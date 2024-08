10 modelos de portfólio de projetos no Excel & ClickUp

Gerenciamento de projetos não se limita a marcar as tarefas em uma lista de afazeres. Trata-se de um processo complexo de otimização do trabalho para gerar resultados. E com os modelos de gerenciamento de portfólio de projetos, você terá as ferramentas para visualizar, gerenciar e otimizar vários projetos ao mesmo tempo.

Nesta publicação, vamos nos aprofundar em 10 modelos para aprimorar seu processo de gerenciamento de portfólio de projetos. Não importa se você está correndo atrás de prazos ou liderando projetos transformadores, esses modelos serão a sua estrela guia!

O que é um modelo de gerenciamento de portfólio de projetos?

Um modelo de gerenciamento de portfólio de projetos é uma estrutura pronta para uso que ajuda a organizar e gerenciar estrategicamente o andamento de seu projeto. É uma ferramenta dinâmica projetada para oferecer clareza, alinhamento e percepção.

Ele captura métricas, cronogramas, recursos e riscos essenciais, fornecendo uma visão holística da posição de cada projeto em relação aos outros e, o que é mais importante, em linha com os objetivos da empresa.

Esses modelos não se referem apenas à organização. Eles têm a ver com eficiência, otimização e previsão estratégica para qualquer escritório de gerenciamento de projetos. Com um modelo robusto de PPM, você não está apenas acompanhando as tarefas; está arquitetando o sucesso.

O que faz um bom modelo de gerenciamento de portfólio de projetos?

Ao gerenciar uma infinidade de projetos, o uso de um modelo genérico ou mal ajustado pode gerar um resultado confuso. Nem todos os modelos são iguais. Então, quais elementos diferenciam um bom modelo de um medíocre?

Simplicidade e facilidade de uso: Bons modelos de gerenciamento de projetos não devem fazer você coçar a cabeça. Eles devem ser intuitivos e diretos. Lembre-se, o objetivo de um modelo de PPM é facilitar sua vida, não complicá-la com sinos e apitos desnecessários

Bons modelos de gerenciamento de projetos não devem fazer você coçar a cabeça. Eles devem ser intuitivos e diretos. Lembre-se, o objetivo de um modelo de PPM é facilitar sua vida, não complicá-la com sinos e apitos desnecessários Personalização: Cada projeto, equipe e organização é único. Um modelo excelente oferece a flexibilidade de moldá-lo de acordo com suas necessidades específicas, garantindo que ele permaneça relevante e funcional independentemente do tamanho ou do tipo de projeto

Cada projeto, equipe e organização é único. Um modelo excelente oferece a flexibilidade de moldá-lo de acordo com suas necessidades específicas, garantindo que ele permaneça relevante e funcional independentemente do tamanho ou do tipo de projeto Recursos de integração: Um bom modelo de PPM deve se integrar facilmente a outras ferramentas e plataformas, especialmente na era digital de hoje. Seja para sincronizar com um sistema de CRM ou extrair dados de outro software, a integração perfeita reduz o trabalho manual e a necessidade de se ter um sistema de gerenciamento de projetosentrada de dados e possíveis erros e possíveis erros

Um bom modelo de PPM deve se integrar facilmente a outras ferramentas e plataformas, especialmente na era digital de hoje. Seja para sincronizar com um sistema de CRM ou extrair dados de outro software, a integração perfeita reduz o trabalho manual e a necessidade de se ter um sistema de gerenciamento de projetosentrada de dados e possíveis erros e possíveis erros Escalabilidade: À medida que sua empresa cresce, seus projetos também podem crescer. Opte por um modelo que possa lidar com a adição de novos projetos sem se tornar confuso ou pesado

10 modelos de gerenciamento de portfólio de projetos para usar em 2024

O cenário de software de gerenciamento de projetos e ferramentas está em constante evolução. É fundamental nos equiparmos com os melhores recursos ao nosso alcance. e ferramentas está em constante evolução. É fundamental nos equiparmos com os melhores recursos ao nosso alcance.

