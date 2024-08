50 termos e definições de gerenciamento de projetos que você precisa conhecer

A relevância e a produtividade de um profissional em qualquer setor exigem que ele se mantenha a par das mudanças e evolua com o setor à medida que ele atinge níveis mais altos. A gerenciamento de projetos o campo de trabalho exige isso e muito mais, e é por isso que oferecemos a você esta lista perspicaz de termos de gerenciamento de projetos para ajudá-lo!

A-E: Ágil para gerenciamento de valor agregado

Ágil

Não se contente com nada diferente se você precisar de um abordagem de gerenciamento de projetos que permite o feedback do cliente em tempo real em cada estágio do desenvolvimento do projeto. O Agile apoia a colaboração, a organização pessoal e a escalabilidade, dependendo das necessidades do projeto e das partes interessadas. Ele divide produtos complexos e grandes em partes curtas e gerenciáveis chamadas sprint scrums.

Gerenciamento de projetos ágeis Gerenciamento de projetos ágeis é um método de gerenciamento de projetos facilmente adaptável usado por desenvolvedores de software e gerentes de produtos. Ele divide um projeto em fases que exigem revisão periódica das tarefas, dependendo do feedback do cliente. Ele traz um estilo iterativo e flexibilidade para suas atividades de gerenciamento de projetos, concentrando-se na satisfação do cliente e na colaboração.

Arraste e solte qualquer tarefa na próxima coluna para atualizar automaticamente seu status com a visualização de quadro semelhante ao Kanban do ClickUp

Planejamento de projetos ágeis

"Não era isso que eu tinha em mente!" Para evitar esse tipo de feedback do cliente, considere usar a metodologia de projeto escalável que divide um projeto em sprints de duas semanas. Quem não precisa de tempos de resposta recordes com feedback, transparência, gerenciamento de tempo e dentro do orçamento ?

Projeto

Quando houver confusão na interpretação de termos em programação, a culpa é do projeto. Um blueprint é um conjunto de ideias relacionadas, mas sutilmente diferentes. O termo de gerenciamento de projetos também se refere a uma representação gráfica do design de software. Ele fornece uma apresentação visual resumida de um projeto ou conceito complexo.

Estudo de caso

Um estudo de caso é uma história detalhada sobre questões da vida real e a aplicação de conceitos na sociedade. Você encontrará muitas anedotas que dão um aspecto prático aos conceitos teóricos desse termo de gerenciamento de projetos.

Índice de desempenho de custo

Ao avaliar o desempenho de um projeto em relação ao orçamento, o índice de desempenho de custos (CPI) mostra se o projeto é econômico. Ele está dentro, abaixo ou além do orçamento? A fórmula é CPI = valor ganho (EV) / custo real (AC).

Gerenciamento de projetos de cadeia crítica

Uma abordagem de gerenciamento que integra o conjunto de tarefas, cronogramas e recursos necessários para garantir a conclusão oportuna de um projeto dentro do orçamento. Avalia a capacidade de uma equipe de concluir um projeto com base nas necessidades e nos recursos à sua disposição.

Método do caminho crítico

O caminho crítico identifica os elementos essenciais necessários para concluir uma tarefa. Tudo isso contribui para melhorar a eficiência por meio de eliminando atividades irrelevantes e que desperdiçam tempo . Se necessário, mais recursos podem ser aplicados em tarefas críticas para acelerar a conclusão do projeto.

O caminho crítico verifica todas as tarefas no gráfico e determina o conjunto que afetaria o prazo geral do projeto se fosse ajustado

Fator crítico de sucesso

67% dos projetos fracassam por má administração de tempo ou dinheiro. Os gerentes de projeto astutos ficam longe de problemas formulando um plano estratégico. Os fatores críticos de sucesso compõem o plano estratégico ou o plano de trabalho que garante um projeto bem-sucedido.

Os gerentes de projeto devem identificar fatores críticos distintos, como requisitos , marcos, entregáveis software e planos de comunicação aberta.

