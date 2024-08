10 melhores softwares de gerenciamento de portfólio de projetos (ferramentas PPM) em 2024

Apesar das piadas internas do escritório e das conversas de bebedouro, o software de gerenciamento de portfólio de projetos é o seu do gerente de projetos melhor amigo de fato.

Independentemente do projeto que sua empresa tenha assumido, criado ou encerrado, seu software de gerenciamento de portfólio de projetos (PPM) já viu tudo isso - e se lembra de tudo!

Com muitas das mesmas qualidades de seu software de gerenciamento de projetos as ferramentas de PPM estabelecem uma conexão entre a estratégia e a implementação com recursos que incluem painéis de controle, gerenciamento de tarefas , vários responsáveis, controle de progresso e muito mais.

Mas será que sua empresa precisa de um software de PPM para operar com eficiência?

Se você estiver nessa situação ou se tiver implantado sistemas complicados para desempenhar a mesma função do software de PPM, este artigo é para você.

Pesquisamos, experimentamos e testamos as principais ferramentas de PPM para apresentar a você as 10 melhores do mercado atual, incluindo análises detalhadas de recursos, desvantagens, preços e muito mais.

O que é um software de gerenciamento de portfólio de projetos?

O software de gerenciamento de portfólio de projetos é usado para organizar e gerenciar todo o registro de projetos de uma empresa com análises de alto nível e relatórios para monitorar o sucesso da implementação de sua estratégia e o desempenho contínuo.

Pense na forma como os fotógrafos organizam suas impressões em álbuns de fotos organizados e estrategicamente dispostos - só que o software de PPM é muito mais rico em recursos, colaborativo e orientado por dados.

Essa ferramenta pode ser usada para aprovar ou negar projetos em potencial com base nos insights que fornece, e seu sucesso depende da capacidade de manter todas as ideias alinhadas com as metas gerais da empresa.

Especialmente se a sua empresa estiver crescendo rapidamente ou se você estiver sentado em uma mina de ouro de novas ideias, as ferramentas de PPM podem ser usadas para organizar o caos e priorizar o fluxo de novas ideias de projetos com facilidade, usando recursos avançados de gerenciamento de tarefas e estratégias baseadas em dados.

Visualize seus projetos, tarefas e progresso de todos os ângulos com mais de 15 visualizações no ClickUp

Portanto, embora o software PPM compartilhe uma seleção de recursos de gerenciamento de projetos como outros tipos de ferramentas, as diferenças estão no poder de seus painéis e na funcionalidade de relatórios.

As 10 melhores ferramentas de gerenciamento de portfólio de projetos

Os recursos de relatórios e análises são essenciais quando se trata de encontrar o melhor software de PPM, e é importante saber até que ponto essa funcionalidade se estende antes de optar por qualquer ferramenta!

A boa notícia é que é para isso que estamos aqui. 🏆

Use esta comparação detalhada das principais ferramentas de gerenciamento de portfólio de projetos para orientar sua pesquisa. Fizemos nossa lição de casa para detalhar os principais recursos, as desvantagens, os preços e as classificações de cada software para ajudá-lo a encontrar a ferramenta que melhor se adapta ao estilo e aos processos de trabalho de sua equipe.

Crie painéis de controle personalizados no ClickUp para obter uma visão geral de alto nível de todo o seu trabalho

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa com centenas de ferramentas de visualização para analisar o desempenho do projeto em um único espaço de trabalho. Você terá maior supervisão sobre o andamento de todos os projetos e a capacidade de gerar relatórios sobre o que foi realizado. Isso torna mais fácil para todos os envolvidos acompanharem suas funções e responsabilidades individuais e, ao mesmo tempo, manterem-se atualizados sobre os últimos desenvolvimentos!

O lado estratégico e tático do gerenciamento de portfólio de projetos é um esforço de grupo. Com o ClickUp, as equipes podem atingir um alto nível de produtividade e eficiência, permitindo que se concentrem em enfrentar desafios maiores e tenham sucesso na entrega de projetos bem-sucedidos. O ClickUp tem os recursos de que você precisa e integrações com seus aplicativos favoritos para manter o controle de tudo. Comece a trabalhar em dias, não em semanas!

Check out Exemplos do ClickUp Dashboard **Para começar hoje mesmo

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Nem todas as exibições estão disponíveis no aplicativo móvel - ainda

Seu rico conjunto de recursos pode criar uma curva de aprendizado para alguns usuários

Preços do ClickUp

Plano gratuito para sempre

Plano Ilimitado: $5/mês por membro

$5/mês por membro Plano Business: $12/mês por membro

$12/mês por membro Plano Business Plus: $19/mês por membro

$19/mês por membro Plano Empresarial: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços Avaliações e opiniões sobre o ClickUp

Capterra : 4.7/5 (mais de 3.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 3.500 avaliações) G2: 4.7/5 (mais de 5.400 avaliações)

2. Visão geral

via Visão geral O Planview é uma solução de software que ajuda os gerentes de projeto no gerenciamento do portfólio de projetos. Ele oferece uma maneira conveniente de manter o controle das cargas de trabalho, priorizar tarefas e monitorar o progresso. A ferramenta também possui recursos avançados de análise para entender melhor a dinâmica de seus projetos, prever possíveis problemas e tomar decisões informadas.

