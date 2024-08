Melhor software de gerenciamento de projetos contábeis de 2024

A contabilidade já é complicada o suficiente, por que não se apoiar em ferramentas projetadas para aliviar a carga?

O software de gerenciamento de projetos contábeis é um recurso indispensável para os procedimentos de front e back-office - especialmente para contadores independentes, gerentes de operações e consultores .

Essas ferramentas ajudam os contadores a calcular e compartilhar faturas precisas, controlar o tempo faturável, otimizar os fluxos de trabalho pessoais e se comunicar com os clientes. O sucesso do seu software de gerenciamento de projetos contábeis tem tudo a ver com o seu resultado final, portanto, é preciso garantir que a ferramenta escolhida seja flexível, fácil de usar e acessível às partes interessadas internas e externas.

Com tanta pressão sobre a escolha do software perfeito, é importante fazer uma pesquisa antes de investir no próximo software de gerenciamento de projetos contábeis ferramenta de gerenciamento de projetos para aparecer em seus resultados de pesquisa. Mas, para sua sorte, você veio ao lugar certo!

Pesquisamos e testamos as principais ferramentas de gerenciamento de projetos contábeis para criar esta lista das nossas 10 favoritas. Encontre os principais recursos, as desvantagens, informações sobre preços, classificações e muito mais!

O que é um software de gerenciamento de projetos contábeis?

O software de gerenciamento de projetos contábeis ajuda os contadores a supervisionar seus fluxos de trabalho, gerenciar relacionamentos com clientes, monitorar o tempo faturável, emitir faturas e manter-se em dia com os principais itens de ação - não é pouca coisa! Pense nessa ferramenta como uma combinação de gerenciamento de projetos contábeis e ferramentas de CRM. No verdadeiro estilo contábil, é fundamental que seu software de gerenciamento de projetos contábeis ofereça suporte a várias exibições para criar planilhas, tabelas e bancos de dados para gerenciamento de orçamento, clientes e tarefas. As melhores ferramentas também são facilmente acessadas pelas partes interessadas e pelos clientes para aprovar ou visualizar as próximas faturas.

Gerencie suas tarefas, faturas e clientes com mais de 15 visualizações no ClickUp, incluindo Lista, Tabela e Calendário

Recursos de produtividade como controle de tempo, vários responsáveis, comentários atribuídos e automação do fluxo de trabalho são ativos importantes no software de gerenciamento de projetos contábeis, pois esses recursos ajudam os contadores a simplificar os processos, melhorar a colaboração e, por fim, aumentar a lucratividade.

O melhor software de gerenciamento de projetos contábeis também se integrará a várias outras ferramentas de trabalho para trazer mais informações para sua plataforma e manter-se atualizado o tempo todo.

10 Software de gerenciamento de projetos contábeis

Mesmo com esse conhecimento em mente, pode ser difícil escolher o melhor software de gerenciamento de projetos contábeis devido ao número de ferramentas existentes no mercado!

O orçamento, o tamanho da equipe, o setor e o estilo de trabalho desempenham papéis importantes na orientação do melhor software para as suas necessidades. O desafio é que o processo pessoal de tentativa e erro pode ser demorado e, em última análise, improdutivo se você não tiver um ponto de partida construtivo.

E é por isso que você nos tem!

Use esta lista detalhada para dar o pontapé inicial em sua pesquisa de software. Compilamos uma lista dos 10 melhores softwares de contabilidade ferramentas de gerenciamento de projetos para qualquer equipe, incluindo comparações completas, desvantagens, preços, análises e muito mais.

Arraste e solte tarefas em uma exibição de tabela do ClickUp para uma organização simples

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa com centenas de ferramentas de visualização para automatizar tarefas de rotina e centralizar a comunicação em um único espaço de trabalho. Não importa se você está gerenciando uma grande empresa ou uma pequena equipe, o ClickUp facilita os processos de gerenciamento de projetos. Com recursos como automação e controle de tempo do projeto se você estiver usando o Project Time Tracking, poderá acompanhar as tarefas à medida que elas avançam pelo fluxo de trabalho. 🧑‍💻

Para empresas maiores, o fluxo de trabalho eficiente e eficaz do ClickUp gerenciamento de fluxo de trabalho podem simplificar a tarefa de manter todos na mesma página com metas mensais e kPIs financeiros . Configure planilhas rápidas em Visualização da tabela crie uma visualização de alto nível painéis de controle de clientes e projetos e obter relatórios que economizam tempo sobre o destino do tempo de todos. Deixe o ClickUp fazer o trabalho pesado para que você possa se concentrar no que é mais importante: Aumentar seus negócios e atender melhor seus clientes!

