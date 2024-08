10 modelos gratuitos de relatórios de incidentes no ClickUp Docs, Word e Excel

Por mais que odiemos admitir, acidentes acontecem. 🤷🏼‍♀️

E, no final das contas, a responsabilidade e a honestidade são sempre as melhores políticas - mas esse é um blog para outra ocasião! Não importa a gravidade do incidente ou mesmo que algo importante tenha passado despercebido por pouco, você deve registrar e relatar a situação.

Isso parece um pouco assustador, mas não precisa ser assim.

O relatório de incidentes não apenas mantém o controle de suas KPI principal do departamento de RH ele garante que a história não se repita e mantém sua equipe operando com eficiência e, o mais importante, com segurança.

Sua segurança é a principal prioridade de todas as empresas, portanto, os relatórios de incidentes dependem muito de contar toda a história, inclusive os principais detalhes, datas, partes envolvidas, circunstâncias e acompanhamentos.

Além disso, muitas empresas enviam relatórios para empresas ainda maiores para provar como estão seguindo os protocolos de segurança em todos os aspectos, quando se trata de segurança, primeiros socorros, exposição ou danos.

Um formulário ou modelo de relatório de incidente facilita muito esse processo. Essas ferramentas podem aliviar a sua mente em situações estressantes, garantindo que todos os relatórios de incidentes sejam preenchidos, fornecendo maneiras de melhorar a sua vida profissional avançar.

E para encontrar seu próximo formulário ou modelo de relatório de incidente, você veio ao lugar certo. 🙂

Nós o orientaremos sobre as principais perguntas frequentes sobre relatórios de incidentes, os principais recursos de modelos a serem procurados e forneceremos 10 exemplos gratuitos para ClickUp, Word, Excel e outros. 🙌🏼

O que é um modelo de relatório de incidente?

Digamos que a sua equipe quase perde um acidente grave no trabalho. Felizmente, ninguém se machucou, mas todos estão um pouco abalados e o incidente poderia ter sido evitado.

Depois que todos estiverem com os nervos à flor da pele e forem distribuídos copos de água, seu gerente preencherá um relatório de incidente detalhando exatamente o que aconteceu.

Em vez de abrir um documento em branco, software de gerenciamento de incidentes e um modelo de relatório personalizável o guiarão pelas próximas etapas.

Um formulário ou modelo de relatório de incidente é um documento pré-construído e formatado para que os gerentes registrem incidentes, inclusive danos, lesões, segurança no local de trabalho, chamadas próximas e muito mais. Esses modelos costumam ser seguidos de cima para baixo e abrangem a situação quem, o quê, onde, quando, por que e como.

Esses documentos geralmente são armazenados e rastreados por meio de Software de RH para manter o monitoramento KPIs de RH ao longo do tempo ou até mesmo compartilhados com outras empresas que supervisionam a segurança no local de trabalho.

O que faz um bom modelo de relatório de incidente?

Todos os relatórios de incidentes devem incluir muitos detalhes importantes, mas não há dois modelos iguais. O mesmo vale para sua formatação! Seu processo de relatório de incidentes pode girar em torno de documentos planilhas eletrônicas ou formulários para coletar as informações necessárias.

O ClickUp Docs permite que a formatação avançada e os comandos de barra funcionem com mais eficiência

Ainda assim, há alguns recursos essenciais que devem ser procurados em seu próximo formulário ou modelo de relatório de incidente para garantir que a segurança permaneça na vanguarda de seus negócios:

Formatação e estilo ricos para suportar várias seções, páginas aninhadas, tabelas ou mídia incorporada no relatório.

para suportar várias seções, páginas aninhadas, tabelas ou mídia incorporada no relatório. Recursos de colaboração como edição ao vivo com vários membros da equipe, comentários no modelo para comunicar aprovações e @menções.

como edição ao vivo com vários membros da equipe, comentários no modelo para comunicar aprovações e @menções. Segurança, permissões e compartilhamento para garantir que as informações confidenciais fiquem entre as pessoas certas.

para garantir que as informações confidenciais fiquem entre as pessoas certas. Integrações para ampliar a funcionalidade do seu modelo, trazer contexto adicional por meio de incorporação e manter seus relatórios seguros e organizados entre o restante do seu trabalho.

10 modelos de relatórios de incidentes

Agora que já abordamos os conceitos básicos, vamos colocar seu novo conhecimento à prova!

Conhecendo as qualidades dos principais modelos de relatórios de incidentes e sua função na segurança da empresa, examine alguns dos melhores modelos disponíveis no mercado atualmente - e acesse todos eles diretamente deste artigo!

