Dos requisitos à implementação: Como usar uma matriz de rastreabilidade de requisitos

A chave para ter sucesso implantar um projeto é entender completamente seus requisitos de saída e fazer um esforço tangível para atendê-los no projeto fases de teste e revisão . No entanto, isso geralmente é um desafio, pois existem vários relacionamentos do tipo "muitos para muitos" nos processos, o que geralmente leva a lacunas e defeitos na entrega.

Se você deseja criar o crème de la crème dos produtos se você não tiver uma lista de verificação, ela não será suficiente. Você precisará de um sistema que vincule os requisitos aos testes, os testes aos resultados e os problemas às resoluções.

Uma maneira de garantir que você cobriu todas as bases é comparar os recursos de seu produto final com seus requisitos iniciais . Mas vasculhar vários documentos para manter o controle dos requisitos em constante mudança não é fácil nem produtivo!

É exatamente aí que entra a matriz de rastreabilidade de requisitos (RTM), que ajuda os gerentes de projeto a manter os processos da equipe alinhados com os requisitos em um espaço centralizado. 😁

Qual é o objetivo de uma matriz de rastreabilidade?

Rastrear o progresso dentro dos projetos a partir de uma lente granular sempre foi uma tarefa árdua para os gerentes de projeto, especialmente em equipes de software. Embora qualquer lista de afazeres relacionada à rastreabilidade ajude a manter o controle das tarefas de organização do projeto, ela não é muito útil a longo prazo.

O problema é o seguinte: toda decisão ou mudança na perspectiva de uma parte interessada dentro do projeto pode abalar as coisas e dar origem a novos requisitos. Isso afeta diretamente o trabalho da equipe de testes, com os funcionários se sentindo perdidos nas informações e sem saber o que priorizar .

É nesse ponto que uma matriz de rastreabilidade traz transparência sem complicações para todas as partes interessadas. Ela serve como um documento de requisitos de negócios único, em estilo de grade, para ajudar as equipes de projeto e de teste de software:

Planejar as tarefas do projeto de acordo com os requisitos atuais

Delegar tarefas para otimizar a qualidade e o tempo de entrega

Ter uma ideia clara do status de todas as atividades de teste

Evite decisões que possam atrapalhar o processo de metas do projeto Uma matriz de rastreabilidade garante que todas as principais tarefas do projeto sejam marcadas, ajudando a criar um ambiente mais produto final mais sólido e utilizável .

O que é uma matriz de rastreabilidade de requisitos?

Uma matriz de rastreabilidade de requisitos (RT) ou RTM é comumente usada como um documento de ancoragem em projetos de software em crescimento.

Quando dois ou mais documentos de linha de base do projeto precisam ser correlacionados e suas relações de muitos para muitos verificadas quanto à integridade, o resultado é uma matriz de rastreabilidade de requisitos. É uma ferramenta útil para mapear e vincular os requisitos iniciais de seu projeto aos requisitos de scripts ou casos de teste que correspondem a eles, evitando requisitos perdidos ou órfãos no processo. 🌷

Se você está procurando uma lista de verificação simples, não é isso. Um RTM é um documento detalhado e vivo para acompanhar a evolução das solicitações do projeto e, por fim, fornecer um produto que atenda, se não superar, as expectativas iniciais do usuário. As solicitações de alteração podem vir de usuários, partes interessadas específicas ou divisões internas, como a departamento de vendas .

Você encontrará matrizes de RT na forma de gráficos ou tabelas com linhas separadas para cada requisito e técnicas de teste associadas. Dependendo do setor em que você está, pode haver seções para:

ID do requisito

Descrição do requisito

Justificativa ou necessidade comercial

ID do caso de teste

Resultado do teste ou status da execução

Scripts de teste

Entregável

Estrutura analítica do trabalho ou WBS

Observações

Tipos de matrizes de rastreabilidade de requisitos

A rastreabilidade estabelece vínculos entre requisitos, processos, casos de teste e elementos de saída final. A direção do rastreamento indica como a correlação é estabelecida - seja em resposta a um requisito ou a um reconhecimento dele.

