11 modelos gratuitos de Business Model Canvas em Word e ClickUp

A base de uma empresa bem-sucedida é um modelo de negócios eficaz - sua organização não conseguirá decolar sem um modelo!

Ao mesmo tempo, a criação do seu modelo de negócios não é fácil, e você provavelmente precisará contar com alguns ou todos os seus recursos no processo de desenvolvimento. Um dos recursos mais acessíveis e que economiza tempo nessa área é um modelo de tela de modelo de negócios e, se você ainda não tem um ou está procurando um novo, veio ao lugar certo!

Acompanhe conosco as principais perguntas frequentes, os benefícios e os recursos dos melhores modelos de tela de modelo de negócios e 11 exemplos para download para qualquer tipo de negócio.

O que é um modelo de Business Model Canvas? Modelo de negócios canvas são ferramentas pré-criadas e personalizáveis para delinear e visualizar seu modelo de negócios em uma única página. Esses documentos definem rapidamente o modelo de negócios exclusivo de sua empresa

proposta de valor público-alvo, receita, custo, recursos, principais parcerias e muito mais.

Sem um modelo, o desenvolvimento de sua tela de modelo de negócios pode ser um processo demorado e difícil. Além disso, os modelos de tela de modelo de negócios reduzem a margem de erro e garantem que você esteja pensando estrategicamente, trabalhando com eficiência e atendendo às expectativas das partes interessadas.

Os modelos de tela de modelo de negócios também são ótimos recursos para compartilhar com toda a equipe e manter todos alinhados com as metas de longo prazo da sua organização.

O que procurar em um modelo de Business Model Canvas

Existem inúmeros modelos de canvas de modelo de negócios simples, acessíveis e gratuitos disponíveis para praticamente todas as empresas software de gerenciamento de negócios -Mas nem todos os modelos são criados da mesma forma! Aqui estão cinco recursos obrigatórios que você deve procurar antes de fazer o download:

Múltiplas visualizações para personalizar a estrutura do seu plano de modelo de negócios e como você o visualiza

para personalizar a estrutura do seu plano de modelo de negócios e como você o visualiza Recursos de colaboração para envolver a equipe, as partes interessadas e outros departamentos

para envolver a equipe, as partes interessadas e outros departamentos Facilidade de uso e simplicidade para garantir que você esteja usando o modelo corretamente

e simplicidade para garantir que você esteja usando o modelo corretamente Flexibilidade para acomodar empresas de diferentes tamanhos, setores e modelos de negócios

para acomodar empresas de diferentes tamanhos, setores e modelos de negócios Múltiplas integrações * Marcos

E muito mais! Além disso, você pode vincular tarefas diretamente no documento do plano de negócios e transformar qualquer texto em um item de ação, o que o ajuda a agir sobre novas ideias no momento em que elas surgem. E com um histórico de versões salvas automaticamente, edição colaborativa em tempo real e comentários atribuídos, seu documento permanecerá atualizado e atuará como uma fonte de referência confiável durante todo o desenvolvimento do seu plano de negócios proposta comercial e modelo. Faça o download deste modelo

6. Modelo de plano de negócios enxuto da ClickUp

Modelo de plano de negócios enxuto da ClickUp

Para algo um pouco menos extenso do que nossos outros modelos de plano de negócios e quadro branco, você pode aproveitar ao máximo seus recursos com este Modelo de plano de negócios enxuto da ClickUp .

Neste modelo, você terá acesso a várias visualizações, dependendo do layout de sua preferência, incluindo uma lista dinâmica, um quadro Kanban pré-construído e vários quadros de controle Documentos de ajuda . Em cada visualização, você encontrará seções convenientes para todas as suas principais informações, incluindo o resumo do plano, a tela do modelo de negócios, as tarefas priorizadas ou as anotações.

