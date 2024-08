5 gráficos que mostram como os níveis de produtividade variam de acordo com o estado

A pandemia da COVID-19 impulsionou um aumento na produtividade em todo o país, mesmo que esse aumento tenha sido desigual de estado para estado. ClickUp usou dados do Bureau of Labor Statistics para comparar os níveis de produtividade por estado, com base nos locais de negócios. A análise examina de perto as relações entre produtividade, remuneração e horas trabalhadas.

Os economistas e as instituições entendem os seres humanos como elementos importantes nas operações comerciais desde que Adam Smith propôs pela primeira vez a definição do conceito de " capital humano " no final dos anos 1700.

O número de horas que as pessoas trabalham pode ser medido ou estimado, e o número total de bens e serviços criados em cada hora de trabalho por pessoa é considerado uma medida de " produtividade ou a eficiência com que os seres humanos fazem coisas novas em busca de ganhos econômicos.

Desde a década de 1950, estudos têm demonstrado que o capital humano, assim como o próprio dinheiro, pode impulsionar o crescimento econômico para nações inteiras de pessoas.

O dilema do equilíbrio entre vida pessoal e profissional após a pandemia

Os trabalhadores são, obviamente, muito mais do que apenas um ativo em uma linha de montagem de veículos ou um atendente em um avião comercial - eles também são indivíduos que têm famílias, paixões e vidas fora do trabalho que desempenham.

A pandemia da COVID-19 revelou a luta moderna dos americanos para equilibrar esses dois mundos. Trabalhando em casa ou em ambientes de trabalho arriscados, as pessoas descobriram uma nova vantagem em uma economia em que os trabalhadores estavam em alta demanda. Muitos trabalhadores começaram a buscar mais flexibilidade e remuneração no trabalho ou trocaram de emprego.

Conforme medido pelos economistas atualmente, a produtividade é uma força humana que só tem aumentado. Isso se deve ao fato de as pessoas incorporarem novas tecnologias e inovações, o que lhes permite produzir bens e serviços com mais eficiência. E os EUA têm sido consistentes na promoção de avanços tecnológicos nas últimas décadas. Se o setor privado os aproveitou adequadamente é uma questão de debate.

Devido a esse fato, examinar a mudança na produtividade de ano para ano é mais valioso do que simplesmente reconhecer a tendência há muito aceita de que o avanço tecnológico apenas fez com que os seres humanos se tornassem mais produtivos ao longo do tempo.

A mudança na produtividade do trabalho em 5 gráficos

Então, quanto mais valor os trabalhadores criaram por hora em 2021 em comparação com 2020? Em nível nacional, produtividade do trabalho entre os trabalhadores do setor privado aumentou 1,9% em 2021, ou seja, aproximadamente no mesmo nível das últimas décadas. De acordo com o BLS, as horas trabalhadas cresceram 5,4% de 2020 a 2021 - o crescimento ano a ano mais significativo em décadas, embora os números de 2021 ainda não tenham excedido o total de horas trabalhadas em 2019.

Isso se deve, em parte, ao fato de 2020 ter sido um ano historicamente perturbador para o trabalho. A disseminação do contágio e a falta de vacinas para evitar a morte significavam que as operações comerciais presenciais eram perigosas e até mesmo potencialmente mortais, especialmente para trabalhadores mais velhos .

A maioria dos estados aumentou a produtividade da mão de obra, mas alguns registraram reduções

As áreas que abrigam empresas de rápido crescimento podem ser evidência de um crescimento mais rápido da produtividade, de acordo com o Instituto Brookings . Essas informações podem ajudar a explicar por que a Califórnia e Washington, que abrigam grande parte da presença tecnológica do país, tiveram aumentos significativos de produtividade nos dois primeiros anos da pandemia da COVID-19.

Os estados que não são tradicionalmente vistos como polos tecnológicos também se beneficiaram de oscilações drásticas na migração doméstica, que viu os americanos de colarinho branco que vivem em áreas urbanas se mudarem das costas lotadas e caras para estados mais acessíveis. O Tennessee viu sua setor de tecnologia florescer nos últimos anos - uma tendência reforçada pelas pressões da pandemia.

As contribuições do PIB variaram de US$ 58 a US$ 118 por hora

As economias em expansão da Califórnia, Nova York, Massachusetts e Washington viram os trabalhadores criarem o maior valor por hora trabalhada. Esses são estados com ampla disponibilidade de Internet, o que permite aproveitar os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos em software, bem como populações em expansão.

O Meio-Oeste ficou atrás de todas as outras regiões do país desde 2007 em termos de ganhos de produtividade, de acordo com o BLS análise .

A produtividade cresceu mais onde a remuneração aumentou

Há uma forte correlação entre o aumento da remuneração e o aumento da produtividade. Os pesquisadores descobriram que as empresas que aumentar o salário incluindo em resposta a aumentos do salário mínimo, criam um maior senso de vínculo entre os trabalhadores e o empregador.

Califórnia, New Hampshire e Washington D.C. viram a remuneração aumentar mais de 5% em 2021 em relação aos níveis de 2020. Esses lugares também têm alguns dos custos de vida mais altos do país. A Flórida, que abriga uma grande população idosa, também registrou ganhos salariais significativos em relação a outros estados, mas isso não se traduziu em aumentos de produtividade.

Essa tendência não se manteve para o aumento das horas

Trabalhar mais horas não significa necessariamente produzir mais valor para uma empresa, um funcionário ou a economia. Os números comprovam isso: Trabalhadores de estados como Nevada, Wyoming e Flórida passaram mais horas trabalhando e, como resultado, tiveram um declínio na produtividade.

Em Washington e Washington D.C., os trabalhadores fizeram progressos em termos de eficiência, registrando um crescimento de 4% ou mais na produtividade em relação ao ano anterior, de acordo com dados do BLS.

Alguns trabalhadores de colarinho branco descobriram que a mudança para o trabalho remoto durante a pandemia significou mais horas de trabalho porque seus smartphones pessoais podiam receber comunicações de trabalho muito depois do término da jornada de trabalho oficial de oito horas. A maioria, no entanto, disse que isso os ajudou a encontrar um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional, de acordo com um Pesquisa da Pew Research realizada em janeiro de 2022.

Reunindo os melhores e os piores desempenhos

O resultado final é que a produção dos funcionários aumentou ao longo do ano, pois a demanda disparou de bens, enquanto os americanos continuaram a evitar negócios do setor de serviços, como eventos ao vivo e Cassinos de Nevada .

As economias de alguns estados estavam em uma posição melhor para se beneficiar dessa mudança na demanda. Estados como Wyoming e Alasca, no entanto, viram a produtividade sofrer. Eles também tiveram salários que, apesar de terem aumentado, ficaram atrás das taxas de crescimento em estados com forças de trabalho altamente qualificadas, como New Hampshire e Washington.

Escritor Convidado: _

dom DiFurio