Melhores recursos do ClickUp

Sobre 1.000 integrações com outras ferramentas de trabalho, incluindo Zoom, Slack,Google Workspacemicrosoft Office, entre outras

Adicionar estimativas de tempo que você pode dividir entre a equipe para prever sua carga de trabalhoStatus personalizados a tela ainda estará na anterior. - Revisão do Capterra gostaria que você pudesse marcar um cliente com um rótulo em seu arquivo, como podemos fazer com os modelos. Além disso, gostaria de ver uma área protegida por senha para manter os dados confidenciais do cliente, como nome de usuário e senhas de suas contas, à qual nem mesmo os funcionários da JetPack teriam acesso por motivos de segurança Avaliação da Capterra Preços do fluxo de trabalho do Jetpack

Organize : uS$ 36/mês por usuário, cobrado anualmente

: uS$ 36/mês por usuário, cobrado anualmente Escala: uS$ 39/mês por usuário, cobrado anualmente

Avaliações e opiniões sobre o Jetpack Workflow

Capterra: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

4,8/5 (mais de 50 avaliações) G2: 4,1/5 (mais de 10 avaliações)

3. QuickBooks

via QuickBooks O QuickBooks é um software de contabilidade para profissionais da área fiscal agilizar a escrituração contábil e processos de folha de pagamento. Ele ajuda a simplificar a maneira como as empresas gerenciam suas finanças e tomam decisões informadas. Com o QuickBooks, todos os seus dados financeiros são armazenados em um único lugar, o que facilita o acesso e a análise rápida das informações.

Você pode até mesmo usá-lo para acompanhar as vendas diárias, gerar faturas e gerenciar contas a receber. Além disso, o QuickBooks oferece recursos úteis, como rastreamento de pagamentos de contas vencidas, configuração de planos de pagamento e criação de relatórios financeiros precisos.

Melhores recursos do QuickBooks

Rastreamento de renda e classificação automática de despesas

Rastreamento automático de milhas comerciais

gerenciamento de contratados 1099

Gerador de faturas profissionais

Análise de custos de trabalho

Aplicativo móvel

Livros contábeis gerais

Captura de recibos

Limitações do QuickBooks

frequentemente, há muitos erros e problemas ao tentar realizar algumas atividades. O contato com o suporte é complicado. O preço da assinatura é caro e não é flexível (por exemplo, quando você se inscreve em um plano mais alto e ativa alguns recursos, não pode mais fazer downgrade do plano) Avaliação do G2 _Acho que os recursos de relatório poderiam ser mais robustos. Além disso, acho que o lado do usuário contador tem alguns recursos que faltam do ponto de vista do proprietário da empresa. Além disso, é a opção mais cara do mercado Avaliação da Capterra

Preços do QuickBooks

simples Início : uS$ 30/mês

: uS$ 30/mês Essenciais : uS$ 55/mês

: uS$ 55/mês Mais : uS$ 85/mês

: uS$ 85/mês Avançado: uS$ 200/mês

QuickBooks ratings and reviews

Capterra: 4,3/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.000 avaliações) G2: 4/5 (mais de 2.000 avaliações)

via OfficeTools O OfficeTools é um software de gerenciamento de práticas desenvolvido para equipes de contabilidade de pequeno e médio porte. Ele ajuda as equipes a organizar os clientes e suas informações contábeis. Com o OfficeTools, você pode criar faturas facilmente, acompanhar o tempo e o progresso do projeto e garantir relatórios financeiros precisos - tudo isso automatizando a maioria das tarefas diárias de gerenciamento de projetos.

Essa ferramenta de solução contábil também facilita a colaboração com os membros da sua equipe com o armazenamento de documentos financeiros em um local seguro. Dessa forma, você pode revisar rapidamente os principais documentos sem ter que procurar em várias pastas. Além disso, elimina a entrada manual de dados, para que você possa dedicar mais tempo a atividades de maior valor, como consultoria ou prestação de assessoria estratégica.

