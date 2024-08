Condados onde a maioria das pessoas trabalha em casa em cada estado

Quando a pandemia da COVID-19 surgiu no início de 2020, todas as tarefas que poderiam se adaptar a uma atividade remota se adaptaram - aulas de ginástica, happy hours, até mesmo consultas médicas - e, principalmente, o dia de trabalho.

Mas muitas permaneceram presenciais, em parte dependendo da tarefa ou do trabalho. Uma pesquisa do Pew Research Center realizada em outubro de 2020 constatou que 71% das pessoas que podiam fazer seu trabalho remotamente estavam trabalhando remotamente. Ainda assim, os trabalhadores de baixa renda tinham menos probabilidade de fazê-lo, independentemente de suas funções.

A geografia também foi importante: As cidades eram mais prováveis de ter empregos favoráveis à distância, de acordo com uma análise da OCDE, mas muitas áreas rurais procuraram atrair trabalhadores que agora podiam trabalhar em qualquer lugar.

A mudança para o trabalho remoto não terminou completamente quando os escritórios reabriram para o trabalho presencial: De acordo com outra pesquisa do Pew Research Center, 59% dos entrevistados ainda estavam trabalhando remotamente em 2022. ClickUp usado Dados do Census Bureau da Pesquisa da Comunidade Americana de 2021 para encontrar o condado em cada estado com a maior porcentagem de pessoas que trabalham em casa pelo menos parte do tempo.

Obviamente, o motivo pelo qual muitos trabalhadores estão optando pelo teletrabalho é diferente em 2023 do que era em março de 2020. Na mesma pesquisa do Pew Research Center de 2022, os entrevistados disseram que trabalhar em casa facilitava o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho e o cumprimento de prazos. Menos trabalhadores remotos disseram que estavam preocupados com a exposição à COVID-19 do que em 2020.

Além disso, uma pesquisa de 2022 realizada pela McKinsey and Company constatou que, entre os profissionais pesquisados que tiveram a oportunidade de trabalhar em casa, 87% aproveitaram disso. Um acordo de trabalho flexível foi citado até mesmo como o terceiro maior motivador para procurar um novo emprego.

Então, qual é a situação do trabalho remoto em todo o país? Quase 18% dos americanos que responderam à Pesquisa da Comunidade Americana do Census Bureau de 2021 disseram que trabalharam em casa pelo menos uma vez na semana anterior. Isso corresponde a 27,6 milhões de pessoas- aproximadamente o triplo dos 9 milhões que disseram trabalhar em casa em 2019 .

Obviamente, a quantidade de trabalhadores remotos varia de estado para estado: Quase metade dos profissionais do Distrito de Colúmbia trabalhou remotamente em 2021, com quase um quarto dos trabalhadores em Washington, Maryland, Colorado e Massachusetts também fazendo login em casa.

Nesta análise, os empates foram desfeitos pelo número de trabalhadores em um município. As estimativas da American Community Survey de um único ano só estavam disponíveis para cerca de 620 condados - aqueles com populações acima de 65.000 -de mais de 3.000 em todo o país, mas foram usadas em vez de estimativas de cinco anos devido às mudanças extremas nas tendências de trabalho em casa nos últimos anos. Os estados estão listados aqui em ordem alfabética.

Continue lendo para descobrir onde a maioria das pessoas trabalha em casa em seu estado.

Alabama: Condado de Madison

Pessoas que trabalham em casa no condado : 19.2% dos trabalhadores

: 19.2% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 193.623

(idade 16+): 193.623 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 9.6% dos trabalhadores

: 9.6% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 2,2 milhões

Alasca: Município de Anchorage

Pessoas que trabalham em casa no condado : 12.6% dos trabalhadores

: 12.6% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 145.508

(idade 16+): 145.508 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 10.3% dos trabalhadores

: 10.3% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (idade 16+): 343.883

Arizona: Condado de Maricopa

Pessoas que trabalham em casa dentro do condado : 23.8% dos trabalhadores

: 23.8% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 2,2 milhões

(idade 16+): 2,2 milhões Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 20.7% dos trabalhadores