Nesta seção, revelaremos 10 modelos de destaque de gerenciamento de portfólio de projetos que não estão apenas na moda, mas são extremamente eficazes. Quer você seja um gerente de projetos experiente ou esteja apenas começando, há algo aqui para simplificar seus processos, aprimorar a colaboração e garantir o sucesso do projeto.

1. Modelo de portfólio de gerenciamento de projetos ClickUp

Modelo de portfólio de gerenciamento de projetos ClickUp

Cansado de fazer malabarismos com vários projetos em diferentes departamentos e programas? Entre Modelo de portfólio de gerenciamento de projetos do ClickUp . Esse modelo excepcional permite que você acompanhe facilmente os projetos individuais e oferece uma verificação em tempo real da saúde e do progresso deles.

Com seus nove estatutos que variam de "não iniciado" a "em revisão", o gerenciamento de projetos se torna muito fácil. Inclua os dois campos personalizados para orçamentos; você poderá controlar suas finanças sem esforço.

Além disso, os três tipos de visualização, Weekly Status Reports, Team e PMO Roadmap, garantem que você sempre tenha a visão precisa de que precisa para tomar decisões informadas.

2. Modelo de gerenciamento de portfólio ClickUp

Modelo de gerenciamento de portfólio ClickUp

Aprimore seu gerenciamento de projetos com o Modelo de gerenciamento de portfólio do ClickUp . Esse modelo abrangente funciona como seu centro de comando, permitindo que você priorize projetos, gerencie recursos, tarefas e objetivos estratégicos sem esforço.

Visualize o progresso, mantenha suas equipes alinhadas com as metas e garanta que as partes interessadas tenham sempre à mão os dados de que precisam.

Com 16 status personalizados, como "At Risk" e "In Progress", você está sempre informado. Os seis atributos personalizados enriquecem seus pontos de dados, incluindo despesas e custo estimado. E as diversas visualizações, como a Lista Mestra de Portfólio e os SOPs de Projeto, facilitam o acesso e a organização das informações.

3. Modelo de portfólio de design ClickUp

Modelo de portfólio de design ClickUp

A apresentação de seu trabalho nunca foi tão simples. Modelo de portfólio de design do ClickUp é a chave para apresentar seus projetos com o profissionalismo e a clareza que eles merecem.

Desde a organização de projetos com apelo visual até a inclusão de detalhes vitais como entregáveis do projeto e cronogramas, este modelo tem tudo o que você precisa. Além disso, com status de tarefas como "Avaliações do cliente" e "Para aprovação", você pode avaliar facilmente o status do projeto.

Os atributos personalizados desse modelo de projeto, como a categoria de design, permitem ainda mais uma experiência de dados enriquecida. Com diversas visualizações, incluindo a visualização All Designs e a visualização Projects, o acesso ao seu portfólio se torna intuitivo e eficiente.

Modelo de tarefa de portfólio do ClickUp Design

Modelo de tarefa de portfólio de design do ClickUp

Simplifique suas gerenciamento de projetos de design como um profissional. Modelo de tarefa de portfólio de design do ClickUp é sua passagem para um processo de design organizado e eficiente.

Com base nos fundamentos do modelo de portfólio de design, a versão centrada em tarefas amplia as microtarefas que constituem projetos de design maiores. Esse modelo é semelhante a uma lente de aumento, concentrando-se em estágios, categorias e resultados individuais do design.

A divisão dos projetos em tarefas gerenciáveis garante que cada detalhe, por menor que seja, receba a atenção que merece. Priorizar tarefas, monitore prazos, promova a colaboração e compartilhe suas obras-primas sem esforço. Com campos personalizados que capturam o estágio do design, a categoria do design e o resultado final, todos os detalhes importantes estão a um passo de distância.