Dependências

As inter-relações no gerenciamento de projetos ocorrem quando uma tarefa, uma condição ou uma ocorrência depende da conclusão de uma tarefa anterior ou de uma tarefa sucessora. As dependências dão direção prioritária sobre relacionamentos entre tarefas e sua ordem para manter um fluxo de trabalho estável.

Como adicionar uma dependência a um relacionamento no ClickUp

Gerenciamento de valor agregado

O gerenciamento de projetos exige uma metodologia quantitativa para a avaliação constante do progresso de um projeto. O Earned Value Management fornece parâmetros para avaliar o progresso de um projeto em relação ao cronograma e à alocação orçamentária. Os gerentes de projeto usam essas métricas para prever o projeto e ajustar-se às variações emergentes.

F-L: Fast Tracking to Lead Time

Rastreamento rápido

Às vezes, um projeto fica para trás no cronograma. Culpe o esgotamento, a falta de recursos, os objetivos pouco claros e a comunicação deficiente por isso, mas isso não desmente a necessidade de atingir os marcos. De que outra forma, senão acelerando o projeto usando truques de compressão do cronograma? Portanto, o fast-tracking envolve táticas como sobrepor tarefas ou executá-las em paralelo para concluir o projeto até a data de entrega original.

Fluxograma

Como uma ferramenta de solução de problemas, ele conecta segmentos de um projeto e aprimora o fluxo e o processamento de informações. Além disso, um software de fluxograma podem ter outras funções, como simplificar conceitos complexos para facilitar a visualização e a compreensão.

Processo/Desenvolvimento Iterativo Incremental

Um modelo de desenvolvimento de software iterativo envolve a repetição de atividades em ciclos ou iterações. Ele leva à produção de uma nova versão do software até que a versão desejada ou melhor seja desenvolvida.

O método incremental divide a tarefa de desenvolvimento de software em pequenas partes. O desenvolvimento de cada parte melhora a anterior, de modo que o projeto progride em etapas. O Processo Incremental Iterativo, você está certo, combina essas duas abordagens complementares para que os aprimoramentos em um projeto ocorram em cada estágio do desenvolvimento e não de forma linear.

Quadro Kanban

A Quadro Kanban permite que você veja as tarefas pendentes, em andamento e concluídas em tempo real. O método Kanban divide um projeto em partes de tarefas. Nesse método, você usa notas adesivas ou cartões Kanban para representar visualmente as tarefas.

O quadro Kanban fornece informações que ajudam os gerentes a eliminar tarefas irrelevantes e desnecessárias. Ele torna as equipes altamente produtivas, aumentando seu foco nos elementos cruciais do processo de desenvolvimento.

Um quadro Kanban ajuda a visualizar seu trabalho em andamento e a maximizar a eficiência

Indicadores-chave de desempenho

O gerenciamento eficaz de projetos requer um esboço claro de objetivos ou metas. Então, como você os ordena e avalia de acordo com a prioridade? É aí que entram os indicadores-chave de desempenho, fornecendo métricas para avaliar seu desempenho no cumprimento das principais metas ou objetivos.

O indicador monitora o desempenho apenas das principais metas. Os indicadores-chave de desempenho variam de acordo com o que uma empresa considera o principal indicador de medida de seu sucesso.

Prazo de entrega Tempo de espera define o tempo necessário para atender a um pedido depois que o cliente o faz. Ele fornece uma vantagem no desempenho dos negócios porque reflete diretamente na produção do trabalho e na satisfação do cliente, independentemente do estágio ou da natureza do projeto. Ele gira em torno de:

Criação ou desenvolvimento de produtos: o tempo necessário para que um produto solicitado entre no mercado

Gerenciamento da cadeia de suprimentos: o tempo desde a colocação do pedido até o momento em que o produto chega ao cliente

Gerenciamento de projetos: a duração total da conclusão de todas as tarefas exigidas pelo projeto

M-P: Agenda da reunião para o cronograma do projeto

Agenda da reunião

A comunicação aberta e eficaz nas reuniões de equipe ajuda os membros a manterem os objetivos e as metas em foco. Tirar o máximo proveito de uma reunião requer uma agenda de reuniões que é um esboço das questões a serem discutidas na sessão. Uma pauta de reunião simples ou formal evita a perda de tempo com assuntos mundanos, o desvio de assunto e a não abordagem de questões importantes do projeto.