: 20.7% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 3,3 milhões

Arkansas: Condado de Benton

Pessoas que trabalham em casa dentro do condado : 21.5% dos trabalhadores

: 21.5% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 145.609

(idade 16+): 145.609 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 9.7% dos trabalhadores

: 9.7% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 1,3 milhão

Califórnia: Condado de São Francisco

Pessoas que trabalham em casa no condado : 45.6% dos trabalhadores

: 45.6% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 438.943

(idade 16+): 438.943 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 21.4% dos trabalhadores

: 21.4% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 17,8 milhões

Colorado: Condado de Boulder

Pessoas que trabalham em casa dentro do condado : 36.3% dos trabalhadores

: 36.3% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 172.868

(idade 16+): 172.868 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 23.7% dos trabalhadores

: 23.7% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 3,0 milhões

Connecticut: Condado de Fairfield

Pessoas que trabalham em casa no condado : 23.5% dos trabalhadores

: 23.5% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 479.278

(idade 16+): 479.278 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 19.5% dos trabalhadores

: 19.5% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 1,8 milhão

Delaware: Condado de New Castle

Pessoas que trabalham em casa dentro do condado : 23.6% dos trabalhadores

: 23.6% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 275.885

(idade 16+): 275.885 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 18.6% dos trabalhadores

: 18.6% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 455.993

Flórida: Condado de Seminole

Pessoas que trabalham em casa dentro do condado : 25.6% dos trabalhadores

: 25.6% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 240.502

(idade 16+): 240.502 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 16.6% dos trabalhadores

: 16.6% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 9,9 milhões

Geórgia: Condado de Fulton

Pessoas que trabalham em casa dentro do condado : 36.3% dos trabalhadores

: 36.3% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 558.580

(idade 16+): 558.580 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 18.2% dos trabalhadores

: 18.2% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 5,0 milhões

Havaí: Condado do Havaí

Pessoas que trabalham em casa dentro do condado : 13.0% dos trabalhadores

: 13.0% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 82.140

(idade 16+): 82.140 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 10.7% dos trabalhadores

: 10.7% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (idade 16+): 668.446

Idaho: Condado de Ada

Pessoas que trabalham em casa dentro do condado : 20.0% dos trabalhadores

: 20.0% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 254.309

(idade 16+): 254.309 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 13.3% dos trabalhadores

: 13.3% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 889.536

Illinois: Condado de DuPage

Pessoas que trabalham em casa no condado : 26.7% dos trabalhadores

: 26.7% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 468.211

(idade 16+): 468.211 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 19.3% dos trabalhadores

: 19.3% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 6,0 milhões

Indiana: Condado de Hamilton

Pessoas que trabalham em casa no condado : 27.4% dos trabalhadores

: 27.4% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 187.363

(idade 16+): 187.363 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 11.9% dos trabalhadores

: 11.9% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 3,2 milhões

Iowa: Condado de Dallas

Pessoas que trabalham em casa dentro do condado : 27.4% dos trabalhadores

: 27.4% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 59.377

(idade 16+): 59.377 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 13.4% dos trabalhadores

: 13.4% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 1,6 milhão

Kansas: Condado de Johnson

Pessoas que trabalham em casa no condado : 27.1% dos trabalhadores

: 27.1% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 329.827

(idade 16+): 329.827 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 13.8% dos trabalhadores

: 13.8% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 1,4 milhão

Kentucky: Condado de Oldham

Pessoas que trabalham em casa dentro do condado : 21.4% dos trabalhadores

: 21.4% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 33.386

(idade 16+): 33.386 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 11.5% dos trabalhadores

: 11.5% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 2,0 milhões

Louisiana: Paróquia de Orleans

Pessoas que trabalham em casa dentro do condado : 17.8% dos trabalhadores

: 17.8% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 164.397

(idade 16+): 164.397 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 8.4% dos trabalhadores

: 8.4% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 1,9 milhão

Maine: Condado de Cumberland

Pessoas que trabalham em casa dentro do condado : 26.3% dos trabalhadores

: 26.3% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 161.823

(idade 16+): 161.823 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 17.7% dos trabalhadores

: 17.7% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 660.465

Maryland: Condado de Montgomery

Pessoas que trabalham em casa no condado : 37.1% dos trabalhadores

: 37.1% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 540.481

(idade 16+): 540.481 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 24.0% dos trabalhadores

