10 modelos gratuitos de estudo de tempo em Excel e ClickUp

Uma ferramenta poderosa muitas vezes passa despercebida em nossa busca para otimizar cada segundo do dia de trabalho: Um modelo de estudo de tempo. O tempo é mais do que apenas dinheiro; é a força vital da produtividade pessoal e da equipe.

Não importa se você é um gerente de projeto que deseja otimizar os fluxos de trabalho ou um líder de produto ansioso para maximizar a produção da equipe, nós o ajudamos.

Selecionamos a dedo 10 dos modelos de estudo de tempo mais dinâmicos, criados com perfeição em plataformas como Excel e ClickUp. Pense nesses modelos como seus aliados secretos, prontos para serem implantados e adaptados às suas necessidades exclusivas.

Mergulhe de cabeça, explore e aproveite o poder de um estudo de tempo eficaz. Não se trata apenas de registrar as horas - trata-se de liberar o potencial!

O que é um modelo de estudo de tempo?

Em sua essência, um modelo de estudo de tempo empresarial é empregado para observar, avaliar e registrar o tempo gasto em diferentes tarefas de um fluxo de trabalho. O objetivo? Monitorar

o status do projeto

, entender um

nível de desempenho do funcionário ou da equipe

e identificar áreas com potencial de melhoria.

Empregados em todos os setores e funções, esses modelos são especialmente benéficos para aqueles que desejam aprimorar processos, reduzir ineficiências e, por fim, aumentar a produtividade. Ao documentar e analisar meticulosamente as durações das tarefas, você pode identificar gargalos e encontrar oportunidades para simplificar e implementar práticas recomendadas com dados tangíveis que as respaldem.

O que faz um bom modelo de estudo de tempo?

Embora muitas ferramentas prometam clareza, nem todas cumprem. Um bom modelo de estudo de tempo, no entanto, se destaca. Mas o que distingue o excepcional do comum? Vamos dar uma olhada nos principais benefícios de um modelo de estudo de tempo eficaz:

Clareza e simplicidade: Um excelente modelo de gerenciamento de tempo não é complicado. Ele é direto e intuitivo, garantindo que os usuários possam se envolver com ele sem problemas, sejam eles novatos ou profissionais experientes. O excesso de recursos pode prejudicar a análise detalhada

Um excelente modelo de gerenciamento de tempo não é complicado. Ele é direto e intuitivo, garantindo que os usuários possam se envolver com ele sem problemas, sejam eles novatos ou profissionais experientes. O excesso de recursos pode prejudicar a análise detalhada Flexibilidade: Cada organização e indivíduo tem necessidades exclusivas. Um modelo de alto nível oferece personalização, permitindo que os usuários ajustem os elementos para melhor atender às suas necessidades específicas, por exemplo, um mergulho profundo em um processo de fabricação

Cada organização e indivíduo tem necessidades exclusivas. Um modelo de alto nível oferece personalização, permitindo que os usuários ajustem os elementos para melhor atender às suas necessidades específicas, por exemplo, um mergulho profundo em um processo de fabricação Campos abrangentes: Ele deve ter campos para nomes de tarefas, horários de início e término, durações e quaisquer interrupções ou notas pertinentes ao estudo ou à análise de dados

Ele deve ter campos para nomes de tarefas, horários de início e término, durações e quaisquer interrupções ou notas pertinentes ao estudo ou à análise de dados Apelo visual: Um layout limpo com um toque de apelo estético ajudará as equipes a registrar os dados com eficiência. Um bom design pode aumentar o envolvimento do usuário e reduzir possíveis erros de entrada

Um layout limpo com um toque de apelo estético ajudará as equipes a registrar os dados com eficiência. Um bom design pode aumentar o envolvimento do usuário e reduzir possíveis erros de entrada Recursos de integração: Na era digital, os melhores modelos podem se integrar a outras ferramentas, plataformas ou softwares, garantindo um fluxo suave de dados e percepções

Um modelo robusto de estudo de tempo combina forma e função, atingindo um equilíbrio entre a minúcia e a facilidade de uso. É uma ferramenta de coleta de dados e uma porta de entrada para o aumento da produtividade.

10 modelos de estudo de tempo para usar em 2024

O cenário de

ferramentas de produtividade

está em constante evolução, e é essencial manter-se à frente com o método mais eficiente. Aqui, selecionamos uma lista de modelos de estudo de tempo de ponta, adaptados para o futuro, mas prontos para serem usados hoje.