Processamento de pagamentos com cartão de crédito e transações ACH por meio do OfficeTools Cloud

Aprendizado de máquina integrado para marcar e categorizar documentos automaticamente

Funcionalidade de controle de projetos

Integração com o Microsoft Exchange

Status e taxas de faturamento do cliente

Visualizações de calendário do dia, da semana e do mês

Contatos ilimitados

_O maior desafio para nossa organização é que algumas das funcionalidades incorporadas às ferramentas do Office não são compatíveis com os principais fornecedores, exigindo que nossa equipe aprenda novos atalhos Revisão do G2 _Este software está constantemente congelando e apresentando mensagens de erro Avaliação do Capterra

A partir de US$ 49/usuário por mês

Capterra: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)

4,1/5 (mais de 100 avaliações) G2: 3,7/5 (mais de 80 avaliações)

5. Microsoft To Do

via Microsoft To DoO Microsoft To Do é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas projetada para facilitar a organização e o controle do trabalho de uma empresa de contabilidade em crescimento. Com seus recursos simplificados e design intuitivo, os usuários podem adicionar tarefas, definir datas de vencimento, anexar arquivos e acessar suas informações de qualquer lugar.

O aplicativo oferece recursos avançados de pesquisa para localizar rapidamente dados importantes, permitindo que os contadores se concentrem no que é importante e realizem mais tarefas. Ele também se sincroniza perfeitamente com outros aplicativos da Microsoft, como o Outlook e o Office 365, criando um único espaço de trabalho que simplifica com eficiência o fluxo de trabalho diário dos contadores.

Discover software gratuito de gerenciamento de projetos **para ajudar a gerenciar equipes virtuais

Melhores recursos do Microsoft To Do

Lembretes e datas de vencimento em listas de verificação diárias

aplicativos para iPhone, Android, Windows e Web

Inteligenteplanejador diário* Integração com o Outlook Tasks

Barra lateral de acesso rápido

Planos de fundo personalizados

Compartilhamento de listas de tarefas

Limitações do Microsoft To Do

_Não poder mover itens de uma lista para outra é algo que realmente me chama a atenção. Além disso, deveria haver uma opção de configuração que pudesse ser marcada para automatizar a transferência de tarefas não concluídas para dias subsequentes Revisão do Capterra _Algumas versões permitem categorias, mas nem todas, o que eu preferiria. Embora isso certamente não seja um obstáculo para mim, fico desejando poder contar com a configuração de categorias para organizar e visualizar melhor minhas tarefas nos dispositivos Avaliação do Capterra

Preços do Microsoft To Do

O Microsoft To Do é gratuito com uma conta Microsoft

Avaliações e resenhas do Microsoft To Do

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.000 avaliações) G2: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

6. Microsoft Excel

via Microsoft Excel O Microsoft Excel é uma ferramenta ferramenta de gerenciamento de projetos baseada em planilhas eletrônicas projetada para ajudar os contadores a criar e apresentar relatórios financeiros. Permite que os usuários criem planilhas que contenham dados, fórmulas, visualizações, macros, ferramentas de análise e muito mais.

Com o Excel, os contadores podem gerar relatórios complexos com rapidez e precisão, de uma forma que seja fácil de entender e esteticamente agradável. O Excel oferece aos contadores uma maneira eficiente e econômica de entender os relatórios financeiros e otimizar o fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Microsoft Excel

Tabelas para conexão com dados do Power BI (Business Intelligence)

Formatação, sparklines e tabelas para criar conteúdo visual

Integrações com outros produtos do Microsoft 365

Colaboração em tempo real em planilhas

Fórmulas para realizar cálculos

Aplicativos móveis, de desktop e on-line

Biblioteca de modelos

Limitações do Microsoft Excel

_A alternância entre o Excel e suas versões é frequentemente incompatível Revisão da Capterra _O Microsoft Excel às vezes pode ser difícil de usar devido à falta de instruções e tutoriais detalhados sobre alguns de seus recursos. Explicações mais transparentes me ajudariam a entender melhor todos os recursos desse programa Avaliação do G2

Preços do Microsoft Excel

O Microsoft Excel está disponível como uma versão autônoma por US$ 159,99 ou com uma assinatura do Microsoft 365

Classificações e resenhas do Microsoft Excel

Capítulo: 4,8/5 (mais de 18.000 avaliações)

4,8/5 (mais de 18.000 avaliações) G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

7. Gerente de práticas do Xero

via Xero Practice Manager O Xero Practice Manager é um software de gerenciamento de práticas contábeis desenvolvido para ajudar as empresas fiscais e contábeis a gerenciar melhor seus relacionamentos com os clientes e suas finanças. Ele simplifica processos como escrituração, faturamento e relatórios financeiros, dando aos contadores a capacidade de prestar melhores serviços aos seus clientes e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade da empresa.