Com base na direção, você pode esperar três tipos principais de formatos de rastreabilidade nas matrizes:

Rastreabilidade direta: O requisito determina uma ação direta ou futura, como um teste. Ele fornece uma visão geral dodesenvolvimento do projeto desde o início até a conclusão ▶️ Rastreabilidade para trás: Com a rastreabilidade para trás, você rastreia cada caso de teste até um requisito. Isso garante que cada teste seja projetado para evitar desvios do requisitoescopo do projetobem como ações desnecessárias ◀️ Rastreabilidade bidirecional: Uma combinação de modelos para frente e para trás, que fornece a forma mais completa de rastreabilidade. Ela dá suporte ao processo de verificação de casos de teste correspondentes aos requisitos 🔁

Como criar uma matriz de rastreabilidade de requisitos: 5 etapas

Conforme discutido acima, uma matriz de rastreabilidade de requisitos é apresentada por meio de um gráfico ou de uma tabela. Para muitos usuários, o Excel se destaca como a melhor opção para criar o diagrama, mas pode não oferecer um suporte abrangente para anotar todas as reviravoltas que um projeto pode enfrentar.

Muitas equipes de produtos agora preferem usar software de gerenciamento de projetos para desenvolver matrizes de rastreabilidade versáteis a partir do zero. É uma abordagem mais rápida, pois essas ferramentas simplificam os processos de coleta e organização e oferecem visibilidade em tempo real dos componentes para toda a equipe. Portanto, pense em realizar mais do que apenas o padrão Planilha do Excel -estamos falando:

Rastreamento de metas

Criação de documentos que registram os requisitos do cliente

Compilação de listas de tarefas

Garantia de cobertura completa dos testes

Personalização de campos

Revisão meticulosa de todo o seu trabalho

**Tudo isso, ordenadamente reunido em um só lugar ClickUp ! 🤩

Obtenha suporte de ponta a ponta ao criar e manter uma matriz de rastreabilidade de requisitos usando o ClickUp

Como uma solução abrangente de software de gerenciamento de projetos, o ClickUp facilita a criação de uma matriz de rastreabilidade de requisitos dentro da ferramenta. Além disso, sua comunicação prática e recursos de planejamento de fluxo de trabalho o sistema de planejamento de fluxo de trabalho da Microsoft está à sua disposição em todas as fases do projeto!

Explore as cinco etapas padrão para criar uma matriz de rastreabilidade de requisitos útil abaixo.

Etapa 1: Compilar os objetivos da RTM de diferentes partes interessadas

As metas de RTM são requisitos coletados de clientes, equipes internas ou outras partes interessadas. Essas metas podem variar desde a adição de novos recursos ao seu produto até o aprimoramento do gerenciamento de riscos.

Digamos que o seu projeto seja o desenvolvimento de um aplicativo de condicionamento físico com foco na experiência do usuário. Nesse caso, o cliente destaca dois recursos principais: integração de planos de exercícios personalizados com base nas preferências do usuário e incorporação de recursos de rastreamento em tempo real para monitorar o progresso sem problemas. O escopo desse projeto é fornecer uma plataforma de condicionamento físico abrangente que atenda às necessidades individuais e estimule uma comunidade preocupada com a saúde.

O ideal seria que o gerente de projeto compilasse as necessidades comerciais do cliente e, em seguida, conversasse com a equipe para anotar as solicitações específicas para materializar o resultado. Em seguida, ele dividiria cada grande objetivo em etapas menores e factíveis.

Se estiver procurando mapear todas as suas metas e requisitos em um só lugar, Metas do ClickUp é o caminho a seguir. Ele ajuda você a definir metas de RTM de qualquer tamanho e vinculá-las a participantes ou responsáveis específicos.

