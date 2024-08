10 melhores softwares de controle de tempo para consultores em 2024

Tempo é dinheiro para os consultores, portanto, é necessário um software de controle de tempo preciso para registrar as horas faturáveis, gerenciar projetos, produzir estimativas e faturar os clientes. ⏰

Há dezenas de ferramentas de controle de horas no mercado, desde softwares simples e gratuitos de controle de horas até plataformas que vêm com um amplo conjunto de recursos e funcionalidades.

Fizemos o trabalho árduo para que você não precise fazê-lo com esta lista dos 10 melhores softwares de controle de horas para consultores.

O que os consultores devem procurar em um software de controle de horas? Ferramentas de gerenciamento de tempo são ativos valiosos para consultores. Quando você precisa demonstrar um registro de horas faturáveis para os clientes, não quer ter que vasculhar o histórico do navegador e o calendário para fazer uma estimativa do seu trabalho da semana.

Em vez disso, você quer uma combinação de software de gerenciamento de projetos, um rastreador de tempo e modelos para consultores para manter os projetos dos clientes funcionando sem problemas. (Você pode até obter tudo isso em uma única plataforma!)

Quer você seja uma empresa de consultoria individual ou tenha uma equipe, a lucratividade do projeto é mais precisa quando você usa o melhor aplicativo de controle de tempo. Veja a seguir o que você deve procurar:

Registros de horas para um ou mais membros da equipe em vários dispositivos, incluindo um aplicativo móvel para quando você estiver em trânsito

Rastreamento de tempo automatizado para que você possa registrar com mais precisão as horas faturáveis versus horas não faturáveis ou tempo livre

Relatórios detalhados para que você possa fornecer aos clientes um registro do trabalho realizado, das tarefas concluídas e do trabalho entregue

Dados para seus próprios registros que podem ser baixados no formato Excel ou CSV

Integrações ou outros recursos que permitem enviar faturas da plataforma para os clientes com registros de tempo precisos e registros anexados

Quando os consultores são gerenciando equipes uma combinação de um aplicativo de controle de tempo e ferramentas de gerenciamento de projetos garante que os projetos sejam executados com mais tranquilidade e gerem lucros maiores.

Os 10 melhores softwares de controle de tempo para consultores a serem usados em 2024

Seu tempo (de controle) começa agora! Aqui está um resumo dos recursos, análises e preços das 10 melhores ferramentas de controle de tempo para consultores de todos os setores. ⌛

O controle de tempo do projeto do ClickUp torna rápido e fácil para os consultores registrarem as horas faturáveis de cada projeto e cliente em que estão trabalhando em tempo real

O ClickUp é uma poderosa plataforma de produtividade tudo-em-um que inclui um sistema inteligente de controle de tempo solução inteligente de controle de tempo de projeto . O aplicativo de controle de tempo integrado torna o controle de tempo rápido e fácil para que você possa se concentrar no seu trabalho. 🤩

Controle o tempo onde quer que você esteja, em qualquer dispositivo, incluindo desktop, celular ou navegador da Web, usando o A extensão gratuita do ClickUp para o Chrome . Consultores ocupados podem parar e iniciar o acompanhamento em tempo real, adicionar horas retroativas e alternar entre tarefas de qualquer lugar usando o cronômetro global do ClickUp.

Enquanto estiver calculando as horas necessárias para um novo cliente, você pode definir estimativas para suas próximas tarefas Tarefas do ClickUp . À medida que você atinge essas metas no ClickUp, pode ver o tempo restante para as suas tarefas e as da sua equipe para ter certeza de que está dentro do cronograma.

Os consultores adoram o fato de que também é possível adicionar notas a tudo o que é registrado, para que você possa classificar, rotular, editar e esclarecer o tempo faturável para os clientes. Adoramos o recurso de classificação para ver quais projetos consomem mais tempo e precisam ser reavaliados ou ter um preço diferente no futuro.

Se o seu cliente precisar usar outro rastreador de tempo, você poderá sincronizar o rastreamento de tempo do ClickUp com o Harvest, Toggl, Everhour e outros. Todo o seu trabalho de consultoria pode finalmente ser feito em um local de trabalho colaborativo completo.