Com seu design amigável, o Xero Practice Manager facilita para a equipe o aumento da eficiência e da lucratividade. Ao eliminar a tediosa entrada manual de dados, eles podem se concentrar em oferecer a melhor consultoria e orientação aos clientes, o que resulta em interações mais fortes com eles.

Melhores recursos do Xero Practice Manager

Correspondências sugeridas para categorizar e reconciliar transações de contas bancárias

Ferramentas de gerenciamento de despesas para enviar ou reembolsar pedidos de reembolso de despesas

Integração com o software de gerenciamento de práticas da Xero

Modelos personalizáveis e exemplos de relatórios

Ferramentas de inventário para preencher faturas e pedidos

Gerenciamento de tarefas e arquivos

Controle de tempo

Limitações do Xero Practice Manager

_Uma desvantagem do Xero é que ele pode ser um pouco caro para pequenas empresas. Ele também carece de alguns recursos mais avançados que os softwares de contabilidade mais caros oferecem Avaliação do Capterra algo que não gosto no Xero Practice Manager é que a interface parece um pouco antiquada. Bem, é fácil de usar, mas espero que o design possa ser aprimorado em um futuro próximo. Espero que também haja uma opção de filtro ao pesquisar entidades que tenham uma determinada característica Revisão do G2

Preços do Xero Practice Manager

No início : uS$ 13/mês

: uS$ 13/mês Crescente : uS$ 37/mês

: uS$ 37/mês Estabelecido: uS$ 70/mês

Xero Practice Manager avaliações e comentários

Capterra: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.000 avaliações) G2: 4,1/5 (mais de 20 avaliações)

8. TaxWorkFlow

via TaxWorkFlow O TaxWorkFlow é um sistema de contabilidade de fluxo de trabalho projetado para ajudar os contadores a preparar declarações de impostos com rapidez e facilidade. A plataforma facilita a organização de documentos e a captura de informações. O TaxWorkFlow elimina tarefas demoradas, como a entrada manual de dados, permitindo que os contadores entreguem declarações de impostos precisas mais rápido do que nunca.

Ao usar o TaxWorkFlow, os contadores podem criar rapidamente cálculos de impostos precisos, produzir formulários precisos e gerar relatórios em uma fração do tempo tradicionalmente necessário, o que lhes permite atender mais facilmente seus clientes e otimizar seus lucros.

Melhores recursos do TaxWorkFlow

Armazenamento de dados na nuvem ou internamente para gerenciamento de documentos

Convites por e-mail para integração de novos funcionários com instruções

Filtros nativos ou personalizados para acessar instantaneamente as principais informações

Visualização de calendário para marcar compromissos com clientes

Documento esistemas de gerenciamento de clientes* Visão geral de tempo e faturamento

Aplicativo nativo do Windows

Limitações do TaxWorkFlow

A interface está desatualizada em comparação com outros softwares de gerenciamento de projetos contábeis

Não há planos de preços mensais

Preços do TaxWorkFlow

Entre em contato com o TaxWorkFlow para obter detalhes sobre o plano de preços

Avaliações e resenhas do TaxWorkFlow

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

9. Carvão

via Carvão O Karbon é um software de gerenciamento de projetos contábeis desenvolvido para ajudar empresas e escritórios de contabilidade em crescimento a colaborar melhor, reunir clientes e sistemas e coordenar seus dados em um só lugar. Ele agiliza a comunicação, simplifica o gerenciamento de projetos e oferece soluções integradas que se integram sem esforço aos sistemas existentes.

A plataforma colaborativa de gerenciamento de projetos oferece armazenamento seguro baseado em nuvem e recursos de controle de acesso que facilitam a manutenção dos dados de todos em segurança e atualizados. Com seu design intuitivo e painéis de controle de capacidade, o Karbon simplifica a obtenção de insights sobre o desempenho de sua organização e a resposta rápida a mudanças rápidas.