O Planview facilita a criação de planos de portfólio abrangentes, para que os projetos futuros sejam concluídos dentro do prazo e do orçamento. Com recursos como relatórios em tempo real e opções flexíveis de personalização, o Planview oferece aos gerentes de projeto as ferramentas necessárias para gerenciar com êxito todo o seu portfólio de projetos.

Melhores recursos do Planview

Planejamento do portfólio de projetos para classificar os portfólios com base em prioridades e fatores

Análise de cenários e priorização de projetos

Entrada de projetos e gerenciamento de demanda

Gerenciamento de recursos eplanejamento de capacidade Limitações do Planview

Interface desatualizada em comparação com outros projetossoftware de gerenciamento de portfólio* Falta de recursos de gerenciamento de tarefas

Preços do Planview

Entre em contato com a Planview para obter preços

Classificações e resenhas do Planview

Capterra: 4,2/5 (mais de 170 avaliações)

4,2/5 (mais de 170 avaliações) G2: 4,2/5 (mais de 500 avaliações)

3. Celoxis

via Celoxis O Celoxis é um software de gerenciamento de projetos de nível empresarial desenvolvido para ajudar a gerência a analisar o desempenho do projeto. Com sua interface intuitiva e recursos avançados, o Celoxis garante que os gerentes de projeto tenham todas as ferramentas necessárias para atingir os objetivos comerciais.

O Celoxis oferece recursos abrangentes de monitoramento de portfólio para ajudar os gerentes a acompanhar de perto o seu trabalho. O software permite que os usuários acompanhem rapidamente os custos e orçamentos de vários projetos, garantindo que os recursos sejam alocados de forma eficiente e que os custos sejam mantidos dentro do orçamento. Ele também fornece programação de projetos para ajudar os gerentes a planejar projetos com antecedência e identificar possíveis problemas antes que eles surjam. Além disso, a análise avançada permite que os gerentes se mantenham atualizados com as tendências e os desenvolvimentos.

Melhores recursos do Celoxis

Monitoramento do portfólio de projetos com recursos de mergulho profundo

Gerenciamento de recursos

Aplicativos de fluxo de trabalho personalizados

Controle de tempo

Limitações do Celoxis

Escalabilidade limitada para programas e projetos complexos

2 GB de espaço para arquivos por usuário no plano Cloud

Preços do Celoxis

Nuvem : uS$ 22,50/mês para um mínimo de 5 usuários

: uS$ 22,50/mês para um mínimo de 5 usuários No Premise: Entre em contato com a Celoxis para obter detalhes

Celoxis ratings and reviews

Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

4,4/5 (mais de 200 avaliações) G2: 4,3/5 (mais de 60 avaliações)

4. Projetos fáceis

via Projetos fáceis O Easy Projects oferece uma série de recursos criados para agilizar todo o processo do projeto, desde a iniciação e o planejamento até a implantação e a encerramento do projeto . Esse software oferece visibilidade abrangente de todos os projetos em andamento, permitindo que os gerentes de projeto fiquem a par do progresso e entreguem produtos de qualidade dentro do prazo e do orçamento.

A plataforma permite que os usuários configurem fluxos de trabalho automatizados com vários estágios e responsabilidades organizacionais. Ele ajuda as equipes a dividir os projetos em subtarefas menores, acompanhar o progresso por meio de relatórios e analisar KPIs (Indicadores-chave de desempenho) em tempo real. Com seu sistema de fluxo de trabalho automatizado, as equipes não precisam se preocupar com o acompanhamento de tarefas individuais e podem se concentrar em atingir os objetivos estratégicos.

melhores recursos do #### Easy Projects

Ferramenta de arquivamento para ter uma visão mais clara dos programas e projetos

Ajustes de cronograma com um clique para apoiar o progresso do projeto

Relatórios de projeção de demanda que atendem às necessidades do projeto

Restrições de dados de usuário, portfólio e projeto

Limitações do Easy Projects

A funcionalidade avançada requer integrações com outros aplicativos

O recurso de dependências entre projetos está disponível apenas nos planos Enterprise

Preços do Easy Projects

Equipe : A partir de US$ 12,58/usuário por mês

: A partir de US$ 12,58/usuário por mês Empresa: Entre em contato com a Easy Projects para obter os preços

Easy Projects ratings and reviews

Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

4,4/5 (mais de 200 avaliações) G2: 4,1/5 (mais de 200 avaliações)

5. Projeto Microsoft

via Projeto MicrosoftProjeto Microsoft é um software de gerenciamento de projetos desenvolvido para ajudar as equipes a gerenciar melhor os projetos e programas. É fácil de usar e tem recursos poderosos, permitindo que as equipes planejem, programem, priorizem, monitorem e gerem relatórios sobre projetos de clientes.