Melhores recursos do ClickUp

A ferramenta de acompanhamento de tempo de projeto do ClickUp registra suas horas de trabalho faturáveis e o tempo que os membros da equipe ou freelancers gastam nesses projetos

As empresas de consultoria e os consultores podem executar projetos de clientes inteiros a partir do ClickUp, com recursos como a colaboraçãoQuadros brancos do ClickUp eMapas mentais para transformar ideias em planos de ação

Commais de 1.000 integraçõesvocê pode fazer do ClickUp a única fonte de verdade da sua empresa para cada projeto, sincronizando outras ferramentas e aplicativos como Slack, Google Drive, QuickBooks e outros rastreadores de tempo, como Clockify e Toggl

Automações do ClickUp agilizam o trabalho de tarefas manuais que diminuem o tempo faturável e mantêm os consultores ocupados

O ClickUp também vem com uma extensaBiblioteca de modelosincluindo este útilModelo de controle de tempo do consultor que pode ser integrado à ferramenta de controle de horas em projetos ilimitados

Limitações do ClickUp

Há muitos recursos, portanto, alguns consultores podem achar que o ClickUp tem mais do que precisam (no entanto, você pode se beneficiar doCentral de Ajuda,seminários on-line,modelosesuporte para se familiarizar com a plataforma)

Alguns trabalhos ainda estão sendo feitos para melhorar as integrações com o Slack

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 5 por usuário por mês

US$ 5 por usuário por mês Business: $12 por usuário por mês

$12 por usuário por mês Business Plus: $19 por usuário por mês

$19 por usuário por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Colheita

Via ColheitaColheita é uma ferramenta de controle de tempo repleta de recursos que ajuda a controlar as despesas e também a gerenciar os orçamentos dos projetos. Ela facilita o faturamento e o gerenciamento de projetos para os consultores, para que você possa dedicar mais tempo ao trabalho do que à papelada.

Os relatórios de tempo do Harvest são categorizados em quatro guias separadas para melhor organização: clientes, tarefas, equipes e projetos. Você pode dividir ainda mais a guia "projetos" em três categorias: tempo e materiais, taxa fixa e horas não faturáveis.

Adoramos o fato de ele permitir parar e iniciar o tempo em vários dispositivos e simplificar a cobrança de pagamentos por meio das integrações com o Stripe e o PayPal.

melhores recursos do #### Harvest

O aplicativo TRacking permite registrar o tempo em um navegador, desktop ou telefone

Gera relatórios visuais de como você gastou seu tempo a cada semana

Faturamento e pagamentos automáticos por meio de integrações com QuickBooks, Stripe e PayPal

Lembretes para registrar o tempo regularmente e desativar o cronômetro se você deixá-lo ligado

Limitações do Harvest

Alguns usuários consideraram o registro de horas após o fato volumoso e demorado

A personalização, os relatórios e as integrações são limitados em comparação com os requisitos dos usuários para controlar o tempo

Preços do Harvest

Gratuito para sempre: 1 estação, 2 projetos

1 estação, 2 projetos Pro: US$ 12 por estação por mês, projetos ilimitados

Avaliações de clientes do Harvest

G2: 4,3/5 (mais de 780 avaliações)

4,3/5 (mais de 780 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 550 avaliações)

3. Horas TimeLord

Via Horas TimeLord O Hours TimeLord é um aplicativo de rastreamento simples criado especificamente para pessoas que precisam registrar tarefas e horas de trabalho faturáveis para os clientes. Atribua taxas de cobrança personalizadas às tarefas para facilitar o faturamento e gere faturas usando esses dados em segundos.

O modo Visualize ajuda a visualizar o seu dia em um formato de linha do tempo, em vez de ver uma lista estática de itens, o que pode ajudar as pessoas com mentalidade visual a ver o quanto já fizeram e o que ainda precisam realizar. Controle o tempo com facilidade e fature os clientes com mais eficiência.

Melhores recursos do TimeLord Hours

Uma linha do tempo visualizada para que você possa acompanhar quanto tempo está sendo gasto em cada projeto ou tarefa

Relatórios personalizáveis para que os clientes saibam no que as empresas de consultoria estão trabalhando (especialmente importante para clientes de cobrança)

Um seletor de cores para o aplicativo, para que você possa combinar a interface do usuário com seu humor ou personalidade

limitações do #### Hours TimeLord

É um rastreador de tempo simples e, embora os relatórios estejam incluídos, seus recursos não são tão extensos quanto os de outras ferramentas no mercado

Preços do Hours TimeLord

Gratuito para sempre: Recursos básicos

Recursos básicos Pessoal: $9,99/ano

$9,99/ano Pro: $49/ano com um teste gratuito de 14 dias

$49/ano com um teste gratuito de 14 dias Equipe: $199/ano (até 5 usuários) com um teste gratuito de 14 dias

Hours Avaliações de clientes do TimeLord

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Bônus:_ Ferramentas de CRM para consultores !