Você deve consultar os outros membros da equipe ao definir a pauta da reunião para que eles possam se preparar. Além disso, eles devem saber o que fazer antes e depois da reunião e suas funções na reunião.

Atas de reunião

Depois de participar de uma reunião, você pode sair com uma lista pessoal de suas conclusões sobre a discussão e as apresentações. Essas são anotações casuais ou anotações de reunião. Elas não são atas de reunião. Atas de reunião são uma versão oficial das anotações da reunião e são seguidas pela aprovação unânime de todos os participantes como um registro verdadeiro de tudo o que foi discutido ou aconteceu na reunião.

Marco

Todo projeto tem conquistas importantes ou pontos de controle usados para identificar as principais etapas do desenvolvimento de um projeto . Um marco, portanto, indica um evento significativo em desenvolvimento do projeto . Ajuda a equipe a acompanhar seu progresso em comparação com suas metas.

Sem ele, seria impossível ter uma perspectiva dos prazos ou estruturar o projeto. Diferentes gerentes usam fatores como datas de vencimento específicas de acordo com o cronograma do projeto ou a obtenção de aprovações dos participantes do projeto para desenvolver marcos.

Como adicionar um marco no ClickUp

Mapas mentais

Se você imaginar uma árvore com vários galhos, estará no caminho certo para entender esse conceito de mapa mental. A mapa mental define um conceito-chave com ideias ou subconceitos relacionados que surgem a partir dele. Eles são úteis no planejamento e gerenciamento de projetos remotos e internos. Cada ramo de um mapa mental tem uma palavra-chave ou uma imagem que flui a partir dele. A imagem inteira ganha vida com cores diferentes para definir cada seção. Ele vincula ideias ao conceito principal para solução de problemas, organização, brainstorming e planejamento.

Os mapas mentais organizam as informações em uma hierarquia para mostrar as relações

Declaração de missão

Se lhe pedissem para descrever sua empresa, você teria muito a dizer: sua relevância para o setor ou para a sociedade, a localização geográfica, suas operações, seu objetivo, a natureza de seus serviços ou produtos, seus clientes e muito mais. Resuma tudo isso em uma frase e você terá a declaração de missão da sua empresa! Uma boa declaração de missão é um ponto de venda quando reconhece as necessidades de seus clientes ou as soluções que oferece.

Objetivo

Fazer um negócio crescer ou entregar um projeto não precisa ser complicado se você tiver um objetivo claro. Um objetivo ou uma meta engloba o metas que você define para orientar suas tarefas ou operações . Por meio dele, você pode aumentar a responsabilidade, identificar e resolver problemas e concentrar-se nas áreas que precisam ser melhoradas. Ela apóia a visão de sua empresa, conforme capturada na declaração de missão. A conclusão de sua meta atinge seu objetivo.

Atividades do projeto

A atividade do projeto é uma tarefa com subtarefas dentro dela. A conclusão das subtarefas leva à realização desse marco ou da tarefa principal. Por exemplo, em um caso em que a tarefa principal é criar uma apresentação, as subtarefas incluiriam: reunir conteúdo, projetar o conjunto de slides, revisar com as principais partes interessadas e criar o produto final.

Orçamento do projeto

A orçamento do projeto fornece as estimativas totais, as despesas projetadas ou os custos necessários para concluir um projeto em um período específico. Ele destaca os custos em cada estágio do ciclo de vida do projeto. Erros de cálculo nos requisitos orçamentários podem causar déficits ou uso indevido de fundos que prejudicariam os resultados. O orçamento de um projeto é um fator na aprovação do projeto que mede o desempenho.