No resumo do plano, você pode categorizar suas tarefas por cinco status personalizados diferentes, adicionar vários responsáveis para equipes multifuncionais definir prazos, anexar documentos e muito mais. Este modelo estabelecerá os fundamentos de um plano de negócios tradicional, à medida que você e sua equipe realizam suas tarefas, trabalhando para atingir suas metas de negócios. Faça o download deste modelo

7. Modelo de plano de desenvolvimento de negócios da ClickUp

O modelo de plano de desenvolvimento de negócios do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a criar um plano abrangente para o crescimento de seus negócios.

Modelo de plano de desenvolvimento de negócios do ClickUp oferece um roteiro abrangente feito sob medida para o sucesso. Com sua interface amigável, esse modelo facilita a definição de metas e objetivos mensuráveis, a identificação de marcos importantes para o acompanhamento do progresso e a criação de planos de ação e estratégias claras.

Ao utilizar esse modelo, os empreendedores podem traçar com eficiência o caminho para o crescimento e o desenvolvimento sustentáveis, garantindo que seus negócios permaneçam ágeis e responsivos no cenário dinâmico do mercado atual. Faça o download deste modelo

8. Modelo de ideação de negócios da ClickUp

Modelo de ideação de negócios da ClickUp

Precisa da ferramenta perfeita para praticar e desenvolver suas ideias de negócios? técnicas de ideação ? Aplicar as Modelo de ideação de negócios da ClickUp para começar a mapear novos conceitos. Também é um ótimo recurso para ter à mão durante discussões em grupo ou sessões de brainstorming .

O modelo apresenta aos usuários um Diagrama de Ideação que inclui diferentes segmentos para ajudar a categorizar e organizar as ideias. Você pode anotar todas as ideias com base no fato de elas serem orientadas para processos de negócios, produtos ou pessoas. A legenda indica cada categoria, e o segmento Pool of Ideas permitirá que você e outras pessoas adicionem determinadas ideias gerais que poderão ser categorizadas posteriormente.

Todo o diagrama é altamente visual e organizado com o uso da ferramenta ClickUp software de lousa digital para capturar e desenvolver ideias no momento em que você as tiver. Faça o download deste modelo

9. ClickUp Business Modelo de brainstorming

Modelo de Brainstorming de Negócios da ClickUp

Especialmente se você confia no ClickUp como software de brainstorming , o Modelo de brainstorming de negócios da ClickUp o ajudará a cultivar novas ideias.

Esse modelo permite que você categorize as ideias com base em:

O que você ama

O que você sabe

O que as pessoas precisam

Pelo que as pessoas pagarão

Inclua várias pessoas em seu Diagrama do quadro branco e use a detecção colaborativa para visualizar seu trabalho e editar lado a lado sem sobreposição.

Esse recurso visual exclusivo fará com que todos sintam que estão contribuindo ativamente para discussões e sessões de brainstorming, mesmo que você trabalhe de forma assíncrona. Você também pode levar esse modelo um passo adiante e usar o diagrama preenchido para priorizar as ideias mais recentes e determinar o que vale a pena explorar mais. Faça o download deste modelo

10. Modelo de tela de modelo de negócios do Microsoft Word por Neos Chronos

via Neo Schronos Template Library

Outra opção para ajudar a desenvolver seu modelo de negócios é o Microsoft Word Modelo de tela de modelo de negócios. É semelhante aos modelos de tela de modelo de negócios do ClickUp e permite a organização simples das várias facetas de sua empresa.

Usando esse modelo básico, você pode estabelecer vários detalhes importantes sobre seu modelo de negócios, incluindo os principais parceiros e fornecedores, sua proposta de valor e relacionamentos. Identifique os canais que você precisará usar para alcançar seus clientes, juntamente com os recursos necessários para cada atividade. Além disso, você pode adicionar informações sobre fluxos de receita e estrutura de custos.

O download dessa ferramenta é gratuito e permite o uso instantâneo por meio do Microsoft Word. Se a simplicidade é algo que você procura em seu modelo de tela de modelo de negócios, esse é um bom lugar para começar. Faça o download deste modelo

11. Modelo de tela de modelo de negócios em branco do Microsoft Work por The Business Model Analyst

via The Business Model Analyst

Procurando um modelo diferente do Word para criar seu próximo plano de negócios? Este modelo de tela de modelo de negócios em branco é um pouco mais complexo e flexível do que o documento anterior - e também é gratuito para download!