1. Modelo de estudos de tempo ClickUp

Acompanhe e analise as atividades de trabalho com o modelo de estudos de tempo do ClickUp

Compreender e otimizar os fluxos de trabalho é fundamental em um mundo em que cada segundo pode fazer a diferença. O Modelo de estudos de tempo do ClickUp é o método mais eficaz para essa missão, meticulosamente projetado para fornecer uma visão panorâmica dos fluxos de trabalho dos funcionários, desde a concepção até a conclusão.

No centro do modelo Time Studies do ClickUp estão seus recursos robustos. Com status personalizados,

gerenciamento de tarefas

é muito fácil, de modo que nenhum detalhe é esquecido. O modelo oferece campos personalizados para inserir parâmetros cruciais, como o gerente que está supervisionando, padrões de tempo e até mesmo o departamento para uma visão geral.

Precisa de uma perspectiva variada? Alterne entre visualizações como

Gantt

, Calendar ou Workload. A mágica se estende ao controle de tempo automatizado, ao suporte de IA e ao gerenciamento de projetos, capacitando-o a lidar com tarefas como um maestro. Faça o download deste modelo

2. Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp

Gerencie todos os tipos de tarefas e status com o modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp

Na intrincada dança do monitoramento das taxas de trabalho e dos níveis de desempenho dos funcionários, é fácil se perder na multiplicidade de tarefas e avaliações. Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp é feito sob medida para facilitar essa dança, para que você nunca perca o ritmo ao avaliar a produtividade da sua equipe.

Criado especificamente para quem deseja monitorar e medir o desempenho, esse modelo de estudo de tempo pessoal oferece uma abordagem abrangente para registrar o tempo gasto. A visualização da lista de registro de atividades surge como uma ferramenta essencial para

gerenciamento de projetos

. Você pode inserir sem problemas tarefas semanais de avaliação de desempenho, cada uma delas emparelhada com campos personalizados que indicam o dia e o tipo de atividade. Isso garante que você esteja sempre em sintonia com o progresso do funcionário, analisando como ele avança nas tarefas.

Mas a verdadeira força está nos status personalizados das tarefas. À medida que a semana avança, esses status apresentam uma imagem em tempo real da eficiência e da taxa de trabalho de um funcionário. Faça o download deste modelo

3. Modelo de caixa de tempo ClickUp

Organize o trabalho com horários observados no Time Box Template do ClickUp

Uma abordagem estruturada e eficiente é indispensável na busca de discernir o desempenho dos funcionários por meio de estudos de tempo. Modelo de caixa de tempo do ClickUp foi projetado com esse desafio específico em mente, ajudando-o a segmentar e monitorar tarefas e a obter insights granulares sobre a taxa de trabalho e a qualidade da produção de um funcionário.

Esse modelo fornece a estrutura perfeita para gerentes ou líderes de equipe que desejam dissecar os níveis de desempenho. Cada tarefa é como uma peça de quebra-cabeça, revelando facetas da eficiência de um funcionário. Os status personalizados desse modelo ajudam a categorizar as tarefas, permitindo que você avalie instantaneamente onde um funcionário se destaca e onde ele pode precisar de apoio. Os campos personalizados refinam ainda mais esse estudo, permitindo um exame meticuloso de cada tarefa.

Várias visualizações, de planejadores de tarefas a cronogramas de caixa de tempo, significam que você nunca terá falta de maneiras de dissecar e avaliar o desempenho. E isso não se limita à visualização; o controle de tempo e os avisos de dependência garantem que as avaliações sejam feitas em tempo real, oferecendo uma visão holística.

A navegação nesse modelo é intuitiva. Defina cronômetros usando a visualização Calendar, aloque tarefas que se encaixem no período de estudo desejado e deixe que a visualização Board organize essas tarefas. Com o Time Box Template no ClickUp, a avaliação do desempenho se torna menos uma tarefa e mais um processo simplificado, garantindo que você sempre tenha uma visão clara da eficiência do funcionário. Faça o download deste modelo

4. Modelo de bloqueio de programação do ClickUp

Crie um cronograma claro para aumentar a produtividade com o modelo de bloqueio de cronograma do ClickUp

No mundo da avaliação do desempenho dos funcionários, a clareza das tarefas e a

cronogramas de projetos

torna-se essencial. Digite o Modelo de bloqueio de programação do ClickUp o ClickUp Schedule Blocking Template é uma ferramenta robusta feita sob medida para gerentes e líderes de equipe que se esforçam para garantir a produtividade ideal.

Sua principal função é permitir a criação de cronogramas transparentes, eliminando o incômodo de navegar por e-mails e planilhas dispersos. A cada tarefa é atribuído um bloco de tempo claro e específico, garantindo que os funcionários saibam exatamente quais são suas responsabilidades e prazos.