4. Clockify

Via RelógioO Clockify é um aplicativo popular de controle de tempo popular aplicativo de controle de tempo, produtividade e planilha de horas usado por milhões de pessoas que registram horas de trabalho faturáveis, com recursos de faturamento como padrão.

Os consultores podem rastrear automaticamente o tempo gasto em projetos de clientes ou inserir manualmente os dados no Clockify. As auditorias de tempo que ele oferece (com muitos gráficos bonitos!) ajudam você a analisar seus hábitos de trabalho e a mudar sua rotina de trabalho priorização de projetos conforme necessário. 📈

Melhores recursos do Clockify

Você pode controlar o tempo em vários aplicativos e dispositivos: desktop (Mac e Windows), navegador da Web, celular (iOS e Android) e até mesmo dispositivos de quiosque compartilhados para marcar a entrada e a saída com um PIN

Defina estimativas de tempo, acompanhe o progresso de projetos e tarefas e preveja o excedente do projeto com base nas estimativas e no tempo registrado

Defina taxas horárias personalizadas para diferentes usuários, marque entradas como faturáveis e, em seguida, emita, envie e gerencie faturas com base no tempo registrado e nas taxas horárias

Limitações do Clockify

Alguns usuários acharam difícilconfigurar novos projetos ou clientes no software* Ao parar e iniciar o cronômetro, ele cria subentradas em vez de registrar o tempo cumulativamente para cada cliente/projeto

Preços do Clockify

Free Forever: Recursos limitados

Recursos limitados Basic: US$ 4,99/mês

US$ 4,99/mês Standard: $6,99/mês

$6,99/mês Pro: $9,99/mês

$9,99/mês Enterprise: $14,99/mês

Avaliações de clientes do Clockify

G2: 4,5/5 (150 avaliações)

4,5/5 (150 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.500 avaliações)

5. Doutor do Tempo

Via Médico do tempoDoutor do Tempo é uma das principais plataformas de controle de tempo do mundo, completa com gerenciamento de distrações, monitoramento de sites e aplicativos, relatórios e folha de pagamento. Foi projetada principalmente para pequenas empresas, embora os consultores individuais também possam usar o Time Doctor.

Os pop-ups de produtividade do Time Doctor o manterão responsável quando estiver trabalhando sozinho - quando você fizer um mergulho profundo aleatório no Reddit, o Time Doctor perguntará se você ainda está trabalhando. (Ei, todos nós já passamos por isso.) 👀

Ele também pode lhe fornecer um detalhamento de onde você passou o tempo on-line. Isso tem o objetivo de manter os funcionários sob controle, mas também pode ser preocupante ver quantas horas você passou não trabalhando. Os solopreneurs sabem que, em alguns dias, precisamos de toda a ajuda que pudermos obter!

Melhores recursos do Time Doctor

Útil para planilhas de horas, folha de pagamento etécnicas de gerenciamento de tempoespecialmente quando você tem outras pessoas trabalhando para você

Relatórios abrangentes, inclusive sobre seus hábitos de navegação

Faz capturas de tela enquanto você trabalha, se os clientes exigirem

Integrações com mais de 60 aplicativos e ferramentas de software

Limitações do Time Doctor

A interface do usuário é descrita como sendo difícil de navegar

Os recursos de agendamento para projetos em andamento não são automáticos. São necessárias entradas manuais

Preços do Time Doctor

Basic: US$ 7/mensais por usuário

US$ 7/mensais por usuário Standard: $10/mensais por usuário

$10/mensais por usuário Premium: $20/mensais por usuário

Avaliações de clientes do Time Doctor

G2: 4,4/5 (mais de 350 avaliações)

4,4/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

6. RescueTime

Via RescueTime Todos nós sabemos como é ter a melhor das intenções ao começar o dia e, no meio da tarde, estar se afogando em distrações e procrastinação. O RescueTime tem o objetivo de ajudar. Essa ferramenta tem tanto a ver com o controle de tempo quanto com a manutenção da produtividade de consultores e equipes.