Esse modelo oferece a você e aos membros da sua equipe uma visão centralizada do seu modelo de negócios, mantendo todos na mesma página, literal e figurativamente. Ele pega os segmentos do modelo acima e os apresenta em um formato de diagrama . É possível visualizar todos os principais parceiros, atividades e muito mais em seções organizadas e adicionar detalhes na forma de notas adesivas . Escolha entre diferentes opções de formatação, incluindo cores, fontes e arranjos para otimizar a apresentação de seus dados. Faça o download deste modelo

Elementos de um Business Model Canvas

Compreender os principais componentes de um canvas de modelo de negócios é fundamental para aplicá-lo efetivamente à sua estratégia de negócios. Cada elemento desempenha uma função vital na apresentação de uma visão abrangente de seu modelo de negócios. Aqui estão os elementos essenciais de um modelo de canvas de modelo de negócios:

Parceiros-chave

Os principais parceiros são as empresas ou indivíduos externos que contribuem para o sucesso de sua empresa. Eles podem incluir fornecedores, fabricantes e aliados de negócios que apoiam suas operações ou estratégias de entrada no mercado, ajudando a reduzir riscos ou a adquirir recursos.

Principais atividades

As atividades-chave envolvem as ações essenciais que sua empresa deve realizar para entregar sua proposta de valor com sucesso. Isso pode variar desde a produção, solução de problemas, até a entrega, o que é crucial para o sucesso de seu modelo de negócios.

Proposta de valor

A proposta de valor define o valor exclusivo que seu produto ou serviço oferece aos clientes. É o que o diferencia dos concorrentes e atende a necessidades ou problemas específicos dos clientes, tornando sua oferta atraente.

Relacionamento com o cliente

Os relacionamentos com os clientes descrevem os tipos de relacionamentos que você estabelece com seus segmentos de clientes. Seja pessoal, automatizado ou de autoatendimento, esse elemento descreve como você interage e mantém o envolvimento com seus clientes.

Segmentos de clientes

Os segmentos de clientes identificam os diferentes grupos de pessoas ou organizações que sua empresa pretende atender. Diferentes segmentos podem ter necessidades variadas, e adaptar sua abordagem a cada segmento pode otimizar a satisfação e a entrega de valor.

Canais

Os canais referem-se aos métodos pelos quais sua empresa se comunica e alcança os segmentos de clientes para entregar a proposta de valor. Canais eficazes garantem que os produtos e serviços certos cheguem aos clientes na hora e no local certos.

Principais recursos

Os recursos-chave são os ativos vitais para que uma empresa crie e entregue sua proposta de valor, alcance mercados, mantenha relacionamentos com clientes e gere receita. Isso inclui recursos físicos, intelectuais, humanos e financeiros.

Estrutura de custos

A estrutura de custos destaca os custos significativos envolvidos na operação do modelo de negócios. Compreender esses custos ajuda a criar estratégias de otimização de valor, redução de custos e gerenciamento financeiro geral.

Fluxo de receita

Os fluxos de receita constituem as várias fontes com as quais a empresa ganha dinheiro de cada segmento de cliente. Isso pode incluir vendas diretas, assinaturas, licenciamento ou qualquer outro mecanismo de geração de receita.

Alcance suas metas com modelos de modelos de negócios

Escolher o modelo de modelo de negócios correto é essencial para desenvolver um plano bem-sucedido que se alinhe às metas e aos objetivos de sua empresa. Com uma variedade de opções disponíveis, pode ser difícil encontrar o modelo ideal que atenda às suas necessidades específicas.

A ampla gama de Biblioteca de modelos oferece uma variedade de modelos personalizáveis para simplificar o processo de planejamento de negócios e atingir suas metas. Além disso, você pode acessar qualquer modelo, centenas de recursos de produtividade e mais de 1.000 integrações gratuitamente quando você se inscrever no ClickUp hoje .