Quando você configurar seu espaço de trabalho ClickUp acesse a página Goals (Metas) na barra lateral esquerda, clicando em + New Goal. Quando você tiver agregado suas metas divida-as em metas menores, partes mensuráveis por meio da criação de Targets. A plataforma suporta quatro tipos de Targets para matrizes:

Número: Rastreia o aumento ou a diminuição em um intervalo de números **Verdadeiro/Falso:Marca um alvo como Done ou Not Done **Moeda: rastreia alterações em metas monetárias **Tarefa:Monitora a conclusão de uma única tarefa, subtarefa ou de uma lista inteira

Selecione entre vários tipos de metas para medir por moeda, porcentagens, números e por verdadeiro ou falso

Com o ClickUp, você pode criar Pastas e Sprints para acompanhar metas específicas e até mesmo configurar Milestones (marcos) para destacar tarefas críticas da matriz de teste e pontos de progresso.

Etapa 2: reunir artefatos do projeto e definir tarefas Artefatos do projeto são os vários documentos, como o

carta de projeto , registro de alterações e plano de projeto que dão caráter aos seus processos de fluxo de trabalho. Eles formam o núcleo da sua matriz de rastreabilidade de requisitos, ajudando a conectar os casos de teste aos artefatos relevantes.

Esta etapa tem o objetivo de colocar a sua equipe de teste de produto ou software com todos os documentos contextuais na ponta dos dedos, permitindo uma melhor visão das tarefas, subtarefas e registros de produtos . Usar os documentos do ClickUp para criar e armazenar todos os documentos de projeto, casos de teste e resultados de teste necessários. Editar documentos ao vivo com vários membros da equipe, organize-os em pastas ou vincule-os às suas tarefas de RTM - tudo é CLICADO! 🥳

O ClickUp Business Requirements Document é a maneira perfeita de delinear todos os aspectos de um projeto de negócios antes de começar

Precisa economizar tempo no trabalho de documentação? Use o IA do ClickUp para gerar documentos de projeto bem estruturados com apenas algumas instruções! A plataforma também oferece vários modelos prontos, como:

Depois de reunir os artefatos do projeto, use Tarefas no ClickUp para compilar uma lista das tarefas e subtarefas relacionadas ao seu processo de rastreabilidade. Isso lhe dará uma melhor visualização da rede de entregáveis que você acompanhará por meio da matriz de testes. Você pode organizar várias listas de tarefas, cada uma lidando com um requisito específico, e criar dependências para definir a ordem das tarefas inter-relacionadas.

Visualize, adicione ou remova uma tarefa de ou para outras listas de tarefas para melhorar a visibilidade e a colaboração entre as equipes

Etapa 3: Criar a matriz

Pronto para criar a matriz de RT? 🏗️

Depois de concluir a Etapa 2, escolha o planilha ou gráfico para criar a matriz de rastreabilidade de requisitos. Aqui está um esboço das etapas a serem seguidas:

Selecione as colunas a serem incluídas em sua RTM. Você precisa de IDs de requisitos distintos, suas descrições, identificadores de casos de teste ou mais? Trace as linhas e colunas com base no tipo de matriz. Por exemplo, no caso da rastreabilidade direta, as linhas e as colunas representariam os requisitos e os IDs dos casos de teste, respectivamente (talvez você queira codificar tudo por cores para facilitar a rastreabilidade) Crie links entre os requisitos e os parâmetros relacionados dentro da matriz

O objetivo é ter uma interface visual de janela única para mapear a relação entre os diferentes requisitos e marcar as metas concluídas.

Se você se sente à vontade com planilhas, o Visualização da tabela ClickUp pode ser uma excelente ferramenta para personalizar sua matriz RT em qualquer escala! Adicione quantas colunas você quiser, crie Campos personalizados para obter informações e usar ações de arrastar e soltar para modificar seu RTM.