Esse software foi desenvolvido para otimizar a colaboração da equipe e facilitar a prestação de contas. Todas as tarefas são exibidas em tempo real, de modo que o progresso de todos pode ser acompanhado, não importa onde estejam. Ele oferece uma poderosa funcionalidade baseada em nuvem, facilitando o trabalho conjunto dos colegas de equipe, mesmo quando remotos. Além disso, a integração com aplicativos populares da Microsoft, como o Office 365 e o Outlook, ajuda as equipes a aumentar a eficiência operacional.

Descubra o_ melhores alternativas ao Microsoft Project !

Melhores recursos do Microsoft Project

Programação dinâmica com base nos esforços de projeto necessários, na duração do projeto e nos membros da equipe alocados

Relatórios pré-criados para acompanhar o progresso de seus projetos, recursos, programas e portfólios

Exibições de grade, quadro e linha do tempo (gráfico de Gantt) para supervisionar os cronogramas

Utilização de recursos e gerenciamento

Limitações do Microsoft Project

Integrações limitadas com outros produtos que não são da Microsoft

Os recursos de colaboração em equipe exigem o uso do aplicativo Microsoft Teams

Preços do Microsoft Project

O Microsoft Project oferece duas soluções de preços pagos, dependendo da sua equipe e dos requisitos de software: Baseado na nuvem e No local

Microsoft Project ratings and reviews

Capa: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) G2: 4/5 (mais de 1.500 avaliações)

6. ActiveCollab

via ActiveCollab O ActiveCollab é um aplicativo multifuncional ferramenta de gerenciamento de projetos desenvolvida para ajudar as agências a gerenciar clientes e projetos com facilidade. É possível criar planos de projeto detalhados, atribuir tarefas aos membros da equipe, acompanhar o progresso, controlar os prazos e discutir projetos em um ambiente colaborativo.

O ActiveCollab fornece à sua agência todas as ferramentas necessárias para garantir um fluxo de trabalho tranquilo, desde o agendamento de tarefas e a definição de prazos até o acompanhamento do progresso e a troca de feedback em tempo real. Todos esses recursos ajudam você a ficar em dia com as necessidades do cliente sem ter que se preocupar em esquecer nada. É uma ótima solução para agências que desejam aprimorar seus processos de entrega de projetos.

Melhores recursos do ActiveCollab

Exibições de lista, coluna e linha do tempo para gerenciar projetos atuais

Planejamento e agendamento de projetos

Controle de orçamento, tempo e despesas no aplicativo

Exemplos de projetos para inspiração

Limitações do ActiveCollab

Escalabilidade limitada para programas e projetos complexos

Relatórios avançados estão disponíveis em planos caros

Preços do ActiveCollab

Pro : uS$ 8/mês por membro

: uS$ 8/mês por membro Mais : uS$ 9,50/mês para 3 membros

: uS$ 9,50/mês para 3 membros Pro + Get Paid: uS$ 11,75/mês por membro

Avaliações e resenhas do ActiveCollab

Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

4,5/5 (mais de 300 avaliações) G2: 4,3/5 (mais de 80 avaliações)

7. Portfólio do Jira

via JiraPortfólio do Jira é uma ferramenta de software criada para ajudar os gerentes de produtos e as agências a otimizar seus processos de desenvolvimento. Com o Jira Portfolio, as equipes podem criar de forma rápida e fácil roteiros detalhados de produtos que orientam os principais marcos e produtos finais durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento do portfólio.

As equipes podem criar gráficos de Gantt detalhados para identificar as dependências entre as tarefas e estabelecer cronogramas razoáveis para a conclusão. Ao fornecer uma visão geral mais organizada de todos os elementos do projeto, as equipes podem se sentir confiantes sabendo que seus roteiros são precisos do início ao fim.

Melhores recursos do Jira Portfolio

Dependências entre projetos e entre equipes

Teste de roadmap para experimentar diferentes abordagens

Algoritmo de agendamento para executar projetos

Previsão da velocidade esperada do sprint

Limitações do portfólio do Jira

Capacidade limitada de lidar comdiferentes estilos de trabalho e preferências em comparação com outras ferramentas de gerenciamento de projetos e portfólios, como o ClickUp

Projetado para equipes com experiência na metodologia SCRUM

Preços do Jira Portfolio

Entre em contato com o Jira para obter preços

Avaliações e críticas do Jira Portfolio

Capa: 4.4/5 (mais de 12.000 avaliações)

4.4/5 (mais de 12.000 avaliações) G2: N/A

Verifique estes_ **Alternativas ao Jira !