Mais de 2 milhões de pessoas usam esse aplicativo robusto de controle de tempo para restaurar o foco em seus dias de trabalho. Ele inclui recursos inteligentes para melhorar trabalho profundo e aumentar a produtividade. Você pode até mesmo usá-lo para bloquear sites que drenam o tempo dos projetos para que você possa se concentrar melhor quando a concentração for necessária.

melhores recursos do #### RescueTime

Uma barra de tarefas do navegador para que você possa definir uma meta de trabalho de foco com base em dados para blocos de concentração mais profunda

Treinamento inteligente para ajudar a manter os consultores ocupados no caminho certo, monitorando quando você tem reuniões agendadas e enviando lembretes

"Sessões de foco" automáticas que podem ser acionadas para bloquear sites que desperdiçam tempo, facilitando o trabalho profundo

Limitações do RescueTime

Alguns usuários relatam erros, como o logout do aplicativo e a falha no registro do tempo de trabalho

Tempos de carregamento lentos

Os recursos de relatório são limitados

Preços do RescueTime

Gratuito: Versão básica

Versão básica Premium: A partir de US$ 12/mês por usuário

Avaliações de clientes do RescueTime

G2: 4,1/5 (mais de 80 avaliações)

4,1/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 130 avaliações)

7. TimeCamp

Via TimeCampTimeCamp é um rastreador de tempo para consultores e gerentes de projeto com um conjunto de recursos, como faturamento, cobrança e orçamento, para melhorar a lucratividade do projeto.

Os dados de projeto coletados pelo TimeCamp podem ser usados para analisar onde e como você e sua equipe estão gastando mais tempo do que o orçado nas entregas do cliente. Você pode usar esses dados para produzir estimativas mais precisas, de modo que os projetos futuros sejam mais lucrativos.

Isso aumenta suas horas faturáveis e reduz o tempo não faturável - sempre uma vitória para a consultoria! 💰

Melhores recursos do TimeCamp

Relatórios de gerenciamento de tempo que o ajudam a verificar os custos do projeto e se um projeto/cliente está próximo de ultrapassar o orçamento

Inclui ferramentas de produtividade, como relatórios que mostram quanto tempo você gasta em sites e aplicativos que consomem muito tempo

O timer detecta sua atividade e muda para o modo inativo quando você não está trabalhando

Limitações do TimeCamp

Carregamento lento e tempos de servidor relatados

Nem sempre é o mais fácil para novos usuários

Os relatórios só são exportados no formato CSV

Preços do TimeCamp

Gratuito para sempre: Usuários e projetos ilimitados (com recursos limitados)

Usuários e projetos ilimitados (com recursos limitados) Starter: $3,99/mensal por usuário

$3,99/mensal por usuário Basic: $7,99/mensal por usuário

$7,99/mensal por usuário Pro: $10,99/mensal por usuário

Avaliações de clientes do TimeCamp

G2: 4,7/5 (mais de 190 avaliações)

4,7/5 (mais de 190 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 590 avaliações)

8. Hubstaff

Via Equipe do Hub Usuários do Windows, chegou a sua hora: O Hubstaff é um controle de tempo análise da força de trabalho e aplicativo de gerenciamento de produtividade para Windows 8 ou mais recente.

Os consultores podem usar o Hubstaff para gerenciar o ciclo de vida do projeto de ponta a ponta, desde o envio de propostas até faturas que incluem planilhas de horas. Ele também é voltado para a produtividade, com um recurso que tira capturas de tela de 1 a 3 vezes a cada 10 minutos (se você quiser) para que você possa mostrar seu trabalho para os clientes ou simplesmente se manter na tarefa.

Melhores recursos do Hubstaff

Recursos de produtividade e gerenciamento de tempo, como captura de tela e taxas de atividade com base no movimento do mouse e na digitação

Ferramentas de custo e orçamento de projetos, incluindo alertas quando você se aproxima do tempo orçado

mais de 30 integrações com outros aplicativos de produtividade empresarial

Limitações do Hubstaff

Interface difícil de navegar

Os relatórios podem ser muito pesados, especialmente para equipes pequenas

Preços do Hubstaff

Gratuito: 1 usuário com recursos limitados

1 usuário com recursos limitados Inicial: $7/mensal por usuário (mínimo de 2 usuários)

$7/mensal por usuário (mínimo de 2 usuários) Crescimento: US$ 9/mensais por usuário (mínimo de 2 usuários)

US$ 9/mensais por usuário (mínimo de 2 usuários) Equipe: US$ 12/mensais por usuário (mínimo de 2 usuários)

US$ 12/mensais por usuário (mínimo de 2 usuários) Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações de clientes do Hubstaff

G2: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

4,3/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.400 avaliações)

9. Trabalho na Web

Via Trabalho na Web O WebWork é uma ferramenta de controle de tempo que vem com capturas de tela automáticas, monitoramento de produtividade e soluções de relatórios. Ele gera faturas com base nas taxas horárias que você define e ajuda a identificar seus padrões de trabalho com relatórios detalhados.