No entanto, o que realmente distingue esse modelo é sua organização intuitiva. Reconhecendo a natureza interconectada das tarefas empresariais modernas, ele permite que os usuários entendam as dependências entre as tarefas. Isso ajuda a evitar possíveis sobreposições de tarefas e garante que todos os membros da equipe estejam na mesma página. Por sua vez, isso facilita a coordenação eficiente da equipe e a execução perfeita do projeto.

A natureza abrangente do modelo de bloqueio de cronograma do ClickUp também significa que os gerentes podem acompanhar um projeto desde a fase de planejamento até a execução. Ao oferecer uma plataforma unificada, ele preenche a lacuna de comunicação, garantindo que todos tenham uma visão abrangente de suas tarefas. O resultado final? Uma equipe coesa que trabalha em harmonia, com cada membro ciente de seu papel no panorama geral. Faça o download deste modelo

5. Modelo de alocação de tempo do ClickUp

O modelo de alocação de tempo do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a gerenciar melhor seu tempo e seus recursos.

Eficiente

gerenciamento de tempo

está no centro do desempenho exemplar dos funcionários. Compreendendo essa necessidade fundamental, a Modelo de alocação de tempo do ClickUp vem equipado para oferecer aos gerentes uma plataforma simplificada para supervisionar a alocação de tempo com precisão.

Em sua essência, ele foi criado para atender a várias equipes, seja uma equipe de vendas que monitora possíveis clientes em potencial ou uma unidade de marketing interessada na segmentação de clientes. O layout simples do modelo garante que mesmo os novatos em gerenciamento de tempo possam navegar nele com facilidade.

O modelo conta com status de tarefas personalizados, que servem como um barômetro em tempo real do progresso. Para os gerentes, isso significa a capacidade de avaliar, em um relance, como as tarefas estão progredindo. Mas isso não é tudo. O recurso de prioridades integradas é um divisor de águas, fornecendo um caminho para que as tarefas sejam classificadas por urgência. Isso garante que as tarefas cruciais nunca sejam deixadas de lado.

Além disso, o modelo de alocação de tempo integra um campo personalizado de tipo de tarefa. Esse recurso traz estrutura para o caos, permitindo que as tarefas sejam agrupadas e categorizadas, oferecendo uma visão organizada. Para os gerentes, isso equivale a operações mais tranquilas e a um fluxo de trabalho mais harmonizado, assegurando que a equipe permaneça focada e atenda de forma consistente, se não exceder, os padrões de desempenho. Faça o download deste modelo

6. Modelo de programação de funcionários do ClickUp

Obtenha uma visão geral abrangente das cargas de trabalho com o modelo de programação de funcionários do ClickUp

No vasto cenário de ferramentas de agendamento, a Modelo de agenda de funcionários do ClickUp é realmente um modelo acima dos demais. Esse modelo permite que os gerentes atribuam e acompanhem os turnos dos funcionários estrategicamente e serve como uma plataforma abrangente para atribuir tarefas dentro desses turnos e calcular com precisão os custos de mão de obra.

Ao incluir campos para especificar as funções dos funcionários, as taxas horárias e a designação de gerentes de turno, esse modelo garante uma comunicação clara e a responsabilidade das equipes. O que torna essa ferramenta uma joia absoluta é sua adaptabilidade. Ajustar a disponibilidade dos funcionários, como marcar alguém como folga durante a semana, é muito fácil. Faça o download deste modelo

7. Modelo de programação de turnos do ClickUp

Gerencie os horários e turnos dos funcionários com o modelo de escala de turnos do ClickUp

O modelo Modelo de escala de turnos de trabalho do ClickUp é uma prova da beleza da simplicidade. Em uma época em que a sobrecarga de informações é a norma, esse modelo de orçamento de tempo defende uma abordagem minimalista, porém altamente funcional, para a programação.

Com apenas o essencial à vista - horários de início e término dos turnos, funções necessárias e quem as preenche -, os gerentes e os membros da equipe podem obter clareza instantaneamente. O sistema codificado por cores oferece uma maneira intuitiva de distinguir entre os diferentes turnos, garantindo uma comunicação tranquila.