Melhores recursos do Karbon

Uploads e downloads em massa para itens de trabalho ou contatos

Gerenciamento de clientes emodelos de integração* Integrações com o Dropbox e o Microsoft OneDrive

Agendador de trabalho para gerenciamento de recursos

Quadros Kanban e cronogramas de atividades

Tarefas de clientes e lembretes automáticos

Quadros de líderes

Limitações do Karbon

_Fazer alterações em massa no trabalho, nas equipes ou na configuração geral não é eficiente nem está totalmente disponível para os usuários administradores. Entendo o motivo, mas há momentos em que isso é um obstáculo. Se houvesse mais níveis de permissões para os usuários, talvez a capacidade de fazer alterações mais extensas com mais eficiência pudesse ser adicionada aos membros da equipe com maior acessibilidade Revisão do G2 _On My Week, não consigo atribuir algumas tarefas/trabalhos para hoje. Às vezes, eu me pego rolando a página da minha semana para procurar o que ainda preciso concluir hoje. Mudar para Working On Now também não é o melhor, porque estou trabalhando em muitos projetos todos os dias Revisão do G2

Preços do Karbon

Equipe : uS$ 59/mês por usuário, cobrado anualmente

: uS$ 59/mês por usuário, cobrado anualmente Empresa : uS$ 79/mês por usuário, cobrado anualmente

: uS$ 79/mês por usuário, cobrado anualmente Empresa: Entre em contato com a Karbon para obter os preços

Karbon ratings and reviews

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

4,7/5 (mais de 100 avaliações) G2: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

10. Dossel

via Dossel O Canopy é um software de gerenciamento de projetos baseado em nuvem desenvolvido para que os contadores se mantenham organizados e maximizem seu tempo. Ele cuida da papelada tediosa associada ao gerenciamento de clientes, automatiza tarefas repetitivas e oferece uma visão única de todos os registros de clientes.

A plataforma também fornece insights em tempo real sobre o desempenho de clientes individuais e da empresa como um todo, que podem ser usados para tomar decisões mais informadas e identificar áreas de melhoria. Com o Canopy, as empresas de contabilidade estão mais bem equipadas para se antecipar ao trabalho de seus clientes.

Melhores recursos do Canopy

Sincronização de calendário com a Microsoft e o Google

Faturas únicas, recorrentes e programadas

Caixa de entrada global para visualizar e gerenciar e-mails

Formulários pré-criados para solicitações de clientes

Integração de comerciantes no aplicativo

Ferramenta de ação em massa

Filtros salvos

Limitações do Canopy

_Eles têm algumas desvantagens, como a incapacidade de enviar mensagens de texto (usamos um sistema de terceiros), a falta de relatórios complexos (embora facilmente criados pelos usuários por meio da exportação de CSV e um pouco de magia do Excel) e alguns outros problemas menores, mas a Canopy tem esses problemas em seu radar (dê uma olhada nos fóruns!) e está trabalhando para desenvolvê-los ao longo do tempo Revisão do Capterra _A única coisa que não gosto no Canopy é que não tenho a opção de alterar os temas de cores da programação. Acho que eu gostaria ainda mais do Canopy se eu pudesse marcá-lo com as cores de nossa empresa. Acho que o Canopy poderia ter mais alguns recursos de design adicionados Avaliação do G2

Preços do Canopy

O Canopy oferece um plano gratuito para até 500 contatos com pacotes adicionais opcionais

Avaliações e resenhas do Canopy

Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) G2: 4,6/5 (mais de 220 avaliações)

Você sempre pode fazer uma conta no ClickUp

Há muita coisa envolvida em um software eficaz de gerenciamento de projetos contábeis, por isso é fundamental encontrar uma ferramenta que seja tão flexível quanto poderosa!

O ClickUp é o único ferramenta de produtividade que pode centralizar o seu trabalho em todos os aplicativos e ser dimensionada com o seu crescimento. Sua visualização dinâmica de tabela permite criar bancos de dados intuitivos e detalhados com facilidade e eficiência para gerenciar tarefas, faturas e clientes, tudo no mesmo espaço de trabalho.

Além disso, ele pode fazer tudo isso em todos os planos de preços.

Independentemente do tamanho da sua equipe ou do seu orçamento, o ClickUp tem todos os recursos necessários para agilizar seu projeto de contabilidade e melhorar o relacionamento com os clientes desde o início.

Então, o que está esperando? Experimente o ClickUp hoje mesmo . 📈