Fazer cálculos entre campos em uma tarefa usando fórmulas simples e avançadas

Entregáveis do projeto

Os entregáveis são os resultados das atividades que compõem um projeto. Isso significa que entregáveis do projeto não são o resultado final de um projeto. As entregas do projeto são serviços ou produtos obtidos em um projeto e entregues a um cliente. Um entregável deve ter a aprovação das partes interessadas e desempenhar uma função específica nos objetivos do projeto.

Metas do projeto

Sempre que um projeto se concretiza, ele começa com uma declaração clara de seu resultado desejado . Essas declarações definem as metas do projeto ao indicar a projeção geral do que o projeto alcançará. Se os objetivos do projeto definirem apenas os resultados, eles se tornarão vagos.

Você pode combater a ambiguidade restringindo-a a aspectos específicos do projeto, como metas de tempo, metas de desempenho e metas de recursos. Portanto, se você planeja ter 20 novos clientes no próximo ano, deve avaliar e verificar se sua meta é alcançável, com prazo determinado, quantificável, realista e específica, para se qualificar como uma meta de projeto válida.

Uma meta de projeto fornece um contexto geral do que o projeto realizará

Ciclo de vida do projeto

Ouvimos dizer que quase tudo tem um começo e um fim. Isso inclui seu projeto. A ciclo de vida do projeto é um processo que um projeto segue desde o início até o fim. Um pensamento assustador, de fato, se considerarmos que isso significa gerenciar todos os aspectos que compõem o ciclo de vida de um projeto: resultados, a equipe, o processo e as necessidades dos clientes.

Instituto de Gerenciamento de Projetos

Essa associação sem fins lucrativos oferece associação profissional a gerentes de programas e gerentes de projetos. Além disso, o PMI oferece a seus membros Credenciamento do Project Management Professional que é reconhecido em todo o mundo. Essa credencial proporciona aos empregadores e clientes a confiança nas qualificações do profissional no gerenciamento de projetos. Considerando o número de recursos investidos em projetos, valeria a pena garantir que sua equipe tenha um profissional certificado à frente.

Gerente de projetos

Esse é o indivíduo investido da responsabilidade de planejar e dirigir um projeto até a sua conclusão, garantindo que os prazos, o orçamento e os resultados permaneçam em foco. Ele fornecem a direção do ciclo de vida do projeto explorando os recursos para maximizar a eficiência, diminuindo os custos e aumentando a receita, além de moldar a missão e as metas gerais da organização. As funções específicas de um PM dependem da natureza de seu setor e dos tipos de projetos envolvidos.

Objetivos do projeto

Metas e objetivos são termos diferentes de gerenciamento de projetos. Objetivos do projeto são declarações específicas sobre o que a sua equipe deve alcançar, e o resultado pretendido do cumprimento dos objetivos é a meta. Objetivos do projeto exigem uma estratégia concisa e um meio ou ferramentas para quantificá-los, como um painel de controle de progresso para manter o projeto no caminho certo.

Gerenciamento de portfólio de projetos Gerenciamento de portfólio de projetos é uma tarefa do gerenciamento de projetos que envolve a seleção, a ordenação e o controle de um projeto ou programa, conforme orientado por sua capacidade e seus objetivos. Ele agrega valor ao escolher projetos, alinhando-os ao plano estratégico de uma empresa e otimizando recursos limitados para obter sinergia entre os projetos.

Com essas medidas, uma organização não se envolverá em projetos irrelevantes ou em um número excessivo de projetos, o que levará ao fracasso por falta de gerenciamento e coordenação adequados.

O widget Portfolio Dashboard no ClickUp

Cronograma do projeto

A qualquer momento, você deseja estar a par do andamento do seu projeto, especialmente no que diz respeito à contabilização do tempo. O gerenciamento de tempo ajudarão você a manter os prazos em foco e a transmitir a comunicação aos outros membros da equipe e aos clientes sobre o status do projeto. Ferramentas de cronograma de projetos vão além da tradicional caneta, papel e calendários. Você pode criar tarefas, encaixá-las em dias específicos e marcar os horários previstos de início e término com um calendário on-line .

