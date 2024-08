10 metas SMART para estudantes universitários (dicas e exemplos de definição de metas)

A faculdade é uma época empolgante e uma oportunidade incrível, e há muitos aspectos da vida universitária pelos quais se pode esperar! Desde atividades extracurriculares, eventos sociais e cultura do campus até estágios, oportunidades de trabalho voluntário e projetos de pesquisa - o mundo é sua ostra. 😌👌

Mas todas essas coisas também podem se tornar um pouco cansativas: seu horário de aula, metas acadêmicas, vida no campus e, é claro, sua futura carreira para pensar. É por isso que é importante estabelecer metas - não quaisquer metas, mas Metas SMART .

Estudos demonstraram que muitos estudantes universitários não conseguem atingir suas metas devido a uma falta de planejamento . Não deixe que isso aconteça com você. Comece a planejar suas metas da maneira SMART.

Nesta publicação, daremos a você um curso intensivo sobre metas SMART e como usá-las para aproveitar ao máximo sua educação universitária, prepará-lo para o dia da formatura e ajudá-lo a se preparar para o emprego dos seus sonhos!

O que são metas SMART para estudantes universitários?

Está claro por que estabelecemos metas - para nos levar ao resultado desejado.

Entretanto, nem sempre é claro como começar ou como chegar lá.

É aqui que entram as metas SMART.

Usando o Meta SMART dá às suas metas universitárias um cronograma e metas específicas para ajudá-lo a criar um plano de jogo realista e um roteiro para o sucesso . Também é eficaz porque o obriga a definir metas mensuráveis para ajudá-lo a acompanhar seu progresso.

Então, o que significa o acrônimo SMART? Aqui está:

via ClickUp

Específicas

Adquira o hábito de estabelecer metas específicas para a faculdade e anote o que exatamente você está almejando, quem é responsável por isso, quais itens de ação são necessários, etc. Quanto mais detalhado for o seu objetivo, mais fácil será trabalhar nele.

Mensurável

Estabeleça metas quantificáveis para ajudá-lo a acompanhar seu progresso e ter uma ideia do que ajustar em sua estratégia ou ritmo para estar no caminho certo para atingir sua meta.

Acreditável

Entenda em que ponto você está atualmente em relação à sua meta geral e crie uma que seja atingível, mas que seja desafiadora, pois sem um bom desafio não há crescimento.

Relevante

Defina metas acadêmicas que sejam relevantes para a sua carreira ou educação e certifique-se de que sua meta esteja conectada às suas metas gerais. Dessa forma, cada passo que você der o levará em direção à sua meta e o ajudará a progredir na direção certa.

Limitado no tempo

Toda meta deve ter um prazo. A atribuição de uma data de vencimento para cada meta pode criar um senso de urgência e ajudá-lo a alcançar o objetivo a priorizar de forma eficaz .

Nunca é cedo demais ou tarde demais para usar o método de definição de metas SMART. Comece a praticá-lo agora para dividir suas metas em etapas gerenciáveis e alcançá-las com menos estresse.

Por que é importante estabelecer metas para a faculdade?

Como estudante universitário, você provavelmente está fazendo malabarismos com diferentes partes da sua vida ao mesmo tempo. Tudo, desde os pré-requisitos até a redação de trabalhos e a preparação para entrar no mercado de trabalho - definitivamente, é muita coisa para administrar.

É exatamente por isso que é necessário estabelecer metas para a faculdade. E aprender como atingi-las é ainda mais importante.

**Estabelecer metas para a faculdade é uma maneira eficaz de criar uma visão abrangente e planos de ação específicos para fazer tudo acontecer

Além disso, suas metas o ajudarão a manter o foco no que você quer e no que é importante, evitando comprometer-se com outras coisas que não servem a você e às suas metas.

Portanto, para ajudá-lo a começar com o pé direito, você pode usar uma ferramenta de gerenciamento de projetos com um recurso de definição e acompanhamento de metas para gerenciar seus trabalhos escolares, projetos e muito mais e acompanhar suas metas - tudo em um só lugar.

Mantenha-se no caminho certo para atingir suas metas com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso

Portanto, seja você um estudante do ensino médio tentando entrar na faculdade, um estudante universitário atual procurando uma maneira eficaz de gerenciar suas metas ou um estudante de pós-graduação trabalhando em seu projeto de conclusão de curso, use essas dicas e exemplos para ajudá-lo a criar suas próprias metas SMART! Experimente o ClickUp Goals gratuitamente

Como atingir suas metas acadêmicas (dicas e exemplos)

1. Use um aplicativo de definição de metas e modelos para acompanhar suas metas SMART

Chegou a hora de ver como devem ser suas metas SMART.