O WebWork é melhor para monitorar a atividade de todos os funcionários com os quais você trabalha, mas também pode ajudar os empreendedores individuais a se manterem em dia com suas tarefas.

A plataforma também tem recursos de gerenciamento de projetos, como atribuição de tarefas, definição de prazos e sinalização de diferentes tarefas status de prioridade . É uma ótima opção para quem deseja combinar o controle de tempo com seu sistema de gerenciamento de projetos.

melhores recursos do #### WebWork

Centrado em tirar capturas de tela para comprovação do trabalho, com opções para desfocar as capturas de tela ou tirar capturas de tela sem notificação para manter o foco e responsabilizar os membros da equipe

Monitoramento em tempo real de funcionários remotos e freelancers se você trabalha com uma equipe

Relatórios abrangentes de produtividade, incluindo cliques do mouse, pressionamentos de teclas e sites visitados

Ferramentas de gerenciamento de projetos para atribuir tarefas e definir prazos

limitações do #### WebWork

O rastreador de tempo é interrompido automaticamente após 10 minutos de inatividade, portanto, as gravações podem nem sempre ser precisas

Alguns problemas de interface/experiência do usuário relatados em avaliações

Preços do WebWork

Básico: US$ 4,99/mês por usuário com um teste gratuito de 14 dias

US$ 4,99/mês por usuário com um teste gratuito de 14 dias Empresarial: Entre em contato para saber o preço

Avaliações de clientes do WebWork

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

4,7/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,3/5 (149 avaliações)

10. Replicação

Via Replicação A Replicon é uma plataforma de rastreamento de tempo, faturamento e folha de pagamento baseada em IA. Muitas das plataformas desta lista são mais recentes no cenário, mas a Replicon existe há mais de 30 anos.

A IA da Replicon gera planilhas de horas para você aprovar, para que você não tenha que iniciar e parar um cronômetro incessantemente o dia todo. Ele reúne os dados automaticamente, analisando os aplicativos de trabalho que você usa, como Zoom, Slack, Teams e software de gerenciamento de projetos.

Isso pode ajudá-lo a criar estimativas mais precisas para que seus preços reflitam seus hábitos de trabalho realistas.

Melhores recursos do Replicon

Rastreamento de tempo automatizado com o recurso ZeroTime do Replicon, que usa IA para rastrear horas de trabalho em comparação com horas não faturáveis em tempo real

As integrações com mais de 100 plataformas significam que os dados contextuais de tempo de outros aplicativos também são rastreados

Folha de pagamento global, faturamento, conformidade regulatória e segurança de nível empresarial se você trabalha com funcionários

Limitações do Replicon

Os usuários não podem inserir o número de horas estimadas para um projeto para comparar com as horas faturáveis

O preço básico não reflete os add-ons necessários para o controle efetivo do tempo

Preços da Replicon

Time & Attendance (para controle de horas de funcionários): A partir de US$ 6/mensais por usuário

(para controle de horas de funcionários): A partir de US$ 6/mensais por usuário Controle de tempo de projeto (mais útil para consultores): A partir de US$ 12/mensais por usuário

(mais útil para consultores): A partir de US$ 12/mensais por usuário PSA e PPM: A partir de US$ 29/mensais por usuário

Avaliações de clientes da Replicon

G2: 4,3/5 (mais de 670 avaliações)

4,3/5 (mais de 670 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 440 avaliações)

Encontre o melhor software de controle de horas para sua empresa de consultoria

Ser um consultor em qualquer setor e para clientes de qualquer tamanho é gratificante, mas também desafiador, especialmente quando os projetos têm prazos apertados ou restrições de recursos . A autodisciplina é essencial para que você possa obter para seus clientes os resultados pelos quais eles estão pagando. ✨

O melhor software de controle de tempo tem uma ampla gama de recursos e funcionalidades para se adequar ao seu tipo de trabalho, cliente e equipe. Para um rastreador de tempo que economiza tempo e se integra a uma plataforma de gerenciamento de projetos tudo-em-um, experimente o ClickUp. Registre-se gratuitamente hoje mesmo e faça o relógio funcionar! 🕐