Um calendário de projeto oferece suporte ao planejamento, à programação e ao gerenciamento de recursos

Escopo do projeto

Antes do início de um projeto, deve haver uma declaração detalhada de todos os seus aspectos. Essa declaração é o escopo do projeto o escopo do projeto é o termo usado para designar o que é um projeto, e captura aspectos como os recursos necessários, as entregas, todas as tarefas ou fases relacionadas ao projeto, os limites e os cronogramas. É a justificativa de um projeto e documenta suas metas específicas e medidas de sucesso.

Parte interessada no projeto

A participante do projeto é uma pessoa, grupo ou organização com interesse nas atividades de um projeto ou que participa delas em qualquer nível. Essas entidades têm a perder ou a ganhar diretamente com o projeto. Bons gerentes devem identificar as partes interessadas, suas funções e necessidades e comunicar a elas o escopo do projeto.

Cronograma do projeto

Um projeto deve ter um cronograma. No entanto, as coisas nem sempre saem como planejado, e situações como marcos atrasados e backlogs atormentam os projetos. A linha do tempo do projeto é uma ordenação cronológica dos principais eventos e tarefas de um projeto para garantir que sejam executados dentro do cronograma. Ele captura e comunica prazos, dependências de tarefas, tarefas específicas e durações projetadas de tarefas a vários participantes.

Q-W: Garantia de qualidade para gerenciamento de projetos em cascata

Garantia da qualidade

Um dos termos de gerenciamento de projetos que você deve conhecer é Garantia de qualidade , que é um princípio de gerenciamento de projetos que impede que uma empresa amplie os erros e evite a exposição a riscos. Ele orienta os gerentes no desenvolvimento de produtos de qualidade, na definição de padrões de excelência e na eliminação de armadilhas. A garantia de qualidade, portanto, concentra-se na entrega não apenas de um pacote completo, mas dos melhores resultados do setor para manter e aumentar a base de clientes.

Gerenciamento da qualidade

Os gerentes de projeto buscam a excelência não como um sucesso único, mas como um esforço contínuo. O gerenciamento da qualidade garante a entrega consistente de serviços, produtos ou outros entregáveis de qualidade durante todo o ciclo de vida do projeto. Suas características identificáveis incluem funcionalidade, desempenho, adequação, consistência e confiabilidade. Uma organização define seus padrões de medição desses níveis de acordo com o projeto.

Planejamento da qualidade

Esse aspecto do planejamento do projeto ajuda a decidir sobre as prioridades de um projeto. Ele ocorre no estágio de planejamento e ajuda a equipe e o gerente a definir as questões críticas que levam a um projeto bem-sucedido. Ele lista os recursos necessários, as tarefas envolvidas e os objetivos. Além disso, essa etapa define os padrões de qualidade que o projeto deve atender.

Gráfico RACI

A Gráfico RACI é um diagrama que mapeia o nível de envolvimento de uma pessoa em um projeto, para que todos entendam claramente as funções e responsabilidades. RACI é um acrônimo que significa Responsável, Responsável, Consultado e Informado. Esse gráfico incentiva a comunicação e define a propriedade, de modo que as atividades no cronograma do projeto se movimentar adequadamente sem confusão.

Alocação de recursos

Um gerenciamento eficiente e de qualidade requer alocação de recursos que é o posicionamento estratégico dos recursos disponíveis para dar suporte às tarefas destinadas a eles. Isso leva ao bom andamento do projeto, mantém a produtividade e o custo-benefício do projeto. Entretanto, a disponibilidade de recursos e as demandas do cliente podem afetar a alocação de recursos.