Organize, classifique e filtre tarefas na exibição de tabela do ClickUp 3.0 para obter insights mais rapidamente sobre todo o seu trabalho

Se você preferir visualizações ricas, também pode explorar Quadro branco infinito do ClickUp para estabelecer conexões entre os requisitos e os casos de teste.

Para obter um impulso extra, aproveite os diversos recursos do ClickUp modelos de matriz para criar seu RTM. Nosso favorito é o modelo Modelo de matriz de rastreabilidade do ClickUp . Use-o para mapear sistematicamente as conexões, aprimorando sua capacidade de:

Determinar a relação entre os requisitos e os resultados dos testes

Visualizar as mudanças que ocorreram nociclo de vida do desenvolvimento do projeto* Compreender o raciocínio por trás de determinadas decisões

Use este modelo avançado de matriz de rastreabilidade para revisar casos de teste para todas as suas necessidades!

Etapa 4: começar a usar o RTM

Nesta etapa, você deve ter a estrutura da matriz e os cabeçalhos relevantes. Tudo o que você precisa fazer é preencher a matriz RT! 📝

Você pode começar mapeando os casos de teste com sua equipe de testes e garantindo que tudo do backlog seja abordado.

Uma das muitas vantagens oferecidas pelo ClickUp é que você não precisa copiar e colar ou ir e voltar entre os backlogs e as listas de verificação de tarefas. Você pode simplesmente mover todas as listas criadas anteriormente para o RTM com todos os seus detalhes, e elas serão exibidas em qualquer visualização que você escolher.

Veja as mais de 15 exibições do ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Por exemplo, você pode usar o Lista , Diretoria ou Calendário para ter uma visão panorâmica de todas as tarefas em andamento, categorizadas de acordo com suas Status personalizado como Passed, Failed ou On Hold. Visualizar tarefas interdependentes e lidar com o planejamento de capacidade usando a função Gráfico de Gantt e Visualizações de carga de trabalho .

A plataforma também permite canais de comunicação interdepartamental perfeitos por meio do Visualização do bate-papo comentários atribuíveis e ferramentas de revisão de fluxo de trabalho, garantindo que nenhum requisito seja abandonado!

Etapa 5: revisar, validar e manter

Pense na matriz de rastreabilidade de requisitos como um documento que está sempre mudando. À medida que as coisas mudam, como a queda de requisitos ou o surgimento de novos casos de teste, você precisa ajustar a matriz para manter todos informados.

**Lembre-se: o número de identificação do requisito inicial permanece o mesmo, mesmo que você reorganize as coisas ou as use novamente. ⚠️ Dashboards no ClickUp ajudarão você a revisar os resultados e acompanhar o desempenho do projeto por meio de métricas de teste. Use a solução personalizável para:

Distribuir facilmente as tarefas da equipe, discutindo os obstáculos e acompanhando o progresso

Visualizar a alocação de recursos, identificando áreas eficientes e ineficientes

Avaliar metas por meio da conclusão de tarefas,controle de tempo do projetoe análise do fluxo de trabalho em um centro de controle seguro

Divida metas, tarefas, pontos ágeis e status de projetos no altamente personalizável ClickUp 3.0 Dashboard

O acompanhamento da porcentagem de conclusão dos projetos fica fácil com esses Dashboards. Além disso, você também pode usar Automações no ClickUp para receber notificações automáticas ou atualizar o status dos testes em toda a linha sem muita intervenção manual.

Benefícios da matriz de rastreabilidade de requisitos no gerenciamento de projetos

Uma matriz de rastreabilidade de requisitos é mais do que apenas um documento técnico. Vamos ver alguns de seus benefícios mais notáveis:

Apoio à tomada de decisões: A RTM oferece uma visão clara de como os diferentesrequisitos do projeto se conectam. Além disso, quando um requisito muda, você pode analisar como ele se espalha pelo desenvolvimento, facilitando a tomada de decisões bem fundamentadas Gerenciamento de mudanças suave**Quando as entregas mudam no projeto, o RTM mantém o controle de tudo para que os ajustes ou atualizações sejam bem documentados e acessíveis Gerenciamento de riscos**Ao conectar os requisitos aos testes, o RTM ajuda a detectar possíveis problemas ou links ausentes logo no início, dando-lhe um aviso para corrigir as coisas rapidamente Conformidade aprimorada com as regras: Em setores com regras e regulamentos rígidos, o RTM garante que você os siga. Ele ajuda a verificar se o seu projeto atende aos requisitos definidos, mantendo a conformidade da sua empresa Realização dos testes corretos: O RTM serve como um guia para a equipe de garantia de qualidade, mostrando o que precisa ser testado e vinculando os testes aos requisitos exatos. Assim, as equipes de QA executam os testes que realmente importam com eficiência

Práticas recomendadas para a matriz de rastreabilidade de requisitos

Mesmo que você tenha as melhores ferramentas de gerenciamento de projetos, ainda assim poderá enfrentar alguns obstáculos e restrições ao criar a matriz. Felizmente, eles podem ser facilmente evitados se você se ater a essas práticas recomendadas de RTM que permitem incorporar a abordagem sem problemas. 💪

Criar uma lista sistemática de necessidades

Todos os requisitos do projeto precisam ser bem escritos e organizados de forma lógica e sistemática durante a elaboração de um RTM. Isso ajuda as equipes a determinar se os cenários de teste, os requisitos e outros artefatos se alinham adequadamente para preencher as lacunas de rastreabilidade durante o teste.

Use IDs distintas

Para facilitar a conexão das necessidades e dos casos de teste, tome cuidado extra para que cada requisito na matriz de rastreabilidade tenha seu próprio código exclusivo. Dessa forma, as equipes podem gerenciar as alterações, aprimorar a detecção de erros e rastrear e avaliar as relações entre os vários componentes. Isso é essencial se você quiser obter sistemas diversos ao tentar combinar testes ferramentas de gerenciamento e matrizes de rastreabilidade.

Definir prioridades

Ao priorizar as necessidades, você estará em uma posição mais eficiente para alocar recursos para testar e desenvolver os recursos mais importantes, concentrando-se em requisitos de alta prioridade primeiro. No início do processo de desenvolvimento, as equipes podem minimizar os riscos do projeto, identificar possíveis problemas e produzir produtos de alta qualidade.

Dica: Use Prioridades do ClickUp para adicionar rótulos de prioridade com código de cores às suas tarefas!

Use o ClickUp para criar uma exibição de lista de backlog com campos personalizados como Prioridade, ARR e muito mais

Mantenha seu RTM atualizado

As atualizações regulares do RTM são importantes para acompanhar o progresso do projeto e gerenciar as modificações. Isso reduz o risco de inconsistências de dados e lacunas na implementação.

Incentive o trabalho em equipe entre os funcionários

Quando se trata de visibilidade dos requisitos, certifique-se de que os testadores, desenvolvedores, analistas de negócios e desenvolvedores estejam todos na mesma página. Isso promoverá a eficiência comunicação e o trabalho em equipe e também apoiam decisões que geram excelentes resultados.

A equipe do ClickUp Recurso de pesquisa universal garante que os artefatos e as matrizes de rastreabilidade do seu projeto estejam acessíveis às partes interessadas com um único clique. Você pode ajustar as configurações de permissão de documentos individuais se precisar manter determinados arquivos privados.

Crie, edite e organize campos personalizados no ClickUp e simplifique sua logística de pesquisa

Ganhe muito: gerencie sua matriz de rastreabilidade de requisitos com o ClickUp 39% dos projetos fracassam devido à falta de planejamento e rastreamento de recursos adequados e você certamente não quer que seu projeto faça parte dessa estatística. Não se preocupe, você não fará!

Prometemos uma grande vitória com o ClickUp, e a grande vitória é o que você terá! 🏆

Inscreva-se para criar sua matriz RTM hoje mesmo !