5. Modelo de plano de projeto de alto nível do ClickUp

Modelo de plano de projeto de alto nível do ClickUp

O planejamento de projetos pode parecer um labirinto, mas não com o Modelo de plano de projeto de alto nível do ClickUp . Essa ferramenta poderosa transforma a maneira como você planeja, dividindo processos complexos em tarefas facilmente digeríveis. Esse modelo não se refere aos detalhes; trata-se de definir o tom e a direção de um projeto.

Seu layout estruturado garante que líderes de projeto têm uma visão panorâmica do projeto, incluindo metas, tarefas e resultados esperados. Seja criando uma visão geral detalhada do projeto ou definir a equipe expectativas, este modelo o protege. Os status personalizados, como "Implantado" e "Em andamento", garantem que você esteja sempre em sintonia com o ritmo cardíaco do seu projeto.

A riqueza de dados é garantida com campos personalizados, como Copy Stage e Approver. Mergulhe em várias exibições, incluindo a Linha do tempo e a Lista de entregas, e você verá por que esse modelo é o melhor amigo do gerente de projetos.

6. Modelo de lista de projetos de TI do ClickUp

Modelo de lista de projetos de TI do ClickUp

Os projetos de tecnologia da informação são uma intrincada rede de detalhes, dependências e mudanças dinâmicas. Reconhecer essa complexidade, Modelo de lista de projetos de TI do ClickUp oferece uma solução completa, permitindo que você supervisione facilmente vários projetos de TI. Esse modelo surge como uma pedra angular para qualquer gerente de TI que esteja se esforçando para obter organização e supervisão meticulosas.

Esse modelo funciona como uma central de comando, consolidando todos os elementos de um projeto de TI em um painel único e coeso. É mais do que apenas uma ferramenta de rastreamento; é um facilitador do alinhamento, em que as equipes orbitam em torno de tarefas, prazos e objetivos comuns.

Os principais benefícios incluem informações centralizadas sobre o projeto, alocação eficiente de recursos e uma estrutura de planejamento estruturada. O modelo integra status personalizados, como "Bloqueado" e "Em revisão", e campos personalizados, como "Complexidade da tarefa" e "Nível de esforço", para otimizar a visualização do progresso.

As visualizações integradas, incluindo o "Resumo do projeto" e o "Calendário", facilitam um início rápido e um gerenciamento eficiente do projeto, com o suporte adicional de recursos como marcação e notificações por e-mail.

Modelo de entregas do projeto ClickUp

Modelo de entregáveis do projeto ClickUp

Todo gerente de projeto reconhece o valor de uma entrega bem definida para acompanhar o progresso e estabelecer expectativas. Modelo de entregáveis de projeto do ClickUp garante um registro abrangente das solicitações do projeto, de cada fase e marco, apresentando um roteiro claro para o sucesso.

É uma ferramenta de navegação, que traça o curso desde a concepção até a conclusão. Cada fase do projeto é meticulosamente delineada, transformando entregáveis abstratos em marcos tangíveis com cronogramas, responsabilidades e resultados claros.

Ao abranger todas as nuances, desde as alocações orçamentárias até o planejamento de contingência, o modelo não apenas acompanha a jornada de um projeto, mas a molda. A inclusão de elementos cruciais no modelo, como custos, coordenação do projeto, estágios de desenvolvimento e envolvimento das partes interessadas, faz dele um plano abrangente para o sucesso, garantindo que cada projeto navegue sem problemas das docas até o destino desejado.

Modelo de projetos ClickUp

Modelo de projetos do ClickUp

No âmbito do gerenciamento de projetos, nenhum empreendimento é pequeno demais para não ter complexidade. Reconhecendo as complexidades exclusivas dos projetos de menor escala, Modelo de projetos do ClickUp oferece uma estrutura sistemática para o gerenciamento de projetos. Ele fornece estruturas claras para colaboração, auxiliando no acompanhamento eficiente do progresso.