: 24.0% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 3,1 milhões

Massachusetts: Condado de Middlesex

Pessoas que trabalham em casa dentro do condado : 32.3% dos trabalhadores

: 32.3% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 866.649

(idade 16+): 866.649 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 23.7% dos trabalhadores

: 23.7% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 3,5 milhões

Michigan: Condado de Washtenaw

Pessoas que trabalham em casa dentro do condado : 29.5% dos trabalhadores

: 29.5% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 183.684

(idade 16+): 183.684 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 16.4% dos trabalhadores

: 16.4% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 4,5 milhões

Minnesota: Condado de Washington

Pessoas que trabalham em casa dentro do condado : 32.3% dos trabalhadores

: 32.3% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 140.694

(idade 16+): 140.694 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 20.9% dos trabalhadores

: 20.9% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 2,9 milhões

Mississippi: Condado de DeSoto

Pessoas que trabalham em casa no condado : 10.2% dos trabalhadores

: 10.2% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 91.372

(idade 16+): 91.372 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 6.3% dos trabalhadores

: 6.3% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 1,2 milhão

Missouri: Condado de St. Charles

Pessoas que trabalham em casa no condado : 22.6% dos trabalhadores

: 22.6% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 216.203

(idade 16+): 216.203 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 14.7% dos trabalhadores

: 14.7% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 2,9 milhões

Montana: Condado de Gallatin

Pessoas que trabalham em casa dentro do condado : 18.0% dos trabalhadores

: 18.0% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 66.583

(idade 16+): 66.583 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 14.0% dos trabalhadores

: 14.0% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 522.807

Nebraska: Condado de Douglas

Pessoas que trabalham em casa no condado : 19.1% dos trabalhadores

: 19.1% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 303.363

(idade 16+): 303.363 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 12.8% dos trabalhadores

: 12.8% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 1,0 milhão

Nevada: Condado de Washoe

Pessoas que trabalham em casa dentro do condado : 14.2% dos trabalhadores

: 14.2% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 245.560

(idade 16+): 245.560 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 13.0% dos trabalhadores

: 13.0% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 1,4 milhão

New Hampshire: Condado de Hillsborough

Pessoas que trabalham em casa no condado : 22.7% dos trabalhadores

: 22.7% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 233.146

(idade 16+): 233.146 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 19.3% dos trabalhadores

: 19.3% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 733.129

Nova Jersey: Condado de Somerset

Pessoas que trabalham em casa no condado : 31.4% dos trabalhadores

: 31.4% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 178.934

(idade 16+): 178.934 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 22.1% dos trabalhadores

: 22.1% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 4,4 milhões

Novo México: Condado de Santa Fé

Pessoas que trabalham em casa dentro do condado : 24.3% dos trabalhadores

: 24.3% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 69.704

(idade 16+): 69.704 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 15.2% dos trabalhadores

: 15.2% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (idade 16+): 877.399

Nova York: Condado de Nova York

Pessoas que trabalham em casa no condado : 36.5% dos trabalhadores

: 36.5% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 793.149

(idade 16+): 793.149 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 19.6% dos trabalhadores

: 19.6% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 9,0 milhões

Carolina do Norte: Condado de Orange

Pessoas que trabalham em casa dentro do condado : 35.2% dos trabalhadores

: 35.2% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 71.761

(idade 16+): 71.761 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 18.8% dos trabalhadores

: 18.8% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 4,9 milhões

Dakota do Norte: Condado de Cass

Pessoas que trabalham em casa no condado : 13.7% dos trabalhadores

: 13.7% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 107.722

(idade 16+): 107.722 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 8.9% dos trabalhadores

: 8.9% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 397.892

Ohio: Condado de Delaware

Pessoas que trabalham em casa dentro do condado : 32.1% dos trabalhadores

: 32.1% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 116.974

(idade 16+): 116.974 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 14.8% dos trabalhadores

: 14.8% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 5,5 milhões

Oklahoma: Condado de Tulsa

Pessoas que trabalham em casa dentro do condado : 14.0% dos trabalhadores

: 14.0% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 311.061

(idade 16+): 311.061 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 10.4% dos trabalhadores