A alocação de recursos é o processo de alocação estratégica de seus recursos para atingir as metas do projeto

Nivelamento de recursos Nivelamento de recursos é uma técnica de gerenciamento que agiliza a alocação de recursos, alinha-a com o cronograma do projeto e, por fim, elimina a alocação de recursos excessivos ou insuficientes em um projeto. No entanto, se não for feito corretamente, os recursos não prestam o melhor serviço a um projeto ou não atingem sua utilização ideal, o que resulta em desperdício. Portanto, você deve reconhecer as lacunas nos recursos do projeto, fazer estimativas realistas dos recursos necessários e

criar uma lista de prioridades para o manuseio de recursos e tarefas.

Gerenciamento de recursos

Os recursos dão vida às organizações e aos projetos, sem os quais eles enfrentam certos fracassos. Gerenciamento de recursos mantém afastados esses resultados terríveis. Ele define as estratégias envolvidas no planejamento, na organização e na distribuição de recursos. Faz parte do gerenciamento de projetos e controla recursos intangíveis e tangíveis.

Gerenciamento de riscos

O gerenciamento de riscos identifica, avalia e atenua possíveis ameaças aos projetos. Ele examina como um projeto pode mudar seus objetivos e resultados devido à exposição aos riscos. O processo documenta os gargalos esperados e as formas de superá-los.

Deslocamento do escopo

O aumento do escopo define um fenômeno em que as entregas e os requisitos de um projeto aumentam com a progressão do projeto. Isso sobrecarrega os recursos, pois envolve atividades fora do escopo do projeto . Com essa pressão adicional sobre a equipe, os recursos e o tempo, o projeto perde o rumo e se afunda ou fracassa.

Scrum

O Scrum é um solução ágil de gerenciamento de projetos que divide os projetos em pequenos segmentos chamados sprints. Os sprints iterados duram de quinze dias a um mês. Ele coleta o feedback do cliente em cada sprint e utiliza um quadro scrum para documentar as metas e tarefas do sprint para manter ou melhorar o ritmo de entrega do projeto.

Gerenciamento de projetos Scrum Gerenciamento de projetos Scrum é um desvio do método tradicional de gerenciamento de projetos, em que o cliente visualiza o produto de um projeto após sua conclusão. Isso não dava ao cliente nenhuma possibilidade de dar feedback antes da conclusão do projeto. O gerenciamento de projetos Scrum divide um projeto em funções, artefatos e eventos.

Esses três elementos são ferramentas e funções por meio das quais o programa divide um projeto complexo em segmentos chamados sprints, que duram de duas a quatro semanas. No final de um sprint, o cliente dá feedback para orientar a equipe de gerenciamento no desenvolvimento do melhor produto ou serviço possível e desejado pelo cliente.

Sprint

A sprint é um período especificado ou fixo com duração de uma a quatro semanas. É um ciclo de desenvolvimento na vida de um projeto. Portanto, um sprint do scrum surge a partir do divisão de um projeto em pequenas caixas ou tarefas que exigem a conclusão e a aprovação das partes interessadas antes de passar para o estágio seguinte.

Visualização de listas de Sprint no ClickUp

Ponto da história

No final de um sprint, uma equipe atribui unidades para dar feedback sobre o esforço necessário para implementar um backlog para uma tarefa ou item no projeto. Essa métrica quantifica o aspecto abstrato da implementação de uma história do cliente o cliente deve ser informado sobre os riscos, as complexidades e o esforço envolvidos. Isso ocorre no backlog do produto.

Gerenciamento de projetos em cascata

Esse metodologia linear de gerenciamento de projetos apresenta um processo sequencial de conclusão de um projeto. Ela exige a conclusão de um estágio antes de passar para o próximo, e as etapas ou fases fluem ou caem em cascata umas nas outras, como a água descendo por uma cachoeira. Ele pode não ser flexível como as soluções de gerenciamento recentes, mas ainda segue as fases usuais do gerenciamento de projetos.

Com esses termos de gerenciamento de projetos em seu currículo, agora será fácil entender e maximizar os recursos para obter o melhor de seu projeto tarefas de gerenciamento de projetos .