Esse modelo oferece um conjunto de listas de projetos, cada uma meticulosamente projetada para garantir uma execução linear, estruturada e eficiente. Ao mesmo tempo, ele fornece uma estrutura clara para navegação; o cerne de seu brilhantismo está em sua flexibilidade - oferecendo às equipes a autonomia para personalizar as trilhas de seus projetos.

Com vários tipos de visualização, incluindo "Relatórios de status semanais" e "Gantt", as equipes podem ter uma visão geral abrangente de seus projetos. Os status e campos personalizáveis, como "Orçamento" e "Tipo de item PMO", aprimoram ainda mais a experiência do usuário, garantindo que os projetos sejam concluídos com eficiência.

9. Painel de gerenciamento de portfólio do Excel por ITSM Docs

via ITSM Docs

No atual cenário de negócios orientado por dados, o gerenciamento eficiente de projetos costuma ser a ponte entre as ideias e sua realização. Aproveitando os recursos do Excel, esse modelo de gráfico de Gantt em um painel oferece uma solução transformadora para gerenciar vários projetos simultaneamente.

Além da mera consolidação, esse painel revela a jornada de um projeto - desde seu roteiro até suas facetas fiscais, dinâmica de recursos e radar de riscos. Elaborado de forma complexa no MS Excel, o modelo pode gerenciar até dez projetos com uma facilidade louvável.

Seu brilho está na simplicidade - oferecendo aos gerentes de projeto uma maneira direta de atualizar as informações do projeto e, ao mesmo tempo, fornecer insights profundos. Seja um instantâneo da saúde de um projeto, um detalhamento das finanças ou um espectro dos riscos do projeto, esse painel cristaliza todas as facetas em métricas tangíveis.

Ele pode acomodar até dez projetos, consolidando todos os dados relevantes em uma única guia. O painel também integra métricas essenciais, como riscos em aberto e itens de ação pendentes, tornando-o uma ferramenta indispensável para os gerentes de projeto.

10. Modelo de gerenciamento de projetos em Powerpoint da SlideTeam

via SlideTeam

A arte do gerenciamento de portfólio de projetos tem tanto a ver com apresentação quanto com orquestração. O modelo de Powerpoint do SlideTeam exemplifica isso, transformando os dados brutos do projeto em uma obra-prima visual. Com slides prontos, os gerentes podem apresentar com eficácia o desempenho do portfólio, a avaliação de riscos e os projetos específicos do departamento.

Essa apresentação visualmente atraente incorpora KPIs, como "resumo do portfólio" e "alocações líquidas", fornecendo uma visão holística dos investimentos da empresa. Além disso, permite a ilustração de riscos potenciais, garantindo uma supervisão abrangente de todos os projetos. Se você deseja monitorar projetos financeiros, de TI ou de marketing, este modelo tem tudo o que você precisa.

Organize as tarefas do projeto e alinhe as equipes com o ClickUp

No atual mundo de negócios acelerado e interconectado, o gerenciamento e a supervisão de projetos são mais críticos do que nunca. Seja em projetos de TI, entregas ou iniciativas de pequena escala, os gerentes precisam de uma forma estruturada, sistemática e simplificada para monitorar e orientar seus esforços.

A abrangente biblioteca de modelos do ClickUp é uma prova de seu compromisso em atender a essas demandas. Oferecendo soluções personalizadas, desde as complexidades das listas de projetos de TI até os traços mais amplos dos resultados gerais do projeto, o ClickUp garante que as organizações, independentemente de escopo do projeto ou tamanho, têm as ferramentas necessárias para ter sucesso.

Quando se trata de gerenciamento de portfólio de projetos, a gama diversificada de modelos no arsenal do ClickUp mostra sua adaptabilidade, garantindo que as empresas possam ficar à frente de seus projetos sem problemas.