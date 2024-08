10 maneiras de reduzir os riscos de segurança cibernética no gerenciamento de projetos

O gerenciamento de projetos vem acompanhado de muitas responsabilidades, prazos, turnos noturnos e muito café.

Felizmente, você pode se manter no topo com um pouco de ajuda de seu amigo: software de gerenciamento de projetos .

Com isso em mente, a comunicação nunca foi tão simples, fácil ou rápida, resultando em uma equipe mais produtiva e bem-sucedida.

O gerenciamento remoto de projetos ajuda os gerentes de projeto a conectar equipes híbridas e garantir que todos trabalhem juntos para atingir as metas do projeto. Nesse sentido, não é diferente de gerenciar qualquer outro projeto, exceto pelo fato de o projeto ser realizado remotamente.

E gerenciar e operar uma equipe remota traz uma questão delicada: aumento do risco de crimes cibernéticos.

Dito isso, vamos dar uma olhada nas cinco maiores ameaças à segurança cibernética que os gerentes de projeto enfrentam atualmente e dez maneiras de combatê-las!

5 maiores ameaças à segurança cibernética em 2024 A segurança cibernética pode fazer ou destruir uma empresa .

As empresas funcionam com base em dados, e os dados são o ativo mais valioso da empresa. No entanto, no mundo digital de hoje, os dados se tornaram mais vulneráveis a ataques cibernéticos e, com os arranjos de trabalho híbrido e remoto, essa vulnerabilidade é ainda maior.

A aumento de violações de dados e hacks pode ser atribuído à falta de proteção de dados, às consequências de uma pandemia global e a um aumento na sofisticação das explorações. As empresas agora estão mais conscientes do que nunca dos problemas que as violações de dados podem criar.

Uma das violações de dados que preparou o caminho para a nova legislação da UE foi o caso Wonga Loans. Essa empresa de empréstimos do dia de pagamento sofreu uma violação de dados significativa em 2017 que expôs as informações bancárias de 250.000 clientes.

Aqui estão as ameaças cibernéticas mais importantes das quais você deve estar ciente e dicas sobre como evitá-las.

1. Homem no meio

Imagine o seguinte cenário: você e seu colega estão conversando por meio de uma plataforma segura, mas alguém está espionando sua conversa e enviando mensagens falsas para seu colega a partir de você. Que horror!

A ideia por trás disso é que os hackers obtêm acesso a dados pessoais e confidenciais e manipulam as mensagens.

Isso pode acontecer se você usar uma rede Wi-Fi pública não segura. Quando o hacker estiver dentro do local inseguro, ele terá acesso e enviará malware para encontrar dados confidenciais. Eles também podem fingir ser um cliente ou um parceiro de negócios, ou qualquer pessoa, na verdade.

Exemplo de um ataque man-in-the-middle

Recentemente, um agente de ameaças obteve 500 certificados de sites como Google, Skype e outros sites importantes graças a uma invasão no site de registro holandês DigiNotar. Ao usar esses certificados, o invasor se fez passar por sites confiáveis em um ataque MITM e roubou os dados dos usuários, induzindo-os a fornecer suas credenciais em sites espelho. A violação acabou causando um impacto em cerca de 300.000 contas iranianas do Gmail e levou a DigiNotar a declarar falência.

2. Injeção clássica de SQL

Digamos que você esteja se preparando para as férias e queira comprar um vestido havaiano. Você abre o navegador da Web e digita "Hawaiian dresses" na barra de pesquisa. Se a barra de pesquisa estiver infectada pela injeção de código mal-intencionado, ela ainda fornecerá uma lista de vestidos havaianos, mas usará sua pergunta para encontrar suas informações pessoais. 😬

Um hacker usa um trecho de código SQL para alterar um banco de dados e obter acesso a informações potencialmente importantes em um ataque cibernético conhecido como injeção de SQL. Como pode ser usado em qualquer aplicativo da Web ou site que faça uso de um banco de dados baseado em SQL, esse é um dos tipos de ataque mais comuns e perigosos.

Exemplo de um ataque SQL

Algumas vítimas desse tipo de ataque cibernético incluem Sony Pictures, Target, LinkedIn e Epic Games. O caso da Cisco de 2018 é um dos ataques mais conhecidos. Eles encontraram uma vulnerabilidade de injeção de SQL no Cisco Prime License Manager.

Os invasores conseguiram obter acesso shell aos sistemas em que o gerenciamento de licenças foi implantado. Mas não se preocupe. Desde então, a Cisco conseguiu corrigir o problema.

Embora esse bug já seja velho o suficiente para ser consumido, ainda não conseguimos eliminá-lo de vez. Ele é considerado uma das ameaças cibernéticas mais antigas e, mesmo assim, ainda causa muitos problemas.