Aqui estão os 10 melhores modelos gratuitos de relatórios de incidentes para melhorar a segurança no trabalho para ClickUp , Word e Excel.

1. Modelo de relatório de incidente de funcionário do ClickUp

Modelo de relatório de incidente de funcionário do ClickUp

Um Relatório de Incidente de Funcionário é um documento importante para registrar qualquer incidente ou atividade relacionada a incidentes que envolva um funcionário atual ou antigo em uma empresa. Geralmente, ele é preenchido pelo departamento de Recursos Humanos (RH) da empresa.

Normalmente, esses relatórios são usados para registrar detalhes relevantes, como data, hora, tipo de incidente, local do incidente, partes envolvidas, descrição do incidente e qualquer ação tomada como resultado do incidente.

Os Modelo de relatório de incidente de funcionário do ClickUp o ajudará a criar um relatório de incidente rapidamente e a padronizar o processo de registro de incidentes de funcionários. O documento detalha um processo de relatório de incidentes que é fácil de navegar. Esses documentos podem ser usados para fins de rastreamento de incidentes, análise de incidentes e prevenção de incidentes. Faça o download deste modelo

2. Modelo de plano de ação para incidentes do ClickUp

Modelo de plano de ação para incidentes do ClickUp

Um Plano de Ação para Incidentes (IAP) é um documento que descreve os planos imediatos para responder a um incidente ou emergência. Os planos de ação para incidentes incluem detalhes como recursos, informações sobre o período operacional e considerações de segurança, protocolos de comunicação e incidentes métodos de rastreamento .

Ao usar o Modelo de plano de ação para incidentes do ClickUp como ponto de partida, as empresas podem economizar tempo e garantir que todas as informações necessárias sejam incluídas em cada IAP que desenvolverem. Isso ajudará as empresas a criar registros confiáveis de atividades relacionadas a incidentes e a colocar em prática estratégias eficazes!

O modelo inclui seções codificadas por cores para capturar todas as informações necessárias para aprovação:

Resumo da situação : breve resumo do incidentePlano de ação *Plano de execução: Objetivos e estratégias

: breve resumo do incidentePlano de ação *Plano de execução: Objetivos e estratégias Informações de contato da equipe de incidentes : Métodos de contato para o pessoal no local

: Métodos de contato para o pessoal no local Lista de organização do incidente : equipes de Operações, Planejamento, Logística e _Finanças

: equipes de Operações, Planejamento, Logística e _Finanças Lista de atribuições de incidentes : Tarefas para supervisores e membros da equipe

: Tarefas para supervisores e membros da equipe Mapa/Resumo da situação: Local/região do incidente ou outros gráficos

Aprovação do plano de incidente: Enviado por, Data de envio e Assinatura Faça o download deste modelo

3. Modelo de relatório de incidente de segurança do ClickUp

Modelo de relatório de incidente de segurança do ClickUp

Um formulário de relatório de incidente de segurança captura todos os detalhes sobre qualquer incidente ou atividades relacionadas a incidentes. Ele também inclui indicadores importantes, como o nível de urgência e a gravidade do incidente. Isso é especialmente importante para incidentes de alto risco, como acidentes de trabalho, ferimentos sofridos e situações de tratamento médico.

Os relatórios de incidentes de segurança ajudarão a analisar a eficácia geral dos sistemas e processos de segurança de uma organização. Ao compreender como os incidentes ocorrem e como eles podem ser evitados no futuro, as empresas podem trabalhar para criar ambientes mais seguros para seus funcionários.

Compartilhe diretamente os Modelo de relatório de incidente de segurança do ClickUp URL entre sua equipe ou exportá-lo para fins de arquivamento em papel. Você pode até mesmo proteger seus documentos do ClickUp usando os controles de privacidade e edição para evitar alterações indesejadas nas informações do relatório! 🔐

Ao rastrear todos os incidentes com pontos de dados precisos durante um período de tempo, as empresas podem obter uma melhor compreensão das tendências de segurança em seu ambiente e desenvolver estratégias eficazes para lidar com elas no futuro.

Saiba como fazer *Reduzir os riscos de segurança cibernética no gerenciamento remoto de projetos* ! Faça o download deste modelo

4. Modelo de relatório de incidente de TI do ClickUp

Modelo de relatório de incidente de TI do ClickUp

Um relatório de incidente de TI é um documento interno que as empresas usam para registrar e monitorar informações relacionadas a incidentes de TI. Com relatórios de incidentes abrangentes, detalhados e precisos, as empresas podem identificar tendências de incidentes que as ajudam a melhorar o processo de resposta e a garantir a conformidade com os requisitos legais.