Digamos que o seu professor tenha lhe atribuído um trabalho acadêmico de 12 páginas sobre um determinado tópico com várias seções a serem abordadas e que ele deva ser entregue no final do segundo semestre letivo, que normalmente é de 15 semanas na maioria das faculdades.

E como é preciso muito tempo e esforço para escrever um relatório bem elaborado, você precisará dividi-lo em partes menores para ajudá-lo a se concentrar em uma seção de cada vez (e evitar sentir-se sobrecarregado e... procrastinar). 👀

Exemplo de meta SMART

Aqui está um exemplo de uma meta SMART eficaz para atingir seu objetivo de escrever um artigo bem pesquisado e concluí-lo no prazo:

concluirei **_uma seção cada semana durante 12 semanas, depois dedicarei as semanas 13 e 14 à edição do meu trabalho para concluir meu trabalho até a semana 15 (ou inserir a data de entrega).

Dica profissional

Agora que você tem um plano de jogo SMART, também precisará de um sistema de acompanhamento do progresso.

Para ajudá-lo com isso, O ClickUp oferece um modelo gratuito de metas SMART para ajudá-lo a criar uma lista organizada de suas metas semanais, adicionar detalhes importantes a cada tarefa, como datas de vencimento, e muito mais.

Use o modelo de Metas SMART do ClickUp para organizá-las em um sistema gerenciável que apoie sua abordagem diária de definição e alcance de metas

E como o ClickUp é totalmente personalizável, você pode configurar a plataforma para atender às suas necessidades e apoiar suas metas exclusivas.

Crie sua própria Status personalizado para dar a cada estágio um nome designado e facilitar o acompanhamento do seu progresso, adicione Campos personalizados para personalizar sua visualização e muito mais. Faça o download deste modelo

2. Crie um cronograma de aulas organizado e compareça às aulas

Gerenciar os horários pessoais e escolares pode parecer um teste para a maioria dos estudantes universitários. Você está encarregado de comparecer, fazer o trabalho e acompanhar as demandas da vida de uma só vez. Isso pode levar ao esgotamento se você não tiver um plano e um cronograma organizados!

Mantenha-se em dia com seu calendário e seja um craque na escola criando um cronograma mensal que mostre claramente todas as tarefas, projetos, sessões de aula e tudo o mais que estiver em seu prato para o mês.

Exemplo de meta SMART

A cada quatro semanas do mês, criarei um calendário mensal que descreva minhas aulas, prazos e atividades importantes para o mês seguinte.

Dica profissional

Use este calendário gratuito Modelo de programação mensal do ClickUp para ajudá-lo a criar uma agenda mensal organizada e prever as próximas aulas ou atividades importantes para evitar esquecê-las acidentalmente ou comparecer à aula despreparado para um teste. 👀

Este modelo de agenda mensal do ClickUp é equipado com visualizações e campos personalizados para ajudá-lo a controlar sua agenda do mês Faça o download deste modelo

3. Não faça apenas qualquer anotação - faça anotações eficazes em sala de aula

É sempre uma boa ideia fazer anotações durante as aulas, especialmente quando se está aprendendo algo novo ou complexo. Os alunos universitários devem aprender a criar anotações funcionais e organizadas para aprimorar seu aprendizado e ajudá-los a reter informações.

Escreva palavras-chave, ideias e novos termos durante as aulas. E preste atenção quando o professor disser algo de forma lenta e clara - ele está tentando dar a entender que aquilo é importante. 😉 Agora, com relação à retenção das informações, lembre-se de que a frequência faz diferença. Você deve revisar as anotações pelo menos de 5 a 7 vezes para ter uma melhor recordação.

Mary Beth McCabe, DBA, Professora de Marketing, Universidade Nazarena de Point Loma

Exemplo de meta SMART

Farei anotações em cada aula e as revisarei no final de cada dia letivo para me ajudar a reter as informações.

Dica profissional

Aprimore suas habilidades de fazer anotações aprendendo estratégias eficazes que funcionam melhor com seu estilo de aprendizagem e usando aplicativos de anotações .

Faça anotações rapidamente em um bloco de notas ou use o Documentos do ClickUp para criar anotações detalhadas e bem delineadas. Esses recursos são excelentes para fazer anotações devido a seus recursos de formatação avançada, que permitem alterar fontes, adicionar banners coloridos para destacar anotações importantes, adicionar páginas aninhadas para manter suas anotações organizadas e muito mais.

Você também pode usar o aplicativo gratuito Guia definitivo para uso do ClickUp Docs para lhe dar um guia passo a passo sobre como usar as opções de estilo para criar notas bem organizadas e formatadas.