3. O crescimento do malware

É tudo muito divertido até você baixar um malware e ajudar os hackers a obter todos os seus dados pessoais. O malware resume todos os arquivos ou programas que causam danos e abrange worms, cavalos de troia, vírus e ransomware.

Até 2021, 68.5% das empresas sofreram ataques de malware. Os relatórios mostram que o aumento foi construído com base no aumento do surto de COVID-19.

Além disso, os criminosos se afastaram das campanhas automatizadas de ransomware que se concentravam na escala para extorsões mais direcionadas contra empresas bem estabelecidas. Devido a essa mudança, o ransomware se tornou mais lucrativo e acabou chamando a atenção de gangues criminosas.

O aumento do uso dessa nova técnica de extorsão causou o agravamento do surto de ransomware.

Via Statistica

Exemplo de um ataque de malware

Um dos ataques mais famosos foi o Ataque de ransomware WannaCry conseguiu infectar mais de 230.000 computadores em um dia e resultou em um prejuízo de US$ 4 bilhões.

4. Técnicas sofisticadas de phishing

Phishing é uma forma de engenharia social na qual um invasor envia uma mensagem falsa com o objetivo de enganar a pessoa para que ela forneça informações pessoais ou instale um software nocivo na infraestrutura da vítima.

Exemplo de uma técnica de phishing

A Ubiquiti Networks, infelizmente, sofreu um ataque de phishing em 2015 que custou à empresa US$ 46,7 milhões. O atacante autorizou o diretor de contabilidade da empresa a fazer uma série de transferências para finalizar uma aquisição secreta.

O hacker se fez passar pelo CEO e pelo advogado da empresa. A empresa fez 14 pagamentos por transferência eletrônica em um período de 17 dias para contas na Polônia, Hungria, China e Rússia.

A Ubiquiti teve conhecimento do problema depois de receber um aviso do FBI de que sua conta bancária em Hong Kong poderia ter sido alvo de fraude. Isso possibilitou que a empresa interrompesse todas as transferências futuras e fizesse todos os esforços para recuperar o máximo possível dos US$ 46,7 milhões, cerca de 10% do caixa da empresa, que haviam sido roubados.

5. Ataques frequentes de negação de serviço

Esse tipo de ataque cibernético pode causar o desligamento de uma rede e torná-la inacessível aos usuários. Os hackers podem ter objetivos políticos ou sociais, por exemplo, lançar uma campanha contra uma empresa cujas atividades eles não gostam.

Às vezes, os hackers usam ataques DDoS apenas por diversão e para se gabar das mais novas técnicas que desenvolveram para derrubar um sistema.

Exemplo de um ataque de negação de serviço

Em fevereiro de 2020, a Amazon Web Services foi alvo de um ataque maciço de DDoS. Esse foi o ataque DDoS mais grave da história recente e usou um método chamado reflexão do CLDAP (Connectionless Lightweight Directory Access Protocol) para atingir um cliente não identificado da AWS.

A quantidade de dados entregues ao endereço IP da vítima é aumentada de 56 a 70 vezes usando essa técnica, que depende de servidores CLDAP de terceiros vulneráveis. O ataque atingiu um pico surpreendente de 2,3 gigabytes por segundo ao longo de três dias.

10 maneiras de enfrentar as ameaças à segurança cibernética

Os hackers estão se tornando cada vez mais criativos e estão nos fazendo suar.

Para ajudá-lo a combater essas ameaças, aqui estão dez maneiras de ajudar a defender e proteger sua empresa contra possíveis ameaças cibernéticas.

1. Escolha uma ferramenta segura de gerenciamento de projetos e um serviço de armazenamento em nuvem

As ferramentas de gerenciamento de projetos são indispensáveis hoje em dia, especialmente para acompanhar o progresso do seu projeto e melhorar a comunicação da equipe. No entanto, nem todas as ferramentas de trabalho disponíveis atualmente são seguras.

Quando dizemos "segura", estamos nos referindo a uma plataforma com as medidas de autorização adequadas para minimizar o vazamento de informações.

Faça o download do ClickUp para acessar em qualquer dispositivo, a qualquer momento ClickUp é um dos mais ferramentas de colaboração seguras disponíveis atualmente. Ela oferece um ambiente seguro e, ao mesmo tempo, leva em conta o desempenho do aplicativo e a experiência geral do usuário.

De fato, ele tem obtido continuamente as certificações de conformidade SOC 2, ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27018. Essas certificações Certificações ISO comprovam o compromisso da ClickUp em manter os dados de seus clientes protegidos e sua prontidão para dar suporte a clientes de todos os tamanhos em todo o mundo.

Dê uma olhada em seus recursos de segurança: Autenticação de dois fatores é diretora de marketing da Internxt , um serviço de armazenamento em nuvem de conhecimento zero baseado na melhor privacidade e segurança da categoria.