Além disso, esses documentos ajudam as equipes de TI a colaborar com mais eficiência nos esforços de resposta a incidentes, melhorando os tempos de contenção e resolução. Por sua vez, as organizações salvam registros confiáveis de todos os incidentes anteriores associados ao seu ambiente, que podem ser usados para avaliar a postura de segurança atual e planejar adequadamente as ameaças futuras.

O Modelo de relatório de incidente de TI do ClickUp inclui uma descrição detalhada, uma lista de verificação, subtarefas e campos personalizados que qualquer gerente pode usar para criar um relatório completo e eficaz de um incidente de TI. Esse modelo de tarefa fornece uma estrutura para desenvolver seu relatório, mas é totalmente personalizável para se adequar aos processos e procedimentos de sua organização! Faça o download deste modelo

5. Modelo de relatório pós-ação simples do ClickUp

Modelo de relatório pós-ação simples do ClickUp

Um relatório pós-ação é um documento estratégico usado para avaliar e revisar o sucesso ou o fracasso de um projeto, atividade ou evento. Ele é projetado para avaliar os resultados positivos e negativos para analisar o que deu certo e o que poderia ter sido melhorado.

E com o Modelo de relatório pós-ação simples do ClickUp com este documento detalhado, você cobrirá todas as suas bases. O relatório é dividido em quatro subpáginas:

Visão geral do exercício

Core Capacidade Análise

Relatório de recursos principais

**Plano de aprimoramento

Se você é novo no uso de relatórios pós-ação ou precisa de novas ideias para causar impacto nas partes interessadas, este é um ótimo modelo para trabalhar sozinho ou com sua equipe! Faça o download deste modelo

6. Modelo de relatório de incidente de serviço do ClickUp

Mantenha o registro de detalhes importantes após a ocorrência de um incidente no local

Um relatório de serviço é um documento que detalha as atividades e o resultado de um serviço. Um relatório de serviço devidamente preenchido pode ser uma ferramenta inestimável para empresas e clientes. Ele fornece a documentação dos serviços realizados, o que ajuda as empresas a rastrear o histórico de serviços e a manter a satisfação do cliente. Para os clientes, ele funciona como um registro do serviço que foi realizado e de quaisquer alterações ou melhorias feitas.

O Modelo de relatório de serviço do ClickUp foi projetado para aprimorar o processo de descrição com recursos de incorporação, edição de rich text, compartilhamento de arquivos de mídia e muito mais. O modelo de tarefa é pré-construído com os detalhes gerais de um relatório de serviço aceitável, mas fique à vontade para personalizá-lo ainda mais para que ele atenda aos padrões de sua organização.

Descubra o top_ **Software de rastreamento de emissões **para resolver as preocupações dos clientes Faça o download deste modelo

7. Modelo de relatório de fim de dia do ClickUp

Modelo de relatório de fim de dia do ClickUp

Um relatório de incidente de fim de dia é um documento de incidente gerado no final de cada dia útil. Esses relatórios contêm informações detalhadas sobre o incidente, como o nível de gravidade do incidente, os ativos ou sistemas afetados, o pessoal ou as equipes envolvidas e uma linha do tempo do incidente.

Além disso, esses relatórios fornecem informações sobre o processo de resolução de incidentes, ações corretivas tomadas pela organização e quaisquer lições aprendidas . Eles também permitem que as organizações compreendam as tendências de seus incidentes em um período mais longo e planejem as ameaças com antecedência.

As Modelo de relatório de fim de dia do ClickUp é uma ótima opção inicial para empresas que buscam identificar lacunas ou pontos fracos nos processos de resposta que devem ser abordados para melhorar a contenção e os tempos de resolução no futuro. Ele vem com uma autoavaliação para que os funcionários avaliem sua produtividade, seus acúmulos e tarefas para o dia seguinte.

Confira o guia de introdução para obter dicas e exemplos para torná-lo seu! Faça o download deste modelo

8. Modelo de plano de ação corretiva do ClickUp

Modelo de plano de ação corretiva do ClickUp

Um plano de ação corretiva é um conjunto de etapas criadas para identificar, corrigir e evitar a recorrência de erros e problemas potenciais ou existentes. Esse plano descreve as estratégias que uma organização deve adotar para remediar o incidente e restaurar as operações normais. Normalmente, o plano inclui ações como análise da causa raiz documentação de dados, práticas de gerenciamento de riscos e atividades de encerramento de incidentes.

Às vezes, é um processo demorado para que todos estejam na mesma página. Especialmente quando as informações podem ser usadas para fins de relatórios regulatórios e processos judiciais, se necessário. Experimente o Modelo de plano de ação corretiva do ClickUp para alinhar a comunicação e as tarefas e economizar tempo!