Compreender os recursos dos documentos está mais fácil do que nunca com este guia passo a passo

O melhor de tudo é que o ClickUp está disponível no aplicativo móvel - faça suas anotações onde quer que você vá e faça novas anotações diretamente no seu smartphone ou dispositivo. (Apenas informe aos seus professores que você está fazendo anotações - e não brincando com seu telefone na sala de aula. 😉) Faça o download deste modelo

4. Reserve um tempo para estudar todos os dias

Como estudante universitário, é provável que você esteja sempre ocupado tentando conciliar os trabalhos escolares e a vida fora da escola. Isso faz com que um grande momento para aprender a melhorar seu gerenciamento de tempo uma habilidade importante que você precisará dominar na vida!

Bônus:_ Modelos de planejamento de vida !

Exemplo de meta SMART

_Dedicarei e bloquearei três horas por dia para estudar e fazer trabalhos escolares

Dica profissional

Melhore o gerenciamento de sua agenda agitada bloqueando o tempo e rastreando o tempo gasto em tarefas .

Comece a bloquear o tempo dedicado ao estudo ou à conclusão de seus trabalhos escolares para alocar tempo ininterrupto para fazer seu trabalho. A alocação de tempo o ajudará a priorizar seu tempo de forma mais eficaz e a criar hábitos de trabalho saudáveis que permanecerão com você após os anos de estudo.

Você também pode usar este Modelo de horário de aula e estudo de tempo do ClickUp para lhe dar uma estrutura para começar. O download é gratuito e vem com um documento Start Here Doc para orientá-lo na criação de seu cronograma de aulas e de estudos.

Experimente este modelo de horário de aula e estudo de tempo criado pela ClickUp e mantenha o controle de tudo em um único lugar com um clique Faça o download deste modelo

5. Manter a responsabilidade e um GPA sólido

Um bom GPA indica que você está tirando boas notas e se destacando em suas aulas.

Os alunos da faculdade e do ensino médio precisam manter um GPA alto para mostrar competência na escola e para ajudar a ganhar honras acadêmicas e bolsas de estudo. Além disso, ele o torna mais competitivo no mercado de trabalho e aumenta suas chances de ingressar em uma pós-graduação.

Exemplo de meta SMART

Aumentarei minha média de notas de 3,0 para 3,5 até o final do semestre.

Dica profissional

Obtenha notas altas e mantenha suas notas altas mantendo-se organizado com seus trabalhos escolares. Uma maneira de fazer isso é criar um sistema de gerenciamento de tarefas para ajudá-lo a ver facilmente o que está acontecendo sua lista de pendências e quando devem ser entregues para que você nunca perca um prazo que possa afetar suas notas!

Você também pode usar este Modelo de atribuição de aula do ClickUp para ajudá-lo a manter suas tarefas atuais e futuras na frente e no centro e todas as suas anotações juntas em um só lugar.

Alunos ou professores podem usar esse modelo de tarefas de classe para acompanhar tudo e monitorar as tarefas prioritárias Faça o download deste modelo

6. Colaborar com colegas de classe e professores

Como você já deve saber, a escola não se resume a fazer um trabalho individual. Você precisa aprender a colaborar com os outros também - outra habilidade que precisa ser trabalhada para se preparar para futuros empregos.

Os estudantes universitários devem explorar oportunidades de colaboração, participar de organizações estudantis e trabalhar com seus colegas e professores para expandir seus conhecimentos e aprender com os outros.

Exemplo de meta SMART

Eu me envolverei no campus e participarei de um grupo de estudantes durante o meu primeiro semestre.

Dica profissional

E para tornar a colaboração o mais perfeita possível, use ferramentas de gerenciamento de projetos com recursos de colaboração, como Quadros brancos e Docs. Os quadros brancos do ClickUp permitem que você trabalhe com seus colegas e professores no mesmo local simultaneamente, facilitando a realização de projetos em grupo, especialmente quando a colaboração é feita remotamente.

A Detecção de Colaboração permite que as equipes trabalhem e editem simultaneamente nos quadros brancos do ClickUp

Experimente e use o aplicativo gratuito Introdução ao modelo de quadro branco do ClickUp para ajudar você a começar! Faça o download deste modelo

7. Praticar habilidades básicas e básicas

As habilidades interpessoais referem-se a qualidades interpessoais, como comunicação resolução de problemas, liderança, trabalho em equipe e flexibilidade.

As hard skills, por outro lado, são habilidades altamente específicas relacionadas a um determinado trabalho ou setor, como programação de computadores ou contabilidade.

Então, por que é importante trabalhar essas habilidades?