: 10.4% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 1,8 milhão

Oregon: Condado de Multnomah

Pessoas que trabalham em casa dentro do condado : 32.1% dos trabalhadores

: 32.1% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 425.906

(idade 16+): 425.906 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 22.7% dos trabalhadores

: 22.7% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 2,0 milhões

Pensilvânia: Condado de Chester

Pessoas que trabalham em casa dentro do condado : 29.1% dos trabalhadores

: 29.1% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 280.530

(idade 16+): 280.530 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 18.7% dos trabalhadores

: 18.7% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 6,1 milhões

Rhode Island: Condado de Newport

Pessoas que trabalham em casa dentro do condado : 23.2% dos trabalhadores

: 23.2% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 42.058

(idade 16+): 42.058 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 17.5% dos trabalhadores

: 17.5% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (idade 16+): 533.088

Carolina do Sul: Condado de York

Pessoas que trabalham em casa no condado : 18.5% dos trabalhadores

: 18.5% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 137.482

(idade 16+): 137.482 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 11.7% dos trabalhadores

: 11.7% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 2,3 milhões

Dakota do Sul: Condado de Minnehaha

Pessoas que trabalham em casa dentro do condado : 14.7% dos trabalhadores

: 14.7% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 109.606

(idade 16+): 109.606 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 11.1% dos trabalhadores

: 11.1% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 445.606

Tennessee: Condado de Williamson

Pessoas que trabalham em casa no condado : 31.3% dos trabalhadores

: 31.3% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 131.742

(idade 16+): 131.742 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 14.0% dos trabalhadores

: 14.0% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 3,2 milhões

Texas: Condado de Travis

Pessoas que trabalham em casa no condado : 36.2% dos trabalhadores

: 36.2% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 731.623

(idade 16+): 731.623 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 16.3% dos trabalhadores

: 16.3% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 13,6 milhões

Utah: Condado de Salt Lake

Pessoas que trabalham em casa no condado : 23.5% dos trabalhadores

: 23.5% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 613.545

(idade 16+): 613.545 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 20.0% dos trabalhadores

: 20.0% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 1,6 milhão

Vermont: Condado de Chittenden

Pessoas que trabalham em casa dentro do condado : 26.4% dos trabalhadores

: 26.4% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 91.678

(idade 16+): 91.678 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 19.6% dos trabalhadores

: 19.6% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 327.910

Virgínia: Condado de Arlington

Virgínia: Condado de Arlington

Pessoas que trabalham em casa dentro do condado : 48.8% dos trabalhadores

: 48.8% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 142.653

(idade 16+): 142.653 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 22.3% dos trabalhadores

: 22.3% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 4,3 milhões

Washington DC

Pessoas que trabalham em casa dentro do condado : 48.3% dos trabalhadores

: 48.3% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 354.033

(idade 16+): 354.033 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 48.3% dos trabalhadores

: 48.3% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (idade 16+): 354.033

Washington: Condado de King

Pessoas que trabalham em casa dentro do condado : 38.3% dos trabalhadores

: 38.3% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 1,2 milhão

(idade 16+): 1,2 milhão Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 24.2% dos trabalhadores

: 24.2% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 3,7 milhões

Virgínia Ocidental: Condado de Monongalia

**Pessoas que trabalham em casa no país: 16.1% dos trabalhadores

Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 50.715

(idade 16+): 50.715 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 10.2% dos trabalhadores

: 10.2% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 707.299

Wisconsin: Condado de Dane

Pessoas que trabalham em casa dentro do condado : 24.4% dos trabalhadores

: 24.4% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 313.158

(idade 16+): 313.158 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 14.8% dos trabalhadores

: 14.8% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 2,9 milhões

Wyoming: Condado de Natrona

Pessoas que trabalham em casa no condado : 7.3% dos trabalhadores

: 7.3% dos trabalhadores Número total de trabalhadores no condado (idade 16+): 38.741

(idade 16+): 38.741 Pessoas que trabalham em casa em todo o estado : 8.9% dos trabalhadores

: 8.9% dos trabalhadores Número total de trabalhadores em todo o estado (16 anos ou mais): 283.628

Escritor convidado: _

_ana Maria Mantz