Os principais elementos de um CAP neste modelo de quadro branco são organizados para reduzir o tempo necessário desde a identificação de um incidente até a implementação de uma solução:

Áreas para melhoria : Identifique os campos das operações de negócios ou do desempenho da equipe que precisam de mudanças e atenção

: Identifique os campos das operações de negócios ou do desempenho da equipe que precisam de mudanças e atenção Problemas e causas-raiz : Defina os desafios, os obstáculos e as informações de apoio de cada um para analisar e desenvolver uma solução

: Defina os desafios, os obstáculos e as informações de apoio de cada um para analisar e desenvolver uma solução Soluções possíveis : Considere todos os fatores envolvidos em seu plano corretivo e liste todas as soluções possíveis para fazer uma mudança para melhoria

: Considere todos os fatores envolvidos em seu plano corretivo e liste todas as soluções possíveis para fazer uma mudança para melhoria Medida de sucesso : Defina o sucesso mensurável por meio de indicadores-chave de desempenho ou métricas que sejam aplicáveis e benéficas para a sua equipe e para as operações em geral

: Defina o sucesso mensurável por meio de indicadores-chave de desempenho ou métricas que sejam aplicáveis e benéficas para a sua equipe e para as operações em geral Responsáveis pelas tarefas : Designe membros específicos da equipe para cada tarefa

: Designe membros específicos da equipe para cada tarefa **Cronograma: aloque tempo suficiente para se preparar para a mudança e o aprimoramento à medida que você avança neste modelo Faça o download deste modelo ### 9. Modelo de relatório de incidentes do Microsoft Word

via Template.net Um modelo de relatório de incidente do Microsoft Word é um documento editável para incidentes no local de trabalho e acidentes com ferimentos. Ele serve como ponto de partida para que qualquer pessoa possa criar novos documentos rapidamente, economizando tempo e esforço na formatação do documento.

O modelo tem seções dedicadas a detalhes importantes: Introdução, Objetivos, Informações sobre o incidente, Metodologia, Achados, Conclusão e Recomendações. Faça o download deste modelo

10. Modelo de relatório de incidente do Excel

via WeTrack Se você estiver procurando um modelo de relatório de incidente que ainda seja baseado em texto, mas que não tenha muitos parágrafos, experimente um relatório de incidente em Excel ! Este modelo está organizado em quatro áreas principais:

Lista de verificação do tipo de incidente

Escala de gravidade do incidente

Categorias de incidentes

Informações de contato principais

À medida que você começar a criar uma biblioteca de formulários de relatórios de incidentes, será mais difícil usar o Excel. Um modelo de relatório no Excel não é remoto nem facilita a colaboração, portanto, o controle de versões pode ficar fora de controle. Integre o Excel a uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp para reunir todo o trabalho em um só lugar. Você pode acessar a plataforma ClickUp em qualquer lugar - celular, desktop, complemento de e-mail e extensão do Chrome! Faça o download deste modelo

Fique um passo à frente dos incidentes com os modelos do ClickUp

Sua segurança é a principal prioridade de toda empresa. Portanto, quando acontecem acidentes, você não quer que seu relatório de incidente vá para uma gaveta e nunca mais seja visto.

Em vez disso, siga esse relatório e tome medidas para garantir que medidas preventivas sejam tomadas no futuro!

A melhor maneira de fazer isso? Encontre um modelo de relatório de incidente que funcione com um software projetado para manter seu trabalho em conjunto, seguro e em conformidade, como o ClickUp. 🙂

Crie belos documentos, wikis e muito mais - depois conecte-os a fluxos de trabalho e execute ideias com sua equipe

O ClickUp é a única plataforma de produtividade poderosa o suficiente para otimizar seus processos de segurança, armazenar informações valiosas e manter a equipe alinhada em todas as políticas críticas. Com seu próprio editor de documentos incorporado e dinâmico, o ClickUp é a solução ideal para relatórios de incidentes de todos os tipos. Páginas aninhadas, edição em tempo real, comentários atribuídos e formatação avançada são apenas alguns dos recursos que tornam o ClickUp a solução ideal para relatórios de incidentes de todos os tipos Documentos do ClickUp tão valiosos - mas a melhor parte? Ele é fornecido sem nenhum custo.

Explore centenas de modelos para cada caso de uso, mais de 1.000 integrações e recursos avançados de geração de relatórios entre todos os planos de preços quando você se inscrever no ClickUp e veja a produtividade da sua equipe aumentar. 🛫