8. Basecamp

via BasecampBasecamp é um software de gerenciamento de projetos criado para ajudar as equipes a acompanhar visualmente o andamento do projeto e colaborar em tempo real. Essa ferramenta oferece aos usuários a capacidade de criar cronogramas de projetos personalizados, atribuir e priorizar tarefas, definir lembretes e notificações, armazenar documentos e arquivos e muito mais.

Além disso, oferece fácil acesso a relatórios e análises em tempo real, para que os gerentes possam identificar as áreas que precisam ser melhoradas. Por exemplo, os gerentes podem identificar rapidamente quais atividades estão demorando muito e ajustar os recursos antes que eles se tornem bloqueadores da produtividade.

Melhores recursos do Basecamp

Hill Charts para ver visualmente o progresso ascendente ou descendente ao longo do tempo

Linha do tempo de alinhamento para visualizar os projetos do início ao fim

Painel de projetos, atribuições e cronograma em uma única página

Sistema de bate-papo e mensagens em tempo real

Limitações do Basecamp

Não possui funcionalidade avançada de controle de progresso

Não há prioridades de tarefas

Preços do Basecamp

Usuários ilimitados : uS$ 299/mês, cobrado anualmente

: uS$ 299/mês, cobrado anualmente Para freelancers, startups ou equipes menores: uS$ 15/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Basecamp

Capterra: 4,3/5 (mais de 14.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 14.000 avaliações) G2: 4,1/5 (mais de 5.000 avaliações)

9. 4castplus

via 4castplus o 4castplus é uma plataforma de gerenciamento de projetos que facilita aos gerentes de projetos a organização de tarefas, recursos, cronogramas e orçamentos. Com uma poderosa combinação de recursos, o 4castplus simplifica o processo de planejamento de projetos do início ao fim.

Isso facilita aos gerentes planejar e monitorar com eficiência a atividade de qualquer programa em qualquer número de equipes ou locais. Ele também permite que as equipes dividam um projeto em resultados claros para que todos possam acompanhar o status e o desempenho das métricas ao longo do caminho.

4castplus melhores recursos

Medições de progresso para projetos em andamento

Gerenciamento de pedidos de alteração

Orçamento e previsão

Gerenciamento de recursos e taxas

Limitações do 4castplus

A interface está desatualizada em comparação com outros softwares de gerenciamento de portfólio de projetos

Capacidade limitada de gerenciar equipes remotas

Preços do 4castplus

Entre em contato com a 4castplus para obter detalhes sobre preços

Avaliações e resenhas da 4castplus

Capterra: 4,5/5 (10+ avaliações)

4,5/5 (10+ avaliações) G2: 4,4/5 (8 avaliações)

10. Asana

via Asana A Asana é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que ajuda você a manter o controle de todos os seus projetos e tarefas. Ela permite que você organize e acompanhe o trabalho com facilidade, além de colaborar com sua equipe. Com a Asana, você pode criar tarefas e atribuí-las a membros da sua equipe, definir prazos, adicionar comentários, anexar arquivos e muito mais. Você também pode visualizar o progresso do projeto em tempo real, atribuindo a cada tarefa um status de progresso ou codificando-a por cores para facilitar a consulta.

A Asana tem recursos avançados de filtragem e pesquisa, além de ferramentas de relatório e análise. Isso ajuda todos os membros da equipe a entender melhor como os projetos estão progredindo. Os relatórios são personalizáveis, de modo que você pode obter vários projetos simultâneos em um painel e projetos individuais em outro.

Confira o_ principais alternativas à Asana !

Melhores recursos da Asana

Categorização de cores em calendários de projetos que funcionam como um valor de campo personalizado

Regras de automação para enviar solicitações a membros da equipe ou projetos

Várias visualizações de calendário para projetos pessoais ou projetos de equipe

Cronogramas expandidos para otimizar a utilização de recursos

Limitações da Asana

Não é adequado para programas ou projetos complexos

Não há recurso de múltiplos responsáveis

Preços da Asana

Básico: Gratuito

Gratuito Premium : uS$ 10,99/mês por usuário, cobrado anualmente

: uS$ 10,99/mês por usuário, cobrado anualmente Business : uS$ 24,99/mês por usuário, cobrado anualmente

: uS$ 24,99/mês por usuário, cobrado anualmente Empresa: Entre em contato com a Asana para saber o preço

Avaliações e resenhas da Asana

Capterra: 4,5/5 (mais de 11.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 11.000 avaliações) G2: 4,3/5 (mais de 9.000 avaliações)