É importante trabalhar tanto as habilidades interpessoais quanto as interpessoais porque ambas são essenciais para ter uma carreira bem-sucedida. As habilidades interpessoais são necessárias para interagir com outras pessoas e estabelecer relacionamentos, enquanto as habilidades técnicas proporcionam conhecimento e proficiência em uma área específica.

Juntas, elas podem ser ferramentas poderosas para ajudá-lo a alcançar seus objetivos metas de curto e longo prazo .

Exemplo de meta SMART

Inscrever-me-ei em um workshop on-line de escrita criativa de 12 semanas no Coursera até 14 de fevereiro para aprimorar minhas habilidades de escrita.

Dica profissional

Documente sua meta, certifique-se de verificar o prazo de inscrição e use um Modelo de plano de desenvolvimento pessoal da ClickUp para manter o controle de seus planos de crescimento pessoal, atividades do curso, datas de entrega e muito mais.

Use este modelo para ajudá-lo a listar e visualizar seu plano de crescimento Faça o download deste modelo

8. Aprimore as habilidades de gerenciamento de orçamento

Como um jovem adulto, é importante aprender a gerenciar suas finanças de forma eficaz para obter controle sobre seu futuro financeiro.

Saber como fazer um orçamento, economizar dinheiro e planejar o futuro pode ajudá-lo a alcançar a independência financeira. Há várias ferramentas disponíveis para ajudá-lo a fazer isso, como a criação de um orçamento, a criação de contas de poupança e o controle de despesas.

Exemplo de meta SMART

Categorizarei minhas despesas por tipo e criarei um plano orçamentário para cada mês.

Dica profissional

Visualize seus gastos e planeje seu orçamento semanal ou mensal com a ferramenta Modelo de orçamento pessoal do ClickUp

Mapeie a carreira de seus sonhos nos quadros brancos do ClickUp Faça o download deste modelo

10. Inscreva-se para trabalho voluntário ou estágios

O trabalho voluntário e os estágios são ótimas maneiras de ganhar experiência profissional valiosa, fazer contatos com profissionais do setor e explorar possíveis caminhos de carreira.

Isso não apenas o ajudará a se tornar mais competitivo no mercado de trabalho, mas também pode ser uma ótima oportunidade de obter informações sobre a cultura de trabalho em diferentes setores.

Ao aproveitar o conhecimento e a experiência adquiridos por meio de trabalho voluntário e estágios, você pode dar os próximos passos em sua jornada profissional com confiança.

< O centro de carreiras da sua faculdade provavelmente está realizando vários eventos, workshops e feiras de carreiras e estágios para conectar empregadores a estudantes universitários como você > > _Reunir-se e interagir com recrutadores é uma ótima maneira de ser notado antes de enviar uma candidatura. > > Verifique com o centro de sua escola os próximos eventos e oportunidades de engajamento!

Michael Turner, M.Ed., Diretor Associado, Comunidades de Carreira, Miami University

Exemplo de meta SMART

_Escolherei meus três principais programas de estágio e agendarei uma entrevista informal com cada um deles até o final do primeiro semestre para saber mais sobre seus requisitos

Dica profissional

Inicie sua carreira e acompanhe suas candidaturas a estágio e emprego usando o Modelo de busca de emprego do ClickUp . Gerencie suas candidaturas, adicione notas e datas de vencimento para garantir que você não perca o prazo e muito mais.

Exibição de candidaturas a empregos e pós-graduação na visualização do quadro do ClickUp Faça o download deste modelo Modelo de bônus: Modelo de metas anuais do ClickUp*

A maneira SMART de definir e atingir suas metas acadêmicas

A faculdade é uma jornada empolgante repleta de infinitas possibilidades.

E para ajudá-lo a aproveitar ao máximo sua experiência educacional, você deve começar a definir metas acadêmicas da maneira SMART. Não é preciso esperar até o ano novo para estabelecer novas metas, você pode criá-las a qualquer momento!

A definição de metas SMART e o uso de um sistema intuitivo ferramenta de controle de metas como o ClickUp, pode ajudá-lo a dividir suas metas universitárias, profissionais e pessoais em etapas menores e alcançáveis, permitindo que você se concentre em uma coisa de cada vez enquanto trabalha no panorama geral.

Você também pode aproveitar os recursos gratuitos, como o modelos de definição de metas para ajudá-lo a iniciar suas metas acadêmicas mais rapidamente e se tornar um profissional mais aluno mais produtivo em geral.

Portanto, lembre-se de viver um dia de cada vez, aproveitar a viagem e valorizar cada momento. Divirta-se, envolva-se, faça contatos, mantenha-se organizado e aproveite ao máximo sua carreira universitária!

Você conseguiu! 🎓🎉 Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo!