiver usando o plataforma de gerenciamento de projetos -Ele funciona como um software de roteiro e diagrama de Gantt, ajudando as equipes ágeis a se manterem no topo das estratégias de longo prazo e dos fluxos de trabalho diários.

Crie gráficos de Gantt e roteiros perfeitos com o ClickUp

Não há concorrência entre gráficos de Gantt e roteiros - ambos podem apoiar e otimizar seus processos de gerenciamento de projetos. Mas você só poderá maximizar os benefícios se usar um software de primeira classe gerenciamento de tarefas e projetos ferramenta.

O ClickUprises está à altura da ocasião e permite que você combine o poder do Gráficos de Gantt e roteiros para ter controle total sobre seu trabalho. 🤓

Vamos ver como o ClickUp ajuda você a criar e gerenciar gráficos de Gantt e roteiros.

Crie cronogramas elaborados e flexíveis com os gráficos de Gantt do ClickUp

Use gráficos de Gantt no ClickUp para acompanhar a produtividade, bem como atrasos e gargalos

Um dos principais atrativos do ClickUp é sua capacidade de mostrar seus projetos de várias perspectivas, o que é possível graças a Visualizações do ClickUp . Você tem os clássicos como o Quadro Kanban e Visualização de lista que ajuda a organizar e categorizar tarefas, além de exibições avançadas para ampliar os detalhes.

Uma das opções avançadas é a Visualização do gráfico de Gantt . Com ele, você pode visualizar e gerenciar todas as tarefas e dependências relacionadas ao projeto, definir prioridades e colaborar com a sua equipe.

Os gráficos de Gantt do ClickUp são dinâmicos e fáceis de filtrar - uma vez que você cria tarefas e marcos do projeto com os detalhes que o acompanham, você pode personalizar o que vê no gráfico. Por exemplo, talvez você queira ver o que um determinado membro da equipe está encarregado de fazer, então pressione o botão Sort by na parte superior do gráfico e escolha Name. Você tem outros critérios de classificação, como data de vencimento, prioridade ou status.

Verificar o progresso de uma tarefa específica é tão fácil quanto passar o mouse sobre ela - o ClickUp exibirá a porcentagem exata.

O design drag-and-drop é outra vantagem dos gráficos de Gantt do ClickUp. Graças a ele, você pode ajustar rapidamente suas tarefas, e você sabe o que isso significa - os gráficos podem se encaixar em seus fluxos de trabalho ágeis como uma luva! 🧤

Além de permitir que você faça alterações rápidas, a interface de arrastar e soltar é ideal para criar dependências de tarefas . Tudo o que você precisa fazer é conectar as tarefas, e o ClickUp definirá automaticamente as dependências blocking ou waiting on. Se você ativar a função caminho crítico (selecionando Customize e, em seguida, Critical Path no canto superior direito do gráfico), você permitirá que o ClickUp rastreie possíveis gargalos e outros cronogramas de entrega em potencial.

Aproveite os quadros brancos do ClickUp para roteiros

Use o modelo de quadro branco do roteiro de desenvolvimento de produtos do ClickUp para planejar, acompanhar e comemorar visualmente os marcos do desenvolvimento do seu produto

O ClickUp tem um recurso incrível para colaboração em tempo real e planejamento de projetos chamado Quadros brancos do ClickUp . Essas telas digitais permitem que você e sua equipe façam brainstorming, criem estratégias e transformem suas ideias em conceitos com apenas alguns cliques.

Depois de iniciar os quadros brancos, a pequena barra de ferramentas à esquerda contém tudo o que você precisa para liberar sua criatividade: desenhar e conectar, escrever texto, criar formas, anexar links e arquivos de mídia ou criar anotações.

Com o ClickUp Whiteboards, você pode criar roteiros para qualquer projeto de que esteja encarregado, seja de construção ou de desenvolvimento de software . Use a interface de arrastar e soltar para adicionar formas e criar conexões para representar a trajetória do seu projeto por meio de fluxogramas, mapas de fases ou qualquer outro formato de sua preferência.

Como os quadros brancos do ClickUp exibem todas as alterações em tempo real, você pode convidar os membros da sua equipe para participarem juntos da criação do roteiro perfeito do projeto. Da mesma forma, você pode compartilhá-lo com as partes interessadas relevantes para mostrar seu progresso, solicitar feedback e fazer os ajustes necessários.

Se a criação de um roadmap do zero parecer demorada, o ClickUp tem uma solução: modelos! Eles têm uma infraestrutura pronta para configurar roteiros e gráficos de Gantt.

Nossa recomendação é o modelo Modelo de roteiro de produto do ClickUp . Ele é ideal para visualizar todo o ciclo de vida do desenvolvimento, priorizar e acompanhar o progresso. Além da visualização de quadro branco para seu roadmap, você também obtém uma visualização de gráfico de Gantt, o que torna o modelo perfeito para quem deseja usar as duas ferramentas para navegar pelos processos. 🔥

Outros modelos de gráficos de Gantt e roteiros

Com uma biblioteca de modelos de mais de 1.000 opções se você quiser um atalho para criar seus gráficos de Gantt ou roteiros, o ClickUp está à sua disposição.

Os dois modelos de gráficos de Gantt que gostaríamos de recomendar são:

Modelo de gráfico de Gantt simples do ClickUp**Ideal para visualizar projetos menores Modelo de linha do tempo de Gantt do ClickUp**Oferece três visualizações de gráfico de Gantt: semanal, mensal e anual, permitindo que você amplie os detalhes e tenha uma visão geral de todos os seus projetos para o ano

Use o modelo de gráfico de Gantt simples do ClickUp para visualizar todos os detalhes de seus projetos

Se você quiser criar roteiros, recomendamos estes:

Modelo de quadro branco de roadmap do ClickUp: Um modelo de quadro branco ajustável que vem com seções predefinidas para classificar as atividades da equipe e definir prazos Modelo de roteiro de projeto ClickUp**Oferece cinco visualizações para listar, organizar e monitorar tarefas, identificar prazos e gerenciar a carga de trabalho da sua equipe

Gráfico de Gantt vs. Roadmap: Por que não os dois?

Os gráficos de Gantt se concentram nos detalhes e os roteiros no panorama geral - em suma, a escolha depende do que você deseja observar.

Com o ClickUp, você pode criar, organizar e gerenciar ambos sem esforço. Os recursos fáceis de usar da plataforma o ajudam a criar visualizações dinâmicas de projetos e a ter controle total sobre os fluxos de trabalho. Registre-se gratuitamente hoje mesmo e explore outros recursos úteis que simplificam o gerenciamento de projetos! 🥰