Esse modelo permite que os gerentes marquem os membros ausentes da equipe e especifiquem os motivos, promovendo transparência e adaptabilidade. Dado o conjunto robusto de ferramentas do ClickUp - da comunicação ao gerenciamento de projetos - a integração desse cronograma com outros processos da equipe é perfeita. Se existe um modelo que combina estilo e substância, o ClickUp Work Shift Schedule Template é, sem dúvida, esse modelo. Faça o download deste modelo

8. Modelo de programação da equipe ClickUp

Planeje as tarefas com antecedência e continue fazendo melhorias com o modelo de cronograma de equipe do ClickUp

O modelo Modelo de programação da equipe ClickUp é semelhante ao kit de ferramentas de um mestre estrategista. À medida que surgem novos projetos, os gerentes precisam de um plano bem definido, e esse modelo serve exatamente a esse propósito. Facilitar um esboço completo das atividades do projeto e permitir que os gerentes atribuam tarefas aos respectivos membros da equipe garante que todos estejam alinhados com suas responsabilidades.

O que é particularmente notável é sua funcionalidade de visão dupla. Os gerentes podem avaliar as tarefas da semana ou visualizar as cargas de trabalho organizadas por membro da equipe. Além desses recursos, destaca-se a visualização integrada da carga de trabalho. É um recurso inestimável para garantir que nenhum membro da equipe fique sobrecarregado, promovendo uma distribuição equilibrada do trabalho.

Com suas inúmeras visualizações, bem organizadas e codificadas por cores, esse modelo não é apenas uma ferramenta logística, mas um ativo estratégico que pode aumentar significativamente a produtividade e a coordenação da equipe. Faça o download deste modelo

9. Modelo de estudo de tempo do Excel por Excelsirji

via Excelsirji

O estudo de tempo e movimento é um método renomado e eficiente que permite que as empresas avaliem o tempo e o esforço investidos nas tarefas, servindo, em última análise, para otimizar a análise do processo. Portanto, se você estiver procurando algo semelhante a um modelo de estudo de movimento, este

Modelo de estudo de tempo do Excel por Excelsirji

abrange esse conceito, dividindo as tarefas em etapas mensuráveis e registrando o tempo dedicado a cada uma delas.

Esse insight abre caminho para identificar redundâncias e áreas potenciais para automação. Ao compreender parâmetros como "Transação", "Tempo de espera" e "Tempo de ciclo", os gerentes obtêm uma visão holística dos processos.

Por exemplo, decifrar a diferença entre o tempo para produzir e entregar uma pizza (Lead Time) e o tempo gasto em cada etapa desse processo (Cycle Time) pode oferecer insights valiosos. Com o detalhamento abrangente fornecido por esse modelo, as empresas têm uma ferramenta robusta para começar a aprimorar as eficiências e promover mudanças transformadoras.

Faça o download deste modelo

10. Modelo de planilha de horas do Excel por Vertex42

via Vertex42

Para as empresas, especialmente as novas startups, o controle eficaz do tempo pode ser a diferença entre processos otimizados e fluxos de trabalho caóticos.

O modelo de planilha de horas em Excel da Vertex42

é a resposta para essa necessidade.

Ele oferece flexibilidade para várias preferências do usuário e está disponível para várias plataformas, como Excel, OpenOffice e Google Sheets. O modelo atende a planilhas de horas semanais e quinzenais, acomodando as diversas necessidades das empresas.

Os gerentes podem inserir taxas de pagamento para calcular o pagamento total, garantindo instantaneamente a precisão do processo de folha de pagamento. A facilidade de personalização e compartilhamento, combinada com dicas de uso - como transformar a planilha de horas em um PDF para envio por e-mail - faz com que essa ferramenta não seja apenas uma planilha de horas, mas uma solução abrangente de gerenciamento de tempo. Quer se trate de um único funcionário ou de uma equipe maior, o modelo do Vertex42 garante que o controle de horas nunca mais seja um obstáculo.

Faça o download deste modelo

Abraçando a eficiência: Por que o ClickUp é o divisor de águas de que sua empresa precisa

No atual mundo dos negócios em ritmo acelerado, a organização eficaz e os processos simplificados são mais cruciais do que nunca. O ClickUp, que não é apenas um ferramenta de gerenciamento de projetos mas uma plataforma abrangente que oferece soluções adaptadas a todos os aspectos de seu gerenciamento de negócios.

Com sua robusta biblioteca de modelos, desde escalas de funcionários até planejamento de projetos em equipe, o ClickUp garante que você esteja sempre um passo à frente. Investir em uma ferramenta que lida eficientemente com as complexidades de suas operações pode resultar em maior produtividade, menos erros e uma força de trabalho mais feliz.

Não importa se você está tentando simplificar tarefas complexas, controlar o tempo com precisão ou otimizar processos, o ClickUp tem um modelo para isso. Portanto, mergulhe de cabeça, explore e deixe o ClickUp redefinir a maneira como você gerencia seus negócios!

